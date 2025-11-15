Bezplatné šablony smluv pro vizážisty, které zajistí vaše zakázky

Stalo se vám někdy, že klient zrušil objednávku těsně před velkým dnem? Nebo že někdo odešel bez zaplacení po hodinách práce na líčení?
Bez smlouvy je téměř nemožné prosadit své podmínky nebo ochránit hodnotu svého času a úsilí.
Většina nezávislých vizážistů se s tím někdy setkala. Vzhledem k tlaku spojenému se správou klientů a plánováním se papírování často odkládá na druhou kolej. Ale i malé zpoždění se může proměnit v opravdový problém, když neshoda nebo neúčast vedou ke ztrátě příjmů a velkému stresu.
Právě proto jsme vytvořili tento článek. Zde najdete bezplatné, připravené k použití šablony smluv pro vizážisty od ClickUp, které vám mohou pomoci:
- Zajistěte si rezervace
- Stanovte jasná očekávání
- Provozujte své kosmetické podnikání s důvěrou
Tak se do toho bez dalšího zdržování pustíme!
👀 Věděli jste? Trh s službami vizážistů zažívá celosvětový boom. Předpokládá se, že do roku 2035 poroste z 6,93 miliardy USD v roce 2025 na téměř 12 miliard USD, což představuje stabilní CAGR ve výši 5,6 %.
Tento nárůst ukazuje, jak rychle roste poptávka po akcích po celém světě a jak moc si lidé v éře influencerů cení profesionálních kosmetických služeb.
Co jsou šablony smluv pro vizážisty?
Šablona smlouvy pro vizážisty je připravený právní dokument, který stanoví podmínky služby mezi vizážistou a jeho klientem. Jasně definuje podrobnosti, jako jsou:
- Rozsah práce
- Ceny
- Zásady týkající se záloh a zrušení
- Termíny akcí
- Ustanovení o odpovědnosti
Slouží jako písemná smlouva, která chrání obě strany (v tomto případě nezávislé vizážisty a klienty), předchází nedorozuměním a zajišťuje hladkou spolupráci mezi nimi.
V závislosti na vašem pracovním uspořádání existují různé typy smluv, které mohou vizážisté používat, jako jsou smlouvy o poskytování služeb, pracovní smlouvy nebo dohody o spolupráci, které vyhovují všem typům vztahů s klienty.
Přehled bezplatných šablon smluv pro vizážisty
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí vizážisté, profesionálové v salonech, svatební vizážisté, podnikatelé v oblasti krásy
|Definujte služby, sazby a časové harmonogramy; vestavěné doložky o odpovědnosti; opakovaně použitelné a editovatelné; ukládejte smlouvy v ClickUp.
|Šablona rámcové smlouvy o poskytování služeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Svatební vizážisté, produkční týmy vizážistů
|Standardizujte dlouhodobé podmínky pro klienty, minimalizujte rizika, přizpůsobte si platební podmínky a rozsah projektu a zajistěte si konzistentnost.
|Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zkušení vizážisté, školitelé, konzultanti, lektoři v oblasti krásy
|Chrání duševní vlastnictví; obsahuje podmínky důvěrnosti; lze přizpůsobit pro workshopy nebo poradenství v oblasti značky.
|Šablona smlouvy pro dodavatele ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vizážisté, kteří najímají freelancery nebo pracují jako dodavatelé
|Definuje role a výstupy; zahrnuje podmínky zrušení a platby; integruje se s ClickUp Dashboards.
|Šablona obecné smlouvy o poskytování služeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, majitelé salónů a stylisté, kteří pracují s více klienty
|Flexibilní pro jednorázové nebo opakované rezervace; obsahuje kontrolní seznam příprav; přizpůsobitelné sekce pro zálohy a přeplánování.
|Šablona pracovní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vizážisté řídící týmy nebo spolupráce
|Vizuální mapování rolí; komunikační pokyny; formát ve stylu tabule pro jasná očekávání týmu
|Šablona pracovní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Majitelé salónů, nezávislí umělci najímající asistenty nebo zaměstnance
|Definujte pracovní role, platy a zásady; zahrňte důvěrnost; spravujte smlouvy a jejich prodloužení v ClickUp Docs.
|Šablona smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí vizážisté finalizující rezervace nebo předběžné dohody před akcí
|Zahrnuje platební lhůty, souhlas s použitím fotografií a alergenové doložky, připraveno k digitálnímu podpisu.
|Šablona provozní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podnikatelé v oblasti líčení zakládající studia nebo partnerství
|Definuje vlastnictví a rozdělení výnosů; zahrnuje použití značky; přizpůsobitelné pro LLC nebo společné podniky.
|Šablona nabídkového formuláře pro vizážisty ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí vizážisté, svatební studia a odborníci na krásu
|Podrobné ceníky; doplňky a cestovní náklady; přiložte zásady pro vrácení peněz nebo citlivé informace; slouží také jako rezervační formulář.
Co dělá šablonu smlouvy pro vizážisty dobrou?
Dobrá šablona smlouvy pro vizážisty by měla být jasná, podrobná a právně bezchybná. Měla by pokrývat všechny aspekty vašich služeb, aby se předešlo pozdějším nejasnostem nebo sporům. Před výběrem šablony se zaměřte na následující body 👇
- Rozsah služeb a dodávky: Ujistěte se, že šablona jasně uvádí, co je v smlouvě zahrnuto, jako je typ líčení (svatební, redakční, společenské), počet osob atd.
- Podrobnosti rezervace a harmonogram: Vyberte šablonu, která obsahuje prostor pro uvedení data akce, času zahájení a ukončení a místa konání akce, včetně případné doby cestování. Díky tomu bude váš kalendář přehledný a vy se vyhnete dvojím rezervacím nebo časovým konfliktům.
- Ceny, zálohy a platební podmínky: Transparentní platební doložka chrání vaše příjmy a stanoví profesionální hranice. Vaše šablona smlouvy by měla obsahovat celkové náklady, procentuální podíl zálohy, akceptované platební metody, splatnost a podmínky pro proplacení cestovních výdajů, parkovného nebo jiných výdajů souvisejících s akcí.
- Zásady zrušení a vrácení peněz: Použijte šablony, které specifikují, co se stane, pokud klient zruší nebo přeplánuje termín, a také zda jsou zálohy vratné. To vám pomůže ušetřit čas a prostředky vynaložené na zablokované termíny nebo zrušení na poslední chvíli.
- Ustanovení o zpoždění a nedostavení se: Ujistěte se, že šablona, kterou si vyberete, obsahuje lhůtu pro omluvené zpoždění a případné dodatečné poplatky za zpoždění způsobené klientem.
- Ustanovení o zdraví, hygieně a odpovědnosti: Vyberte šablonu, která jasně uvádí, že všechny produkty jsou dezinfikovány a bezpečné, a specifikujte odpovědnost v případě alergických reakcí. To vás chrání z právního hlediska a uklidňuje vaše klienty ohledně bezpečnosti a profesionality.
- Práva na použití fotografií a portfolia: Aby bylo jasné, kdo je vlastníkem, měla by vaše šablona smlouvy uvádět, zda můžete fotografie klientů používat na sociálních médiích, v portfoliu nebo pro propagační účely, a získat k tomu písemný souhlas.
- Podpisy a potvrzení smlouvy: Vyberte si šablonu, která zajistí, že obě strany podepíší smlouvu digitálně nebo fyzicky a potvrdí, že rozumí a přijímají podmínky.
📮 ClickUp Insight: 74 % zaměstnanců používá dva nebo více nástrojů jen proto, aby našli potřebné informace – a přitom přeskakují mezi e-maily, chaty, poznámkami, nástroji pro správu projektů a dokumentací. Toto neustálé přepínání mezi kontexty zabírá čas a snižuje produktivitu.
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – e-maily, chat, dokumenty, úkoly a poznámky – do jediného prohledávatelného pracovního prostoru, takže vše je přesně tam, kde to potřebujete.
Šablony smluv pro vizážisty
Řízení podnikání v oblasti líčení znamená udržovat pořádek v rezervacích, klientech a platbách. Mezi po sobě jdoucími událostmi a změnami na poslední chvíli se často stává, že vám uniknou důležité detaily.
Právě zde vstupuje ClickUp jako všestranný pracovní prostor. Pomáhá nezávislým vizážistům a profesionálům v oblasti krásy udržovat pořádek, od správy harmonogramů klientů až po sledování faktur a smluv.
A aby to bylo ještě jednodušší, ClickUp nabízí bezplatné šablony smluv pro vizážisty, které můžete začít používat ihned. Každá z nich je vytvořena tak, aby vám pomohla vytvořit jasné smlouvy a chránit vaše rezervace, aniž byste museli psát smlouvy od nuly.
1. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp funguje jako přehledné centrum smluv s vaší značkou, které okamžitě zlepší vaše rezervace služeb líčení a zjednoduší proces přijímání nových klientů. Můžete přidat název své firmy a vložit své logo, abyste hned na první stránce nastavili tón profesionálního pracovního vztahu. Šablona také uvádí, s kým spolupracujete a co smlouva zahrnuje, nebo základní očekávání obou stran.
Můžete přesně popsat, co pro danou zakázku nabízíte, ať už se jedná o svatební líčení, líčení na večírek, péči o vzhled, úpravy, zkoušky nebo styling pro časopisy, aby později nedocházelo k žádným nejasnostem. Umožňuje vám také zcela jasně specifikovat finanční stránku věci, a to uvedením záloh, nákladů na zkoušky, cestovních výdajů, poplatků za přesčasy nebo dodatečných úprav přidaných na poslední chvíli.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Určete dobu trvání smlouvy a uveďte, co se stane, pokud jedna ze stran smlouvu zruší nebo přeplánuje.
- Shrňte své služby a výstupy rychle pomocí vestavěného okna pro schválení a předání.
- Snadno nastavte měsíční nebo milníkové platební plány pro dlouhodobou spolupráci se studiem nebo značkou.
- Opakovaně používejte stejný elegantní a přizpůsobitelný formát smlouvy a ušetřete tak hodiny administrativní práce pro každého klienta.
✅ Ideální pro: Nezávislé vizážisty a podnikatele v oblasti krásy, kteří chtějí zůstat organizovaní a profesionální a zároveň chránit své podnikání.
💡 Tip pro profesionály: Psaní smluv s klienty od nuly může trvat hodiny, ale ne pokud máte po boku ClickUp Brain.
Tento integrovaný asistent s umělou inteligencí vám pomůže během několika minut vypracovat přizpůsobené smlouvy o poskytování služeb s využitím vašich vlastních údajů, stylu a pracovních postupů.
Stačí ClickUp Brain sdělit, jaký druh služeb v oblasti líčení nabízíte, a on vygeneruje propracovaný návrh smlouvy, který můžete upravit podle svých potřeb. Od cen a termínů až po storno podmínky – obsahuje vše, co potřebujete.
Požádejte ClickUp Brain, aby „vytvořil profesionální smlouvu o svatebních líčících službách s uvedením cen, zálohy, storno podmínek, cestovních nákladů a ustanovení o odpovědnosti.“
⚡ Archiv šablon: Šablony smluv o poskytování služeb zdarma
2. Šablona rámcové smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Pokud pracujete s opakovanými klienty, salony, produkčními společnostmi nebo agenturami, pak je pro vás šablona rámcové smlouvy o poskytování služeb ClickUp ideální. Obsahuje všechny základní informace, jako je název vaší firmy, údaje o klientovi, datum zahájení projektu, služby, které nabízíte, a způsob platby. Můžete naplánovat časové osy pro úkoly, jako je sdílení zpětné vazby k zkušební verzi, schválení finálního vzhledu nebo dodání moodboardů, referenčních listů nebo podpory na place.
Tato šablona je obzvláště spolehlivá, protože dobře chrání vaše podnikání. Jasně vymezuje očekávanou odpovědnost, aby vás ochránila v případě neočekávaných kožních reakcí nebo nehod souvisejících s vybavením. Část věnovaná důvěrnosti vám také poskytuje jistotu, že soukromé rozhovory, obrázky, briefy a nezveřejněné koncepty zůstanou mezi vámi a klientem, a to i dlouho po skončení projektu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vyberte si ideální formát platby, od hodinové sazby, pevného poplatku, provize nebo vlastní platby, aby vyhovovala jakékoli situaci, od jediné svatební rezervace až po několikadenní produkční focení.
- Ujasněte si, kdo poskytuje make-upové sady, osvětlení, hygienické pomůcky nebo vybavení na place, aby nedocházelo k nedorozuměním, když se dostavíte na místo nebo do studia.
- Chraňte svou tvůrčí práci tím, že definujete, kdo je vlastníkem fotografií, vlastních vzhledů, konceptů a vizuálního materiálu sdíleného nebo vyvinutého během projektu.
- Potvrďte, zda se k vám mohou připojit asistenti nebo další vizážisté při velkých akcích, a v případě potřeby získejte souhlas klienta pro spolupráci více vizážistů.
✅Ideální pro: Svatební vizážisty a produkční týmy vizážistů, kteří pracují s opakujícími se nebo dlouhodobými klienty.
💡 Tip pro profesionály: Vzhledem k tomu, že šablona rámcové smlouvy o poskytování služeb je vytvořena pomocí ClickUp Docs, nemusíte se zabývat roztříštěnými zprávami nebo ústními sliby. V jednom přehledném dokumentu připraveném k úpravám můžete nastínit pracovní dobu, strukturu měsíčních nebo jednorázových plateb, důvěrnost seznamů klientů a dokonce i zásady používání produktů.
Díky integrované umělé inteligenci ClickUp můžete dokonce okamžitě generovat smluvní doložky, což vám pomůže rychleji finalizovat profesionální smlouvy a zajistit, aby celý váš kosmetický tým pracoval bez zmatků.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony prohlášení o práci
3. Šablona smlouvy o poskytování poradenských služeb ClickUp
Pokud jste vizážista nabízející individuální poradenství nebo konzultace v oblasti značky, šablona smlouvy o poradenství ClickUp je pro vás ideální. Je ideální pro jednotlivé zakázky, jako je svatební líčení, focení, příprava v zákulisí nebo jakýkoli projekt, kde jste najat pro jasně definovaný úkol. Vše se točí kolem této konkrétní práce: co budete dělat, kolik to bude stát, kdy to bude hotové a co od vás klient může očekávat.
Nastavení odměny funguje skvěle pro každý styl cenové politiky vizážisty. Můžete určit, zda účtujete za vzhled, za hodinu, za nevěstu, pevnou částku za celý projekt, nebo dokonce provizi, pokud poskytujete poradenství související se značkou. A pokud vybíráte zálohy za větší akce, jako jsou svatební balíčky nebo akce na místech mimo město, část věnovaná zálohám jasně uvádí, kolik je třeba zaplatit předem a zda je tato částka vratná nebo ne.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přizpůsobte si každý detail akce, od počtu vzhledů a zkoušek až po úpravy a načasování, aby klienti přesně věděli, co je v jejich rezervaci zahrnuto.
- Upřesněte předem platební podmínky, uveďte termíny splatnosti faktur a způsob jejich úhrady, abyste předešli zmatkům nebo zpožděním na poslední chvíli.
- Smlouvy můžete okamžitě učinit oficiálními díky možnostem digitálního nebo fyzického podpisu, které urychlují potvrzení a zajišťují vaše rezervace.
✅ Ideální pro: Nezávislé vizážistky nebo profesionálky nabízející specializované poradenství a školení v oblasti líčení
⚡ Archiv šablon: Prozkoumejte bezplatné šablony pro konzultační smlouvy a služby, které vám pomohou zefektivnit strukturu, cenovou politiku a realizaci vašich projektů v oblasti kosmetického poradenství.
4. Šablona smlouvy pro dodavatele ClickUp
Šablona smlouvy pro dodavatele ClickUp se skvěle hodí, pokud jste najati čistě jako praktický vizážista. Tato šablona se zaměřuje na praktickou stránku vaší práce, tj. na to, že se skutečně dostavíte na místo, vytvoříte vzhled, provedete úpravy a poskytnete služby na místě nebo na place.
Pomůže vám definovat hranice vaší práce, ať už jde o to, kdo si přinese vlastní výbavu, cestovní náležitosti nebo jak se řeší zrušení na poslední chvíli. Můžete také naplánovat, jak dlouho bude pracovní vztah trvat. Smlouva se každoročně automaticky obnovuje, pokud ji někdo nevypoví. Nastavení plateb je také jednoduché a flexibilní, ať už jste placeni měsíčně, týdně, za jednotlivé zakázky nebo jako stálý vizážista.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Posilte svou nezávislost tím, že jasně uvedete, že nejste zaměstnancem a můžete volně přijímat další klienty.
- Ujasněte si své daňové povinnosti, aby vaše podnikové finance zůstaly přehledné a v souladu s předpisy.
- Chraňte soukromí klientů pomocí přísných podmínek důvěrnosti, které zajistí úplnou bezpečnost citlivých informací a osobních údajů.
- Zjednodušte spolupráci pomocí sledování úkolů a sdílených panelů ClickUp, abyste mohli hladce spravovat každou rezervaci.
✅ Ideální pro: Vizážisty, kteří spolupracují s několika partnery a usilují o organizované a spravedlivé partnerství, aby každý projekt proběhl profesionálně.
💡Tip pro profesionály: Pracujete na významných foceních nebo kampaních pro značky? Chraňte svou práci a údaje o klientech pomocí šablon smluv o mlčenlivosti vytvořených pro kreativní profesionály.
Zde je několik příkladů, jak je můžete využít:
- Chraňte důvěrné informace o klientech nebo značkách před projednáváním projektů.
- Chraňte svou tvůrčí práci tím, že všechny své nápady a plánovací materiály týkající se líčení umístíte pod silnou ochranu dohodou o mlčenlivosti (NDA).
- Budujte důvěru se svými spolupracovníky tím, že budete zachovávat profesionalitu a soukromí při každé komunikaci.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné jednoduché šablony obchodních smluv a dohod
5. Šablona obecné smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona obecné smlouvy o poskytování služeb ClickUp je dalším jednoduchým a profesionálním způsobem, jak nastínit vaše služby v oblasti líčení, aniž byste věci zbytečně komplikovali. Promění vaše služby v jasné závazky, které chrání váš čas a úsilí ještě předtím, než otevřete svou kosmetickou taštičku. Můžete nastavit délku trvání smlouvy na základě zakázky, kterou přijímáte, ať už se jedná o jednodenní focení nebo celou svatební sezónu.
Zároveň vám poskytuje prostor pro přesné vysvětlení toho, k čemu jste najati, například kolik looků, zda je zahrnuta péče o vzhled nebo účes, jak dlouho budete k dispozici pro úpravy, nebo zda jsou součástí balíčku zkoušky a příprava před akcí. Můžete také potvrdit, že budete dodržovat všechna pravidla studia nebo pokyny klienta, což pomůže předejít nedorozuměním po příjezdu na místo natáčení nebo do místa konání akce. A protože profesionalita je stejně důležitá jako kreativita, smlouva jasně stanoví, že práce bude prováděna střízlivě a zodpovědně, aby byla chráněna jak vaše reputace, tak pracovní prostředí klienta.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Chraňte obě strany tím, že klientům umožníte zkontrolovat vaši finální práci před zaplacením.
- Centralizujte svůj pracovní postup pomocí připomínek ClickUp, aby byl každý krok (cestování, časy hovorů, úpravy) dokonale koordinován.
- Šablonu si přizpůsobte pro jednorázové rezervace nebo opakované focení a snadno ji duplikujte pro budoucí klienty.
- Zajistěte stabilitu smlouvy díky oddělitelnosti, která zaručuje, že smlouva zůstane platná i v případě, že se některá z jejích částí stane nevymahatelnou.
✅ Ideální pro: Vizážisty, kadeřníky, majitele salónů a nezávislé kosmetičky, kteří chtějí flexibilní, snadno upravitelnou smlouvu, kterou mohou použít pro jakýkoli typ klienta nebo projektu.
💡 Tip pro profesionály: Udržovat kontakt s klienty před a po schůzkách není jen otázkou dobré etikety, ale také chytrého podnikání. Výzkumy ukazují, že 75 % klientů zůstává věrných kosmetickým profesionálům, kteří s nimi během poskytování služeb udržují pravidelnou komunikaci.
Vyzkoušejte toto: Vneste do svého pracovního postupu trochu konzistence nastavením krátkých automatických zpráv, které budou klienty informovat a ocenit ve správný okamžik. Pár promyšlených textů může proměnit jednorázové klienty v opakované rezervace a doporučení!
6. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Týmová práce probíhá hladčeji, když jsou všichni na stejné vlně, a přesně toho vám pomůže dosáhnout šablona pracovní smlouvy ClickUp. Funguje jako společný tahák pro vás a váš tým a je ideální pro ty, kteří spolupracují s kadeřníky, asistenty nebo fotografy, nebo s celým týmem vizážistů na svatbách nebo velkých produkcích.
Šablona využívá rozvržení ve stylu bílé tabule, které připomíná digitální studiový stůl, kde mohou všichni v reálném čase sdílet své nápady. Můžete plánovat vzhled svatební party, vytvářet moodboardy, mapovat časové osy focení nebo zaznamenávat podrobnosti o kontinuitě vícedenních akcí, i když někteří členové pracují na dálku nebo ze studia. Vše organizuje do tří interaktivních tabulek, které udržují váš pracovní postup klidný a spolupracující:
- Osobnost: Pochopte, jak každý člen týmu pracuje. Zjistěte, zda jsou to ranní ptáčata, rychlí pracovníci, tichí kreativní lidé nebo energičtí multitaskeři, aby svatební rána a focení proběhly hladce.
- Aspirace: Dejte každému prostor, aby se podělil o své cíle, například zda dává přednost redakční práci, vedení svatebních týmů, cestování za akcemi v jiných destinacích nebo prostě jen udržování vyváženého rozvrhu během hlavní sezóny.
- Řešení témat: Proměňte diskuse v jasné dohody tím, že témata (jako hygienické standardy, poplatky za asistenty, komunikační tok nebo sdílení vybavení) uspořádáte do návrhů a konečných rozhodnutí schválených týmem.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Definujte hierarchii svého týmu, aby všichni chápali rozdělení odpovědností a fungování celého glam týmu během projektu.
- Pomocí nástroje ClickUp Whiteboards vytvořte přehledný vizuální prostor, kde váš tým uvidí, jak se každý zapadá do pracovního postupu a jak se skládá harmonogram a pracovní styl.
- Stanovte jednoduchá pravidla komunikace, která vysvětlují správné okamžiky a správný způsob sdílení zpětné vazby od klientů nebo jakýchkoli změn během projektu.
- Propojte své poznámkové lístky napříč tabulemi, abyste mohli jasně a vizuálně zmapovat průběh svých focení nebo časové osy schvalování.
✅ Ideální pro: Vizážisty, kteří řídí malé kreativní týmy, nebo nezávislé spolupracovníky, kteří chtějí jasnější a transparentnější způsob spolupráce.
🎥 Bonus Watch: Zjistěte, jak mohou vizážisté používat tabule ClickUp k plánování své práce a vizuální organizaci všeho, od nápadů na vzhled až po celkové časové plány a koordinaci týmu.
⚡ Archiv šablon: Spolupracujete s kadeřníky, fotografy nebo módními značkami? Zajistěte spravedlivé a transparentní podmínky každého projektu pomocí šablon smluv o spolupráci přizpůsobených pro kreativní profesionály.
Zde je několik příkladů, jak je můžete využít:
- Omezte nejasnosti tím, že své očekávání ohledně práce a termínů jasně a písemně formulujete tak, aby se na ně všichni mohli spolehnout.
- Stanovte, jakým způsobem se každá osoba podílí na projektu a kdo má kreativní a finanční práva, aby celý projekt od samého začátku probíhal na základě jasné dohody.
- Vyjasněte, jak může být váš obsah použit, a to tím, že nastíníte oprávnění pro jakékoli vizuální materiály nebo propagační materiály vytvořené v průběhu projektu.
Pokud se zaměřujete na zlepšení koordinace a efektivity, určitě oceníte také tohoto rychlého průvodce jak zvýšit produktivitu podniku nebo společnosti .
7. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Když se vaše kosmetické podnikání začne rozrůstat, papírování se stane stejně důležitým jako vaše štětce. Šablona pracovní smlouvy ClickUp se stane vaším nepostradatelným nástrojem pro formalizaci pracovního vztahu s kýmkoli, koho přijmete do svého kosmetického podnikání, například s mladším vizážistou, který se u vás učí, nebo s asistentem studia, který vám pomáhá během rušných svatebních měsíců.
Šablona se otevírá jednoduchým úvodem, do kterého stačí vyplnit jména, adresy, údaje o společnosti a datum nástupu. Poté získáte vyhrazený prostor, kde můžete definovat, jak funguje najímání, jak vypadá zaškolení a jaké profesionální standardy musí dodržovat každý, kdo reprezentuje vaši značku. A to nejlepší? Můžete také nastínit kompletní strukturu odměňování, která pokrývá, jak a kdy jsou lidé placeni za různé typy práce.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Stanovte jasná očekávání studia tím, že vysvětlíte, jak by váš tým měl spravovat čas a chovat se profesionálně vůči klientům.
- Chraňte kulturu své značky tím, že definujete pravidla pro uctivé chování, hygienické standardy, bezpečnostní postupy, interakce s klienty a důvěrnost při focení nebo práci s celebritami.
- Udržujte všechny důležité záznamy přehledně uspořádané tím, že požadované dokumenty a podpisy umístíte přímo do smlouvy prostřednictvím příloh ClickUp.
- Zefektivněte komunikaci v týmu pomocí komentářů a připomínek pro správu aktualizací smluv nebo změn zásad.
✅ Ideální pro: Nezávislé vizážisty a majitele salónů, kteří najímají podpůrný personál pro různé projekty klientů a chtějí jasný způsob, jak tyto pracovní vztahy spravovat.
⭐ Bonus: Zachyťte své nápady na líčení pouze pomocí hlasu pomocí ClickUp Brain Max – Talk to Text.
Jste zaneprázdněni mícháním nebo stylingem, když vás napadne skvělý nápad? Místo toho, abyste přestali psát, stačí ho vyslovit nahlas. S funkcí Talk to Text v ClickUp Brain Max můžete:
- Ukládejte poznámky o klientech bez použití rukou během zkušebních období.
- Zaznamenejte názvy produktů, odstíny, barvy nebo techniky, než je zapomenete.
- Ukládejte změny vzhledu na poslední chvíli, i když jste na cestách.
Vše, co řeknete, se okamžitě promění v text v ClickUp. Ideální pro vizážisty, kteří neustále tvoří na cestách!
8. Šablona smlouvy ClickUp
Každý vizážista zná ten nepříjemný moment, kdy klient řekne: „Zaplatím po akci“ a pak zmizí. Šablona smlouvy ClickUp se zaměřuje na finanční závazky: kolik dlužíte, jak bude platba provedena, poplatky za prodlení a co se stane, pokud se platba zpozdí.
Pro svatební klienty můžete přehledně zaznamenat zálohu, poplatek za zkoušku, zůstatek po schválení finálního vzhledu nebo jakékoli další poplatky, jako jsou cestovní náklady, doplňkové služby kadeřníka nebo poplatky za brzký příjezd. A pro produkční práce můžete nastínit denní sazby a termíny pro vypořádání plateb. Můžete také určit, jakým způsobem mají být platby prováděny, a to buď prostřednictvím UPI, bankovního převodu, hotovosti, nebo dokonce speciálního čísla, které používáte odděleně pro WhatsApp Business a osobní komunikaci . Kromě toho můžete také přidat úrokovou doložku, že pokud klient zpozdí platbu, můžete uplatnit malý poplatek za prodlení nebo úrokové procento.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Chraňte se pomocí odškodnění, které zabrání klientům znovu otevírat staré pohledávky nebo minulé problémy po podpisu smlouvy.
- Nastavte jasné směny, aby všichni věděli, co se stane, když nevěsta přesune svůj termín nebo značka přidělí nového koordinátora.
- Zaznamenejte každou změnu, abyste zajistili, že dodatečné líčení, delší pracovní doba nebo další družičky budou formálně schváleny.
- Řešte konflikty profesionálně, aby se případné neshody řešily podle jasného právního postupu, a to i v případě rezervací mimo město nebo v jiné destinaci.
✅ Ideální pro: Nezávislé vizážisty a kosmetické profesionály, kteří chtějí zajistit práci s klienty pomocí jasných podmínek služeb a plateb, ať už se jedná o předsvatební focení nebo širší spolupráci.
⚡ Archiv šablon: Chcete propagovat své služby v oblasti líčení nebo profesionálně spolupracovat s influencery? Použijte šablony marketingových smluv k nastínění své kampaně nebo osobních cílů, výstupů, časového harmonogramu a platebních podmínek, aby každá propagace proběhla hladce a transparentně.
Zde je několik příkladů, jak je můžete využít:
- Nastavte pravidla týkající se práv k obsahu nebo revizí, aby byly očekávání jasné.
- Definujte výstupy pro sociální média, jako jsou reels, stories, příspěvky před a po nebo zmínky o značce.
- Stanovte jasné časové harmonogramy a kontrolní body pro schvalování s klienty nebo partnery.
9. Šablona provozní smlouvy ClickUp
Když se několik vizážistů spojí, aby založili studio nebo vybudovali kosmetickou značku, jasnost se stává základem partnerství. Šablona provozní smlouvy ClickUp vám pomůže zdokumentovat každé důležité rozhodnutí, od vlastnictví po výplaty, přehledným a jednoduchým způsobem, aby vaše podnikání nefungovalo na základě domněnek.
Umožní vám jasně uvést zapojené partnery spolu s jejich obchodními údaji a rolemi. Rovněž popisuje, co každý z nich přináší, a jaký podíl ve firmě skutečně vlastní. Můžete také jasně stanovit, kdo má oprávnění podepisovat smlouvy jménem vaší kosmetické firmy. Šablona rovněž rozepisuje, jak budou rozděleny zisky po zohlednění všech vynaložených výdajů. Kromě finančních záležitostí také stanoví rytmus spolupráce vašeho týmu. Můžete definovat, jak často se budete scházet, jak budete kontrolovat finance a jak budete plánovat budoucí služby, workshopy nebo expanzi.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Definujte jasný proces odchodu, aby náhlé odchody partnerů nenarušily svatební rezervace nebo závazky studia.
- Určete, jaké finanční záznamy a dokumenty je třeba sdílet, aby byly peněžní toky a výdaje transparentní.
- Chraňte svou kosmetickou značku tím, že zabráníte partnerům založit konkurenční studio nebo svatební tým zaměřený na stejné klienty.
- Jasně uveďte, které zákony daného státu nebo regionu se uplatňují, aby spory zůstaly jednoduché, i když pracujete v různých městech nebo na svatebních místech v zahraničí.
✅ Ideální pro: Vizážisty nebo podnikatele v oblasti krásy, kteří budují formální obchodní partnerství nebo LLC, aby rozvíjeli svou značku s jasností a sebevědomím.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete udržovat dlouhodobé partnerství se svými klienty i po skončení jedné akce, je čas myslet dlouhodobě. K tomu se hodí šablony smluv o poskytování služeb. Jsou ideální pro vizážisty, kteří pracují s opakovanými klienty nebo řídí dlouhodobé projekty se značkami a studii.
A pokud plánujete rozšířit své podnikání nad rámec samostatné živnosti, doplňte jej šablonami obchodních smluv, abyste definovali, jak bude společnost fungovat a růst, a všichni tak od prvního dne měli jasnou představu.
10. Šablona nabídkového formuláře pro vizážisty ClickUp
Pro vizážisty, kteří spravují více rezervací na akce nebo týmové projekty, se šablona nabídkového formuláře ClickUp Makeup Artist Quote Form Template stane vaším předběžným smluvním řídicím centrem. Funguje jako inteligentní sběrač poptávek a organizátor cen na jednom místě a pomáhá vám spravovat potenciální zákazníky dlouho předtím, než vytáhnete smlouvu nebo fakturu. Hotový formulář Service Quote Request Form vypadá profesionálně a lze jej snadno sdílet prostřednictvím vašeho profilu na Instagramu, webových stránek nebo WhatsApp Business.
Každá žádost se automaticky zobrazí v seznamu nových žádostí o cenovou nabídku, kde můžete rychle třídit a upřednostňovat urgentní nebo vysoce hodnotné události. Odtud se každá žádost přesune do tabule procesu vytváření cenové nabídky. Jedná se o vizuální přehled, který ukazuje, v jaké fázi se každá cenová nabídka nachází, od kontroly přes odeslání až po potvrzení. Každá karta zobrazuje důležité podrobnosti, jako je datum události, požadované služby, počet osob a odhadovaná hodnota projektu, což vám pomůže s jasným rozhodnutím, které rezervace přijmout a naplánovat jako první.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Prohlédněte si všechny příchozí dotazy na jednom místě pomocí zobrazení seznamu, které vám poskytne přehledný přehled o tom, kdo se dotazoval, datum akce, požadované služby a aktuální stav nabídky.
- Sledujte celý proces nabídky vizuálně pomocí zobrazení tabule, kde můžete jednotlivé poptávky přesouvat mezi fázemi, jako jsou Nová poptávka, V posuzování, Připraveno k nabídce a Nabídnuto.
- Zaznamenejte všechny důležité podrobnosti rezervace pomocí vlastních polí ClickUp pro datum události, počet osob, e-mail klienta, referenční fotografie, kategorii služeb atd.
- Automaticky generujte přesné ceny pomocí polí, která vypočítávají odhady na základě hodin, sazeb a trvání.
✅ Ideální pro: Nezávislé vizážisty a profesionály v oblasti krásy, kteří chtějí vytvářet transparentní, dobře strukturované nabídky, které zaujmou klienty a zjednoduší správu rezervací.
⚡ Archiv šablon: Chcete více hotových cenových nabídek? Prohlédněte si bezplatné šablony obchodních cenových nabídek a vytvořte jasné a profesionální odhady během několika minut.
Zde je několik příkladů, jak je můžete využít:
- Udržujte všechny nabídky pro klienty přehledně uspořádané a snadno aktualizovatelné před finálním schválením.
- Přizpůsobte si podrobné cenové nabídky pro balíčky líčení nebo rezervace akcí.
- Přidejte popisy služeb, slevy a daně bez nutnosti dalšího formátování.
Uzavřete každou smlouvu chytře s ClickUp!
Provozování podnikání v oblasti líčení již vyžaduje neustálé soustředění a kreativní energii, takže vaše smlouvy by vám to neměly ještě více ztěžovat. Šablony smluv pro vizážisty od ClickUp, které jsou připravené k okamžitému použití, vám poskytují jednoduchou strukturu, která vám pomůže vysvětlit vaše služby a zahájit každou rezervaci s jasností a sebevědomím.
Tyto šablony eliminují obvyklé dohadování a nabízejí spolehlivou právní ochranu, díky čemuž budete od prvního kontaktu působit organizovaně a spolehlivě. Celý proces bude snazší, protože vše bude jasné a konzistentní jak pro vás, tak pro vaše klienty.
Ať už se jedná o svatební líčení, kreativní spolupráci, jednorázové focení nebo pravidelné návštěvy salonu, ClickUp uchovává vše na jednom místě a hladce vás provede od první nabídky až po konečný podpis.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a zjednodušte si správu svého kosmetického podnikání!