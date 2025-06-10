11 nejlepších alternativ k Rev AI pro převod řeči na text v roce 2025

Rev AI je oblíbená transkripční služba, ale není to vaše jediná možnost. Pokud hledáte alternativu k Rev, která nabízí lepší ceny, přesnější přepisy, rychlejší dodání nebo hladkou integraci s nástroji jako Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams, tento seznam je pro vás to pravé.
V tomto průvodci jsme shromáždili 11 nejlepších alternativ k Rev AI – včetně bezplatných i placených možností. Tyto nástroje pro převod řeči na text vám pomohou přepsat audio a video soubory rychle a přesně, ať už se jedná o schůzky, rozhovory, podcasty nebo velké množství audio a video obsahu.
⚡ Revoluční změna: Některé nástroje v tomto seznamu jdou nad rámec převodu řeči na text – pomáhají vám shrnovat konverzace, označovat mluvčí a dokonce převádět hlasové poznámky na úkoly k provedení. Pokračujte v procházení a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Proč zvolit alternativy Rev AI?
Rev AI je software pro převod řeči na text vyvinutý společností Rev, který nabízí řešení pro přepis založená na umělé inteligenci i lidském přepisu. Rev AI je sice dobrá služba pro přepis, ale nemusí splňovat všechny požadavky, zejména pokud pracujete na složitějších projektech nebo s různorodými týmy. Zde je několik důvodů, proč uživatelé často hledají jiné alternativy k Rev:
- Problémy se složitým zvukem: Rev AI může mít potíže s audio nebo video soubory, které obsahují překrývající se hlasy, silné přízvuky nebo odborný žargon, což vede k nepochopení kontextu nebo nesprávné interpretaci.
- Omezené porozumění kontextu: Bez schopnosti pochopit kontext Rev AI často nesprávně interpretuje homofony nebo nedokáže udržet konzistentní terminologii v celém přepisu, zejména u dlouhých nebo podrobných nahrávek.
- Nepružné možnosti formátování: Platforma nabízí omezenou kontrolu nad strukturou přepisů, což může být frustrující pro uživatele se specifickými požadavky na formátování nebo přepis.
- Chybí funkce pro spolupráci: Rev AI nepodporuje editování přepisů v reálném čase ani spolupráci, což týmům ztěžuje společnou práci na revizích přepisů, komentářích nebo sdílených poznámkách.
- Nevhodné pro obsah specifický pro danou oblast: Pokud pracujete s odbornými termíny nebo názvy značek, Rev AI je často nesprávně označuje nebo nesprávně rozpoznává, což vyžaduje dodatečné ruční úpravy.
- Pomalější u velkých souborů: Zpracování dlouhých audio nebo video souborů může vést ke zpožděním, zpomalení systému a snížení produktivity, zejména u uživatelů, kteří zpracovávají velké množství nahrávek.
- Nižší přesnost u jiných jazyků než angličtina: Ačkoli podporuje více jazyků, software pro rozpoznávání řeči Rev AI má tendenci poskytovat méně spolehlivé výsledky u všeho, co není v angličtině.
👀 Věděli jste? Hlasová technologie vás s postupem času lépe rozumí. Moderní systémy převodu řeči na text využívají neustálé učení a přizpůsobení konkrétnímu uživateli. Proto vás váš hlasový asistent čím více ho používáte, tím lépe „rozumí“.
15 nejlepších alternativ k Rev AI v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny (USD/uživatel/měsíc)
|ClickUp
|AI přepis uvnitř nástrojů pro schůzky, návrhy úkolů, převod poznámek, integrované pracovní postupy projektů
|Týmy spravující úkoly + schůzky
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc
|Notta
|Nahrávání na více platformách, bohaté možnosti pořizování poznámek, označování mluvčích, překlady a vyhledávání v audio souborech.
|Individuální uživatelé, freelancerové
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc.
|Otter. ai
|Přepis v reálném čase, automatické shrnutí, synchronizace kalendáře, detekce mluvčího
|Hybridní pracovní týmy, pedagogové
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $ měsíčně.
|Descript
|Úpravy na základě přepisu, nahrávání obrazovky, odstranění výplňových slov, podpora více stop
|Podcastery, tvůrce videí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 $/měsíc.
|Trint
|Automatický přepis, nástroje pro úpravy, shrnutí pomocí umělé inteligence, export titulků, podpora více jazyků
|Mediální týmy, globální podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 80 $/měsíc.
|Sonix
|Vícejazyčná podpora, poznámky s časovými značkami, spolehlivost na úrovni slov, systém cloudových složek
|Mezinárodní týmy, výzkumníci
|K dispozici je bezplatný tarif; přepis začíná na 5 $/hodinu (Premium)
|Fathom
|Asistent pro Zoom, automatické připojení k schůzkám, souhrny hovorů, synchronizace CRM, rekapitulace e-mailů
|Prodejní týmy, společnosti pracující na dálku
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|Verbit
|AI + lidský přepis, živé titulky, modely specifické pro dané odvětví, nástroje pro titulky + dabing
|Podniky, právní/vzdělávací/mediální sektor
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Fireflies. ai
|AI asistent pro schůzky, integrace CRM, analýza řečníků, inteligentní vyhledávání, vlastní slovník
|Manažeři, týmy prodeje
|Navždy zdarma; placené tarify začínají na 18 $/měsíc
|Happy Scribe
|AI + lidský přepis, více než 120 jazyků, integrovaný editor titulků, podpora SDH
|Titulkáři, novináři, vícejazyčné týmy
|Model platby podle skutečného využití; ceny začínají na 12 USD/hodinu.
|Google Cloud Speech-to-text
|API přátelské pro vývojáře, živé + dávkové zpracování, více než 125 jazyků, diarizace, spolehlivost na úrovni slov
|Vývojáři, technické týmy, aplikace
|Standardní rozpoznávání ve verzi V2 začíná na 0,016 USD za minutu.
15 nejlepších alternativ k Rev AI, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší pro poznámky z jednání s využitím umělé inteligence a správu pracovních postupů)
Pro týmy, které jsou unavené z používání různých nástrojů pro přepis, sledování úkolů a dokumentaci video obsahu, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, zjednodušuje chaos pomocí jednotného pracovního prostoru založeného na umělé inteligenci.
V centru toho všeho je ClickUp Brain, váš virtuální asistent s umělou inteligencí, který byl vytvořen na podporu celého vašeho pracovního postupu. Jednou z jeho nejužitečnějších funkcí je ClickUp AI Notetaker , který se připojí k vašim hovorům (automaticky, pokud chcete), nahrává zvuk a generuje přepis v reálném čase, zvýrazňuje důležité body, úkoly a shrnutí, a to vše zatímco jste stále na schůzce.
Ještě před začátkem hovoru může Brain vytvořit inteligentní program schůzky na základě vašich předchozích diskusí a nevyřízených úkolů, takže váš tým bude připraven a bude mít jednotný přístup.
A co víc, každý přepis je plně prohledávatelný. Pokud se tedy snažíte vzpomenout si, co se řeklo na brainstormingu minulý měsíc, nemusíte procházet Slack ani Docs. Stačí se zeptat Brain a ten najde přesně to, co potřebujete.
Další oblastí, ve které se ClickUp odlišuje od tradičních nástrojů pro přepis, je to, co se děje po schůzce. Přepisy se neukládají jen do složky. Automaticky se propojují s příslušnými úkoly, projekty a dokumenty.
Pokud například někdo zmíní nějaký výstup, můžete danou větu zvýraznit a okamžitě ji převést na úkol v ClickUp, včetně přiřazení, termínu a priority.
Nyní vstupte do ClickUp Docs, flexibilního prostoru, kde může váš tým společně upravovat přepisy, přidávat souhrny generované umělou inteligencí, vkládat úkoly přímo na stránku a označovat členy týmu pro rychlou spolupráci.
Řekněme, že jste přepsali hovor o strategii obsahu: stačí vložit celý přepis do dokumentu, přímo tam přiřadit úkoly pro tvorbu obsahu a sledovat aktualizace, aniž byste museli dokument opustit.
ClickUp také zajišťuje, že nebudete ztrácet čas přepínáním mezi záložkami. Jeho AI Notetaker se integruje s vaším kalendářem a nástroji pro schůzky, jako jsou Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Po synchronizaci se automaticky připojí k vašim schůzkám, zaznamená vše a přehledně to uloží na správné místo.
A protože vše je součástí pracovního prostoru ClickUp, váš zvukový nebo video soubor se dostane ze stavu „nahraný“ do stavu „zpracovaný“, aniž byste museli hnout prstem.
📮ClickUp Insight: 49 % respondentů našeho průzkumu o efektivitě schůzek stále pořizuje ručně psané poznámky – což je v éře digitálních technologií překvapivý trend. Tato závislost na peru a papíru může být osobní preferencí nebo známkou toho, že digitální nástroje pro pořizování poznámek nejsou plně integrovány do pracovních postupů. Zároveň další průzkum ClickUp zjistil, že 35 % lidí tráví 30 minut nebo více shrnováním schůzek, sdílením akčních bodů a informováním týmů. 👀 ClickUp AI Notetaker tuto administrativní zátěž eliminuje! Nechte AI automaticky zaznamenávat, přepisovat a shrnovat vaše schůzky a zároveň identifikovat a přiřazovat úkoly – už žádné ručně psané poznámky ani manuální sledování! Zvyšte produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, automatizovaným úkolům a centralizovaným pracovním postupům ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Meetings: Poskytuje vyhrazené prostory pro přípravu, realizaci a následné kroky po schůzkách, což pomáhá týmům spolupracovat před, během i po každé schůzce, aniž by došlo ke ztrátě kontextu.
- ClickUp Clips : Nahrávejte krátká videa z obrazovky nebo hlasová videa a automaticky generujte přepisy, shrnutí nebo úkoly pro zpětnou vazbu přímo z nahraného obsahu.
- ClickUp Notepad : Před schůzkou si zapište hrubé myšlenky a poté propojte obsah svého poznámkového bloku s přepisy po hovoru a souhrny generovanými umělou inteligencí, abyste vytvořili kompletní pracovní postup před a po schůzce.
Omezení ClickUp
- Má rozsáhlou sadu funkcí, která vyžaduje určité zaučení pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Osobně mi to pomáhá držet krok s tím, co ode mě ostatní lidé potřebují. Mohu tak kontrolovat ostatní členy týmu a vracet se k poznámkám z našich schůzek. Velmi mi to pomáhá v interní komunikaci.
Osobně mi to pomáhá držet krok s tím, co ode mě ostatní lidé potřebují. Mohu tak kontrolovat ostatní členy týmu a vracet se k poznámkám z našich schůzek. Velmi mi to pomáhá v interní komunikaci.
⚡ Archiv šablon: Potřebujete zaznamenat klíčové body nebo sledovat úkoly z vašich hovorů? Tyto šablony poznámek z jednání vám pomohou dokumentovat diskuse, přiřadit další kroky a zajistit, aby všichni byli od prvního jednání na stejné vlně.
2. Notta (nejlepší pro vícejazyčný přepis v reálném čase)
Notta je software pro přepis v reálném čase, který podporuje více než 58 jazyků pro globální publikum. Umí přepisovat jak živé schůzky, tak předem nahrané zvukové nebo video soubory, a to díky vestavěnému překladu, který umožňuje účastníkům mluvícím různými jazyky sledovat konverzaci současně.
Notta také zahrnuje souhrny generované umělou inteligencí a identifikaci mluvčích, které uživatelům pomáhají rychle porozumět a uspořádat probrané informace. Podporuje týmovou spolupráci a umožňuje uživatelům okamžitě sdílet přepisy a souhrny s kolegy.
Nejlepší funkce Notta
- Vyberte klíčové momenty a přeměňte je na krátké zvukové nebo videoklipy se synchronizovanými přepisy.
- Stáhněte si poznámky ve formátech TXT, Word, PDF nebo titulky ve formátu SRT, nebo je synchronizujte s nástroji jako Notion.
- Nastavte hovory přes Notta a nechte je automaticky nahrávat a přepisovat, což eliminuje potřebu plánovačů třetích stran.
Omezení Notta
- Přesnost přepisu může být snížena v případě špatné kvality zvuku nebo více mluvčích, někdy dokonce dochází k vynechání vět nebo nesprávné identifikaci mluvčích.
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 13,49 $/měsíc
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
Toto řekl recenzent G2 o Notta:
Notta používám už přes rok. Za tu dobu jsem upravil přes 100 epizod podcastů a Notta mi slouží k tvorbě skrytých titulků a shrnutí pro poznámky k pořadu. Díky snadnému použití a tomu, že mi tak velmi usnadňuje práci podcastového editora, se jedná o revoluční změnu.
Notta používám už přes rok. Za tu dobu jsem upravil přes 100 epizod podcastů a Notta mi slouží k tvorbě skrytých titulků a shrnutí pro poznámky k pořadu. Díky snadnému použití a tomu, že mi tak velmi usnadňuje práci podcastového editora, se jedná o revoluční změnu.
3. Otter. ai (nejlepší pro společné poznámky z jednání)
Otter. ai je nástroj pro přepis v reálném čase, který zachycuje zvuk ze Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams a generuje živé titulky během schůzky. Uživatelé mohou přejít zpět a podívat se na předchozí dialog nebo použít vestavěný živý chat k položení otázek nebo objasnění bodů během hovoru.
I když nejste k dispozici, AI asistent Otter se může automaticky připojit k schůzkám a začít přepisovat za vás. Poskytuje také souhrny a akční položky generované umělou inteligencí, které jsou jasně propojeny s řečníky pro snadné sledování. Díky vestavěné identifikaci řečníků a vlastním značkám (jako #rozhodnutí nebo #akce) mohou uživatelé rychle organizovat, vyhledávat a filtrovat důležité části přepisu.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Zachytí sdílené snímky z hovorů Zoom/Teams a vloží je do přepisu společně s dialogem.
- Vytváří následné e-maily nebo osnovy z poznámek ze schůzek pomocí výzev ve stylu GPT.
- Sleduje dobu mluvení, frekvenci mluvčích a klíčová slova pro lepší analýzu schůzek.
Omezení Otter. ai
- Mnoho uživatelů zaznamenalo, že přesnost přepisu může klesat v případě silného přízvuku nebo špatné kvality zvuku.
Ceny Otter. ai
- Zdarma:
- Plus: 16,99 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 30 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Toto řekl recenzent G2 o Otter. ai:
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepis zvukových a obrazových záznamů. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukového záznamu. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost. Prémiovou verzi používám už dlouho a nedávná aktualizace, díky které vám umělá inteligence pomáhá extrahovat požadované informace z konverzace, je velmi užitečná.
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepis zvukových a obrazových záznamů. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukového záznamu. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost. Prémiovou verzi používám už dlouho a nedávná aktualizace, díky které vám umělá inteligence pomáhá extrahovat požadované informace z konverzace, je velmi užitečná.
4. Descript (nejlepší pro pokročilou úpravu zvuku/videa s přepisem)
Descript je nástroj pro přepis určený pro tvůrce obsahu, kteří také potřebují upravovat audio nebo video. Jeho klíčovým rozlišovacím prvkem je schopnost upravovat média úpravou přepisu; smažete slovo v textu a odstraní se také z videa nebo podcastu.
Kromě základního převodu řeči na text nabízí Descript nástroje pro efektivnější čištění a organizaci přepisů. Funkce odstranění výplňových slov automaticky detekuje a zvýrazní fráze jako „um“, „uh“ a „you know“, což uživatelům umožňuje jejich odstranění jediným kliknutím a získání tak uhlazenějšího zvuku. Identifikace mluvčích označuje, kdo co řekl ve skupinových konverzacích, s možností přiřadit jména nebo filtrovat podle mluvčího.
Nejlepší funkce Descript
- Vytvářejte a upravujte hlasové nahrávky pomocí klávesnice. Descript syntetizuje nový zvuk pomocí vašeho původního hlasu.
- Nahrávejte rozhovory se vzdálenými hosty, přepisujte více stop a upravujte je synchronizovaně.
- Společná editace v reálném čase se sledováním verzí a komentáři, podobně jako Google Docs pro audio/video.
Omezení Descript
- Uživatelé hlásili, že aplikace může být chybová nebo pomalá, zejména u velkých projektů.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyista: 24 $/osoba/měsíc
- Tvůrce: 35 $/osoba/měsíc
- Podnikání: 65 $/osoba/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Toto řekl recenzent G2 o Descript:
Pomocí Descriptu jsem vytvořil asi 100 epizod podcastů, od psaní poznámek k pořadu pomocí AI až po odstranění výplňových slov a exportování videa ve vysoké kvalitě. Díky snadné editaci je skvělý pro vytváření klipů a videí s referencemi. Osobně jsem ho dokonce použil k přepisu a prohledávání zaznamenané lékařské konzultace. Celkově je velmi snadný na používání.
Pomocí Descriptu jsem vytvořil asi 100 epizod podcastů, od psaní poznámek k pořadu pomocí AI až po odstranění výplňových slov a exportování videa ve vysoké kvalitě. Díky snadné editaci je skvělý pro vytváření klipů a videí s referencemi. Osobně jsem ho dokonce použil k přepisu a prohledávání zaznamenané lékařské konzultace. Celkově je velmi snadný na používání.
🧠 Zajímavost: Ruční přepis jedné hodiny zvukového záznamu může trvat až 4–6 hodin. Před zavedením nástrojů umělé inteligence potřebovali profesionální přepisovatelé často celý pracovní den, aby čistě přepsali jednu schůzku nebo epizodu podcastu.
5. Trint (nejlepší pro spolupráci při přepisu)
Trint je nástroj pro převod řeči na text určený pro týmy zabývající se obsahem, novináře a mediální profesionály. Podporuje více než 30 jazyků pro přepis a dokáže překládat přepisy do více než 50 jazyků, což je užitečné pro globální spolupráci. Uživatelé mohou nahrávat audio nebo video soubory a Trint je rychle převede na editovatelné přepisy s důrazem na přesnost.
Trint také zahrnuje kolaborativní online editor, kde týmy mohou společně revidovat, komentovat a upravovat přepisy, podobně jako v Google Docs. Sleduje historii verzí a zahrnuje auditní stopy, což editorům umožňuje vrátit změny zpět nebo sledovat, kdo co upravil. K dispozici je také Story Builder pro sestavování více částí přepisu do strukturovaných narativů nebo skriptů, které se často používají pro redakční práci nebo produkci videa.
Nejlepší funkce Trint
- Automaticky označuje mluvčí a umožňuje uživatelům zadávat vlastní termíny nebo jména pro zvýšení přesnosti.
- Streamuje a přepisuje živý zvuk z akcí, tiskových konferencí nebo konferencí v reálném čase.
- Propojuje se s nástroji jako Adobe Premiere, Slack, Google Drive a platformami CMS; podporuje také automatizaci Zapier.
Omezení Trint
- Trint upřednostňuje rychlost a cenu před přesností, takže byste měli počítat s tím, že budete muset provést kontrolu a opravit nesprávně rozpoznaná slova nebo interpunkci.
Ceny Trint
- Zdarma
- Starter: 80 $/licence/měsíc
- Pokročilé: 100 $/licence/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Trintu?
Toto řekl recenzent G2 o Trintu:
Spoléháme se na Trint, který nám pomáhá pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Líbí se mi, jak snadno se používá a jak přesně přepisuje naše rozhovory. Práce na přepisech může být zdlouhavá, ale tento nástroj výrazně zkracuje čas potřebný k úpravám naší práce.
Spoléháme se na Trint, který nám pomáhá pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Líbí se mi, jak snadno se používá a jak přesně přepisuje naše rozhovory. Práce na přepisech může být zdlouhavá, ale tento nástroj výrazně zkracuje čas potřebný k úpravám naší práce.
6. Sonix (nejlepší pro rychlý, vícejazyčný přepis)
Sonix je platforma pro přepis založená na umělé inteligenci, která dokáže zpracovat přepisy v několika jazycích v jednom souboru. Její online editor synchronizuje přehrávání zvuku s přepisem, což usnadňuje kontrolu, vyhledávání klíčových slov a opravu chyb. Obsahuje také skóre spolehlivosti pro každé slovo, které zvýrazňuje nejistý text, takže uživatelé přesně vědí, kde zvuk znovu zkontrolovat.
Sonix slouží také jako mediální knihovna. Přepisy jsou uloženy v cloudu, uspořádány do složek nebo projektů a podporují nastavitelnou rychlost přehrávání. Funkce jako AudioText Matches automaticky označují řečníky, zatímco poznámky s časovým razítkem vám umožňují označit důležité citáty nebo části. Časová razítka pro jednotlivá slova jsou k dispozici pro přesné úpravy nebo titulky, což je užitečné zejména pro tvůrce videí.
Nejlepší funkce Sonix
- Díky nástrojům pro export titulků můžete získat soubory titulků (SRT, VTT) s příslušnými časovými kódy z vašich přepisů v jakémkoli z podporovaných jazyků.
- Automaticky identifikuje a propojuje klíčové termíny nebo citáty pro rychlejší kontrolu a shrnutí.
- Nabízí funkci automatického vkládání titulků, která umožňuje stylizovat a vkládat titulky přímo do vašeho videa, a to vše v rámci platformy Sonix.
Omezení Sonixu
- Někteří uživatelé zaznamenali, že může mít potíže s určitými přízvuky nebo specializovanou terminologií.
Ceny Sonix
- Standard: 0 $/měsíc (10 $/hodina zvukového záznamu)
- Premium: 22 $/pracovní místo/měsíc (5 $/hodina zvukového záznamu)
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sonixu?
Toto řekl recenzent Capterra o Sonixu:
Super rychlý pracovní postup pro přepis. AI pracuje s přesností téměř 95 %, a to nejen v angličtině, ale i v němčině. Poté mi přepis nepřesných slov zabral pouze 25 % až 50 % celkové doby rozhovoru.
Super rychlý pracovní postup pro přepis. AI pracuje s přesností téměř 95 %, a to nejen v angličtině, ale i v němčině. Poté mi přepis nepřesných slov zabral pouze 25 % až 50 % celkové doby rozhovoru.
7. Fathom (nejlepší pro bezplatné shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence)
Fathom je nativní přepisový asistent pro Zoom, který se automaticky připojí k vašim schůzkám, přepíše je v reálném čase a ihned po skončení hovoru dodá souhrny generované umělou inteligencí. Objeví se jako tichý účastník a zobrazí živé titulky, takže se můžete soustředit na konverzaci, místo abyste se snažili dělat si poznámky.
Během schůzky dokáže Fathom detekovat klíčové momenty pomocí AI nebo vám umožní ručně označit důležité výroky. Poté vygeneruje přehledné shrnutí s doslovnými citacemi, akčními položkami a postřehy, takže se nemusíte prohrabovat celými přepisy, abyste si vzpomněli, o čem se diskutovalo.
Nejlepší funkce Fathom
- Automaticky odesílá souhrny hovorů a klíčové body do Salesforce nebo HubSpot, aby byly záznamy o zákaznících vždy aktuální.
- Poskytuje souhrn po hovoru přímo do vaší e-mailové schránky, kde jsou uvedeny důležité citáty, úkoly a následné kroky.
- Všechny přepisy a poznámky jsou soukromé; nic se nesdílí, pokud se tak sami nerozhodnete.
Pochopte omezení
- V rámci schůzek s omezeným prostorem (například na Zoom nebo Google Meet) se bot Fathom zobrazuje jako plnohodnotný účastník a zabírá viditelné místo na obrazovce.
Ceny Fathom
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $/uživatel/měsíc
- Team Edition: 29 $/uživatel/měsíc
- Team Edition Pro: 39 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Toto řekl recenzent G2 o Fathom:
Absolutně bezchybné shrnutí schůzek a akční body jsou přesně na místě. Líbí se mi, jak rychle se shrnutí dostane do mé schránky (do 60 sekund od skončení schůzky). Velmi snadné a intuitivní použití a hladká integrace se Zoomem a Google Meet. Líbilo se mi jednoduché nastavení pomocí úvodního videa/metody a rychlá podpora/odpověď.
Absolutně bezchybné shrnutí schůzek a akční body jsou přesně na místě. Líbí se mi, jak rychle se shrnutí dostane do mé schránky (do 60 sekund od skončení schůzky). Velmi snadné a intuitivní použití a hladká integrace se Zoomem a Google Meet. Líbilo se mi jednoduché nastavení pomocí úvodního videa/metody a rychlá podpora/odpověď.
8. Verbit (nejlepší pro přepis a titulky na podnikové úrovni)
Verbit je platforma pro přepis a titulky, která využívá hybridní model, kde AI zpracovává počáteční přepis a poté profesionální lidští přepisovatelé rychle upravují a kontrolují přepis, aby dosáhli téměř dokonalé kvality. Podporuje také titulky v reálném čase prostřednictvím CART (Communication Access Realtime Translation), které se běžně používají ve třídách, na konferencích a webinářích Zoom.
Verbit je navržen pro podnikové použití, splňuje normy HIPAA, GDPR a SOC-2 a pro větší bezpečnost podporuje nasazení v soukromém cloudu. Platforma umožňuje uživatelům nastavit slovníky specifické pro danou doménu, aby bylo zajištěno správné přepisování složitých nebo specializovaných termínů. Pro lepší přístupnost také poskytuje živé audio popisy.
Nejlepší funkce Verbit
- Podporuje identifikaci více mluvčích a umožňuje označit mluvčí podle jména nebo hlasového profilu.
- Nabízí překlad přepisů a dokonce i dabing pomocí umělé inteligence na podporu tvorby vícejazyčného obsahu.
- Verbit obsahuje funkci „Gen V“ AI summaries, která automaticky generuje stručné shrnutí schůzek nebo hodin.
Omezení Verbit
Přítomnost četných ikon rozptýlených po celém uživatelském rozhraní byla zmíněna jako zdroj zmatení.
Ceny Verbit
- Zdarma (až 30 minut)
- Samoobslužná služba: 29 $/měsíc
- Kompletní služby: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Verbit
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Verbit?
Toto řekl recenzent G2 o Verbit:
Na Verbit se mi líbí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, přesné rozpoznávání řeči a zákaznicky orientovaný přístup. Používám ho každý den, je integrován do našeho systému.
Na Verbit se mi líbí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, přesné rozpoznávání řeči a zákaznicky orientovaný přístup. Používám ho každý den, je integrován do našeho systému.
🧠 Zajímavost: Hollywood má tajné armády přepisovatelů. Titulky k filmům a televizním pořadům často vytvářejí specializované přepisovací služby – některé pracují snímek po snímku, aby dokonale synchronizovaly dialogy, zvuky v pozadí a identifikaci mluvčích.
9. Fireflies. ai (nejlepší pro analýzu schůzek pomocí umělé inteligence)
Fireflies. ai je asistent pro schůzky v reálném čase využívající umělou inteligenci, který automaticky nahrává a přepisuje schůzky na platformách jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Přepisy se zobrazí na vaší nástěnce Fireflies okamžitě po skončení schůzky, včetně časových značek a rozlišení mluvčích.
Ale nejde jen o přepis. Fireflies přidává vrstvu konverzační inteligence tím, že označuje klíčové momenty, generuje akční položky a vytváří souhrny schůzek. Jeho analýza sentimentu pomáhá týmům porozumět tónu, zatímco funkce inteligentního vyhledávání umožňuje filtrovat konverzace podle klíčových slov, otázek, dat nebo kategorií.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Fireflies můžete naučit vlastní slovní zásobu, abyste zlepšili přesnost u konkrétních termínů, zkratek nebo názvů produktů používaných vaším týmem.
- Integruje se s CRM nástroji, jako jsou Salesforce a HubSpot, projektovými manažery, jako jsou Asana a Trello, a cloudovými platformami, jako jsou Google Drive a Dropbox.
- Nabízí analýzu hlasu a řečníků, jako je doba mluvení na řečníka, scorecards a statistiky, které pomáhají manažerům efektivně koučovat členy týmu.
Omezení Fireflies. ai
Občasné potíže s přesným přepisem a shrnutím schůzek, zejména v situacích, kdy hovoří více osob, mají silný přízvuk nebo je v pozadí hluk.
Ceny Fireflies. ai
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $/licence/měsíc
- Podnikání: 29 $/pracovní místo/měsíc
- Podnik: 39 $/pracovní místo/měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Toto řekl recenzent G2 o Fireflies. ai:
Shrnutí jsou neuvěřitelně přesná a přehledná a líbí se mi, že lze jakýkoli bod rozbalit a zobrazit více kontextu (skvělá výhoda plánu Pro). Možnost zobrazit shrnutí schůzky společně s úplným přepisem šetří spoustu času a díky propojeným časovým značkám se snadno dostanete přímo k části konverzace, kterou potřebujete.
Shrnutí jsou neuvěřitelně přesná a přehledná a líbí se mi, že lze jakýkoli bod rozbalit a zobrazit více kontextu (skvělá výhoda plánu Pro). Možnost zobrazit shrnutí schůzky společně s úplným přepisem šetří spoustu času a díky propojeným časovým značkám se snadno dostanete přímo k části konverzace, kterou potřebujete.
10. Happy Scribe (nejlepší pro přepis a titulky s možností lidského zásahu)
Happy Scribe je oblíbená platforma pro přepis, která nabízí přepisy generované umělou inteligencí ve více než 120 jazycích a dialektech. Nastavení je jednoduché: stačí nahrát soubor, vybrat jazyk a během několika minut obdržíte přepis s časovými značkami. Automaticky přidává interpunkci, velká písmena a dokáže rozpoznat a označit různé mluvčí pro snadnou kontrolu.
Happy Scribe také nabízí flexibilitu a možnost jedním kliknutím vylepšit jakýkoli AI přepis na úroveň přesnosti lidského přepisovatele. Obsahuje také robustní editor titulků, který nejen přepisuje řeč, ale také generuje časované titulky připravené k exportu. Můžete slučovat, rozdělovat a upravovat řádky titulků a dokonce přidávat SDH (titulky pro neslyšící a nedoslýchavé) s popisy zvuků nebo označeními mluvčích.
Nejlepší funkce Happy Scribe
- Editor se synchronizuje s audio vlnovými formami pro snadnou kontrolu a zahrnuje funkci najít a nahradit, plus možnost označit vlastní jména mluvčích.
- Můžete pozvat spolupracovníky, aby upravovali přepisy přímo v platformě, nebo exportovat soubory ve formátech Word nebo TXT pro offline použití.
- K dispozici je také funkce Komentáře, takže můžete kolegům zanechat poznámky nebo otázky k určitým časovým značkám (např. „Nesrozumitelné slovo, prosím zkontrolujte“).
Omezení HappyScribe
- Absence mobilní aplikace, která omezuje uživatelům přístup k platformě na cestách a snižuje produktivitu těch, kteří preferují práci z mobilních zařízení.
Ceny HappyScribe
- Zdarma
- Starter: Platba podle skutečného využití (od 12 $ za 60 minut)
- Lite: 9 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Happy Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Happy Scribe?
Toto řekl recenzent G2 o Happy Scribe:
Je to stejně snadné jako nahrát zvukový soubor a počkat minutu. Poté stačí opravit pouze 10 % textu, který nebylo možné přepsat automaticky. Navíc je možné přehrávat zvukový záznam během opravy textu, což práci výrazně usnadňuje.
Je to stejně snadné jako nahrát zvukový soubor a počkat minutu. Poté stačí opravit pouze 10 % textu, který nebylo možné přepsat automaticky. Navíc je možné přehrávat zvukový záznam během opravy textu, což práci výrazně usnadňuje.
11. Google Cloud Speech-to-Text (nejlepší pro vývojáře a škálovatelné API pro rozpoznávání řeči)
Google Cloud Speech-to-Text je vývojářsky přívětivé API podnikové úrovně, které převádí zvuk na text ve velkém měřítku. Namísto tradičního uživatelského rozhraní nabízí robustní backendový engine vytvořený pro podporu aplikací, hlasových botů a automatizovaných pracovních postupů. Podporuje jak streamování v reálném čase, tak hromadný přepis, což znamená, že můžete streamovat živý zvuk s nízkou latencí nebo nahrávat předem nahrané soubory a získat podrobné přepisy s časovými značkami.
API se snadno přizpůsobí velkým objemům a zahrnuje pokročilé nástroje, jako jsou metadata rozpoznávání, automatická interpunkce a skóre spolehlivosti na úrovni slov, které vývojářům pomáhají doladit kvalitu přepisu. Vývojáři mohou přesnost dále vylepšit poskytnutím vlastního slovníku (např. názvy značek nebo termíny specifické pro danou doménu).
Nejlepší funkce Google Cloud Speech-to-Text
- Můžete trénovat vlastní modely rozpoznávání řeči pomocí AutoML (v současné době v omezeném provozu) nebo se rozhodnout pro vylepšené modely pro telefonní hovory a videa, které zajistí vyšší přesnost ve specializovaných audio scénářích.
- Podporuje diarizaci mluvčích, automatické označování mluvčích bez ručního zadávání.
- Nabízí alternativní přepisy pro nejasné zvukové segmenty, což vývojářům poskytuje flexibilitu při výběru nejpřesnější interpretace.
Omezení služby Google Cloud Speech-to-Text
- Někteří uživatelé hlásili znatelné zpoždění při přepisu v reálném čase, což může mít vliv na efektivitu a odezvu při zpracování živé řeči.
Ceny služby Google Cloud Speech-to-Text
- Na základě množství zpracovaného zvuku za měsíc, měřeného v sekundových intervalech. Například standardní rozpoznávání ve verzi V2 začíná na 0,016 USD za minutu a s vyšším využitím se cena snižuje, zatímco lékařské modely jsou prvních 60 minut zdarma a poté stojí 0,078 USD za minutu.
Hodnocení a recenze služby Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o službě Google Cloud Speech-to-Text?
Toto řekl recenzent G2 o službě Google Cloud Speech-to-Text:
Provádí skvělý přepis, který je přesný a vyžaduje jen minimální úpravy. Je dobré mít alternativy k jiným produktům, zejména k produktům Google, protože se integrují do všech produktových řad a jsou hostovány na cloudovém disku.
Provádí skvělý přepis, který je přesný a vyžaduje jen minimální úpravy. Je dobré mít alternativy k jiným produktům, zejména k produktům Google, protože se integrují do všech produktových řad a jsou hostovány na cloudovém disku.
Nástroje pro přepis, které fungují (vyzkoušejte ClickUp)
Nástroje pro přepis vám pomohou zachytit konverzace, schůzky a nápady z audio nebo video souborů. Ale jakmile je přepis hotový, správa všeho, co následuje – jako úpravy, plánování obsahu nebo aktualizace týmu – stále vyžaduje jeden organizovaný a uživatelsky přívětivý prostor.
A právě tady přichází na řadu ClickUp. Ať už pracujete s video obsahem, přepsanými rozhovory nebo poznámkami z jednání generovanými umělou inteligencí ze Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams, ClickUp vám pomůže vše spojit dohromady. Díky integrovaným dokumentům, šablonám a ClickUp AI můžete spravovat projekty, vytvářet obsah a spolupracovat – vše na jednom místě.
