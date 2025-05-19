13 nejlepších alternativ MeetGeek AI pro chytřejší správu schůzek

Vaše schůzky jsou plné podnětných myšlenek, ale vaše poznámky? Napůl hotové.
MeetGeek AI možná zaznamenává konverzaci, ale co úkoly, které nejsou následně splněny? Nebo přepisy, které váš tým nikdy nečte?
Pokud váš současný nástroj končí u přepisu, stojí vás to víc než jen čas – stojí vás to dynamiku. Zejména pokud se váš tým rozrůstá nebo vaše pracovní postupy vyžadují víc než jen shrnutí.
Prověřili jsme 13 alternativ k MeetGeek AI, které nejen zaznamenávají, ale také myslí, organizují a integrují se s vašimi nástroji, abyste mohli po každém hovoru jednat rychleji.
Najděte tu, která vyhovuje právě vám. 👇
Co je MeetGeek AI?
MeetGeek AI je nástroj pro přepisování schůzek a pořizování poznámek, který využívá umělou inteligenci k zaznamenávání konverzací, generování shrnutí a extrahování klíčových bodů. Automaticky zaznamenává diskuse, akční body a rozhodnutí a poskytuje dokumentaci, aniž by bylo nutné ručně pořizovat poznámky.
Uživatelé mají po každém hovoru přístup k přepisu, zvýrazněným částem a nahrávkám. MeetGeek AI se často používá v prostředí vzdálené nebo hybridní práce k vytváření konzistentního záznamu týmových schůzek a k pomoci s dokumentací a následnými úkoly.
🧠 Zajímavost: Slovo „meeting“ (schůzka) pochází ze staroanglického slova mētan, které znamená „setkat se“. To znamená, že schůzky jsou součástí lidské interakce již po staletí, dokonce i ve středověku.
Proč zvolit alternativy k MeetGeek AI?
MeetGeek AI nabízí užitečné funkce pro přepisování a shrnování schůzek, ale některé týmy hledají alternativy na základě toho, jak dobře nástroj vyhovuje jejich konkrétním potřebám a pracovním postupům.
Zde je několik důvodů, proč týmy zkoumají alternativy k MeetGeek AI:
- Problémy s přesností: Přepisy mohou postrádat kontext nebo klíčové fráze, pokud během hovorů dochází k rušivým zvukům v pozadí, překrývání hlasů nebo nestabilnímu internetovému připojení.
- Omezená jazyková podpora: Vzhledem k tomu, že je podporováno pouze několik jazyků, mohou mezinárodní týmy považovat nástroj AI pro přepis za omezující pro každodenní meziregionální komunikaci.
- Omezené cenové plány: Pro jednotlivce nebo menší týmy může být měsíční cena vysoká v porovnání s tím, jak často je nástroj používán.
- Nedostatek integračních možností: Omezené možnosti integrace CRM a projektového řízení mohou narušit vaše zavedené pracovní postupy.
- Minimální automatizace pracovních postupů: Úkoly a následné kroky je často nutné přidávat ručně, což zpomaluje činnosti po skončení schůzky.
👥 Jedno jednoduché pravidlo pro efektivnější schůzky? Ať jsou malé. Bývalý generální ředitel Amazonu Jeff Bezos přísahá na „pravidlo dvou pizz“ – pokud dvě pizzy nestačí nakrmit všechny účastníky schůzky, je skupina příliš velká. Myšlenka je jednoduchá: menší týmy vedou k větší koncentraci, lepší spolupráci a méně hlasům, které se ztrácejí v hluku. 🍕
Alternativy k MeetGeek AI v kostce
Než se pustíme do detailů, pojďme se rychle podívat, jak si tyto alternativy MeetGeek AI vedou v klíčových funkcích. 📝
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Nejlepší pro inteligenci konverzace Velikost týmu: Prodejní a zákaznické týmy různé velikosti, které potřebují informace o konverzacích
|ClickUp AI Notetaker přepisuje schůzky, generuje akční položky a ClickUp Brain umožňuje vyhledávání obsahu.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Otter. ai
|Nejlepší pro přepis integrovaný s nástroji pro spolupráci Velikost týmu: Malé až velké týmy, které potřebují přepis a spolupráci v reálném čase
|Automatický přepis, vyhledávání klíčových slov, identifikace mluvčího, spolupráce v reálném čase
|Cena začíná na 16,99 $/měsíc na uživatele.
|Fireflies. ai
|Nejlepší pro zaznamenávání schůzek napříč platformami Velikost týmu: Střední až velké týmy pracující na více platformách
|Vlastní sledovací nástroje, integrace napříč platformami, shrnutí založená na umělé inteligenci, prohledávatelná databáze
|Cena začíná na 18 USD/měsíc na uživatele.
|Avoma
|Nejlepší pro inteligenci konverzace Velikost týmu: Týmy prodeje a zákaznické podpory, které potřebují informace o konverzacích
|Analýza zaměřená na prodej, sledování sentimentu, přehledy konverzací
|Cena začíná na 29 $/měsíc na uživatele.
|Fathom
|Nejlepší pro bezplatné poznámky z jednání s klíčovými bodyVelikost týmu: Týmy, které potřebují jednoduché shrnutí jednání
|Vytvářejte videozáznamy, prohledávatelné přepisy a organizujte týmový prostor.
|Zdarma
|tl;dv
|Nejlepší pro jednoduché videozáznamy a sdílení Velikost týmu: Malé až střední týmy, které potřebují rychlé a srozumitelné záznamy ze schůzek
|Automatický přepis, vyhledávání klíčových slov, identifikace mluvčího a spolupráce v reálném čase
|Cena začíná na 29 $/měsíc na uživatele.
|Rev
|Nejlepší pro přesnost přepisu ověřenou lidmi Velikost týmu: Malé až velké týmy, které potřebují vysoce přesný přepis
|Hybridní přepis lidmi a AI, podpora více jazyků, specializované služby pro technické obory
|Cena začíná na 14,99 $/měsíc na uživatele.
|Sonix. ai
|Nejlepší pro automatické přetváření videoobsahu Velikost týmu: Týmy zabývající se obsahem, které efektivně přetvářejí video/audio obsah
|Automatizovaný přepis, titulky a překlady, optimalizace obsahu pro platformy jako sociální média
|Cena začíná na 5 $/hodinu za AI přepis
|Krisp
|Nejlepší pro schůzky bez rušivých zvuků Velikost týmu: Vzdálené týmy, které potřebují potlačení rušivých zvuků v reálném čase
|Zaznamenávejte momenty, sdílejte nejdůležitější body a přepisujte schůzky ve více než 28 jazycích.
|Cena začíná na 16 USD/měsíc na uživatele.
|Tactiq
|Nejvhodnější pro uživatele Google Workspace Velikost týmu: Týmy používající Google Meet pro online schůzky
|Hladký přepis Google Meet, integrace s Google Docs, barevně označené zvýraznění
|Cena začíná na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Grain AI
|Nejlepší pro vytváření sdílených videozáznamů Velikost týmu: Kreativní týmy, které potřebují vizuální shrnutí schůzek
|Potlačení šumu v reálném čase, ovládání aktivity mikrofonu a podrobné analýzy
|Cena začíná na 19 $/měsíc na uživatele.
|Notta. ai
|Nejlepší pro vícejazyčné přepisy Velikost týmu: Globální týmy, které potřebují přepisy v několika jazycích
|Anotujte schůzky, přetvářejte obsah do videoklipů a spolupracujte v reálném čase.
|Cena začíná na 13,49 $/měsíc na uživatele.
|Sembly AI
|Identifikace úkolů, analýza dynamiky schůzek a podpora rozhodování
|Přepis v reálném čase v 58 jazycích, redukce šumu a funkce pro týmovou spolupráci.
|Cena začíná na 15 USD/měsíc na uživatele.
Nejlepší alternativy k MeetGeek AI, které můžete použít
Pokud jste připraveni prozkoumat své možnosti, zde jsou nejlepší alternativy k MeetGeek AI, které stojí za vyzkoušení pro produktivní schůzky. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro poznámky z jednání a správu pracovních postupů pomocí AI)
Zápisky z jednání často leží nedotčené v něčí schránce nebo zmizí v přeplněných discích. Úkoly se neplní, nikdo si nepamatuje klíčová rozhodnutí a následné kroky se zpožďují nebo se na ně zapomíná. Spoléhání se na nesouvislé nástroje pro přepis, pořizování zápisků a vytváření úkolů mění každé jednání na roztříštěný proces.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou AI, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Schůzky v ClickUp spojují všechny části pracovního postupu schůzky do jednoho propojeného systému – od plánování po provedení –, takže se váš tým může soustředit na práci, nikoli na její zpětné sledování.
Zachyťte a okamžitě převádějte klíčové body do úkolů
Jakmile schůzka začne, převezme kontrolu ClickUp AI Notetaker. Přepíše celou konverzaci, zkrátí ji do srozumitelných poznámek a automaticky vybere body k akci.
Řekněme, že tým zákaznické podpory pořádá strategickou schůzku pro nové zaměstnance. AI vygeneruje shrnutí zahrnující cíle klienta, časové harmonogramy a překážky a poté vytvoří následné úkoly, jako je „Sdílet školicí materiály“ nebo „Naplánovat kontrolu pro 2. týden“.
Získejte kontextově bohaté informace z přepisu a úkolů
Hned po schůzce ClickUp Brain tyto informace zpřístupní pro vyhledávání a použití. Prohledává přepisy, aby vám pomohl rychle najít klíčová témata, zjistit, kdo co řekl, a zkontrolovat zásadní rozhodnutí.
Předpokládejme, že člen týmu chce zkontrolovat, kdo souhlasil s aktualizací reportovacího dashboardu. ClickUp Brain dokáže tento moment vytáhnout z přepisu během několika sekund – není třeba procházet hodinovou nahrávku.
Kromě schůzek funguje ClickUp Brain jako inteligentní asistent v celém vašem pracovním prostoru.
Položte otázky jako „Na čem jsme se dohodli ohledně harmonogramu dubnové kampaně?“ a získejte odpovědi z poznámek z minulých schůzek, propojených úkolů a souvisejících dokumentů. Pokud se například někdo připojí k projektu v jeho polovině, nebude potřebovat úplné briefingy. Brain pro něj spojí souvislosti pomocí skutečných rozhodnutí a kontextu, které již existují v ClickUp.
✨ Bonus: Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat z několika externích modelů AI, včetně GPT-4o a Claude, pro brainstorming, tvorbu nápadů a další.
Sledujte výsledky schůzek pomocí propojených dokumentů a šablon
Aby to bylo kompletní, ClickUp Docs ukládá všechny poznámky ze schůzek, shrnutí a související akce do jednoho živého dokumentu.
Například vedoucí tým, který provádí měsíční hodnocení podnikání, může pomocí jediného dokumentu ClickUp Doc sledovat historii schůzek, zobrazit všechny úkoly a sledovat jejich dokončení, aniž by musel přecházet mezi různými platformami.
Šablona zápisu ze schůzky ClickUp
Můžete také použít šablonu ClickUp Meeting Minutes Template – jednu z nejpraktičtějších šablon ClickUp pro pořizování poznámek pro týmy. Každá schůzka má svou vlastní podstránku s datem, takže se nic neztratí ani nezapomene. Seznam účastníků, odkazy na nahrávky, propojení úkolů s akčními položkami a dokumentace klíčových rozhodnutí – vše na jednom místě. Jedná se o spolehlivý, opakovatelný systém pro týmy, které chtějí zefektivnit schůzky bez zmatků.
Zůstaňte v synchronizaci s průběhem schůzky
ClickUp nejenže pořizuje poznámky, ale také je propojuje. Díky nativním integracím pro Google Meet, Zoom, Slack, Google Calendar a více než 1 000 nástrojů přes Zapier umožňuje ClickUp hladký přechod od diskusí k výsledkům. Ať už synchronizujete schůzky, sledujete úkoly nebo informujete klienty, vše probíhá v rámci jednoho plynulého pracovního postupu.
📁 Archiv šablon: Zkraťte čas přípravy díky těmto připraveným zdrojům!
- Šablona opakujících se poznámek ze schůzek, která zajistí synchronizaci a strukturovanost každého týmu
- Šablona pro individuální schůzky zaměstnanců a manažerů, díky které budou schůzky smysluplnější a konzistentnější.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si svůj denní rozvrh: Nechte ClickUp Calendar automaticky prioritizovat úkoly a blokovat čas na soustředění pomocí AI.
- Hladké připojení k schůzkám: Přístup k hovorům Zoom, Google Meet a Teams přímo z kalendáře ClickUp bez přepínání aplikací.
- Mějte přehled o svém rozvrhu: Získejte automatické připomenutí schůzek v ClickUp, abyste byli vždy připraveni.
- Najděte ideální čas: Snadno porovnejte dostupnost svého týmu pomocí kalendáře ClickUp a najděte čas, který vyhovuje všem.
- Zaznamenávejte shrnutí schůzek: Zachyťte rychlé přehledy pomocí ClickUp Clips a informujte své kolegy asynchronně.
- Spolupracujte na nápadech v reálném čase: Nastavte ClickUp Whiteboards pro brainstorming během schůzek a převádějte body na úkoly v reálném čase.
- Centralizujte diskuse z jednání: Uchovávejte všechny aktualizace a rozhodnutí v ClickUp Chat, hned vedle příslušných úkolů a dokumentů.
Omezení ClickUp
- Funguje nejlépe v rámci platformy ClickUp, což omezuje jeho vhodnost pro týmy, které potřebují samostatné nebo multiplatformní řešení.
- Vyžaduje krátké zaučení, aby bylo možné plně využít potenciál pracovních postupů založených na AI, zejména pro týmy, které s nástroji AI začínají.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 160 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 440 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Podívejte se, co o používání ClickUp řekl uživatel Redditu.
Zpočátku jsem byl skeptický ohledně všech těch dalších funkcí, ale postupně si mě získaly. […] Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné psací úkoly, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. Není to dokonalé, ale je to užitečné, když mám hodně práce. Funkce AI pro pořizování poznámek byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale nyní zachytí vše a automaticky přiřadí úkoly. Následné kroky se znatelně zlepšily.
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis integrovaný s nástroji pro spolupráci)
Otter. ai automaticky převádí konverzace na prohledávatelné poznámky doplněné o značky mluvčích. Integruje se také s aplikacemi Zoom, Google Meet a Microsoft Teams, takže můžete zaznamenávat a organizovat přepisy schůzek bez dalších kroků.
Na rozdíl od MeetGeek, který se zabývá metrikami, Otter vám umožňuje aktualizovat poznámky za běhu. Získáte 300 minut zdarma a placené tarify otevírají další možnosti – což se hodí, pokud upřednostňujete propojení nástrojů před hloubkovou analýzou.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Přejděte na konkrétní body diskuse pomocí vyhledávání klíčových slov, které se přímo propojí s časovými značkami ve vašich nahrávkách.
- Podporujte členy týmu s různými preferencemi učení tím, že jim poskytnete textové alternativy k audio obsahu.
- Identifikujte kritická rozhodnutí a akční položky pomocí systému zvýraznění, který zefektivňuje následné kroky.
- Proměňte schůzky v souhrny připravené k odeslání e-mailem a okamžitě sdílejte poznámky a aktualizace.
Omezení Otter. ai
- Přesnost klesá v hlučném prostředí nebo při silném přízvuku.
- Automaticky vytváří účty a připojuje se k schůzkám bez souhlasu, což vede některé týmy k hledání alternativ.
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Toto řekl uživatel Redditu o svých zkušenostech s Otter. ai:
Miluji to. Můj každodenní pomocník při schůzkách. Přepisy vyžadují po nahrání trochu úprav, aby se opravily odborné výrazy, mumlané výrazy a některé nesprávné výslovnosti, ale jakmile to udělám, Otter bot je skvělý. Požádám ho, aby mi shrnul věci, vytvořil návrhy e-mailů pro následné kroky, dokonce analyzoval konverzace, aby zjistil příčiny a podobné věci.
📖 Přečtěte si také: Hledáte další možnosti? Podívejte se na tento blog o alternativách Otter.ai.
3. Fireflies. ai (nejlepší pro zaznamenávání schůzek napříč platformami)
Fireflies. ai se hladce propojí s vaší technologií. Po nakonfigurování automaticky zpracovává nahrávání a přepisování a vytváří úložiště konverzací bez ohledu na to, kde se schůzky konají. Prohledávatelná databáze transformuje roztříštěné znalosti ze schůzek do organizovaných a přístupných informací, které mohou členové týmu využít i po týdnech nebo měsících.
A zatímco MeetGeek sleduje KPI, tato aplikace se připojuje k Salesforce a Slacku pro týmy, které pracují v pracovních tocích.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Vytvořte vlastní sledovací nástroje, které automaticky identifikují a zvýrazní diskuse týkající se konkrétních témat, jako jsou ceny nebo konkurence.
- Odešlete předem nahrané zvukové soubory ve formátech jako MP3, M4A nebo WAV pro přesný přepis, který zajistí, že všechny vaše konverzace budou zdokumentovány.
- Stáhněte si rozšíření pro Chrome a zaznamenávejte schůzky na různých webových platformách, včetně nástrojů pro videokonference a systémů VoIP.
- Použijte aplikace AI Super Summaries k přizpůsobení rekapitulací schůzek se zaměřením na akční položky, klíčová slova nebo přehledy, které jsou pro vás nejdůležitější.
Omezení Fireflies. ai
- Akční položky mohou být nepřesné, přičemž úkoly jsou někdy přiřazeny nesprávné osobě.
- Jména řečníků nelze opravit v sekci Speaker Talk Time (Doba mluvení řečníka), i když jsou špatně napsaná nebo nesprávná.
- Přepisy Fireflies. ai neumožňují přímé úpravy k opravě chyb v jménech nebo obsahu.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (645+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: Produktivita má tendenci kolísat v průběhu týdne, což může mít přímý dopad na efektivitu schůzek. Podle údajů z průzkumu 35 % lidí uvádí, že pondělí je jejich nejméně produktivní den. Dalších 11 % považuje za nejnáročnější úterý, zatímco 7 % zaznamenává největší pokles koncentrace ve středu. To znamená, že schůzky naplánované na začátek týdne nemusí vždy získat potřebnou energii nebo pozornost.
ClickUp pomáhá týmům pořádat lepší schůzky, bez ohledu na den. Programy schůzek v Docs, přidělené úkoly a časově úsporné automatizace udržují diskuse soustředěné a následné kroky jasné, i když je produktivita nízká.
4. Avoma (nejlepší pro inteligenci konverzace)
Avoma nabízí jiný úhel pohledu než MeetGeek AI. Přepisuje a rozebírá rozhovory, zachycuje výplňková slova, zmínky o konkurenci nebo prodejní narážky.
Je propojen s HubSpotem a řeší plánování a následné kroky po schůzkách, přičemž se zaměřuje na prodejní nebo úspěchové týmy. MeetGeek počítá čísla, ale Avoma poslouchá, co se říká, a pomáhá skupinám, které potřebují zvážit rozhodnutí.
Nejlepší funkce Avoma
- Urychlete zaškolování nových členů prodejního týmu tím, že jim poskytnete přístup k prohledávatelné knihovně konverzací.
- Identifikujte příležitosti pro koučování pomocí analýzy založené na umělé inteligenci, která zdůrazňuje úspěšné vzorce konverzace.
- Sledujte náladu zákazníků v průběhu celého prodejního cyklu pomocí automatické detekce pozitivních a negativních signálů.
- Porovnejte výkonnostní metriky jednotlivých členů týmu, abyste mohli rozpoznat a replikovat úspěšné přístupy.
Omezení Avoma
- Zobrazuje příliš podrobné poznámky, které mohou působit nepřehledně a zahlcujícím dojmem.
- Zaměřuje se hlavně na použití v oblasti prodeje, což omezuje jeho univerzálnost pro obecné řízení schůzek.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 335 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Šablony seznamů úkolů zdarma v Excelu a ClickUp
5. Fathom (nejlepší pro bezplatné poznámky z jednání s klíčovými body)
Fathom vám nabízí neomezené úložiště přepisů zdarma, které funguje na Zoom, Google Meet nebo Teams. Zatímco MeetGeek se zaměřuje na analýzu, Fathom se soustředí na rychlé sdílení poznámek – bez nutnosti nastavování. Tento nástroj se automaticky připojí k vašim videohovorům, zaznamená jejich obsah a zpracuje jej do praktických přehledů.
Přehledné uživatelské rozhraní se zaměřuje na poskytování přesně toho, co potřebujete, bez zbytečné složitosti.
Nejlepší funkce Fathom
- Zaznamenejte důležité momenty během živých schůzek jediným kliknutím, abyste se k nim mohli později snadno vrátit.
- Sdílejte s kolegy pouze relevantní části schůzky díky inteligentnímu výběru zvýraznění.
- Projděte si klíčové body uspořádané podle řečníků, abyste pochopili příspěvky každého účastníka.
- Přepisujte a shrňujte schůzky ve více než 28 jazycích a přizpůsobte se různorodým týmům.
Pochopte omezení
- Ve srovnání s konkurencí postrádá Fathom funkce pro hloubkovou analýzu.
- Dotazy zadávané pomocí „Ask Fathom“ se neukládají, což ztěžuje zpětné vyhledávání minulých poznatků.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (4 945+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (735+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Podívejme se, co si o tomto nástroji myslí uživatel Redditu.
Fathom je skvělý, používám ho každý den. Obsahuje kompletní přepis a můžete klást otázky AI, která prohledá přepis a zobrazí vám časové značky u odpovědí.
🧠 Zajímavost: Únava ze Zoomu je skutečná. Videokonference mohou být vyčerpávající více než osobní setkání, protože mozek musí pracovat intenzivněji, aby zpracoval neverbální signály na obrazovce.
6. tl;dv (nejlepší pro jednoduché videozáznamy a sdílení)
Tento nástroj AI pro schůzky se zaměřuje na to, aby se video stalo ústředním bodem vaší strategie dokumentace schůzek. Samotný název – too long; didn't view (příliš dlouhé; neprohlíženo) – vypovídá o hlavním problému, který řeší: zkrácení dlouhých schůzek. Vyniká v tvorbě krátkých videoklipů z delších schůzek, které lze snadno sdílet se zainteresovanými stranami.
MeetGeek se zabývá statistikami, ale AI tl;dv se zaměřuje na akční body a pokrývá více jazyků – což je skvělé pro globální uživatele, kteří raději postupují rychle, než aby se zabývali detaily.
tl;dv nejlepší funkce
- Vytvářejte prohledávatelné přepisy, které odkazují přímo na odpovídající segmenty videa pro další kontext.
- Automaticky organizujte schůzky do týmových prostorů, které udržují projekty a oddělení správně strukturované.
- Označujte členy týmu v komentářích, abyste upoutali jejich pozornost na konkrétní časové značky ve videu.
- Ovládejte, jak a kdy se sdílejí záznamy a shrnutí schůzek, a zajistěte, aby se správné informace dostaly k příslušnému publiku.
Omezení tl;dv
- Chybí funkce automatického odstraňování výplňových slov z přepisu.
- Nedaří se mu pravidelně se účastnit naplánovaných schůzek, což vede k zmeškaným nahrávkám.
- Omezuje bezplatný tarif na 10 poznámek z jednání AI a 10 dotazů pro funkci „Ask tl;dv“.
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Rev (nejlepší pro přesnost přepisu ověřenou lidmi)
Na rozdíl od plně automatizovaných alternativ MeetGeek kombinuje Rev technologii AI s lidskými přepisovými službami pro zajištění přesnosti. Tento hybridní přístup poskytuje výrazně spolehlivější výsledky, zejména u složitých obsahů nebo v situacích se špatnou kvalitou zvuku.
Pro vícejazyčné týmy poskytují překladatelské schopnosti tohoto softwaru pro převod řeči na text další flexibilitu, kterou čistě automatizované služby jen těžko dokážou nabídnout.
Nejlepší funkce Rev
- Objednávejte přepisy podle potřeby, aniž byste se museli zavazovat k měsíčním předplatným, když se vaše potřeby mění.
- Získejte přístup ke specializovaným přepisovým službám pro technickou, lékařskou nebo právní terminologii vyžadující odborné znalosti v dané oblasti.
- Požádejte o doslovné přepisy, které zachycují každé slovo přesně tak, jak bylo vysloveno.
- Získejte časová razítka, identifikaci mluvčích a formátované dokumenty připravené pro profesionální použití.
Omezení Rev
- Nabízí nejednotný proces kontroly kvality.
- Poskytuje špatnou zákaznickou podporu, s hlášeními o zpožděných odpovědích a problémech se správou účtů a plněním objednávek.
Ceny Rev
Předplatné VoiceHub
- Zdarma
- Základní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 34,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Přepisy po minutách
- Přepis lidskou silou: 1,99 $/minuta
- Přepis pomocí AI: 0,25 $/minuta
Titulky po minutách
- Lidské titulky: 1,99 $/minuta
- AI titulky: 0,25 $/minuta
Titulky po minutách
- Globální titulky: 6,49 až 15,99 USD/minuta
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (45+ recenzí)
8. Sonix. ai (nejlepší pro automatické přetváření videoobsahu)
Zatímco mnoho nástrojů se zaměřuje pouze na schůzky, Sonix. ai vyniká ve všech zaznamenaných obsazích – od podcastových rozhovorů po webináře a školení.
Profesionálové v oblasti médií oceňují, jak platforma automaticky generuje titulky, překlady a editovatelné přepisy z jediného zdrojového souboru. Editační rozhraní umožňuje vylepšování přepisu při zachování dokonalé synchronizace s původním médiem.
Nejlepší funkce Sonix. ai
- Převádějte audio a video soubory na prohledávatelný a upravitelný text s automatickými časovými značkami pro snadnou navigaci.
- Vytvářejte titulky v několika jazycích a rozšířte tak dosah svého publika bez nutnosti dalších nahrávacích sezení.
- Exportujte obsah ve formátech optimalizovaných pro různé platformy, včetně sociálních médií, webových stránek a školicích materiálů.
- Organizujte mediální knihovny pomocí přizpůsobených pracovních prostorů, které udržují různé projekty a týmy řádně oddělené.
Omezení Sonix. ai
- Účtuje se na základě minutové sazby, což může být pro příležitostné uživatele nákladné.
- Podporuje pouze předem nahrané soubory, bez možnosti převodu živé řeči na text.
Ceny Sonix. ai
- Standard: Zdarma (platba podle skutečného využití) Přepis pomocí AI: 10 $/hodina Překlad pomocí AI: 10 $/hodina Analýza pomocí AI: Není k dispozici
- Přepis pomocí AI: 10 $/hodina
- Překlad pomocí AI: 10 $/hodina
- Analýza AI: Není k dispozici
- Premium: 22 $/uživatel/měsíc AI přepis: 5 $/hodina AI překlad: 3 $/hodina AI analýza: 5 $/měsíc
- Přepis pomocí AI: 5 $/hodina
- Překlad pomocí AI: 3 $/hodina
- Analýza AI: 5 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Přepis pomocí AI: 10 $/hodina
- Překlad pomocí AI: 10 $/hodina
- Analýza AI: Není k dispozici
- Přepis pomocí AI: 5 $/hodina
- Překlad pomocí AI: 3 $/hodina
- Analýza AI: 5 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sonix. ai
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší generátory zápisů ze schůzek využívající AI
9. Krisp (nejlepší pro schůzky bez rušivých zvuků)
Zatímco většina alternativ MeetGeek se zaměřuje na to, co se děje po schůzce, Krisp se soustředí na zlepšení zážitku ze schůzky pomocí pokročilého potlačení šumu. Tento nástroj vytváří bublinu zvukové čistoty tím, že eliminuje rušivé zvuky v pozadí v reálném čase.
Vzdálené a hybridní týmy oceňují zejména to, jak Krisp vyrovnává podmínky mezi kancelářským a domácím prostředím.
Nejlepší funkce Krisp
- Sledujte své zasedací návyky pomocí podrobných analýz, včetně celkové doby zasedání, průměrné délky hovoru a poměru mluvení a poslechu.
- Zlepšete srozumitelnost konverzací úpravou přízvuků v reálném čase, což usnadňuje lepší porozumění v různorodých prostředích.
- Využijte plovoucí widget k ovládání funkcí Krisp během hovorů, jako je přepínání potlačení šumu a sledování aktivity mikrofonu.
- Eliminujte echo způsobené akustikou místnosti nebo citlivými mikrofony a zajistěte si jasný a profesionální zvuk během hovorů.
Omezení Krisp
- Omezení potlačení šumu na 60 minut denně v rámci bezplatného tarifu
- Má tendenci někdy příliš filtrovat zvuk, což vede k trhané nebo robotické kvalitě hlasu.
- Poskytuje nejednotný výkon v závislosti na použitých sluchátkách nebo mikrofonu.
Ceny Krisp
- Zdarma
- Pro: 16 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (více než 560 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Krisp?
Toto je názor uživatele Redditu na jeho zkušenosti s Krisp:
Krisp. Ai jsme testovali asi před rokem a zjistili jsme, že funguje opravdu dobře. […]Umí zpracovávat jak odchozí, tak příchozí zvuk, takže může být užitečný při hovorech, kdy mají zákazníci špatná sluchátka. Součástí našeho testování bylo hledání videí se špatným pozadím, například lidé sekající trávník nebo používající těžké stroje, a poté jsme je spustili s Krispem a bez něj. Zdálo se, že funguje tak, jak je inzerováno, ale příliš mnoho šumu v pozadí mělo tendenci způsobit, že hlas zněl trochu roboticky.
10. Tactiq (nejlepší pro uživatele Google Workspace)
Tactiq je lehká alternativa k MeetGeek, která se hladce integruje do Google Workspace. Jeho rozšíření pro Chrome vyžaduje minimální nastavení a nové uživatele se snadno naučí používat.
Týmy často volí Tactiq, když potřebují jednoduché řešení, aniž by se musely zavazovat ke komplexní změně platformy. Tento nástroj zaznamenává každodenní konverzace týmu, nikoli formální prezentace nebo schůzky s klienty.
Nejlepší funkce Tactiq
- Instalace a konfigurace trvá jen pár minut díky jednoduchému rozšíření pro Chrome, aniž by bylo nutné zapojovat IT oddělení.
- Převádějte konverzace z Google Meet do dokumentů pro spolupráci s minimálními obtížemi.
- Zvýrazněte důležité body během schůzek pomocí barevného kódování, které zefektivní revize.
- Exportujte přepisy přímo do Google Docs, kde týmová spolupráce přirozeně pokračuje.
Omezení Tactiq
- Omezuje funkčnost mimo Chrome a zaměřuje se především na Google Meet.
- Omezení bezplatných přepisů na 10 schůzek za měsíc, což nemusí vyhovovat potřebám častých uživatelů.
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Grain AI (nejlepší pro vytváření sdílených videozáznamů)
Grain AI se od MeetGeek odlišuje tím, že mění způsob, jakým týmy sdílejí poznatky z jednání, a to prostřednictvím videoukázek namísto pouhého textu. Tento přístup zachovává kontext, tón a vizuální podněty, které se v tradičních přepisech často ztrácejí.
Týmy zabývající se obsahem a marketingem oceňují schopnost Grain znovu využít obsah schůzek pro interní sdílení znalostí a externí komunikaci.
Nejlepší funkce Grain AI
- Využijte reference zákazníků z obchodních hovorů jako účinné marketingové nástroje pro zvýšení zájmu.
- Spolupracujte s kolegy na sbírkách videí a vytvářejte komplexní dokumentaci projektů.
- Anotujte schůzky v reálném čase a vytvářejte videoklipy klíčových momentů pro členy týmu.
- Sestavujte seznamy nejdůležitějších bodů ze schůzek, abyste mohli efektivně školit nové zaměstnance.
Omezení Grain AI
- Nepodaří se zachytit snímky nebo jiné vizuální pomůcky během schůzek.
- Chybí robustní integrace s nástroji CRM a nástroji pro správu úkolů.
- Kladou menší důraz na automatizované poznatky než konkurenti zaměřující se na AI.
Ceny Grain AI
- Zdarma
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grain AI
- G2: 4,6/5 (295+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Grain AI?
Zde je názor recenzenta G2 na tento nástroj:
Líbí se mi, jak je Grain snadno použitelný a jak je univerzální. Je dostatečně jednoduchý, aby ho zvládl každý, ale zároveň nabízí mnoho pokročilých funkcí pro zkušenější uživatele.
🔍 Věděli jste? Schůzky zabírají značnou část pracovního týdne, přičemž většina profesionálů jim věnuje více než tři hodiny týdně. Zajímavé je, že zatímco jedna nebo dvě schůzky denně jsou normou, 46 % zaměstnanců se potýká se třemi nebo více schůzkami denně.
12. Notta. ai (nejlepší pro vícejazyčné přepisy)
Notta. ai zvládá přepis v reálném čase v 58 jazycích a propojuje Zoom, Teams nebo Webex s poznámkami a shrnutími propojenými se Salesforce nebo Zapier. MeetGeek se zaměřuje na analytiku, ale Notta pokrývá hlasy po celém světě pomocí šablon poznámek ze schůzek určených pro různorodé týmy.
Týmy s omezeným rozpočtem ocení, jak Notta vyvažuje náklady a funkčnost bez větších kompromisů v oblasti základních funkcí. Platforma podporuje různá prostředí schůzek, díky čemuž je dostatečně univerzální pro organizace s různými komunikačními kanály.
Nejlepší funkce Notta. ai
- Společně upravujte přepisy, vkládejte obrázky a sdílejte poznámky, abyste podpořili sdílení informací.
- Zlepšete srozumitelnost svých nahrávek snížením šumu v pozadí a zajistěte si tak vysoce kvalitní přepisy.
- Organizujte obsah schůzek pomocí vlastních složek a značek pro efektivní správu informací.
- Získejte přístup k funkci přepisu na desktopových, mobilních a webových platformách se synchronizovaným obsahem.
Omezení Notta. ai
- Nejasné podmínky vypršení zkušební doby vedly u některých uživatelů k neočekávaným poplatkům.
- Pro jasnost je někdy nutné ručně upravit strukturu vět a interpunkci.
- Bezplatný tarif neobsahuje pokročilé funkce, jako jsou souhrny generované umělou inteligencí a možnosti přizpůsobení.
Ceny Notta. ai
- Zdarma
- Pro: 13,49 $/měsíc
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru (od 51 uživatelů)
Hodnocení a recenze Notta. ai
- G2: 4,5/5 (více než 185 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta. ai?
Recenzent G2 říká:
Velmi kvalitní přepis. Britská angličtina je dobře rozpoznána. Zdá se, že model provádí několik průchodů, aby pochopil kontext a provedl přepis. Díky této předpokládané funkcionalitě je kvalita výstupu relativně vysoká ve srovnání s jinými přepisy.
🧠 Zajímavost: Zápisy ze schůzek se neměří v minutách. Slovo pochází z latinského minuta scriptura, což znamená „malé psaní“, což odkazuje na pořizování stručných poznámek.
13. Sembly AI (nejlepší pro sledování akčních položek)
Sembly AI vyniká svým důrazem na získávání praktických informací z konverzací. Tento software pro správu schůzek jde nad rámec základního přepisu a automaticky identifikuje rozhodnutí, úkoly a poznatky.
Týmy, které čelí informačnímu přetížení, oceňují zejména to, jak asistent Semblian AI zkracuje dlouhé diskuse na soustředěné shrnutí. Propojuje obsah schůzek s výstupy pracovního toku a pomáhá tak překlenout propast mezi konverzacemi a skutečnou prací.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Získejte cenné analytické údaje o dynamice schůzek, jako je doba hovoru a nálada, abyste mohli zlepšit budoucí spolupráci.
- Analyzujte opakující se témata napříč všemi schůzkami, abyste identifikovali priority a výzvy organizace.
- Sledujte stav dokončení úkolů vyplývajících ze schůzek a zlepšete tak odpovědnost týmu.
- Využijte AI Teammates od Sembly k pomoci při úkolech, jako je analýza dat, podpora rozhodování a komunikace.
Omezení Sembly AI
- Chybí možnost exportovat obsah schůzek, jako jsou úkoly a shrnutí, do formátů, jako jsou dokumenty Word.
- Kladou menší důraz na video komponenty v dokumentaci schůzek.
Ceny Sembly AI
- Zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Tým: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sembly AI?
Toto řekl recenzent G2 o Sembly AI:
Líbí se mi, že mohu nahrávky schůzek kategorizovat podle konkrétních typů schůzek nebo kategorií, takže získám přehledné uspořádání poznámek ze schůzek a akčních položek. Také se mi líbí, že dokáže rozpoznat můj hlas a docela dobře zachycuje hlavní body a akční položky.
🔍 Věděli jste? Pro většinu lidí je zapojení účastníků klíčovým faktorem úspěchu nebo neúspěchu schůzky. Ve skutečnosti 62 % respondentů uvádí, že je to nejdůležitější faktor ovlivňující produktivitu schůzky. Téměř polovina respondentů také poukázala na to, že pokud se účastníci na začátku schůzky zdají nezapojení, schůzka pravděpodobně nebude úspěšná.
✨ Zvláštní zmínky
Airgram: Nejlepší pro společné agendy a pracovní postupy schůzek Claap: Nejlepší pro asynchronní video aktualizace a sladění týmu Supernormal: Nejlepší pro automatizované poznámky ze schůzek s akčními položkami
Chytřejší schůzky začínají v ClickUp
Nástroje AI pro schůzky mění způsob, jakým týmy vedou schůzky, zaznamenávají nápady a realizují rozhodnutí. Ačkoli MeetGeek AI je spolehlivou volbou, těchto 13 alternativ ukazuje, že existuje spousta prostoru pro nalezení nástroje, který přesně odpovídá způsobu práce vašeho týmu.
ClickUp vyniká tím, že spojuje poznámky ze schůzek a týmovou práci do jednoho prostoru.
AI Notetaker zpracovává přepisy a shrnutí a zároveň propojuje akční položky přímo s vašimi projekty. Poznatky ze schůzek zůstávají propojeny s úkoly, dokumenty a časovými osami, což usnadňuje přechod od diskuse k realizaci, aniž by došlo k vynechání nějakého kroku.
Pokud to zní jako nástroj pro schůzky, který vašemu týmu chybí... vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma! ✅