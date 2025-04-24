ClickUp blog

11 nejlepších generátorů zápisů z jednání pomocí umělé inteligence v roce 2025

24. dubna 2025

Schůzky mohou být stresující, zejména kvůli nekonečnému množství věcí, které si musíte pamatovat.

Snažíte se zůstat zapojeni do diskuse a zároveň si zapisujete důležité body. Najednou vám unikne důležitý detail a než se nadějete, schůzka je u konce.

Dobrou zprávou je, že pomocí generátorů zápisů z jednání založených na umělé inteligenci můžete přepsat každé slovo a uspořádat je do strukturovaných shrnutí, abyste se mohli zapojit do konverzace.

Díky použití umělé inteligence pro zápisy ze schůzek můžete dlouhé diskuse rychle proměnit v přesnou a jasnou dokumentaci.

Můj tým a já jsme otestovali několik nástrojů AI pro zápisy ze schůzek, které umožňují přepisovat konverzace a efektivně generovat přesné zápisy a shrnutí ze schůzek.

V tomto blogu vás seznámím se svými zkušenostmi s nejlepšími generátory zápisů z jednání využívajícími umělou inteligenci, jejich klíčovými funkcemi, cenami a dalšími informacemi!

Co byste měli hledat v generátoru zápisů z jednání využívajícím umělou inteligenci?

Vybrat ten správný generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence může být s tolika dostupnými možnostmi složité. Abychom však našli ten nejlepší software pro zápisy z jednání pro váš tým, podívejme se na některé klíčové komponenty:

  • Funkce: Zkontrolujte, zda nástroj umí více než jen pořizovat poznámky a zápisy ze schůzek, a zda pomáhá také s agendami, přepisy a dokumentací.
  • Uživatelská zkušenost: Ujistěte se, že nástroj pro generování zápisů z jednání pomocí umělé inteligence je pro vás i váš tým snadno pochopitelný a použitelný.
  • Spolupráce: Generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence by měl umožňovat členům týmu spolupracovat na generovaných zápisech a poznámkách z jednání v reálném čase.
  • Bezpečnost: Vyberte si nástroj pro vytváření zápisů z jednání s umělou inteligencí, který disponuje bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni, aby byla data z jednání v bezpečí a v souladu s předpisy.
  • Integrace: Generátor zápisu z jednání pomocí umělé inteligence musí být integrován s platformami pro videokonference, nástroji pro správu úkolů a aplikacemi pro zasílání zpráv, aby usnadnil přepis jednání a komunikaci v reálném čase.
  • Předem připravené šablony: Vyhledejte předem připravené šablony zápisu z jednání, abyste mohli rychle začít, aniž byste museli zapisovat zápis od začátku.

Každý tým má své vlastní potřeby. Definujte své konkrétní cíle a poté pomocí tohoto kontrolního seznamu funkcí najděte ideální nástroj AI pro schůzky a asistenty schůzek.

11 nejlepších generátorů zápisů z jednání využívajících umělou inteligenci

Zde je náš seznam nejlepších generátorů zápisů z jednání využívajících umělou inteligenci, které vám pomohou soustředit se na diskusi, když se účastníte jednání:

1. ClickUp (nejlepší pro generování zápisů z jednání a shrnutí poznámek pomocí umělé inteligence)

ClickUp Notetaker
Začít
Zaznamenejte každý detail – použijte AI Notetaker od ClickUp k okamžitému zaznamenávání nápadů, úkolů a poznámek ze schůzek.

ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která pomáhá startupům a firmám zlepšit produktivitu, spolupráci a komunikaci mezi členy týmu.

Obsahuje také úžasný vestavěný generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence, ClickUp AI Notetaker, který vám pomůže spravovat pracovní postupy jednání pomocí jedné platformy.

Stačí tuto funkci aktivovat ve svém kalendáři a generátor se zúčastní vašich schůzek a vytvoří podrobné shrnutí schůzek v soukromých dokumentech ClickUp Docs. Očekávejte podrobné informace, včetně stručného přehledu, klíčových bodů, akčních položek, diskutovaných témat a kompletního přepisu.

Funguje přímo s oblíbenými platformami, jako jsou Zoom, Teams a Google Meet. K těmto poznámkám máte po schůzce snadný přístup prostřednictvím kalendáře nebo Docs Hub.

Dále můžete využít ClickUp Brain, vestavěného AI asistenta ClickUp, k generování různých materiálů pro schůzky, včetně programů, prezentací, podrobných poznámek a následných úkolů.

Pojďme se rychle podívat, jak můžete pomocí AI ClickUp dokumentovat schůzky a další události.

Vytváření programů

Pokud jsou schůzky naplánovány bez předchozího oznámení, jednoduše požádejte ClickUp Brain, aby vygeneroval program schůzky. Zadejte mu pokyn a on analyzuje data z minulých schůzek, témata a diskutované otázky, aby připravil program schůzky.

Efektivní programy schůzek a plodné diskuse s ClickUp Brain: generátor zápisů ze schůzek pomocí umělé inteligence
Vytvářejte efektivní programy schůzek a podněcujte plodné diskuse s ClickUp Brain.

Zápisy ze schůzek

Po skončení schůzky využijte funkce AI transkripce ClickUp Brain k analýze přepisu od AI zapisovatele a vytvořte akční položky nebo následné úkoly pomocí ClickUp Tasks.

Můžete také synchronizovat ClickUp s Google Kalendářem a využít ClickUp Calendar View k řízení schůzek a přehlednému plánování. Nejlepší na tom je, že můžete přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením schůzek s pokročilými filtry, které zvýrazní důležité schůzky.

Pokud chcete zcela eliminovat schůzky pro předvádění produktů nebo zpětnou vazbu, nahrajte si obrazovku pomocí ClickUp Clips a sdílejte odkaz se svým týmem nebo dokonce i externě.

💡Tip pro profesionály: Nemáte čas sledovat dlouhé videoklipy? Použijte ClickUp Brain k jejich přepisu. Poté můžete klást otázky týkající se informací v klipu a okamžitě získáte relevantní odpovědi.

Plánujte a spravujte všechny své schůzky na jednom místě pomocí kalendáře ClickUp.
Plánujte a spravujte všechny své schůzky na jednom místě pomocí kalendáře ClickUp.

Připomenutí a oznámení

Nastavte si upozornění pomocí ClickUp Reminders a nechte si zasílat oznámení o důležitých schůzkách na všechna zařízení.

Komentáře a úkoly můžete také převést na připomenutí, což usnadňuje sledování důležitých úkolů. Na kartě „Správa připomenutí“ na domovské obrazovce můžete připomenutí vypnout, odložit nebo přeplánovat podle aktuálních potřeb.

Nastavte si připomenutí a přivítejte schůzky včas díky ClickUp Reminders.
Nastavte si připomenutí a přivítejte schůzky včas díky ClickUp Reminders.

🌈 Případová studie: Vida Health, společnost zabývající se virtuální zdravotní péčí, ušetří 8 hodin týdně na schůzkách všech zúčastněných stran a 1 hodinu týdně při vyhledávání dokumentů díky centralizované platformě ClickUp. Klikněte zde pro více informací.

Šablony připravené k použití

ClickUp nabízí knihovnu šablon připravených k použití pro produktivnější schůzky.

Například šablona zápisu ze schůzky ClickUp poskytuje strukturovaný rámec pro organizaci shrnutí schůzky a jednotlivých poznámek.

Šablona zápisu ze schůzky ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Zaznamenávejte zápisy ze schůzek ve strukturovaném formátu pomocí šablony ClickUp Meeting Minutes Template.

Umožní vám zahrnout všechny důležité podrobnosti, jako jsou cíle, program, účastníci, odkazy, akční body, oznámení a další. Můžete sledovat klíčové body a výsledky , abyste informovali zúčastněné strany a přidělili úkoly kolegům na základě jejich akčních bodů.

Tento jednostránkový dokument můžete snadno přizpůsobit, upravit a sdílet se svými kolegy pro jakýkoli typ schůzky.

💈Bonus: 16 příkladů programu schůzky a bezplatné šablony

Nejlepší funkce ClickUp

  • Získejte okamžité shrnutí schůzky s programem schůzky, akčními položkami, klíčovými momenty a rozhodnutími pomocí ClickUp Brain.
  • Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet, prohlížet a ukládat všechny materiály ze schůzek na jednom centrálním místě.
  • Proměňte úkoly ze schůzky v akční položky a přiřaďte je svým kolegům pomocí ClickUp Tasks.
  • Použijte předformátované bezplatné šablony poznámek ze schůzek, abyste mohli rychle organizovat a kategorizovat klíčové informace.
  • Integrujte ClickUp do svých pracovních nástrojů, včetně Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce a dalších, abyste automatizovali úkoly a zefektivnili pracovní postupy po schůzích.

Omezení ClickUp

  • Mobilní verze ClickUp nemusí obsahovat všechny funkce, které jsou k dispozici v desktopové aplikaci.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)

2. Fireflies. ai (nejlepší pro automatické poznámky ze schůzek a akční položky)

Fireflies.ai Dashboard: generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence
prostřednictvím Fireflies.ai

Fireflies. ai automaticky přepisuje videokonference a generuje zápisy z jednání, takže můžete snadno zkontrolovat klíčové body, akční položky, úkoly a metriky jediným kliknutím.

Týmy mohou hladce spolupracovat přidáváním komentářů, připínáčků a reakcí. Tento generátor zápisů z jednání založený na umělé inteligenci také vytváří úkoly v Asana, Trello a Monday.com pomocí hlasových příkazů během jednání.

Nejlepší funkce Fireflies

  • Získejte automatické zápisy ze schůzek a zachyťte klíčové momenty ze svých schůzek.
  • Uspořádejte zápisy z jednání podle oddělení a objevujte informace pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci.
  • Nastavte vlastní ovládací prvky ochrany soukromí pro zápisy ze schůzek generované umělou inteligencí.
  • Udržujte své kolegy v obraze sdílením zápisů ze schůzek ve svých aplikacích pro spolupráci, jako jsou Slack, Notion a Google Docs.

Omezení Fireflies

  • Funkce „úkoly“ aplikace Fireflies.ai často opomíjí zaznamenat důležité úkoly ze schůzek.
  • Někteří uživatelé hlásí problémy s přesností a chyby při přepisu schůzek s technickými termíny nebo silným přízvukem.

Ceny Fireflies

  • Navždy zdarma
  • Pro: 18 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Fireflies

  • G2: 4,8/5 (více než 490 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

3. Otter. ai (nejlepší pro generování odpovědí a obsahu pomocí AI)

Otter.ai Dashboard: generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence
prostřednictvím Otter.ai

Otter. ai, aplikace pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, se automaticky připojuje ke schůzkám v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a generuje zápisy ze schůzek a úkoly k provedení.

Umožní vám klást otázky AI, rychle vyhledávat klíčové podrobnosti a navrhovat následné e-maily a aktualizace na základě vašich schůzek. Uchovává všechny úkoly z minulých schůzek na jednom centrálním místě, což usnadňuje organizaci a informované rozhodování.

Nejlepší funkce Otter.ai

  • Analyzuje záznamy ze schůzek a automaticky extrahuje klíčové body.
  • Automaticky sdílí zápisy a shrnutí ze schůzek prostřednictvím e-mailu a kanálu Slack týmu.
  • Hladce se integruje s aplikacemi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte a Snowflake.

Omezení Otter. ai

  • Není možné rozlišit jednotlivé řečníky, protože jsou označeni jako Řečník 1 a Řečník 2.

Ceny Otter. ai

  • Základní: zdarma
  • Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Otter.ai

  • G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)

4. Fathom (nejlepší pro okamžité zápisy ze schůzek)

Fathom Dashboard: generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence
prostřednictvím Fathom

Fathom generuje komplexní zápisy z jednání do 30 sekund po skončení každého jednání a hladce synchronizuje úkoly s nástroji CRM. Každé shrnutí jednání obsahuje klíčové body, akční položky a následné úkoly, což vám pomůže zefektivnit pracovní postupy po jednání.

Kromě toho společnost Fathom dodržuje normy HIPAA, SOC-2 a GDPR, aby zajistila, že citlivé informace jsou chráněny a spravovány v souladu s regulačními požadavky.

Nejlepší funkce Fathom

  • Účastní se schůzek jako účastník, aby si dělal poznámky a automaticky vytvářel zápisy ze schůzek.
  • Sdílí zápisy z jednání a odesílá úkoly do produktivních nástrojů, jako jsou Asana, Slack a Todoist.

Pochopte omezení

  • Cenová struktura a rozdělení funkcí jsou poměrně složité.

Ceny Fathom

  • Zdarma
  • Standard: 29 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 39 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Fathom

  • G2: 5/5 (více než 3000 recenzí)
  • Capterra: 5/5 (více než 450 recenzí)

5. tl;dv (nejlepší pro získání přehledu z více schůzek)

tl;dv Dashboard: generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence
via tl;dv

tl;dv automaticky přepisuje schůzky a generuje zápisy ze schůzek ve více než 30 jazycích. Poskytuje poznámky ze schůzek a klíčové body založené na umělé inteligenci přímo příslušným členům týmu, což jim umožňuje okamžitě reagovat na úkoly a akční položky.

Kromě toho tl;dv distribuuje zápisy ze schůzek do CRM a komunikačních nástrojů, což usnadňuje okamžitou diskusi a spolupráci mezi týmy.

tl;dv nejlepší funkce

  • Generujte zápisy ze schůzek a seskupujte je podle témat, jako jsou problémové body, námitky a další kroky.
  • Přiřazujte úkoly nebo zvýrazňujte úkoly svým kolegům přímo v přepisu.
  • Po skončení schůzky automaticky odešlete zápis všem účastníkům.

Omezení tl;dv

  • Chybí pokročilé funkce pro úpravy
  • Nenabízí spolupráci v reálném čase na zápisech ze schůzek a důležitých bodech.

Ceny tl;dv

  • Navždy zdarma
  • Pro: 29 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze tl;dv

  • G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

6. Fellow (nejlepší pro správu schůzek)

Fellow Dashboard: generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence
via Fellow

S tímto softwarem pro správu schůzek můžete hladce spolupracovat se zainteresovanými stranami sdílením poznámek ze schůzek, aby byli všichni informováni. Členové týmu mohou také propojit svou kalendářovou aplikaci a získat přístup k předchozím zápisům ze schůzek, což zajišťuje snadný přístup k přesným záznamům o minulých rozhodnutích a diskusích.

Nejlepší funkce aplikace Fellow

  • Ušetřete čas díky předem připraveným šablonám Fellow pro zasedání představenstva, formální a interní schůzky.
  • Přiřaďte svým kolegům úkoly s konkrétními termíny splnění.
  • Po skončení schůzky zápis uzamkněte, aby se v něm nemohly provádět žádné další změny.

Omezení Fellow

  • Někteří uživatelé hlásí, že nemohou označit a přiřadit úkoly k následnému zpracování více osobám najednou.
  • Není dobře integrován s jinými nástroji pro správu projektů.

Ceny Fellow

  • Zdarma
  • Pro: 11 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze ostatních uživatelů

  • G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)

7. Read. ai (nejlepší pro stručné shrnutí)

Read.ai Dashboard: generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence
via Read.ai

Read. ai automatizuje ruční proces pořizování poznámek a poskytuje zápisy ze schůzek s klíčovými body, rozhodnutími a závěry. Jednou z vynikajících funkcí je, že AI asistent pro schůzky nabízí kompletní přepisy zachycující reakce a názory účastníků v reálném čase.

Přečtěte si nejlepší funkce ai.

  • Generujte zápisy ze schůzek a automaticky zaznamenávejte klíčové body
  • Izolujte a reportujte klíčová témata, která se objevují na vašich schůzkách, pomocí generativní AI.
  • Integrujte jej se Slackem, Zapierem a Webhooks, abyste mohli automaticky odesílat zápisy ze schůzek na tyto platformy.

Omezení Read. ai

  • Platforma postrádá pokročilé zásady ochrany osobních údajů a nastavení pro důvěrné schůzky.

Ceny Read. ai

  • Bezplatná verze
  • Pro: 19,75 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: 29,75 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise+: 39,75 $/měsíc na uživatele

8. Avoma (nejlepší pro poznámky generované umělou inteligencí)

Avoma Dashboard: generátor zápisů z jednání pomocí umělé inteligence
prostřednictvím Avoma

Avoma je váš všestranný asistent pro schůzky, který nahrává, přepisuje a analyzuje virtuální schůzky a automaticky vám poskytuje užitečné zápisy ze schůzek. Stačí zadat „@“ a rychle vybrat účastníky a společně pracovat na poznámkách generovaných umělou inteligencí. Avoma vyniká svou funkcí soukromých poznámek, která vám umožňuje zaznamenávat osobní poznámky, úkoly a další podrobnosti, které jsou přístupné pouze vám.

Nejlepší funkce Avoma

  • Vytvořte si vlastní kategorie podle potřeb vaší firmy a organizujte poznámky ze schůzek efektivněji.
  • Platformu můžete snadno integrovat do vašich firemních nástrojů pro videokonference, volání, kalendář a CRM.

Omezení Avoma

  • Hledání schůzky nebo konkrétního úryvku může trvat příliš dlouho.

Ceny Avoma

  • Základní: zdarma
  • Základní verze: 24 $/měsíc na uživatele
  • Plus: 59 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Avoma

  • G2: 4,6/5 (více než 1300 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

9. Krisp (nejlepší pro potlačení šumu během schůzek pomocí umělé inteligence)

Krisp Dashboard
via Krisp

Krisp je velmi užitečný nástroj pro zaznamenávání všeho, co se na schůzkách odehrává – od zápisu a klíčových bodů až po akční body a diskuse. Navíc můžete kdykoli snadno přistupovat k přepisu schůzky, pokud potřebujete rychlou referenci nebo úpravy.

Nejlepší funkce Krisp

  • Automatizujte generování zápisů z jednání propojením aplikace Krisp s vaším kalendářem.
  • Využijte snadno dostupné šablony a sdílejte zápisy ze schůzek a úkoly s ostatními účastníky.
  • Propojte se s aplikacemi pro videokonference, jako jsou Google Meet, Microsoft Teams a Zoom, bez nutnosti instalace rozšíření.

Omezení Krisp

  • Časté poškození souborů vyžaduje neustálé odinstalování a opětovné nainstalování aplikace.

Ceny Krisp

  • Zdarma
  • Pro: 16 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Krisp

  • G2: 4,7/5 (550+ recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

10. Sembly AI (nejlepší pro automatické poznámky ze schůzek a úkoly)

Sembly AI Dashboard
prostřednictvím Sembly AI

Sembly AI umožňuje uživatelům soustředit se na konverzaci, zatímco se postará o zápisy ze schůzek. Stačí nahrát audio nebo video z předem nahraných schůzek a nástroj okamžitě vygeneruje zápisy a poznatky. Funkce AI chatu Sembly extrahuje klíčové podrobnosti z minulých schůzek a poskytuje rychlé odpovědi a praktické další kroky v reakci na vaše otázky.

Nejlepší funkce Sembly AI

  • Generujte zápisy z jednání ve více než 40 jazycích a přizpůsobte je pomocí bohaté sady možností.
  • Sdílejte zápisy ze schůzek se svými klienty a kolegy bezpečně a umožněte jim je prohlížet nebo upravovat.

Omezení Sembly AI

  • Seznam úkolů neobsahuje termíny splnění úkolů zmíněné na schůzce.
  • Integrace může být složitá a komplexní.

Ceny Sembly AI

  • Osobní: Zdarma
  • Profesionální: 15 $/měsíc na uživatele
  • Tým: 29 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Sembly AI

  • G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

11. Jamie (nejlepší pro důkladnou dokumentaci diskusí ze schůzek)

MeetJamie Dashboard
prostřednictvím MeetJamie

Jamie je generátor zápisů z jednání využívající umělou inteligenci, který vytváří vysoce kvalitní, lidsky působící souhrny jednání pro Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a dokonce i offline jednání – to vše bez přerušování hovorů virtuálním botem. Pro rychlé informace stačí se zeptat Jamieho a ten vám poskytne okamžité odpovědi spolu s relevantními odkazy na jednání.

Nejlepší funkce MeetJamie

  • Vytvořte vlastní šablony zápisu ze schůzky, které Jamie vyplní podle vašich potřeb.
  • Naučte jej vlastní slova a zkratky, abyste zvýšili přesnost přepisu schůzky.

Omezení MeetJamie

  • Z důvodu ochrany soukromí nepodporuje analýzu videozáznamů.

Ceny MeetJamie

  • Bezplatný tarif
  • Standard: 25,76 $/měsíc
  • Pro: 50,44 $/měsíc
  • Executive: 106,28 $/měsíc

Ušetřete čas a soustřeďte se na své schůzky díky generátorům zápisů ze schůzek využívajícím umělou inteligenci.

Vzhledem k široké škále AI nástrojů pro generování zápisů z jednání záleží výběr toho správného na formátu, délce trvání a konkrétních cílech vašeho jednání. Po prozkoumání těchto 11 možností je zřejmé, že každá z nich nabízí jedinečné funkce – od okamžitých shrnutí a automatizovaných akčních položek až po přehledy z jednání a hladkou integraci.

Pokud si vybíráte z tohoto seznamu, ClickUp vyniká jako nejlepší volba. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, pokročilé funkce, přizpůsobitelné šablony schůzek, poznatky založené na umělé inteligenci a silná interoperabilita jej odlišují od standardních generátorů zápisů ze schůzek.

Nyní je ideální čas zefektivnit vaše pracovní postupy při schůzkách pomocí správného nástroje AI. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a získejte poznámky a shrnutí ze schůzek během několika sekund.

