WhatsApp vs. Google Messages: Která chatovací aplikace je lepší?

WhatsApp je globální gigant v oblasti osobních chatů a komunikace. Ale víte co? Google ti tiše vkládá svou platformu pro zasílání zpráv do kapsy a je pravděpodobné, že ji používáš, aniž by sis to uvědomoval.
Seznamte se s Google Messages, spolehlivou výchozí aplikací na většině telefonů s Androidem, která tiše uchovává všechny textové zprávy v bezpečí, od jednorázových hesel (OTP) až po promo kódy, které pravděpodobně zapomenete použít.
Čím se tedy WhatsApp a Google Messages liší? Ačkoli se zdají podobné, tyto aplikace pro zasílání zpráv mají několik drobných, ale významných rozdílů, které mohou mít zásadní vliv na vaši osobní i pracovní komunikaci.
V tomto článku provedeme podrobné srovnání WhatsApp a Google Messages a pomůžeme vám rozhodnout, která platforma si skutečně zaslouží místo na vaší domovské obrazovce.
Co je WhatsApp?
Nejprve jsme měli textové zprávy, pak přišel Facebook Messenger a poté se WhatsApp stal výchozí aplikací pro textové zprávy na světě s 2 miliardami aktivních uživatelů, kteří se od té doby neohlížejí zpět.
WhatsApp je mistrem v propojování lidí a umožňuje vám posílat zprávy a přijímat prakticky cokoli – texty, fotografie, videa, dokumenty, polohu a v některých regionech dokonce i peníze. Podívejme se na některé z jeho nejpopulárnějších funkcí.
Funkce WhatsApp
Co tedy dělá WhatsApp populární pro osobní i profesionální zasílání zpráv?
Pro začátek splňuje téměř všechny komunikační potřeby, což z ní dělá ideální aplikaci pro osobní i pracovní použití.
Zde je podrobnější pohled na sedm jejích nejdůležitějších funkcí:
Funkce č. 1: Šifrování typu end-to-end a ovládací prvky pro ochranu soukromí
Díky šifrování WhatsApp od začátku do konce vidíte vaše konverzace pouze vy a osoba, se kterou si píšete – to platí i pro hovory, hlasové poznámky a sdílení souborů.
Kromě toho vám funkce ochrany soukromí, jako je „Chat Lock“, umožňují zabezpečit soukromé konverzace pomocí přístupového kódu nebo biometrického zámku, čímž přidávají další vrstvu ochrany.
Funkce č. 2: Hlasové a videohovory se sdílením obrazovky
Hlasové a videohovory WhatsApp vám umožňují spojit se s kýmkoli na světě – zdarma. Skupinové hovory mohou zahrnovat až 32 účastníků a díky nové možnosti sdílení obrazovky můžete snadno spolupracovat se svými kolegy i na cestách.
WhatsApp se samozřejmě stal spolehlivou volbou pro volání na cestách.
Funkce č. 3: Aktualizace stavu a kanály
Funkce Status v aplikaci WhatsApp umožňuje uživatelům zveřejňovat fotografie, videa nebo textové aktualizace, které jsou dostupné po dobu 24 hodin. V roce 2023 byla do aplikace přidána funkce „Channels“ – nástroj pro vysílání určený pro značky, tvůrce a veřejné osobnosti, který jim umožňuje oslovit široké publikum a dává aplikaci WhatsApp sociální rozměr.
💡 Tip pro profesionály: Použijte funkci „Seznamy rozesílání“ v aplikaci WhatsApp k odesílání aktualizací nebo propagačních sdělení více kontaktům najednou, aniž byste museli vytvářet skupinový chat. Tímto způsobem můžete zachovat osobnější charakter zpráv a zajistit, že je uvidí pouze jejich příjemci.
Funkce č. 4: Sdílení souborů a náhledy dokumentů
Díky limitu pro sdílení souborů až 2 GB je s WhatsApp zasílání velkých dokumentů a médií hračkou.
Navíc náhledy dokumentů umožňují rychlé prolistování před stažením, což je obzvláště užitečné pro rušné týmové spolupráce.
Funkce č. 5: Skupinové chaty a správa komunity
Skupinové chaty WhatsApp nyní podporují až 1 024 účastníků, což je ideální pro komunity, rodinná setkání a týmové chaty.
Správci také získávají nástroje pro správu komunity, které usnadňují propojování souvisejících skupin, zveřejňování oznámení a udržování přehlednosti diskusí.
Funkce č. 6: Úprava zpráv a samolepky generované umělou inteligencí
Už se vám někdy stalo, že jste poslali zprávu a o vteřinu později jste si všimli překlepu?
WhatsApp vám nyní umožňuje upravovat zprávy do 15 minut od odeslání. A pro trochu kreativity můžete pomocí AI vytvářet vlastní samolepky – stačí popsat, co chcete, a aplikace se postará o zbytek.
Funkce č. 7: Zmínky kontaktů ve statusových aktualizacích
Tato nová funkce vám umožňuje zmínit až pět osob soukromě ve vašich aktualizacích stavu. Pouze zmíněné kontakty obdrží upozornění, což je ideální pro cílené aktualizace.
💡 Tip pro profesionály: Pokud jste nezávislý umělec, můžete tuto funkci použít k zmínce konkrétních klientů ve statusových aktualizacích, kde zobrazujete obrázky rozpracovaných projektů, a zajistit tak, že je uvidí jako první, aniž byste jim museli posílat přímou zprávu.
Funkce č. 8: Katalogy WhatsApp Business
Funkce katalogu WhatsApp Business umožňuje firmám vytvořit digitální výlohu přímo v aplikaci a prezentovat produkty nebo služby potenciálním zákazníkům, aniž by potřebovaly kompletní webové stránky.
Podnikatelé mohou snadno vystavovat položky s fotografiemi, popisy, cenami a odkazy, které jsou snadno dostupné z obrazovky chatu.
📌 Příklad: Butik s oblečením může využít funkci Katalog v aplikaci WhatsApp Business k zobrazení svých nejnovějších kolekcí. Zákazníci si mohou v chatu prohlížet zboží, ceny a popisy, což usnadňuje objevování novinek nebo sezónních výprodejů. Když zákazník uvidí něco, co se mu líbí, může přímo poslat zprávu obchodu a požádat o další informace nebo zadat objednávku.
Ceny WhatsApp
- WhatsApp Personal: zdarma
- Aplikace WhatsApp Business: zdarma
- WhatsApp Business API: Individuální ceny
Co je Google Messages?
Google Messages je odpověď společnosti Google na iMessage, aplikaci pro zasílání zpráv, která kombinuje klasické textové zprávy s moderními službami RCS (Rich Communication Services).
Počkejte, co je to RCS?
RCS (Rich Communication Services) je jako textové zprávy na steroidech. Zatímco textové zprávy jsou omezeny na základní text a 160 znaků, RCS nabízí moderní zážitek z posílání zpráv s vysokou kvalitou sdílení médií, potvrzením o přečtení, indikátory psaní a dokonce i šifrováním typu end-to-end v podporovaných sítích.
Pro uživatele telefonů s Androidem mění RCS základní textové zprávy na něco, co se více podobá instant messagingu.
Umožňuje vám zůstat ve spojení přes Wi-Fi nebo mobilní data, sdílet velké fotografie a videa a využívat interaktivní funkce, díky kterým je zasílání zpráv zábavnější.
Navíc, protože stále více operátorů a zemí podporuje RCS, stává se tento standard univerzálním standardem pro zasílání zpráv.
Funkce Google Messages
Poté, co v roce 2023 dosáhla aplikace Google Messages 1 miliardy uživatelů RCS, přinesla několik zajímavých nových funkcí.
Projdeme si je jednu po druhé:
Funkce č. 1: Automatické mazání OTP (jednorázových hesel)
Jednou z největších výzev aplikace Google Messages bylo, že se tam dostaly všechny jednorázové hesla (OTP).
Nyní se však můžete rozloučit s nepřehlednými zprávami, ve kterých se hromadí jednorázová hesla, a to díky funkci „Automaticky mazat jednorázová hesla po 24 hodinách“ v Nastavení > Organizace zpráv. Tímto způsobem všechna jednorázová hesla po 24 hodinách zmizí.
🧠 Věděli jste, že: Google Messages neustále vylepšuje své schopnosti detekce podvodů, aby chránil uživatele před podvodnými zprávami týkajícími se doručení balíků a pracovních nabídek. Díky využití strojového učení v zařízení dokáže aplikace identifikovat podezřelé textové zprávy a automaticky je přesunout do složky se spamem nebo vydat varování.
Funkce č. 2: Naplánujte odeslání textových zpráv na později
Nevadí, pokud máte potíže s pamatováním si narozenin.
S Google Messages můžete naplánovat textové zprávy předem – stačí napsat zprávu, podržet tlačítko odeslat a vybrat čas.
Je ideální pro sledování připomínek – nebo pro zapůsobení na někoho svým (zdánlivě) dokonalým načasováním.
Funkce č. 3: Přidávání reakcí k textové zprávě
Myslíte si, že emoji reakce jsou jen pro iMessage? Zamyslete se znovu!
Google Messages vám umožňuje reagovat na textové zprávy dlouhým stisknutím zprávy a výběrem emodži.
Uživatelé Androidu dostávají reakci přímo v chatu, zatímco uživatelé iPhone dostávají samostatnou zprávu s textem „[emoji] na [zprávu]“. Zábavné, že?
Funkce č. 4: Připnutí konverzací nahoru
Pokud chatujete s mnoha lidmi, váš seznam konverzací může vypadat chaoticky.
Naštěstí vám Google Messages umožňuje připnout až pět konverzací na začátek seznamu chatů.
Stačí dlouze stisknout konverzaci, klepnout na ikonu špendlíku a už nikdy neztratíte přehled o svých oblíbených.
Funkce č. 5: Poslech textových zpráv nahlas
Chcete mít volné ruce? Google Assistant vám může přečíst vaše zprávy nahlas, když řeknete: „Přečti mi moje zprávy.“
Funguje to s jakoukoli aplikací pro zasílání zpráv, pokud je zpráva ve vašem oznamovacím panelu, a můžete dokonce odpovídat hlasem.
💡 Tip pro profesionály: Před výměnou telefonu zálohujte své zprávy na Google Drive, abyste je mohli snadno obnovit na novém zařízení. Stačí přejít do Nastavení > Systém > Zálohování, zapnout Zálohování na Google Drive a klepnout na Zálohovat nyní. Takto budou všechny vaše textové zprávy v bezpečí a připravené k přenosu!
Funkce č. 6: Sdílení polohy v textové zprávě
Stejně jako ve WhatsAppu můžete i v Google Messages vyhnout se dotazům „Kde jsi?“ tím, že svou polohu sdílíte přímo v Google Messages.
Klepněte na tlačítko plus, vyberte „Poloha“ a odešlete odkaz přes Google Maps – je to rychlé, přesné a ušetří to všem několik zpráv.
Funkce č. 7: Photomoji
S Photomoji můžete pomocí Google AI vytvářet vlastní reakce z vašich oblíbených fotografií.
Proměňte snímek sebe nebo svého mazlíčka v reakci, uložte ji a nechte své přátele, aby ji také používali ve skupinových chatech – protože kdo by nechtěl mít vlastní knihovnu reakcí?
Funkce č. 8: Efekty obrazovky
Pro trochu jiskry vám Screen Effects umožňuje posílat animované odpovědi s konkrétními slovy, jako „sněží“ nebo „gratuluji“.
Po zadání těchto klíčových slov se na obrazovce objeví animace. Je to zábavná hra na hledání velikonočních vajíček, při které můžete objevit více než 15 skrytých efektů.
Ceny Google Messages
- Zdarma
- RCS Business Messaging: Zdarma (telekomunikační operátoři a jejich přidružené společnosti mohou účtovat poplatky)
WhatsApp vs. Google Messages: Porovnání funkcí
WhatsApp i Google Messages jsou vybaveny funkcemi, díky nimž je chatování chytřejší, rychlejší a mnohem zábavnější.
WhatsApp zachovává klasický styl s přísnými opatřeními na ochranu soukromí a snadným používáním. Google Messages, založený na technologii RCS, se snaží vrátit skromné textové zprávy do 20. let 21. století.
Zde je přímé srovnání WhatsApp a Google Messages, abyste mohli posoudit, která aplikace vyniká v klíčových oblastech:
Funkce č. 1: Šifrování typu end-to-end
🏆 Vítěz: WhatsApp
WhatsApp je již dlouho šampiónem v oblasti end-to-end šifrování, které standardně zabezpečuje vše od textových zpráv po hovory a sdílení souborů. Není překvapením, že v tomto kole srovnání WhatsApp vs. Google Messages vítězí aplikace Meta.
Google Messages také nabízí šifrování typu end-to-end pro chaty s podporou RCS, ale ne všichni operátoři nebo regiony zatím RCS podporují, takže WhatsApp je spolehlivější volbou pro ty, kteří chtějí absolutní soukromí.
Funkce č. 2: Hlasové a videohovory
🏆 Vítěz: WhatsApp
Pokud jde o hlasové a videohovory, WhatsApp je jasným vítězem. Díky podpoře skupinových hovorů až pro 32 osob a bezplatným mezinárodním hovorům působí WhatsApp jako aplikace pro mini-konference.
Google Messages se naopak spoléhá na integraci s Google Meet pro videohovory – což je skvělé, pokud již Meet používáte, ale není to tak plynulé jako vestavěné volání v WhatsApp.
Funkce č. 3: Přizpůsobení a reakce
🏆 Vítěz: Google Messages
Google Messages vám umožní skutečně vyjádřit sebe sama. Díky možnostem, jako jsou vlastní barvy bublin, Photomoji pro personalizované reakce a animované efekty obrazovky, vnáší Google Messages do vašich chatů osobnost.
WhatsApp nabízí základní reakce a vlastní tapety, ale efekty Google založené na umělé inteligenci přidávají zábavný a moderní nádech pro ty, kteří milují personalizaci.
Funkce č. 4: Sdílení souborů a médií
🏆 Vítěz: Remíza. Google Messages (kvůli kvalitě médií), WhatsApp (kvůli flexibilitě)
Google Messages s RCS umožňuje uživatelům posílat obrázky a videa ve vysokém rozlišení – sbohem, pixelované memy.
WhatsApp však podporuje širší škálu typů médií a velikostí souborů až do 2 GB, což jej činí univerzálnějším pro sdílení velkých souborů nebo více formátů.
Funkce č. 5: Reakce na zprávy
🏆 Vítěz: Google Messages
Google Messages posouvá reakce o úroveň výš, protože uživatelům umožňuje reagovat libovolnými emodži a přidávat animované efekty, jako jsou Reaction Effects.
Funkce č. 6: Přístup z počítače a webu
🏆 Vítěz: WhatsApp
Obě aplikace podporují chatování na počítači, ale WhatsApp Web působí lépe zavedeným dojmem a pro plnou funkčnost nevyžaduje RCS.
Google Messages nabízí také webovou verzi, ale ta je omezena kompatibilitou s RCS, takže WhatsApp je ideální službou pro plynulý chat mezi různými zařízeními.
Funkce č. 7: Sdílení polohy
🏆 Vítěz: WhatsApp
WhatsApp usnadňuje sdílení vaší polohy v reálném čase a umožňuje sdílet aktualizace po stanovenou dobu (15 minut, 1 hodinu nebo 8 hodin).
Na druhou stranu, Google Messages nabízí sdílení polohy prostřednictvím Google Maps, ale je to trochu jednodušší. Pro cestovní setkání nebo aktualizace polohy vyniká flexibilita WhatsApp.
Funkce č. 8: Ochrana proti spamu
🏆 Vítěz: Google Messages
V posledním kole souboje WhatsApp vs. Google Messages vítězí druhá z uvedených aplikací.
Google Messages využívá strojové učení v zařízení k blokování potenciálního spamu a automaticky označuje podezřelé zprávy, aniž by ohrozila soukromí.
WhatsApp také nabízí hlášení spamu, ale schopnost Google proaktivně detekovat podvody mu dává výhodu pro ty, kteří dostávají mnoho zpráv od neznámých odesílatelů.
WhatsApp vs. Google Messages na Redditu
Pokud jde o WhatsApp vs. Google Messages, uživatelé Redditu jsou rozděleni.
Redditoři poukazují na to, že výhodou WhatsApp jsou jeho propracované funkce, jako jsou hlasové a videohovory, vysoký limit účastníků ve skupinových hovorech a spolehlivá synchronizace mezi zařízeními.
Jeden uživatel například zmínil, že díky své jednoduchosti a integraci je WhatsApp „aplikací, bez které si nedokážu představit život“.
Na druhou stranu fanoušci Google Messages argumentují, že díky funkci RCS (Rich Communication Services) se aplikace podobá iMessage pro Android a nabízí potvrzení o přečtení, sdílení médií ve vysokém rozlišení a jedinečné možnosti přizpůsobení, jako jsou barevná témata a animované emodži.
Jeden uživatel Redditu se podělil o své zkušenosti s používáním Google Messages na zařízení Galaxy a pochválil přehledné a přizpůsobivé uživatelské rozhraní aplikace a reakce „tap-back“.
Někteří uživatelé jsou však stále frustrováni tím, že Google nepodporuje RCS u všech operátorů. Jeden z uživatelů si stěžuje: „Líbí se mi to, ale RCS zatím není spolehlivé u všech operátorů.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k WhatsApp a Google Messages
Přiznejme si to – pracovní konverzace na WhatsApp nebo Google Messages mohou být docela chaotické.
WhatsApp je sice populární, ale není přímo určen pro profesionální použití, a i když slibuje ochranu osobních údajů, je těžké ignorovat minulé problémy společnosti Meta v oblasti ochrany osobních údajů.
Navíc chatovací aplikace jako WhatsApp a Google Messages mohou být neuvěřitelně rušivé, protože neustále přicházejí oznámení z různých zdrojů.
Jaká je tedy dobrá alternativa k Google Messages, která může nahradit i WhatsApp?
Seznamte se s ClickUp – skutečnou „aplikací pro všechno“ v práci, která kombinuje nástroje pro produktivitu a chatování pro spolupráci v jednom přehledném balíčku.
ClickUp má výhodu #1: ClickUp Chat
Představte si, že už nikdy nebudete muset přepínat mezi aplikacemi, abyste našli podrobnosti o projektu nebo vytvořili úkoly na základě chatu.
ClickUp Chat nabízí tento luxus tím, že spojuje konverzace, úkoly a projekty na jednom místě.
ClickUp Chat také eliminuje „přepínací daň“ – čas a produktivitu ztracené kvůli přepínání mezi platformami.
Proč je ClickUp Chat důležitý
- Synchronizovaný kontext: Všechny konverzace, úkoly a projekty jsou propojené, takže není třeba kopírovat a vkládat podrobnosti chatu do úkolu – vše zůstává propojené. Díky synchronizovaným vláknům zůstávají propojené chaty v souladu s úkoly a zajišťují plynulé sledování celého časového harmonogramu projektu.
- Vytváření úkolů pomocí AI: Okamžitě vytvářejte úkoly z chatových zpráv, včetně kontextu a termínů splnění, bez ručního zadávání. ClickUp Brain vám umožňuje vytvořit centrální znalostní centrum, kde má každý přístup k důležitým informacím, nápadům a často kladeným dotazům.
- Cílená komunikace: Přizpůsobitelná oznámení a funkce FollowUps™ vás informují pouze o důležitých konverzacích, takže se můžete soustředit na to, co je opravdu důležité. Můžete také připnout důležité chaty, vytvořit sekce pro organizované konverzace a používat přímé zprávy pro soukromé nebo individuální diskuse.
📌 Příklad: Váš tým brainstormuje o uvedení produktu na trh v ClickUp Chat a někdo navrhne: „Potřebujeme kampaň na sociálních médiích.“ Jediným kliknutím se tento nápad promění v proveditelný úkol s termíny a podrobnostmi – bez dalšího úsilí. Každý úkol zůstává propojený s konverzací, ve které vznikl, takže všichni mají přehled o kontextu a cílech.
Další funkce pro spolupráci v rámci ClickUp Chat
- SyncUps pro hovory: Uskutečňujte audio a video hovory s až 200 účastníky přímo z chatu, což usnadňuje diskusi o projektech v reálném čase bez nutnosti používat aplikace třetích stran.
- Automatizace: Automatizujte opakující se akce v chatech, jako je nastavení připomínek, plánování zpráv nebo automatické přiřazování úkolů, a ušetřete tak svému týmu čas na ruční sledování.
- AI CatchUp a Summarize: AI poskytuje rychlý souhrn zmeškaných zpráv a funkce Summarize shrnuje dlouhé diskuse do klíčových bodů, což vám pomůže rychleji se zorientovat, aniž byste museli procházet celou historii chatu.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Clips
Všichni jsme to zažili – ztratili jsme se v nekonečných diskuzích a snažili se něco vysvětlit, ale nakonec jsme jen způsobili ještě větší zmatek.
S ClickUp Clips jsou tyto starosti pryč. Namísto psaní dlouhých vysvětlení můžete nyní během několika sekund sdílet záznam obrazovky, aby váš tým viděl přesně to, co vidíte vy.
Kromě toho můžete vkládat klipy přímo do úkolů, nechat AI ClickUp Brain vytáhnout klíčové informace a vše organizovat v Clips Hub.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Clips k zaznamenání složitých pracovních postupů nebo kroků při řešení problémů a uložte je do Clips Hub pro budoucí použití. Tímto způsobem bude mít váš tým vždy rychlý přístup k návodům nebo vysvětlením, což ušetří čas a omezí opakované dotazy.
Výhoda ClickUp č. 3: Přiřazené komentáře
Delegování úkolů je těžké. Někdy přidělíte úkol a vaše pokyny se ztratí v nicotě.
Správa konverzací souvisejících s úkoly může být náročná – komentáře se přehlédnou, detaily se ztratí a než se nadějete, věci se rozpadají.
V těchto situacích se musíte zhluboka nadechnout a nechat funkci Assigned Comments od ClickUp, aby se s tím vypořádala.
Tato funkce vám umožňuje přiřadit úkoly konkrétním členům týmu přímo v rámci vlákna úkolů.
Potřebujete rychlou odpověď nebo následnou komunikaci? Žádný problém. Členové týmu mohou okamžitě reagovat, řešit nebo přerozdělovat komentáře.
ClickUp má výhodu č. 4: ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards přináší kouzlo fyzické tabule do digitálního prostoru.
Výsledkem je interaktivní vizuální zážitek, který transformuje spolupráci týmu v reálném čase.
To zahrnuje brainstorming nápadů, mapování složitých pracovních postupů nebo navrhování komunikačních toků. Vizuální komunikace eliminuje rušivé vlivy a usnadňuje sdělování složitých myšlenek bez nekonečných vysvětlování.
Navíc se ClickUp Whiteboards přímo integruje s řízením úkolů a slouží zároveň jako software pro spolupráci při řízení projektů, takže můžete úkoly přidělovat a aktualizovat v reálném čase.
ClickUp pomohl našemu týmu komunikovat na dálku v různých časových pásmech a vědět, co se děje v projektu, aniž bychom museli pořádat zbytečné schůzky nebo žádat lidi o informace e-mailem nebo přes Slack. Funkce whiteboardu nám pomáhá brainstormovat procesy a pracovní postupy a přidělovat úkoly v reálném čase.
ClickUp pomohl našemu týmu komunikovat na dálku v různých časových pásmech a vědět, co se děje v projektu, aniž bychom museli pořádat zbytečné schůzky nebo žádat lidi o informace e-mailem nebo přes Slack. Funkce whiteboardu nám pomáhá brainstormovat procesy a pracovní postupy a přidělovat úkoly v reálném čase.
ClickUp one up #5: ClickUp Collaboration Detection
Funkce Collaboration Detection od ClickUp vám umožňuje sledovat vaše kolegy v reálném čase.
Ať už upravujete dokumenty, aktualizujete úkoly nebo přidáváte rychlý komentář, ClickUp zajistí, že všichni budou synchronizovaní, aniž by si navzájem překáželi v práci.
Představte si to: už žádné záhadné úpravy nebo náhodné přepsání. Budete vědět, kdo si zprávu prohlíží, píše nebo provádí změny.
Jak to funguje:
- Sledujte psaní a úpravy v reálném čase: Sledujte, jak vaši kolegové píší nebo upravují text v reálném čase, abyste byli vždy v obraze.
- Okamžitá zpětná vazba na každé platformě: Všechny aktualizace – komentáře, změny stavu, úpravy úkolů – se okamžitě aktualizují, ať už jste na počítači, mobilu nebo webu.
- Snadné sdílení: Sdílejte dokumenty prostřednictvím URL a upravujte je bez překrývání pomocí ClickUp Docs.
ClickUp one up #6: ClickUp Brain
ClickUp Brain je AI asistent, o kterém jste nevěděli, že ho potřebujete, ale jakmile ho vyzkoušíte, už se k němu budete vracet.
Zeptejte se Phillipa Quinlana, vedoucího operačních inovací na University College Dublin!
ClickUp Brain revolučním způsobem mění náš pracovní postup... jeho nástroj pro shrnutí chatu efektivně rekapituluje diskuse, aby byly jasné a bylo možné podle nich jednat.
ClickUp Brain revolučním způsobem mění náš pracovní postup... jeho nástroj pro shrnutí chatu efektivně rekapituluje diskuse, aby byly jasné a bylo možné podle nich jednat.
Co tedy dělá ClickUp Brain tím nejlepším pomocníkem?
- Pište chytřeji: Potřebujete vytvořit perfektní větu v Docs? ClickUp Brain nabízí návrhy, díky kterým vaše slova zazáří.
- Automatizujte pracovní postupy: Vyhněte se opakujícím se úkolům – ClickUp Brain dokáže automaticky vytvářet úkoly, nastavovat termíny a přidělovat členy týmu, a to vše na základě vašich příkazů.
- Porazte informační přetížení: Od dlouhých dokumentů po shrnutí chatů, ClickUp Brain rychle shrnuje vše, co potřebujete vědět.
Instalace, registrace, spolupráce: komunikace je s ClickUp tak snadná
Rosana Hungria, projektová manažerka, souhlasí s tím, že nahrazení jiných aplikací pro zasílání zpráv aplikací ClickUp může změnit produktivitu týmu.
Jak sama říká: „ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty a WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.“
Na rozdíl od jednoúčelového chatu WhatsApp nebo omezených možností přizpůsobení Google Messages, ClickUp integruje všechny vaše zprávy s nástroji pro spolupráci, shrnutími založenými na umělé inteligenci a plynulými oznámeními, čímž snižuje rušivé vlivy.
S ClickUp se žádná zpráva ani úkol nikdy neztratí a každá aktualizace se v reálném čase promítne na všech zařízeních.
Jste připraveni zvýšit svou produktivitu? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp!