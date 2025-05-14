10 nejlepších AI diktafonů pro přepis a tvorbu obsahu

Už se vám někdy stalo, že vás napadla skvělá myšlenka, ale než jste ji stačili zapsat, zapomněli jste ji? Nebo máte potíže stíhat zapisovat poznámky z jednání nebo brainstormingových sezení?
Hlasové záznamníky s umělou inteligencí vás snadno dostanou z této rutiny.
AI diktafony umí víc než jen nahrávat váš hlas – generují přepisy, organizují obsah, vylepšují čistotu zvuku a integrují se do vašich pracovních postupů. Ať už jste tvůrcem obsahu, studentem nebo obchodním profesionálem, který hledá nové možnosti, máme pro vás 10 AI diktafonů, které vám usnadní život. ✨
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou některé z nejlepších AI diktafonů na trhu:
- ClickUp (Nejlepší tvorba obsahu a správa pracovních postupů založená na umělé inteligenci)
- Otter. ai (nejlepší pro přepis online/offline schůzek v reálném čase)
- Descript (nejlepší pro komplexní úpravy zvuku a videa)
- Movavi (nejlepší pro výuková videa a tutoriály)
- Rev Voice Recorder (nejlepší pro přepisy vytvořené člověkem)
- Temi (nejlepší pro rychlé a cenově dostupné přepisy)
- Krisp (nejlepší pro potlačení šumu a jasnou komunikaci)
- Smart Voice Recorder (nejlepší pro vysoce kvalitní nahrávání zvuku)
- Say&Go (nejlepší pro rychlé hlasové poznámky na cestách)
- Notta (nejlepší pro přepis a dokumentaci v reálném čase)
Co byste měli hledat v AI diktafonu?
Při výběru nástroje pro nahrávání zvuku s podporou AI hledejte následující funkce:
- Přesný přepis pomocí umělé inteligence: Vyberte si nahrávací nástroj, který slouží také jako nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence a nabízí vysoce přesné přepisy v reálném čase nebo téměř okamžité, zejména při nahrávání schůzek s více účastníky.
- Potlačení šumu: Vyberte si diktafon, který odstraňuje nežádoucí šum v pozadí a zlepšuje tak kvalitu zvuku. To se hodí zejména při nahrávání v rušném prostředí nebo venku.
- Přizpůsobitelné formáty souborů: Abyste zajistili kompatibilitu s různými platformami, vyberte nástroj pro nahrávání hlasu s umělou inteligencí, který umí ukládat a exportovat zvukové soubory a soubory s přepisem v různých formátech, jako jsou MP3, WAV, TXT, Docx atd.
- Integrace s cloudem: Užitečná je aplikace pro nahrávání hlasu, která zálohuje všechny vaše nahrávky a přepisy v cloudu. Bonusové body získáte, pokud se automaticky synchronizuje, aby byly přístupné na všech zařízeních.
- Prohledávatelné přepisy: Chcete ušetřit čas při procházení přepisy? Hledejte nástroje pro nahrávání zvuku, které generují prohledávatelné přepisy. Ty vám umožní provádět vyhledávání klíčových slov v textu.
- Vícejazyčná podpora: Vyberte si nástroj pro nahrávání zvuku s umělou inteligencí, který podporuje více jazyků a překlady. To se hodí, pokud máte globální pracovní sílu nebo klientelu.
- Ovládání rychlosti přehrávání: Pokud chcete při přehrávání dlouhých nahrávek zrychlit nebo zpomalit zvukové klipy, vyberte si nástroj pro nahrávání hlasu s umělou inteligencí, který má funkci ovládání rychlosti přehrávání.
10 nejlepších AI diktafonů
Zde je náš seznam 10 nejlepších AI diktafonů, které musíte vyzkoušet:
1. ClickUp (nejlepší tvorba obsahu a správa pracovních postupů založená na umělé inteligenci)
ClickUp je výkonná aplikace pro práci, která funguje také jako univerzální software pro firemní komunikaci založený na AI. Ať už se zajímáte o tvorbu obsahu nebo spolupráci, ClickUp splní všechny vaše požadavky.
Pokud potřebujete AI diktafon, máte k dispozici ClickUp Clips, který vám umožní nahrávat, ukládat a sdílet audio a video. Můžete také použít Voice Clips v komentářích k úkolům a posílat audio soubory svému týmu v rámci ClickUp nebo mimo něj. Stačí stisknout tlačítko nahrávání a ClickUp se postará o zbytek.
Zaznamenávejte své myšlenky, sdílejte novinky nebo vytvářejte komplexní návody k produktům pomocí nástroje Clips pro nahrávání obrazovky. Podívejte se na tento krátký návod, abyste to zvládli správně!
Jako doplněk k Clips můžete využít také ClickUp Brain, nativní AI ClickUp. Automaticky přepisuje hlasové a video nahrávky, takže vaše publikum může obsah procházet rychleji.
Pokud potřebujete z přepisu extrahovat klíčové body, vytvoří také shrnutí.
Díky těmto dvojitým funkcím a snadnému použití ClickUp je to jeden z nejlepších nástrojů pro nahrávání hlasu s umělou inteligencí na trhu.
Kromě těchto funkcí je AI Notetaker od ClickUp dokonalým pomocníkem pro vaše schůzky. Vytváří přehledné, prohledávatelné přepisy v reálném čase a zvýrazňuje klíčové body, rozhodnutí a úkoly ve vašich poznámkách ze schůzky. Díky integrované funkci do vašich úkolů a pracovních postupů můžete své poznatky okamžitě proměnit v akci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Brain můžete vyhledávat konkrétní informace v přepisech a získávat praktické poznatky z obsahu svého pracovního prostoru.
- Nahrávejte, ukládejte a sdílejte videa se zainteresovanými stranami pomocí ClickUp Clips. Vytvořte centralizované úložiště videí pomocí Clips Hub.
- Připojte klipy a hlasové nahrávky k úkolům v ClickUp, abyste zachovali a vylepšili kontext.
- Získejte přístup k přizpůsobitelným šablonám pro správu scénářů dabingu a produkčních plánů.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
Omezení ClickUp
- Pro ty, kteří nejsou technicky zdatní, je to náročné na naučení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Organizace práce a pracovního vytížení nebyla dříve snadná. CU mi pomáhá organizovat naše myšlenky a pracovní vytížení, přidělovat úkoly lidem, uchovávat soubory na jednom místě a sdílet cokoli z jakéhokoli prostoru s kýmkoli. Funkce nahrávání obrazovky velmi pomáhá jako náhrada za Loom.
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis online/offline schůzek v reálném čase)
Otter.ai je pokročilý software pro převod řeči na text a nástroj pro nahrávání hlasu založený na umělé inteligenci. Automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje konverzace v reálném čase, což z něj činí nezbytné řešení pro nahrávání schůzek, přednášek a rozhovorů.
Platforma se hladce integruje s aplikacemi Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a umožňuje automatický přepis virtuálních schůzek s identifikací mluvčího, časovými značkami a zvýrazněním klíčových slov. Díky umělé inteligenci Otter. ai zajišťuje, že uživatelé mohou snadno vyhledávat, upravovat a sdílet přepisy, což činí pořizování poznámek efektivnějším a praktičtějším.
Podívejte se na tyto alternativy Otter.ai!
Nejlepší funkce Otter.ai
- Generujte automatický přepis během živých konverzací nebo při přehrávání zvuku.
- Komentujte a upravujte přepisy v reálném čase pomocí funkcí pro spolupráci.
- Přizpůsobte platformu slovní zásobou specifickou pro dané odvětví a zajistěte tak vyšší přesnost přepisu.
- Využijte Otter Pilot, AI asistenta Otter, a získejte okamžité informace.
Omezení Otter. ai
- Režim nahrávání vyžaduje stabilní a nepřetržité připojení k internetu pro živý přepis.
- Přesnost je omezená u zvukových souborů s přízvukem nebo šumem v pozadí.
Ceny Otter. ai
- Základní
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
💡Tip pro profesionály: Zachyťte své myšlenky okamžitě pomocí technologie převodu řeči na text. Spolehlivá aplikace pro převod řeči na text vám umožní zaznamenávat nápady za pochodu a zajistí, že žádný skvělý nápad neunikne. Je ideální pro brainstorming, pořizování poznámek a produktivitu na cestách!
3. Descript (nejlepší pro komplexní úpravy zvuku a videa)
Descript je inovativní nástroj pro úpravu zvuku a videa založený na umělé inteligenci, který kombinuje pokročilé úpravy s uživatelsky přívětivými nástroji, což z něj činí ideální nástroj umělé inteligence pro podcastery a tvůrce obsahu. Jedná se o profesionální studio, kde mohou uživatelé nahrávat nebo nahrávat média, které Descript automaticky přepisuje do textu, což umožňuje intuitivní úpravy založené na textu.
Technologie Regenerate umožňuje vytvářet realistické hlasové komentáře, zatímco automatický přepis zjednodušuje pracovní postupy tvůrcům podcastů, videí nebo prezentací.
Kromě toho umělá inteligence Descript vylepšuje kvalitu zvuku tím, že redukuje šum na pozadí a zlepšuje srozumitelnost, čímž vytváří zvuk v profesionální kvalitě.
Nejlepší funkce Descript
- Automaticky detekujte a odstraňujte výplňová slova a eliminujte tak z nahrávek nesouvislá slova jako „hm“ a „uh“.
- Nahrávejte a upravujte videa pomocí vestavěných funkcí pro nahrávání obrazovky.
- Vytvářejte audiogramy k propagaci podcastů nebo zvukových ukázek na sociálních médiích.
- Spolupracujte s týmy sdílením projektů a zpětné vazby přímo v aplikaci.
Omezení Descript
- Příležitostné chyby v synchronizaci zvuku během úpravy videa
- Strmá křivka učení pro začátečníky, kteří nejsou obeznámeni s pokročilou editací zvuku.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 19 $ za osobu/měsíc
- Creator: 35 $ za osobu/měsíc
- Podnikání: 50 $ na osobu/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Descript je revoluční nástroj pro všechny, kteří chtějí zefektivnit proces úpravy zvuku a videa – zejména pro začátečníky. Má skvělé funkce, jako je automatický přepis, nahrávání obrazovky a úpravy textu.
🔎 Věděli jste? Po celém světě je více než 546 milionů posluchačů podcastů!
4. Movavi (nejlepší pro výuková videa a tutoriály)
Ať už připravujete firemní prezentace nebo videonávody a výukové materiály, multimediální softwarová sada Movavi vám umožní vytvářet propracovaný a poutavý obsah.
Movavi nabízí robustní funkce nahrávání a úpravy hlasu založené na umělé inteligenci, které jsou vhodné pro začínající i profesionální uživatele. Jeho intuitivní rozhraní umožňuje uživatelům snadno nahrávat, upravovat a vylepšovat zvukové stopy, což je ideální pro vytváření dabingu, podcastů a dalších zvukových projektů.
A co víc? Nahrávač obrazovky vám umožňuje zachytit a přidat aktivity na obrazovce pomocí editačních nástrojů, jako jsou anotace, efekty a přechody. Funkce softwaru založené na umělé inteligenci, jako je odstranění šumu a eliminace pozadí, zajišťují vysoce kvalitní zvukový výstup minimalizací nežádoucích zvuků a rušivých vlivů.
Nejlepší funkce Movavi
- Synchronizujte zvuk s pohyblivými objekty ve vašich videích
- Vložte do svých videí titulky a popisky pro lepší přístupnost.
- Pomocí vestavěné funkce nahrávání obrazovky můžete okamžitě zaznamenávat dění na obrazovce.
- Získejte přístup k připraveným šablonám pro rychlou produkci videí.
Omezení Movavi
- Více zaměřeno na úpravu videa než na nahrávání zvuku
- Vodoznak na výstupech z bezplatné zkušební verze, pokud nedojde k upgradu na placený tarif.
Ceny Movavi
- Video Editor: 19,95 $
- Video Editor Plus: 222,95 $
- Video Suite Plus: 250,95 $
- Neomezený: 849 $. 15
- Obchodní licence: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Movavi
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1050 recenzí)
Co říkají o Movavi skuteční uživatelé?
Pomáhá převádět audio a video soubory, nabízí mnoho možností převodu a cena je na tak dobrý software velmi přijatelná. Čistota zvuku je vynikající.
5. Rev Voice Recorder (nejlepší pro přepisy vytvořené člověkem)
Hledáte víc než jen další diktafon? Co takhle takový, který kombinuje vysoce kvalitní záznam zvuku a hlasu s až 99% přesností přepisu?
Rev Voice Recorder je aplikace podporovaná umělou inteligencí, která vám umožní nahrávat křišťálově čistý zvuk a zároveň filtrovat nežádoucí šum v pozadí a poskytuje služby přepisu v reálném čase prováděné lidmi (a softwarem).
Podporuje různé formáty zvuku, což zvyšuje jeho univerzálnost. Navíc jeho uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje plynulou navigaci a umožňuje uživatelům snadno nahrávat, upravovat a sdílet zvukové soubory.
Nejlepší funkce Rev Voice Recorder
- Integrace s různými platformami usnadňuje sdílení a spolupráci mezi zařízeními.
- Vyberte si mezi přepisy generovanými umělou inteligencí a lidmi.
- Uspořádejte si nahrávky pomocí výkonných funkcí pro správu souborů.
- Sdílejte a upravujte nahrávky, abyste optimalizovali zvuk před přepisem.
Omezení diktafonu Rev
- Může mít potíže s přesným přepisem mluvčích se silným přízvukem nebo dialektem, což může vést k potenciálním chybám.
- Chybí vestavěné nástroje pro spolupráci pro sdílení zpětné vazby.
Ceny diktafonu Rev
Online diktafon je zdarma. Poplatky za přepis jsou následující:
- Přepis lidskou rukou: 1,99 $ za minutu
- Přepis pomocí umělé inteligence: 0,25 $ za minutu
Hodnocení a recenze diktafonů Rev
- G2: 4,7/5 (více než 310 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
🧠 Zajímavost: V průměru přepisovatel napíše úctyhodných 50 slov za minutu!
6. Temi (nejlepší pro rychlé a cenově dostupné přepisy)
Temi je nástroj pro přepis založený na umělé inteligenci, který snadno převádí audio a video do textu. Zajímavé je, že jeho mateřskou společností je Rev. Platforma se zaměřuje na přesnost vyváženou cenovou dostupností, což z ní činí skvělý nástroj pro ty, kteří potřebují spolehlivé přepisy jako doplněk svých komunikačních strategií.
Pomocí Temi můžete rychle generovat, upravovat a exportovat přepisy, zvýrazňovat klíčové momenty nebo převádět audio/video obsah do textové podoby.
Nejlepší funkce Temi
- Získejte rychlé AI přepisy za pouhých 5 minut pro většinu souborů.
- Využijte identifikaci mluvčích pro jasnější kategorizaci konverzací ve skupině.
- Pracujte s editovatelnými přepisy pomocí integrovaných nástrojů pro opravy, přizpůsobení a shrnutí.
- Přidejte časová razítka pro plynulejší navigaci v přepisech.
Omezení Temi
- Pokles výkonu u zvukových klipů obsahujících šum na pozadí nebo silné přízvuky
- Nepodporuje týmovou spolupráci.
Ceny Temi
- Prvních 45 minut zdarma, poté 0,25 $ za minutu zvuku.
Hodnocení a recenze Temi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Krisp (nejlepší pro potlačení šumu a jasnou komunikaci)
Pokud jste si někdy přáli, aby vaše online schůzky nezněly jako staveniště nebo orchestr v kavárně, Krisp je řešení založené na umělé inteligenci, které zajistí, že váš zvuk bude čistý a bez rušivých vlivů.
Jeho pokročilá technologie potlačení šumu zajišťuje čistý zvuk tím, že odfiltruje nežádoucí zvuky z příchozích i odchozích streamů. Komunikace tak probíhá podle plánu a váš zvukový obsah (například podcasty nebo přednášky) zní čistě a profesionálně bez ohledu na okolní prostředí.
Kromě potlačení šumu nabízí Krisp také AI asistenta pro schůzky, který poskytuje přepis v reálném čase a automatické nahrávání schůzek. Nahrávky a přepisy jsou snadno přístupné a sdílené, což podporuje efektivní spolupráci a pomáhá členům týmu snadno získat přístup k důležitým informacím.
Nejlepší funkce Krisp
- Upravujte a neutralizujte přízvuky v reálném čase pro jasnější komunikaci mezi osobami s různým jazykovým zázemím.
- Hladká integrace s mnoha komunikačními platformami, včetně Zoom, Microsoft Teams a Slack.
- Vypněte zvuky ostatních účastníků během schůzek, abyste se mohli lépe soustředit.
- Pomocí analytických nástrojů můžete sledovat výkonnost schůzek a dobu hovoru.
Omezení Krisp
- Nadměrné zpracování může potenciálně snížit kvalitu zvuku.
- Vyžaduje stabilní a nepřetržité připojení k internetu pro potlačení šumu v reálném čase.
Ceny Krisp
- Zdarma
- Pro: 16 $
- Podnikání: 30 $
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (více než 560 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Krispu říkají skuteční uživatelé?
Jako projektový manažer jsem vždycky měl problém s psaním podrobných zápisů z jednání. Nesnáším to! Nakonec jsem je přestal psát úplně... (ano, vím, že je to špatné). Ale KRISP všechno změnil! (doslova) Teď se vracím k psaní zápisů z jednání u svých projektů... Stačí mi jen zkontrolovat podrobnosti textu, který KRISP vygeneroval, a poslat ho týmu a klientovi.
8. Smart Voice Recorder (nejlepší pro vysoce kvalitní nahrávání zvuku)
Smart Voice Recorder je jednoduchá, ale účinná aplikace pro nahrávání vysoce kvalitního zvuku na vašem smartphonu s Androidem. Je navržena pro nahrávání na cestách a umožňuje snadné nahrávání konverzací, přednášek a poznámek.
Aplikace obsahuje intuitivní funkci „auto-skip“, která potlačuje ticho a nahrává pouze relevantní zvuk. Smart Voice Recorder také umožňuje exportovat zvukové soubory v různých formátech podle vašich požadavků.
Nejlepší funkce inteligentního hlasového záznamníku
- Nahrávejte dlouhé zvukové relace bez přerušení
- Automaticky detekujte a přeskočte ticho, abyste ušetřili úložný prostor.
- Zobrazte zvukové spektrum v reálném čase pro přesnější monitorování
- Efektivně pojmenovávejte a organizujte soubory pro rychlé vyhledávání
Omezení inteligentního hlasového záznamníku
- Reklamy v bezplatné verzi narušují uživatelský zážitek.
- Postrádá funkce potlačení šumu, což ho činí nevhodným pro hlučné prostředí.
Ceny inteligentních diktafonů
- Zdarma
Hodnocení a recenze chytrých hlasových záznamníků
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Say&Go (nejlepší pro rychlé hlasové poznámky na cestách)
Say&Go je intuitivní aplikace pro pořizování hlasových poznámek, která vám umožní snadno zaznamenávat nápady, připomenutí a úkoly, i když jste na cestách.
Zaznamenávejte své myšlenky a nápady rychle a bez ručního psaní. Minimalistický design vám umožní soustředit se na úkol bez rušivých vlivů.
Nejlepší funkce Say&Go
- Zaznamenávejte krátké hlasové poznámky jediným klepnutím pro spuštění nahrávání.
- Nastavte si připomenutí pro konkrétní poznámky, abyste měli přehled o svých úkolech.
- Uspořádejte si poznámky podle značek pro rychlé filtrování a vyhledávání.
- Aktivujte nahrávání bez použití rukou pomocí přizpůsobitelných nastavení.
Omezení Say&Go
- Vhodné pouze pro krátké hlasové poznámky a připomenutí, nejsou určeny pro dlouhé nahrávky.
- Postrádá pokročilé funkce, jako je přepis a editace.
Ceny Say&Go
- Jednorázová platba ve výši 2,99 $.
Hodnocení a recenze Say&Go
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Notta (nejlepší pro přepis v reálném čase a dokumentaci)
Notta je nástroj pro přepis založený na umělé inteligenci, který převádí řeč na text s mimořádně vysokou přesností. Podporuje více jazyků a integruje se s oblíbenými platformami pro schůzky, jako je Zoom.
Notta však skutečně vyniká svou schopností generovat přepisy v reálném čase, které informují lidi o nejnovějším vývoji v jakékoli diskusi. Použijte jej jako nástroj AI pro dokumentaci, abyste udrželi všechny na stejné stránce, zlepšili spolupráci a upevnili pořizování poznámek.
Nejlepší funkce
- Pracujte s více jazyky (přesněji 58) a využijte výhod globální použitelnosti.
- Získejte souhrny generované umělou inteligencí, které zhušťují dlouhé přepisy do stručných přehledů.
- Exportujte textový soubor v různých formátech, včetně PDF a TXT.
- Synchronizace mezi různými zařízeními pomocí cloudové technologie
Omezení Notta
- Pro přepis v reálném čase je nutné aktivní připojení k internetu.
- Příležitostné chyby v přepisech zahrnující složité přízvuky
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc
- Business: 27,99 $/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
Velmi kvalitní přepis. Britská angličtina je zachycena dobře. Zdá se, že model provádí několik průchodů, aby pochopil kontext a provedl přepis. Díky této předpokládané funkcionalitě je kvalita výstupu relativně vysoká ve srovnání s jinými přepisy.
📌 Některé další nástroje pro nahrávání hlasu s umělou inteligencí
Pokud hledáte více specializovaných nástrojů pro konkrétní použití, zde je několik dalších doporučení:
- Trint (nejlepší pro přepis médií pomocí umělé inteligence pro novináře, výzkumníky a tvůrce obsahu)
- Fireflies. ai (nejlepší AI asistent pro schůzky, který automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje diskuse)
- Speechmatics (nejlepší pro přesné rozpoznávání a přepis řeči pomocí umělé inteligence v reálném čase)
- Talkatoo (nejlepší pro nahrávání hlasu pomocí umělé inteligence přizpůsobené pro veterináře)
Dejte svým projektům hlas s ClickUp
AI diktafony jsou vynikající pro nahrávání, přepisování a správu zvuku. Ať už chcete vytvářet zvukový obsah nebo si zapisovat klíčové body z jednání, výše uvedený seznam vám pomůže najít ten správný nástroj pro nahrávání hlasu. Ať už si vyberete cokoli, ušetříte čas, zvýšíte produktivitu a zlepšíte komunikaci.
Pokud se však rozhodnete pro ClickUp, získáte mnohem víc než jen diktafon.
- ClickUp AI Notetaker automaticky přepisuje, organizuje a pomáhá vám realizovat body projednané na schůzkách.
- ClickUp Clips vám umožní okamžitě nahrávat, sdílet a vkládat nahrávky obrazovky se zvukem.
- ClickUp Brain shrnuje konverzace, extrahuje klíčové body a dokonce odpovídá na otázky týkající se vašich poznámek, takže už nikdy nebudete muset procházet dlouhé nahrávky.
Na rozdíl od samostatných AI diktafonů ClickUp vše spojuje do jedné platformy, takže vaše nahrávky, poznámky a přepisy se hladce integrují s vašimi úkoly, dokumenty, časovými osami projektů a nástroji pro spolupráci týmu. Už žádné přeskakování mezi aplikacemi!
Ať už jste jednotlivec nebo tým, zaregistrujte se na ClickUp a zažijte maximální produktivitu od začátku do konce.