11 nejlepších nástrojů pro hlasové zprávy pro plynulou komunikaci v roce 2025

Víte, co je podceňováno? Zvuk něčího hlasu, který prolomí hluk nekonečných textových zpráv a chladných e-mailů. Je vřelý. Je lidský.
A je jasné, že se to lidem líbí – uživatelé WhatsAppu posílají denně 7 miliard hlasových zpráv. Ať už jde o rychlou aktualizaci, osobní nabídku nebo neformální zprávu, hlasové zprávy přidávají něco, co emodži nikdy nedokážou.
Od hlasových zpráv bez vyzvánění pro prodejní týmy až po zvukové soubory, které dodávají osobnější nádech, vám tyto nástroje pomohou navázat kontakt, který skutečně vydrží. Vezměte tedy svůj telefon, zhluboka se nadechněte a připravte se znít jako někdo, koho stojí za to poslouchat.
Zde je 11 nástrojů pro hlasové zprávy, které mění hluk v konverzaci.
Přehled nejlepších nástrojů pro hlasové zprávy
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Hlasové poznámky v chatu, hlasové klipy v dokumentech/úkolech, přiřazování komentářů, přepis pomocí AI, SyncUps, klipy (obrazovka + hlas), oprávnění, asynchronní spolupráce, integrace
|Freelancerům, startupům, malým týmům, podnikům
|Navždy zdarma, přizpůsobitelné plány pro podniky
|Slack
|Hlasové zprávy v DM/kanálech, Huddles pro živý zvuk, reakce pomocí emodži, integrace, prohledávatelné zprávy
|Komunikace na pracovišti, rozptýlené týmy
|Bezplatný tarif, cena od 8,75 $ za uživatele a měsíc
|Hlasové zprávy s možností nastavení rychlosti přehrávání, nahráváním bez použití rukou, mazáním/předáváním, šifrováním typu end-to-end, podporou více zařízení a nástroji WhatsApp Business.
|Osobní a obchodní zprávy, zákaznická podpora
|Zdarma, WhatsApp Business API: Ceny na míru
|Telegram
|Hlasové zprávy uložené v cloudu, plánování/odesílání/úprava pomocí botů, tajné chaty, pozastavení/pokračování, plovoucí přehrávání, velké skupiny
|Bezpečné a rozsáhlé zasílání zpráv, komunity
|Zdarma, Telegram Premium: Individuální ceny (založené na lokalitě)
|Discord
|Hlasové kanály, push-to-talk, asynchronní hlasové DM, potlačení šumu, sdílení médií, boti pro nahrávání
|Komunity, hry, studijní skupiny
|Zdarma, od 2,99 $/měsíc
|Google Voice
|Přepis hlasových zpráv, přesměrování hovorů, synchronizace s cloudem, integrace e-mailů, filtrování spamu, mezinárodní hovory
|Hlasová schránka pro firemní i osobní použití, uživatelé Google Workspace
|Zdarma, cena od: 10 $/měsíc
|Apple iMessage
|Integrované hlasové poznámky, automatické mazání, reakce pomocí emodži, 2x přehrávání, šifrování, synchronizace mezi zařízeními Apple
|Uživatelé iPhone/iOS, rychlé osobní zasílání zpráv
|Zdarma (integrovaný do zařízení iOS)
|Signal
|Šifrování typu end-to-end, mizející zprávy, blokování screenshotů, žádné reklamy/sledovací nástroje, ověřování odesílatele, ovládací prvky pro ochranu soukromí
|Uživatelé zaměření na soukromí, důvěrné konverzace
|Zdarma
|Voxer
|Push-to-talk (walkie-talkie), živé nebo uložené přehrávání, skupinové vlákna, přepis (placený), šifrování, odvolání/smazání
|Převod textu na hlas, přístupnost a audio výuka
|Zdarma, od 3,99 $/měsíc na uživatele
|Speechify
|Převod textu na řeč, více než 200 hlasů, více než 60 jazyků, zvýraznění textu, import z dokumentů/webu, rychlost přehrávání, ovládání výšky/tónu
|Převod textu na hlas, přístupnost, audio výuka
|Omezeno: zdarma, od 29 $/měsíc na uživatele
|Microsoft Teams
|Hlasové poznámky v chatech/kanálech, automatický přepis, podniková bezpečnost, připínání/filtrování zpráv, integrace s Outlookem, kompatibilita s různými zařízeními
|Spolupráce v podniku, uživatelé Microsoft 365
|Zdarma, od 4 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v nástrojích pro hlasové zprávy?
Hlasové zprávy šetří čas, pomáhají objasnit podrobné zprávy a dokonce přispívají ke spokojenosti zákazníků. Při výběru nástroje pro hlasové zprávy se zaměřte na následující aspekty:
- Kvalita zvuku: Hledejte nástroje s redukcí šumu a čistým přehráváním, abyste se vyhnuli zkreslení.
- Snadné použití: Jednoduché rozhraní s možnostmi rychlého nahrávání a přehrávání zajišťuje efektivitu
- Podpora více platforem: Nejlepší nástroje fungují na více zařízeních, od mobilních po stolní počítače
- Integrace: Pokud používáte Slack, WhatsApp nebo aplikace pro správu projektů, hladká integrace může zvýšit produktivitu
- Funkce přepisu: Přepisy založené na umělé inteligenci pomáhají převádět hlasové poznámky na text, který lze snadno vyhledat, a v případě potřeby efektivně komunikovat.
- Ovládací prvky přehrávání: Funkce jako nastavení rychlosti, přetáčení zpět a záložky umožňují flexibilnější poslech
- Soukromí a bezpečnost: Šifrování typu end-to-end zajišťuje ochranu citlivých zpráv
- Úložiště a synchronizace v cloudu: Možnost ukládat a přistupovat k zprávám na různých zařízeních je pro dlouhodobé používání zásadní.
- Nástroje pro spolupráci: Pro týmy zlepšují možnosti jako sdílené hlasové poznámky, označování a přiřazování úkolů pracovní postupy.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li zlepšit srozumitelnost svých hlasových zpráv, zvažte použití aplikací s funkcemi potlačení šumu. Například aplikace SyncUps od ClickUp vám umožňuje přístup k vylepšenému potlačení šumu během hovorů a hlasových zpráv.
Nejlepší nástroje pro hlasové zprávy
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde je 11 nástrojů pro hlasové zprávy, které stojí za zvážení:
1. ClickUp (nejlepší pro týmovou spolupráci s hlasovými poznámkami)
Slack revolučním způsobem změnil komunikaci díky svému jedinečnému stylu kanálů a vláken. Distribuované týmy pracovaly rychleji a lépe spolupracovaly. O deset let později se však tento styl komunikace stal spíše překážkou než výhodou.
Chat zůstává odpojený a důležité souvislosti se ztrácejí v Threads.
Naštěstí existuje ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, která integruje chat a hlasové zprávy přímo do své platformy, díky čemuž je komunikace rychlejší a bohatší na kontext.
💜ClickUp Chat
ClickUp Chat vám umožňuje nahrávat a odesílat hlasové zprávy namísto psaní dlouhých vysvětlení. Díky funkci hlasových poznámek přímo v platformě mohou týmy efektivně komunikovat, aniž by musely přepínat mezi několika nástroji.
Navíc vaše pracovní konverzace probíhají souběžně s vaší skutečnou prací, což vám pomáhá vybírat úkoly, informace a přiřazovat akce přímo z okna chatu – bez nutnosti přepínání mezi záložkami.
Můžete také využít návrhy založené na umělé inteligenci k shrnutí konverzací, generování odpovědí, převodu mluveného jazyka na text nebo přeformulování zpráv za běhu.
Přidejte SyncUps – krátké, cílené kontroly přímo v chatu – a získáte komplexní prostor pro spolupráci v reálném čase. Výsledek? Jasnější záměr, méně nedorozumění a 20% zvýšení efektivity týmové komunikace.
💜 ClickUp Docs
A ClickUp nekončí u chatu. Můžete přidávat hlasové zprávy ve formě hlasových klipů k dokumentům v ClickUp Docs.
Díky tomu je snazší sdílet podrobné aktualizace nebo pokyny. Audio zprávy můžete také používat v ClickUp Tasks, kde je možné je přepsat, pokud je povolena funkce ClickUp AI, a získat tak písemnou dokumentaci spolu s audio soubory.
💜 ClickUp Assign Comments
S funkcí ClickUp Assign Comments můžete přiřadit svou zvukovou zprávu členovi týmu. Díky tomu se stává akční položkou, nikoli pouze součástí diskuse. Tyto zprávy generují oznámení a lze je sledovat, čímž se z běžných konverzací stávají jasné následné kroky.
Komentáře můžete také řešit přímo v Tasks nebo Docs, čímž zajistíte, že zpětná vazba zůstane efektivní a organizovaná. Pro týmy to znamená konec hádanek a nekonečných diskuzí o upřesňování.
💜 ClickUp Clips
Potřebujete něco ještě podrobnějšího? ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat obrazovku s hlasovým komentářem – a to nejen pro výukové účely. Můžete jej také použít k rychlému sdílení nahraných hlasových zpráv přímo v úkolech nebo chatech.
Ať už přijímáte nového kolegu, procházíte rozsah projektu nebo objasňujete zpětnou vazbu, Clips vám pomůže komunikovat jasně, aniž byste museli plánovat další schůzku.
A protože vše zůstává zdokumentováno a bohaté na kontext, může se k tomu váš tým kdykoli vrátit, což zajišťuje asynchronní, efektivní a sladěnou spolupráci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zanechte hlasové poznámky přímo v ClickUp Chat a komunikujte rychleji bez nutnosti psaní
- Umožněte asynchronní spolupráci tím, že kolegům umožníte poslouchat a odpovídat podle jejich časových možností
- Zkraťte schůzky pomocí hlasových poznámek pro aktualizace, pokyny a vysvětlení
- Synchronizujte hlasové zprávy mezi zařízeními, abyste k nim měli přístup z počítače i mobilního telefonu
- Snadno vyhledávejte minulé hlasové zprávy bez ztráty kontextu
- Ovládejte, kdo má přístup k hlasovým zprávám a může na ně odpovídat, pomocí přizpůsobitelných oprávnění
Omezení ClickUp
- Tato platforma s bohatými funkcemi vyžaduje mírné zaučení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Shaymah A., uživatelka ClickUp, říká:
Miluji integrované funkce v ClickUp! Mohu přímo pracovat na vložených tabulkách prostřednictvím ClickUp; mohu nechat své klienty nahrávat smlouvy, hlasové nahrávky jakýchkoli schůzek s dodavateli atd. Dokonce mohu odesílat e-maily přímo prostřednictvím ClickUp. Proces je plynulý a vše je na jednom místě!
Miluji integrované funkce v ClickUp! Mohu přímo pracovat na vložených tabulkách prostřednictvím ClickUp; mohu nechat své klienty nahrávat smlouvy, hlasové nahrávky jakýchkoli schůzek s dodavateli atd. Dokonce mohu odesílat e-maily přímo prostřednictvím ClickUp. Proces je plynulý a vše je na jednom místě!
🧠 Zajímavost: Mluvení je až 3x rychlejší než psaní. Studie Stanfordské univerzity zjistila, že lidé dosáhli 161 slov za minutu při používání řeči, ve srovnání s pouhými 53 slovy při psaní na klávesnici v angličtině. Nejde jen o rychlost – jde o významnou úsporu času při schůzkách, aktualizacích a každodenní komunikaci!
2. Slack (nejlepší pro komunikaci na pracovišti pomocí hlasových zpráv)
Rychlé kontroly, aktualizace projektů a týmové diskuse nemusí vždy vyžadovat zdlouhavé textové zprávy. Hlasové zprávy ve Slacku nabízejí přirozenější způsob komunikace a umožňují uživatelům rychleji vysvětlit složité myšlenky.
Funkce Huddles usnadňuje komunikaci na pracovišti a stala se rychlým způsobem, jak nahradit zbytečné schůzky. Místo nekonečného přetahování se o vlákna ve Slacku mohou týmy posílat rychlé hlasové aktualizace a udržovat tak tempo práce.
Díky integraci pro správu projektů, sdílení dokumentů a automatizaci je Slack vhodný pro týmy, které potřebují více než jen hlasové zprávy. Udržuje vše propojené, od denních porad a seznamů kontaktů až po urgentní aktualizace projektů.
Nejlepší funkce Slacku
- Odesílejte hlasové zprávy, které se automaticky přepisují a lze je prohledávat
- Reagujte na hlasové zprávy pomocí emodži místo odpovědí
- Sdílejte hlasové zprávy napříč více kanály a přímými zprávami
- Integrujte s aplikacemi třetích stran pro pokročilou automatizaci hlasových funkcí
Omezení aplikace Slack
- Žádná vestavěná transkripce nebo editace hlasových zpráv
- Huddles mohou narušit soustředěnou práci, pokud jsou nadměrně využívány
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 34 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Recenze G2 říká:
Je to prostě super užitečné a vše zvládá efektivně. Zkratky a připomenutí jsou skvělé. Také integrace a funkce API se hodí.
Je to prostě super užitečné a vše zvládá efektivně. Zkratky a připomenutí jsou skvělé. Také integrace a funkce API se hodí.
💡 Tip pro profesionály: Používejte aplikace pro hlasové zprávy s funkcí přepisu, které rychle převádějí mluvené slovo na text, což usnadňuje vyhledávání a práci s informacemi.
3. WhatsApp (nejlepší pro osobní a obchodní hlasové zprávy)
Hlasové zprávy WhatsApp jsou dobrou alternativou k e-mailům. Umožňují uživatelům posílat rychlé aktualizace, dlouhá vysvětlení nebo dokonce emocionální reakce, aniž by museli složitě psát na klávesnici.
Ovládací prvky rychlosti přehrávání usnadňují poslech dlouhých zpráv a šifrování aplikace od začátku do konce zajišťuje soukromí.
Pro firmy WhatsApp Business přidává nástroje pro interakci se zákazníky, včetně automatických odpovědí a integrace CRM. Podpora více zařízení znamená, že zprávy zůstávají přístupné na mobilních telefonech i stolních počítačích, což eliminuje nutnost přepínání mezi zařízeními.
Nejlepší funkce WhatsApp
- Odstraňte odeslané hlasové zprávy pro všechny
- Poslouchejte hlasové zprávy 1,5x nebo 2x rychleji
- Před odesláním si hlasové zprávy nejprve poslechněte
- Nahrávejte bez použití rukou, aniž byste museli držet tlačítko
- Přesměrujte hlasové zprávy bez ztráty kvality
Omezení aplikace WhatsApp
- Žádná vestavěná transkripce pro převod hlasu na text
- Velké hlasové zprávy zabírají úložný prostor
Ceny WhatsApp
- Zdarma
- WhatsApp Business API: Ceny na míru
Hodnocení a recenze WhatsApp
- G2: 4,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 16 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WhatsApp?
Recenze G2 uvádí:
Můžete rychle navázat hlasové a textové spojení s ostatními pro pracovní i soukromé účely a skvělou zákaznickou podporu. Je to dobrý způsob každodenní komunikace a velmi snadno se s ním pracuje.
Můžete rychle navázat hlasové a textové spojení s ostatními pro pracovní i soukromé účely a skvělou zákaznickou podporu. Je to dobrý způsob každodenní komunikace a velmi snadno se s ním pracuje.
📖 Přečtěte si také: WhatsApp vs. Google Messages: Která chatovací aplikace je lepší?
👀 Věděli jste, že... 30 % Američanů používá hlasové poznámky každý týden.
4. Telegram (nejlepší pro bezpečné a rozsáhlé hlasové zprávy)
Dlouhé hlasové zprávy často zaplňují úložiště telefonu, ale Telegram tento problém řeší jejich ukládáním do cloudu.
Díky tomu je přístup k hlasovým zprávám z jakéhokoli zařízení snadný, aniž byste se museli obávat, že vám dojde místo. Pro skupinové diskuse fungují hlasové chaty Telegramu jako živé audio fórum, kde se účastníci mohou připojit a odpojit, aniž by museli zahájit formální hovor.
Tato platforma je oblíbená mezi těmi, kteří hledají alternativu k běžným aplikacím pro zasílání zpráv, zejména pro větší komunity a veřejné diskuze.
Nejlepší funkce Telegramu
- Naplánujte hlasové zprávy pomocí botů
- Upravujte odeslané hlasové zprávy pomocí botů pro převod hlasu na text
- Posílejte samodestruktivní hlasové zprávy v tajných chatech
- Pozastavte a obnovte nahrávání hlasu před odesláním
- Přehrávejte hlasové zprávy mimo chat pomocí plovoucího přehrávače
- Zabezpečte zprávy pomocí šifrovaných tajných chatů
Omezení aplikace Telegram
- Méně oblíbené pro obchodní komunikaci
- Žádný vestavěný přepis hlasových zpráv
Ceny Telegramu
- Zdarma
- Telegram Premium: Individuální ceny (v závislosti na lokalitě)
Hodnocení a recenze Telegramu
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Telegramu?
Recenze Capterra uvádí:
Snadné použití! Stačí si aplikaci stáhnout a můžete začít. Je podobná jiným aplikacím pro zasílání zpráv, ale můžete mít skupiny pouze pro prohlížení a najít skupiny, ke kterým se můžete připojit, což se mi opravdu líbilo. Je to pěkná bezpečná aplikace a líbí se mi funkce jako sdílení videí/fotografií, hlasové poznámky, reakce na zprávy a sdílení souborů.
Snadné použití! Stačí si aplikaci stáhnout a můžete začít. Je podobná jiným aplikacím pro zasílání zpráv, ale můžete mít skupiny pouze pro prohlížení a najít skupiny, ke kterým se můžete připojit, což se mi opravdu líbilo. Je to pěkná bezpečná aplikace a líbí se mi funkce jako sdílení videí/fotografií, hlasové poznámky, reakce na zprávy a sdílení souborů.
📖 Přečtěte si také: Formální vs. neformální komunikace: rozdíly, podobnosti a tipy pro zlepšení
5. Discord (nejlepší pro komunity a hlasové zprávy při hraní her)
Ne každá konverzace musí začínat telefonátem. Hlasové kanály Discord umožňují uživatelům zapojit se do diskusí a opustit je pomocí hlasových zpráv bez vyzvánění.
Je to užitečné pro komunity, herní skupiny a studijní skupiny, protože komunikace je přirozenější a nepřerušovaná. Pro rychlé aktualizace nabízejí hlasové zprávy v DM jednoduchý způsob sdílení myšlenek bez nutnosti psaní. Funkce Push-to-talk pomáhá filtrovat okolní hluk, takže konverzace zůstávají jasné i v hlučném prostředí.
Nejlepší funkce Discord
- Připojte se kdykoli k hlasovým kanálům, aniž byste museli provádět formální hovor
- Posílejte hlasové zprávy v přímých zprávách pro rychlé asynchronní aktualizace práce
- Streamujte vysoce kvalitní zvukové soubory s minimální latencí
- Snadno přepínejte mezi funkcemi push-to-talk a otevřeným mikrofonem
- Nahrávejte hlasové diskuse s roboty
- Zapněte potlačení šumu, abyste snížili hluk v pozadí
Omezení Discord
- Postrádá funkce vhodné pro podnikání, jako je strukturované řízení úkolů
- Žádný přepis hlasových zpráv
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro Basic: 2,99 $/měsíc
- Nitro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 490 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Discord?
Uživatel Capterra říká:
Na Discord se mi líbí všechno. Jeho nejatraktivnějšími funkcemi jsou plynulá komunikace s lidmi z celého světa a sdílení a ukládání médií napříč zařízeními.
Na Discord se mi líbí všechno. Jeho nejatraktivnějšími funkcemi jsou plynulá komunikace s lidmi z celého světa a sdílení a ukládání médií napříč zařízeními.
🧠 Zajímavost: FBI doporučuje používat šifrované aplikace pro volání a textové zprávy jako ochranu před kybernetickými hrozbami a zdůrazňuje, že „šifrování je váš přítel“ při ochraně osobní komunikace.
📖 Přečtěte si také: Discord vs. WhatsApp: Která aplikace pro zasílání zpráv je lepší pro práci?
6. Google Voice (nejlepší pro přepis hlasových zpráv v práci i v osobním životě)
Správa více telefonních čísel může být frustrující, zejména při kombinování pracovních a osobních hovorů. Google Voice vše zjednodušuje tím, že poskytuje jedno číslo, které funguje na všech zařízeních.
Je to více než jen aplikace pro volání, která nabízí přepis hlasové pošty. Díky tomu jsou zprávy okamžitě převedeny do textové podoby, což usnadňuje jejich prohlížení na cestách.
Pro firmy se integruje s Google Workspace, což z něj činí praktickou volbu pro týmy, které již používají Gmail, Kalendář a Disk. Filtrování spamu také pomáhá blokovat nežádoucí automatické hovory, zatímco přesměrování hovorů zajišťuje doručení důležitých zpráv.
Nejlepší funkce Google Voice
- Přeposílejte hlasové zprávy na svůj e-mail
- Synchronizujte hlasové zprávy napříč více zařízeními
- Volejte na mezinárodní čísla za nižší sazby přímo z aplikace
- Odesílejte hlasové zprávy bez vyzvánění
- Přístup k hlasovým zprávám z jakéhokoli zařízení díky cloudovému úložišti
Omezení služby Google Voice
- K dispozici pouze v některých zemích
- Pro plnou funkčnost je vyžadován účet Google
Ceny služby Google Voice
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc (až 10 uživatelů)
- Standard: 20 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
- Premier: 30 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Google Voice
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Voice?
Recenze G2 uvádí:
Usnadňuje mezinárodní volání. Miluji místo, kde mohu přijímat SMS zprávy a přepsané hlasové zprávy.
Usnadňuje mezinárodní volání. Miluji místo, kde mohu přijímat SMS zprávy a přepsané hlasové zprávy.
🧠 Přátelská rada: Hlasové poznámky mohou budovat pocit blízkosti a spojení mezi jednotlivci. Na rozdíl od textových zpráv může hlas někoho jiného zprostředkovat emoce a nuance, díky čemuž jsou interakce osobnější a upřímnější.
7. Apple iMessage (nejlepší pro uživatele iPhone s integrovanými hlasovými zprávami)
Klepání na obrazovku není vždy pohodlné, proto je funkce hlasových zpráv Apple v iMessage vhodná pro rychlé konverzace. Aplikace umožňuje uživatelům nahrávat a odesílat hlasové poznámky přímo v chatu, aniž by museli přepínat do jiné aplikace. Zprávy se po uplynutí nastavené doby automaticky smažou, takže doručená pošta zůstává přehledná.
Díky uzavřenému ekosystému společnosti Apple se hlasové zprávy snadno synchronizují mezi zařízeními iPhone, iPad a Mac. Hlasové zprávy jsou však omezeny na zařízení Apple, takže uživatelé Androidu nemohou přijímat hlasové zprávy ve stejném formátu, což je činí méně ideálními pro komunikaci mezi různými platformami.
Nejlepší funkce Apple iMessage
- Posílejte zprávy v práci okamžitě bez dalších aplikací
- Šifrujte zprávy pro větší soukromí
- Přehrávejte hlasové zprávy dvojnásobnou rychlostí
- Klepněte na hlasové zprávy s rychlými reakcemi pomocí emodži
- Zničte hlasové zprávy po uplynutí nastavené doby z důvodu ochrany soukromí
- Nahrávejte hlasové zprávy bez nutnosti používat klávesnici
Omezení Apple iMessage
- Funguje pouze v rámci ekosystému Apple
- Žádný přepis hlasových zpráv
Ceny Apple iMessage
- Zdarma (integrovaný do zařízení iOS)
Hodnocení a recenze Apple iMessage
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro převod řeči na text
8. Signal (nejlepší pro hlasové zprávy zaměřené na soukromí)
Pro ty, kteří berou soukromí vážně, nabízí Signal jednu z nejbezpečnějších zprávových služeb. Každá zpráva, včetně hlasových poznámek, je šifrována od začátku do konce, což zajišťuje, že k ní mají přístup pouze odesílatel a příjemce. Na rozdíl od běžných aplikací Signal neukládá metadata, což z něj činí nejlepší volbu pro uživatele, kteří chtějí minimalizovat svou digitální stopu.
Díky otevřenému zdrojovému kódu aplikace mohou bezpečnostní experti průběžně kontrolovat její kód, což posiluje její reputaci v oblasti ochrany soukromí. Ačkoli možná postrádá některé vylepšení komerčních aplikací, zůstává spolehlivou volbou pro uživatele, kteří upřednostňují důvěrnost.
Nejlepší funkce aplikace Signal
- Automatické mazání zpráv s nastavením mizejících chatů
- Blokujte snímky obrazovky v soukromých chatech pro větší bezpečnost
- Zůstaňte bez reklam, sledovacích nástrojů a sběru dat
- Ověřte identitu odesílatele pomocí bezpečnostních čísel
- Deaktivujte potvrzení o přečtení hlasových zpráv
- Blokujte nežádoucí hlasové zprávy jediným klepnutím
Omezení signálu
- Chybí zálohování do cloudu, což ztěžuje obnovu dat
- Omezené integrace ve srovnání s běžnými aplikacemi
Ceny Signal
- Zdarma
Hodnocení a recenze signálu
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají o Signal skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Signal je skvělá aplikace pro bezpečné konverzace s našimi potenciálními zákazníky. Aplikace vyžaduje zadání PIN kódu při každém spuštění, což nám pomáhá chránit naše soukromí. Má také funkci mizejících chatů, která chat smaže ihned po jeho zobrazení. Celkově je to skvělý komunikační nástroj.
Signal je skvělá aplikace pro bezpečné konverzace s našimi potenciálními zákazníky. Aplikace vyžaduje zadání PIN kódu při každém spuštění, což nám pomáhá chránit naše soukromí. Má také funkci mizejících chatů, která chat smaže ihned po jeho zobrazení. Celkově je to skvělý komunikační nástroj.
9. Voxer (nejlepší pro hlasové zprávy ve stylu vysílačky)
Chcete, aby konverzace byly více v reálném čase, aniž byste museli telefonovat? Voxer tuto mezeru vyplňuje nabídkou hlasových zpráv typu „push-to-talk“, které napodobují zážitek z vysílačky.
To je užitečné pro týmy v terénu, jako jsou stavební čety, koordinátoři akcí nebo logistické týmy, které potřebují rychlou vzájemnou komunikaci.
Na rozdíl od tradičních hlasových zpráv lze zprávy Voxer přehrávat živě nebo uložit na později, což nabízí flexibilitu podle naléhavosti. Aplikace také poskytuje šifrovanou týmovou komunikaci pro firmy, které pracují s citlivými informacemi.
Nejlepší funkce Voxeru
- Přepište hlasové zprávy do textu s placeným tarifem
- Vytvářejte vlákna hlasových zpráv pro skupinové konverzace
- Vyvolání a smazání odeslaných hlasových zpráv
- Přenášejte vysoce kvalitní hlasové zprávy i při pomalém připojení
Omezení aplikace Voxer
- Bezplatná verze obsahuje reklamy
- Méně efektivní pro strukturovanou textovou komunikaci
Ceny Voxer
- Osobní: Zdarma
- Pro: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Voxer
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Voxeru?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi, jak snadno lze pořizovat hlasové poznámky, které tým Vox poté přepíše do textové podoby. Tato funkce usnadňuje práci lidem, kteří pracují v terénu a musí se soustředit na to, kam jdou, a pomáhá předcházet bezpečnostním rizikům.
Líbí se mi, jak snadno lze pořizovat hlasové poznámky, které tým Vox poté přepíše do textové podoby. Tato funkce usnadňuje práci lidem, kteří pracují v terénu a musí se soustředit na to, kam jdou, a pomáhá předcházet bezpečnostním rizikům.
👀 Věděli jste? Populární aplikace pro vysílačky Voxer byla inspirována potřebami vojenské komunikace. Spoluzakladatel Tom Katis, bývalý seržant speciálních sil americké armády, vyvinul Voxer poté, co během své služby zažil problémy s komunikací.
10. Speechify (nejlepší pro převod textu na hlasové zprávy)
Poslouchání místo čtení může být příjemnou změnou, zejména pro ty, kteří mají nabitý program. Speechify převádí psaný text na přirozeně znějící zvuk, což usnadňuje konzumaci dlouhých dokumentů, e-mailů nebo poznámek ve formě hlasových zpráv. Ať už se používá pro lepší přístupnost nebo pohodlí, pomáhá uživatelům vstřebávat obsah bez použití rukou.
Aplikace podporuje více jazyků a umožňuje přizpůsobení rychlosti přehrávání, což ji činí ideální pro profesionály, studenty a všechny, kteří preferují audio výuku.
Ačkoli je tento nástroj primárně navržen jako jeden z nejlepších softwarů pro převod textu na řeč, uživatelé mohou také vytvářet a sdílet hlasové nahrávky pro podrobné zprávy.
Nejlepší funkce Speechify
- Zvýrazněte text při hlasitém čtení pro lepší porozumění
- Využijte více než 200 přirozených, lidsky znějících hlasů v více než 60 jazycích
- Integrace s PDF soubory, webovými stránkami a e-maily pro plynulou konverzi zvuku
- Upravte výšku a tón hlasu a přizpůsobte si tak poslechový zážitek
- Importujte text z webových stránek, dokumentů a aplikací
Omezení Speechify
- Vyšší kvalita hlasu vyžaduje placený tarif
- Příležitostné nesprávné výslovnosti složitých slov
Ceny Speechify
- Omezeno: Zdarma
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Speechify
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 42 % týmů používá pro asynchronní práci nahrané klipy (21 %) nebo nástroje pro řízení projektů (21 %). Tyto nástroje však často vyžadují další nástroje, samostatné předplatné, přihlášení a čas na osvojení.
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp usnadňuje asynchronní komunikaci. Získejte přístup k videoklipům, hlasovým zprávám, pracovním postupům projektů, dokumentům pro spolupráci a vestavěnému AI záznamníku – to vše v jediném pracovním prostoru. Proč spravovat více předplatných a roztříštěné informace, když jediné řešení může zefektivnit celý váš pracovní postup?
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
11. Microsoft Teams (nejlepší pro hlasové zprávy a spolupráci v podnikovém prostředí)
Sledovat konverzace na pracovišti může být náročné, zejména ve velkých týmech. Microsoft Teams nabízí integrované hlasové zprávy, které uživatelům umožňují odesílat a přijímat hlasové poznámky v rámci různých komunikačních kanálů.
To pomáhá omezit dlouhé textové zprávy a zajišťuje rychlejší komunikaci bez nutnosti používat samostatnou aplikaci.
Díky hluboké integraci aplikace Teams s Microsoft 365 lze hlasové zprávy sdílet společně s dokumenty, poznámkami ze schůzek a úkoly, takže máte vše na jednom místě.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Přístup k hlasovým poznámkám na počítači i mobilu pro větší flexibilitu
- Využijte bezpečnost na podnikové úrovni pro šifrovanou komunikaci
- Automaticky přepisujte hlasové zprávy v týmových chatech
- Připněte důležité hlasové zprávy pro rychlý přístup
- Filtrujte hlasové zprávy na základě klíčových slov v přepisech
- Propojte se s Outlookem a posílejte hlasové poznámky e-mailem
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Vzhledem k množství funkcí to může být trochu matoucí
- Pro plnou funkčnost je vyžadován účet Microsoft.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
Usnadněte si spolupráci a hlasové zprávy s ClickUp!
Výběr správného nástroje pro hlasové zprávy závisí na tom, jak (a kde) váš mozek vše zvládá. Pokud řídíte projekty, chatujete s týmem na dálku a vyhýbáte se další chaotické doručené poště, ClickUp je vaším ideálním multitaskingovým řešením.
Slučuje hlasové poznámky, klipy a správu úkolů do jednoho chytrého pracovního prostoru – už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi nebo hledat ztracené zprávy. Můžete nahrávat aktualizace, poskytovat zpětnou vazbu nebo jen diskutovat o věcech v rámci úkolů, dokumentů nebo komentářů.
ClickUp Clips vám umožní snadno nahrávat, vysvětlovat a pokračovat dál. Ať už pracujete živě nebo později, váš hlas zůstane tam, kde se odehrává práce – organizovaný, praktický a skutečně užitečný.
Zaregistrujte se zdarma a komunikujte se svým týmem lépe.