11 nejlepších generátorů zápisů z jednání pomocí umělé inteligence v roce 2025

Schůzky mohou být stresující, zejména kvůli nekonečnému množství věcí, které si musíte pamatovat.
Snažíte se zůstat zapojeni do diskuse a zároveň si zapisujete důležité body. Najednou vám unikne důležitý detail a než se nadějete, schůzka je u konce.
Dobrou zprávou je, že pomocí generátorů zápisů z jednání založených na umělé inteligenci můžete přepsat každé slovo a uspořádat je do strukturovaných shrnutí, abyste se mohli zapojit do konverzace.
Díky použití umělé inteligence pro zápisy ze schůzek můžete dlouhé diskuse rychle proměnit v přesnou a jasnou dokumentaci.
Můj tým a já jsme otestovali několik nástrojů AI pro zápisy ze schůzek, které umožňují přepisovat konverzace a efektivně generovat přesné zápisy a shrnutí ze schůzek.
V tomto blogu vás seznámím se svými zkušenostmi s nejlepšími generátory zápisů z jednání využívajícími umělou inteligenci, jejich klíčovými funkcemi, cenami a dalšími informacemi!
Co byste měli hledat v generátoru zápisů z jednání využívajícím umělou inteligenci?
Vybrat ten správný generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence může být s tolika dostupnými možnostmi složité. Abychom však našli ten nejlepší software pro zápisy z jednání pro váš tým, podívejme se na některé klíčové komponenty:
- Funkce: Zkontrolujte, zda nástroj umí více než jen pořizovat poznámky a zápisy ze schůzek, a zda pomáhá také s agendami, přepisy a dokumentací.
- Uživatelská zkušenost: Ujistěte se, že nástroj pro generování zápisů z jednání pomocí umělé inteligence je pro vás i váš tým snadno pochopitelný a použitelný.
- Spolupráce: Generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence by měl umožňovat členům týmu spolupracovat na generovaných zápisech a poznámkách z jednání v reálném čase.
- Bezpečnost: Vyberte si nástroj pro vytváření zápisů z jednání s umělou inteligencí, který disponuje bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni, aby byla data z jednání v bezpečí a v souladu s předpisy.
- Integrace: Generátor zápisu z jednání pomocí umělé inteligence musí být integrován s platformami pro videokonference, nástroji pro správu úkolů a aplikacemi pro zasílání zpráv, aby usnadnil přepis jednání a komunikaci v reálném čase.
- Předem připravené šablony: Vyhledejte předem připravené šablony zápisu z jednání, abyste mohli rychle začít, aniž byste museli zapisovat zápis od začátku.
Každý tým má své vlastní potřeby. Definujte své konkrétní cíle a poté pomocí tohoto kontrolního seznamu funkcí najděte ideální nástroj AI pro schůzky a asistenty schůzek.
11 nejlepších generátorů zápisů z jednání využívajících umělou inteligenci
Zde je náš seznam nejlepších generátorů zápisů z jednání využívajících umělou inteligenci, které vám pomohou soustředit se na diskusi, když se účastníte jednání:
1. ClickUp (nejlepší pro generování zápisů z jednání a shrnutí poznámek pomocí umělé inteligence)
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která pomáhá startupům a firmám zlepšit produktivitu, spolupráci a komunikaci mezi členy týmu.
Obsahuje také úžasný vestavěný generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence, ClickUp AI Notetaker, který vám pomůže spravovat pracovní postupy jednání pomocí jedné platformy.
Stačí tuto funkci aktivovat ve svém kalendáři a generátor se zúčastní vašich schůzek a vytvoří podrobné shrnutí schůzek v soukromých dokumentech ClickUp Docs. Očekávejte podrobné informace, včetně stručného přehledu, klíčových bodů, akčních položek, diskutovaných témat a kompletního přepisu.
Funguje přímo s oblíbenými platformami, jako jsou Zoom, Teams a Google Meet. K těmto poznámkám máte po schůzce snadný přístup prostřednictvím kalendáře nebo Docs Hub.
Dále můžete využít ClickUp Brain, vestavěného AI asistenta ClickUp, k generování různých materiálů pro schůzky, včetně programů, prezentací, podrobných poznámek a následných úkolů.
Pojďme se rychle podívat, jak můžete pomocí AI ClickUp dokumentovat schůzky a další události.
Vytváření programů
Pokud jsou schůzky naplánovány bez předchozího oznámení, jednoduše požádejte ClickUp Brain, aby vygeneroval program schůzky. Zadejte mu pokyn a on analyzuje data z minulých schůzek, témata a diskutované otázky, aby připravil program schůzky.
Zápisy ze schůzek
Po skončení schůzky využijte funkce AI transkripce ClickUp Brain k analýze přepisu od AI zapisovatele a vytvořte akční položky nebo následné úkoly pomocí ClickUp Tasks.
Můžete také synchronizovat ClickUp s Google Kalendářem a využít ClickUp Calendar View k řízení schůzek a přehlednému plánování. Nejlepší na tom je, že můžete přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením schůzek s pokročilými filtry, které zvýrazní důležité schůzky.
Pokud chcete zcela eliminovat schůzky pro předvádění produktů nebo zpětnou vazbu, nahrajte si obrazovku pomocí ClickUp Clips a sdílejte odkaz se svým týmem nebo dokonce i externě.
💡Tip pro profesionály: Nemáte čas sledovat dlouhé videoklipy? Použijte ClickUp Brain k jejich přepisu. Poté můžete klást otázky týkající se informací v klipu a okamžitě získáte relevantní odpovědi.
Připomenutí a oznámení
Nastavte si upozornění pomocí ClickUp Reminders a nechte si zasílat oznámení o důležitých schůzkách na všechna zařízení.
Komentáře a úkoly můžete také převést na připomenutí, což usnadňuje sledování důležitých úkolů. Na kartě „Správa připomenutí“ na domovské obrazovce můžete připomenutí vypnout, odložit nebo přeplánovat podle aktuálních potřeb.
🌈 Případová studie: Vida Health, společnost zabývající se virtuální zdravotní péčí, ušetří 8 hodin týdně na schůzkách všech zúčastněných stran a 1 hodinu týdně při vyhledávání dokumentů díky centralizované platformě ClickUp. Klikněte zde pro více informací.
Šablony připravené k použití
ClickUp nabízí knihovnu šablon připravených k použití pro produktivnější schůzky.
Například šablona zápisu ze schůzky ClickUp poskytuje strukturovaný rámec pro organizaci shrnutí schůzky a jednotlivých poznámek.
Umožní vám zahrnout všechny důležité podrobnosti, jako jsou cíle, program, účastníci, odkazy, akční body, oznámení a další. Můžete sledovat klíčové body a výsledky , abyste informovali zúčastněné strany a přidělili úkoly kolegům na základě jejich akčních bodů.
Tento jednostránkový dokument můžete snadno přizpůsobit, upravit a sdílet se svými kolegy pro jakýkoli typ schůzky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte okamžité shrnutí schůzky s programem schůzky, akčními položkami, klíčovými momenty a rozhodnutími pomocí ClickUp Brain.
- Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet, prohlížet a ukládat všechny materiály ze schůzek na jednom centrálním místě.
- Proměňte úkoly ze schůzky v akční položky a přiřaďte je svým kolegům pomocí ClickUp Tasks.
- Použijte předformátované bezplatné šablony poznámek ze schůzek, abyste mohli rychle organizovat a kategorizovat klíčové informace.
- Integrujte ClickUp do svých pracovních nástrojů, včetně Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce a dalších, abyste automatizovali úkoly a zefektivnili pracovní postupy po schůzích.
Omezení ClickUp
- Mobilní verze ClickUp nemusí obsahovat všechny funkce, které jsou k dispozici v desktopové aplikaci.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Fireflies. ai (nejlepší pro automatické poznámky ze schůzek a akční položky)
Fireflies. ai automaticky přepisuje videokonference a generuje zápisy z jednání, takže můžete snadno zkontrolovat klíčové body, akční položky, úkoly a metriky jediným kliknutím.
Týmy mohou hladce spolupracovat přidáváním komentářů, připínáčků a reakcí. Tento generátor zápisů z jednání založený na umělé inteligenci také vytváří úkoly v Asana, Trello a Monday.com pomocí hlasových příkazů během jednání.
Nejlepší funkce Fireflies
- Získejte automatické zápisy ze schůzek a zachyťte klíčové momenty ze svých schůzek.
- Uspořádejte zápisy z jednání podle oddělení a objevujte informace pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci.
- Nastavte vlastní ovládací prvky ochrany soukromí pro zápisy ze schůzek generované umělou inteligencí.
- Udržujte své kolegy v obraze sdílením zápisů ze schůzek ve svých aplikacích pro spolupráci, jako jsou Slack, Notion a Google Docs.
Omezení Fireflies
- Funkce „úkoly“ aplikace Fireflies.ai často opomíjí zaznamenat důležité úkoly ze schůzek.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s přesností a chyby při přepisu schůzek s technickými termíny nebo silným přízvukem.
Ceny Fireflies
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,8/5 (více než 490 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Otter. ai (nejlepší pro generování odpovědí a obsahu pomocí AI)
Otter. ai, aplikace pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, se automaticky připojuje ke schůzkám v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a generuje zápisy ze schůzek a úkoly k provedení.
Umožní vám klást otázky AI, rychle vyhledávat klíčové podrobnosti a navrhovat následné e-maily a aktualizace na základě vašich schůzek. Uchovává všechny úkoly z minulých schůzek na jednom centrálním místě, což usnadňuje organizaci a informované rozhodování.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Analyzuje záznamy ze schůzek a automaticky extrahuje klíčové body.
- Automaticky sdílí zápisy a shrnutí ze schůzek prostřednictvím e-mailu a kanálu Slack týmu.
- Hladce se integruje s aplikacemi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte a Snowflake.
Omezení Otter. ai
- Není možné rozlišit jednotlivé řečníky, protože jsou označeni jako Řečník 1 a Řečník 2.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
4. Fathom (nejlepší pro okamžité zápisy ze schůzek)
Fathom generuje komplexní zápisy z jednání do 30 sekund po skončení každého jednání a hladce synchronizuje úkoly s nástroji CRM. Každé shrnutí jednání obsahuje klíčové body, akční položky a následné úkoly, což vám pomůže zefektivnit pracovní postupy po jednání.
Kromě toho společnost Fathom dodržuje normy HIPAA, SOC-2 a GDPR, aby zajistila, že citlivé informace jsou chráněny a spravovány v souladu s regulačními požadavky.
Nejlepší funkce Fathom
- Účastní se schůzek jako účastník, aby si dělal poznámky a automaticky vytvářel zápisy ze schůzek.
- Sdílí zápisy z jednání a odesílá úkoly do produktivních nástrojů, jako jsou Asana, Slack a Todoist.
Pochopte omezení
- Cenová struktura a rozdělení funkcí jsou poměrně složité.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Standard: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 450 recenzí)
5. tl;dv (nejlepší pro získání přehledu z více schůzek)
tl;dv automaticky přepisuje schůzky a generuje zápisy ze schůzek ve více než 30 jazycích. Poskytuje poznámky ze schůzek a klíčové body založené na umělé inteligenci přímo příslušným členům týmu, což jim umožňuje okamžitě reagovat na úkoly a akční položky.
Kromě toho tl;dv distribuuje zápisy ze schůzek do CRM a komunikačních nástrojů, což usnadňuje okamžitou diskusi a spolupráci mezi týmy.
tl;dv nejlepší funkce
- Generujte zápisy ze schůzek a seskupujte je podle témat, jako jsou problémové body, námitky a další kroky.
- Přiřazujte úkoly nebo zvýrazňujte úkoly svým kolegům přímo v přepisu.
- Po skončení schůzky automaticky odešlete zápis všem účastníkům.
Omezení tl;dv
- Chybí pokročilé funkce pro úpravy
- Nenabízí spolupráci v reálném čase na zápisech ze schůzek a důležitých bodech.
Ceny tl;dv
- Navždy zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Fellow (nejlepší pro správu schůzek)
S tímto softwarem pro správu schůzek můžete hladce spolupracovat se zainteresovanými stranami sdílením poznámek ze schůzek, aby byli všichni informováni. Členové týmu mohou také propojit svou kalendářovou aplikaci a získat přístup k předchozím zápisům ze schůzek, což zajišťuje snadný přístup k přesným záznamům o minulých rozhodnutích a diskusích.
Nejlepší funkce aplikace Fellow
- Ušetřete čas díky předem připraveným šablonám Fellow pro zasedání představenstva, formální a interní schůzky.
- Přiřaďte svým kolegům úkoly s konkrétními termíny splnění.
- Po skončení schůzky zápis uzamkněte, aby se v něm nemohly provádět žádné další změny.
Omezení Fellow
- Někteří uživatelé hlásí, že nemohou označit a přiřadit úkoly k následnému zpracování více osobám najednou.
- Není dobře integrován s jinými nástroji pro správu projektů.
Ceny Fellow
- Zdarma
- Pro: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
7. Read. ai (nejlepší pro stručné shrnutí)
Read. ai automatizuje ruční proces pořizování poznámek a poskytuje zápisy ze schůzek s klíčovými body, rozhodnutími a závěry. Jednou z vynikajících funkcí je, že AI asistent pro schůzky nabízí kompletní přepisy zachycující reakce a názory účastníků v reálném čase.
Přečtěte si nejlepší funkce ai.
- Generujte zápisy ze schůzek a automaticky zaznamenávejte klíčové body
- Izolujte a reportujte klíčová témata, která se objevují na vašich schůzkách, pomocí generativní AI.
- Integrujte jej se Slackem, Zapierem a Webhooks, abyste mohli automaticky odesílat zápisy ze schůzek na tyto platformy.
Omezení Read. ai
- Platforma postrádá pokročilé zásady ochrany osobních údajů a nastavení pro důvěrné schůzky.
Ceny Read. ai
- Bezplatná verze
- Pro: 19,75 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 29,75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise+: 39,75 $/měsíc na uživatele
8. Avoma (nejlepší pro poznámky generované umělou inteligencí)
Avoma je váš všestranný asistent pro schůzky, který nahrává, přepisuje a analyzuje virtuální schůzky a automaticky vám poskytuje užitečné zápisy ze schůzek. Stačí zadat „@“ a rychle vybrat účastníky a společně pracovat na poznámkách generovaných umělou inteligencí. Avoma vyniká svou funkcí soukromých poznámek, která vám umožňuje zaznamenávat osobní poznámky, úkoly a další podrobnosti, které jsou přístupné pouze vám.
Nejlepší funkce Avoma
- Vytvořte si vlastní kategorie podle potřeb vaší firmy a organizujte poznámky ze schůzek efektivněji.
- Platformu můžete snadno integrovat do vašich firemních nástrojů pro videokonference, volání, kalendář a CRM.
Omezení Avoma
- Hledání schůzky nebo konkrétního úryvku může trvat příliš dlouho.
Ceny Avoma
- Základní: zdarma
- Základní verze: 24 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Krisp (nejlepší pro potlačení šumu během schůzek pomocí umělé inteligence)
Krisp je velmi užitečný nástroj pro zaznamenávání všeho, co se na schůzkách odehrává – od zápisu a klíčových bodů až po akční body a diskuse. Navíc můžete kdykoli snadno přistupovat k přepisu schůzky, pokud potřebujete rychlou referenci nebo úpravy.
Nejlepší funkce Krisp
- Automatizujte generování zápisů z jednání propojením aplikace Krisp s vaším kalendářem.
- Využijte snadno dostupné šablony a sdílejte zápisy ze schůzek a úkoly s ostatními účastníky.
- Propojte se s aplikacemi pro videokonference, jako jsou Google Meet, Microsoft Teams a Zoom, bez nutnosti instalace rozšíření.
Omezení Krisp
- Časté poškození souborů vyžaduje neustálé odinstalování a opětovné nainstalování aplikace.
Ceny Krisp
- Zdarma
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (550+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Sembly AI (nejlepší pro automatické poznámky ze schůzek a úkoly)
Sembly AI umožňuje uživatelům soustředit se na konverzaci, zatímco se postará o zápisy ze schůzek. Stačí nahrát audio nebo video z předem nahraných schůzek a nástroj okamžitě vygeneruje zápisy a poznatky. Funkce AI chatu Sembly extrahuje klíčové podrobnosti z minulých schůzek a poskytuje rychlé odpovědi a praktické další kroky v reakci na vaše otázky.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Generujte zápisy z jednání ve více než 40 jazycích a přizpůsobte je pomocí bohaté sady možností.
- Sdílejte zápisy ze schůzek se svými klienty a kolegy bezpečně a umožněte jim je prohlížet nebo upravovat.
Omezení Sembly AI
- Seznam úkolů neobsahuje termíny splnění úkolů zmíněné na schůzce.
- Integrace může být složitá a komplexní.
Ceny Sembly AI
- Osobní: Zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc na uživatele
- Tým: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Jamie (nejlepší pro důkladnou dokumentaci diskusí ze schůzek)
Jamie je generátor zápisů z jednání využívající umělou inteligenci, který vytváří vysoce kvalitní, lidsky působící souhrny jednání pro Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a dokonce i offline jednání – to vše bez přerušování hovorů virtuálním botem. Pro rychlé informace stačí se zeptat Jamieho a ten vám poskytne okamžité odpovědi spolu s relevantními odkazy na jednání.
Nejlepší funkce MeetJamie
- Vytvořte vlastní šablony zápisu ze schůzky, které Jamie vyplní podle vašich potřeb.
- Naučte jej vlastní slova a zkratky, abyste zvýšili přesnost přepisu schůzky.
Omezení MeetJamie
- Z důvodu ochrany soukromí nepodporuje analýzu videozáznamů.
Ceny MeetJamie
- Bezplatný tarif
- Standard: 25,76 $/měsíc
- Pro: 50,44 $/měsíc
- Executive: 106,28 $/měsíc
Ušetřete čas a soustřeďte se na své schůzky díky generátorům zápisů ze schůzek využívajícím umělou inteligenci.
Vzhledem k široké škále AI nástrojů pro generování zápisů z jednání záleží výběr toho správného na formátu, délce trvání a konkrétních cílech vašeho jednání. Po prozkoumání těchto 11 možností je zřejmé, že každá z nich nabízí jedinečné funkce – od okamžitých shrnutí a automatizovaných akčních položek až po přehledy z jednání a hladkou integraci.
Pokud si vybíráte z tohoto seznamu, ClickUp vyniká jako nejlepší volba. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, pokročilé funkce, přizpůsobitelné šablony schůzek, poznatky založené na umělé inteligenci a silná interoperabilita jej odlišují od standardních generátorů zápisů ze schůzek.
Nyní je ideální čas zefektivnit vaše pracovní postupy při schůzkách pomocí správného nástroje AI. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a získejte poznámky a shrnutí ze schůzek během několika sekund.