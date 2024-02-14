10 bezplatných šablon marketingových smluv ve formátu Word a ClickUp

Šablony marketingových smluv vám ušetří starosti s dohodou o podmínkách pracovního vztahu s klientem nebo obchodním partnerem.
Šablona obsahuje přehled celé smlouvy a poskytuje vám výchozí bod. Můžete ji přizpůsobit a upřesnit podmínky této smlouvy, než ji projednáte se svým právním poradcem. Poté je smlouva připravena k podpisu a provedení.
Zní to jako spousta práce, ale nebojte se – jsme tu, abychom vám pomohli.
Shromáždili jsme 10 nejlepších šablon marketingových smluv pro Word a ClickUp, které vám pomohou urychlit vaše marketingové projekty.
Přejeme vám úspěšné uzavírání smluv! ✍️?
Co je to šablona marketingové smlouvy?
Šablona marketingové smlouvy je vzorový návrh smlouvy. Šablony obvykle obsahují prázdná místa, do kterých vyplníte podrobnosti své dohody, nebo obecné části, které můžete přizpůsobit.
Šablony smluv vám pomohou definovat právní ujednání a vyjasnit například následující záležitosti:
- Výstupy
- Platební podmínky
- Ustanovení o výlučnosti
- Rozhodčí smlouvy
- Rozsah práce
- Ceny
- Dodatek
- Doložka o oddělitelnosti
- Ustanovení o zbývajících ustanoveních
Šablony marketingových smluv se často používají spolu s dalšími šablonami obchodních smluv (např. dohodami o mlčenlivosti).
Jako bonus tyto šablony snižují náklady na právní služby tím, že minimalizují práci, kterou musí váš právní poradce vykonat, když mu předložíte dokument ke kontrole. Chrání také všechny zúčastněné strany v případě soudního sporu.
Co dělá dobrou šablonu marketingové smlouvy?
Jakmile najdete vhodnou šablonu marketingové smlouvy, může vám dobře posloužit při několika budoucích obchodních vztazích.
Pokud víte, co hledáte, můžete klidně přeskočit dál. ?
Zde je několik věcí, na které jsme se zaměřili při výběru 10 nejlepších bezplatných šablon marketingových smluv:
- Umělá inteligence: Hledejte možnost s nástroji pro psaní využívajícími umělou inteligenci – mají funkce, které vám ušetří čas a peníze při sepisování smlouvy.
- Srozumitelný jazyk: Právnický jazyk může být matoucí, proto si vyberte smlouvu, která používá jednoduché formulace, kterým porozumí každý.
- Přizpůsobení: Každá smlouva o marketingových službách je jiná; hledejte šablony, které vám umožní přizpůsobit celou smlouvu.
- Knihovna šablon: Vyberte si platformu s možností dalších šablon smluv a marketingových plánů, abyste mohli všechny své dokumenty uchovávat na jednom místě.
V závislosti na daném projektu nebo kampani můžete od své šablony marketingové smlouvy potřebovat i další věci. Například smlouva o marketingu na sociálních médiích se bude pravděpodobně lišit od smlouvy s konzultantem pro SEO marketing.
Ideální šablona pro vás závisí také na tom, kdo je druhou stranou. Práce se subdodavatelem se liší od práce s marketingovou poradenskou agenturou.
10 šablon marketingových smluv pro použití v roce 2024
Jste připraveni posunout svůj marketingový plánovací proces vpřed? Chcete si zajistit dobré pracovní vztahy s novým marketingovým profesionálem?
Máme pro vás vše, co potřebujete!
Tyto šablony marketingových smluv vám ušetří čas a peníze při vypracovávání podrobností vašeho právního dokumentu.
1. Šablona obchodní smlouvy ClickUp
Šablona obchodní smlouvy ClickUp usnadňuje všem typům podniků vytváření, podepisování a provádění smluv s jejich klienty nebo partnery.
Tato plně přizpůsobitelná šablona je neocenitelná, ať už podepisujete novou smlouvu o partnerství nebo aktualizujete stávající smlouvu. Využijte ji k zefektivnění procesů vytváření a podepisování smluv.
Obsahuje všechny nezbytné právní podmínky požadované v obchodní smlouvě, jako například:
- Platební podmínky
- Dodací podmínky
- Doložky o mlčenlivosti
- Mechanismy řešení sporů
- Práva duševního vlastnictví chránící obchodní tajemství
- Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
- Datum účinnosti a datum ukončení
Šablona obchodní smlouvy ClickUp může usnadnit marketingové a obecné obchodní dohody všeho druhu. Pokud potřebujete další podporu k dosažení svých marketingových cílů, najdete v naší knihovně řadu souvisejících šablon. ?⚽
ClickUp také nabízí funkci elektronického podpisu, která vám umožňuje podepisovat smlouvy elektronicky. To šetří čas a eliminuje potřebu tisknout a skenovat dokumenty.
2. Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového managementu ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k vytvoření právně závazné smlouvy o projektovém managementu, ať už jste klientem nebo projektovým manažerem.
Obsahuje podmínky služeb projektového řízení, které budou poskytovány klientovi, včetně:
- Rozsah práce
- Předmět
- Časové harmonogramy projektů
- Rozpočet
- Platební podmínky
- Řešení sporů
- Ukončení smlouvy
Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového managementu od ClickUp zajišťuje, že obě strany jsou na stejné vlně a jasně chápou své příslušné povinnosti. Použili jsme srozumitelný jazyk, abychom minimalizovali nedorozumění a spory v budoucnu.
Využijte je efektivně při řízení marketingových projektů při spolupráci s nezávislými dodavateli, marketingovými agenturami a dalšími odborníky.
3. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Šablona pracovní smlouvy ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k navázání pracovního vztahu s novým zaměstnancem.
Použijte je k vytvoření smlouvy o marketingových službách a pokryjte všechny nezbytné části, jako například:
- Kontaktní informace
- Rozhodné právo
- Pokyny pro revize
- Ustanovení o porušení smlouvy
- Omezení odpovědnosti
Šablona pracovní smlouvy ClickUp usnadňuje vymezení povinností zaměstnance, sazeb odměn, pracovní doby a dalších parametrů. Upravte ji podle svých konkrétních potřeb a zajistěte, aby všechny zúčastněné strany jasně rozuměly tomu, co se od nich očekává.
Začleňte tuto šablonu do správy svých marketingových kampaní, abyste měli jistotu, že vaše pracovní smlouvy jsou komplexní a právně bezchybné.
4. Šablona návrhu kampaně ClickUp
Šablona návrhu kampaně ClickUp je komplexní dokument, který lze přizpůsobit. Použijte jej k vytvoření úspěšných návrhů kampaní a ochraně své marketingové strategie od základů. ?️
Tato šablona usnadňuje poskytování faktů na podporu všech vašich navrhovaných prohlášení a obsahuje sekce pro shrnutí věcí, jako jsou:
- Cíle marketingové kampaně
- Cílová skupina
- Zpráva a tón
- Rozpočet
- Časová osa
- Strategie kampaně
- Metriky pro měření úspěchu
Pomocí šablony návrhu kampaně ClickUp vytvořte rámec pro celou kampaň. Nebo ji využijte společně s našimi šablonami marketingového plánu k ochraně důvěrných informací a vytvoření úspěšných marketingových kampaní.
Uživatelé ClickUp získávají přístup k ClickUp AI, ClickUp Automations a kompletní sadě bezplatných nástrojů pro správu projektů, takže můžete mít vše, co potřebujete, na jednom bezpečném místě.
5. Šablona strategie uvedení produktu na trh ClickUp
Šablona strategie uvedení na trh od ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k plánování a realizaci strategie uvedení na trh (GTM).
Šablona poskytuje strategický rámec pro identifikaci cílových zákazníků, hodnocení tržních příležitostí a vývoj marketingového plánu. Obsahuje sekce jako:
- Reporting
- Implementace
- Plánování
- Výzkum
- Analýza
- Objev
Využijte je k vytvoření své strategie GTM a určete, jak oslovit cílové zákazníky a udržet si konkurenční výhodu. Využijte mnoho nástrojů ClickUp k dalšímu vyjasnění věcí, jako jsou:
- Positioning produktu
- Segmentace trhu
- Analýza konkurence
- Cenová strategie
- Taktiky digitálního marketingu
Šablona strategie uvedení na trh ClickUp Go-To-Market Strategy Template dobře funguje s dalšími funkcemi ClickUp. Vytvořte přizpůsobitelný časový plán, stanovte termíny, přiřaďte odpovědnosti, sledujte pokrok a další funkce z přizpůsobitelného řídicího panelu.
Po registraci získáte přístup k rozsáhlé knihovně šablon, integracím a nástrojům pro správu projektů ClickUp.
Vše jsme navrhli tak, aby se zjednodušilo plánování, ušetřil čas a zvýšily šance na úspěch.
6. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp obsahuje vše, co potřebujete k rychlému a snadnému vytvoření smlouvy.
Použijte ji jako rámcovou smlouvu pro zahájení poskytování služeb klientům. Naše šablona smlouvy o poskytování služeb zajistí, že vaši zákazníci předem porozumí vašim týmům. Pokrývá důležité body, jako jsou:
- Přehled poskytovaných služeb
- Platební podmínky
- Jasná očekávání ohledně dokončení projektu
- Rozsah služeb
- Poplatky a platební podmínky
- Důvěrnost
- Záruky
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp poskytuje oběma stranám vymahatelný dokument a zároveň zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně.
Při použití naší šablony získáte praktické rady a osvědčené postupy, které zajistí, že vaši zákazníci budou mít před podpisem vše, co potřebují.
Díky důrazu na srozumitelný jazyk usnadňuje ClickUp vytváření právních dokumentů, se kterými budou všichni spokojeni.
7. Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
Šablona konzultační smlouvy ClickUp popisuje podmínky poskytování konzultačních služeb klientovi.
Ať už hledáte odbornou pomoc, poradenství nebo informace, tato smlouva chrání zájmy všech stran. ?
Organizace spolupracující s marketingovým konzultantem může tento důležitý dokument využít k:
- Stanovte jasná očekávání
- Nastavte pokyny pro platby
- Vytvořte právně závaznou dohodu mezi stranami
Šablona smlouvy o poskytování poradenských služeb ClickUp obsahuje všechny podstatné údaje potřebné k vymezení právních podmínek, na kterých se strany musí dohodnout. Chrání obě strany i veškeré sdílené důvěrné informace.
Jsou navrženy tak, aby jasně definovaly odpovědnosti a očekávání. Přizpůsobte je podle potřeby tak, aby vyhovovaly požadavkům každé nové konzultační zakázky, a užijte si výhody centralizované platformy pro bezpečné ukládání všech vašich právních dokumentů.
8. Šablona marketingové smlouvy ve formátu Word od Signaturely
Šablona marketingové smlouvy od Signaturely umožňuje marketingovým profesionálům zachovat profesionální vzhled při podepisování smluv s novými klienty a zároveň chránit všechny zúčastněné strany.
Tato šablona obsahuje platební podmínky, práva duševního vlastnictví a další důležité podrobnosti. Použijte ji k:
- Chraňte všechny účastníky společného podniku nebo marketingové kampaně.
- Jasně definujte odpovědnosti a očekávání spojené s kampaní.
- Vytvořte smlouvu o spolupráci v oblasti marketingu a předložte ji svému právnímu poradci k posouzení.
- Určete, kolik dní předem musí strana písemně oznámit ukončení smlouvy.
Přizpůsobte si tuto šablonu smlouvy v MS Word podle svých potřeb a zajistěte si úspěšné marketingové vztahy.
Využijte funkci elektronického podpisu a rozsáhlou knihovnu šablon Signaturely.
Vezměte prosím na vědomí, že službu Signaturely můžete vyzkoušet zdarma, ale pokud ji chcete nadále používat, budete muset zaplatit 20 USD/měsíc za osobní tarif nebo 40 USD/měsíc za uživatele za firemní tarif.
9. Šablona marketingové smlouvy ve formátu Word od Simul
Šablona marketingové smlouvy společnosti Simul popisuje podmínky služeb, které marketingová agentura poskytuje klientovi.
Tuto šablonu použijte k zaznamenání souhlasu, kdy každá zúčastněná strana souhlasí s podmínkami smlouvy před zahájením marketingových aktivit. To může zahrnovat:
- Schválení všech marketingových materiálů, které budou vytvořeny jednou nebo oběma stranami
- Ustanovení o zřeknutí se reklamních práv
- Rozhodné právo v případě sporu
Tato šablona je navržena tak, aby chránila marketingovou agenturu a klienta jasným vymezením jejich povinností a očekávání.
Když si tuto šablonu marketingové smlouvy přizpůsobíte, Word vám usnadní provést změny podle vašich potřeb a zajistí úspěšný marketingový vztah.
Tuto šablonu můžete vyzkoušet s Simul v rámci 14denní bezplatné zkušební verze. Po uplynutí zkušební doby začínají cenové plány na 15 USD/měsíc na uživatele.
10. Šablona marketingové smlouvy ve formátu Word od EasyLegalDocs
Šablona marketingové smlouvy EasyLegalDocs popisuje podmínky marketingové smlouvy, které chrání všechny zúčastněné strany.
Tato bezplatná šablona marketingové smlouvy obsahuje sekce pro definování:
- Rozsah poskytovaných marketingových služeb
- Vyplacená odměna
- Doba trvání smlouvy
- Písemný souhlas s pořízením marketingových materiálů nebo investicí do marketingových aktivit
- Jak se budou počítat následné škody a ušlý zisk
Při úpravách této šablony marketingové smlouvy vám Word usnadní přizpůsobení a úpravy tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vaší firmy.
Jako bonus je EasyLegalDocs 100% bezplatnou volbou pro firmy a jednotlivce, kteří potřebují jednoduché šablony právních smluv. Můžete používat všechny šablony v jejich knihovně, aniž byste museli zadávat údaje o kreditní kartě.
Uzavřete obchod
Ať už se zabýváte spoluprací s influencery, affiliate marketingem nebo tradičními partnerstvími, dobře vypracovaná smlouva je základním kamenem úspěšného a vzájemně výhodného vztahu.
Mít správnou šablonu marketingové smlouvy je nutnost. ✅
Nezapomeňte, že tyto šablony nejsou jen právními dokumenty, ale strategickými nástroji, které definují očekávání, chrání aktiva a podporují transparentní komunikaci.
Nespokojte se s nejednoznačností a potenciálními nedorozuměními. Vyzbrojte se nejlepšími šablonami marketingových smluv, které jsou k dispozici, a ClickUp po vašem boku.
Získejte přístup k automatizacím, nástrojům pro správu projektů, více než 1 000 hotových šablon, více než 1 000 integrací a ClickUp AI.
Zaregistrujte se na ClickUp – je to zdarma! ?✨