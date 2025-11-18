10 nejlepších alternativ Glue pro HR týmy

Glue sliboval, že vyřeší všechny vaše problémy s angažovaností zaměstnanců: „lepidlo“, které všechny spojovalo.
Po několika sezeních se však začaly objevovat první trhliny. Náročný proces učení brání přijetí napříč týmy, dashboardy postrádají hloubku a chybí pokročilé funkce, které potřebujete s rozšiřováním organizace. 😖
Mnoho týmů, které zkoumají alternativy Glue, dospělo ke stejnému závěru: je to dobré, ale ještě to není úplně ono.
Zde je výběr některých z našich tipů, které nabízejí lepší výkon, více možností přizpůsobení a plynulejší uživatelský zážitek. 🎯
Přehled nejlepších alternativ Glue
Zde je tabulka porovnávající všechny alternativy Glue v tomto blogu. 📊
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one správa úkolů a spolupráce prostřednictvím chatu, dokumentů a úkolů pro malé týmy i velké podniky (od startupů po rozsáhlé marketingové týmy).
|Jednotná platforma nabízející týmovou spolupráci prostřednictvím chatu v reálném čase, kontextových odpovědí AI s ClickUp Brain, přizpůsobených agentů AI, diskusí spojených s úkoly, automatizace pracovních postupů a inteligentních shrnutí.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Lattice
|Řízení lidí, sledování výkonu a rozvoj zaměstnanců s využitím umělé inteligence pro vedoucí pracovníky a manažery v oblasti lidských zdrojů, kteří budují angažované týmy.
|Shrnutí výkonnosti AI, integrovaný HRIS, zpětná vazba, kariérní růst, analýza zapojení
|Placené tarify začínají na 10 $/měsíc na uživatele.
|Culture Amp
|Průběžné shromažďování zpětné vazby, analýza zapojení a přehledy výkonnosti pro organizace, které se snaží posílit kulturu na pracovišti a retenci zaměstnanců.
|Průzkumy mezi zaměstnanci, analýzy založené na umělé inteligenci, hodnocení výkonu, heatmapy zapojení, vlastní šablony a nástroje pro benchmarking.
|Ceny na míru
|Vantage Circle
|Programy odměn, uznání a zapojení zaměstnanců pro týmy HR, které podporují motivaci a výkonnost v hybridních organizacích.
|Tržiště odměn, uznání kolegů, gamifikované výzvy, analytický dashboard, globální možnosti uplatnění odměn
|Ceny na míru
|Nectar
|Vzájemné uznání, sledování milníků a automatizace odměn pro společnosti, které kladou důraz na lidi a podporují kulturu založenou na ocenění.
|Kanály uznání, vlastní výzvy, integrovaná automatizace odměn, sledování základních hodnot, zprávy o zapojení
|Ceny na míru
|Coworker. ai
|Automatizované pracovní postupy s pamětí AI pro technické týmy, datové vědce a týmy podnikových operací
|Firemní mozek (OM1), režim Deep Work, propojené integrace dat, provádění úkolů pomocí umělé inteligence, kontextové informace
|Placený tarif začíná na 29,99 $/měsíc na uživatele.
|Číst AI
|Analýza schůzek v reálném čase, sledování zapojení a poznatky generované umělou inteligencí pro vedoucí pracovníky, které zlepšují efektivitu komunikace a účast.
|Hodnocení zapojení do schůzek, sledování sentimentu, automatické shrnutí, týmová analytika, přehledy komunikace
|Zdarma; placené tarify začínají na 19,75 $/měsíc na uživatele.
|Patchwork
|Zabezpečte plánování pracovní síly, správu směn a koordinaci zaměstnanců pro zdravotnické organizace, které vyvažují dodržování předpisů a flexibilitu.
|Plánování směn, analýza pracovní síly, mobilní personální obsazení, sledování dodržování předpisů, okamžitá oznámení pro zaměstnance
|Ceny na míru
|Slack
|Komunikace založená na kanálech, automatizace pracovních postupů a integrace různých nástrojů pro distribuované týmy zefektivňují spolupráci v reálném čase.
|Kanály, huddles, pracovní postupy, shrnutí AI, integrace aplikací, prohledávatelné archivy znalostí
|Zdarma; placené tarify začínají na 4,38 $/měsíc na uživatele.
|Mattermost
|Samostatně hostovaná spolupráce, reakce na incidenty a automatizace DevSecOps pro týmy dbající na bezpečnost, které působí v regulovaných prostředích.
|Zabezpečené zasílání zpráv, vlastní hosting, příručky, automatizace incidentů, integrace DevSecOps, auditní protokoly
|Placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně).
*Aktuální ceny najdete na webových stránkách nástroje.
Co byste měli hledat v alternativách Glue?
Při hledání alternativ k Glue se zaměřte na následující aspekty. 👀
- Zpětná vazba a průzkumy v reálném čase: Možnost provádět krátké, časté a často anonymní průzkumy, aby bylo možné rychle zmapovat náladu zaměstnanců a identifikovat problémy, jakmile se objeví, namísto spoléhání se pouze na výroční hodnocení.
- Komplexní přizpůsobení průzkumů: Hledejte platformy, které nabízejí přizpůsobitelné nástroje pro vytváření průzkumů a knihovnu šablon otázek podložených výzkumem, přizpůsobených konkrétním týmům, oddělením nebo fázím životního cyklu (např. nástup, odchod).
- Analýza sentimentu: Nástroje, které využívají umělou inteligenci k analýze otevřených zpětných vazeb a komentářů, aby pochopily celkovou morálku zaměstnanců a odhalily potenciální problémy dříve, než se vyhrotí.
- Víceúrovňový systém uznání: Platforma by měla usnadňovat jak vzájemné uznání mezi kolegy (např. sociální kanály, karty „kudos“), tak uznání shora dolů od manažerů a vedoucích pracovníků, aby se podpořila kultura ocenění.
- Stanovení a sledování cílů: Funkce, které zaměstnancům umožňují stanovit si osobní cíle (například OKR nebo SMART cíle) a sladit je s širšími cíli společnosti, s průběžným sledováním pokroku a pravidelnými kontrolami.
- Praktické poznatky a doporučení založená na umělé inteligenci: Dashboardy a reporty by měly poskytovat jasné, na datech založené poznatky a navrhované akční plány, nikoli pouze surová data, aby pomohly manažerům a HR oddělení činit informovaná rozhodnutí.
- Hladká integrace: Nástroj musí být integrován do stávajících informačních systémů pro řízení lidských zdrojů (HRIS), mzdového účetnictví a nástrojů pro každodenní komunikaci, aby se stal přirozenou součástí každodenních pracovních postupů a zabránilo se vytváření datových sil.
- Mobilní přístupnost: Uživatelsky přívětivý zážitek optimalizovaný pro mobilní zařízení je nezbytný pro zapojení vzdálených, hybridních a frontline pracovníků, kteří nemusí být vždy u svého stolu.
10 nejlepších alternativ k Glue
Hledáte chytřejší způsob, jak zapojit své zaměstnance? Zde jsou nejlepší alternativy Glue, které spojují kontext, týmovou komunikaci a automatizaci. 🎯
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentním způsobem, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů založenou na umělé inteligenci, týmovou spolupráci a správu pracovních postupů)
Dnešní práce nefunguje.
Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvisícími nástroji, které nás zpomalují.
ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Podívejme se, jak ClickUp pro HR týmy pomáhá sjednotit týmy a udržet je ve spojení.
Prolomte komunikační bariéry pomocí ClickUp Chat.
ClickUp Chat usnadňuje týmovou komunikaci tím, že konverzace přímo integruje do vašeho pracovního postupu. Nabízí vám dva způsoby spojení: veřejné nebo soukromé kanály pro týmové chaty a přímé zprávy pro individuální nebo malé skupinové chaty.
Z jakékoli zprávy můžete okamžitě vytvořit úkol ClickUp, takže se vám nikdy neztratí žádné úkoly. Stačí najet kurzorem na zprávu, kliknout na „Vytvořit úkol“ a hotovo. Úkol se přidá do vašeho pracovního prostoru, včetně kontextu, přiřazených osob a správného umístění v seznamu.
Potřebujete viditelnost nad rámec jedné zprávy? Vyberte si ze čtyř typů příspěvků: oznámení, diskuse, nápad a aktualizace, abyste mohli flexibilně strukturovat komunikaci podle svých potřeb.
Prozkoumejte jeho pokročilé funkce:
Zachyťte a jednejte s ClickUp Brain
ClickUp Brain, asistent platformy založený na umělé inteligenci, pomáhá posunout váš pracovní postup vpřed a proměňuje každý chat v poznatky, sladění a akci.
Byli jste chvíli pryč? Funkce Catch Me Up vám pomůže se rychle zorientovat. Vyberte časové období a okamžitě uvidíte vše, co jste zmeškali, přehledně shrnuté.
AI Project Manager od ClickUp Brain okamžitě shrnuje, co se stalo, a zdůrazňuje klíčové aktualizace, rozhodnutí a další kroky na základě jednoduchých pokynů v přirozeném jazyce.
A když nastane čas jednat, stačí napsat @Brain nebo @My Brain, abyste shrnuli kontext chatu, vytvořili související úkoly, vygenerovali odpovědi nebo pokračovali v konverzaci pomocí inteligentních AI follow-upů.
✅ Příklady podnětů:
- Na základě poznámek z jednání uveďte tři nejdůležitější rozhodnutí a osoby odpovědné za jejich realizaci.
- Shrňte tento chat, protože jsem byl 48 hodin offline. Zvýrazněte všechna přijatá rozhodnutí, přidělené úkoly a věci, které vyžadují mou pozornost.
- Z tohoto vlákna vytvořte inteligentní odpověď pro @Maria, ve které shrnete další kroky, a naplánujte následnou úlohu pro tým.
Zefektivněte komunikaci pomocí ClickUp Ambient Agents.
ClickUp Ambient Agents jsou inteligentní asistenti, kteří žijí ve vašem pracovním prostoru a pomáhají vám automatizovat rutinní úkoly.
Můžete si vybrat z předem připravených agentů pro základní úkoly související s produktivitou nebo si vytvořit vlastní agenty na míru přizpůsobené pracovním postupům vašeho týmu.
Například agent Prebuilt Answers odpovídá na dotazy týmu pomocí ověřených dat z pracovního prostoru.
Eliminujte rozšiřování AI pomocí ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX je desktopová aplikace s umělou inteligencí, která se přímo propojuje s vaší strategickou prací (úkoly, dokumenty, chaty a soubory), takže každá odpověď vychází z reálného kontextu.
Tento sjednocený AI hub nahrazuje několik nesouvislých nástrojů. Jeho kontextová AI využívá pracovní graf ClickUp a rozumí tomu, jak spolu souvisí úkoly, projekty, schůzky a propojené aplikace.
To znamená, že váš AI asistent přesně ví, co se děje ve vašem pracovním prostoru, a pomáhá vám rychleji se rozhodovat a eliminovat „rozrůstání AI“.
Brain MAX také přináší podporu více modelů AI, což vám umožňuje vybrat si z předních modelů, jako jsou ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek nebo Gemini, pro každý scénář.
Nejlepší funkce ClickUp
- Prohledávejte celý svůj pracovní prostor: Najděte úkoly, dokumenty, zprávy a soubory v ClickUp a připojených nástrojích, jako je Google Drive nebo GitHub, pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Buďte v obraze: Provádějte pravidelné průzkumy pomocí formulářů ClickUp Forms, abyste mohli posoudit úroveň zapojení zaměstnanců a identifikovat problémy.
- Centralizujte znalosti a politiky společnosti: Usnadněte lidem vyhledávání důležitých politik, procesů a informací tím, že je konsolidujete v rámci ClickUp Knowledge Management.
- Sledujte důležité metriky: Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat metriky zapojení, výsledky průzkumů a účast na iniciativách v oblasti lidských zdrojů.
- Pořádejte chytřejší schůzky s automatickými souhrny: Spusťte rychlé audio a video hovory v rámci ClickUp a spolupracujte v reálném čase. S ClickUp SyncUps také okamžitě získáte souhrny, přepisy a další kroky.
- Sjednoťte své nástroje a data: Propojte aplikace jako Slack, Google Calendar, GitHub a Figma prostřednictvím ClickUp Integrations, abyste měli své aktualizace a pracovní postupy dokonale synchronizované.
- Udržujte konverzace praktické: Označujte členy týmu, propojujte související úkoly nebo dokumenty a proměňte chaty v sledovatelné, viditelné akce pomocí @zmínek.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství klíčových funkcí a zobrazení může doladění ClickUp tak, aby odpovídal pracovním postupům vašeho týmu, nějakou dobu trvat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jeden recenzent to hezky shrnul:
Upřímně řečeno, na ClickUp se mi nejvíc líbí to, že vše udržuje na jednom místě. Dříve jsem měl úkoly v jedné aplikaci, Google Docs v jiné a poznámky z jednání roztroušené po Notion, Google Workspace a dalších aplikacích. S ClickUp stačí aplikaci otevřít a hned vidím, co musím udělat, přidat poznámky nebo dokonce chatovat se svým týmem, aniž bych musel přeskakovat z jedné aplikace do druhé.
Upřímně řečeno, na ClickUp se mi nejvíc líbí to, že vše udržuje na jednom místě. Dříve jsem měl úkoly v jedné aplikaci, Google Docs v jiné a poznámky z jednání roztroušené po Notion, Google Workspace a dalších aplikacích. S ClickUp stačí aplikaci otevřít a hned vidím, co musím udělat, přidat poznámky nebo dokonce chatovat se svým týmem, aniž bych musel přeskakovat z jedné aplikace do druhé.
📮 ClickUp Insight: 34 % zaměstnanců se necítí pohodlně klást otázky v práci a 14 % se většinou snaží najít odpovědi sami.
Když lidé váhají s vyhledáním pomoci, je to často signál, že se necítí plně přijati nebo zapojeni do procesu učení týmu. Řešení? Vytvoření prostředí bez předsudků, kde se lidé mohou učit z existujících znalostních bází a pochopit procesy svým vlastním tempem.
Systém správy znalostí ClickUp, který se skládá z ClickUp Brain a Connected Search, pomáhá zaměstnancům získat odpovědi na jejich otázky a vyhledávat v pracovním prostoru i v integrovaných aplikacích třetích stran. Už se nemusíte bát klást „zřejmé“ otázky nebo rušit ostatní.
📖 Přečtěte si také: Plánování lidských zdrojů (HRP): Průvodce pro profesionály v oblasti lidských zdrojů
2. Lattice (nejlepší pro řízení výkonu založené na umělé inteligenci, rozvoj talentů a zapojení zaměstnanců)
Lattice, navržený tak, aby pomáhal vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, manažerům a vedoucím pracovníkům posilovat zapojení zaměstnanců, kombinuje analytiku, zpětnou vazbu a automatizaci.
Jeho integrovaný systém HRIS se propojuje s komunikačními modely, které podporují hodnocení výkonu, stanovování cílů a koučování zaměstnanců, což týmům umožňuje jednat na základě informací v reálném čase.
Pro organizace, které zvažují alternativy k Glue, vyniká Lattice svým přístupem People + AI, který spojuje lidské porozumění s inteligentní automatizací. Pomáhá manažerům poskytovat personalizované koučování, týmům HR zpracovávat opakující se dotazy a vedoucím pracovníkům činit rozhodnutí o platech a výkonu na základě dat.
Nejlepší funkce LatticeTalks
- Automatizujte dotazy v oblasti lidských zdrojů pomocí Lattice AI Agent, který se postará o dovolené, benefity a žádosti zaměstnanců.
- Usnadněte kariérní růst pomocí personalizovaného koučování, sledování cílů a analýzy pokroku.
- Vytvářejte transparentní cykly hodnocení pomocí umělé inteligence, abyste objektivně zdůraznili silné stránky a oblasti rozvoje.
- Poskytněte manažerům nástroje 1:1, nástroje pro tvorbu agendy a automatické sledování akcí.
Omezení LatticeTalks
- Některé administrativní pracovní postupy vyžadují více kroků, například přepínání mezi režimem správce a režimem uživatele, aby bylo možné provádět různé úkoly.
- Historické údaje o výkonu a zpětné vazbě mohou být obtížně přístupné nebo intuitivně analyzovatelné, což komplikuje rozhodování manažerů a personálního oddělení.
Ceny LatticeTalks
- Správa talentů: 11 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Engagement: 4 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Grow: 4 $/měsíc na uživatele
- Doplněk kompenzace: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LatticeTalks
- G2: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LatticeTalks?
Skuteční uživatelé sdílejí své zkušenosti:
Lattice nabízí možnost získávat zpětnou vazbu nejen od nadřízených nebo manažerů, ale také od kolegů, se kterými úzce spolupracujete a pracujete, abyste se mohli zlepšovat. Neexistuje nic jako nelibost, ale možnosti jsou v současné době omezené a mohlo by být více funkcí pro zaznamenávání výkonu na měsíční nebo čtvrtletní bázi.
Lattice nabízí možnost získávat zpětnou vazbu nejen od nadřízených nebo manažerů, ale také od kolegů, se kterými úzce spolupracujete a pracujete, abyste se mohli zlepšovat. Neexistuje nic jako nelibost, ale možnosti jsou v současné době omezené a mohlo by být více funkcí pro zaznamenávání výkonu na měsíční nebo čtvrtletní bázi.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k Lattice pro lepší výkon
3. Culture Amp (nejlepší pro datově podloženou angažovanost zaměstnanců a přehled o jejich výkonu)
Culture Amp je nástroj pro „rozhodovací inteligenci“, který pomáhá organizacím porozumět a zlepšit způsob, jakým jejich zaměstnanci pracují, rostou a zůstávají zapojení. Kombinuje průběžnou zpětnou vazbu, chatovací platformy a behaviorální vědu, aby proměnil náladu zaměstnanců v měřitelné obchodní výsledky.
Intuitivní dashboardy platformy odhalují, co podporuje produktivitu, retenci a sounáležitost, a poskytují vedoucím pracovníkům jasný přehled, aby mohli činit sebevědomá rozhodnutí, která kladou na první místo lidi.
Na základě více než 1,5 miliardy datových bodů převádí vzorce zapojení a výkonu do praktických poznatků. Od provádění průzkumů až po analýzu globálních benchmarků pomáhá Culture Amp týmům budovat vysoce výkonné kultury v měřítku.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Spusťte AI Coach a získejte personalizované, vědecky podložené rady, které zvýší výkonnost a růst.
- Shromažďujte zpětnou vazbu v měřítku pomocí více než 40 přizpůsobitelných šablon komunikačních plánů s analýzou komentářů pomocí umělé inteligence.
- Propojte HR data s řešeními třetích stran napříč předními HRIS systémy a získejte rychlejší a přesnější přehled.
- Urychlete rozhodování pomocí doporučení založených na umělé inteligenci a prediktivních poznatků založených na People Science.
Omezení Culture Amp
- Dashboardy jsou vizuálně přehledné, ale podrobné analýzy trendů mohou být časově náročné.
- Častá upozornění a oznámení mohou být zdrcující, zejména pro manažery velkých podniků.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Culture Amp?
Jeden uživatel to shrnul dokonale:
Culture Amp usnadňuje zavádění celofiremních a oddělených průzkumů. Software je velmi intuitivní a nabízí skvělou podporu. Ruční import nových zaměstnanců může zabrat nějaký čas, ale Culture Amp nabízí možnost importovat nové uživatele několika způsoby.
Culture Amp usnadňuje zavádění celofiremních a oddělených průzkumů. Software je velmi intuitivní a nabízí skvělou podporu. Ruční import nových zaměstnanců může zabrat nějaký čas, ale Culture Amp nabízí možnost importovat nové uživatele několika způsoby.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Culture Amp pro zapojení zaměstnanců
4. Vantage Circle (nejlepší pro centralizované zapojení zaměstnanců, uznání a wellness)
Vantage Circle konsoliduje uznání, wellness, výhody a zpětnou vazbu a využívá behaviorální vědu s umělou inteligencí, aby zapojení bylo osobnější. Můžete automatizovat oslavy milníků pomocí bodů za narozeniny a výročí služby, digitálních ročenek a odměn.
Tato platforma vám pomáhá okamžitě rozpoznat úspěchy prostřednictvím programů vzájemného uznání, sociálních programů nebo programů založených na panelech.
Od synchronizace s vašimi stávajícími systémy HR až po nabídku katalogů odměn specifických pro daný region – Vantage Circle pomáhá společnostem vytvářet kulturu, která klade na první místo lidi.
Nejlepší funkce Vantage Circle
- Podporujte celkové zdraví pomocí sledování fitness aktivit, lekcí mindfulness a firemních výzev prostřednictvím Vantage Fit.
- Spusťte rychlé zpětné vazby pomocí plně anonymních průzkumů mezi zaměstnanci založených na umělé inteligenci prostřednictvím Vantage Pulse.
- Nabízejte globální výhody a cashback s vybranými slevami od více než 1000 značek prostřednictvím Vantage Perks.
- Získejte praktické informace o zapojení, výkonu a náladě pomocí analytických dashboardů v reálném čase.
Omezení Vantage Circle
- Katalog odměn může po delším používání působit omezeně nebo repetitivně.
- Ne všechny body lze využít v rámci jedné transakce a u některých výběrů může být účtován poplatek za pohodlí.
Ceny Vantage Circle
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vantage Circle
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vantage Circle?
Nejlépe to vysvětluje uživatel:
Vantage Circle usnadňuje uznávání a odměňování kolegů, což skutečně pomáhá zvýšit morálku týmu. Bodový systém a možnosti výměny bodů poskytují hmatatelný způsob, jak projevit uznání... Bylo by skvělé, kdyby platforma nabízela více regionálně specifických nebo personalizovaných doporučení na základě preferencí uživatelů.
Vantage Circle usnadňuje uznávání a odměňování kolegů, což skutečně pomáhá zvýšit morálku týmu. Bodový systém a možnosti výměny bodů poskytují hmatatelný způsob, jak projevit uznání... Bylo by skvělé, kdyby platforma nabízela více regionálně specifických nebo personalizovaných doporučení na základě preferencí uživatelů.
🚀 Výhoda ClickUp: Pokud jsou vaše týmové chaty plné zpráv typu „Hej, může mi to někdo později připomenout?“, musíte použít ClickUp Automations k nastavení automatizace chatů, která automaticky doručuje připomenutí, aktualizace nebo upozornění na stav.
Nastavení trvá jen pár kliknutí:
- Otevřete svůj chatový kanál a klikněte na tlačítko ⚡ Automatizovat.
- Vyberte si Vytvořit automatizaci
- Nastavte si spouštěče, podmínky a akce (například odeslání zprávy při změně stavu úkolu).
- Klikněte na Vytvořit a máte hotovo.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony a formuláře pro zlepšení procesů v oblasti lidských zdrojů
5. Nectar (nejlepší pro vzájemné uznání, odměny a programy oceňování zaměstnanců)
Nectar, navržený pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů, manažery a distribuované týmy, kombinuje uznání, týmovou komunikaci a přizpůsobené výzvy.
Jako alternativa k Glue přistupuje Nectar více k lidem. Můžete oslavovat úspěchy, odměňovat milníky a přímo propojit uznání s hodnotami společnosti. Platforma také podporuje interní komunikaci, takže oznámení, aktualizace a pozdravy se odehrávají v kanálech pro celý tým.
Můžete také sledovat zapojení a kulturní zdraví pomocí podrobných dashboardů a analytických nástrojů, které zobrazují aktivity v oblasti uznání, míru účasti a dopad podle týmu nebo oddělení.
Platforma také nabízí flexibilní katalog odměn, kde mohou členové týmu vyměnit body za dárkové karty, firemní reklamní předměty nebo vlastní výhody.
Nejlepší funkce Nectar
- Automatizujte uznání a odměny prostřednictvím modulu Uznání a odměny.
- Zaveďte v celé společnosti nominační programy, abyste ocenili výjimečné příspěvky.
- Přizpůsobte si zážitky pomocí hodnotových uznávacích značek, které propojují pochvaly s firemními principy.
- Vytvářejte poutavá oznámení pomocí nástroje Communication Builder s funkcí drag-and-drop.
Omezení Nectar
- Omezená integrace s širšími systémy HR a workflow může ztížit začlenění nástroje do komplexních technologických stacků.
- Oznámení a komunikační kanály mohou působit nepřehledně nebo zahlcujícím dojmem.
Ceny Nectar
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nectar
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nectar?
Zde je několik ukázek toho, co uživatelé říkají o Nectar:
Nectar usnadňuje výměnu bodů za různé oblíbené dárkové karty díky přehlednému rozhraní, které se snadno ovládá... Platforma sama o sobě funguje hladce, ale přál bych si, aby bylo více příležitostí k častějšímu získávání bodů.
Nectar usnadňuje výměnu bodů za různé oblíbené dárkové karty díky přehlednému rozhraní, které se snadno ovládá... Platforma sama o sobě funguje hladce, ale přál bych si, aby bylo více příležitostí k častějšímu získávání bodů.
🔍 Věděli jste? Teorie sociální přítomnosti vysvětluje, jak digitální komunikace umožňuje „pocit sounáležitosti s druhými“. Často se však jedná o nižší úroveň sociální přítomnosti než při osobních interakcích. To je důležitý kontext, když týmy přecházejí na chatovací a kolaborační platformy.
📖 Přečtěte si také: Zlepšení procesů v oblasti lidských zdrojů: strategie a příklady
6. Coworker. ai (nejlepší pro podnikové týmy automatizující složité pracovní postupy pomocí paměti AI)
Coworker. ai je navržen tak, aby myslel a jednal v kontextu vaší společnosti. Je určen pro technické týmy, produktové manažery a organizace využívající umělou inteligenci. Bezpečně se připojuje k vašim interním nástrojům a datům a vytváří takzvaný „mozek společnosti“. Díky paměťové architektuře OM1 zvládá komplexní mezifunkční práci.
Můžete jej požádat, aby identifikoval rizikové obchodní transakce, shrnul kódové záznamy, vypracoval technické dokumenty nebo dokonce koordinoval aktualizace v Jira, Slack a GitHub.
Položte složité otázky, jako například „Kteří zákazníci pravděpodobně odejdou?“ nebo „Jaké funkce budou tento týden dodány?“, a získejte přesné, kontextové odpovědi.
Nejlepší funkce Coworker.ai
- Analyzujte, plánujte a provádějte složité úkoly pomocí režimu Deep Work ve více než 40 integrovaných aplikacích.
- Ukládejte a vyvolávejte kontext ve více než 120 dimenzích, včetně projektů, týmů, cílů a komunikace.
- Získejte automatické aktualizace o pokroku týmu, překážkách a výkonu napříč propojenými systémy.
Omezení aplikace Coworker.ai
- Spoléhá se na rozsáhlé shromažďování dat; společnosti s roztříštěnými nebo izolovanými zdroji mohou mít potíže s vytvořením efektivní „paměti společnosti“.
- Aby bylo možné plně využít jejich potenciál, je nutné provést nastavení ve více než 40 aplikacích a integraci do několika systémů.
Coworker. ai ceny
- Pro: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coworker.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: První skutečný chatovací systém pro více uživatelů, Talkomatic (1973) na systému PLATO na Univerzitě v Illinois, zobrazoval text každého účastníka znak po znaku ve vyhrazené zóně.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI pro lidské zdroje
7. Read AI (nejlepší pro analýzu schůzek v reálném čase, sledování zapojení a přehledy konverzací)
Čtení AI zabraňuje zmatení, které pociťujete po schůzce, na které jste přestali vnímat.
Jedná se o AI produktivního spolupilota, který se připojí k vašemu digitálnímu pracovnímu prostoru, účastní se schůzek, skenuje e-maily a synchronizuje chaty, aby shrnul diskuse, extrahoval akční položky a poskytl přehledné informace. Platforma funguje v rámci Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail a Slack.
Jeho Search Copilot vám pomůže okamžitě najít, co bylo řečeno na schůzce, slíbeno v e-mailu nebo zmíněno v chatovém vlákně. Mezitím agenti AI, jako jsou Monday Briefing, End-of-Week Agents a Post-Meeting Recap, personalizují váš pracovní postup a poskytují přizpůsobené souhrny, týdenní přehledy a návrhy dalších kroků.
Přečtěte si o nejlepších funkcích AI
- Zaznamenávejte diskuse pomocí Meeting Assistant a vytvářejte souhrny, přepisy a přehrávejte nejdůležitější části.
- Odstraňte komunikační problémy na pracovišti pomocí Speaker Coach s metrikami zapojení a analýzou doby hovoru.
- Sledujte pokrok pomocí stránky For You Page, která je vaším osobním dashboardem pro témata schůzek a opakující se témata.
- Zvyšte produktivitu týmu pomocí optimalizačních zpráv, které doporučují lepší plánování a zvyky při schůzkách.
Přečtěte si o omezeních AI
- Shrnutí a poznámky generované umělou inteligencí mohou být příliš obecné nebo mohou opomíjet jemné detaily konverzace, zejména v rychlých nebo osobních diskusích.
- Funkčnost je silně závislá na integraci s konkrétními platformami, jako je Zoom, což omezuje všestrannost pro týmy, které chtějí aplikaci pro okamžité zasílání zpráv.
Přečtěte si ceny AI
- Zdarma
- Pro: 19,75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 29,75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise+: 39,75 $/měsíc na uživatele
Přečtěte si hodnocení a recenze AI
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Read AI?
Zde je názor jednoho z uživatelů:
Možnost prohlížet si poznámky po schůzce byla velmi užitečná. Díky textu a zvuku bylo mnohem snazší se vrátit a zopakovat si probraná témata. Měl jsem velké potíže se stažením souborů z webových stránek. Navíc rozhraní mělo mnoho nedostatků.
Možnost prohlížet si poznámky po schůzce byla velmi užitečná. Díky textu a zvuku bylo mnohem snazší se vrátit a zopakovat si probraná témata. Měl jsem velké potíže se stažením souborů z webových stránek. Navíc rozhraní mělo mnoho nedostatků.
Bonus: Více než 60 % respondentů našeho průzkumu tráví více než hodinu denně psaním na klávesnici a 36,75 % z nich pravidelně pociťuje nepohodlí nebo bolest v rukou.
Únava z psaní není jen nepříjemným vedlejším účinkem našeho způsobu práce. Je to zabiják produktivity. Ale dá se snadno napravit.
Talk-to-Text od Brain MAX je vaší zkratkou ke zdravějšímu pracovnímu dni.
Diktujte aktualizace, brainstormujte nápady nebo pořizujte poznámky z jednání bez použití rukou a dopřejte svým zápěstím (a své koncentraci) odpočinek.
8. Patchwork (nejlepší pro flexibilní plánování pracovní síly, správu směn a sledování dodržování předpisů)
Zdravotnictví se nezastaví kvůli administrativě a Patchwork byl vytvořen s ohledem na tuto skutečnost. Byl navržen speciálně pro klinické lékaře a zdravotnické týmy NHS a nabízí intuitivní platformu pro správu směn, rozpisů a plánování pracovní síly.
Od rezervace zástupů po správu dovolených, výjimek a plateb – platforma Patchwork vám dává plnou kontrolu nad vaší prací. Propojuje nemocnice, oddělení a agenturní partnery prostřednictvím sítě pro spolupráci v oblasti personálního obsazování, díky čemuž je flexibilní práce bezpečná a v souladu s předpisy.
Lékaři mohou tento nástroj používat pro okamžité zasílání zpráv v práci, rezervaci směn, prohlížení rozpisů svých týmů a bezodkladné vyplácení mezd.
Nejlepší funkce Patchworku
- Snadno spravujte zástupy za nepřítomné kolegy pomocí Patchwork Bank a automatického sledování plateb.
- Spolupracujte napříč organizacemi NHS pomocí Collaborative Bank s jediným procesem onboardingu.
- Plánujte a aktualizujte rozpisy služeb, dovolené a výjimky pomocí Patchwork Rota.
- Zjednodušte pracovní postupy, personální obsazení agentury a přehlednost nákladů pomocí Agency Manager.
Omezení Patchworku
- Spoléhá se na přijetí ze strany NHS, což omezuje jeho použitelnost mimo britský zdravotnický systém.
- Zaměřuje se především na dočasné zaměstnávání a řízení směn, což nemusí plně pokrývat jiné aspekty pracovní síly, jako je nábor zaměstnanců na plný úvazek nebo dlouhodobé plánování pracovní síly.
Ceny Patchwork
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Patchwork
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Kořeny instant messagingu (IM) sahají ještě dále: jedna z nejranějších forem byla součástí systému EMISARI, vyvinutého v roce 1971 jako chatovací nástroj pro systémy Emergency Management Information Systems and Reference Index (Systémy pro řízení mimořádných situací a referenční index) americké vlády.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší kurzy umělé inteligence pro profesionály v oblasti lidských zdrojů, aby zůstali na špici
9. Slack (nejlepší pro týmovou spolupráci založenou na umělé inteligenci a propojené pracovní postupy)
Slack spojuje komunikaci, asistenci AI a automatizaci pracovních postupů do jediného pracovního prostoru, kde se týmy, nástroje a projekty hladce propojují.
Díky Slack AI mohou týmy okamžitě shrnout zmeškané konverzace, extrahovat informace o projektech a prohledávat celé znalostní báze společnosti.
Pro technické týmy a vedoucí produktů, kteří hledají alternativy k Glue, nabízí tato aplikace pro týmovou komunikaci uživatelsky přívětivé a přehledné rozhraní vylepšené inteligentními agenty, jako jsou Agentforce a Slackbot. Tito AI společníci zvládnou opakující se úkoly, jako je aktualizace prodejních nabídek, nastavování připomínek a získávání informací z propojených nástrojů, jako jsou Salesforce, Asana a Google.
Nejlepší funkce Slacku
- Automatizujte vlastní pracovní postupy pomocí Workflow Builder a vytvářejte časově úsporné automatizace přímo v kanálech.
- Spolupracujte v kanálech a sjednoťte konverzace, soubory a nástroje do jednoho přehledného pracovního prostoru.
- Pořádejte živé diskuse pomocí Huddles pro rychlou spolupráci prostřednictvím zvuku nebo videa.
- Zaznamenávejte a sdílejte aktualizace pomocí Clips pro asynchronní komunikaci.
Omezení aplikace Slack
- Hledání starých zpráv a souborů může být časově náročné a neefektivní, na rozdíl od konkurence Slacku.
- Desktopová aplikace může vyžadovat časté znovu načítání nebo opětovné přihlášení, což může způsobit frustraci z hlediska použitelnosti.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 4,38 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 9 $/měsíc na uživatele
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 36 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Toto je to, co jeden uživatel shledal nejužitečnějším:
Slack zefektivňuje týmovou komunikaci, díky čemuž je jednoduchá a dobře organizovaná. Velmi oceňuji intuitivní rozhraní, které mi umožňuje snadno nastavit kanály pro různé projekty, efektivně sdílet soubory a propojit se s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive, Zoom a Notion. Ačkoli Slack vyniká v usnadňování rychlé komunikace, může být přetížený, pokud je třeba sledovat velké množství zpráv nebo kanálů. Zejména oznámení mohou být docela rušivá, zejména při práci ve velkých týmech.
Slack zefektivňuje týmovou komunikaci, díky čemuž je jednoduchá a dobře organizovaná. Velmi oceňuji intuitivní rozhraní, které mi umožňuje snadno nastavit kanály pro různé projekty, efektivně sdílet soubory a propojit se s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive, Zoom a Notion. Ačkoli Slack vyniká v usnadňování rychlé komunikace, může být přetížený, pokud je třeba sledovat velké množství zpráv nebo kanálů. Zejména oznámení mohou být docela rušivá, zejména při práci ve velkých týmech.
📖 Přečtěte si také: Slack vs. ClickUp: Který nástroj pro týmovou komunikaci je nejlepší?
10. Mattermost (nejlepší pro bezpečnou, samostatně hostovanou spolupráci v kritických prostředích)
Mattermost je bezpečná open-source platforma pro spolupráci vytvořená pro rostoucí týmy, které působí v prostředí s vysokými bezpečnostními požadavky, zaměřeném na dodržování předpisů a kritickém z hlediska plnění úkolů. Je samohostovaná, což znamená, že máte úplnou kontrolu nad svými daty, infrastrukturou a soukromím.
Platforma kombinuje zasílání zpráv v reálném čase, sdílení souborů a hlasové hovory s integrovanými playbooky a pracovními postupy DevSecOps.
Můžete spolupracovat prostřednictvím trvalých kanálů, automatizovat úkoly pomocí příkazů slash a botů a propojit se s nástroji jako GitHub, Jenkins a Jira.
Nejlepší funkce Mattermost
- Provádějte standardizované pracovní postupy pomocí integrovaných Playbooků pro reakci na incidenty a správu verzí.
- Shrňte schůzky pomocí AI pomocí vlastních agentů Mattermost, kteří chrání citlivá data.
- Aktivujte řízení přístupu na základě rolí (RBAC) a pokročilé konfigurace zabezpečení pro citlivé procesy v oblasti lidských zdrojů.
Omezení Mattermost
- Funkce vyhledávání může být základní a méně efektivní při hledání konkrétních zpráv nebo úryvků kódu, na rozdíl od alternativ Mattermost.
- Objem požadavků na formátování kódu (např. markdown pro úryvky kódu) může být pro technické uživatele, kteří často sdílejí skripty nebo dotazy, obtížný.
Ceny Mattermost
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise Advanced: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mattermostu?
Zde je krátká recenze od ověřeného uživatele:
Na Mattermostu se mi nejvíce líbí jeho flexibilita a přizpůsobitelnost. Je to open-source, což znamená, že jej můžeme přizpůsobit konkrétním potřebám našeho týmu, na rozdíl od jiných platforem... Jednou z nevýhod Mattermostu je, že se někdy může zdát méně propracovaný ve srovnání s jinými nástroji pro spolupráci. Občas se vyskytnou chyby...
Na Mattermostu se mi nejvíce líbí jeho flexibilita a přizpůsobitelnost. Je to open-source, což znamená, že jej můžeme přizpůsobit konkrétním potřebám našeho týmu, na rozdíl od jiných platforem... Jednou z nevýhod Mattermostu je, že se někdy může zdát méně propracovaný ve srovnání s jinými nástroji pro spolupráci. Občas se vyskytnou chyby...
📖 Přečtěte si také: Slack vs. Mattermost
Bonus: Toto video vám ukáže, jak pomocí umělé inteligence automatizovat úkoly na pracovišti.
Opravte nedostatky v zapojení zaměstnanců pomocí ClickUp
Glue si kladl za cíl být spojující silou pro váš tým, ale jak jsme viděli, skutečné zapojení se neděje v izolaci. Děje se tam, kde se práce vykonává.
Když oddělíte své nástroje pro zapojení od každodenního pracovního toku, vytváříte tření – přesně to, co se snažíte eliminovat. Všechny výše uvedené alternativy nabízejí robustní řešení: Lattice a Culture Amp jsou silnými nástroji pro hloubkovou analýzu lidských zdrojů, zatímco Slack a Mattermost vynikají v udržování otevřené komunikace.
Ideální alternativa by však neměla pouze měřit zapojení, ale měla by jej také usnadňovat odstraněním překážek. Pokud hledáte nástroj, který nejen „spojuje“ věci dohromady, ale také zásadním způsobem integruje vaše zaměstnance, procesy a komunikaci, je ClickUp jasnou volbou.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a možná právě to bude chybějící článek, který váš tým hledal. 🔗