150 nejlepších citátů pro statusy WhatsApp, které inspirují a baví

S více než 2,78 miliardami uživatelů je WhatsApp jedním z nejpopulárnějších způsobů komunikace na světě. A neexistuje lepší způsob, jak rychle zapůsobit, než inspirativní a zábavný status. 💫
Od motivačních statusů WhatsApp po lehký humor, dobré citáty ve statusu WhatsApp mohou nastavit tón vašeho dne a lidí, kteří je uvidí. Ať už chcete přidat trochu pozitivní energie, zamyslet se nad životní lekcí nebo jednoduše naznačit svou dostupnost či náladu, silný citát může vašemu statusu dodat smysl.
V této sbírce 150 citátů najdete nejlepší způsoby, jak se vyjádřit na WhatsApp. Ponořte se do ní a vyberte si citáty pro status na WhatsApp, které osloví vás i vaše okolí!✨🌟
Typy citátů ve WhatsApp Status
Prozkoumejte různé typy citátů ve WhatsAppu a najděte ta správná slova, která odpovídají vaší náladě, stylu a sdělení.
🌱Citáty ve stavu WhatsApp o inspiraci
Inspirativní statusy WhatsApp, jako například citáty o týmové práci, mohou pozvednout náladu. Vyberte si z těchto inspirativních citátů a začněte svůj den pozitivně:
1. Musíte být změnou, kterou chcete vidět ve světě. — Mahatma Gandhi
2. Vždy se dívejte směrem ke slunci a stíny zůstanou za vámi. — Walt Whitman
3. Šťastný život nenajdete. Vytvoříte si ho. — Camilla Eyring Kimball
4. Špatnou zprávou je, že čas letí. Dobrou zprávou je, že vy jste pilot. — Michael Altshuler
5. Váš talent určuje, co můžete dělat. Vaše motivace určuje, kolik jste ochotni udělat. Váš přístup určuje, jak dobře to uděláte. — Lou Holtz
6. Začněte tam, kde jste. Použijte to, co máte. Dělejte, co můžete. — Arthur Ashe
7. Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: Důležité je mít odvahu pokračovat. — Winston Churchill
8. Nedívejte se na hodiny, dělejte to, co dělají ony. Pokračujte. — Sam Levenson
9. Věřte, že to dokážete, a máte polovinu cesty za sebou. —Theodore Roosevelt
10. Chovejte se, jako by to, co děláte, mělo význam. Protože má. — William James
11. Nikdy nejste příliš staří na to, abyste si stanovili nový cíl nebo měli nový sen. — C. S. Lewis
12. Zmeškáte 100 % šancí, které nevyužijete. — Wayne Gretzky
13. Dělejte, co můžete, s tím, co máte, tam, kde jste. — Theodore Roosevelt
14. Úspěch je součtem malých úsilí, opakovaných den za dnem. — Robert Collier
15. Pokud chcete něco, co jste nikdy neměli, musíte být ochotni udělat něco, co jste nikdy neudělali. — Thomas Jefferson
16. Nemusíte být skvělí, abyste mohli začít, ale musíte začít, abyste byli skvělí. — Zig Ziglar
17. Nečekejte. Nikdy nebude ten správný čas. — Napoleon Hill
18. Nemá smysl vracet se do včerejška, protože tehdy jsem byl jiným člověkem. ― Lewis Carroll
19. Nemůžete žít svůj život pro jiné lidi. Musíte dělat to, co je pro vás správné, i když to ublíží některým lidem, které milujete. ― Nicholas Sparks
20. Dělejte to, co ve svém srdci cítíte jako správné – protože kritizováni budete tak jako tak. ― Eleanor Roosevelt
21. Naděje je něco s peřím, co sedí v duši a zpívá melodii bez slov a nikdy nepřestává. ― Emily Dickinson
22. Příležitosti se znásobují, jakmile je využijete. — Sun Tzu
23. Nechoď tam, kam vede cesta, jdi tam, kde žádná cesta není, a zanech za sebou stopu. — Ralph Waldo Emerson
24. Buďte důvodem, proč se někdo usmívá. Buďte důvodem, proč se někdo cítí milován a věří v dobrotu lidí. ― Roy T. Bennett
Profesionální tip: Pořiďte si ClickUp Brain a vymýšlejte citáty pro status WhatsApp o životě, práci a čemkoli jiném. Můžete si určit preferovaný tón a další parametry.
😂Vtipné citáty
Přidání trochy humoru do citátů ve vašem statusu WhatsApp, například vtipného memu nebo videa, vykouzlí lidem úsměv na tváři.
Zde je několik vtipných citátů pro statusy WhatsApp, díky kterým se vaši přátelé na WhatsApp budou vracet pro další zábavu:
25. Říkají: „Následuj své sny“, tak jsem se vrátil do postele.
26. Pokud si myslíte, že nikoho nezajímá, jestli jste naživu, zkuste nezaplatit pár splátek za auto.
27. Kéž bych byl stejně hubený jako moje trpělivost.
28. Mám přestávku na kávu – po zbytek svého života.
29. Nezakopávám. Provádím náhodné kontroly gravitace.
30. Říká se, že peníze mluví, ale ty moje jen mávají na rozloučenou.
31. Kéž bych měl GPS pro život, které by mi řeklo „Otoč se“ pokaždé, když udělám špatné rozhodnutí.
32. Nebojte se, pokud plán A selže. V abecedě je ještě 25 dalších písmen.
33. Kéž by existovala aplikace, která by sledovala všechny aplikace, které jsem si stáhl a na které jsem zapomněl.
34. Dřív jsem jen prokrastinoval. Ale stal jsem se v tom tak dobrý, že jsem se stal profesionálem.
35. Jsem opravdu dobrý v tom, co dělám, dokud mě při tom nikdo nesleduje.
36. Nejsem líný, jsem v úsporném režimu.
37. Zdravý rozum je jako deodorant. Lidé, kteří ho nejvíce potřebují, ho nikdy nepoužívají.
38. Nehádám se, jen vysvětluji, proč mám pravdu.
39. Jablko denně udrží každého v odstupu, pokud ho hodíte dostatečně silně.
40. Držím dietu založenou na mořských plodech. Vidím jídlo a jím ho.
🤝Citáty o lásce a přátelství
Citáty o lásce a přátelství zachycují vřelost blízkých vztahů a pouto, které spojuje lidi. Tyto citáty vám mohou pomoci sdělit vaše pocity:
41. Přítel je někdo, díky komu je snadné věřit v sebe sama.
42. Přátelství není o tom, koho znáte nejdéle, ale o tom, kdo přišel a nikdy vás neopustil.
43. Někteří lidé přijdou do vašeho života a mají na něj tak krásný vliv, že si téměř nedokážete vzpomenout, jaké to bylo bez nich.
44. Skuteční přátelé jsou jako hvězdy; nevidíte je vždy, ale víte, že jsou vždy tam.
45. Nejlepší přátelé jsou lidé ve vašem životě, kteří vás rozesmějí, rozzáří váš úsměv a pomohou vám žít lépe.
46. Přítel je někdo, kdo zná píseň ve vašem srdci a může vám ji zazpívat, když zapomenete slova.
47. Nejlepší přátelé dělají dobré časy ještě lepšími a těžké časy snazšími.
48. Přátelé nás zvednou, když upadneme, a pokud nás nemohou zvednout, lehne si vedle nás a chvíli nás poslouchají.
49. Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se nás ptají, jak se máme, a pak čekají na odpověď.
50. Dobrý přítel je jako čtyřlístek: těžko se hledá a je štěstí ho mít.
51. Dobrý přítel zná všechny vaše nejlepší příběhy; nejlepší přítel je prožil s vámi.
52. Přátelství ovlivňuje život ještě hlouběji než láska. Láska může sklouznout k posedlosti, přátelství je vždy jen sdílení. ― Elie Wiesel
🌸Citáty o životě ve WhatsApp
Citáty o životě se dotýkají vzestupů a pádů života, poučení, která jsme získali, a momentů, které nás definují. Zveřejnění zamyšleného citátu o životě ve vašem statusu WhatsApp připomene vašim kontaktům, že výzvy a vítězství jsou součástí univerzální cesty.
Tyto srdečné a cool citáty pro status WhatsApp lze také použít jako zprávy s přáním dobrého rána 🌞.
53. Tři slova, kterými mohu shrnout vše, co jsem se o životě naučil: Život jde dál. – Robert Frost
54. Přijímejte věci, ke kterým vás osud váže, a milujte lidi, které vám osud přivádí do cesty, ale dělejte to z celého srdce. — Marcus Aurelius
55. Nechte své plány být temné a neproniknutelné jako noc, a když se rozhodnete jednat, udeřte jako blesk. — Sun Tzu
56. Dělejte to, co je správné, ne to, co je snadné nebo populární. ― Roy T. Bennett
57. Život není o čekání, až bouře přejde, ale o tom, naučit se tančit v dešti.
58. Ten, kdo má důvod žít, snese téměř cokoli. ― Friedrich Nietzsche
59. Nemůžeme změnit karty, které nám byly rozdány, ale můžeme změnit způsob, jakým hrajeme. ― Randy Pausch
60. Žít je ta nejvzácnější věc na světě. Většina lidí pouze existuje, to je vše. — Oscar Wilde
61. Život je řada lekcí, které je třeba prožít, aby byly pochopitelné. – Ralph Waldo Emerson
62. Tento život je takový, jaký si ho uděláte. Ať se děje cokoli, někdy to pokazíte, to je všeobecně známá pravda. Ale dobré na tom je, že můžete rozhodnout, jak to pokazíte. — Marilyn Monroe
63. Právě když si myslíte, že už to nemůže být horší, může. A právě když si myslíte, že už to nemůže být lepší, může. ― Nicholas Sparks
64. Tyto lesy jsou krásné, temné a hluboké, ale musím dodržet sliby a urazit ještě dlouhou cestu, než se vyspím. — Robert Frost
65. Každý z nás ztrácí něco, co je pro něj drahocenné. Ztracené příležitosti, ztracené možnosti a pocity, které už nikdy nezískáme zpět. To je součástí toho, co znamená být naživu. ― Haruki Murakami
🔥Motivační citáty pro WhatsApp
Pokud potřebujete vnést energii do svého statusu na WhatsApp, motivační citáty jsou tou správnou volbou.
Podívejte se na několik motivujících příkladů citátů pro status WhatsApp:
66. Náš život je takový, jaký si ho vytvoříme svými myšlenkami. ― Marcus Aurelius
67. Překonejte se, protože nikdo jiný to za vás neudělá.
68. Pokud se snažíte být někým, kým nejste, vždy selžete. Snažte se být sami sebou. Snažte se vypadat, chovat se a myslet jako vy. Snažte se být tou nejvěrnější verzí sebe sama. — Matt Haig
69. Jediný způsob, jak dosáhnout nemožného, je věřit, že je to možné.
70. Tajemství úspěchu spočívá v tom, začít – Mark Twain
71. Čím tvrději na něčem pracujete, tím větší pocit uspokojení budete mít, když toho dosáhnete.
72. Zaměřte se na své silné stránky, ne na slabosti. Zaměřte se na svůj charakter, ne na svou reputaci. Zaměřte se na své požehnání, ne na neštěstí. ― Roy T. Bennett
73. Nezastavujte se, když jste unavení. Zastavte se, až budete hotovi.
74. Buďte tak dobří, že vás nemohou ignorovat. — Steve Martin
75. Jediným omezením pro naše zítřejší uskutečnění budou naše dnešní pochybnosti. — Franklin D. Roosevelt
76. Když máte chuť to vzdát, vzpomeňte si, proč jste začali.
77. Každý odborník byl kdysi začátečníkem.
78. Nenechte, aby hlasy ostatních přehlušily váš vnitřní hlas. — Steve Jobs
79. Makaj, dokud se už nebudete muset představovat.
80. Disciplína je mostem mezi cíli a úspěchem. — Jim Rohn
81. Nečekejte. Nikdy nebude ten správný čas. — Napoleon Hill
82. Ne každý den může být dobrý, ale každý den má něco dobrého.
83. Pokračujte. Vaše budoucí já vám poděkuje.
84. Nebojte se začít znovu. Je to šance vybudovat tentokrát něco lepšího.
85. Nemusíte mít všechno promyšlené, abyste mohli jít dál.
86. Věřte v sílu slova „zatím“. Ještě jste to nezvládli.
87. Úspěch znamená mít rád sám sebe, mít rád to, co děláte, a mít rád to, jak to děláte.
88. Právě teď máte v sobě vše, co potřebujete, abyste se vypořádali s čímkoli, co vám svět přinese.
🌟Sezónní a trendy citáty
Roční období nejsou jen změny počasí – jsou to celé atmosféry. Zde je několik citátů pro status WhatsApp pro každé roční období a každou náladu:
89. Nechte jaro, aby vám připomnělo, že růst vyžaduje čas.
90. Stejně jako květiny rozkvétají po zimě, tak i my rozkvétají po překonání výzev.
91. Země se směje květinami, a my bychom měli také.
92. Nejkrásnější změny se dějí pomalu, stejně jako první jarní květy.
93. Jaro je důkazem toho, že i ta nejtvrdší zima může vést k nejjasnějšímu začátku.
94. Když svítí slunce, nechte své starosti rozplynout.
95. Ať každý východ slunce připomíná nové příležitosti.
96. Listí padá, ale stromy stojí pevně – stejně jako my.
97. Nejtmavší noci přinášejí nejjasnější hvězdy.
98. Okamžiky pominou, ale vzpomínky založené na smysluplných činech zůstávají.
99. I po nejsilnějších bouřích následují chvíle klidu.
100. V hlubokém tichu zimy naslouchejte šepotu naděje.
101. Stejně jako podzimní listí, i my někdy musíme něco pustit, abychom mohli růst.
102. Útulné dny, teplé nápoje a dobrá nálada – vítej, podzime!
103. Každý západ slunce je pozvánkou k resetování a novému začátku zítra.
104. Nechť je vděčnost úrodou vašeho srdce v této sezóně.
105. S zimou přichází teplo milovaných.
106. Nadechněte se čerstvého vzduchu a vydechněte starosti.
107. Ať jsou vaše prázdniny plné radosti a smíchu.
108. Nechte zimní klid přinést vám mír a novou jasnost.
109. Život je jako roční období – každé přináší svou krásu a ponaučení.
110. Na teplé svetry a srdce otevřená jako obloha.
111. Na jaře rozkvétáme, na podzim se loučíme. Život potřebuje obojí.
112. Nechte svou duši rozkvétat v rytmu každé roční doby.
113. Stejně jako zimní sníh, i ty nejtišší okamžiky jsou někdy nejmocnější.
114. Přijměte změnu; je to stejně přirozené jako padající listí.
115. Letní noci a hvězdná obloha nám připomínají jednoduché radosti života.
116. Kouzlo jara spočívá v barvách, které zima skryla.
117. Žijte na slunci, plavte v moři, napijte se čerstvého vzduchu.
118. Jasná světla a chladné noci – krása zimy spočívá v kontrastu.
119. Nový začátek je vždy jen o jednu sezónu dál.
120. Když se svět zpomalí, najděte radost v malých radostech života.
🌈Povzbuzující citáty
Nikdy nevíte, zda se někdo z vašich kontaktů necítí špatně. Tyto povzbuzující citáty pro WhatsApp budou silnou připomínkou toho, že slunce je hned za rohem:
121. Každá bouře jednou skončí.
122. Uzdravení vyžaduje čas, ale stejně tak i ty nejlepší věci.
123. Jste silnější, než se právě teď cítíte.
124. I ta nejtemnější noc skončí úsvitem.
125. Dnešní bolest, zítřejší síla.
126. Zlomená srdce stále bijí.
127. I malý krok je pokrok.
128. Pusťte z hlavy to, co bolí, a udělejte místo pro to, co léčí.
129. Někdy je pocit zlomenosti prvním krokem k uzdravení.
130. Hvězdy potřebují tmu, aby mohly zářit.
131. Bolest nebude trvat věčně; přijdou lepší dny.
132. Pokračujte; je v pořádku jít na to pomalu.
133. Smutek je jen jedna kapitola, ne celý příběh.
134. Síla roste v tichých chvílích.
135. Máte právo odpočívat, ale ne vzdát se.
136. Mraky nemohou zakrývat slunce navždy.
137. Uzdravování je chaotické, ale už se k tomu blížíte.
138. Vaše srdce se z toho učí růst.
139. Rány se časem promění v moudrost.
140. Bolest, kterou dnes cítíte, posiluje vaši odolnost.
141. Dejte svému srdci čas, aby se uzdravilo.
142. Každá jizva vypráví příběh o přežití.
143. Lepší dny začínají trpělivostí.
144. Díky tomu se učíte být silnější.
145. Je v pořádku, když vám není dobře – uzdravení přichází vlnami.
146. Naděje šeptá i v tichu.
147. Jednoho dne se tato tíha promění v klid.
148. Nech dnešní slzy zalévat sílu zítřka.
149. Slunce zapadá, ale zase vychází.
150. I ve smutku dochází k růstu.
Jak vybrat správný statusový citát
S stovkami citátů, ze kterých si můžete vybrat, může být nalezení toho pravého obtížné. Právě proto potřebujete všestranný nástroj pro zvýšení produktivity, který tuto práci udělá za vás.
Tady je, co máme na mysli 👇
1. Vyjádřete svou náladu
Váš status na WhatsApp určuje vaši náladu. Nejlepší citáty pro status na WhatsApp jsou ty, které odpovídají vaší náladě.
Citát by měl odrážet vaše myšlení 🧠 →
- Pro motivační den: „Mějte velké sny, pracujte tvrdě a nikdy nepřestávejte věřit v sebe sama.“
- Pro bezstarostný den: „Dnešní nálada: káva, pohoda a dobrá zábava!“
Skutečnou výzvou je však „plánování“, zejména pokud chcete svůj citát doplnit obrázkem, GIFem nebo videem.
Když už mluvíme o plánování, ClickUp vám pomůže naplánovat vaše nápady předem! Můžete si nastavit úkol s názvem „Nápady na citáty“ a vložit do něj odkazy nebo soubory, které vás inspirují.
Současně použijte vlastní pole ClickUp k roztřídění citátů podle nálady, publika nebo příležitosti, abyste měli jistotu, že uvidíte typy citátů pro každý úkol, aniž byste je museli pokaždé otevírat.
Stačí je použít k roztřídění vašich citátů, například:
- Nálada: Označte citáty jako „Motivační“, „Humorné“ nebo „Reflexivní“.
- Příležitost: Označte je pro události jako „Narozeniny“, „Výročí“ nebo „Víkend“.
Díky tomu je snadné vytvořit přehledný seznam citátů pro status WhatsApp s personalizovanými štítky. Nezapomeňte si také nastavit připomenutí, abyste svůj status pravidelně aktualizovali.
2. Přizpůsobte svůj citát svému publiku
Používejte různé typy citátů, abyste navázali kontakt s různými lidmi ve svém seznamu kontaktů.
Například emotivní citáty a roztomilé statusy se hodí pro lidi, kteří vás osobně znají. Motivační citáty však fungují skvěle, pokud mezi vaše publikum patří kolegové, odborníci na produktivitu a manažeři.
💡Tip pro profesionály: Používejte platformy pro sledování sociálních sítí, abyste byli informováni o tom, co se děje kolem vás, a objevili témata, která zajímají vaše kontakty.
3. Ať je to relevantní
Místo publikování podobných citátů ve svém stavu na WhatsApp se zaměřte na různé trendy, aniž byste ztratili kontakt se svou USP.
Aby byly ještě trefnější, použijte ClickUp Chat a rychle zjistěte, co je právě populární mezi vašimi kontakty.
Můžete je dále využít k:
- Proměňte chaty v úkoly: Převádějte populární návrhy na úkoly, abyste je mohli sledovat pro budoucí aktualizace stavu.
- Kontextové odkazy: Díky kontextovým odkazům na úkoly a dokumenty jsou všechny vaše inspirace pro citáty uspořádány na jednom místě.
- Shromažďujte zpětnou vazbu: Sdílejte nápady se svým týmem nebo přáteli a získejte v reálném čase názory na nové trendy v citátech.
Tip pro profesionály: Aktualizujte svůj status na ClickUp Chat, abyste dali svým kolegům vědět, kdy jste pryč nebo máte přestávku, nebo dokonce abyste se podělili o vtipnou myšlenku!
Jak aktualizovat svůj stav na WhatsApp?
Aktualizace stavu na WhatsApp je jednoduchá. Zde je návod 👇
- Otevřete aplikaci WhatsApp.
- Přejděte na kartu „Aktualizace“.
- Klepnutím na ikonu „tužky“ vytvoříte písemnou aktualizaci stavu na WhatsApp. Klepnutím na tlačítko smajlíka přidáte emodži nebo GIF. Klepnutím na možnost „T“ vyberete písmo. Klepnutím na ikonu palety barev vyberete barvu pozadí. Klepnutím a podržením ikony mikrofonu nahrajete hlasovou aktualizaci stavu. Chcete-li místo toho sdílet fotografii nebo video, klepněte na ikonu fotoaparátu.
- Klepnutím na tlačítko smajlíka přidáte emodži nebo GIFy.
- Klepnutím na možnost „T“ vyberte písmo.
- Klepnutím na ikonu palety barev vyberte barvu pozadí.
- Klepněte a podržte ikonu mikrofonu, abyste nahráli hlasovou aktualizaci stavu.
- Chcete-li místo toho sdílet fotografii nebo video, klepněte na ikonu fotoaparátu.
- Upravte nebo přidejte popisek k vaší fotografii, videu nebo GIFu podle potřeby.
- Klepnutím na ikonu samolepky přidáte samolepku, polohu nebo čas na WhatsApp.
- Jakmile je vaše aktualizace stavu připravena, stiskněte tlačítko Odeslat a zveřejněte ji.
- Klepnutím na tlačítko smajlíka přidáte emodži nebo GIFy.
- Klepnutím na možnost „T“ vyberte písmo.
- Klepnutím na ikonu palety barev vyberte barvu pozadí.
- Klepněte a podržte ikonu mikrofonu, abyste nahráli hlasovou aktualizaci stavu.
- Chcete-li místo toho sdílet fotografii nebo video, klepněte na ikonu fotoaparátu.
💡Tip pro profesionály: Použijte moderní šablonu kalendáře sociálních médií ClickUp k plánování obsahu předem a ušetřete čas.
Komunikace s přáteli prostřednictvím statusových citátů
Zveřejňováním citátů ve WhatsApp můžete pozvat přátele do svého světa, podnítit zajímavé konverzace, dobré smíchy a tiché reflexe.
Lepším způsobem je použít existující šablony sociálních médií, abyste to mohli udělat efektivněji. S předem navrženými šablonami pro různá témata můžete naplánovat sérii roztomilých statusů WhatsApp nebo motivačních citátů WhatsApp, které budou rezonovat s vašimi kontakty na hlubší úrovni.
Kreativní způsoby, jak používat citáty ve WhatsApp Status
S citáty ve stavu WhatsApp můžete dělat víc než jen psát a publikovat! Můžete zahájit konverzaci, sdílet vtipy a vytvářet vzpomínky. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:
1. Kombinujte citáty s osobními fotografiemi nebo videi
Místo nahrávání obrázku s citátem můžete své zprávě dodat větší hloubku pomocí fotografie, kterou jste pořídili, nebo videa, které jste natočili.
Použijte nástroje pro psaní s umělou inteligencí a napište krátký text k citátu na WhatsApp. Tím můžete svému statusu přidat kontext, osobnost nebo dokonce i trochu příběhu.
📌Příklad: Pokud sdílíte fotografii z cest, použijte text, který odráží pocit daného okamžiku, například „Za západy slunce a velkými sny. “🌅
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si pomocí nástrojů pro AI titulky videa pro WhatsApp, která zaujmou. Díky tomu se z jednoduchého a krátkého videa pro WhatsApp stane originální příběh.
2. Vytvářejte tematické aktualizace stavu
Tematické aktualizace statusu jsou obsahy podobné příběhům a sledují konkrétní téma po určitou dobu. Zde je několik příkladů:
- Motivační pondělky: Zveřejněte motivační citáty s fotkou ranní kávy a popiskem „Velké sny začínají jediným krokem!“
- Zábavné pátky: Sdílejte vtipné citáty ve WhatsAppu s hravým memem. Citát jako „Tento víkend oficiálně v úsporném režimu!“ může pomoci navodit náladu pro relaxovaný víkend.
- Throwback Thursdays: Zveřejněte starou fotografii s citátem o životě. Je to skvělý způsob, jak ve vašem kruhu WhatsApp vyvolat nostalgii.
Plánujte a spravujte svůj stav WhatsApp pomocí ClickUp
„Za každou minutu strávenou organizováním získáte hodinu času.“ — Benjamin Franklin
Citáty ve statusu WhatsApp hodně vypovídají o našich myšlenkách, náladách a životech. Jejich správa však může být náročná, pokud je zveřejňujete denně nebo i několikrát týdně.
Naštěstí ClickUp Chat nabízí lepší způsob, jak upravovat, kategorizovat a využívat váš nejvýraznější status pro WhatsApp.
Díky knihovně nástrojů a více než 1000 předem připravených šablon vám ClickUp usnadní sledování vašich nápadů na statusy WhatsApp, jejich kategorizaci podle témat a dokonce i plánování harmonogramu statusů – to vše pod jednou střechou.