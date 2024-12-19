13 nejlepších aplikací pro bezpečné zasílání zpráv

Vzhledem k tomu, jak mnoho je v sázce v našich digitálních konverzacích, potřeba bezpečných aplikací pro zasílání zpráv nikdy nebyla tak zřejmá.
Tyto nástroje nabízejí více než jen funkci chatu – jsou navrženy tak, aby chránily vaše soukromí a uzamkly data, takže k nim máte přístup pouze vy a zamýšlený příjemce.
Pojďme prozkoumat nejlepší bezpečné aplikace pro zasílání zpráv, které vám vrátí kontrolu do vašich rukou. 🛡️
🕰️ 60sekundové shrnutí
- ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro spolupráci)
- WhatsApp (nejlepší bezplatná aplikace pro zasílání zpráv)
- Threema (nejlepší pro anonymní zasílání zpráv)
- Signal (nejlepší pro open-source ochranu soukromí)
- Telegram (nejlepší pro velké skupiny a kanály)
- Messenger (nejlepší pro uživatele Facebooku)
- Wire (nejlepší pro spolupráci v podnikání)
- Session (nejlepší pro decentralizované soukromí)
- Line (nejlepší pro sociální integraci)
- iMessage (nejlepší pro uživatele Apple)
- Dust (nejlepší pro krátkodobé zasílání zpráv)
- Briar (nejlepší pro offline zasílání zpráv)
- Google Messages (nejlepší pro integraci RCS)
Co byste měli hledat v aplikacích pro bezpečné zasílání zpráv?
Při výběru bezpečné chatovací platformy hledejte následující funkce, které zaručí bezpečnost a soukromí vaší komunikace:
- Šifrování typu end-to-end: Hledejte aplikace, které nabízejí šifrování typu end-to-end, aby všechny vaše zprávy mohly číst pouze vy a příjemce.
- Dvoufaktorová autentizace: Upřednostňujte aplikace s dvoufaktorovou autentizací (2FA), které poskytují další úroveň zabezpečení a zabraňují neoprávněnému přístupu.
- Samodestrukční zprávy: Vyberte si aplikace, které vám umožní odesílat zprávy, které po uplynutí nastavené doby zmizí, takže po vašich konverzacích nezůstanou žádné stopy.
- Žádné ukládání dat: Vyhledejte aplikace, které neukládají vaše zprávy ani data, abyste měli jistotu, že vaše soukromí je v bezpečí.
- Podpora více platforem: Ujistěte se, že aplikace funguje bez problémů na mobilních zařízeních i stolních počítačích a zároveň zachovává silné bezpečnostní funkce.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si bezpečné aplikace pro zasílání zpráv, které nabízejí jednoduché a intuitivní rozhraní, které usnadňuje navigaci a zároveň klade důraz na bezpečnost.
13 nejlepších aplikací pro bezpečné zasílání zpráv
S tolika aplikacemi pro zasílání zpráv na trhu může být výběr té správné pro bezpečnou a soukromou komunikaci obtížný.
Ať už se jedná o důvěrné obchodní informace nebo jen chcete mít klid při komunikaci s týmem, výběr správné aplikace je zásadní.
Pojďme se podívat na 13 nejlepších aplikací pro bezpečné zasílání zpráv. 👇
1. ClickUp ( nejlepší all-in-one nástroj pro zasílání zpráv )
ClickUp je více než jen nástroj pro zasílání zpráv – je to komplexní řešení pro plynulou komunikaci a správu projektů.
Na rozdíl od samostatných aplikací pro zasílání zpráv v podnikové sféře kombinuje ClickUp komplexní platformu pro produktivitu a práci s nástrojem pro komunikaci a spolupráci – ClickUp Chat.
Dny přepínání mezi aplikacemi, ztráty kontextu nebo kopírování a vkládání informací jsou pryč.
S ClickUp Chatem jsou konverzace součástí vaší práce, vše je synchronizováno a dochází k omezení neefektivnosti – a to vše při zajištění bezpečnosti a ochrany vašich zpráv.
Zůstat v kontaktu se svým týmem nikdy nebylo snazší. Ať už jde o rychlou aktualizaci nebo podrobné projednání detailů, zasílání zpráv v reálném čase udržuje konverzaci plynulou. A díky řetězcovým chatům je snadné sledovat každé téma, aniž byste ztratili kontext.
Co je na tom ještě lepší? Můžete okamžitě proměnit chaty v akci. Propojte zprávy s úkoly, vytvářejte nové úkoly přímo z konverzace a zajistěte, aby každý skvělý nápad vedl k výsledkům – to vše bez opuštění ClickUp.
Centralizovaná oznámení vás udržují v obraze, zatímco funkce AI, jako je automatické vytváření úkolů a souhrny zpráv, vám pomáhají pracovat chytřeji a rychleji.
Chat také nabízí flexibilitu, díky které můžete chaty nastavit jako veřejné nebo soukromé, a zajistit tak, že vaše konverzace zůstanou přístupné pouze oprávněným osobám.
🤝 Přátelské připomenutí: V ClickUp se při nastavení chatu jako soukromého automaticky nastaví jako soukromý také související prostor, složka nebo seznam, což zajišťuje konzistentní přístupová oprávnění v celém pracovním prostoru.
ClickUp Assign Comments překlenuje propast mezi diskusemi a realizací tím, že transformuje komentáře na úkoly, které lze realizovat. Místo spoléhání se na následné kontroly nebo samostatné připomínky můžete komentáře přiřadit přímo členům týmu, čímž zajistíte přehlednost a odpovědnost.
ClickUp Clips je výkonný software pro sdílení obrazovky. Umožňuje vám nahrávat a sdílet zvukové a video klipy přímo ve vašem pracovním prostoru, čímž zrychluje a zjednodušuje komunikaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte komunikaci: Uchovávejte všechny konverzace na jednom místě – integrujte chaty, úkoly a projekty pro snadný přístup a kontext.
- Integrace s úkoly: Propojte úkoly přímo s konverzacemi, takže nemusíte nic kopírovat a vkládat.
- Přizpůsobte si oznámení: Upravte nastavení oznámení tak, abyste minimalizovali rušivé vlivy a mohli se soustředit na důležité konverzace a aktualizace.
- Využijte aktualizace založené na umělé inteligenci: Buďte v obraze díky souhrnům důležitých konverzací generovaným umělou inteligencí, které vám mohly uniknout.
- Poskytujte poutavou zpětnou vazbu: Nahrávejte a sdílejte zvukové nebo videoklipy ve svém pracovním prostoru, abyste vysvětlili nápady, poskytli zpětnou vazbu nebo sdíleli aktualizace dynamičtějším a stručnějším způsobem.
- Upřednostněte úkoly: Filtrujte přiřazené zprávy v FollowUps, abyste se mohli soustředit na úkoly, které vyžadují vaši pozornost, a neztratili přehled o klíčových rozhodnutích.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je díky svým rozsáhlým funkcím trochu složitější na naučení.
- Mobilní aplikace je méně responzivní než desktopová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Chat nefunguje. Opravujeme to.
2. WhatsApp (nejlepší bezplatná aplikace pro zasílání zpráv)
WhatsApp je celosvětově uznávaná aplikace pro zasílání zpráv, která podporuje textové zprávy, sdílení multimédií, hlasové a videohovory. Poskytuje plynulý zážitek na mobilních i stolních platformách a umožňuje uživatelům snadno synchronizovat jejich chaty.
Přidejte k tomu snadné používání a obrovskou uživatelskou základnu a je snadné pochopit, proč je tato šifrovaná aplikace pro zasílání zpráv ideální volbou jak pro osobní chatování, tak pro pracovní konverzace.
Nejlepší funkce WhatsApp
- Vytvářejte skupinové chaty, které usnadňují komunikaci s více účastníky.
- Nastavte aktualizace stavu, které zmizí po 24 hodinách, a sdílejte tak své okamžiky s kontakty.
- Šifrujte zprávy pomocí šifrování typu end-to-end pro bezpečnou komunikaci.
- Pro větší bezpečnost povolte dvoufázové ověření.
- Ovládejte nastavení soukromí a spravujte viditelnost své profilové fotografie, stavu a informací o poslední návštěvě.
Omezení aplikace WhatsApp
- Velikost nahraného souboru je omezena na 100 MB, což omezuje sdílení větších souborů.
- Nelze používat na více telefonech současně.
- Skupinové chaty mají omezený počet účastníků, což nemusí vyhovovat potřebám velkých komunit.
Ceny WhatsApp
- WhatsApp: Zdarma
- WhatsApp Business: zdarma
Hodnocení a recenze WhatsApp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 865 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Dodržujte etiketu pracovního chatu tím, že všechny vaše zprávy budou profesionální, stručné a uctivé. Vyhněte se nadměrnému používání emodži nebo neformálního jazyka, pokud to není vhodné pro kulturu vašeho týmu.
3. Threema (nejlepší pro anonymní zasílání zpráv)
Threema je aplikace pro zasílání zpráv, která klade důraz na soukromí a je určena pro uživatele, kteří si cení anonymity. K založení účtu nevyžaduje osobní údaje, jako je telefonní číslo nebo e-mailová adresa, ale místo toho se spoléhá na jedinečné Threema ID.
Díky šifrování typu end-to-end a nezávislosti na cloudových službách zajišťuje Threema bezpečné a soukromé zasílání okamžitých zpráv v práci.
Nejlepší funkce Threema
- Šifrujte zprávy, abyste zachovali soukromí a důvěrnost.
- Ověřujte identitu kontaktů pomocí skenování QR kódů
- Ovládejte přístup k adresáři a synchronizujte kontakty pouze v případě potřeby.
- Ukládejte data lokálně na svém zařízení a vyhněte se závislosti na cloudu.
- Aktivujte soukromé skupinové chaty zabezpečené robustními šifrovacími standardy.
Omezení aplikace Threema
- Na rozdíl od bezplatných konkurentů vyžaduje jednorázovou platbu.
- Menší uživatelská základna ve srovnání s mainstreamovými aplikacemi pro zasílání zpráv
Ceny Threema
Threema Work
- Základní: 2,00 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Pokročilá verze: 2,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 3,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Threema Broadcast
- Broadcast 15: 6,00 $/měsíc (15 příjemců)
- Broadcast 50: 11,00 $/měsíc (50 příjemců)
- Broadcast 100: 19,00 $/měsíc (100 příjemců)
- Broadcast 500: 91,00 $/měsíc (500 příjemců)
- Broadcast 1000: 170,00 $/měsíc (1000 příjemců)
- Broadcast Unlimited: 285,00 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Threema
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně kontrolujte aktivitu svého účtu, abyste zachytili jakékoli známky neoprávněného přístupu nebo neobvyklých zpráv.
4. Signal (nejlepší pro open-source ochranu soukromí)
Signal je komunikační nástroj pro pracoviště navržený s ohledem na soukromí. Používá pokročilé šifrovací protokoly k zabezpečení komunikace a uchovává minimální metadata, čímž zajišťuje anonymitu uživatelů.
Tento nástroj je oblíbený mezi nadšenci do ochrany soukromí díky svému otevřenému zdrojovému kódu a závazku k transparentnosti.
Nejlepší funkce aplikace Signal
- Šifrujte zprávy, hlasové hovory a videohovory pro bezpečnou komunikaci.
- Ověřujte kontakty pomocí jedinečných bezpečnostních čísel
- Dodejte svým konverzacím kreativní nádech tím, že vytvoříte a sdílíte vlastní šifrované nálepky.
- Používejte mizející zprávy pro větší důvěrnost
- Sdílejte open-source kód, abyste umožnili nezávislé audity.
Omezení aplikace Signal
- Žádná vestavěná záloha ani snadný způsob přenosu historie zpráv mezi zařízeními
- Nelze používat na více zařízeních současně.
- Omezená popularita ve srovnání s mainstreamovými aplikacemi, což může omezovat komunikaci s ostatními
Ceny Signal
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Signal
- G2: 4,4/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Zakážte náhledy zpráv na uzamčené obrazovce, abyste zachovali soukromí, zejména na veřejnosti nebo když je vaše zařízení odemčené.
5. Telegram (nejlepší pro velké skupiny a kanály)
Telegram je cloudová aplikace pro zasílání zpráv, která nabízí pokročilé funkce pro osobní i profesionální použití. Podporuje rozsáhlé skupinové chaty, šifrování tajných chatů od začátku do konce a řadu možností přizpůsobení.
Díky robustním nástrojům pro ochranu soukromí a dostupnosti na různých zařízeních je tato aplikace skvělou volbou pro uživatele, kteří potřebují flexibilitu a bezpečnost.
Nejlepší funkce Telegramu
- Pořádejte skupinové chaty s až 200 000 účastníky.
- Pro větší bezpečnost používejte tajné chaty se samodestrukčními zprávami.
- Zamkněte aplikaci pomocí PIN kódu nebo biometrického ověření.
- Připojte se přes proxy servery a zvyšte tak svou anonymitu.
Omezení aplikace Telegram
- Samodestruktivní zprávy jsou omezeny pouze na tajné chaty.
- Vytvoření účtu nevyžaduje ověření, což může vést k falešným účtům.
- Některé pokročilé funkce nemají oficiální podporu, což ztěžuje jejich používání.
Ceny Telegramu
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Telegram
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (6 315+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Využijte neformální rozhovory k navázání vztahu tím, že budete diskutovat o lehkých, inkluzivních tématech, jako jsou koníčky, aktuální události nebo plány na víkend. Vyhýbejte se citlivým nebo kontroverzním tématům, abyste udrželi pozitivní a přátelskou atmosféru.
6. Messenger (nejlepší pro uživatele Facebooku)
Messenger, vyvinutý společností Meta, je univerzální aplikace pro zasílání zpráv, která nabízí textovou, hlasovou a video komunikaci. Je hladce integrován s Facebookem a Instagramem, což uživatelům umožňuje propojení napříč platformami.
Ačkoli Messenger nabízí funkce jako mizející zprávy a interaktivní nástroje, jeho reklamy a nepřehledné rozhraní mohou zhoršovat uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce aplikace Messenger
- Skrýt potvrzení o přečtení a zobrazit zprávy bez upozornění odesílatele
- Provádějte bezpečné, end-to-end šifrované hlasové a video hovory
- Používejte mizející zprávy pro soukromé konverzace
- Nastavte si upozornění na neznámá přihlášení a zvyšte tak bezpečnost svého účtu.
- Upravujte odeslané zprávy do 15 minut od odeslání.
Omezení aplikace Messenger
- Problémy s doručováním jsou hlášeny po aktualizacích šifrování.
- Funkce skupinového chatu a videohovorů nemusí být vhodné pro větší týmy.
Ceny aplikací pro zasílání zpráv
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikací pro zasílání zpráv
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Naplánujte si pravidelné kontroly a používejte nástroje pro spolupráci, jako jsou sdílené tabule úkolů nebo aplikace pro zasílání zpráv, aby všichni zůstali v obraze a byli informováni. Jasná očekávání a otevřený dialog mohou účinně překlenout komunikační mezery na pracovišti.
7. Wire (nejlepší pro obchodní spolupráci)
Wire je bezpečná aplikace pro zasílání zpráv přizpůsobená pro osobní i firemní použití. Tato aplikace pro soukromé zasílání zpráv shromažďuje minimální množství uživatelských dat, které jsou nezbytně nutné pro její fungování.
Díky šifrovacím metodám, protokolu SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) a DTLS (Datagram Transport Layer Security) je tato aplikace spolehlivou volbou pro profesionální týmy, které kladou důraz na bezpečnost a spolupráci.
Nejlepší funkce Wire
- Šifrujte všechny zprávy, hovory a soubory pomocí protokolu Proteus.
- Pro větší bezpečnost přiřaďte každé zprávě jedinečné šifrovací klíče.
- Pořádejte skupinové hovory až pro 25 účastníků s vysoce kvalitním šifrováním.
- Samodestrukční zprávy zajistí, že citlivé informace nebudou trvale uloženy.
- Ověřte bezpečnost aplikace prostřednictvím veřejných auditů jejího otevřeného zdrojového kódu.
Omezení přenosu dat
- Chybí 2FA, což je standardní funkce ve většině bezpečných aplikací.
- Často jsou hlášeny problémy s výkonem, zejména na Androidu.
- Navrženo především pro firmy, což ho činí méně uživatelsky přívětivým pro běžné použití.
Ceny za převody
- Zdarma pro osobní použití
- Wire pro podniky: 9,45 $/měsíc na uživatele
- Wire on-premises: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (65+ recenzí)
8. Session (nejlepší pro decentralizované soukromí)
Session je aplikace pro zasílání zpráv zaměřená na ochranu soukromí, která je postavena na decentralizované síti, čímž eliminuje centrální servery, které by mohly ohrozit data uživatelů.
Ochrana vaší anonymity je jednoduchá díky jedinečným identifikátorům relace, které nahrazují telefonní číslo a e-mailovou adresu. To z něj dělá skvělou volbu pro ty, kteří si cení soukromí, zejména v prostředí s nízkou konektivitou nebo omezeným přístupem.
Nejlepší funkce relace
- Zvyšte anonymitu pomocí šifrovaných, víceuzlových přenosů zpráv s onion routingem.
- Vytvořte si účty bez sdílení telefonních čísel nebo e-mailů.
- Posílejte bezpečné hlasové zprávy, když text nestačí
- Pracujte v decentralizované síti, abyste minimalizovali riziko narušení bezpečnosti nebo selhání serveru.
- Zabraňte sledování metadat a geolokace a zajistěte si tak úplné soukromí.
Omezení relace
- Pomalé doručování zpráv může bránit komunikaci v reálném čase.
- Nepodporuje videohovory ani pokročilé multimediální funkce.
Ceny za relaci
- Zdarma
Hodnocení a recenze relací
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si vlastní zvuky oznámení pro citlivé chaty, abyste mohli diskrétně identifikovat zprávy, aniž byste odhalili jejich obsah lidem ve svém okolí.
9. Line (nejlepší pro sociální integraci)
Line je aplikace pro zasílání zpráv s bohatými funkcemi, která je široce používána v Japonsku a na dalších asijských trzích.
Kromě zasílání zpráv integruje Line také sociální, nákupní a zábavní funkce, díky čemuž je praktický pro každodenní život. Podporuje šifrované zasílání zpráv a vysoce kvalitní skupinové hovory, takže je vhodný jak pro běžné, tak i profesionální použití.
Nejlepší funkce aplikace Line
- Použijte šifrování Letter Sealing k zajištění bezpečnosti zpráv a hovorů.
- Snadno hostujte skupinové chaty až pro 500 účastníků.
- Využijte bezplatné neomezené hlasové a videohovory, a to i pro velké skupiny.
- Přizpůsobte nastavení soukromí tak, abyste blokovali neznámé uživatele nebo omezili přístup k vašemu profilu.
- Chraňte své chaty pomocí funkcí zamykání aplikací, jako jsou přístupové kódy.
Omezení linky
- Nepodporuje migraci historie chatů mezi zařízeními iOS a Android.
- Byl kritizován za cenzuru obsahu v určitých regionech.
- Uživatelé hlásí občasné chyby, které mají vliv na použitelnost.
Ceny Line
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Line
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. iMessage (nejlepší pro uživatele Apple)
iMessage je proprietární aplikace pro zasílání zpráv od společnosti Apple, která je k dispozici na zařízeních iPhone, iPad, Mac a Apple Watch. Je hladce integrována se službou SMS, což uživatelům umožňuje komunikovat s zařízeními, která nepoužívají systém iOS.
Díky elegantnímu rozhraní a šifrování typu end-to-end je iMessage ideální pro uživatele v ekosystému Apple.
Nejlepší funkce iMessage
- Upravujte nedávno odeslané zprávy a opravujte chyby.
- Posílejte ručně psané zprávy a dodávejte tak svým textům osobní nádech.
- Přístup k informacím o sledování letů nebo zásilek přímo v chatech
- Využijte skupinové chaty s potvrzením doručení a přečtení pro hladkou koordinaci.
- Chraňte zprávy pomocí jedinečných šifrovacích klíčů pro každé zařízení.
Omezení aplikace iMessage
- Exkluzivně pro zařízení Apple, omezení komunikace s uživateli, kteří nepoužívají iOS
- Chybí možnosti přizpůsobení, jako jsou motivy
Ceny iMessage
- Zdarma
Hodnocení a recenze iMessage
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: 11 nejlepších alternativ WhatsApp pro lepší komunikaci
11. Dust (nejlepší pro krátkodobé zasílání zpráv)
Dust je aplikace pro zasílání zpráv zaměřená na ochranu soukromí, která klade důraz na ochranu dat tím, že zprávy automaticky maže krátce po jejich přečtení.
Zabraňuje pořizování snímků obrazovky a upozorňuje uživatele na jakékoli pokusy o zachycení konverzací, což jej činí vysoce bezpečným pro citlivé diskuse.
Nejlepší funkce
- Automaticky mazat zprávy po jejich přečtení, obvykle do 100 sekund
- Upozorněte uživatele, pokud se někdo pokusí pořídit snímek obrazovky konverzace.
- Odesílejte soukromé hromadné zprávy více kontaktům
- Spojte se s přáteli bezpečně, aniž byste odhalili své kontaktní údaje.
- Přizpůsobte si profily pomocí biografií a obrázků a personalizujte si tak své prostředí.
Omezení prachu
- Nepodporuje hlasové ani videohovory.
- Omezená uživatelská základna může omezovat komunikaci s kontakty.
Ceny Dust
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
⚡ Archiv šablon: Vytvoření komunikačního plánu může být zdánlivě náročné, ale nemusí tomu tak být. Vyzkoušejte šablony komunikačních plánů, které jsou navrženy tak, aby tento proces zjednodušily.
12. Briar (nejlepší pro offline zasílání zpráv)
Briar je bezpečná peer-to-peer aplikace pro zasílání zpráv určená pro aktivisty, novináře a uživatele v oblastech s nízkou konektivitou.
Nezáleží na centrálních serverech, místo toho synchronizuje šifrované zprávy přes Bluetooth, Wi-Fi nebo Tor. Tato decentralizovaná struktura zajišťuje soukromou komunikaci i bez přístupu k internetu.
Nejlepší funkce Briar
- Eliminujte rizika spojená s narušením serverů a zajistěte, aby data zůstala decentralizovaná.
- Šifrujte a ukládejte zprávy lokálně na zařízeních uživatelů pro větší bezpečnost.
- Zabraňte zneužití identity tím, že budete vyžadovat ruční přidání kontaktu prostřednictvím QR kódů nebo odkazů.
- Aktivujte bezpečné skupinové chaty a veřejná fóra pro společné diskuse.
- Pracujte plynule i v oblastech s omezeným nebo žádným přístupem k internetu.
Omezení Briaru
- Nepodporuje zálohování dat ani migraci mezi zařízeními.
- Komunikace mezi uživateli může vybíjet baterii rychleji než centralizované aplikace.
- V současné době k dispozici pouze pro Android, podpora pro iOS se neplánuje.
Ceny Briar
- Zdarma
Hodnocení a recenze Briar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ Google Chatu pro lepší spolupráci v týmu
13. Google Messages (nejlepší pro integraci RCS)
Google Messages je výchozí aplikace pro zasílání zpráv pro většinu telefonů s Androidem, která nabízí integraci SMS, MMS a bohatých komunikačních služeb (RCS) pro vylepšené funkce. Zahrnuje inteligentní odpovědi, sdílení médií a integraci se službami Google, jako je Kalendář a Fotky, což z ní činí velmi univerzální komunikační nástroj.
Nejlepší funkce aplikace Google Messages
- Přepište hlasové zprávy pro snadné čtení, díky čemuž budete mít přehled o konverzacích.
- Naplánujte odeslání zpráv na později a zajistěte si tak včasnou komunikaci v případě připomínek nebo aktualizací.
- Sdílejte odkazy a vytvářejte události díky hladké integraci s Kalendářem Google.
- Odesílejte zprávy z počítače pomocí webové verze aplikace.
Omezení aplikace Google Messages
- Omezené možnosti zasílání zpráv mezi platformami s uživateli iPhone
- Funkce mohou záviset na mobilním operátorovi, což může mít vliv na doručování a velikost skupinových chatů.
Ceny aplikace Google Messages
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Google Messages
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Při instalaci nové aplikace pro zasílání zpráv zkontrolujte požadovaná oprávnění a udělejte přístup pouze k tomu, co je nezbytné pro její fungování.
Zjednodušte komunikaci a spolupráci s ClickUp
Výběr správné aplikace pro bezpečné zasílání zpráv může mít zásadní vliv na ochranu vašich soukromých i pracovních konverzací. Vzhledem k velkému množství dostupných možností je důležité vybrat nástroj, který zajistí bezpečnost vašich chatů a podpoří vaše jedinečné potřeby.
Pokud hledáte více než jen aplikaci pro zasílání zpráv, ClickUp je ideální volbou. Kombinuje bezpečné zasílání zpráv v reálném čase s robustními funkcemi pro správu projektů, díky čemuž může váš tým hladce komunikovat a spolupracovat.
S ClickUp Chat můžete diskutovat o úkolech, sdílet aktualizace a uchovávat všechny konverzace související s projekty na jedné bezpečné platformě. Namísto přepínání mezi jinými aplikacemi pro zasílání zpráv centralizujte svůj pracovní postup v Chatu, čímž zajistíte efektivní komunikaci a organizované projekty.
Proč se spokojit s méně, když můžete být v bezpečí s ClickUp? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!