11 nejlepších alternativ k aplikaci Notta pro přesný přepis

Během dlouhých schůzek je snadné ztratit soustředění, ale přepisy vám pomohou dohnat zameškané. Jaký je háček? Ruční přepis je pomalý a, upřímně řečeno, nudný. Právě v tom se snaží pomoci nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence, jako je Notta.
Ale je tu jeden háček – rozhraní aplikace Notta není zrovna nejintuitivnější a pokud angličtina není vaším mateřským jazykem, její přepisy mohou být dost nepřesné. Aplikace také má potíže s identifikací mluvčích, což ztěžuje sledování konverzací v jednáních s více mluvčími.
Pokud hledáte alternativu k Notta nebo dokonce software pro přepisování pomocí umělé inteligence, který nabízí přesnější přepisy, snadnější použití a pokročilé funkce, jste na správném místě.
Po týdnu testování (a příliš velkém množství kávy) jsme shromáždili 11 nejlepších alternativ k aplikaci Notta – rozebrali jsme jejich klíčové funkce, nevýhody a ceny, abychom vám pomohli najít perfektní nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence, který bude vyhovovat vašim potřebám.
Pojďme na to!
Co byste měli hledat v alternativě k Notta?
Pokud alternativa k aplikaci Notta, kterou si vyberete, nesplňuje všechny vaše požadavky, skončíte zase na začátku. Abychom vám ušetřili starosti, uvádíme zde několik klíčových funkcí, které byste měli hledat v efektivním nástroji pro přepisování pomocí umělé inteligence:
- Přesný přepis pomocí umělé inteligence: Vyberte si alternativu k aplikaci Notta s přesným automatickým přepisem a pokročilými funkcemi, jako je identifikace mluvčího, detekce emocí a analýza sentimentu, které vám poskytnou hlubší vhled.
- Bezpečnost: Vyberte si nástroj s end-to-end šifrováním a dodržováním průmyslových standardů, jako jsou SOC 2 a GDPR, zejména pokud pracujete ve finančnictví nebo zdravotnictví.
- Spolupráce v reálném čase: Najděte si přepisovací software, který podporuje sdílené pracovní prostory, oprávnění pro týmy a úpravy v reálném čase, abyste zvýšili produktivitu.
- Titulky a překlady: Vyberte si možnost, která generuje titulky a překládá videa, abyste oslovili globální publikum.
- Cenová dostupnost: Hledejte nástroj pro přepisování pomocí umělé inteligence s flexibilními cenovými plány, které se přizpůsobí vašemu podnikání, aniž by zatížily váš rozpočet.
- Více integrací: Vyberte si software, který se propojí s vaším stávajícím CRM, nástroji pro řízení projektů a komunikačními nástroji, aby byl pracovní postup plynulý.
- Offline funkce: Vyberte si konkurenční aplikaci k Notta, která funguje bez připojení k internetu, takže můžete přepisovat audio a video soubory kdykoli a kdekoli.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle použít jednu super aplikaci, která zvládne všechno?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
11 nejlepších alternativ k aplikaci Notta pro rok 2025
Víte, co potřebujete? Pojďme prozkoumat 11 nejlepších alternativ k aplikaci Notta pro rok 2025:
1. ClickUp (nejlepší pro správu pracovních postupů a přepisů na jednom místě)
Na prvním místě seznamu je ClickUp – aplikace pro práci, která udržuje vaše schůzky, dokumenty, úkoly a projekty přehledně uspořádané na jedné platformě.
ClickUp AI Notetaker je korunním klenotem této sady nástrojů pro zvýšení produktivity schůzek. Tato funkce spojuje nahrávání, přepis a shrnutí do jediného, efektivního procesu, takže se můžete věnovat jiným činnostem, zatímco ona pracuje na pozadí.
Stačí jej zapnout a automaticky vygeneruje prohledávatelné přepisy, zvýrazní klíčové body a pomůže vytvořit úkoly přímo z vašich poznámek ze schůzky. Už žádné spěchání s zapisováním poznámek nebo zapomínání úkolů – po každé schůzce budete mít jasné a přehledné poznámky.
Poté nechte na ClickUp Brain, nativním AI kopilotu platformy, aby vám pomocí jednoduchých textových výzev poskytl přístup k klíčovým bodům, seznamům úkolů a automatickým aktualizacím pokroku.
Poté stačí všechny údaje související se schůzkami uspořádat a spravovat pomocí ClickUp Meetings. Tato sada nástrojů zvládá vše od úpravy formátovaného textu až po vytváření kontrolních seznamů, aby vám pomohla udržet si přehled o vašem programu.
Máte dlouhý přepis nebo podrobný souhrn schůzky? Můžete jej vložit přímo do ClickUp Docs a spolupracovat se svým týmem v reálném čase. Potřebujete místo pro rychlé nápady a seznamy úkolů? ClickUp Notepad vám poskytuje jednoduchý, přehledný prostor, kde můžete mít vše organizované.
Potřebujete trochu pomoci? Podívejte se na knihovnu přizpůsobitelných šablon ClickUp, které vám pomohou udržet vaše schůzky organizované a hladce probíhající.
Například šablona ClickUp Meeting Minutes Template obsahuje vestavěné sekce pro programy, klíčové body, přidělené úkoly a následné kroky, takže můžete snadno sledovat diskuse, rozhodnutí a akční položky na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte přepisy a shrnutí v reálném čase během schůzek
- Převádějte poznámky z jednání generované umělou inteligencí přímo na sledovatelné úkoly.
- Překládejte obsah do více než 10 jazyků, včetně čínštiny a arabštiny.
- Automatizujte standupy, přidělování úkolů, termíny a priority pomocí ClickUp Automations.
- Integrujte s více než 1 000 obchodními aplikacemi, jako jsou Loom, Zendesk a další.
- Využijte šablony pro správu schůzek, jako je šablona ClickUp Meeting Notes, a spravujte své poznámky a shrnutí.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se mohou potýkat s určitou náročností na osvojení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte si k jakémukoli placenému tarifu za cenu již od 6 $/měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Přepisování není jedinou věcí, kterou ClickUp Brain ovládá. Od vytváření vlastních automatizačních pravidel po generování osobních standupů – zde je několik tipů, jak můžete AI ClickUp využít jako svého stálého pracovního asistenta.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Opravdu se mi líbí, že je to aplikace pro pořizování poznámek i aplikace pro správu projektů v jednom. Díky jejím funkcím a konfiguraci je snadné mít přehled o více projektech a zobrazit přehledy všech úkolů.
Opravdu se mi líbí, že je to aplikace pro pořizování poznámek i aplikace pro správu projektů v jednom. Díky jejím funkcím a konfiguraci je snadné mít přehled o více projektech a prohlížet si přehledy všech úkolů.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro spolupráci na dokumentech
2. Descript (nejlepší pro úpravy zvukového obsahu pomocí umělé inteligence)
Mnoho podcasterů, editorů videa a týmů pracujících na dálku používá Descript pro jeho špičkové inteligentní editační funkce.
Tato platforma jde nad rámec jednoduchého přepisu, protože vám umožňuje upravovat zvukové a video soubory změnou textu v přepisu.
Například díky funkci Overdub můžete vytvořit realistický AI klon svého hlasu nebo použít hlasy ze zásoby k opravě chyb – stačí zadat správný text a Descript vygeneruje přirozeně znějící zvuk, který se mu bude shodovat.
Kromě toho Descript nabízí také regeneraci zvuku pomocí umělé inteligence, odstranění šumu na pozadí a identifikaci mluvčích – to vše v rámci snadno použitelné platformy pro spolupráci.
Nejlepší funkce Descript
- Získejte přepisy založené na umělé inteligenci s přesností až 95 % ve více než 25 jazycích.
- Upravujte složité zvukové soubory a opravujte nahrávky změnou textu v přepisu.
- Klonujte hlasy a regenerujte zvuk bez nutnosti nového nahrávání
- Automaticky odstraňujte výplňová slova, nevhodné pauzy a šum v pozadí.
- Exportujte přepisy do formátů jako SRT, VTT a PDF.
- Integrujte více než 1 000 nástrojů třetích stran prostřednictvím Zapieru.
Omezení Descript
- Pro začátečníky má strmou křivku učení.
Ceny Descript
- Hobbyist Plan: 24 $/měsíc na uživatele
- Plán Creator: 39 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 70 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5,0 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (více než 170 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Přepisování existuje již tisíce let – dlouho předtím, než tuto práci převzala umělá inteligence! První známí přepisovatelé, neboli písaři, se datují do roku 3400 př. n. l. ve starověkém Egyptě. Vše zaznamenávali ručně a po staletí hráli klíčovou roli v dokumentaci, až do doby, kdy v 15. století tiskový stroj změnil pravidla hry.
3. Fireflies. ai (nejlepší pro automatickou detekci témat)
Kromě vytváření podrobných poznámek s možností vyhledávání pomáhá Fireflies. ai profesionálům automatickým sledováním a označováním klíčových bodů diskuse během přepisu.
Dokáže přesně porozumět odborným termínům a organizovat konverzace v reálném čase. Například během produktové schůzky může označit části jako „Rozpočet“, „Časový plán“ a „Funkce“, takže můžete rychle najít to, co potřebujete, aniž byste museli prohledávat celý přepis.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Přepisujte schůzky s 90% přesností ve více než 30 jazycích.
- Přidávejte komentáře a reakce k konkrétním částem přepisu
- Sdílejte poznámky ze schůzek s členy týmu v reálném čase
- Analyzujte schůzky a identifikujte nálady pomocí konverzační inteligence
- Propojte se s více než 60 nativními a externími aplikacemi, jako jsou Zoom a Zapier.
Omezení Fireflies. ai
- Občas nesprávně identifikuje mluvčí
- Někteří uživatelé považují ovládací panel za neohrabaný.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 na základě více než 600 recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai
Zjistil jsem, že tento software je jednoduchý na používání a snadno přístupný. Zápisy jsou stejně dobré jako ty pořízené člověkem, navíc s bonusem v podobě audio/video nahrávek, přepisu a několika příjemných doplňků.
Zjistil jsem, že tento software je jednoduchý na používání a snadno přístupný. Zápisy jsou stejně dobré jako ty pořízené člověkem, navíc s bonusem v podobě audio/video nahrávek, přepisu a několika příjemných doplňků.
4. Otter. ai (nejlepší pro rozpoznávání vlastních jazyků)
Studenti, výzkumníci a novináři preferují Otter.ai pro jeho funkci přizpůsobeného slovníku, která uživatelům umožňuje před schůzkami přidat slova, jména a technické termíny specifické pro dané odvětví.
Pokud například lékařský výzkumník přidá termíny jako „imunofluorescenční mikroskopie“ nebo „endoplazmatické retikulum“, platforma je v budoucích nahrávkách správně rozpozná.
Kromě toho Otter poskytuje 30sekundové zápisy ze schůzek, shrnutí, titulky v reálném čase, upravitelné poznámky a přehrávání pro maximální spolupráci a produktivitu.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Použijte Otter Bot k přepisu hovorů, rozhovorů a podcastů v reálném čase.
- Automaticky generujte shrnutí a nejdůležitější body s identifikací řečníků
- Vytvořte si vlastní slovník pro konkrétní názvy, zkratky a žargon.
- Upravte rychlost přehrávání od 0,5x do 3x.
- Exportujte přepisy v různých formátech, jako jsou PDF, SRT a MP3.
- Synchronizujte s kalendáři jako iOS, Outlook a Google, abyste mohli sledovat naplánované události.
Omezení Otter. ai
- Bezplatná verze má omezení nahrávání na 30 minut.
- Úpravy mohou být nepohodlné a matoucí
Ceny Otter.ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai
Miluji to. Používám to každý den na schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý. Požádám ho, aby mi shrnul věci, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce analyzoval konverzace, aby zjistil příčiny a podobné věci.
Miluji to. Používám to každý den na schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý. Požádám ho, aby mi shrnul věci, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce analyzoval konverzace, aby zjistil příčiny a podobné věci.
💡Tip pro profesionály: Vzhledem k omezením bezplatného tarifu mnoho uživatelů hledá alternativy k Otter. Pokud jste jedním z nich, zde je seznam nejlepších alternativ k Otter.ai!
5. Fellow (nejlepší pro přeměnu přepisů na strukturované pracovní postupy)
Fellow není jen nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence – je to systém pro správu schůzek, který automaticky převádí konverzace na akční položky a sleduje je.
Umělá inteligence identifikuje klíčové body (například fráze týkající se rozhodování) a organizuje je do prohledávatelných sekcí, jako jsou programy, poznámky, rozhodnutí a úkoly. Pokud tedy někdo řekne: „Přiřaďme tento úkol Leah“, Fellow může pro Leah vytvořit úkol s termínem splnění a propojit jej s poznámkami ze schůzky.
Tento nástroj je také integrován s platformami CRM, jako jsou Asana a ClickUp, což vám pomůže spojit vaše schůzky s různými úkoly a projekty.
Nejlepší funkce aplikace Fellow
- Přepisujte a nahrávejte schůzky v 35 jazycích
- Využijte více než 500 šablon k vytváření poznámek z jednání a programů s vaším týmem v reálném čase.
- Přiřazujte a sledujte úkoly přímo ze záznamů ze schůzek
- Propojte se s více než 50 nativními integracemi, včetně CRM, platforem pro videokonference, jako je Microsoft Teams, a kalendářů.
Omezení aplikace Fellow
- Nelze třídit úkoly podle termínu splnění
- Příležitostné poruchy mohou ovlivnit uložené poznámky.
Ceny Fellow
- Zdarma
- Tým: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23 $/měsíc na uživatele
- Solo: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co o Fellow říkají skuteční uživatelé
Fellow výrazně zlepšil moji organizaci a produktivitu v souvislosti se schůzkami. Díky němu jsem každý den neuvěřitelně dobře připravený, což mi umožňuje být během schůzek více přítomný a soustředěný. A když se nemohu schůzky zúčastnit, nahrávky a přepisy generované umělou inteligencí Fellow jsou lepší než u jakékoli jiné platformy, kterou jsem použil.
Fellow výrazně zlepšil moji organizaci a produktivitu v souvislosti se schůzkami. Díky němu jsem každý den neuvěřitelně dobře připravený, což mi umožňuje být během schůzek více přítomný a soustředěný. A když se nemohu schůzky zúčastnit, nahrávky a přepisy generované umělou inteligencí Fellow jsou lepší než u jakékoli jiné platformy, kterou jsem použil.
6. Sonix (nejlepší pro vícejazyčné přepisy)
Společnosti s mezinárodními týmy mohou výrazně těžit z multijazyčné odbornosti Sonixu – přepisuje audio nebo video soubory ve více než 53 jazycích, aniž by potřeboval samostatné jazykové modely.
Tento software pro přepisování pomocí umělé inteligence dokáže automaticky detekovat změny jazyka v rámci stejné nahrávky a přesně zpracovat rozpoznávání řeči s různými přízvuky a dialekty. Dokonce zachovává správné formátování neanglických znaků a interpunkce.
Nejlepší funkce Sonix
- Získejte souhrny generované umělou inteligencí, názvy kapitol a detekci témat.
- Upravujte přepisy pomocí rozpoznávání mluvčích a časových značek přímo v prohlížeči.
- Použijte přehrávač médií Sonix ke sdílení videoklipů nebo úplných přepisů.
- Nahrajte a zkombinujte více zvukových stop do jednoho přepisu
- Integrujte s více než 25 nástroji, jako jsou Salesforce a Skype.
Omezení Sonixu
- Nemá mobilní aplikaci.
- Omezené možnosti úprav ve srovnání s ostatními
Ceny Sonix
Všechny tarify zahrnují platformu a hodinové sazby za AI přepis a překlad.
- Standard: 0 $ + 10 $/hodina
- Premium: 22 $/měsíc na uživatele + 5 $/hodina (AI přepis) + 3 $/hodina (AI překlad)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
🧠 Zajímavost: Bell Labs vyvinul v 50. letech první systém rozpoznávání řeči, Audrey. Zabíral celou místnost a dokázal rozpoznat pouze čísla 1–9, ale s 90% přesností!
7. Rev (nejlepší pro generování lidmi ověřených přepisů)
Rev vám nabízí to nejlepší z obou světů, protože kombinuje umělou inteligenci s lidskými přepisovateli, aby dosáhl přesnosti 99 %+.
Tento hybridní přístup umožňuje odborníkům kontrolovat a opravovat chyby v automatizovaných přepisech. Je to obzvláště užitečné pro právní, lékařskou a akademickou práci, kde i malé chyby mohou mít velký dopad.
Platforma také nabízí API pro převod řeči na text a umožňuje vám upravovat, zvýrazňovat, komentovat a přidávat titulky v 17 jazycích.
Nejlepší funkce Rev
- Automatická detekce řeči ve více než 35 jazycích
- Zaznamenávejte a označujte klíčové momenty pomocí mobilní aplikace
- Automatizujte rozsáhlé přepisy pomocí integrace API
- Integrujte je s Google Meet, Zoom a Microsoft Teams prostřednictvím VoiceHub.
- Získejte přehledy a vytvářejte souhrny pomocí AI Transcript Assistant.
Omezení Rev
- Problémy s rozpoznáváním různých přízvuků
- Uživatelé považují za obtížné zadávat jména řečníků.
Ceny Rev
- Zdarma
- Základní: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 34,99 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Pro maximální flexibilitu nabízí také minutové plány pro přepisy, titulky a podtitulky, které vám umožňují vybrat si mezi verzí vytvořenou umělou inteligencí a verzí vytvořenou člověkem.
Hodnocení a recenze Rev
- G2: 4,7/5,0 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Trint (nejlepší pro velké mediální podniky)
Trint, kterému důvěřují významné zpravodajské sítě jako BBC a The Washington Post, je oblíbenou volbou novinářů a reportérů, protože dokáže snadno zpracovat a organizovat velké množství přepisů.
Stejně jako Otter má i tato aplikace funkci Vocabulary Builder, kde týmy mohou vytvářet (například politické termíny nebo regionální úřady) a sdílet vlastní seznamy slov, aby se zvýšila přesnost. Navíc podporuje spolupráci v reálném čase, rozpoznává více než 30 jazyků a převádí přepisy na podcasty a články.
Nejlepší funkce Trint
- Upravujte soubory v reálném čase společně se svým týmem pomocí zvýraznění, značek, štítků a komentářů.
- Získejte přepis řeči do textu pro více než 30 jazyků
- Pomocí funkce rychlého vyhledávání můžete vyhledat konkrétní témata a postřehy.
- Automatické generování okamžitých skrytých titulků
Omezení Trint
- Přepis je pomalý
- Nedokáže dobře rozlišit mezi řečníky
Ceny Trint
- Starter: 80 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilé: 100 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Trintu
Rozhraní Trint je slušné a velmi dobře interpretuje obsah. Lze jej také použít při rozhovoru s osobou z jiného jazykového prostředí. Zde a tam obsahuje záznam určitých dialektů chyby, které jsou pak opraveny samotnými osobami.
Rozhraní Trint je slušné a velmi dobře interpretuje obsah. Lze jej také použít při rozhovoru s osobou z jiného jazykového prostředí. Zde a tam obsahuje záznam určitých dialektů chyby, které jsou pak opraveny samotnými osobami.
9. Avoma (nejlepší pro analýzu prodejních rozhovorů)
Avoma je dobrý AI asistent pro obchodní týmy, který nejen přepisuje hovory, ale také je analyzuje jako profesionál.
Vezměte si například funkci Deal Intelligence. Pokud potenciální zákazník řekne: „Musíme to příští měsíc konzultovat s právním oddělením“, umělá inteligence to nejen přepíše, ale také označí jako možné zpoždění, nastaví připomenutí a sleduje podobné trendy v prodejním procesu.
Díky tomu budou vaše týmy schopny rozpoznat časté námitky, signály o zájmu o koupi a zmínky o konkurenci v mnoha hovorech.
Nejlepší funkce Avoma
- Analyzujte emoce účastníků
- Vytvářejte stručné souhrny schůzek s klíčovými body a akčními položkami.
- Používejte hodnotící karty pro analýzu a zlepšování schůzek
- Automatizujte následné e-maily s rekapitulacemi a dalšími kroky
- Integrujte je s nástroji CRM, jako jsou HubSpot a Pipedrive, a získejte praktické informace.
Omezení Avoma
- Omezené možnosti přizpůsobení analytických funkcí
- Může se pomalu načítat
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Fathom (nejlepší pro freelancery a samostatné podnikatele)
Většina nástrojů pro schůzky s umělou inteligencí omezuje bezplatné uživatele na několik hodin nebo stanoví limity úložiště, ale Fathom ne – jeho velkorysý bezplatný tarif zahrnuje neomezené nahrávání schůzek, přepisy a úložiště.
Tento nástroj, který je ideální pro freelancery a neziskové organizace, dokáže nahrávat a přepisovat všechny vaše schůzky bez obav z omezení. Získáte také shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence, základní vyhledávání a podporu pro 25 jazyků, což z něj činí cenově dostupnou volbu pro ty, kteří podnikají sami.
Nejlepší funkce Fathom
- Automatizujte a synchronizujte poznámky z hovorů s CRM systémy, jako jsou Salesforce a HubSpot.
- Přepisujte schůzky v 25 jazycích, včetně španělštiny a francouzštiny.
- Získejte okamžitý přístup k nahrávkám po skončení schůzky
- Integrujte přímo do více než 10 nástrojů a dalších prostřednictvím Zapier.
Pochopte omezení
- Shrnutí schůzek nelze upravovat.
- Ask Fathom se vztahuje pouze na jeden hovor nebo nahrávku.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 600 recenzí)
11. Tl;dv (nejlepší pro vytváření úryvků ze schůzek)
Tl;dv, neboli „too long didn't view“ (příliš dlouhé, neprohlíženo), dostává svému jménu tím, že dlouhé schůzky mění na krátké sdílené videoklipy s připojenými přepisy.
Automaticky identifikuje klíčové momenty z dlouhých schůzek analýzou řečových vzorců, tónu a zapojení. Poté vytvoří krátké klipy propojené s přepisem, které můžete okamžitě sdílet.
Tímto způsobem získají členové týmu klíčové body, aniž by museli sledovat celou schůzku, což je užitečná volba pro vzdálené týmy, které potřebují rychlé aktualizace.
Tl;dv nejlepší funkce
- Shrňte přepisy pomocí poznámkového bloku tl;dv.
- Automatický přepis ve více než 30 jazycích
- Prohlédněte si zvýrazněné části s časovými značkami namísto celé schůzky.
- Sledujte účast na schůzkách a zjistěte, kdo si prohlíží vaše nahrávky.
- Integrace s více než 5000 oblíbenými nástroji přes Zapier
- Přizpůsobte si motivy a šablony reportů
Omezení Tl;dv
- Mobilní verze není tak intuitivní.
- Nahrávky schůzek jsou omezeny na 3 hodiny.
Ceny Tl;dv
- Navždy zdarma
- Pro: 29 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 98 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv
TL;DV mi zachránilo život, zejména jako člověku s ADHD. Buďme upřímní – soustředit se během schůzek a sledovat každý malý detail není zrovna naše silná stránka. Právě v tomhle tento nástroj opravdu vyniká. Umožňuje mi plně se soustředit na samotnou konverzaci, aniž bych se musel stresovat psaním poznámek nebo snažit se všechno zapamatovat.
TL;DV mi zachránilo život, zejména jako člověku s ADHD. Buďme upřímní – soustředit se během schůzek a sledovat každý malý detail není zrovna naše silná stránka. Právě v tomhle tento nástroj opravdu vyniká. Umožňuje mi plně se soustředit na samotnou konverzaci, aniž bych se musel stresovat psaním poznámek nebo snažit se všechno zapamatovat.
Přepisujte, shrňujte, organizujte – alternativa k Notta, která umí všechno!
Zápisy z jednání a přepisy neslouží pouze k uchovávání záznamů – pomáhají týmům udržet si společnou vizi, zapamatovat si klíčové detaily a proměnit konverzace v konkrétní kroky. A správný nástroj pro přepisy pomocí umělé inteligence je klíčem k tomu, aby byl tento proces snadný.
„Nejlepší“ nástroj však závisí na tom, co potřebujete. Pokud máte například omezený rozpočet, může být dobrou volbou Fathom. Pokud je vaší prioritou přesnost, může být vhodnější Rev.
Pokud však potřebujete něco, co přesahuje rámec přepisu, je ClickUp tou správnou volbou. Poskytuje nejen přesný přepis založený na umělé inteligenci, ale také propojuje vaše poznámky přímo s úkoly, projekty a pracovními postupy.
Díky pokročilým funkcím, jako je přepis v reálném čase, prohledávatelné přepisy, klíčové body a automatické vytváření úkolů, ClickUp převádí vaše schůzky na praktická rozhodnutí bez zbytečných komplikací.
Začněte s bezplatným tarifem ClickUp a získejte okamžité přepisy svých audio a video hovorů!