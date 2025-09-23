ChatGPT Voice vs. Whisper AI: vysvětlení klíčových rozdílů

OpenAI, přední společnost v oblasti inovací umělé inteligence, neustále přináší nástroje, které mění interakci mezi člověkem a počítačem.
ChatGPT Voice Mode a Whisper AI pocházejí od stejné společnosti, ale k zpracování hlasu přistupují z opačných úhlů.
Zatímco první z nich usnadňuje konverzace v reálném čase, druhý je model automatického rozpoznávání řeči, který převádí zvuk na text.
V tomto průvodci ChatGPT Voice vs. Whisper AI si rozebíráme jejich odlišné schopnosti a podíváme se, jak se každá z těchto technologií hodí do moderních hlasem ovládaných pracovních postupů.
Jako bonus doporučujeme další nástroj, který je naším interním favoritem a který převádí přepisy do akcí.
Co je režim ChatGPT Voice?
Režim ChatGPT Voice je funkce ChatGPT, která vám umožňuje vést hlasové konverzace s chatbotem AI v reálném čase. Díky hands-free interakci můžete pokračovat v hlasových konverzacích na pozadí, zatímco používáte jiné aplikace nebo dokonce i se zamčenou obrazovkou telefonu.
Použijte jej k získání rychlých odpovědí na vaše otázky, brainstormingu nápadů nebo jednoduše k získání informací o daném tématu prostřednictvím přirozených konverzací.
Voice podporuje více než dvě desítky jazyků a nabízí devět různých výstupních hlasů.
Funkce režimu ChatGPT Voice
Režim Voice Mode přechází od konvenčních chatbotů typu text-to-speech k konverzačním a emocionálně vnímavým interakcím. Zde jsou některé z jeho funkcí, díky kterým vyniká.
Funkce č. 1: Zpracování přerušení
Pokročilý hlasový režim v ChatGPT se může přizpůsobit uprostřed konverzace, pokud jej přerušíte během odpovědi. Díky tomu je mnohem snazší přidat nové podrobnosti nebo položit doplňující otázku bez čekání.
Místo předčasného skoku do řeči vám hlas také umožňuje delší pauzy, abyste mohli shromáždit své myšlenky.
💡 Tip pro profesionály: Při používání jakékoli hlasové technologie vždy dodržujte pravidlo 3 sekund. Když po položení složité otázky uděláte 2–3sekundovou pauzu, dáte AI čas na zpracování kontextu a poskytnutí promyšlenějších odpovědí.
Funkce č. 2: Zachování kontextu
Funkce zachování kontextu ChatGPT funguje při hlasových i textových interakcích. Když přepínáte mezi textem a hlasem v rámci stejného vlákna, nemusíte znovu zadávat podrobnosti; aplikace zachytí nuance a ví, na co odkazujete.
Na rozdíl od nástrojů jako Siri a Alexa, které mají menší retenční okna, režim ChatGPT Voice zachovává kontext po celou dobu relace (i když běží několik hodin).
Funkce č. 3: Možnosti vizuální interakce
V mobilních aplikacích ChatGPT můžete kombinovat hlasové příkazy s vizuálním obsahem. Toto pokročilé nastavení vám umožňuje sdílet obrazovku, nahrávat videa nebo namířit kameru přímo na objekty. Tato kombinace vizuálního a hlasového ovládání otevírá praktické scénáře řešení problémů.
Například
- Sdílejte tabulku prostřednictvím sdílení obrazovky a požádejte ChatGPT, aby vás provedl chybami ve vzorcích.
- Nahrajte smlouvu ve formátu PDF a projednejte konkrétní ustanovení prostřednictvím hlasové interakce.
- Nasměrujte kameru na porouchaný spotřebič a popište problém slovně (v několika jazycích), abyste získali pokyny k řešení problému.
👀 Věděli jste? LLM stále častěji nabízejí rozsáhlá kontextová okna. Claude poskytuje ~200 000 tokenů, GPT-4-turbo až 128 000 a Gemini ~2 miliony tokenů.
Ceny režimu ChatGPT Voice
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Výhody: 200 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
(Je součástí různých plánů ChatGPT a není účtován samostatně)
Co je WhisperAI?
Whisper je systém automatického rozpoznávání řeči (ASR), který převádí mluvený zvuk nebo nahrané soubory na psaný text. Tento open-source model, vycvičený na 680 000 hodinách vícejazyčných a multitaskingových supervizovaných dat, se zaměřuje výhradně na přesnost přepisu.
Díky tomu, že třetina předběžných tréninkových dat je vícejazyčná, dokáže Whisper rozpoznat a přepsat více než 99 jazyků s pozoruhodnou přesností. Systém vykazuje robustní výkon i u zvuku nízké kvality s více mluvčími a šumem v pozadí.
Funkce Whisper
Zde jsou klíčové funkce Whisper, díky kterým vyniká jako technologie pro přepis řeči na text.
Funkce č. 1: Otevřený zdrojový kód
Whisper je open-source software pro přepis řeči na text bez licenčních poplatků. Jelikož se jedná o open-source, máte přístup k kompletní kódové základně a můžete ji upravit podle svých konkrétních potřeb pro nasazení.
Nástroj také poskytuje komplexní dokumentaci. Vývojáři mohou zkoumat, jak model zpracovává zvuk, porozumět jeho logice rozhodování a řešit problémy přímo ve zdrojovém kódu.
❗Upozornění: Whisper byl nahlášen za vymýšlení zdravotních stavů nebo léčebných postupů, falešných vedlejších účinků, rasových nebo demografických prohlášení, někdy násilného obsahu a dokonce i náhodných frází jako „Děkujeme za sledování!“, aby vyplnil ticho ve vstupu.
Funkce č. 2: Lokální hosting
Whisper lze nasadit lokálně i v cloudu, což uživatelům umožňuje přepisovat zvukové soubory bez připojení k internetu. Je užitečný pro společnosti, které potřebují úplné zabezpečení dat a soulad s GDPR.
Lokální nasazení Whisper však vyžaduje značné výpočetní zdroje, zejména vysoce výkonnou GPU pro optimální rychlost zpracování.
Funkce č. 3: Jemné doladění Whisper
Whisper vám umožňuje trénovat svůj model převodu řeči na text pro konkrétní případy použití a datové sady. Jedná se však o proces náročný na zdroje. Chcete-li model přizpůsobit, musíte připravit datovou sadu zvuků, na kterých bude trénovat, spolu s vysvětlením.
Funkce jemného doladění je užitečná pro odvětví, která vyžadují specifickou slovní zásobu pro daný produkt, jako je přepis v oblasti medicíny, právní dokumentace nebo hovory zákaznické podpory.
🧠 Zajímavost: Whisper je trénován na 680 000 hodinách zvukových dat, což odpovídá 77 letům nepřetržitého poslechu. Od podcastů přes přednášky a konverzace až po rozhovory, Whisper je trénován na rozmanitých, vícejazyčných zvukových datech získaných z webu.
Ceny Whisper
Whisper vám umožňuje vytvářet multimodální zážitky s nízkou latencí. Jeho cena za 1 milion API tokenů zahrnuje:
- GPT-4o: 40,00 $ za vstupní tokeny, 2,50 $ za tokeny v mezipaměti a 80,00 $ za výstupní tokeny.
- GPT-4o mini: 10 $ za vstupní tokeny, 0,30 $ za tokeny ve výstupní cache a 20 $ za výstupní tokeny
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude.
Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je ovládání bez použití rukou nebo specifické pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain je konverzační AI asistent, který vám může pomoci v široké škále použití. Na druhou stranu, agenti pohánění AI v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
ChatGPT Voice Mode vs. WhisperAI: srovnání funkcí
Režim ChatGPT Voice umožňuje přirozenou vzájemnou interakci prostřednictvím mluvených konverzací. Na druhou stranu, Whisper je čistě systém pro převod řeči na text, který je navržen tak, aby převáděl zvukový záznam na psaný text.
Zatímco jeden je známý pro konverzační dialog, druhý provádí přepis v několika jazycích.
Zde je stručný přehled hlavních rozdílů mezi těmito dvěma službami:
|Funkce
|Režim ChatGPT Voice
|Whisper AI
|Interakční model
|Obousměrný konverzační dialog s hlasovými odpověďmi
|Jednosměrné rozpoznávání řeči pro převod textu
|Podpora jazyků
|Podporuje více než 30 jazyků s nativní syntézou hlasu.
|Rozpoznává a přepisuje více než 99 jazyků s vysokou přesností.
|Typ odezvy
|Generuje hlasové odpovědi a přepis konverzace
|Vytváří pouze písemný textový výstup.
|Náročnost na zdroje
|Zpracování založené na cloudu s minimálními lokálními požadavky
|Pro optimální lokální zpracování vyžaduje vysoce výkonnou grafickou kartu.
|Trénink
|Předem vycvičený konverzační model, nelze přizpůsobit
|Jemně laditelný model pro terminologii specifickou pro danou oblast
|Zpracování šumu v pozadí
|Dobrý výkon v konverzačních prostředích
|Přesné i při špatné kvalitě zvuku
|Složitost integrace
|Jednoduchá integrace API s cenami založenými na využití
|Integrace Whisper AI vyžaduje složité nastavení pro lokální nasazení.
|Podpora více mluvčích
|Navrženo pro interakci jednoho uživatele
|Pokročilá technologie rozpoznávání hlasu, která dokáže rozlišit a přepsat více mluvčích.
|Nastavení
|Řešení typu plug-and-play; lze použít přímo v ChatGPT.
|Vyžaduje ruční nastavení v cloudu nebo lokálních aplikacích.
Funkce č. 1: Funkce rozpoznávání řeči
Režim ChatGPT Voice zpracovává vaše hlasové vstupy a reaguje hlasovým výstupem. Je multimodální, rozumí vašemu přirozenému jazyku a dokáže zvládat přerušení a potlačit okolní hluk.
V rámci vlákna ChatGPT získáte také přepis konverzace, jehož přesnost se však může lišit.
Whisper naopak funguje jako jednosměrný systém rozpoznávání řeči. Převádí zvukové soubory nebo živou řeč na přesný psaný text.
🏆 Vítěz: ChatGPT Voice Mode vyniká schopností konverzace v reálném čase, zatímco Whisper je omezen pouze na přepis.
Funkce č. 2: Kontextové porozumění
Režim ChatGPT Voice dokáže navázat konverzaci na předchozí diskusi v rámci stejného vlákna. Rozpoznává skryté významy a rozumí nuancím požadavků na základě informací sdílených dříve v konverzaci. Toto kontextové vnímání vytváří plynulý dialog.
Whisper však postrádá porozumění kontextu konverzace, protože funguje pouze jako nástroj pro přepis. Zpracovává každý zvukový segment samostatně, aniž by si uchovával paměť předchozích interakcí.
Ačkoli přesně převádí řeč na text, neinterpretuje význam ani vztahy mezi jednotlivými zvukovými soubory nebo konverzacemi.
🏆 Vítěz: ChatGPT Voice Mode vítězí díky své schopnosti navazovat na předchozí kontext a udržovat smysluplný dialog.
Funkce č. 3: Zpracování v reálném čase
Režim ChatGPT Voice vyniká v real-time zpracování konverzace. Zpracovává hlasový vstup a generuje hlasové odpovědi s minimální latencí.
Whisper však dokáže zpracovat předem nahrané soubory v dávkovém zpracování. Jinými slovy, soubor zpracuje až po dokončení nahrávání. Ve srovnání s jinými alternativami je doba zpracování Whisper relativně pomalejší. Tato kompromisní volba upřednostňuje přesnost přepisu před rychlostí.
🏆 Vítěz: ChatGPT Voice Mode je lepší pro interakce v reálném čase, zatímco Whisper se hodí pro dokumentaci po schůzce.
Funkce č. 4: Specifičnost použití
Režim ChatGPT Voice je ideální pro interaktivní úkoly a diskuse zaměřené na řešení problémů, kde potřebujete asistenta AI, který přemýšlí a reaguje v reálném čase. Hodí se pro ty, kteří hledají rychlé, ale spolehlivé odpovědi na problémy.
Whisper je však užitečný, pokud chcete vytvořit písemné záznamy z audio obsahu a diktovaného textu. Používá se především k přepisování hlasových poznámek a poskytování funkcí usnadňujících přístup pro osoby se sluchovým postižením. Jeho síla spočívá v dokumentaci a archivaci.
🏆 Vítěz: Neexistuje jasný vítěz; záleží na vašem cíli. Pro interaktivní dialog zvolte režim ChatGPT Voice a pro dokumentaci a archivaci zvolte Whisper.
Funkce č. 5: Ceny
Režim ChatGPT Voice je k dispozici ve všech cenových úrovních ChatGPT, avšak uživatelé bezplatné verze mají omezený přístup. Má otevřené API, které mohou vývojáři integrovat do aplikací, s cenami založenými na využití prostřednictvím platformy OpenAI.
Whisper nabízí flexibilnější ceny prostřednictvím API OpenAI a je jedním z nejvýhodnějších nástrojů pro přepisování, s cenou 0,006 USD za minutu zvukového záznamu. Nasazení lokálního modelu je však ekonomičtější pro organizace, které vyžadují časté zpracování.
🏆 Vítěz: Záleží na tom, jak je plánujete používat. Režim ChatGPT Voice se hodí pro konverzační použití na vyžádání, zatímco Whisper je nákladově efektivnější pro rozsáhlé transkripční procesy.
🌟 Bonus: Ačkoli se ChatGPT Voice Mode a Whisper zaměřují na konverzaci a přepis v reálném čase, nenabízejí vestavěnou automatizaci pracovních postupů.
Agenti autopilota (jako ti v ClickUp) mohou být předem připraveni nebo přizpůsobeni tak, aby fungovali automaticky na základě konkrétních spouštěčů, což ani ChatGPT Voice, ani Whisper nedokážou nativně.
Proč je to důležité:
- Od konverzace k akci: Předem připravení agenti Autopilot prohledávají chaty, úkoly a dokumenty ve svém umístění a podle toho vytvářejí nebo přiřazují úkoly. ChatGPT Voice dokáže zachytit zvukový vstup, ale bez konkrétních vstupů automaticky nevytváří úkoly ani neposouvá práci vpřed.
- Vlastní logika pro vaše podnikání: Můžete vytvořit vlastní agenty Autopilot, kteří budou přesně dodržovat vaše pravidla, jako je označování souhrnů schůzek, aktualizace záznamů CRM nebo spouštění následných e-mailů. Whisper pouze generuje text, takže veškerou následnou práci musíte provádět ručně.
ChatGPT Voice Mode vs. WhisperAI na Redditu
Abychom debatu uzavřeli, přesunuli jsme ji na Reddit. Zde je několik názorů uživatelů na oba nástroje.
Ačkoli režim ChatGPT Voice Mode zpočátku sklidil velmi pozitivní ohlasy, uživatelé (obecně) jsou z jeho nových aktualizací frustrovaní. Podle jednoho z uživatelů
Dříve jsem se těšil, až ho (ChatGPT Voice Mode) použiji k rozbalení svého týdne na konci dlouhého pracovního týdne, k hlubokému ponoru do technického tématu nebo jen k volnému chatování. Konverzace bývaly přirozené a příjemné. Teď je to ale strašně otravné. Krátké odpovědi, strohé. Bez ohledu na to, o čem mluvím, nasměruje konverzaci tak, že se nikam nedostanete. Konverzace prostě ztroskotá. Jako by vás někdo otravoval, měl něco jiného na práci a jen se vás snažil rychle uklidnit, než bude muset odejít.
Dříve jsem se těšil, až ho (ChatGPT Voice Mode) použiji k rozbalení svého týdne na konci dlouhého pracovního týdne, k hlubokému ponoru do technického tématu nebo jen k volnému chatování. Konverzace bývaly přirozené a příjemné. Teď je to ale strašně otravné. Krátké odpovědi, strohé. Bez ohledu na to, o čem mluvím, nasměruje konverzaci tak, že se nikam nedostaneme. Konverzace prostě ztroskotá. Jako by vás někdo otravoval, měl něco jiného na práci a jen se vás snažil rychle uklidnit, než bude muset odejít.
Jiný uživatel také sdílel podobný názor na vyvíjející se pokročilý hlasový režim. Podle vlákna
Advanced Voice je jediný hlasový model, který se s postupem času vlastně zhoršuje. Pokud se podíváme zpět na původní ukázky, byl to plně expresivní režim, extrémně realistický. Zejména po poslední aktualizaci neumí šeptat, neumí napodobovat přízvuky. Má jeden, mírně znuděný, korporátní režim helpdesku.
Advanced Voice je jediný hlasový model, který se s postupem času vlastně zhoršuje. Pokud se podíváme zpět na původní ukázky, byl to plně expresivní režim, extrémně realistický. Zejména po poslední aktualizaci neumí šeptat, neumí napodobovat přízvuky. Má jeden, mírně znuděný, korporátní režim helpdesku.
Whisper vyžaduje rozsáhlé nastavení a i tak se při zpracování velkých souborů občas vyskytují chyby. Podle jednoho uživatele
Velký model Whisper používám asi rok a půl a i když funguje skvěle, začíná mít halucinace a opravdu se zotaví až po opětovném načtení.
Velký model Whisper používám asi rok a půl a i když funguje skvěle, začíná mít halucinace a opravdu se zotaví až po opětovném načtení.
Omezení jednotlivých nástrojů
Ani ChatGPT Voice Mode, ani Whisper nejsou bez kompromisů. Je lepší pochopit, v čem zaostávají, aby při jejich používání v reálných situacích nedocházelo k žádným překvapením.
Omezení režimu ChatGPT Voice
- Omezená offline funkčnost: Vyžaduje neustálé připojení k internetu pro zpracování, což znemožňuje jeho použití v oblastech se špatným připojením nebo pro konverzace citlivé z hlediska ochrany soukromí.
- Zaměření na jednoho mluvčího: Navrženo pro individuální konverzace, má potíže se skupinovými diskusemi nebo s více účastníky, kteří mluví současně.
- Žádné zpracování zvukových souborů: Nelze přepsat předem nahrané schůzky nebo existující zvukový obsah.
Omezení Whisper
- Pouhý přepis: Whisper není umělá inteligence pro vytváření poznámek z jednání. Poskytuje pouze prostý přepis zvukové nahrávky bez jakéhokoli formátování.
- Žádná interakce v reálném čase: Nelze vést vzájemné konverzace ani poskytovat inteligentní odpovědi.
- Náročné lokální nasazení: Vyžaduje výkonný hardware s vysoce výkonnými grafickými procesory pro optimální rychlost zpracování při lokálním provozu.
- Omezená identifikace mluvčího: Ačkoli dokáže zpracovat více mluvčích, nedokáže automaticky identifikovat, kdo právě mluví, ani rozlišit mluvčí podle jména.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain MAX pro převod hlasu na text, který jde nad rámec pouhého přepisu.
Zatímco ChatGPT Voice Mode a Whisper zpracovávají hlas izolovaně, ClickUp Brain MAX transformuje řeč na strukturované, kontextualizované znalosti uvnitř stejné platformy, na které již váš tým pracuje. Zde je několik důvodů, proč je lepší než oba:
- Hlas k akci: Brain MAX přepisuje vaše audio a video klipy, aby automaticky extrahoval klíčové body, rozhodnutí a následné úkoly. Nemusíte nic ručně přepisovat ani přeskupovat.
- Jedna aplikace pro veškerý váš kontext: Každý přepis, poznámka a úkol, který Brain MAX vytvoří, je uložen v ClickUp – společně s vašimi projekty, dokumenty, tabulemi a chaty. Získejte kontext bez přepínání mezi aplikacemi.
- Funguje na živém i nahraném videu: Zpracovává záznamy z jednání v reálném čase (podobně jako ChatGPT Voice) pomocí ClickUp AI Notetaker a přepisuje nahrané zvukové soubory (podobně jako Whisper), čímž spojuje obě použití do jednoho nástroje.
- Ochrana soukromí: Data zůstávají ve vašem pracovním prostoru ClickUp, což je vhodné pro prostředí citlivá na ochranu soukromí.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k ChatGPT Voice vs. WhisperAI
Ani ChatGPT Voice Mode, ani Whisper AI nedokážou plně uzavřít smyčku od mluvených konverzací k prakticky použitelným znalostem.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vyplňuje mezeru. Umožňuje vám zaznamenávat, zpracovávat a reagovat na konverzace. Projděme si klíčové funkce ClickUp, které to umožňují.
ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker
K přepisování hodinových schůzek nemusíte konfigurovat externí API ani nasazovat samostatné nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence. Při používání ClickUp získáte tuto funkci integrovanou v ClickUp AI Notetaker.
Nechte jej připojit se k vašim schůzkám a on přepíše zvuk schůzky do textu, identifikuje mluvčí a přidá časové značky, abyste mohli sledovat konverzaci.
S ClickUp AI získáte podporu přepisování schůzek, hlasových poznámek a nahrávek obrazovky. Převádí zvuk z jakéhokoli pracovního postupu na prohledávatelný a zpracovatelný text.
Mezi další funkce, které vám dávají výhodu oproti ChatGPT Voice nebo Whisper AI, patří:
- Vytváří inteligentní shrnutí: Tento AI nástroj pro shrnování schůzek automaticky shrnuje klíčové body (vaší schůzky) a zveřejňuje je přímo v konkrétním kanálu ClickUp Chat, aby je tým mohl okamžitě vidět.
- Identifikuje úkoly: Extrahuje úkoly z vašich hovorů a převádí je na přiřazené úkoly ClickUp, např. „Emma by měla před naší příští schůzkou finalizovat smluvní podmínky“ se stane úkolem přiřazeným Emmě s příslušným termínem splnění.
- Strukturované přepisy: Formátuje přepisy v ClickUp Docs a ukládá je jako prohledávatelné referenční body pro budoucí použití.
- Umožňuje vyhledávání v zápisech z jednání: Prohledává všechny vaše zápisy z jednání, aby našel konkrétní diskuse z minulých týdnů, a sdílí poznámky s příslušnými členy týmu.
- Funguje všude: připojí se k jakékoli platformě pro volání (Zoom, Teams, Meet) a přepisuje virtuální schůzky bez dalšího nastavování.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp AI Notetaker označuje úkoly, termíny a rozhodnutí učiněná během schůzky a organizuje je v ClickUp Docs.
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
Zatímco AI Notetaker od ClickUp přepisuje vaše schůzky, ClickUp Brain, vestavěný AI asistent, přidává vašim poznámkám výkonnou vrstvu inteligence.
Již jsme zmínili, jak dokáže shrnout přepisy nebo vytáhnout konkrétní momenty bez ručního prohledávání obsahu. Dokáže dokonce přečíst přepis a extrahovat klíčové body.
ClickUp Brain umí mnohem víc:
- Návrhy dokumentů bez použití rukou: Vyslovte své myšlenky a Brain je převede do strukturovaných poznámek, které můžete použít v úkolech nebo dokumentech.
- Převod řeči na proveditelné úkoly: Nadiktujte požadavky projektu a sledujte, jak Brain vytvoří komplexní seznamy úkolů s příslušnými popisy, termíny a doporučeními ohledně přidělení úkolů.
- Automatizujte vytváření úkolů: Požádejte Brain, aby vytvořil ClickUp Automations, a získejte automatizaci na míru s triggery a akcemi, které lze upravit podle vašich potřeb.
- Vyhledávání na podnikové úrovni: Zadejte dotazy jako „Dej mi aktualizace projektu z klientských schůzek za poslední měsíc“ a Enterprise Search od ClickUp vyhledá relevantní data ze všech vašich připojených aplikací a poskytne vám plně kontextové odpovědi.
Podrobnější přehled toho, jak ClickUp Brain přepisuje hlas a video, najdete v tomto videu na YouTube:
🌟 Bonus: Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat z několika externích modelů AI, včetně ChatGPT, Claude a Gemini, pro různé úkoly v oblasti psaní, uvažování a kódování, a to přímo z platformy ClickUp!
Maximalizujte efektivitu projektu s AI modelem podle svého výběru pomocí ClickUp!
ClickUp One Up #3: ClickUp Docs
Již jsme diskutovali o tom, jak ClickUp Notetaker vytváří poznámky z videa a ukládá je do ClickUp Docs.
Docs nabízí komplexní funkce pro správu dokumentů, kterým samostatné diktovací nástroje prostě nemohou konkurovat. Vaše práce zůstává uspořádaná v prohledávatelném Docs Hub, takže můžete rychle najít všechny potřebné informace.
Zde jsou klíčové funkce převodu hlasu do dokumentu, které nabízí ClickUp Docs:
- Spolupráce při úpravách v reálném čase: Více členů týmu může současně upravovat dokumenty vytvořené hlasem a přidávat komentáře a návrhy.
- Inteligentní formátování řeči: ClickUp Brain automaticky strukturová diktovaný obsah pomocí záhlaví, seznamů a sekcí na základě kontextu řeči.
- Převod úkolů: Převádějte libovolnou část dokumentu na přiřazené úkoly s termíny a propojením s projekty.
- Integrace widgetů: Vložte živá data projektu, seznamy úkolů a widgety pro vytváření reportů přímo do dokumentů.
- Vložené přílohy: Přidejte screenshoty, soubory PDF nebo referenční soubory přímo do dokumentů pro úplný kontext.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci ClickUp Assign Comments k označení konkrétních členů týmu přímo ve svých poznámkách nebo dokumentech. Můžete převést zpětnou vazbu na sledovatelné úkoly, přiřadit každému úkolu vlastníka a eliminovat zmatek při následném vyhodnocování po schůzce.
Integrované funkce AI ClickUp umožňují inteligentní automatizaci, které izolované nástroje AI nemohou dosáhnout. A proto věříme, že je to lepší alternativa než Voice a Whisper.
Využijte svůj hlas k automatizaci pracovních postupů v ClickUp
Funkce převodu řeči na řeč v režimu ChatGPT Voice Mode a přesnost přepisu v Whisper otevřely možnosti pro produktivitu bez použití rukou a vícejazyčnou komunikaci. Mezi asistencí AI a skutečným prováděním práce však stále existuje značná propast.
ClickUp se svým univerzálním přístupem k pracovnímu prostoru propojuje funkce převodu řeči na text založené na umělé inteligenci přímo s pracovními postupy projektu. Zde se vaše diktované nápady promění v přidělené úkoly, zatímco přepisy schůzek se transformují do dokumentů pro spolupráci na projektu.
Spojte to se všemi svými úkoly, dokumenty a chaty na jednom místě a uvidíte, proč je ClickUp jediné AI řešení, které potřebujete.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes a změňte způsob, jakým váš tým využívá hlasovou technologii při realizaci projektů.