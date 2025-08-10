10 nejlepších převaděčů zvuku na text pro rychlý a přesný přepis

Už jste někdy pětkrát přehrávali 10minutový zvukový klip, jen abyste zachytili jednu nejasnou větu?
Ať už se snažíte zaznamenat poznámky z přednášek, upravovat rozhovory nebo spravovat zápisy z jednání, ruční přepis zvuku je časově náročná úloha, kterou nikdo nemá rád – ani nemusí dělat.
Převodník zvuku na text přepíše zvukové nahrávky, od hlasových poznámek až po celé video soubory, do srozumitelného, upravitelného textu během několika minut.
V tomto průvodci se budeme zabývat nejlepšími bezplatnými převaděči zvuku na text, které umožňují převést mluvený obsah na prohledávatelné a sdílené přepisy.
🧠 Zajímavost: Pokud považujete reprodukci určitých médií za formu přepisu, Thomas Edison byl první, kdo vyvinul stroj, který to dokázal. V roce 1877 se Edisonův fonograf stal prvním zařízením, které dokázalo zaznamenávat a reprodukovat zvuk. Tato metoda je však křehká a náchylná k poškození.
Přehled nástrojů pro převod zvuku na text
Zde je krátké srovnání nástrojů pro převod zvuku na text, kde si můžete prohlédnout různé možnosti a vybrat ten nejlepší:
|Nástroj pro převod zvuku na text
|Nejlepší pro
|Hlavní funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Ideální pro jednotlivce, tvůrce obsahu, podcastery, vzdálené týmy a firmy všech velikostí, které potřebují integrovaný přepis, spolupráci a správu úkolů
|Přepis hlasových poznámek pomocí AI Notetaker, integrace úkolů, týmová spolupráce
|K dispozici je bezplatný tarif; přizpůsobení pro podniky
|Otter. ai
|Ideální pro malé a střední týmy, studenty a profesionály pracující na dálku, kteří potřebují přepis v reálném čase pomocí umělé inteligence během schůzek
|Podpora více jazyků, identifikace mluvčího, integrace se Zoom/Google Meet
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 8,33 $/měsíc.
|Descript
|Ideální pro jednotlivce, tvůrce obsahu a podcastery, kteří potřebují upravovat přepisy společně s audio/video záznamy
|Funkce overdub, detekce více mluvčích a editace videa
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 24 $/měsíc
|Rev
|Ideální pro jednotlivce, studenty a firmy, které potřebují přepisy zkontrolované lidmi
|Služby lidského přepisu, titulky k video souborům
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 14,99 $/měsíc
|Trint
|Ideální pro středně velké týmy, novináře a tvůrce obsahu, kteří potřebují přepis založený na umělé inteligenci s možností společné úpravy
|Úpravy v reálném čase, automatické shrnutí, prohledávatelné přepisy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají od 80 $/měsíc
|Sonix
|Ideální pro globální týmy, tvůrce obsahu a studenty, kteří potřebují rychlý přepis v několika jazycích
|Podpora více jazyků, automatická interpunkce a identifikace mluvčího
|Bezplatný standardní tarif, placený tarif začíná na 16,522 USD/měsíc za jedno místo
|HappyScribe
|Ideální pro vícejazyčné týmy, pedagogy a tvůrce obsahu, kteří potřebují snadno použitelný přepis
|Automatický přepis, vysoká přesnost, podpora video souborů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 9 $/měsíc
|Notta
|Ideální pro jednotlivce, studenty a malé týmy, které potřebují přepsat zvukový záznam do více jazyků
|Podpora více jazyků, automatická interpunkce a přepis v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 13,49 $/měsíc.
|Temi
|Ideální pro jednotlivce, studenty a freelancery, kteří potřebují rychlý a jednoduchý přepis za rozumnou cenu
|Okamžitý přepis, podpora formátů MP3, MP4, WAV a M4A
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; platba podle skutečného využití od 0,25 $/min.
|Google Speech-to-Text
|Ideální pro jednotlivce, studenty a freelancery, kteří potřebují rychlý a jednoduchý přepis za rozumnou cenu
|Přepis řeči na text v reálném čase, automatická interpunkce, podpora více jazyků
|K dispozici je bezplatná verze; placené použití od 0,006 $ za 15 sekund
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v převaděči zvuku na text?
Zvažte tyto klíčové funkce převaděče zvuku na text, abyste měli jistotu, že získáte rychlé, přesné a bezpečné přepisy, které vyhovují vašemu pracovnímu postupu:
- Přesnost: Zvládá různé přízvuky, rychlé mluvčí a hluk v pozadí bez zkreslení přepisu
- Rychlost: Rychlý přepis 5minutového zvukového souboru, bez nutnosti přestávky na kávu
- Podpora formátů souborů: Podporuje širokou škálu audio a video formátů, jako jsou WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI a MOV
- Zabezpečení: Chrání vaše data, zejména při práci s soukromými přednáškami nebo důvěrnými schůzkami
- Podpora integrace: Propojení s nástroji, které již používáte, jako jsou Google Docs, správci úkolů nebo software pro úpravu videa
- Možnosti exportu: Umožňuje exportovat přepisy v flexibilních formátech, jako jsou TXT, DOCX, PDF nebo SRT pro titulky
- Jazyková podpora: Nabízí přepis v několika jazycích a dialektech pro vícejazyčné pracovní postupy
👀 Věděli jste? Vlády po celém světě prosazují technologii převodu řeči na text ve vzdělávání, aby bylo učení přístupnější. V USA podporuje zákon o vzdělávání osob se zdravotním postižením (IDEA) používání interaktivních přepisovacích nástrojů pro neslyšící studenty.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony poznámek ze schůzek pro lepší zápisy ze schůzek
Nejlepší převaděč zvuku na text
Nyní, když víte, co hledat, pojďme se podívat na nejlepší nástroje, které vám pomohou přepisovat jako profesionálové.
1. ClickUp (nejlepší pro pracovní postupy zaměřené na produktivitu týmu)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je vaše velitelské centrum poháněné umělou inteligencí, které nabízí robustní přepis hlasových poznámek, hladkou integraci úkolů a výkonné funkce pro spolupráci v týmu, vše na jednom místě.
ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker automaticky přepisuje zvuk ze schůzek, hlasových poznámek a videohovorů a podporuje platformy jako Zoom, Microsoft Teams a Google Meet.
🎥 Sledovat
Po schůzce nebo nahrávce ClickUp vygeneruje strukturovaný dokument v ClickUp Docs. Dokument obsahuje audio a video nahrávky, takže se můžete vrátit ke klíčovým momentům. Název a datum schůzky jsou uvedeny nahoře pro rychlou orientaci a k dispozici je také kompletní seznam účastníků, abyste mohli sledovat, kdo byl přítomen.
K dispozici je také prohledávatelný přepis celé konverzace, který vám umožní podle potřeby rozbalit nebo přiblížit konkrétní části. Ale tím to nekončí – ClickUp vybere klíčové body, uspořádá je podle témat a dokonce uvede praktický seznam dalších kroků v praktickém kontrolním seznamu.
Tento automatizovaný proces přepisu zajišťuje, že vám neunikne žádný detail, a je proto ideální pro přepis rozhovorů, přednášek, brainstormingových sezení nebo podcastových nahrávek.
Pro tvůrce obsahu to znamená, že můžete snadno převádět zvukové soubory na prohledávatelný a upravitelný text, extrahovat nejdůležitější části a generovat titulky pro videoobsah.
💡 Bonus: Pokud chcete:
- Ptejte se, diktujte a ovládejte svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli, pomocí aplikace Talk to Text.
- Získejte podporu převodu hlasu na text ve více než 40 jazycích, takže je ideální pro váš globální tým.
- Nahrazuje desítky nesouvislých nástrojů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Perplexity, jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
- Okamžité vyhledávání v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a na webu
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Nejedná se o další nástroj s umělou inteligencí, který si přidáte do své sbírky. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
A pak je tu ClickUp Docs. Pokud jste někdy chtěli mít ve svém produktivním balíku zabudovaný funkčnější Google Docs. Můžete v reálném čase upravovat, komentovat, sdílet poznámky a propojovat audio přepisy s úkoly nebo OKR.
Soukromé dokumenty zajišťují bezpečnost a soukromí, zatímco možnost označovat, vyhledávat a filtrovat poznámky ze schůzek usnadňuje vyhledávání konkrétních informací. Členové týmu, kteří se schůzky nezúčastnili, se mohou rychle dohnat přečtením přepisu nebo shrnutí a všichni mohou přidávat komentáře nebo úpravy přímo v dokumentu.
ClickUp Brain
Na rozdíl od základních převaděčů zvuku na text je ClickUp navržen pro úplnou spolupráci – od označování kolegů v kontextu až po přiřazování úkolů přímo prostřednictvím přepisů.
Úkoly identifikované během schůzek nebo v přepsaných zvukových záznamech lze okamžitě převést na úkoly ClickUp, přiřadit členům týmu a sledovat až do dokončení.
Tento automatizovaný pracovní postup zajišťuje ClickUp Brain.
Brain zefektivňuje pracovní postup od diskuse po realizaci. Je ideální pro vzdálené týmy a uživatele zaměřené na produktivitu, kteří potřebují zajistit dodržování rozhodnutí přijatých na schůzkách.
Brain se učí pracovní postupy vašeho týmu, vyhledává relevantní dokumenty, navrhuje priority úkolů a dokonce navrhuje obsah – to vše na základě vašich aktuálních zvukových a textových dat. Automaticky také zveřejňuje souhrny a akční položky v chatových kanálech týmu, takže není nutné ručně přenášet informace mezi nástroji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zvýrazněte text nebo použijte příkazy lomítka a okamžitě převádějte obsah do více jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, japonštiny, čínštiny, arabštiny a dalších.
- Získejte přístup k úplným zvukovým a obrazovým záznamům schůzek spolu s přepisy pro komplexní dokumentaci a snadnou kontrolu
- Prohledávejte a filtrujte všechny poznámky a přepisy schůzek z Docs Hub nebo ClickUp Calendar, což usnadňuje vyhledávání minulých diskusí a rozhodnutí.
- Vytvářejte a upravujte obsah pomocí AI Writing Assistant, včetně navrhování, shrnování a vylepšování projektových dokumentů, zpráv a titulků pro video soubory
- Automatizujte vytváření seznamů úkolů z přepisů a sdílejte přidělené úkoly s nepřítomnými členy týmu
- Využijte přepisování pomocí umělé inteligence v ClickUp Clips k vytvoření prohledávatelného textu z nahraných videoklipů
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na naučení, pokud jej používáte pouze pro přepisování
- Není ideální pro přepisování dlouhých videí/audio nahrávek bez kontextu týmu
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), výkonnými automatizacemi a integrovanými dokumenty, cíli a sledováním času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a řízení projektů, což nám umožňuje nahradit několik nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem. Výkonný všestranný nástroj pro správu týmů a projektů.
ClickUp nabízí bezkonkurenční flexibilitu s přizpůsobitelnými zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář), výkonnými automatizacemi a integrovanými dokumenty, cíli a sledováním času – to vše v jediném pracovním prostoru. Centralizuje spolupráci týmu a řízení projektů, což nám umožňuje nahradit několik nástrojů, jako jsou Trello, Asana a Notion, jedním uceleným systémem. Výkonný všestranný nástroj pro správu týmů a projektů.
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis schůzek v reálném čase)
Otter. ai je oblíbený nástroj pro přepis v reálném čase pro Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Převádí mluvené slovo do strukturovaných poznámek, zatímco vy stále mluvíte.
Ať už pracujete s audio nebo video soubory, podporuje více formátů, jako je FLV, a umožňuje exportovat přepisy jako TXT, DOCX, PDF nebo dokonce SRT pro titulky.
Díky integraci s nástroji jako Google Calendar a Dropbox se snadno začlení do vašeho pracovního postupu. Podporuje také více jazyků, přidává značky mluvčích a přeměňuje konverzace na sdílené poznámky a úkoly. Ideální pro schůzky, přednášky, podcasty – prostě pro vše, kde nechcete přijít ani o slovo.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Získejte souhrny a poznámky ze schůzek generované umělou inteligencí s podporou více jazyků (španělština, němčina, francouzština atd.)
- Proveďte rychlou otázkovou a odpověďovou sekci v přepisech pomocí Otter AI Chat
- Identifikujte mluvčí a vlastní slovní zásobu z audio souboru
- Integrace s Google Kalendářem, Dropboxem a dalšími aplikacemi
Omezení Otter.ai
- Uživatelské rozhraní může být matoucí, s častými výzvami k upsellu
- Značení mluvčích může vyžadovat ruční úpravy pro zajištění přesnosti
Ceny Otter. ai
- Základní: K dispozici je bezplatný tarif
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Otter. ai Hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Líbí se mi stránka s přehledem a seznamem úkolů, které můžete odškrtávat v prohlížeči. Rozpis rolí, potřeb, časových harmonogramů, názorů, problémů a námitek je velmi užitečným shrnutím diskuse. Screenshoty jsou také skvělé pro rekapitulaci toho, co je zobrazeno na sdílené obrazovce. Otter se snadno implementuje, registrace je rychlá a hned začne fungovat. Používám ho pro každou schůzku, kterou mám, pokud to účastníci nepožadují, a mohu automaticky odesílat shrnutí do různých kanálů Slacku podle toho, kdo se schůzky účastnil atd. […] Bylo by hezké, kdyby Otter detekoval jména řečníků na základě jejich jmen na schůzce.
Líbí se mi stránka s přehledem a seznamem úkolů, které můžete odškrtávat v prohlížeči. Rozpis rolí, potřeb, časových harmonogramů, názorů, problémů a námitek je velmi užitečným shrnutím diskuse. Screenshoty jsou také skvělé pro rekapitulaci toho, co je zobrazeno na sdílené obrazovce. Otter se snadno implementuje, registrace je rychlá a hned začne fungovat. Používám ho pro každou schůzku, kterou mám, pokud to účastníci nepožadují, a mohu automaticky odesílat shrnutí do různých kanálů Slacku podle toho, kdo se schůzky účastnil atd. […] Bylo by hezké, kdyby Otter detekoval jména řečníků na základě jejich jmen na schůzce.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Otter.ai
3. Descript (nejlepší pro úpravy přepisů společně s audio/video)
Představte si, že byste podcast upravovali stejně jako dokument Google Doc. Descript obsahuje integrovanou službu přepisu, která vám umožňuje vyjmout, vložit a smazat zvukový soubor pouhou úpravou textového přepisu.
Tento převodník zvuku na text je ideální pro tvůrce, lektory kurzů a marketingové týmy. Podporuje nahrávání a přepis zvuku ve více formátech, včetně detekce mluvčího a automatických titulků. Zvládá vše od MP3 po WAV a dokonce i FLAC, takže máte pokrytí bez ohledu na formát souborů. Můžete také jednoduše nahrát záznam nebo dokonce stáhnout ze Zoomu a nahrávat přímo v rámci platformy.
Nejlepší funkce Descript
- Převádějte zvukové a video soubory na text pomocí automatického přepisu ve více než 22 jazycích (španělština, němčina, francouzština atd.)
- Upravujte zvukové soubory úpravou textu – vyřazujte slova, vyřazujte zvuk (nebo video!)
- Pomocí Overdub můžete klonovat svůj hlas a opravit chyby bez nutnosti nového nahrávání
- Vytvářejte audiogramy, titulky a klipy pro sociální sítě jedním kliknutím
- Získejte přístup k nahrávání obrazovky, dabování hlasové syntézy a vícestopé editaci
Omezení Descript
- Klonování hlasu (dabing) je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Desktopová aplikace může být při práci s velkými projekty pomalá
Ceny Descript
- K dispozici je bezplatný tarif
- Hobbyist: 24 $/měsíc na uživatele
- Creator: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 65 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
K aplikaci Descript máme tak trochu vztah lásky a nenávisti. Používáme ji už 4 roky a vždy byla plná chyb. Během vývoje aplikace vývojáři představí funkci s chybami a poté tyto chyby opraví. Funkce pak chvíli funguje perfektně, ale v pozdější aktualizaci se opět pokazí. Oceňuji, že se tým snaží přidávat do aplikace tolik funkcí, ale mnohem raději bych pracoval se stabilním produktem. I když Descript používáme pro velkou část našeho týdenního pracovního postupu, vždy sledujeme konkurenci, protože jsme nikdy neměli pocit, že se na tuto aplikaci můžeme spolehnout.
K aplikaci Descript máme tak trochu vztah lásky a nenávisti. Používáme ji už 4 roky a vždy byla plná chyb. Během vývoje aplikace vývojáři představí funkci s chybami a poté tyto chyby opraví. Funkce pak chvíli funguje perfektně, ale v pozdější aktualizaci se opět pokazí. Oceňuji, že se tým snaží přidávat do aplikace tolik funkcí, ale mnohem raději bych pracoval se stabilním produktem. I když Descript používáme pro velkou část našeho týdenního pracovního postupu, vždy sledujeme konkurenci, protože jsme nikdy neměli pocit, že se na tuto aplikaci můžeme spolehnout.
💡 Tip pro profesionály: Před nahráním vždy vyčistěte zvuk. Ať už přepisujete zvuk nebo video, šum na pozadí, ozvěny a překrývající se řeč mohou zmást i ty nejlepší nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence. Použijte aplikaci pro redukci šumu nebo tiché nahrávací prostředí, abyste okamžitě zvýšili přesnost přepisu při převodu zvuku a videa.
📚 Bonusové čtení: Nejlepší alternativy k Descript pro úpravy videa a zvuku pomocí umělé inteligence
4. Rev (nejlepší pro přesnost přepisu ověřenou lidmi)
Rev je přepisovací nástroj pro perfekcionisty, kteří mají termín. Kombinuje rychlost umělé inteligence s přesností na lidské úrovni, což je ideální pro právní dokumenty, akademické přednášky, nahrávky podcastů, profesionální rozhovory nebo kdekoli jinde, kde může nesprávné slovo způsobit chaos.
Stačí nahrát zvukový nebo video soubor, vybrat způsob přepisu (lidský nebo AI) a získat vypilovaný přepis ve formátech jako Word, TXT nebo dokonce titulky. Pracujete s citlivými materiály? Rev přistupuje k bezpečnosti jako k ochraně státních tajemství – s integrovanou kompatibilitou SOC 2 a možnostmi NDA.
Nejlepší funkce Rev
- Vyberte si mezi přepisem prováděným člověkem a přepisem pomocí umělé inteligence na základě rychlosti a rozpočtu
- Přidejte titulky nebo podtitulky k video souborům s podporou více jazyků (španělština, němčina, francouzština atd.)
- Nahrajte zvukové soubory ve formátech MP3, MP4, WAV a dalších
- Využijte Rev API pro automatizaci procesu přepisu
- Používejte přizpůsobitelné šablony shrnutí, které vám pomohou extrahovat klíčové body z vašich přepisů
Omezení Rev
- Nenabízí živý přepis ani přepis v reálném čase
- Podporuje pouze angličtinu pro přepisy vytvořené lidmi
Ceny Rev
- Bezplatný tarif až do 45 minut
- Základní: 14,99 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 34,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají o Revu skuteční uživatelé?
Rev mi umožňuje neuvěřitelně snadno převést moje zvukové soubory na jasné a přesné přepisy s minimálním úsilím z mé strany. Líbí se mi, jak jednoduché je rozhraní – nahrávání souborů je rychlé, dodací lhůty jsou krátké a formátování je čisté a profesionální […] Přestože je přesnost obvykle vysoká, zejména u jasného zvuku, mohou se občas vyskytnout problémy s vlastními jmény, odbornými termíny nebo mírně mluvícími řečníky. Rád bych viděl intuitivnější způsob ukládání a opětovného použití vlastního slovníku nebo oprav jmen.
Rev mi umožňuje neuvěřitelně snadno převést moje zvukové soubory na jasné a přesné přepisy s minimálním úsilím z mé strany. Líbí se mi, jak jednoduché je rozhraní – nahrávání souborů je rychlé, dodací lhůty jsou krátké a formátování je čisté a profesionální […] Přestože je přesnost obvykle vysoká, zejména u jasného zvuku, mohou se občas vyskytnout problémy s vlastními jmény, odbornými termíny nebo mírně mluvícími řečníky. Rád bych viděl intuitivnější způsob ukládání a opětovného použití vlastního slovníku nebo oprav jmen.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Rev Nejlepší aplikace a nástroje pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence
5. Trint (nejlepší pro společnou úpravu přepisů a příběhů v různých formátech souborů)
Pokud by Google Docs a přepisovací nástroj měli multijazyčné dítě s redaktorským talentem, bylo by to Trint. Tento převodník zvuku na text nejen přepisuje zvukové soubory, ale také mění mluvené slovo na plnohodnotný obsah.
Nahrajte svou nahrávku (audio nebo video) a Trint ji přehledně přepíše s možností překladu do více než 40 jazyků.
Je určen pro týmy, které potřebují upravovat, kontrolovat a publikovat přepisy bez nekonečného přepisování. Spolupracujte v reálném čase, zanechávejte komentáře, zvýrazňujte citáty a dokonce integrujte přímo s Adobe Premiere Pro, abyste mohli přepisovat video soubory jako profesionálové.
Nejlepší funkce Trint
- Upravujte přepisy jako dokument a propojte je s původním zvukovým souborem
- Přidejte identifikaci řečníka, časové kódy a zvýraznění
- Spolupracujte s kolegy v reálném čase na stejné zvukové nahrávce a přepisech
- Exportujte soubory ve formátech DOCX, SRT, CSV a dalších
- Přeložte svůj přepis do více než 50 jazyků
Omezení Trint
- Přesnost může klesnout u hlučných nahrávek nebo více mluvčích
- Není ideální pro potřeby přepisu v reálném čase/živě
Ceny Trint
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 80 $/osoba za měsíc
- Pokročilá: 100 $/osoba za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Trintu?
Bezkonkurenční přepis v mých dvou hlavních jazycích (angličtina a francouzština). Skvělá je také jeho schopnost přepisovat titulky. All-in-one nástroj, není třeba přecházet na Premiere pro titulky, pohodlnější než Word pro základní přepis zvuku, skvěle identifikuje mluvčí. Skvělá online editace a velmi pohodlná mobilní aplikace […] Cena je opravdu vysoká, jako u všech SaaS nástrojů, začíná levně, ale pak ceny stoupají a jednoho dne se probudíte, podíváte se na své účty a jste v šoku, když zjistíte, kolik to stojí.
Bezkonkurenční přepis v mých dvou hlavních jazycích (angličtina a francouzština). Skvělá je také jeho schopnost přepisovat titulky. All-in-one nástroj, není třeba přecházet na Premiere pro titulky, pohodlnější než Word pro základní přepis zvuku, skvěle identifikuje mluvčí. Skvělá online editace a velmi pohodlná mobilní aplikace […] Cena je opravdu vysoká, jako u všech SaaS nástrojů, začíná levně, ale pak ceny stoupají a jednoho dne se probudíte, podíváte se na své účty a jste v šoku, když zjistíte, kolik to stojí.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace a nástroje pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence
6. Sonix (nejlepší pro rychlý přepis zvukových souborů s automatickým překladem mluveného slova)
Kdyby byla rychlost přepisu olympijským sportem, Sonix by si odnesl alespoň stříbro v psaní poznámek (samozřejmě, ClickUp by získal zlato). Sonix je nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence, který vyniká v přepisu zvuku a videa ve více než 40 jazycích – francouzštině, němčině, španělštině, hindštině a dalších – a zároveň efektivně spravuje vaše data.
Díky automatickému časovému označování, oddělení mluvčích a editoru založenému na prohlížeči je proces přepisu hračkou – není potřeba žádný další software ani náročná instalace.
Stačí vložit soubory, nechat je zpracovat a hotovo. Ať už nahráváte zvukové záznamy, schůzky přes Zoom nebo video soubory, Sonix poskytuje rychlé a přesné přepisy ve formátu, který se snadno upravuje, prohledává a sdílí.
Nejlepší funkce Sonix
- Přepisujte ve více než 40 jazycích s automatickým překladem
- Vyhledávejte, upravujte a zvýrazňujte přímo v editoru přepisu
- Stáhněte si přepisy jako text, titulky nebo dokumenty Google Docs
- Exportujte do různých formátů souborů, včetně SRT, DOCX a PDF
- Integrace se Zoomem, Dropboxem a dalšími aplikacemi
Omezení Sonixu
- Žádná možnost přepisu v reálném čase/živě
- Přesnost závisí do značné míry na kvalitě zvuku
Ceny Sonix
- Standard: Bezplatné používání platformy + 10 USD za hodinu za překlad a přepis
- Premium: 16,52 $/měsíc za jedno místo + 5 $ za hodinu za překlad a přepis
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sonixu?
Je to fantastický nástroj pro přepisování pracovních hlasových zpráv na cestách a jejich organizování. Přihlašovací odkazy ve webové verzi pro stolní počítače se nemění.
Je to fantastický nástroj pro přepisování pracovních hlasových zpráv na cestách a jejich organizování. Přihlašovací odkazy ve webové verzi pro stolní počítače se nemění.
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S pomocí AI agentů ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a přeměnit své poznámky ze schůzek na konkrétní další kroky – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci svého pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snadněji spravuje a škáluje.
7. Happy Scribe (nejlepší pro vícejazyčné týmy, které přepisují video soubory, přemýšlejí a mluví v titulcích)
Pokud váš tým před obědem mluví 10 různými přízvuky, Happy Scribe může být přepisovací nástroj, který jste hledali. Je navržen pro vícejazyčné uživatele a globální týmy, které potřebují rychlé a přesné přepisy a titulky na jednom místě.
Stačí nahrát zvukovou nahrávku nebo video soubor a vybrat si mezi přepisováním lidmi nebo umělou inteligencí. Podporuje více než 120 jazyků, dialektů a přízvuků – od španělštiny a francouzštiny po hindštinu a němčinu – což je ideální pro mezinárodní projekty.
Nejlepší funkce Happy Scribe
- Přepínejte mezi AI a 99% přesným přepisováním lidmi
- Využijte více než 120 jazyků, přízvuků a dialektů
- Prohlížejte, upravujte a exportujte v různých formátech, jako jsou TXT, DOCX, SRT a další, pomocí editoru v prohlížeči.
- Integrace s YouTube, Zoom a Google Drive
Omezení Happy Scribe
- Ruční přepis má delší dodací lhůtu
- Žádná podpora živého přepisu
Ceny Happy Scribe
- Starter: 12 $ za 60 minut (platba podle skutečného využití)
- Lite: 9 $ za měsíc
- Pro: 29 $ měsíčně
- Podnikání: 89 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Happy Scribe?
Co se mi na něm líbí nejvíc? Zaprvé je velmi snadno použitelný. Nemusíte nic hledat, abyste ho mohli používat. Pomáhá mi přepisovat videa do textové podoby, takže mohu vytvářet příspěvky na sociálních médiích pomocí textu z videí.
Co se mi na něm líbí nejvíc? Zaprvé je velmi snadno použitelný. Nemusíte nic hledat, abyste ho mohli používat. Pomáhá mi přepisovat videa do textové podoby, takže mohu vytvářet příspěvky na sociálních médiích pomocí textu z videí.
8. Notta (nejlepší pro přepis v reálném čase na různých zařízeních)
Notta převede jakýkoli zvukový soubor na čistý text v reálném čase – stačí nahrát soubory MP3, WAV, AAC nebo dokonce vložit video soubory ze Zoomu nebo Google Meet. Tento převodník zvuku na text se synchronizuje napříč zařízeními, takže můžete začít na telefonu a dokončit v prohlížeči, aniž byste o něco přišli.
Díky vícejazyčné podpoře a shrnutím založeným na umělé inteligenci usnadňuje Notta přepis zvuku, označování mluvčích a prohledávání všech přepisů, jako by se jednalo o dokumenty Google Docs. Ideální pro zaneprázdněné lidi, kteří musí zvládat nahrávky, schůzky a globální týmy.
Nejlepší funkce Notta
- Synchronizace mezi webem, mobilními a chytrými zařízeními
- Shrňte, zvýrazněte a proveďte vyhledávání klíčových slov pro rychlou kontrolu pomocí AI
- Podporuje více než 58 jazyků s přesným oddělením mluvčích
Žádná omezení
- Možnosti exportu (TXT, PDF atd.) jsou dostupné pouze po zaplacení.
- Režim offline je k dispozici pouze v mobilních aplikacích
Ceny Notta
- K dispozici je bezplatný tarif
- Pro: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Business: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
Přetáhněte odkaz na video nebo soubor a získejte kompletní shrnutí videa během několika sekund. Můžu přetáhnout i více souborů najednou, což se mi moc líbí. Potom je převedu do formátu shrnutí pro YouTube. Používám to pro videa z kurzů a je to nezbytná věc! Kéž bych mohl nastavit šablonu shrnutí pro YouTube jako standardní, abych nemusel klikat na každé shrnutí videa zvlášť, což zabere dalších 15–30 sekund na převod.
Přetáhněte odkaz na video nebo soubor a během několika sekund získáte kompletní shrnutí videa. Můžu přetáhnout i více souborů najednou, což se mi moc líbí. Potom je převedu do formátu shrnutí pro YouTube. Používám to pro videa z kurzů a je to nezbytná věc! Kéž bych mohl nastavit šablonu shrnutí pro YouTube jako standardní, abych nemusel klikat na každé shrnutí videa zvlášť, což zabere dalších 15–30 sekund na převod.
9. Temi (nejlepší pro rychlý a jednoduchý přepis zvuku a videa za rozumnou cenu)
Pokud máte termín a potřebujete přepsat zvukový záznam nebo převést video soubory bez čekání, Temi to zvládne za méně než pět minut.
Stačí nahrát zvukový soubor, pohodlně se usadit a nechat jeho engine pro rozpoznávání řeči (vycvičený na reálné přízvuky, nikoli robotické tóny) převést vaše mluvené slovo na čitelný text.
Editor přepisů je přehledný, funguje v prohlížeči a umožňuje vám upravovat, zvýrazňovat a stahovat soubory bez nutnosti používat další aplikaci. Bonus: Připojuje k přepisu časové značky, takže najít ten správný citát z vašeho posledního podcastu je hračka.
Nejlepší funkce Temi
- Nahrajte audio nebo video soubory a získejte přepisy během několika minut
- Podpora více formátů souborů, včetně MP3, MP4, WAV a M4A
- Vylepšete své přepisy pomocí editačních nástrojů v aplikaci
- Označujte přepisy časovými značkami a přesně označujte mluvčí
Omezení Temi
- Přesnost klesá s hlukem v pozadí nebo více mluvčími
- Chybí nástroje pro shrnutí pomocí umělé inteligence a nástroje pro spolupráci
Ceny Temi
- Zdarma až 45 minut
- Platba podle skutečného využití: 0,25 $ za minutu zvukového záznamu
Hodnocení a recenze Temi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Google Speech-to-Text (nejlepší pro vývojáře, kteří hledají škálovatelný přepis založený na umělé inteligenci)
Google Speech-to-Text dekóduje řeč ve velkém měřítku. Tento přepisovací nástroj, který byl vycvičen na desítkách tisíc hodin zvukových a video souborů, dokáže převádět zvuk ve více než 125 jazycích s působivou přesností.
Ať už pracujete s hlučnými nahrávkami schůzek nebo nahráváte rozhovory ve studiové kvalitě, tento nástroj se přizpůsobí zvukům v pozadí, mluvčím a dokonce i různým formátům souborů, jako jsou WAV, FLAC a MP3.
Ale je tu háček – nejde o nástroj typu plug-and-play jako Otter nebo Notta. Jedná se o převodník zvuku na text určený především pro vývojáře, který je vytvořen pro aplikace, CRM a velké transkripční pipeline a nabízí možnosti integrace na svém webu. Budete se muset orientovat v Google Cloud a API.
Pokud však vytváříte proces přepisu do platformy nebo chcete přepisovat audio a video ve velkém měřítku s automatickou interpunkcí, časovými značkami slov a diarizací mluvčích, nic nepřekoná surovou sílu motoru Google.
Nejlepší funkce služby Google Speech-to-Text
- Přepisujte streamování v reálném čase nebo v dávkách
- Automaticky zaznamenávejte interpunkci a řečníky
- Získejte hodnocení spolehlivosti na úrovni slov pro vyšší přesnost
- Hladká integrace se službami Google Cloud
Omezení služby Google Speech-to-Text
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a integraci
- Žádné vestavěné uživatelské rozhraní; pouze přístup k API
Ceny služby Google Speech-to-Text
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Google Speech-to-Text
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
Provádí skvělý přepis, který je přesný a vyžaduje jen minimální úpravy. Je dobré mít alternativy k jiným produktům, zejména k produktům Google, protože se integrují do všech produktových řad a jsou hostovány na cloudovém disku.
Provádí skvělý přepis, který je přesný a vyžaduje jen minimální úpravy. Je dobré mít alternativy k jiným produktům, zejména k produktům Google, protože se integrují do všech produktových řad a jsou hostovány na cloudovém disku.
Přepisujte na cestách v aplikaci ClickUp
Převaděče zvuku na text prošly dlouhou cestou – od základních přepisů až po chytré, vysoce kvalitní nástroje založené na umělé inteligenci, které umí shrnovat, označovat mluvčí a dokonce se integrovat s vašimi oblíbenými aplikacemi.
Pokud hledáte rychlost, přesnost a dostatečné přizpůsobení vašemu pracovnímu postupu, nástroje v tomto seznamu vám to splní. Pokud však chcete jít ještě o krok dál v oblasti bezpečnosti, přeměny mluveného slova na proveditelné úkoly, vyplňování prohledávatelných poznámek a zefektivnění týmové spolupráce, ClickUp je jasným vítězem.
Změní způsob, jakým váš tým zaznamenává a sdílí poznámky, a zajistí tak silnější propojení a vyšší produktivitu týmu.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a využijte rychlá, přesná a integrovaná řešení pro přepis.