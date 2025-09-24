10 nejlepších rozšíření Chrome pro převod řeči na text

Otevřete prázdný dokument a jste připraveni psát. O pět minut později stále zíráte na kurzor a vaše myšlenky běží rychleji než vaše rychlost psaní. Akční body vám unikají a najednou se psaní jeví jako otrava.
Nyní si představte, že stačí jen mluvit – e-maily, poznámky z jednání, dokonce i návrhy blogů – a sledovat, jak se vaše slova okamžitě objevují na obrazovce.
Jste připraveni to vyzkoušet? Shromáždili jsme některé z nejlepších rozšíření Chrome pro převod řeči na text, které vám umožní převést váš hlas na text a pracovat tak rychleji a pohodlněji.
Pojďme na to! 🎤
Přehled nejlepších rozšíření Chrome pro převod řeči na text
Zde je praktický přehled nejlepších nástrojů, které bez problémů převedou váš hlas na text:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Integrované hlasové poznámky a dokumentace úkolů pro malé i velké týmy, které potřebují strukturovanou spolupráci.
|ClickUp Brain MAX s hlasovým psaním, AI Notetaker pro online schůzky, hlasové klipy, dokumenty, AI kontext, propojení úkolů
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Fireflies. ai
|Automatický přepis a shrnutí virtuálních schůzek pro profesionály a týmy s velkým počtem schůzek.
|Přepis v reálném čase, shrnutí pomocí umělé inteligence, vícejazyčné, AskFred
|Zdarma; placené tarify začínají od 18 $/měsíc
|Tactiq
|Živý přepis schůzek s přehledy ChatGPT pro týmy, které potřebují sdílenou přehlednost a vhled do schůzek.
|Titulky v reálném čase, úkoly AI, následné návrhy
|Zdarma; placené tarify začínají od 12 $/měsíc
|Speechnotes
|Rychlé hlasové diktování na webových stránkách pro jednotlivce nebo samostatné tvůrce obsahu
|Plovoucí mikrofon, nízká hmotnost
|Zdarma; placené tarify začínají od 1,9 $/měsíc.
|Notta
|Rychlé a přesné přepisy pro malé týmy nebo jednotlivce, kteří pracují s více jazyky.
|Vysoká přesnost, převod do více jazyků
|Zdarma; placené tarify začínají od 13,49 $/měsíc.
|Transkriptor
|Přesný přepis pro různé případy použití pro jednotlivce nebo malé týmy, které potřebují cenově dostupnou řešení.
|Více než 100 podporovaných jazyků, nahrávání souborů, zaznamenávání schůzek
|Zdarma; placené tarify začínají od 19,99 $/měsíc.
|Voice In
|Diktování do libovolného textového pole prohlížeče pro jednotlivce, kteří chtějí rychlá řešení.
|Rozpoznávání hlasu v reálném čase, univerzální podpora textových polí
|Zdarma; placené tarify začínají od 9,99 $/měsíc.
|LipSurf
|Ovládání prohlížeče hlasem pro uživatele zaměřené na výkon a přístupnost
|Hlasová navigace, příkazy pro diktování, podpora maker
|Zdarma; placené tarify začínají od 4 $/měsíc
|MeetGeek AI
|Automatické zaznamenávání schůzek + informace pro týmy, které hledají pokročilá řešení speciálně pro schůzky
|Shrnutí pomocí umělé inteligence, analytický panel, globální vyhledávání
|Zdarma; placené tarify začínají od 19 $/měsíc
|SpeechText. AI
|Spolehlivý přepis založený na prohlížeči pro jednotlivé uživatele nebo týmy, které potřebují rychlý přepis.
|Zachycení mikrofonu, okamžité stahování, zvuk prohlížeče
|Zdarma; placené tarify začínají od 10 $ za 180 minut přepisu.
Co byste měli hledat v rozšířeních Chrome pro převod řeči na text?
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text:
- Přesný přepis: Konzistentní zachycení řeči v hlučném prostředí a porozumění různým přízvukům bez nesprávné interpretace.
- Inteligentní formátování: Automatické vkládání interpunkce, odstavců a rozpoznávání hlasových příkazů pro akce jako „nový řádek“ nebo „smazat poslední slovo“.
- Vícejazyčná podpora: Rozpoznávejte a přepisujte desítky jazyků s plynulým přepínáním během vícejazyčných konverzací.
- Použitelnost v reálném čase: Pište přímo do Google Docs, Gmailu nebo chatů během schůzek, zatímco rozšíření přepisuje řeč na pozadí.
- Snadný export: Stáhněte si přepisy v různých formátech, jako jsou TXT, PDF nebo Docs, pro rychlejší předávání a dokumentaci.
- Silné zabezpečení: Zajistěte, aby přepisy schůzek nebyly ukládány, prodávány ani využívány třetími stranami poskytujícími služby umělé inteligence, a zachovejte tak soukromí zvukových dat.
- Jednoduchá instalace: Rychlá instalace, spuštění bez zpomalení prohlížeče a aktivace jediným klávesovým zkratkou pro okamžité diktování.
🧠 Zajímavost: Když společnost IBM v roce 1962 představila zařízení Shoebox, dokázalo rozpoznat pouze 16 slov a číslic. Přesto bylo v té době průlomové a připravilo cestu pro moderní hlasové diktování.
Nejlepší rozšíření Chrome pro převod řeči na text
Zde je náš výběr nejlepších rozšíření Chrome pro převod řeči na text. 👇
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro integrované hlasové poznámky a dokumentaci úkolů)
ClickUp je komplexní pracovní prostor, kde se snoubí práce, komunikace a spolupráce – to vše díky umělé inteligenci. ClickUp Brain MAX rozšiřuje tuto sílu i na váš počítač.
Desktopová aplikace AI spojuje pokročilé modely AI, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, do jedné doprovodné aplikace, takže nemusíte přecházet mezi různými nástroji. Navíc umožňuje prohledávat celý váš digitální svět – od úkolů ClickUp po Google Drive, GitHub, OneDrive a další.
A jedna z jeho nejvýraznějších funkcí? ClickUp Talk to Text, řešení pro převod řeči na text, které promění mluvená slova v činy. Také vylepšuje, kontextualizuje a propojuje vaše nápady s ostatními částmi vaší práce.
Mluvte přirozeně, pracujte rychleji
Toto můžete dělat s funkcí Talk to Text v ClickUp:
- Získejte přepis vylepšený umělou inteligencí, který okamžitě odstraní chyby a vylepší vaši řeč do čitelného textu v profesionální kvalitě.
- Vytvořte si osobní slovník vlastních termínů, jmen a pracovních výrazů pro přesné rozpoznávání.
- Přidávejte zmínky s ohledem na kontext a odkazy odkazováním na úkoly, dokumenty nebo kolegy pomocí hlasu.
- Mějte volné ruce díky klávesovým zkratkám (fn, shift + fn nebo vlastní kombinace).
- Mluvte ve svém rodném jazyce a využijte globální jazykovou podporu pro přepis do více než 50 jazyků.
- Prohlédněte si starší přepisy z historie, abyste je mohli kopírovat, exportovat nebo přehrát.
Řekněme, že připravujete scénář pro YouTube. Místo psaní otevřete ClickUp Brain MAX, stisknete klávesovou zkratku a začnete diktovat. Vaše hrubá řeč se okamžitě vylepší na čisté, kamerou připravené věty, aniž by ztratila konverzační tón.
Jakmile vás napadne nějaký nápad, můžete přidat odrážky, brainstormingové háčky nebo dokonce přiřadit úkoly k úpravám. Brain MAX automaticky vkládá @zmínky pro členy týmu nebo odkazy na dokumenty a úkoly ClickUp, takže odkazy lze okamžitě použít.
Vyhledávejte a připojujte se i mimo diktování
Brain MAX je poháněn inteligencí ClickUp Brain, základním AI enginem, který běží ve vašem pracovním prostoru. Analyzuje vaše úkoly, dokumenty, komentáře a konverzace a poskytuje kontextově citlivé odpovědi.
ClickUp Brain poskytuje okamžité shrnutí dlouhých vláken, dokumentů a aktualizací, takže můžete vidět rozhodnutí, překážky a další kroky, aniž byste museli procházet každý detail.
A to nejlepší? Všechny tyto akce se promění v reálné úkoly v ClickUp, takže vám nic neunikne.
Můžete také klást otázky, například „Co brání spuštění webových stránek?“, a získat kontextové odpovědi přímo z vašeho pracovního prostoru.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Vytvořte týdenní aktualizaci, ve které zdůrazníte pokrok, překážky a priority.
- Napište scénář pro 2minutové video na YouTube o time managementu.
- Převést moje poznámky z poslední týmové schůzky do souhrnu projektu s odrážkami.
Podívejte se, jak ClickUp Brain usnadňuje přepisování během několika sekund. 🤩
Nejlepší funkce ClickUp
- Zachyťte každé slovo na schůzkách: Nahrávejte a přepisujte diskuse na schůzkách pomocí ClickUp AI Notetaker, který také vytváří shrnutí, extrahuje klíčové body a navrhuje další kroky.
- Nahrávejte a připojujte hlasové klipy: Pomocí ClickUp Voice Clips můžete zaznamenávat rychlé aktualizace, zpětnou vazbu nebo nápady přímo v úkolech, komentářích nebo dokumentech.
- Používejte hotové šablony: Standardizujte pracovní postupy pomocí šablon poznámek z jednání pro úkoly a dokumenty, od poznámek z jednání až po požadavky na projekty.
- Vytvářejte a propojujte dokumentaci: Vytvářejte, upravujte a sdílejte obsah pomocí ClickUp Docs, včetně vložených médií, kontrolních seznamů a @zmínek.
- Okamžité vyhledávání čehokoli: Najděte, co potřebujete, pomocí ClickUp Enterprise Search, ať už se jedná o hlasovou poznámku, dokument nebo úkol.
- Propojte se se svými oblíbenými nástroji: Rozšiřte své pracovní postupy pomocí integrace ClickUp, včetně Slack, Google Drive, Zoom a Figma.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení aplikace ClickUp mohou být zpočátku ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 to perfektně shrnuje:
ClickUp mi poskytuje vše, co potřebuji pro správu projektů, pod jednou střechou. Úkoly, dokumenty, cíle a dokonce i chaty. Opravdu oceňuji snadné použití a hladký průběh implementace při zapojování týmu. Počet funkcí je impozantní a mohu přizpůsobit pracovní postupy tak, aby vyhovovaly čemukoli, od jednoduchého seznamu úkolů až po komplexní agilní sprint. Navzdory své komplexnosti umožňuje snadná integrace s jinými nástroji propojení všech prvků bez dalšího úsilí. Dashboard mi poskytuje přehled, což mi při správě více projektů šetří spoustu času. Používám jej téměř denně a mám také dobré zkušenosti se zákaznickou podporou, která vždy reagovala, když jsem potřeboval pomoc.
ClickUp mi poskytuje vše, co potřebuji pro správu projektů, pod jednou střechou. Úkoly, dokumenty, cíle a dokonce i chaty. Opravdu oceňuji snadné použití a hladký průběh implementace při zapojování týmu. Počet funkcí je impozantní a mohu přizpůsobit pracovní postupy tak, aby vyhovovaly čemukoli, od jednoduchého seznamu úkolů až po komplexní agilní sprint. Navzdory své komplexnosti umožňuje snadná integrace s jinými nástroji propojení všech prvků bez dalšího úsilí. Dashboard mi poskytuje přehled, což mi při správě více projektů šetří spoustu času. Používám jej téměř denně a mám také dobré zkušenosti se zákaznickou podporou, která vždy reagovala, když jsem potřeboval pomoc.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu o efektivitě schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % říká, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné.
V dalším průzkumu ClickUp 70 % respondentů přiznalo, že by rádi poslali na schůzky náhradníka nebo zástupce, kdyby mohli.
Integrovaný AI Notetaker od ClickUp může být vaším dokonalým zástupcem na schůzkách! Nechte AI zaznamenat všechny klíčové body, rozhodnutí a úkoly, zatímco vy se soustředíte na práci s vyšší přidanou hodnotou. Díky automatickým shrnutím schůzek a vytváření úkolů za pomoci ClickUp Brain vám nikdy neuniknou důležité informace – ani když se schůzky nemůžete zúčastnit.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
📖 Přečtěte si také: Nejlepší převaděče zvuku na text pro rychlý a přesný přepis
2. Fireflies. ai (nejlepší pro automatický přepis schůzek a generování okamžitých shrnutí)
Fireflies. ai je asistent pro schůzky s umělou inteligencí, který ve vašem prohlížeči slouží také jako nástroj pro shrnování přepisu s umělou inteligencí. Díky jeho rozšíření pro Chrome můžete zachytit vše, co se diskutuje v hovorech Google Meet, v reálném čase, aniž byste museli do schůzky zvát bota.
To je obzvláště užitečné pro profesionály, kteří chtějí přesné přepisy a praktické poznámky bez přerušení.
Kromě přepisů a shrnutí schůzek nabízí nástroj AI pro schůzky také analýzu schůzek, jako je doba mluvení řečníků, diskutovaná témata, názory účastníků atd.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Vytvářejte poznámky z jednání, shrnutí a úkoly pomocí nástrojů AI, jako je AskFred.
- Automatická detekce a přepis ve více než 100 jazycích s živým přepisem
- Automaticky identifikujte mluvčí na schůzkách pomocí funkce Auto-Speaker Identification.
- Přizpůsobte si shrnutí schůzek pomocí šablon pro prodej, standupy nebo pohovory.
- Vytvářejte přepisy a shrnutí osobních rozhovorů pomocí mobilní aplikace Fireflies.
Omezení Fireflies. ai
- Integrace se Zoom/Teams může být někdy rušivá.
- Kredity AI jsou omezené, a to i u placených tarifů, což omezuje přístup k některým pokročilým funkcím.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Fireflies. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Fireflies AI pro pořizování poznámek a přepisování
3. Tactiq (nejlepší pro přepis živých schůzek s přehledy)
Tactiq, vyvinutý společností OpenAI, zjednodušuje přepis živých schůzek bez ohrožení soukromí. Tento přepisový software vám poskytuje přepisy konkrétních řečníků v průběhu schůzky, což usnadňuje přiřazení klíčových bodů, rozhodnutí a odpovědností správným osobám.
Můžete přepisovat živé schůzky v aplikacích Google Meet, Zoom a Microsoft Teams. Kromě základního přepisu vám Tactiq umožňuje vyhledávat minulé konverzace a exportovat poznámky přímo do nástrojů jako ClickUp, Notion, Google Docs nebo Slack.
Díky AI Workflows můžete také automatizovat úkoly po schůzích, jako je aktualizace CRM nebo znalostní báze, vytváření ticketů a další.
Nejlepší funkce Tactiq
- Ptejte se AI na vlastní otázky a znovu je použijte jako automatizované akce jedním kliknutím.
- Získejte a sdílejte poznatky z jednání s členy týmu
- Převádějte poznámky z jednání přímo z přepisu do ticketů Jira nebo Linear.
- Přidejte k přepisu tagy, štítky a snímky obrazovky pro lepší dokumentaci.
- Použijte YouTube Transcript Generator k okamžitému získání přepisu z jakéhokoli videa na YouTube.
Omezení Tactiq
- Nízká nebo nejasná kvalita zvuku může způsobit, že nástroj přepisuje nesprávná nebo neúplná slova.
- Žádná podpora Microsoft Teams mimo prohlížeč, což omezuje použitelnost ve srovnání s alternativami Tactiq.
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Tactiq skuteční uživatelé?
Zde je krátký přehled z recenze G2:
Nyní již nepotřebujeme člověka, který by přepisoval zvukový záznam. Najímáme lidi, aby si dělali poznámky, a někdy nám uniknou záznamy ze schůzek, což velmi ztěžuje vzpomínání na průběh schůzek. Některá slova nezachytí a je potřeba lepší rozpoznávání řeči. Mluvíme indickým dialektem a některá slova se překládají jinak, což mění celý význam.
Nyní již nepotřebujeme člověka, který by přepisoval zvukový záznam. Najímáme lidi, aby si dělali poznámky, a někdy nám uniknou záznamy ze schůzek, což velmi ztěžuje vzpomínání na průběh schůzek. Některá slova nezachytí a je potřeba lepší rozpoznávání řeči. Mluvíme indickým dialektem a některá slova se překládají jinak, což mění celý význam.
4. Speechnotes (nejlepší pro rychlé hlasové diktování na webových stránkách)
Speechnotes je lehký nástroj pro přepis a hlasové zprávy určený pro všechny, kteří upřednostňují mluvení před psaním.
Na rozdíl od těžkopádnějších nástrojů zaměřených na schůzky funguje Speechnotes jako online poznámkový blok ve vašem prohlížeči Chrome, který vám umožňuje diktovat poznámky, navrhovat obsah nebo zaznamenávat nápady v reálném čase.
Je obzvláště oblíbený u spisovatelů, studentů, lékařů a profesionálů, kteří chtějí mít přehledný prostor bez rušivých vlivů, kde mohou zaznamenávat své myšlenky, aniž by museli přerušovat psaní. Kromě živého diktování Speechnotes také zpracovává předem nahrané zvukové a video soubory do přesných přepisů během několika minut.
Nejlepší funkce Speechnotes
- Odesílejte hlasové příkazy pro interpunkci a formátování bez ruční úpravy.
- Přidejte časová razítka, titulky a značky mluvčích pro strukturované přepisy.
- Stáhněte si aplikaci Speechnotes pro Android nebo TextHear pro iOS a užijte si plynulé mobilní diktování.
- Exportujte přepisy v různých formátech, včetně souborů Word nebo PDF.
Omezení Speechnotes
- Rozšíření nefunguje s mikrofony Bluetooth, což frustruje uživatele, kteří spoléhají na bezdrátový vstup.
- Aplikace někdy ztrácí uložené poznámky nebo vyžaduje ruční ukládání.
Ceny Speechnotes
- Zdarma
- Premium: 1,9 $/měsíc na uživatele
- Přepis: 0,1 $/minuta
Hodnocení a recenze Speechnotes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Před rokem 1997 vyžadoval diktovací software, aby uživatelé po každém slově dělali pauzu. Pak přišel Dragon NaturallySpeaking, první komerčně dostupný systém podporující přirozenou, plynulou řeč.
5. Notta (nejlepší pro rychlý a přesný přepis v několika jazycích)
Notta se profiluje jako komplexní centrum pro dokumentaci schůzek. Výraznou výhodou je zaměření na dvojjazyčné a kolaborativní pracovní postupy. Umožňuje přepisovat a překládat schůzky do dvou jazyků současně, což pomáhá různorodým týmům plně se zapojit do konverzací.
V kombinaci s editačními nástroji, shrnutími pomocí umělé inteligence na jedno kliknutí a plynulým sdílením na Slack, Notion nebo Salesforce vám Notta ušetří práci po schůzkách.
Nejlepší funkce Notta
- Přepisujte hlasové poznámky nebo nahrané konverzace v 58 jazycích s přesností až 98 %.
- Sdílejte nejdůležitější části pomocí funkce klipů, abyste distribuovali pouze ty nejdůležitější části.
- Upravujte a vylepšujte přepisy přímo ve vestavěném interaktivním editoru.
- Vyhledávejte a shrňujte schůzky z více nahrávek pomocí AI Chat.
- Exportujte přepisy v různých formátech, včetně DOCX, PDF, SRT, XLSX a TXT.
Žádná omezení
- Přesnost přepisu může být nízká, s vymyšlenými nebo nesprávnými slovy.
- Někteří uživatelé hlásili zavádějící podmínky zkušební verze a neočekávané účtování poplatků.
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
Jak uvádí jedna recenze na G2:
Velmi přesný přepis i pro různé přízvuky (např. jihoafrická angličtina), identifikuje mluvčí, vytváří velmi dobré souhrny, které jsou dobrým základem. Stále musím opravovat chyby v přepisu, souhrny jsou dobrý začátek, ale vynechávají některé důležité informace.
Velmi přesný přepis i pro různé přízvuky (např. jihoafrická angličtina), identifikuje mluvčí, vytváří velmi dobré souhrny, které jsou dobrým základem. Stále musím opravovat chyby v přepisu, souhrny jsou dobrý začátek, ale vynechávají některé důležité informace.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Notta pro přesný přepis
6. Transkriptor (nejlepší pro cenově dostupný a spolehlivý přepis audio a video souborů)
Transkriptor je určen pro všechny, kteří potřebují zaznamenat mluvený obsah z přednášek, rozhovorů nebo prezentací a rychle jej převést do textové podoby. Díky podpoře více než 100 jazyků je to univerzální volba pro zahraniční studenty, novináře a týmy, které se denně zabývají vícejazyčnými konverzacemi.
Integruje se s aplikacemi Zoom, Google Meet a Microsoft Teams pro nahrávání přepisů schůzek. Z přepisů můžete také extrahovat informace, jako je doba mluvení řečníka a analýza sentimentu.
Díky generátoru titulků, audio překladači, AI diktafonu a přepisu podcastů slouží Transkriptor také jako nástroj pro tvorbu obsahu, který pomáhá přetvořit mluvený obsah pro širší distribuci.
Nejlepší funkce Transkriptoru
- Zachyťte současně záznamy z obrazovky, kamery a mikrofonu pomocí rozšíření pro Chrome.
- Nahrajte soubory přímo nebo je importujte z YouTube pro přepis a shrnutí.
- Vytvářejte souhrny založené na umělé inteligenci, které zdůrazňují klíčové body z dlouhých přednášek nebo hovorů.
- Vytvořte si z přepisů prohledávatelnou znalostní databázi, kterou můžete snadno používat jako referenční zdroj.
Omezení Transkriptoru
- Potíže s výplňovými slovy jako „um“ a „uh“, která vyžadují dodatečné čištění
- Rozlišení mluvčích je slabé u nahrávek s více mluvčími.
Ceny Transkriptoru
- Zdarma
- Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Transkriptoru
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... V roce 1952 vyvinula společnost Bell Labs jeden z prvních systémů rozpoznávání řeči s názvem Audrey. Rozpoznával pouze číslice od nuly do devíti a pouze tehdy, když je vyslovila osoba, která jej naučila.
7. Voice In (nejlepší pro diktování přímo do textových polí prohlížeče)
Voice In je lehké, ale užitečné rozšíření pro Chrome, které vám umožní psát kdekoli na webu pouze pomocí hlasu. Pokud chcete rychlé a přesné diktování bez opuštění prohlížeče, Voice In je spolehlivou volbou.
Tento nástroj se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu díky integrovaným příkazům pro interpunkci, automatickému formátování textu a vlastním hlasovým zkratkám. To znamená, že můžete rychleji psát e-maily, vyplňovat formuláře, vytvářet návrhy blogových příspěvků nebo dokonce aktualizovat záznamy v CRM.
Nejlepší funkce aplikace Voice In
- Diktujte přímo do více než 10 000 webových stránek a aplikací bez kopírování a vkládání.
- Vytvářejte vlastní příkazy pro hlasové opakované úpravy a automatizaci.
- Diktujte napříč více záložkami pomocí pokročilého režimu
- Okamžitě přepínejte mezi jazyky pomocí klávesových zkratek pro vícejazyčné psaní.
Omezení funkce Voice In
- Vyslovená interpunkce, jako například „čárka“ nebo „tečka“, může být přepsána jako doslovná slova, namísto správného formátování.
- Rozšíření nefunguje na lokálních dokumentech (jako jsou soubory PDF nebo HTML), pokud nejsou uděleny další oprávnění prohlížeče.
Ceny služby Voice In
- Měsíčně: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Ročně: 59,99 $ za uživatele (účtováno ročně)
- Cena za doživotní licenci: 149,99 $ za uživatele
Hodnocení a recenze Voice In
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Voice In?
Podívejte se na tuto recenzi G2:
Nejlepší na Voice In je, že rozšíření pro Chrome funguje hladce téměř na všech webových stránkách s editovatelným textem. Jedinou drobnou nevýhodou je, že některé složité příkazy nebo odborné výrazy z konkrétních oborů jsou někdy špatně interpretovány.
Nejlepší na Voice In je, že rozšíření pro Chrome funguje hladce téměř na všech webových stránkách s editovatelným textem. Jedinou drobnou nevýhodou je, že některé složité příkazy nebo odborné výrazy z konkrétních oborů jsou někdy špatně interpretovány.
8. LipSurf (nejlepší pro ovládání funkcí prohlížeče a aplikací pomocí hlasových příkazů)
LipSurf promění celé vaše prohlížení webu v bezdotykový pracovní postup ovládaný hlasem. Místo přepínání mezi psaním a klikáním můžete vyslovovat příkazy k posouvání, klikání na odkazy, sledování videí nebo psaní dlouhých textů v reálném čase.
Ať už diktujete v Google Docs, procházíte Reddit nebo ovládáte YouTube, přizpůsobí se vašim webovým návykům. A co je ještě lepší? Funguje v prohlížeči Chrome bez sledování dat nebo reklam, čímž úspěšně kombinuje hlasovou produktivitu s ochranou soukromí.
Nejlepší funkce LipSurf
- Vytvořte si vlastní hlasové zkratky pro vkládání šablon, pracovního žargonu nebo opakujících se akcí.
- Rozšiřte funkčnost pomocí pluginů s otevřeným zdrojovým kódem nebo vytvořte vlastní integrace.
- Pomocí příkazu kliknutí na mřížku můžete hlasem interagovat s jakoukoli oblastí webové stránky.
- Přepínejte mezi režimy diktování, pravopisu a uzamčení příkazů pro přesné pracovní postupy.
Omezení LipSurf
- Uživatelé hlásí, že LipSurf může být chybový a někdy nečekaně přestane fungovat.
- LipSurf nefunguje vždy dobře na některých webových stránkách, jako je Duolingo.
Ceny LipSurf
- Zdarma
- Plus: 4 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LipSurf
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V některých nemocnicích používají chirurgové během operací převod řeči na text, aby mohli diktovat poznámky, aniž by se dotýkali jakéhokoli zařízení. Mikrofony jsou navrženy tak, aby odfiltrovaly okolní hluk z operačních sálů.
9. MeetGeek AI (nejlepší pro automatické zaznamenávání schůzek s nejdůležitějšími body a úkoly)
MeetGeek AI je rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text, které bylo vytvořeno pro zaznamenávání, organizování a automatizaci všeho, co se děje během vašich hovorů. Automaticky se připojí k vašim schůzkám, zaznamená je a ihned po skončení hovoru dodá strukturované poznámky.
Aplikace dokumentuje všechny vaše schůzky, včetně Zoom, Google Meet, Teams, Webex a dokonce i offline konverzace.
AI pracovní postupy MeetGeek snižují zátěž při schůzkách synchronizací poznatků do vašich oblíbených nástrojů a budováním živé znalostní báze.
Nejlepší funkce MeetGeek AI
- Zaznamenávejte hovory přímo z prohlížeče bez botů nebo pozvánek pomocí MeetGeek Chrome Recorder.
- Přizpůsobte si nebo vytvořte vlastní šablony shrnutí pro rozhovory, zaškolování nových zaměstnanců, obchodní hovory a synchronizaci týmu.
- Synchronizujte obsah schůzek do více než 7 000 aplikací, včetně Slack, HubSpot, Notion a Google Drive.
- Odhalte inteligenci konverzace s více než 100 KPI, které sledují zapojení, čas řečníka a efektivitu schůzky.
Omezení MeetGeek AI
- Pomalé nastavení pro neplánované schůzky; vyžaduje předem naplánovaný kalendář
- Možnosti jazykové podpory jsou omezené, což ovlivňuje použitelnost pro vícejazyčné uživatele.
Ceny MeetGeek AI
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek AI
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek AI?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
MeetGeek šetří spoustu času automatickým nahráváním, přepisováním a strukturováním schůzek. Je velmi pohodlné rychle najít potřebné momenty pomocí klíčových slov a sdílet úryvky s kolegy. Někdy může přepis obsahovat nepřesnosti, zejména při špatné kvalitě zvuku nebo při použití více jazyků v konverzaci.
MeetGeek šetří spoustu času automatickým nahráváním, přepisováním a strukturováním schůzek. Je velmi pohodlné rychle najít potřebné momenty pomocí klíčových slov a sdílet úryvky s kolegy. Někdy může přepis obsahovat nepřesnosti, zejména při špatné kvalitě zvuku nebo při použití více jazyků v konverzaci.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy MeetGeek AI pro chytřejší správu schůzek
10. SpeechText. AI (nejlepší pro rychlý a přesný převod řeči na text v prohlížeči)
Když opravdu záleží na přesnosti přepisu, SpeechText. AI vám nabízí flexibilitu přizpůsobit výsledky vašemu odvětví.
Namísto obecného převodu řeči na text vám tento software umožňuje vybrat si modely pro konkrétní obory, jako je medicína, právo, rozhovory nebo podcasty, takže odborné výrazy a technické termíny jsou od začátku rozpoznávány správně.
Stačí nahrát zvukový nebo video soubor, vybrat doménu a zbytek nechat na umělé inteligenci.
SpeechText. Nejlepší funkce AI
- Využijte vestavěný audio vyhledávač k rychlému vyhledání frází nebo termínů v přepisech.
- Vytvářejte čistý výstup s automatickou interpunkcí a formátováním.
- Upravujte a ověřujte přepisy pomocí interaktivních nástrojů pro korekturu.
- Výsledky přepisu můžete exportovat v různých formátech, včetně TXT, DOCX a PDF.
SpeechText. Omezení AI
- U levnějších tarifů existuje maximální limit velikosti souboru (např. 20 MB), což může vyžadovat, aby uživatelé ručně rozdělili velké zvukové soubory.
- Chybí mobilní aplikace, což omezuje použití na pracovní postupy na počítači nebo v prohlížeči.
Ceny SpeechText. AI
- Začátečník: 10 $ za 180 minut přepisu
- Osobní: 19 $ za 380 minut přepisu
- Standard: 49 $ za 990 minut přepisu
SpeechText. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Výhody používání převodu řeči na text v prohlížeči Chrome
Používání převodu řeči na text v prohlížeči Chrome změní způsob, jakým pracujete, komunikujete a zůstáváte produktivní. Od rychlejšího diktování po lepší přístupnost – zde je několik důvodů, proč se vyplatí tuto funkci používat:
- Produktivita a úspora času: Diktujte e-maily, zprávy nebo kód rychleji než psaním a pracujte bez použití rukou při multitaskingu nebo když není možné psát.
- Vylepšená přístupnost: Podpora uživatelů se zdravotním postižením, jako jsou pohybové obtíže, zrakové postižení nebo dyslexie, díky čemuž jsou digitální prostory inkluzivnější.
- Vylepšená dokumentace a spolupráce: Získejte přepis schůzek, webinářů nebo hodin v reálném čase a okamžitě zaznamenávejte nápady pomocí hlasového zadávání poznámek.
- Všestranná funkčnost: Používejte hlas k vyhledávání v prohlížeči, navigaci a vícejazyčnému přepisu nebo jej propojte s aplikacemi, jako jsou Google Docs a Zoom, pro automatizované pracovní postupy.
- Přínosy pro zdraví: Snižte namáhání při dlouhém psaní a předejděte zraněním způsobeným opakovaným namáháním tím, že práci necháte na svém hlasu.
📖 Přečtěte si také: Jak diktovat text v systému Android (podrobný návod)
Váš hlas právě prošel vylepšením
Většina rozšíření Chrome pro převod řeči na text se omezuje na hrubý přepis, takže vám zbývá uklidit nepořádek. Některá vás nutí přeskakovat mezi aplikacemi, zatímco jiná ohrožují vaše soukromí.
ClickUp Brain MAX a Talk to Text jdou ještě dál. Díky nim se převod hlasu na text stává přirozeným rozšířením vašeho pracovního postupu. Díky přepisu vylepšenému umělou inteligencí, vícejazyčné podpoře, personalizované slovní zásobě a hluboké integraci se váš hlas stává okamžitým nástrojem produktivity.
Pokud jste připraveni posunout se za hranice základního diktování, zaregistrujte se zdarma do ClickUp a uvidíte, jak hladce se vaše slova mohou proměnit v organizovanou práci.