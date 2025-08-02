11 nejlepších alternativ k Descript pro úpravy videa a zvuku pomocí umělé inteligence v roce 2025

Descript je široce používán pro transkripci pomocí umělé inteligence, úpravy videa a nahrávání obrazovky, což z něj činí solidní výchozí bod pro mnoho tvůrců. Ale jak vaše potřeby v oblasti obsahu rostou, možná budete potřebovat nástroje s hlubší kontrolou úprav, lepšími dabingy nebo flexibilnějšími pracovními postupy.
V tomto průvodci jsme shrnuli nejlepší alternativy k Descript – od nástrojů vytvořených pro podcastery a pedagogy až po platformy pro filmovou editaci, vícejazyčné přepisy a spolupráci založenou na umělé inteligenci.
Proč zvolit alternativy k Descript
Descript usnadňuje úpravy, zejména pokud s audio nebo video obsahem teprve začínáte. Jakmile se však dostanete do tempa, může se vám pár věcí zdát divné. Zde je několik běžných problémů, se kterými se uživatelé setkávají:
- Delší videa mohou být pomalá a neuspořádaná.
- Kvalita zvuku často vyžaduje úpravy v externích nástrojích.
- Vícekanálová úprava je omezená a není příliš intuitivní.
- Integrace se softwarem pro spolupráci na obsahu je slabá.
- Ceny jsou nad rámec základního tarifu poměrně vysoké.
- Šablony storyboardů nepodporují komplexní plánování videa.
- Nástroje AI mají potíže s kontextem v hlučném nebo technickém zvuku.
Pokud navíc vyvíjíte podrobné komunikační strategie nebo spravujete větší mediální projekty a videozáznamy, možná budete potřebovat nástroje, které nabízejí pokročilejší funkce.
👀 Věděli jste? Zákon o komunikaci a přístupnosti videa v 21. století (CVAA) stanoví, že všechna online videa, která byla dříve vysílána v televizi s titulky, musí mít titulky i při streamování. Platformy zobrazující online televizní obsah musí udržovat kvalitu, načasování a přesnost titulků podle standardů FCC.
Alternativy k Descriptu v kostce
Než se pustíme do detailů, podívejte se, jak si nejlepší alternativy Descriptu z našeho seznamu stojí v porovnání s ostatními z hlediska klíčových funkcí, použití a ceny.
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy všech velikostí, které potřebují sledování úkolů pomocí umělé inteligence, vzdálenou spolupráci a produkci obsahu.
|ClickUp Clips, AI přepis, shrnutí schůzek, integrace úkolů, dokumenty, automatizace, šablony projektů
|Zdarma; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny
|Otter. ai
|Nahrávání a přepisování schůzek pomocí AI agentů
|Živý přepis, přehrávání schůzek, automatické shrnutí, synchronizace se Salesforce, mobilní widgety, zkratky Siri
|Zdarma; placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc
|Murf AI
|Přidávání vysoce kvalitních komentářů k video obsahu
|Text-to-speech voiceovery, více než 120 hlasů, editace skriptů, ovládání výšky tónu/rychlosti/důrazu, synchronizace zvuku
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|VEED. IO
|Vizuální editace videa zaměřená na branding a rychlá tvorba obsahu
|Sady pro značky, generátor titulků, odstranění výplňových slov, audiogramy, editace v prohlížeči, podpora iOS
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc
|Maestra
|Překlad a přepis videí v reálném čase ve více než 125 jazycích
|Vícejazyčný přepis, editor titulků, klonování hlasu, odstranění výplňových slov, dabing, živé titulky
|Placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|Camtasia
|Úprava videa na časové ose s interaktivními výukovými funkcemi
|Snímání obrazovky, vícekanálová časová osa, kvízy, animované poznámky, exporty LMS, vestavěné nahrávání, šablony obsahu
|Cena od 179,88 $/rok
|Riverside. fm
|Nahrávání podcastů a videí ve vysokém rozlišení
|Lokální nahrávání v rozlišení 4K, samostatné stopy, Magic Clips, živé nahrávání do cloudu, přepis pomocí umělé inteligence
|Zdarma; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
|Trint
|Rychlý, vícejazyčný přepis a společná editace
|Přepis ve více než 40 jazycích, překlad do více než 50 jazyků, značky mluvčích, prohledávatelné přepisy, shrnutí
|Placené tarify začínají na 80 $/měsíc.
|DaVinci Resolve
|Projekty s velkým množstvím vizuálních efektů, filmová editace a profesionální ovládání
|Úpravy časové osy, barevné korekce, pohyblivé grafiky, audio nástroje Fairlight a grafické možnosti.
|Ceny na míru
|Reduct
|Úprava videí na základě rozhovorů s kolaborativními pracovními postupy
|Úpravy textu, fuzzy vyhledávání, zvýraznění, týmové značkování, příběhy založené na reelech
|Placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Rev
|Přepisy, titulky a přesnost na úrovni právních dokumentů v lidské kvalitě
|Ručně editované přepisy, titulky v cizích jazycích, živé titulky, integrace Zoom, soulad s právními předpisy
|Placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
11 nejlepších alternativ k Descript, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nyní, když znáte nedostatky tohoto nástroje, pojďme prozkoumat alternativy k Descript, které mohou tyto mezery vyplnit a zároveň poskytnout plynulý uživatelský zážitek. Podívejme se na jejich vynikající funkce, omezení, ceny a uživatelské recenze, abyste mohli najít ten správný nástroj pro vaše audio a video potřeby.
Ať už se spoléháte na úpravy založené na přepisu, potřebujete lepší nástroje pro správu videozáznamů nebo prostě chcete rychlejší a flexibilnější způsob úpravy videí, náš seznam obsahuje platformu, která vyhovuje vašemu pracovnímu postupu při tvorbě obsahu.
1. ClickUp (nejlepší pro správu pracovních postupů při úpravách zvuku a videa)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, se snadno přizpůsobí správě celého pracovního postupu při produkci videa nebo podcastu. Na rozdíl od Descript, který se zaměřuje pouze na úpravy a přepis, ClickUp vám pomůže naplánovat, přiřadit a sledovat každý krok, od psaní scénáře až po postprodukci.
Je to obzvláště užitečné pro týmy, které se potýkají s více projekty, krátkými termíny a mnoha proměnnými. Platforma nahrává krátká videa, generuje poznámky z jednání, shrnutí a přepisy pomocí umělé inteligence a nabízí hladkou integraci úkolů, aby vaše projekty pokračovaly.
Potřebujete rychle začít nahrávat obrazovku? ClickUp Clips, nahrávejte a sdílejte obrazovku přímo ze svého pracovního prostoru – bez nutnosti dalších nástrojů.
Po dokončení nahrávání zkopírujte odkaz a vložte jej do ClickUp Docs nebo úkolů, abyste svůj tým provedli dalšími kroky.
Vytvářejte videa a vkládejte nahrávky obrazovky pomocí ClickUp Clips.
ClickUp Clips je bezplatný program pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku, který umožňuje sdílet aktualizace, návody nebo zpětnou vazbu bez nekonečného psaní nebo schůzek. Stáhněte si svůj klip nebo sdílejte veřejný odkaz – i mimo svůj pracovní prostor.
Každé video se ukládá do vašeho centra pro pozdější použití. Ať už vedete editora, nahráváte výukový program nebo vytváříte firemní video, Clips nabízí jednodušší alternativu ke složitému editačnímu programu Descript.
Pořádejte asynchronní schůzky a zjednodušte zpětnou vazbu
Vyhněte se každodenním poradám a dlouhým videohovorům. Použijte ClickUp Chat ke spolupráci v kontextu, vkládání komentářů a označování kolegů. Použijte SyncUps k přechodu na videohovory nebo hlasové hovory s vaším týmem v reálném čase – aniž byste opustili ClickUp. Sdílejte svou obrazovku, propojujte úkoly, pořizujte poznámky a nahrávejte relaci pro všechny, kteří ji zmeškali. Je to ideální řešení pro rychlé produkční porady, recenze nebo úpravy za běhu.
Automaticky přepisujte klipy pomocí ClickUp Brain
ClickUp také nabízí nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence, které automaticky generují text z řeči pro vaše audio a video soubory. Chcete-li začít, spusťte ClickUp Brain ze svého pracovního prostoru, který automaticky přepíše každý klip, který vytvoříte.
Můžete dokonce klást otázky z klipu a přepisu a ClickUp Brain okamžitě vygeneruje přesné informace a poznatky. Vestavěná umělá inteligence navíc může navrhnout vylepšení vašeho procesu úpravy videa a tvorby obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Můžete dokonce použít funkci ClickUp Brain Max pro Talk to Text, abyste své mluvené nápady proměnili v plně formátované dokumenty nebo úkoly – stačí kliknout na ikonu mikrofonu, mluvit přirozeně a nechat ClickUp postarat se o psaní.
Vytvářejte souhrny živých schůzek pomocí ClickUp AI Notetaker
Na rozdíl od Descriptu nebo jiných nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence, kde musíte nahrávky nahrát nebo importovat, abyste získali přepisy a mohli je ručně upravovat, ClickUp vše zpracovává v reálném čase. ClickUp AI Notetaker se připojí k vašim hovorům v Zoomu nebo Google Meet, zpracuje diskusi a automaticky vygeneruje shrnutí s akčními položkami, rozhodnutími a následnými kroky.
Je navržen tak, aby omezil ruční psaní poznámek a pomohl týmům soustředit se během hovorů, místo aby se musely snažit vše zapisovat. Můžete zaznamenat diskusi, vytvořit přehledné shrnutí a propojit jej přímo s příslušnými úkoly a dokumenty ClickUp Docs.
Pokud se váš tým schází každý týden, aby naplánoval scénáře nebo osnovy, nechte ClickUp, aby to zařídil živě – není třeba to později zpracovávat v Descriptu. Získáte okamžitý souhrn s přiřaditelnými úkoly, takže týmy zabývající se obsahem mohou proměnit konverzace v úkoly bez nutnosti úprav nebo čištění.
📮ClickUp Insight: 50 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že pátek je jejich nejproduktivnějším dnem. Může se jednat o jev typický pro moderní způsob práce. V pátek bývá méně schůzek, což v kombinaci s kontextem nashromážděným během pracovního týdne může znamenat méně rušivých vlivů a více času na hlubokou, soustředěnou práci.
Chcete si udržet produktivitu na úrovni pátku po celý týden? Využijte asynchronní komunikaci s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací! Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips, získejte okamžité přepisy pomocí ClickUp Brain nebo požádejte AI Notetaker od ClickUp, aby za vás shrnul hlavní body schůzky!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přiřazujte úkoly spojené s konkrétními částmi vašeho produkčního procesu, jako je editace videostop nebo kontrola scénářů.
- Organizujte všechny své obsahové projekty pomocí přizpůsobených zobrazení, jako jsou kalendář, tabule a časová osa.
- Automatizujte rutinní kroky, jako je přesun úkolů ze skriptování do editace, jakmile je nahrané surové video nahráno pomocí ClickUp Automations.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí šablon, které podporují plánování, kontrolu a schvalování pro hladké řízení projektů výroby videa.
- Integrujte nástroje pro úpravu videa, cloudové úložiště a aplikace pro zasílání zpráv, abyste překlenuli propast mezi plánováním a produkcí.
Omezení ClickUp
- Začátečníci mohou zpočátku vnímat rozsáhlé funkce jako trochu nepřehledné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp je nástroj, který v naší agentuře denně používám pro správu úkolů, týmovou práci a kreativní chaos. Je moderní, přehledný, intuitivní a neuvěřitelně přizpůsobitelný, což mi umožňuje vše přizpůsobit přesně tak, jak funguje můj mozek. Uživatelské rozhraní je dobře promyšlené a práce s ním je opravdu zábavná. Oceňuji také to, jak snadné je vše propojit, zefektivnit pracovní postupy a efektivně spolupracovat. Funkce jako Whiteboards, Clips, Reminders a Notepad mi pomáhají mít vše na jednom místě. Už žádné roztříštěné nástroje, myšlenky nebo chaos. Je přehledný, efektivní a jeho používání je opravdu zábavné.
ClickUp je nástroj, který v naší agentuře denně používám pro správu úkolů, týmovou práci a kreativní chaos. Je moderní, přehledný, intuitivní a neuvěřitelně přizpůsobitelný, což mi umožňuje vše přizpůsobit přesně tak, jak funguje můj mozek. Uživatelské rozhraní je dobře promyšlené a práce s ním je opravdu zábavná. Oceňuji také to, jak snadné je vše propojit, zefektivnit pracovní postupy a efektivně spolupracovat. Funkce jako Whiteboards, Clips, Reminders a Notepad mi pomáhají mít vše na jednom místě. Už žádné roztříštěné nástroje, myšlenky nebo chaos. Je přehledný, efektivní a jeho používání je opravdu zábavné.
2. Otter. ai (nejlepší pro nahrávání a přepisování schůzek s pomocí AI agentů)
Otter AI vám v tom může pomoci tím, že v reálném čase přepíše vaše schůzky a videa a převede je do jasných, strukturovaných shrnutí, která můžete sdílet a znovu použít v různých formátech obsahu.
Na rozdíl od Descript, který se více zaměřuje na úpravy časových os a vyžaduje ruční vylepšování, Otter zefektivňuje zachycování a organizaci mluveného obsahu. Díky tomu se můžete soustředit na psaní scénářů, revize a změnu účelu bez dalších kroků úprav.
AI asistent Otter se může automaticky připojit k vašim virtuálním schůzkám přes Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams a přepisovat celou konverzaci v reálném čase – přičemž identifikuje každého mluvčího, synchronizuje sdílené prezentace a zvýrazňuje klíčové body, jakmile jsou vysloveny. Vše je prohledávatelné, opatřené časovým razítkem a sdílené, takže se můžete k konverzaci vrátit i po několika dnech nebo týdnech, aniž byste museli přehrávat celou nahrávku.
Získáte také automatické souhrny, klíčová slova a možnost přiřazovat zvýraznění nebo komentáře kolegům, což usnadňuje spolupráci při hovorech nebo sdílení rozhodnutí se zainteresovanými stranami. Díky rozšíření Otter pro Chrome a synchronizaci kalendáře už nikdy nezmeškáte žádnou schůzku a díky mobilnímu přístupu můžete nahrávat nebo prohlížet přepisy i na cestách.
Funkce AI: Otter využívá AI k generování přepisů v reálném čase, shrnování schůzek, identifikaci mluvčích a zvýrazňování klíčových momentů – bez ručního zadávání – čímž zefektivňuje pracovní postupy po schůzce, od pořizování poznámek až po sdílení.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Importujte a přepisujte předem nahrané audio nebo video soubory
- Přehrávejte videozáznamy ze Zoom, Google Meet a Microsoft Teams
- Synchronizujte informace o prodeji a poznámky z hovorů se zákazníky přímo do Salesforce pomocí nástroje Otter pro obchodní zástupce.
- Přístup k widgetům na Androidu nebo iOS a použití zkratek Siri pro rychlé akce
- Zvýrazněte klíčové citáty, vytvářejte shrnutí a přidávejte komentáře v reálném čase.
- Automaticky se připojujte k schůzkám z kalendáře pomocí Otter Assistant.
Omezení Otter.ai
- Bezplatný tarif Otter AI vás omezuje na 300 minut přepisu za měsíc, s limitem 30 minut na jednu konverzaci.
- I v rámci tarifu Enterprise máte limit 6 000 minut měsíčně a pouze čtyři hodiny nahrávacích relací.
Ceny Otter. ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Líbí se mi souhrny, jejich editovatelnost a možnost použít postranní panel k vytvoření šablony pro následný e-mail na základě souhrnu podrobností. Šetří to TOLIK ČASU. Líbí se mi, že všechny poznámky jsou na webu prohledávatelné a snadno se v nich vyhledává. Snadno naplánuji účast Otteru na mých schůzkách na začátku týdne. Snadno sdílím poznámky se svým týmem.
Líbí se mi souhrny, jejich editovatelnost a možnost použít postranní panel k vytvoření šablony pro následný e-mail na základě souhrnu podrobností. Šetří to TOLIK ČASU. Líbí se mi, že všechny poznámky jsou na webu prohledávatelné a snadno se v nich vyhledává. Snadno naplánuji účast Otteru na mých schůzkách na začátku týdne. Snadno sdílím poznámky se svým týmem.
3. Murf AI (nejlepší pro přidávání komentářů k reklamám a video obsahu)
Čistý zvuk ve vysoké kvalitě je klíčový pro to, aby video obsah zaujal. Špatný dabing může diváky rozptylovat nebo oslabit vaše sdělení. Ruční nahrávání může být časově náročné a riskantní, protože hrozí rizika jako hluk v pozadí nebo nejednotný tón.
Murf AI je alternativa k Descript, která generuje vysoce kvalitní hlasové komentáře založené na umělé inteligenci z textu. Můžete si vybrat z různých hlasů, tónů a jazyků, které odpovídají vašemu publiku, což usnadňuje udržení kvality zvuku bez ručního nahrávání.
Před finalizací klipu si také můžete prohlédnout náhledy skriptů s různými hlasy, což je užitečné pro kreativní týmy, které testují různé varianty tónu. Rozhraní studia usnadňuje přidávání hudby, úpravy skriptů a sladění hlasového doprovodu s vizuálními prvky na jednom místě.
Funkce AI: Murf využívá syntézu hlasu založenou na hlubokém učení, aby přeměnil psaný obsah na realistickou řeč s možností ovládání výšky, rychlosti, důrazu a tónu.
Nejlepší funkce Murf AI
- Okamžitě převádějte text na hlas pomocí postav s hlasovým doprovodem poháněných umělou inteligencí.
- Upravujte zvuk přesným nastavením výšky tónu, pauz, důrazu a rychlosti.
- Vyberte si z více než 120 hlasů s různými přízvuky, tóny a jazyky pro jakýkoli typ obsahu.
- Pomocí integrovaných nástrojů pro úpravu skriptů vylepšete svůj komentář přímo v rámci platformy.
- Integrujte je do svého editoru videa exportováním vysoce kvalitních zvukových klipů pro snadnou synchronizaci.
- Prohlédněte si náhledy hlasového doprovodu v reálném čase a přepínejte hlasy uprostřed scénáře pro dynamičtější podání.
- Přidejte hudbu na pozadí nebo zvukové efekty, abyste obohatili vyprávění bez dalších nástrojů.
Omezení Murf AI
- Nejedná se o textový editor videa, takže videoklipy nelze přímo stříhat ani přeskupovat.
- Tento nástroj nedokáže vyčistit ani vylepšit zvuk z reálných hlasových nahrávek.
Ceny Murf AI
- Tvůrce: 29 $/měsíc
- Růst: 99 $/měsíc
- Podnikání: 299 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Murf AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Murf AI?
Recenze G2 říká:
Murf studio je snadné na používání. Jsme zubní ordinace a v současné době ho používáme k přeměně naší nudné hudby při čekání na linku na marketingový spot s hudbou, který informuje naše pacienty o našich službách. Naším dalším projektem bude jeho použití na našem webu pro některé vzdělávací videa pro pacienty a marketingová videa, která bychom chtěli zveřejnit.
Murf studio je snadné na používání. Jsme zubní ordinace a v současné době ho používáme k přeměně naší nudné hudby při čekání na linku na marketingový spot s hudbou, který informuje naše pacienty o našich službách. Naším dalším projektem bude jeho použití na našem webu pro některé vzdělávací videa pro pacienty a marketingová videa, která bychom chtěli zveřejnit.
🧠 Zajímavost: První střihači spojovali filmové pásky ručně. Před zavedením video nebo digitálních systémů používali střihači nůžky, lepicí pásku a lepidlo, aby spojili kousky celuloidu, a často si k prohlížení střihů svítili lampičkou z barového skříňky!
4. VEED. IO (nejlepší pro sladění procesu úpravy videa s pokyny značky)
Podniky s konzistentním brandingem mají 3,5krát větší šanci, že si jich někdo všimne – to platí i pro videa. VEED. IO vám pomáhá udržet tuto konzistenci tím, že vám umožňuje ořezávat, opatřovat titulky a značkovat vaše videa přímo v prohlížeči.
Na jednom místě můžete použít značkové sady, přidat loga, překrýt text a vytvořit audiogramy. Zatímco Descript je vhodnější pro pracovní postupy s velkým množstvím přepisů a podcastů, VEED. IO je ideální pro rychlé vizuální vyprávění příběhů a rychle zpracovávaný značkový obsah.
VEED je určen pro marketéry a týmy zabývající se obsahem, které potřebují rychlost bez ztráty kvality. Platforma zahrnuje nástroje pro hromadnou úpravu, změnu velikosti a export specifický pro danou platformu, které pomáhají urychlit procesy související se sociálními videi.
Funkce AI: VEED využívá AI k automatickému generování titulků, detekci výplňových slov, čištění zvuku a dokonce i automatickému ořezávání obsahu identifikací nejdůležitějších momentů nebo ticha.
Nejlepší funkce VEED. IO
- Upravujte videa online z jakéhokoli zařízení – Android, stolní počítač nebo iOS – a získejte přístup kdekoli a kdykoli.
- Ořezávejte, opatřujte titulky, značkujte a exportujte videa pomocí platformy typu „vše v jednom“.
- Procházejte uživatelsky přívětivým rozhraním navrženým pro snadnou úpravu, a to i pro začátečníky.
- Vyčistěte zvuk odstraněním výplňových slov a nevhodných pauz.
- Automaticky generujte titulky pomocí integrovaných nástrojů pro přepis.
Omezení VEED. IO
- Velké video soubory mohou občas způsobit chyby nebo zpoždění v prohlížeči.
- Nástroje pro úpravu zvuku jsou základní a mají omezenou flexibilitu.
Ceny VEED. IO
- Zdarma
- Lite: 24 $/měsíc za video editor
- Pro: 55 $/měsíc za video editor
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze VEED. IO
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o VEED. IO?
Recenzent G2 píše:
VEED mi umožňuje vytvářet obsah rychle, snadno a profesionálně díky komplexnímu online nástroji pro tvorbu a úpravu videí. Snadné použití zkracuje čas potřebný k úpravám a jejich nástroje usnadňují přidávání osobních prvků. Jejich zákaznická podpora rychle odpovídá a pomáhá. Neustále aktualizují a přidávají skvělé funkce, které vám pomohou integrovat vaše videa na jakoukoli platformu.
VEED mi umožňuje vytvářet obsah rychle, snadno a profesionálně díky komplexnímu online nástroji pro tvorbu a úpravu videí. Snadné použití zkracuje čas potřebný k úpravám a jejich nástroje usnadňují přidávání osobních prvků. Jejich zákaznická podpora rychle odpovídá a pomáhá. Neustále aktualizují a přidávají skvělé funkce, které vám pomohou integrovat vaše videa na jakoukoli platformu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší generátory videa s umělou inteligencí pro úžasný obsah
5. Maestra (nejlepší pro překlad a přepis videí v reálném čase)
Jedním z hlavních omezení Descriptu je práce s vícejazyčným obsahem. Ačkoli vyniká v přepisu a úpravách textu, postrádá vestavěné nástroje pro překlad nebo dabing. Maestra tuto mezeru vyplňuje – umožňuje vám nahrát audio nebo video a okamžitě vytvořit přepisy, titulky a AI dabing ve více než 125 jazycích.
Můžete upravovat titulky v textovém rozhraní, klonovat svůj hlas pro zajištění konzistence a využívat funkce jako živé titulky, přepis v reálném čase a dabing – ideální pro webináře a virtuální akce.
Maestra je obzvláště užitečná pro tvůrce nebo firmy s globálním publikem. Díky podpoře klonování hlasu a titulkování v reálném čase usnadňuje vytváření inkluzivního a přístupného obsahu, aniž byste museli spoléhat na více nástrojů pro úpravy.
Funkce AI: Maestra využívá AI k automatickému přepisu, vícejazyčnému překladu a klonování hlasu pomocí neuronových sítí, což uživatelům umožňuje vytvořit dabované verze jejich obsahu během několika sekund.
Nejlepší funkce Maestra
- Automaticky přepisujte audio a video soubory a ušetřete si ruční práci.
- Vytvářejte přepisy v několika jazycích při úpravách médií.
- Odstraňte z přepisu výplňová slova a nevhodné pauzy.
- Klonujte svůj hlas a použijte rozpoznávání hlasu, abyste zachovali konzistentní tón napříč jazyky.
- Upravujte načasování, text a zvuk pomocí pokročilých ovládacích prvků pro úpravy.
- Přidejte hlasové komentáře generované umělou inteligencí v několika jazycích a oslovte tak globální publikum.
- Využijte titulky v reálném čase pro živé události, webináře a virtuální školení.
Omezení Maestra
- Chybí editace na časové ose, což ztěžuje jemné doladění vizuálního obsahu.
- Automatický překlad se při zpracování velkých video souborů zpomaluje.
Ceny Maestra
- Platba podle skutečného využití: 12 $/měsíc
- Lite: 29 $/měsíc
- Základní: 49 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Maestra
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Maestra?
Recenzent G2 říká:
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbí rychlost a snadnost nahrávání a přepisování titulků v tolika různých jazycích. Také se mi líbí, že si mohu okamžitě stáhnout textový soubor s mými přepisy.
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbí rychlost a snadnost nahrávání a přepisování titulků v tolika různých jazycích. Také se mi líbí, že si mohu okamžitě stáhnout textový soubor s mými přepisy.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
6. Camtasia (nejlepší pro úpravy videa na časové ose)
Pokud vám editor Descript zaměřený na přepisy připadá omezující a chcete mít větší vizuální kontrolu, Camtasia je solidní alternativou. Disponuje klasickým rozhraním časové osy, které vám umožní doladit snímky obrazovky, vrstvit vizuální prvky a snadno přidávat přesné poznámky.
Camtasia vyniká díky integrované sadě nástrojů pro e-learning – můžete vkládat kvízy, přidávat interaktivní hotspoty, exportovat balíčky SCORM a animovat popisky, které upoutají pozornost. Je také vhodná jako software pro školení a zaškolování ve vaší společnosti.
Prostředí Camtasia s funkcí drag-and-drop a hotové šablony výrazně zkracují dobu výroby. Je to skvělá volba pro tvůrce výukových materiálů, pedagogy a týmy HR, které vytvářejí interní nebo externí školicí obsah.
Funkce AI: Ačkoli Camtasia nemá vlastní generativní nástroje AI, podporuje redukci šumu a vyrovnání hlasitosti založené na AI pro čištění zvuku. Integruje se s AI skripty nebo nástroji pro titulky třetích stran.
Nejlepší funkce Camtasia
- Kombinujte záznamy obrazovky, webové kamery a zvuku s úplnou kontrolou nad výstupem.
- Nahrávejte vše synchronizovaně pomocí vestavěné obrazovky, mikrofonu a kamery.
- Urychlete projekty pomocí šablon, prvků drag-and-drop a animací.
- Spolupracujte v webové aplikaci se sdíleným přístupem, komentáři a recenzemi.
- Vylepšete zvuk pomocí odstranění šumu, vyrovnání hlasitosti a izolovaných stop – bez nutnosti zapojení techniků.
- Vytvářejte kvízy a interaktivní prvky pro e-learningové zážitky.
- Exportujte balíčky kompatibilní se standardem SCORM pro použití v platformách LMS, jako jsou Moodle nebo Canvas.
Omezení programu Camtasia
- Úpravy v reálném čase a zpětná vazba týmu nejsou tak plynulé ve srovnání s cloudovými editory.
- K zahájení je nutná instalace místní aplikace.
Ceny Camtasia
Jednotlivci
- Camtasia Essentials: 179,88 $/rok
- Camtasia Create: 249 $/rok
- Camtasia Pro: 599 $/rok
Týmy a podnikání
- Podnikání: 198,00 $/rok
- Podnik: Individuální ceny
Vzdělávání
- Pedagogové: 162,36 $/rok
- Studenti: 41,08 $/rok
Hodnocení a recenze Camtasia
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 440 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Camtasia?
Je intuitivnější než jiné programy pro úpravu videa. Dokážu snadno používat pokročilé techniky a vylepšit svá videa pouhými několika kliknutími. Nedávno jsem vytvořil sérii videí a díky Camtasia se mi to podařilo za velmi krátkou dobu.
Je intuitivnější než jiné programy pro úpravu videa. Dokážu snadno používat pokročilé techniky a vylepšit svá videa pouhými několika kliknutími. Nedávno jsem vytvořil sérii videí a díky Camtasia se mi to podařilo za velmi krátkou dobu.
👀 Věděli jste, že... Mladí diváci sledují televizní pořady s titulky téměř čtyřikrát častěji než starší diváci, i když je u nich méně pravděpodobné, že budou mít problémy se sluchem.
7. Riverside. fm (nejlepší pro úpravy videa a podcastů ve vysokém rozlišení)
Riverside.fm překonává Descript v kvalitě nahrávání videa a spolehlivosti. Nahrává účastníky lokálně v rozlišení 4K a nekomprimovaném formátu WAV, takže výsledky mají studiové kvality. Ani nestabilní připojení k internetu nemá vliv na konečný výstup.
Soubory se nahrávají do cloudu v reálném čase, což minimalizuje riziko ztráty dat. Díky tomu je ideální pro úpravy podcastů, vzdálených rozhovorů a videohovorů, které vyžadují čisté zdrojové soubory s vysokým rozlišením.
Zatímco Descript vyniká v úpravách textu, Riverside.fm je určen pro tvůrce, kteří upřednostňují nahrávání v rozhlasové kvalitě s jednoduchou úpravou podcastů. Můžete generovat přepisy, čistit zvuk a pomocí Magic Clips vytvářet krátký i dlouhý obsah.
Riverside. fm také zahrnuje režim producenta a monitorování hostů v reálném čase, díky čemuž je oblíbený mezi týmy pracujícími na dálku a studii zabývajícími se značkovým obsahem. Je navržen tak, aby simuloval zážitek ze studia, i když je váš tým na dálku.
Funkce AI: Riverside využívá AI k automatickému generování Magic Clips z nahrávek, čištění zvuku pomocí odstranění šumu na pozadí a přepisu řeči do textu pomocí detekce mluvčího.
Riverside. fm nejlepší funkce
- Nahrávejte lokálně ve formátu 4K video a nekomprimovaný zvuk pro výstup ve studiové kvalitě.
- Nahrávejte záznamy v reálném čase do cloudu, abyste zabránili ztrátě dat během relací.
- Zachyťte samostatné zvukové a obrazové stopy pro každého účastníka, abyste zjednodušili úpravy.
- Pomocí Magic Clips můžete automaticky generovat krátké, sdílené ukázky z delších nahrávek.
- Okamžitě přepisujte nahrávky pomocí vestavěného AI přepisu.
- Pozvěte hosty a spravujte je v reálném čase pomocí nástrojů pro producenty a dálkového ovládání.
- Použijte progresivní nahrávání, abyste ochránili své soubory v případě přerušení připojení během hovoru.
Omezení Riverside.fm
- Chybí mu editace více stop na časové ose, což ztěžuje komplexní úpravy zvuku a videa.
- Může dojít k problémům se synchronizací, pokud se místní stopy nepodaří správně nahrát.
Ceny Riverside.fm
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Live: 39 $/měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Riverside.fm
- G2: 4,8/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Riverside.fm?
Recenze G2 říká:
Funkce, které nabízí Riverside, přinesly našemu podcastu mnoho nových příležitostí, jak vylepšit naši značku pomocí elegantního video obsahu. Neustále mě udivuje, kolik času našemu týmu ušetří funkce umělé inteligence Riverside, od „magické“ úpravy zvuku, přes snadné vytváření videoklipů, až po neustálé vydávání nových funkcí, které zefektivňují pracovní postupy našeho týmu.
Funkce, které nabízí Riverside, přinesly našemu podcastu mnoho nových příležitostí, jak vylepšit naši značku pomocí elegantního video obsahu. Neustále mě udivuje, kolik času našemu týmu ušetří funkce umělé inteligence Riverside, od „magické“ úpravy zvuku, přes snadné vytváření videoklipů, až po neustálé vydávání nových funkcí, které zefektivňují pracovní postupy našeho týmu.
8. Trint (nejlepší pro generování a úpravy vícejazyčných přepisů)
Trint nabízí rychlejší a přesnější přepis a lepší podporu více jazyků než Descript. Přepis je k dispozici ve více než 40 jazycích a překlad ve více než 50 jazycích, což je ideální pro globální týmy a novináře.
Zahrnuje také integrované funkce pro spolupráci, které vám umožňují upravovat přepisy s kolegy, označovat mluvčí, zvýrazňovat citáty a generovat shrnutí. Pokud potřebujete prohledávatelné a sdílené přepisy s minimálními úpravami, Trint je zaměřenou a efektivní alternativou k Descript.
Webový editor Trint propojuje zvuk s textem, takže každé slovo je spojeno s časovým razítkem. Můžete také převádět přepisy na storyboardy, skripty nebo soubory s titulky, což je užitečné pro týmy, které převádějí rozhovory do článků nebo videí.
Funkce AI: Trint využívá AI pro přepis v reálném čase, vícejazyčný překlad a automatické shrnutí, což uživatelům pomáhá rychle přejít od surových nahrávek k finálním výsledkům.
Nejlepší funkce Trint
- Zlepšete přesnost přidáním vlastního slovníku pro názvy značek nebo termíny specifické pro dané odvětví.
- Kliknutím na libovolné slovo v přepisu přejdete na daný moment v audio nebo video souboru.
- Zanechte komentáře a poznámky s časovým razítkem, abyste zefektivnili recenze a schvalování.
- Přeskupte segmenty přepisu a vytvořte skripty, články nebo komentáře.
- Exportujte přepisy v různých formátech nebo je publikujte jako interaktivní webové stránky s možností vyhledávání.
- Generujte automatické návrhy příběhů nebo popisky pro sociální sítě přímo z přepisů.
- Přeložte rozhovory do více než 50 jazyků a oslovte mezinárodní publikum.
Omezení Trint
- Postrádá plné profesionální funkce pro úpravu videa, takže budete potřebovat samostatný nástroj pro úpravu vizuálních nebo zvukových stop.
- Nezahrnuje pokročilé audio nástroje, jako je odstranění šumu nebo čištění výplňových slov.
Ceny Trint
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Starter: 80 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilé: 100 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Trintu?
Recenze G2 říká:
Proces přepisu je velmi spolehlivý. Zákaznická podpora je fantastická a Trint používám u každého projektu, který zahrnuje rozhovor se zákazníkem. Označování videí pro produkci nemůže být jednodušší!
Proces přepisu je velmi spolehlivý. Zákaznická podpora je fantastická a Trint používám u každého projektu, který zahrnuje rozhovor se zákazníkem. Označování videí pro produkci nemůže být jednodušší!
9. DaVinci Resolve (nejlepší pro VFX a úpravy animovaných videí)
Pokud vytváříte animované filmy, projekty s velkým množstvím vizuálních efektů nebo cokoli složitějšího než video s mluvící hlavou, Descript pravděpodobně nebude stačit. Je navržen pro rychlé úpravy a podcasty, nikoli pro hluboké vizuální vyprávění nebo přesné, vrstvené ovládání.
DaVinci Resolve je naopak profesionální editor a studio, které jej používá ke kombinaci úprav videa, barevného korekce, pohyblivé grafiky a mixování zvuku v jedné výkonné platformě. Na rozdíl od přístupu Descriptu, který upřednostňuje přepisy,
Resolve vám poskytuje kreativní kontrolu na úrovni jednotlivých snímků. Díky pokročilým nástrojům pro kompozici můžete dokonce navrhovat vizuální prvky značky přímo v časové ose.
Resolve podporuje pracovní postupy pro více uživatelů a postprodukční procesy na studiové úrovni, což z něj činí ideální nástroj pro týmy pracující na filmových, komerčních nebo dokumentárních produkcích.
Funkce AI: DaVinci Resolve využívá AI pro inteligentní maskování, rozpoznávání obličejů, izolaci hlasu, automatické střihy scén a redukci šumu na pozadí, čímž zvyšuje kreativní přesnost v měřítku.
Nejlepší funkce DaVinci Resolve
- Upravujte videa pomocí podrobného rozhraní založeného na časové ose, které vám poskytne úplnou kontrolu.
- Upravujte barvy záběrů pomocí špičkových nástrojů pro formáty HDR, RAW a log.
- Přidejte vizuální efekty a pohyblivé grafiky pomocí integrovaných nástrojů Fusion pro vizuální efekty.
- Mixujte a masterujte zvuk s Fairlight, profesionální sadou nástrojů pro postprodukci zvuku.
- Spravujte projekty s více uživateli pomocí pracovních postupů pro spolupráci v reálném čase.
- Využijte sledování obličeje a inteligentní filtry k vylepšení objektů nebo vytvoření stylizovaných efektů.
- Získejte přístup k rozsáhlému ekosystému pluginů pro pohybovou grafiku, LUT a 3D kompozice.
Omezení programu DaVinci Resolve
- Pro ty, kteří s profesionálními nástroji pro úpravy začínají, má strmou křivku učení.
- Vyžaduje vysoce výkonný systém, protože na starších počítačích může docházet k zpoždění nebo selhání.
Ceny DaVinci Resolve
Hodnocení a recenze DaVinci Resolve
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o DaVinci Resolve?
Davinci Resolve má spoustu funkcí, ale zároveň není přehnaně složitý. Dokázal jsem ho hned používat a od té doby využívám stále více jeho funkcí. Často ho používám k úpravám videí, ale i ke složitějším procesům úprav videa. Podporuje mnoho video a audio formátů a baví mě integrovat do svých videí různé prezentace vytvořené na míru jinými uživateli. Podpora této komunity je velmi užitečná pro naučení se všeho, co aplikace umí.
Davinci Resolve má spoustu funkcí, ale zároveň není přehnaně složitý. Dokázal jsem ho hned používat a od té doby využívám stále více jeho funkcí. Často ho používám k úpravám videí, ale i ke složitějším procesům úprav videa. Podporuje mnoho video a audio formátů a baví mě integrovat do svých videí různé prezentace vytvořené na míru jinými uživateli. Podpora této komunity je velmi užitečná pro naučení se všeho, co aplikace umí.
🧠 Zajímavost: Film Jamese Camerona The Abyss představil plně CGI vodní efekty. ILM strávilo šest měsíců vytvářením digitální vodní bytosti, čímž posunulo hranice realismu té doby!
10. Reduct (nejlepší pro úpravy videí založených na rozhovorech)
Reduct posouvá úpravy na základě přepisu nad rámec toho, co Descript nabízí tvůrcům a týmům pracujícím s rozhovory, uživatelským výzkumem nebo dlouhými nahrávkami.
Kombinuje vysoce přesný přepis, výkonný textový editor videa a nástroje pro spolupráci v jedné webové platformě. Místo procházení časové osy můžete video upravovat jako text, zvýrazňovat nebo mazat slova a nástroj podle toho upraví záznam.
Reduct je obzvláště cenný pro výzkumníky v oblasti uživatelské zkušenosti, producenty dokumentárních filmů nebo pedagogy, kteří pracují s rozsáhlými rozhovory. Jeho schopnost prohledávat nahrávky a sestavovat sestřihy přetahováním řádků přepisu promění hodiny obsahu na stravitelné klipy.
Funkce AI: Reduct využívá AI k přepisu, detekci výplňových slov, kontextovému vyhledávání pomocí fuzzy logiky a automatické synchronizaci úprav přepisu s videem.
Nejlepší funkce aplikace Reduct
- Přepište nahrávky okamžitě pomocí AI nebo přejděte na lidský přepis pro vyšší přesnost.
- Prohledávejte hodiny záznamů pomocí fuzzy vyhledávání a rychle najděte klíčové fráze.
- Upravujte videa zvýrazněním nebo přeškrtnutím textu v přepisu, abyste zkrátili nebo odstranili segmenty.
- Označujte a zvýrazňujte momenty v reálném čase, abyste mohli obsah organizovat a analyzovat.
- Vytvářejte příběhy založené na přetáčení videa přetažením řádků přepisu do video sekvence.
- Exportujte videa s úvodními a závěrečnými titulky s logem vaší značky a vytvářejte sdílené souhrny videí.
- Vyhledávejte podle tématu, klíčového slova nebo sentimentu v rozsáhlých výzkumných knihovnách.
Omezte omezení
- Vizuální přizpůsobení je základní, s méně možnostmi brandingu nebo stylingu výstupu.
- Kvalita exportu závisí na původním rozlišení, nejsou k dispozici žádné vestavěné nástroje pro vylepšení.
Snížení cen
- Osobní: 15 $/měsíc za editora
- Profesionální: 50 $/měsíc za editora
- Podnik: Ceny na míru
Snižte hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reduct?
Recenzent G2 píše:
Nejúžasnější vlastností Reductu je bezpochyby schopnost procházet videoobsah jako text. Už nemusíte trávit hodiny čištěním filmu! Stačí zadat klíčová slova nebo fráze a Reduct okamžitě přeskočí na příslušné místo v nahrávce.
Nejúžasnější vlastností Reductu je bezpochyby schopnost procházet videoobsah jako text. Už nemusíte trávit hodiny čištěním filmu! Stačí zadat klíčová slova nebo fráze a Reduct okamžitě přeskočí na příslušné místo v nahrávce.
11. Rev (nejlepší pro vysoce technické přepisy schůzek)
Na rozdíl od Descript, který se spoléhá na nástroje umělé inteligence, Rev. com upřednostňuje lidmi editované přepisy a titulky pro vysokou přesnost – ideální pro právní týmy, výzkumníky a mediální profesionály. Nabízí také automatizované možnosti pro rychlejší a nákladově efektivnější zpracování.
Můžete si objednat titulky v několika jazycích, vložené titulky a živé titulky pro Zoom. Rev je spolehlivou alternativou pro týmy, které produkují rozhovory, soudní přepisy nebo globální školicí materiály, kde je přesnost důležitější než kreativní flexibilita.
Uživatelské rozhraní Rev je jednoduché, s editací a objednáváním přepisů na jednom místě. Podporuje také integraci s nástroji Zoom, Dropbox a YouTube pro zefektivnění doručování.
Funkce AI: Automatizovaný přepisovací engine Rev využívá rozpoznávání řeči k rychlému převodu zvuku na text, zatímco lidští redaktoři se starají o finální kontrolu a přesnost na úrovni souladu s předpisy.
Nejlepší funkce Rev
- Překládejte a opatřujte videa titulky v několika jazycích, abyste oslovili globální publikum.
- Vypálte titulky přímo do videí a snadno je sdílejte na sociálních platformách.
- Získejte přístup k živým titulkům pro schůzky Zoom, webináře a virtuální události.
- Integrujte nástroje jako Zoom, YouTube a Dropbox pro plynulý pracovní postup.
- Upravujte přepisy online pomocí přehledného rozhraní založeného na prohlížeči.
- Zajistěte vysokou úroveň zabezpečení a souladu s předpisy, vhodnou pro právní a podnikové použití.
- Vyberte si mezi automatizovanou a lidskou kontrolou v závislosti na potřebách zpracování.
- Požádejte o časově označené štítky mluvčích pro nahrávky s více účastníky.
Omezení Rev
- Chybí vestavěné funkce softwaru pro správu projektů pro produkci videa.
- Automatický přepis může být méně přesný v případě šumu v pozadí nebo silného přízvuku.
Ceny Rev
- Základní: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 34,99 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rev?
Recenze G2 říká:
Miluji, jak snadné je používat aplikaci Rev pro nahrávání, abych zachytil své myšlenky v reálném čase, zejména když brainstormuji pro psaní projektů. Ať už jde o mou sérii beletrie, obsah kurzů nebo náboženské texty, Rev mi pomáhá uchovat ty prchavé kreativní nápady, abych je později mohl proměnit v propracovaný obsah. Aplikace je intuitivní, zvuk je čistý a vše je dobře organizované.
Miluji, jak snadné je používat aplikaci Rev pro nahrávání, abych zachytil své myšlenky v reálném čase, zejména když brainstormuji pro psaní projektů. Ať už jde o mou sérii beletrie, obsah kurzů nebo náboženské texty, Rev mi pomáhá uchovat ty prchavé kreativní nápady, abych je později mohl proměnit v propracovaný obsah. Aplikace je intuitivní, zvuk je čistý a vše je dobře organizované.
Vytvářejte, upravujte a spravujte výkonné pracovní postupy pro videoobsah pomocí ClickUp
Descript funguje dobře pro rychlé přepisy a základní úpravy, ale s rostoucími projekty se začínají projevovat jeho omezení. Nástroje jako Murf a Otter. ai nabízejí větší flexibilitu pro bohatší dabing a přepisy. DaVinci Resolve a Camtasia vám poskytují pokročilé ovládání úprav, zatímco Riverside. fm a Trint vám pomáhají pracovat s vysoce kvalitními zdrojovými soubory a vícejazyčným obsahem.
Pro komplexní řešení zvolte ClickUp, který vše spojuje dohromady. Plánujte, pište scénáře, nahrávejte, kontrolujte a spravujte zpětnou vazbu – vše na jednom místě. Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zefektivněte celý proces výroby videa – od plánování až po zveřejnění.