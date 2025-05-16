10 bezplatných šablon smluv o poskytování služeb ve formátu Word a ClickUp

Spolupráce s klienty na základě smlouvy o poskytování služeb je jedním z nejlepších způsobů, jak si zajistit stálý příjem a vybudovat dlouhodobý obchodní vztah. K nastartování tohoto vztahu budete potřebovat sepsat smlouvu o poskytování služeb.
Mnozí z nás se vyhýbají právním dokumentům, jako jsou smlouvy o poskytování služeb a jiné smlouvy, protože si nejsme jisti, co do nich napsat nebo co v nich musí být uvedeno. Proto jsou šablony smluv o poskytování služeb tak užitečné – někdo jiný za vás odvedl veškerou náročnou práci. Stačí jen doplnit podrobnosti o projektu a poslat smlouvu klientovi k podpisu!
V tomto průvodci se podíváme na to, co je to šablona smlouvy o poskytování služeb a na co se zaměřit při zvažování různých možností. Poté vám představíme nejlepší šablony smluv o poskytování služeb pro dodavatele, freelancery a poskytovatele profesionálních služeb.
Co je to šablona smlouvy o poskytování právních služeb?
Smlouva o poskytování služeb je smlouva mezi dvěma stranami, ve které se poskytovatel služeb zavazuje k typu a množství práce, kterou bude pro klienta vykonávat na měsíční bázi. Může se jednat o konkrétní počet hodin nebo stanovený počet projektových výstupů za měsíc – a klient obvykle platí předem. Smlouvy o poskytování služeb jsou typické pro agentury a korporátní klienty a jejich externí spolupracovníky (nebo kohokoli se statusem nezávislého dodavatele).
I když si můžete smlouvu o poskytování služeb sepsat sami pokaždé, když ji potřebujete, díky dobré šabloně smlouvy o poskytování služeb to nemusíte dělat. Místo toho, abyste pokaždé vynalézali kolo, můžete využít odborných znalostí jiných a vytvořit silnou smlouvu znovu a znovu – stačí pouze změnit potřebné údaje o klientovi.
Šablony smluv o poskytování služeb vám ušetří čas, a čas jsou peníze. Správná šablona vám navíc poskytne odpovídající ochranu a zajistí, že bude jasné, komu patří výsledky práce, co se s nimi stane, jaká jsou omezení poskytovaných služeb a jak a kdy budete placeni.
Co dělá šablonu smlouvy o poskytování právních služeb dobrou?
Existuje spousta šablon smluv o poskytování právních služeb, ale jak víte, kterou z nich byste měli použít?
Nejlepší šablony smluv o poskytování právních služeb obsahují:
- Doba trvání smlouvy: Datum účinnosti a doba trvání smlouvy
- Rozsah práce: Práce, kterou jste se zavázali vykonávat každý měsíc
- Přiřazená práce: Jak bude práce přiřazována a co se stane, když klient nepřidělí všechny hodiny nebo úkoly.
- Fakturace: Jakým způsobem očekáváte platbu a jaká je její výše, např. hodinová sazba nebo měsíční paušální poplatek.
- Řešení sporů: Jak budete řešit případné problémy nebo spory, např. prostřednictvím arbitráže.
- Celá smlouva: Závěrečná část, která potvrzuje rozsah smlouvy.
- Často kladené otázky: Můžete přidat volitelnou sekci pro často kladené otázky.
Toto není vyčerpávající seznam a každá šablona se bude mírně lišit. Vyhledejte šablonu, která odpovídá vašim potřebám a pomůže vám urychlit proces zapracování nových zaměstnanců.
10 šablon smluv o poskytování právních služeb, které můžete použít
Smlouvy o poskytování služeb jsou nezbytné, pokud pro klienta pracujete na měsíční bázi a chcete mít jistotu, že vám bude včas zaplaceno a že budete moci stanovit své hranice.
Správná šablona zjednodušuje celý proces a stačí jen doplnit údaje o klientovi, zkontrolovat, zda jste s výsledkem spokojeni, a odeslat. Pokud je šablona integrována do softwaru pro správu projektů pro freelancery, je to ještě lepší.
S ohledem na to vám přinášíme průvodce nejlepšími šablonami smluv o poskytování služeb, které můžete letos ve své firmě využít.
1. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Zjednodušte proces přijímání nových klientů pomocí šablony smlouvy o poskytování služeb od ClickUp, která byla navržena tak, aby pomohla freelancerům, konzultantům a agenturám vytvořit jasné a profesionální smlouvy během několika minut. Tato plně přizpůsobitelná šablona popisuje rozsah práce, platební podmínky, výstupy a časový harmonogram, takže se můžete soustředit na budování dlouhodobých vztahů s klienty s důvěrou a jasností.
Ať už spravujete více smluv o poskytování služeb nebo teprve začínáte, ClickUp vám umožní vytvářet smlouvy hladce a přehledně – vše na jednom místě.
2. Šablona obecné smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Nejprve máme šablonu obecné smlouvy o poskytování služeb od ClickUp. Jak název napovídá, tato šablona je ideální pro podniky jakéhokoli typu a velikosti. A protože se jedná o šablonu ClickUp, je zcela přizpůsobitelná vašim potřebám. ✔️
Tato šablona obecné smlouvy o poskytování služeb vám umožňuje vytvořit pevnou, oficiální smlouvu mezi vámi a vaším klientem. Šablona obsahuje prostor, kde můžete definovat své služby a nabídku, stanovit své platební očekávání a podmínky a nastínit své očekávání ohledně výkonu a dodání. Můžete také uvést, zda využíváte subdodavatele, přidat prohlášení o mlčenlivosti a zahrnout jakékoli další podmínky nebo podrobnosti, které jsou relevantní pro váš projekt.
Tuto šablonu smlouvy o poskytování služeb použijte, když jste připraveni začít spolupracovat s novým klientem a chcete mít dobrý základ, od kterého můžete vycházet. Je ideální pro všechny klienty a poskytovatele služeb, dodavatele nebo živnostníky.
3. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Pokud hledáte šablonu smlouvy, která více odpovídá tomu, co byste jako zaměstnanec očekávali, může být pro vás nejlepší volbou šablona pracovní smlouvy od ClickUp.
Šablona pracovní smlouvy, jako je tato, se obvykle používá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a podrobně popisuje širokou škálu témat, o kterých musí obě strany vědět. Tento seznam zahrnuje pracovní pozici, benefity, odškodnění zaměstnanců, zkušební dobu, dovolenou, nakládání s důvěrnými informacemi a duševním vlastnictvím a oddělitelnost.
Pro mnoho dodavatelů nemusí být jazyk použitý v této šabloně a její části relevantní a může zamlžovat hranice mezi tím, zda jste zaměstnancem nebo dodavatelem. Přesto stojí za to si ji přečíst (a zvážit), když se rozhodujete, jak chcete provozovat své vlastní smlouvy o poskytování služeb.
4. Šablona smlouvy pro nezávislé pracovníky ClickUp
Ačkoli se tato šablona nazývá Freelance Contract Template by ClickUp, není důvod, proč by ji nemohli využít i dodavatelé. Jak název napovídá, tato šablona je ideální pro freelancery, kteří chtějí podepsat formální smlouvu se svými klienty.
Šablona smlouvy pro nezávislé pracovníky obsahuje vše, co potřebujete k nastavení hranic, platebních podmínek a očekávaných výsledků po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb. Šablona obsahuje sekce pro harmonogram projektu, popis služeb, informace o odpovědnosti a další.
Tuto šablonu použijte, pokud chcete bezpečně spolupracovat se svými klienty a při tom působit profesionálně. Tato šablona je ideálním výchozím bodem pro každého, kdo chce brát svou práci na volné noze nebo jako dodavatel vážně.
5. Šablona smlouvy o poskytování poradenských služeb ClickUp
Pokud jste konzultant a hledáte šablonu, která je navržena přímo pro vás, podívejte se na šablonu smlouvy o poskytování konzultačních služeb od ClickUp. Povinnosti konzultanta se často liší od povinností standardního poskytovatele služeb a tato šablona zajistí, že vám neunikne nic důležitého.
V této šabloně pro konzultační služby najdete funkce, jako jsou vlastní stavy, pole a zobrazení, díky nimž je snazší než kdykoli předtím převést váš dokument do akce pomocí úkolů ClickUp. Samotná šablona vám umožňuje zefektivnit proces a předložit klientům jeden dokument, který popisuje vaše očekávání, platební kalendář a rozsah práce.
Tuto šablonu použijte, pokud chcete hotovou šablonu smlouvy o poskytování poradenských služeb namísto obecnější varianty, kterou by bylo třeba upravit, aby odpovídala vašim konkrétním potřebám. Spojte ji se softwarem pro sledování času pro konzultanty, abyste mohli přesně zaznamenávat svůj čas, a poté každý měsíc vyúčtovávat a podávat zprávy o svých činnostech.
6. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Pro dodavatele a freelancery, kteří chtějí začít s otevřenějším prostorem, může být ideální volbou šablona smlouvy o poskytování služeb od ClickUp. Tato šablona je jednodušší než některé jiné v tomto seznamu, což je skvělé, pokud již máte vlastní formulace a části, které chcete přidat.
I když jsou minimalističtější než jiné šablony, obsahují vše, co potřebujete, abyste mohli začít. Je zde prostor pro komplexní přehled vašich služeb a nabídek, výše očekávané odměny a termínu jejího vyplacení a vašich očekávání od sebe i od klienta.
Tato šablona je skvělou volbou pro dodavatele, kteří chtějí mít jasný a právně bezchybný základ. Poté můžete smlouvu přizpůsobit a přidat jí vlastní osobitost s pomocí nástrojů pro psaní založených na umělé inteligenci.
7. Šablona obchodní smlouvy ClickUp
Specializované smlouvy mohou být skvělé, ale někdy potřebujete šablonu, která pokryje všechny základní aspekty. Tato šablona obchodní smlouvy od ClickUp obsahuje všechny klíčové části, které potřebujete, aby byla smlouva kompletní. ✨
Tato vzorová šablona shrnuje všechny nezbytné náležitosti smlouvy na jednom místě a poskytuje vám jeden přehledný dokument, který můžete sdílet se svými klienty. Nejenže vám to ušetří čas, ale také pomůže předejít nedorozuměním. Šablona obsahuje vlastní stavy, zobrazení a pole, díky kterým je personalizace rychlá a snadná.
Tuto šablonu obchodní smlouvy použijte, pokud chcete pro klienty formální sdílený dokument, který popisuje vaše služby, obsahuje údaje z vašeho softwaru pro sledování času stráveného prací na volné noze a stanoví, co se od obou stran očekává.
8. Šablona smlouvy o poskytování právních služeb ve formátu Word od Signaturely
I když jsme pevně přesvědčeni, že ClickUp vám nabízí nejlepší způsob, jak vytvářet, spolupracovat a sdílet smlouvy a dohody, uvědomujeme si, že někdy nemůžete okamžitě změnit dodavatele nebo konzultační software. Proto jsou následující návrhy šablony, které můžete použít v aplikaci Microsoft Word. ?
Nejprve máme šablonu smlouvy o poskytování právních služeb ve formátu Word. Tato šablona byla vypracována právními experty a obsahuje vše, co potřebujete k vytvoření bezpečné smlouvy mezi dvěma stranami.
Vytvořte si seznam služeb, stanovte si ceník smluvních poplatků a určete očekávání ohledně náhrady vzniklých výdajů a dalších detailů. Stejně jako všechny šablony v tomto seznamu, i tuto můžete libovolně přizpůsobit – nebo ponechat formulace beze změny a jednoduše doplnit údaje o klientovi do prázdných polí.
Tato šablona smlouvy o poskytování právních služeb je ideální, pokud používáte Microsoft Word.
9. Šablona smlouvy o poskytování právních služeb ve formátu Word od EasyLegalDocs
Pokud hledáte šablonu smlouvy o poskytování právních služeb, která je tradičnější než ostatní šablony v tomto seznamu, mohla by být tou správnou volbou tato šablona smlouvy o poskytování právních služeb ve formátu Word.
Zatímco některé smlouvy mohou být podrobné a mít několik stran, tato šablona je krátká a přehledná a má pouze jednu stranu. Obsahuje sekce pro údaje o vaší společnosti, dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, rozsah služeb, poplatek za poskytování služeb, náhraditelné výdaje a vztah mezi stranami.
Vzhledem k tomu, že je tato smlouva krátká a jednoduchá, je vhodnou volbou pro nové freelancery nebo dodavatele, kteří se nechtějí ztrácet v právnických termínech, nebo v případech, kdy je hodnota smlouvy o poskytování služeb natolik nízká, že se nemusíte zabývat přidáváním dalších prohlášení, podrobností nebo ochranných opatření.
10. Šablona smlouvy o poskytování služeb reklamní agentury ve formátu Word od Template.net
Založení vlastní reklamní agentury je pro mnoho talentovaných lidí oblíbenou cestou vpřed, a když dosáhnete tohoto milníku, budete potřebovat smlouvy, kontrakty a dokumenty, které odpovídají vašemu postavení a stylu.
Pokud provozujete reklamní agenturu, zvažte použití této šablony smlouvy o poskytování služeb pro reklamní agentury. Jedná se o vhodnou kombinaci jednoduchosti a podrobnosti, která nabízí dostatek prostoru pro popis vašich služeb, milníků a očekávání, aniž by byla příliš obsáhlá.
Tato šablona je skvělou volbou, pokud hledáte šablonu pro Word nebo pokud používáte Apple Pages či Google Docs – tato šablona je kompatibilní se všemi těmito oblíbenými nástroji pro úpravu dokumentů.
Ušetřete čas díky těmto šablonám smluv o poskytování právních služeb
Šablony smluv o poskytování služeb jsou nezbytností, pokud berete své podnikání vážně. Nejenže vašim klientům signalizují, že jste důvěryhodní a víte, jak efektivně pracovat, ale také vám usnadňují udržovat pořádek a produktivitu.
Pomocí tohoto průvodce najdete správnou bezplatnou šablonu smlouvy o poskytování služeb, která vyhovuje vašim potřebám, a poté ji můžete použít ke zefektivnění svých obchodních procesů a úspoře času. Díky velkému množství šablon a funkcí pro správu projektů a úkolů je ClickUp tím nejlepším místem pro organizaci vaší smluvní činnosti. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zjistěte, jak se může stát vaším jediným zdrojem informací pro provozování vašeho podnikání.