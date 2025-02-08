10 nejlepších alternativ k Fireflies AI, které stojí za to vyzkoušet v roce 2025

Fireflies AI je jedním z nejlepších nástrojů AI pro virtuální schůzky. Slouží jako váš virtuální asistent, který pořizuje poznámky, generuje shrnutí a usnadňuje spolupráci.
Jakmile se však zaregistrujete do Fireflies, možná vás trochu zklame jeho přeplněné rozhraní. A když ho začnete používat, můžete narazit na nepřesnosti a chyby ve svých poznámkách ze schůzek.
Pokud již čelíte těmto problémům, jste na správném místě. Tento blog obsahuje 10 nejlepších pečlivě vybraných alternativ k Fireflies.
Zjistěte, který z těchto nástrojů splňuje všechny vaše požadavky.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších alternativ k Fireflies AI:
- ClickUp: Nejlepší nástroj pro schůzky, správu úkolů a spolupráci založený na umělé inteligenci
- Fathom: Nejlepší pro generování zápisů a přepisů ze schůzek
- Otter. ai: Nejlepší pro generování přepisů schůzek v reálném čase
- Avoma: Nejlepší pro komplexní správu schůzek
- Grain: Nejlepší pro vytváření klipů ze schůzek a synchronizaci týmů
- MeetGeek. ai: Nejlepší pro pořizování poznámek a správu úložiště poznámek ze schůzek
- tl;dv: Nejlepší pro podnikové týmy k zaznamenávání klíčových detailů ze schůzek a vytváření AI reportů
- Gong: Nejlepší pro prodejní týmy k analýze a zlepšování hovorů
- Tactiq: Nejlepší pro automatický přepis v reálném čase
- Chorus. ai: Nejlepší pro konverzační inteligenci založenou na dohodách
Omezení Fireflies AI
Fireflies AI je oblíbený pro svou snadnou použitelnost a univerzálnost. Má skvělé funkce pro přepis, podporuje různé jazyky a nabízí několik možností integrace pro správu diskusí ze schůzek. Podle uživatelů má však tento software určité nevýhody.
- Problémy s přesností: V transkripčních službách se občas vyskytují chyby, zejména u jazyků jiných než angličtina, silných přízvuků, hlučného zvuku a technických termínů. Nástroj také má potíže s rozlišením více účastníků.
- Nejasné zápisy: Zápisy ze schůzek generované umělou inteligencí často vyžadují úpravy, protože kontext je někdy nejasný. Navíc se v překladech vyskytují chyby.
- Omezený bezplatný tarif: Bezplatný tarif Fireflies AI je základní. Nemáte přístup k funkcím AI asistenta ani k inteligentnímu vyhledávání. Navíc jsou k dispozici omezené AI souhrny a celkem 800 minut úložiště/místa pro vaše schůzky.
- Nedostatek možností přizpůsobení: Fireflies AI nenabízí mnoho možností přizpůsobení nastavení nahrávání. Navíc neexistují žádné vlastní přehledy, které by umožňovaly zobrazit všechny informace o schůzkách na jednom místě.
🧠 Věděli jste? Podle výzkumu byla hodnota globálního trhu s AI asistenty pro schůzky v roce 2023 odhadnuta na 1,95 miliardy USD a do roku 2031 by měla dosáhnout 11,88 miliardy USD. Segment „Meeting Organizer“ dominuje trhu mezi různými typy díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a integraci s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity.
Alternativy k Fireflies AI v kostce
Než se pustíme do podrobností, zde je krátký přehled 10 nejlepších nástrojů, jejich klíčových funkcí a typů podniků, pro které jsou nejvhodnější!
|Alternativy k Fireflies AI
|Vynikající funkce
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Vytvořte propojený ekosystém schůzek, kde můžete přímo z poznámek pořizovat poznámky, spolupracovat, sdílet a vytvářet úkoly.
|Profesionálové, malé a střední podniky a velké společnosti
|Fathom
|Má uživatelsky přívětivé rozhraní a umožňuje generovat nejdůležitější body během hovoru.
|Podnikové týmy
|Otter. ai
|Umožňuje automatické pořizování snímků během sdílení obrazovky.
|Osobní použití a malé týmy
|Avoma
|Provádí analýzu schůzek a hovorů za účelem zlepšení jejich kvality.
|Velké podnikové týmy
|Grain
|Umožňuje vám ořezávat části schůzek, sdílet je a označovat konkrétní osoby.
|Střední a velké podniky
|MeetGeek. ai
|Vytváří podrobné zápisy a umožňuje vám přístup k záznamům z minulých schůzek.
|Osobní použití a malé týmy
|tl;dv
|Generuje přizpůsobené AI zprávy a přehledy, abyste měli všechny informace o schůzkách na jednom místě.
|Střední až velké týmy
|Gong
|Pomáhá sledovat hovory, předpovídat prodejní pipeline a analyzovat obchody.
|Prodejní a RevOps týmy velkých společností
|Tactiq
|Přepisuje schůzky v reálném čase bez použití botů.
|Freelancerové a rostoucí týmy
|Chorus. ai
|Zaznamenává hovory, extrahuje poznatky a analyzuje konverzace, aby určil pravděpodobnost úspěchu obchodu.
|Prodejní a výnosové týmy velkých organizací
10 nejlepších alternativ k Fireflies AI, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro schůzky, správu úkolů a spolupráci založený na umělé inteligenci)
Hledáte nástroj, který je mnohem víc než jen záznamník schůzek? Seznamte se s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu schůzek a projektů na jedné platformě.
Řešení ClickUp pro produktivní schůzky? A vestavěný AI Notetaker, který je součástí vašeho kalendáře! Tento šikovný nástroj za vás pořizuje poznámky, takže se můžete plně soustředit na schůzky.
Hladce se integruje s aplikacemi třetích stran, jako jsou Zoom, Teams a Google Meet, což z něj činí univerzální řešení. AI Notetaker automaticky dokumentuje název schůzky, datum a účastníky a dokonce poskytuje kompletní zvukový záznam.
Nabízí také shrnuté poznatky s rychlým přehledem, klíčovými body a dalšími kroky v přehledném formátu kontrolního seznamu. Navíc získáte podrobné přepisy pro podrobné recenze. Po schůzce můžete snadno přistupovat ke svým poznámkám v soukromém dokumentu ClickUp Doc, který je označen a připraven k prohlížení nebo sdílení.
ClickUp Meetings navíc nabízí vše pod jednou střechou – správu agendy, nastavení akčních položek, dokumentaci týdenních schůzek a další. Máte tak přístup ke všem dokumentům, úkolům a dalším materiálům, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. K strukturování těchto poznámek a zajištění jejich řádné dokumentace před sdílením se zainteresovanými stranami můžete použít šablonu ClickUp Meeting Notes Template .
ClickUp Brain, nástroj ClickUp založený na umělé inteligenci, vám také pomůže přeložit poznámky ze schůzek do jiných jazyků a navrhnout vylepšení/potenciální úkoly pro správnou organizaci informací. A to nejlepší? Poznámky a shrnutí ze schůzek můžete přímo převést na úkoly nebo akční položky a propojit je s konkrétními projekty a pracovními postupy.
Kromě toho vám ClickUp Docs umožňuje vytvářet živé dokumenty s poznámkami ze schůzek. Můžete je použít jako dynamické zdroje, které týmy mohou využívat při hovorech se zákazníky. V dokumentu lze také snadno vyhledat konkrétní schůzku nebo podrobnosti úkolu a najít je během několika sekund.
ClickUp také nabízí několik šablon pro schůzky, které můžete použít, když jste příliš zaneprázdněni na to, abyste připravovali programy, zápisy a strukturované poznámky. Například šablona zápisu ze schůzky ClickUp vám pomůže:
- Organizujte program schůzek, úkoly a účastníky
- Sledujte klíčové poznatky a výsledky schůzky
- Přiřazujte úkoly jako akce svým kolegům
Podobně můžete použít šablonu ClickUp Meetings ke správě bodů programu, poznámek a následných kroků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Převezměte kontrolu nad schůzkami: ClickUp AI Note Taker automaticky přepisuje schůzky, shrnuje klíčové body a vytváří úkoly, které lze realizovat, což usnadňuje sledování následných kroků a rozhodnutí.
- Vytvářejte úkoly: Proměňte poznámky v úkoly pomocí ClickUp Tasks, přidejte podrobnosti a označte osoby odpovědné za jejich splnění.
- Poznámky k organizaci a úpravám: Organizujte a upravujte poznámky a úkoly ze schůzek na jednom místě pomocí ClickUp Notepad.
- Nahrávky obrazovky: Sdílejte nahrávky obrazovky s přepisy vytvořenými pomocí AI v rámci poznámek ze schůzek pomocí ClickUp Clips a okamžitě je přepište pomocí ClickUp Brain.
- Spolupráce v reálném čase: Získejte přístup k poznámkám, sdílejte je se svým týmem a spolupracujte na konverzacích pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství přizpůsobení a funkcí může chvíli trvat, než se s nástrojem seznámíte.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena/měsíc
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte si jej k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 000+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Oceňuji, že ClickUp se neustále vyvíjí v oblasti inovativního softwaru, zejména s rozvojem AI. Nástroje AI, které do platformy začlenili, ušetřily našemu produkčnímu týmu čas při vytváření úkolů, psaní pokynů nebo shrnutí schůzek. Kromě funkcí AI je Click-up na stejné úrovni jako řada platforem pro řízení projektů, které jsme v minulosti používali. Domnívám se, že Click-Up má příliš mnoho vrstev na to, aby bylo možné provést jednoduchý úkol. Rád bych viděl větší přehlednost v sériích úkolů.
Oceňuji, že ClickUp se neustále vyvíjí v oblasti inovativního softwaru, zejména s rozvojem AI. Nástroje AI, které do platformy začlenili, ušetřily našemu produkčnímu týmu čas při vytváření úkolů, psaní pokynů nebo shrnutí schůzek. Kromě funkcí AI je Click-up na stejné úrovni jako řada platforem pro řízení projektů, které jsme v minulosti používali. Domnívám se, že Click-Up má příliš mnoho vrstev na to, aby bylo možné provést jednoduchý úkol. Rád bych viděl větší přehlednost v sériích úkolů.
2. Fathom (nejlepší pro generování zápisů a přepisů z jednání)
Pokud máte tým, který není technicky zdatný, může být Fathom cenným pomocníkem při schůzkách. Na rozdíl od přeplněného uživatelského rozhraní Fireflies AI má Fathom přehledné rozhraní, díky čemuž je nejjednodušším nástrojem pro pořizování poznámek z projektových schůzek.
Můžete uspořádat své diskuse od A do Z do shrnutí schůzky a během několika minut vytvořit akční plán. Fathom generuje podrobné poznámky ze schůzky a dokonce vytahuje akční položky, takže je můžete rychle použít k vytvoření následných e-mailů.
Největší výhoda? Fathom je skvělý v překladu. Podporuje 28 jazyků a generuje přesné poznámky bez ohledu na jazyk schůzky.
Objevte nejlepší funkce
- Vytvářejte a sdílejte krátké videoklipy z konkrétních částí schůzky, abyste předali pouze ty nejdůležitější informace.
- Generujte během hovoru nejdůležitější body a shrňte poznámky ze schůzek pomocí AI.
- Získejte všechna potřebná data, jako jsou zobrazení stránek, nejčastější zdroje odkazů atd., na jednom panelu s Fathom Analytics.
Pochopte omezení
- Není možné kopírovat a vkládat poznámky bez automatického propojení s videem ze schůzky nebo přidání tlačítka „sledovat“ na konci.
- Instalace je jednoduchá, ale zdlouhavá.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 19 $ za uživatele/měsíc
- Team Edition: 29 $ za uživatele/měsíc
- Team Edition Pro: 39 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Nejlepší na tom je, že rozumí téměř všemu, co se týká mých schůzek. Nejúžasnější je, že se ke mně připojuje na každé schůzce, jako by byl mým osobním asistentem. Díky schopnostem AI je univerzálnější v oblasti vedení záznamů. Celkově se mi velmi líbí. Nemohu však stahovat své nahrávky. Navíc možnost zobrazení na celou obrazovku ve skutečnosti není zobrazením na celou obrazovku. Zobrazuje totiž boční panel, který nemusím vždy potřebovat.
Nejlepší na tom je, že rozumí téměř všemu, co se týká mých schůzek. Nejúžasnější je, že se ke mně připojuje na každé schůzce jako osobní asistent. Díky schopnostem AI je univerzálnější v oblasti vedení záznamů. Celkově se mi velmi líbí. Nemohu však stahovat své nahrávky. Navíc možnost zobrazení na celou obrazovku ve skutečnosti není zobrazením na celou obrazovku. Zobrazuje totiž boční panel, který nemusím vždy potřebovat.
3. Otter. ai (nejlepší pro generování přepisů schůzek v reálném čase)
Otter. ai je skvělou alternativou k Fireflies AI pro malé týmy. Obsahuje nástroj AI pro poznámky ze schůzek, který v reálném čase shrne a vygeneruje přepisy schůzek, takže se můžete plně soustředit na hovor.
Pokud se nemůžete zúčastnit hovoru, Otter vám může poskytnout klíčové informace ze schůzky a dokonce vytvořit akční položky pro další kroky. Můžete také vyhledávat a přehrávat konkrétní přepisy synchronizované se zvukem, upravovat je a doplňovat je obrázky a komentáři.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Spojte živé hlasové konverzace a asynchronní aktualizace a získejte informace od Otter a kolegů pomocí AI Chat.
- Pomocí aplikace Otter můžete identifikovat více mluvčích, vytvořit v přepisech mezery pro pauzy a získat časové značky pro každé téma diskutované na schůzce.
- Automaticky pořizujte snímky obrazovky, když jsou během hovoru sdíleny nebo měněny, abyste měli v přepisech kontext.
Omezení Otter. ai
- Někdy Otter. ai nezaznamenává celé hovory.
- Přepisy jsou často velmi nepřesné.
- Funkce vyhledávání je chybná a zpočátku může být obtížné se v ní orientovat.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 30 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Bylo to levné, ale vyžadovalo to spoustu času na kontrolu přepisů, což bylo velmi frustrující. Pokud máte jasný a srozumitelný zvuk, funguje to dobře, ale pokud je v pozadí hluk nebo přízvuky, často to nerozpozná správně.
Bylo to levné, ale vyžadovalo to spoustu času na kontrolu přepisů, což bylo velmi frustrující. Pokud máte jasný a srozumitelný zvuk, funguje to dobře, ale pokud je v pozadí hluk nebo přízvuky, často to nerozpozná správně.
4. Avoma (nejlepší pro komplexní správu schůzek)
Zatímco Fireflies AI je hlavně nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence, Avoma jde nad rámec základních přepisových služeb. Je to nástroj pro správu schůzek, který vám pomůže naplánovat hovory, vytvořit programy schůzek a provést analýzu po schůzce.
Avoma je známá především díky svým funkcím pro analýzu konverzací a poskytuje hlubší analýzu vašich schůzek. Umožňuje automatizovat hodnocení hovorů za účelem zlepšení kvality, vybavit prodejní týmy odpověďmi v reálném čase a sledovat zpětnou vazbu a výkonnost vašeho týmu.
Nejlepší funkce Avoma
- Získejte přepisy hovorů a schůzek v reálném čase ve více než 60 jazycích.
- Generujte pomocí AI následné e-maily, které shrnují schůzky a informují o dalších krocích během několika minut.
- Používejte pro každou schůzku účelové hodnotící karty, abyste získali přehled o klíčových oblastech, které je třeba zlepšit.
Omezení Avoma
- Avoma má několik dalších funkcí, které mohou být zpočátku trochu matoucí.
- Nastavení nástroje trvá dlouho. Abyste jej mohli plně využít, musíte každou sekci přizpůsobit.
- Seznamy skladeb nelze stahovat. Musíte najít úryvek v seznamu skladeb, vyhledat hovor a poté najít úryvek v hovoru.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 24 $ za uživatele/měsíc
- Conversation Intelligence: 69 $ za uživatele/měsíc
- Revenue Intelligence: 99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Avoma je jeden z nástrojů, které používám každý den. AI hodnocení a zpětná vazba k hovorům. Pomáhá vám věnovat pozornost věcem, na které byste mohli zapomenout, nebo identifikovat příležitosti, které můžete vylepšit při vedení nebo účasti na hovorech. Zpětná vazba pomáhá zlepšit úroveň zákaznické podpory, kterou jste schopni poskytovat. Samotný software je velmi snadno použitelný a lze jej integrovat s jiným softwarem, aby bylo nahrávání hovorů snadné. Někdy však může být zpětná vazba AI velmi rigidní a nebere v úvahu proměnné hovoru nebo jeho průběh.
Avoma je jeden z nástrojů, které používám každý den. AI hodnocení a zpětná vazba k hovorům. Pomáhá vám věnovat pozornost věcem, na které byste mohli zapomenout, nebo identifikovat příležitosti, které můžete vylepšit při vedení nebo účasti na hovorech. Zpětná vazba pomáhá zlepšit úroveň zákaznické podpory, kterou jste schopni poskytovat. Samotný software je velmi snadno použitelný a lze jej integrovat s jiným softwarem, aby bylo nahrávání hovorů snadné. Někdy však může být zpětná vazba AI velmi rigidní a nebere v úvahu proměnné hovoru nebo jeho průběh.
5. Grain (nejlepší pro vytváření klipů ze schůzek a synchronizaci týmů)
Grain vyniká jako alternativa k Fireflies AI díky svým funkcím pro týmovou spolupráci. Tento nástroj vám umožňuje zvýraznit konkrétní momenty ze schůzky pomocí klipů, podobně jako zvukové úryvky ve Fireflies, ale vylepšeně. Tato funkce je ideální, když potřebujete sdílet pouze důležité části schůzky s členy svého týmu. Navíc můžete označit konkrétní osoby a upozornit je automatickými oznámeními.
Nejlepší na tom je, že můžete Grain integrovat se Zoomem a Microsoft Teams, abyste mohli pořizovat poznámky, nahrávat, přepisovat a shrnovat schůzky a dokonce vytvářet zápisy ze schůzek. Můžete také použít šablony poznámek ze schůzek, abyste si poznámky ze schůzek uspořádali podle svých představ.
Nejlepší funkce Grain
- Zadávejte poznámky, označujte konkrétní momenty nebo nahrávejte části schůzek pomocí živého poznámkového bloku.
- Zvýrazněte části přepisu, zanechte komentáře s časovým razítkem a označte relevantní osoby.
- Vytvářejte videoklipy a sdílejte je mezi týmy pomocí seznamů skladeb a příběhů.
Omezení zrna
- Rozpoznávání frází v chytrých značkách je omezené. Je náročné konzistentně zachytit konkrétní fráze v rámci hovorů.
- Ve výchozím nastavení lze záznamy ze schůzek sdílet pouze interně.
- Funkce automatické kategorizace nemá možnost zaznamenávat vybrané externí schůzky a odesílat jejich AI shrnutí přes Slack.
Ceny obilovin
- Zdarma
- Starter: 19 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 39 $ za místo/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grain
- G2: 4,7/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Grain?
Vyzkoušel jsem mnoho různých aplikací pro nahrávání hovorů, pořizování poznámek a revizi schůzek. Grain je jediná, která celý tento proces usnadňuje. Jejich úryvky, záznamy hovorů a vyhledávání hovorů jsou ve srovnání s Gongem a dalšími velmi snadné.
Vyzkoušel jsem mnoho různých aplikací pro nahrávání hovorů, pořizování poznámek a revizi schůzek. Grain je jediná, která celý tento proces usnadňuje. Jejich úryvky, záznamy hovorů a vyhledávání hovorů jsou ve srovnání s Gongem a dalšími velmi snadné.
💡Tip pro profesionály: Zaveďte ve svém týmu standardní protokol pro sdílení klipů. Například omezte délku klipů na dvě minuty a přidejte do popisu kontext, aby bylo možné rychle pochopit téma schůzky, aniž byste ji museli sledovat celou.
6. MeetGeek. ai (nejlepší pro pořizování poznámek a správu úložiště poznámek ze schůzek)
MeetGeek je vynikající alternativa k Fireflies AI, která vám pomůže pořizovat poznámky, generovat shrnutí pomocí AI a automatizovat správu schůzek, od nastavení programu až po následné kroky. Naslouchá vašim rozhovorům a kategorizuje je do klíčových témat a zdůrazňuje například fakta, akční body, rozhodnutí, obavy atd.
MeetGeek vám také umožňuje automaticky extrahovat klíčové informace z hovorů a dohnat zmeškané schůzky. Tento nástroj se hladce integruje do CRM systémů, jako je HubSpot, a poskytuje důležité informace o zákaznících během prodejních hovorů.
Nejlepší funkce MeetGeek. ai
- Získejte přístup k poznámkám z minulých schůzek a vyhledávejte konkrétní podrobnosti pomocí klíčových slov.
- Po každé schůzce posílejte podrobné e-mailové souhrny s přesnými body rekapitulace.
- Přizpůsobte si jméno svého asistenta schůzek s podporou AI, chatové zprávy a sdílené zápisy ze schůzek, abyste posunuli branding na vyšší úroveň.
Omezení MeetGeek. ai
- Někteří uživatelé nemají rádi výchozí zásahy MeetGeek při sdílení schůzek. Tento nástroj se vkládá do každé schůzky účastníka, i když si vytvoří přihlašovací údaje pouze pro přístup k poznámkám.
- Funkce nahrávání je obtížně ovladatelná a vyhledání odkazu a jeho přidání do schůzky vyžaduje několik kliknutí.
Ceny MeetGeek. ai
- Základní: Bezplatný tarif
- Pro: 19 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 39 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 59 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze MeetGeek. ai
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek. ai?
Líbí se mi snadné používání MeetGeek, možnost získat zápisy, poznámky a postřehy z jednání ihned po jeho skončení, dostupné funkce personalizace a skvělá zákaznická podpora. Někdy se však stává, že se nedokáže připojit k jednání naplánovanému na poslední chvíli.
Líbí se mi snadné používání MeetGeek, možnost získat zápisy, poznámky a postřehy z jednání ihned po jeho skončení, dostupné funkce personalizace a skvělá zákaznická podpora. Někdy se však stává, že se nedokáže připojit k jednání naplánovanému na poslední chvíli.
7. tl;dv (Nejlepší pro podnikové týmy k zaznamenávání klíčových detailů ze schůzek a vytváření zpráv pomocí AI)
tl;dv je chytrý asistent pro schůzky, který se připojí přímo k vašim platformám pro schůzky, včetně Zoom, Teams a Google Meet, a postará se o náročnou práci s nahráváním všech vašich schůzek. Můžete vytvářet AI shrnutí a nejdůležitější body vašich konverzací, získat podrobné přepisy, přejít na konkrétní části přepisu, označit důležité momenty a vytvářet a sdílet klipy.
Na rozdíl od Fireflies AI vám tento nástroj umožňuje přizpůsobit témata a šablony zpráv tak, abyste mohli prezentovat poznatky ze schůzek podle svých představ. A co je na tom nejlepší? tl;dv vám na konci každého dne zašle souhrn seznamu úkolů, aby vám usnadnil práci.
tl;dv nejlepší funkce
- Vytvářejte klipy ze schůzek a spojujte je do jednoho videa, abyste nezahltili týmový chat mnoha klipy.
- Označte časovými značkami důležité části schůzky, ke kterým se chcete později vrátit, a zapojte své kolegy do diskuse.
- Získejte informace o řečnících, jako je průměrná doba mluvení, nejdelší monolog, otázky a další.
Omezení tl;dv
- Někdy se bot tl;dv při používání bezplatné verze na schůzkách nezobrazuje.
- Mobilní verze je podstatně méně intuitivní než desktopová, což ztěžuje nahrávání schůzek na cestách.
- Přehrávač záznamů ze schůzek má při přehrávání záznamů potíže.
tl;dv ceny
- Navždy zdarma
- Pro: 29 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 98 $ za místo/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv?
Posílání TLDV na schůzky, kterých se nemohu zúčastnit, a používání funkce přepisu mi výrazně zvýšilo produktivitu. Možnost rychle přejít na složité části konverzace a rychle rekapitulovat složité rozhovory byla zásadní změnou. Jejich podpora je vynikající a cena je přiměřená. Nyní jej používám na každé schůzce. Rád bych však viděl rozšíření funkce přepisu, která by mi usnadnila export a sdílení klíčových bodů schůzky s kýmkoli v mém týmu, bez ohledu na to, zda je uživatel tl;dv. Bylo by také skvělé, kdybych jej mohl použít jako záznamník obrazovky/zvuku a extrahovat z něj přepisy, protože ne všechny platformy umožňují nahrávání.
Posílání TLDV na schůzky, kterých se nemohu zúčastnit, a používání funkce přepisu mi výrazně zvýšilo produktivitu. Možnost rychle přejít na složité části konverzace a rychle rekapitulovat složité rozhovory byla zásadní změnou. Jejich podpora je vynikající a cena je přiměřená. Nyní jej používám na každé schůzce. Rád bych však viděl rozšíření funkce přepisu, která by mi usnadnila export a sdílení klíčových bodů schůzky s kýmkoli v mém týmu, bez ohledu na to, zda je uživatel tl;dv. Bylo by také skvělé, kdybych jej mohl použít jako záznamník obrazovky/zvuku a extrahovat z něj přepisy, protože ne všechny platformy umožňují nahrávání.
8. Gong (nejlepší pro prodejní týmy k analýze a zlepšování hovorů)
Gong je kombinací nahrávek schůzek a prodejních informací. Jedná se o nástroj pro přepisování pomocí umělé inteligence, který nabízí pokročilé funkce pro analýzu prodeje, jako je identifikace problémů zákazníků, zaznamenávání interakcí se zákazníky, informace o stavu obchodů získané pomocí umělé inteligence a další.
Tento nástroj spojuje týmy prodeje, produktů a marketingu pod jednou střechou. Zatímco týmy prodeje mohou sledovat hovory a analyzovat obchody, týmy marketingu a produktů mohou pomocí Gongu zaznamenávat zpětnou vazbu od zákazníků. Navíc mohou tento nástroj použít k rychlému vytváření následných e-mailů.
Gong pomáhá s prognózami, správou pipeline a analýzou odchodů zákazníků, stejně jako s přepisem obchodních schůzek. Nabízí také doporučení ke zlepšení prodejních argumentů a interakcí s klienty.
Nejlepší funkce Gongu
- Vyhledávejte důležité informace z obchodních schůzek, telefonních hovorů, e-mailů a poznámek.
- Vytvářejte 30sekundové shrnutí, abyste měli přehled o aktivitách souvisejících s obchodními případy.
- Získejte informace související s obchodními jednáními, jako jsou cenové rozhovory, zmínky o konkurenci atd., abyste mohli přesně určit rizika.
- Zjistěte trendy, odhalte informace o trhu a najděte příležitosti ve svém prodejním procesu pomocí prognóz a reportů.
Omezení Gongu
- Ovládací panel je příliš přeplněný a neexistuje žádný snadný způsob, jak rychleji filtrovat klíčové podrobnosti.
- Neumožňuje hromadné stahování hovorů, což je nevýhodné pro podniky s velkým objemem dat.
- Samostatný proces zapojení trvá dlouho bez jakékoli podpory ze strany týmu Gong.
- Podle několika uživatelů je Gong pro malé podniky drahý.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Co o Gongu říkají skuteční uživatelé?
Gong znamenal pro náš prodejní tým obrovský rozdíl. Je skvělý pro kontrolu hovorů, zjišťování, co funguje, a vzájemné učení se. Líbí se mi, jak zdůrazňuje věci jako dobu hovoru a námitky, takže můžeme naše hovory opravdu pochopit. Navíc se propojuje s naším CRM, takže je vše na jednom místě. Bylo to velmi užitečné pro zlepšení našeho přístupu a rychlejší uzavírání obchodů. Gong však obsahuje spoustu informací a zpočátku to může být trochu matoucí. Bylo by hezké, kdyby se dashboard dal snadněji filtrovat, abychom se mohli rychleji soustředit na klíčové detaily.
Gong znamenal pro náš prodejní tým obrovský rozdíl. Je skvělý pro kontrolu hovorů, zjišťování, co funguje, a vzájemné učení se. Líbí se mi, jak zdůrazňuje věci jako dobu hovoru a námitky, takže můžeme naše hovory opravdu pochopit. Navíc se propojuje s naším CRM, takže je vše na jednom místě. Bylo to velmi užitečné pro zlepšení našeho přístupu a rychlejší uzavírání obchodů. Gong však obsahuje spoustu informací a zpočátku to může být trochu matoucí. Bylo by hezké, kdyby se dashboard dal snadněji filtrovat, abychom se mohli rychleji soustředit na klíčové detaily.
🧠 Věděli jste? 80 % prodejních transakcí vyžaduje alespoň pět následných e-mailů nebo jiných forem kontaktu. S nástroji pro schůzky s umělou inteligencí můžete rychle a s minimálním úsilím generovat následné e-maily.
9. Tactiq (nejlepší pro automatický přepis v reálném čase)
Tactiq je asistent pro schůzky, který nahrává, přepisuje a shrnuje živé schůzky, aniž by se k nim připojoval bot. Tento nástroj poskytuje strukturované poznámky ze schůzek, které vám pomohou sledovat konverzace a získat informace pro vaše další kroky.
Přepisuje schůzky v reálném čase, umožňuje vám zvýrazňovat poznámky během živých hovorů a upozorňuje účastníky na živý přepis. Můžete také pořizovat snímky obrazovky během schůzky, generovat akční položky, následné e-maily a přizpůsobené přehledy pomocí personalizovaných dotazů AI.
Nejlepší funkce Tactiq
- Přidejte k přepisu snímky obrazovky a převádějte přepisy na shrnutí, rekapitulace a aktualizace pokroku, abyste dosáhli produktivnějších schůzek.
- Získejte rozpisy přepisu podle účastníků s identifikací mluvčích.
- Ptejte se, vytvářejte Jira tikety a přidělujte úkoly s Tactiq AI.
Omezení Tactiq
- Funkce analýzy je základní.
- Někdy jsou přepsaná slova nesprávná.
- Bezplatná verze nabízí pouze 10 přepisů za měsíc.
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $ za uživatele/měsíc
- Tým: 20 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tactiq?
Tactiq má neuvěřitelnou, ale jednoduchou funkci, která ukládá a využívá AI k sumarizaci schůzek z mnoha různých online platforem, jako jsou Google, Microsoft a Zoom. Domnívám se, že se nacházíme v době, kdy je většina „AI technologií“ přeceňována, a proto je jejich cena absurdní. Nejsem platícím uživatelem, takže využívám pouze bezplatné přepisy a poté vše sumarizuji pomocí ClickUp AI. Zkrátka, je to opravdu drahé.
Tactiq má neuvěřitelnou, ale jednoduchou funkci, která ukládá a využívá AI k sumarizaci schůzek z mnoha různých online platforem, jako jsou Google, Microsoft a Zoom. Domnívám se, že se nacházíme v době, kdy je většina „AI technologií“ přeceňována, a proto je jejich cena absurdní. Nejsem platícím uživatelem, takže využívám pouze bezplatné přepisy a poté vše sumarizuji pomocí ClickUp AI. Zkrátka, je to opravdu drahé.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat.
Téměř 60 % jejich pracovního dne však zabere přepínání mezi těmito nástroji a hledání informací. S aplikací pro práci , jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a zvýšení energie!
10. Chorus. ai (nejlepší pro konverzační inteligenci založenou na dohodách)
Chorus. ai má podobné funkce přepisování jako Fireflies. Nahrává, přepisuje a shrnuje schůzky s identifikací mluvčích a možností stažení přepisu. Můžete také vytvořit výňatky z důležitých částí schůzky a odeslat je přímo účastníkům.
Na rozdíl od Fireflies AI však Chorus. ai analyzuje konverzace v reálném čase a poskytuje praktické informace, které slouží jako podklad pro prezentace a strategie. Tento nástroj zaznamenává všechny konverzace, včetně hovorů, videokonferencí a e-mailů, a analyzuje je, aby určil pravděpodobnost uzavření obchodu.
Nejlepší funkce Chorus. ai
- Přepište obchodní hovory, extrahujte poznatky a ohodnoťte nahrávky hovorů, abyste určili jejich dopad.
- Pomocí interaktivních reportů a dashboardů můžete sledovat analytiku prodejních hovorů a výkonnost zaměstnanců a týmů.
- Prohlédněte si zaznamenané prezentace a identifikujte oblasti, které vyžadují zlepšení.
Omezení Chorus. ai
- Zápisy ze schůzek postrádají podrobné informace, takže uživatelé se musí vracet k přepisu, což může být frustrující.
- Chorus často opakuje položky v rekapitulacích, souhrnech a akčních položkách, takže je nezbytné provádět důkladné kontroly a úpravy.
- Má omezené možnosti přizpůsobení reportů a dashboardů.
- Software při zpracování velkých objemů dat zaostává, což má vliv na jeho výkon.
Ceny Chorus. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chorus. ai
- G2: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chorus. ai?
Jakmile schůzka skončí, mám připravený přepis, který mohu sdílet s kolegy a dalšími osobami. Není třeba věnovat tomu další čas, je to hračka. Také jsem přepsal několik videokonferencí, které proběhly přes mou kameru, a voila, za pár minut jsem měl hotový přepis!!! I přes cenné funkce však nacházím několik oblastí, které je třeba vylepšit. Například když požádám nového uživatele, aby se připojil, musím mu poskytnout podrobný návod, protože uživatelské rozhraní je složité a nepřehledné, což ztěžuje orientaci. Možnosti přizpůsobení platformy pro zprávy a dashboardy jsou také omezené, což způsobuje zpoždění ve výkonu, zejména u velkých objemů dat.
Jakmile schůzka skončí, mám připravený přepis, který mohu sdílet s kolegy a dalšími osobami. Není třeba věnovat tomu další čas, je to hračka. Také jsem přepsal několik videokonferencí, které proběhly přes mou kameru, a voila, za pár minut jsem měl hotový přepis!!! I přes cenné funkce však nacházím několik oblastí, které je třeba vylepšit. Například když požádám nového uživatele, aby se připojil, musím mu poskytnout podrobný návod, protože uživatelské rozhraní je složité a nepřehledné, což ztěžuje orientaci. Možnosti přizpůsobení platformy pro zprávy a dashboardy jsou také omezené, což způsobuje zpoždění ve výkonu, zejména u velkých objemů dat.
Vyberte si ClickUp jako svého asistenta pro schůzky
Schůzky vás mohou zaměstnávat celý den a mohou být kontraproduktivní, ale ne pokud máte správný nástroj pro schůzky s umělou inteligencí, který za vás odvede většinu práce. Vše se tedy scvrkává na výběr nejlepší alternativy k Fireflies AI pro vaši firmu.
Zvažte potřeby své firmy, abyste získali ideální nástroj pro efektivní schůzky. Pokud jste například malý tým a hledáte základní nástroj pro přepis, můžete vyzkoušet funkce AI od Tactiq. Podobně, pokud jste podnik, který chce zlepšit kvalitu prodejních hovorů, zvažte Avoma nebo Chorus. ai.
Pokud hledáte univerzální aplikaci pro práci, vyberte si ClickUp. Ať už chcete nahrávat schůzky, sdílet klipy, vytvářet zápisy a zprávy ze schůzek nebo vytvářet úkoly projektu přímo ze svých poznámek ze schůzek, ClickUp vám to všechno umožní!
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zvyšte produktivitu svých schůzek!