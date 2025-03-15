11 nejlepších alternativ a konkurentů Tactiq

Schůzky jsou nezbytnou součástí hybridní a vzdálené práce, pomáhají týmům spolupracovat, přijímat rozhodnutí a posouvat projekty vpřed. Ale buďme upřímní – příliš mnoho schůzek může být vyčerpávající a často se stává velkou překážkou produktivity!
⏳ Studie ukazují, že zaměstnanci tráví v průměru 31 hodin měsíčně neproduktivními schůzkami! Představte si, o kolik více by se dalo dosáhnout díky správě schůzek pomocí umělé inteligence!
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro přepisování schůzek, jako je Tactiq. Pomáhají zefektivnit pořizování poznámek a shrnutí schůzek, ale Tactiq není jedinou možností na trhu. Existuje široká škála nástrojů pro přepisování pomocí umělé inteligence, z nichž každý nabízí jedinečné funkce pro pořizování poznámek, shrnutí a spolupráci.
Čtěte dál a objevte 11 nejlepších alternativ k Tactiq, které vám pomohou ušetřit čas, zvýšit produktivitu a zefektivnit schůzky!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručné srovnání 11 nejlepších alternativ Tactiq a jejich nejvýraznějších funkcí:
✅ ClickUp : Nejlepší nástroj pro schůzky, správu úkolů a spolupráci založený na umělé inteligenci
✅ Otter. ai: Nejlepší pro přepis v reálném čase a automatické poznámky ze schůzek
✅ Fireflies. ai: Nejlepší pro konverzační inteligenci založenou na AI
✅ Rev: Nejlepší pro vysoce přesný přepis lidmi a AI
✅ Sonix: Nejlepší pro vícejazyčný přepis a překlady
✅ Fathom AI: Nejlepší pro týmy prodeje a zákaznické úspěchy
✅ Fellow: Nejlepší pro strukturované programy schůzek a společné poznámky
✅ Descript: Nejlepší pro přepis podcastů a videí s editací pomocí umělé inteligence
✅ tl;dv: Nejlepší pro videokonference s AI přepisováním
✅ Avoma: Nejlepší pro AI-řízené poznatky a týmovou spolupráci
✅ MeetGeek: Nejlepší pro automatizovanou správu schůzek a následné kroky
Co byste měli hledat v alternativách k Tactiq?
Výběr správné alternativy k Tactiq závisí na potřebách vašeho týmu – ať už jde o přepis v reálném čase, shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence nebo lepší spolupráci na následných úkolech.
Zde je několik klíčových bodů, které je třeba zvážit:
- Přesnost přepisu: Hledejte nástroje založené na umělé inteligenci, které poskytují vysoce přesné přepisy schůzek v reálném čase.
- Kompatibilita s více platformami: Ujistěte se, že nástroj bezproblémově funguje s vaším softwarem pro správu schůzek, ať už se jedná o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo jiné platformy.
- Shrnutí a poznatky založené na umělé inteligenci: Kromě poznámek z jednání by nástroj měl být schopen generovat stručná shrnutí založená na umělé inteligenci a praktické poznatky, které vám poskytnou přehled o každém jednání na vysoké úrovni.
- Identifikace mluvčího: Vybraná alternativa Tactiq by měla přesně rozlišovat mezi různými mluvčími v konverzacích, abyste přesně věděli, kdo co řekl.
- Prohledávatelné a sdílené poznámky: Vyberte si software, který umožňuje snadné vyhledávání, označování a sdílení poznámek ze schůzek.
- Přizpůsobení a formátování: Najděte nástroje, které vám umožní upravovat, zvýrazňovat a formátovat přepisy schůzek pomocí umělé inteligence podle potřeby tak, aby odpovídaly formátu poznámek vaší organizace.
- Bezpečnost: Vzhledem k tomu, že vaše kancelářské schůzky často zahrnují důvěrné informace, ujistěte se, že platforma nabízí vysoké standardy šifrování a soulad s regulačními požadavky, jako jsou GDPR nebo HIPAA.
➡️ Přečtěte si také: Jak zlepšit spolupráci na pracovišti
11 nejlepších alternativ k Tactiq, které stojí za prozkoumání
Ačkoli Tactiq vyniká v poskytování živých přepisů z jednání a shrnutí založených na umělé inteligenci, není to jediný nástroj, který vám pomůže maximalizovat produktivitu jednání.
Nejlepší alternativy jdou nad rámec základního přepisu a nabízejí AI-řízené přehledy pro projektové schůzky, hladkou integraci se Zoomem, Microsoft Teams a Google Meet a specializované funkce přizpůsobené pro různé týmy. 🎯
Zde je 11 nejlepších alternativ k Tactiq, z nichž každá byla vybrána pro své jedinečné funkce a schopnost zvýšit produktivitu způsoby, které Tactiq nemusí umět:
1. ClickUp (nejlepší shrnutí schůzek, správa úkolů a spolupráce založené na umělé inteligenci)
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp nejenže shrnuje schůzky, ale optimalizuje celý proces schůzek. Od plánování a spolupráce v reálném čase až po poznámky ze schůzek generované umělou inteligencí a automatické následné kroky – ClickUp zajišťuje, že každá schůzka je produktivní a přináší konkrétní výsledky.
Začněte s ClickUp Meetings, který vám umožní dokumentovat veškerou dokumentaci z jednání, od programů a bodů k diskusi až po následné úkoly, na jednom místě. Použijte jej k zaznamenání všech klíčových bodů diskuse v ClickUp Docs pomocí bohatých funkcí pro úpravy, kontrolních seznamů a příkazů /slash pro rychlé akce.
Jakmile budete mít připravený program, přidejte AI Meeting Notetaker od ClickUp do své pozvánky v kalendáři! Bude se s vámi účastnit schůzek a shromažďovat všechny klíčové informace, včetně shrnutí, poznámek, akčních bodů a nejdůležitějších bodů schůzky, do soukromého dokumentu. Ano, je to tak – můžete se soustředit na samotnou schůzku, místo abyste se museli honit s psaním poznámek.
Po skončení schůzky můžete shrnutí snadno sdílet se svým týmem a poté společně upravovat a upřesňovat konkrétní body pomocí detekce spolupráce v reálném čase ClickUp Docs.
Až budete mít připravený solidní seznam úkolů, použijte ClickUp Brain k:
- Vytvářejte úkoly z poznámek ze schůzek a stanovujte priority úkolů bez manuální práce.
- Položte konkrétní otázky týkající se schůzky nebo úkolů a získejte podrobné informace prostřednictvím všech relevantních dokumentů a akčních položek.
- Využijte sílu psaní pomocí AI k vylepšení svých poznámek z jednání, návrhů e-mailů, kontrole gramatiky a dokonce i k psaní podrobných zpráv pomocí několika jednoduchých pokynů.
Pomáhá vám také vizualizovat prodejní pipeline, sledovat obchody, přiřazovat úkoly, spouštět akce založené na událostech pomocí automatizace a spravovat všechny vaše akce z jednání na jedné platformě. Díky tomu je ideální volbou pro prodejní týmy, projektové manažery a týmy zákaznické podpory, protože vám umožňuje zvýšit efektivitu a kombinovat všechny vaše prodejní aktivity na jedné platformě.
Můžete také použít hotové šablony ClickUp k standardizaci dokumentace a snadnému pořizování poznámek ze schůzek. Například šablona ClickUp pro zápisy ze schůzek je ideální pro strukturování a ukládání důležitých detailů ze schůzek, rozhodnutí a akčních položek na jednom místě. Tato šablona zajišťuje, že všechny klíčové body projednávané na schůzkách jsou dokumentovány jasně a konzistentně, což usnadňuje následné kroky a zlepšuje odpovědnost týmu.
S touto přizpůsobitelnou šablonou můžete:
- Uspořádejte všechny informace o schůzkách na jednom místě, jako jsou informace o účastnících, program, úkoly, další kroky atd.
- Sledujte klíčové poznatky ze schůzky a vytvářejte přesné souhrny pro všechny zúčastněné strany.
- Přiřazujte úkoly konkrétním členům týmu a sledujte jejich pokrok, aby vaše schůzky byly vždy produktivní.
Šablona poznámek ze schůzek ClickUp navíc udržuje všechny diskuse strukturované a prohledávatelné, aby se k nim dalo snadno vrátit. Tato šablona je ideální pro prodejní týmy, které potřebují centralizovaný prostor pro zaznamenávání konverzací s klienty, sledování průběhu jednání a zajištění, že se neztratí žádné důležité informace.
Navíc vám ClickUp Clips umožňuje nahrávat a sdílet průvodce obrazovkou, čímž se sníží počet zbytečných schůzek. Místo podrobné týmové schůzky můžete snadno nahrát záznam obrazovky o konkrétní funkci nebo průvodci produktem a sdílet jej se svými týmy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte následné úkoly převedením poznámek z jednání na akční úkoly ClickUp.
- Nastavte automatizaci ClickUp, aby automaticky odesílala e-maily po schůzkách, připomínky úkolů a aktualizace stavu.
- Spolupracujte v reálném čase s ClickUp Docs a zajistěte, aby vaše schůzky byly strukturovanější a produktivnější.
- Vytvářejte tabule a myšlenkové mapy, abyste vizuálně organizovali diskuse a pracovní postupy na schůzkách pomocí ClickUp Whiteboards.
- Hladká integrace s více než 1000 nástroji, jako jsou Zoom, MS Teams a Google Meet, pro snadnou správu schůzek.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Díky funkcím pro schůzky založeným na umělé inteligenci a nástrojům pro plynulou spolupráci si ClickUp získal obdiv týmů napříč různými odvětvími. Jeden z uživatelů ve své recenzi uvádí:
Jedná se o náš komplexní zdroj informací o projektech, spolupráci a správě členů týmu. Umožňuje nám mít vše na jednom místě, včetně komunikace týkající se konkrétních projektů.
Jedná se o náš komplexní zdroj informací o projektech, spolupráci a správě členů týmu. Umožňuje nám mít vše na jednom místě, včetně komunikace týkající se konkrétních projektů.
➡️ Přečtěte si také: Šablony seznamů úkolů zdarma v Excelu a ClickUp
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase a automatické poznámky z jednání)
Otter. ai je přední nástroj pro přepis schůzek založený na umělé inteligenci, který je známý svou rychlostí a přesností. Vyniká v zachycování konverzací v reálném čase, což ho činí neocenitelným pro generování okamžitých poznámek ze schůzek a prohledávatelných přepisů.
S Otter. ai mohou uživatelé spolupracovat na poznámkách v reálném čase, zvýrazňovat klíčové body, přidávat komentáře a sdílet postřehy přímo se svým týmem. Jeho shrnutí založená na umělé inteligenci automaticky extrahují klíčová rozhodnutí, akční položky a podstatné závěry, takže vám nic neunikne.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Přepisujte schůzky a audio hovory v reálném čase s vysokou přesností.
- Využijte shrnutí schůzek založená na umělé inteligenci k získání klíčových poznatků, akčních bodů a rozhodnutí.
- Rozpoznávejte různé mluvčí a rozlišujte je i v hlučném prostředí, abyste dosáhli přesného přepisu skupinových schůzek.
- Integrujte je s platformami jako Google Meet, MS Teams, Dropbox a Zoom a získejte plynulý přístup k nahrávkám schůzek.
Omezení Otter. ai
- Pokročilé funkce, jako je analýza sentimentu, vyžadují placené předplatné.
- Pro plné funkce přepisu a ukládání schůzek jsou vyžadovány prémiové tarify.
Ceny Otter. ai
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Otter. ai si získal popularitu díky přesnému přepisu v reálném čase a shrnutím založeným na umělé inteligenci. Jeden z uživatelů o něm řekl:
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace tak mohou plynout volněji, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace tak mohou plynout volněji, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Otter AI, které vám pomohou přepsat poznámky ze schůzek
3. Fireflies. ai (nejlepší pro konverzační inteligenci založenou na AI)
Fireflies. ai je jednou z oblíbených alternativ k Tactiq. Pomáhá týmům automatizovat pořizování poznámek během schůzek, zejména pro týmy prodeje a zákaznické podpory. Jeho hlavní předností je asistent schůzek využívající umělou inteligenci, který zaznamenává klíčové konverzace, extrahuje akční položky a vytváří prohledávatelné poznámky ze schůzek pro pozdější použití.
Jde nad rámec základního přepisu a nabízí funkce jako inteligentní konverzace a integrace CRM, což z něj činí výkonný nástroj pro prodejní a marketingové týmy, které chtějí zlepšit svůj výkon. Pomáhá vám získat cenné poznatky z interakcí se zákazníky, identifikovat klíčové trendy a efektivně vést vaše týmy.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Automaticky zaznamenávejte klíčové body z obchodních schůzek a hovorů se zákazníky, což usnadňuje zasílání následných e-mailů nebo podnikání dalších kroků.
- Přepisujte konverzace s vysokou přesností, a to i v případě více mluvčích, pomocí funkcí rozpoznávání řeči.
- Analyzujte konverzace pomocí poznatků umělé inteligence, abyste porozuměli problémům a zvýšili produktivitu.
- Integrujte je s více než 20 oblíbenými platformami, včetně Google Meet, Zoom, MS Teams, Salesforce a dalších.
Omezení Fireflies. ai
- Cena může být překážkou pro menší týmy nebo jednotlivé uživatele, což snižuje dostupnost pro profesionály s omezeným rozpočtem.
- Postrádá vestavěné funkce pro správu projektů, což znamená, že nenabízí možnosti sledování úkolů, a vyžaduje proto další nástroje pro správu pracovních postupů.
Ceny Fireflies. ai
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je, co o tomto nástroji řekl jeden z uživatelů:
Fireflies mi umožňuje být aktivním posluchačem a účastníkem schůzek, které nahrává a přepisuje. Už nejsem vázán na pero a zápisník. Líbí se mi také to, že pokud zmeškám schůzku, mohu si přečíst shrnutí a přepis a zjistit, co se skutečně stalo.
Fireflies mi umožňuje být aktivním posluchačem a účastníkem schůzek, které nahrává a přepisuje. Už nejsem vázán na pero a zápisník. Líbí se mi také to, že pokud zmeškám schůzku, mohu si přečíst shrnutí a přepis a zjistit, co se skutečně stalo.
4. Rev (nejlepší pro vysoce přesný přepis lidmi a AI)
Rev je zavedeným hráčem v oboru přepisu, který nabízí jak přepisy založené na umělé inteligenci, tak možnost přepisu editovaného lidmi. Tato kombinace vyvažuje rychlost a přesnost a vyhovuje těm, kteří potřebují spolehlivé poznámky ze schůzek bez ztráty kvality.
Zatímco AI přepis je rychlý a nákladově efektivní, lidská editace zajišťuje nejvyšší úroveň přesnosti pro důležité schůzky. Rev je obzvláště užitečný pro odvětví, kde je klíčová přesnost, jako je právní, lékařský a finanční sektor.
Nejlepší funkce Rev
- Využijte přepisování pomocí umělé inteligence pro online schůzky s rychlými a efektivními výsledky.
- Využijte služby přepisů editovaných lidmi pro důležité schůzky nebo osobní setkání, abyste měli zaručenou přesnost.
- Získejte podporu pro více než 15 jazyků, s identifikací více mluvčích a překladatelskými službami, které jsou k dispozici na vyžádání.
Omezení Rev
- Shrnutí a přepisy pomocí umělé inteligence nemusí být tak přesné jako přepisy editované lidmi v případě složitých schůzek nebo hlučného prostředí.
Ceny Rev
- Navždy zdarma
- Základní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 34,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rev
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Jak používat AI v prodeji (případy použití a nástroje)
5. Sonix (nejlepší pro vícejazyčný přepis a překlady)
Sonix je jednou z nejlepších alternativ Tactiq, protože se specializuje na vícejazyčný přepis a překlad, což z něj činí ideální řešení pro firmy, které působí v globálním kontextu.
Tento nástroj, známý svou přesností a rychlostí, využívá AI transkripci k rychlému převodu záznamů z jednání do dobře strukturovaných přepisů. Poskytuje také robustní sadu editačních funkcí, které uživatelům umožňují doladit přepisy, opravit chyby a snadno zvýraznit klíčové momenty.
Nejlepší funkce Sonix
- Přepisujte audio a video schůzky ve více než 53 jazycích, což je ideální pro vaše globální týmy.
- Využijte snadné vyhledávací možnosti k rychlému vyhledání poznámek ze schůzek pomocí důležitých klíčových slov a frází.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Dropbox, Zoom, Microsoft Teams a Google Meet.
- Chraňte svá citlivá data pomocí šifrovaného nahrávání a správy souborů.
Omezení Sonix
- Ačkoli je vícejazyčná podpora silnou stránkou, přesnost se může lišit v závislosti na zvoleném jazyce.
Ceny Sonix
- Standard: 0 $/měsíc
- Premium: 16,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
💡 Bonusový tip: Plánujete používat AI pro pořizování poznámek z jednání? Postupujte podle těchto kroků, abyste to dělali efektivně:
🎙 Zajistěte si čistou kvalitu zvuku pro přesný přepis a minimální počet chyb.
📌 Zvýrazněte klíčové body a úkoly, aby bylo snazší provádět následné kroky.
📤 Sdílejte a organizujte poznámky v centrálním pracovním prostoru pro plynulou spolupráci týmu.
6. Fathom AI (nejlepší pro týmy prodeje a zákaznické úspěchy)
Fathom AI je nástroj pro přepisování pomocí umělé inteligence, který jde nad rámec jednoduchého pořizování poznámek a nabízí firmám nástroj pro extrahování klíčových bodů a praktických poznatků. Tento nástroj je speciálně navržen pro podporu virtuálních a prodejních týmů, které potřebují zajistit, aby důležité podrobnosti ze schůzek byly zaznamenány přesně a bez ručního zásahu.
Tento AI asistent je známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním, které umožňuje rychlé nastavení a snadnou integraci do stávajících pracovních postupů. Je to jedna z nejlepších alternativ Tactiq s funkcemi, jako je označování poznámek, spolupráce v reálném čase a praktické připomenutí , které zajišťují, že týmy zůstanou v souladu.
Nejlepší funkce Fathom AI
- Pomocí shrnutí schůzek založených na umělé inteligenci můžete z jakékoli schůzky extrahovat klíčové informace a body k akci.
- Oddělte poznámky pomocí inteligentního systému zvýraznění a značkování poznámek, abyste mohli snadno kategorizovat diskusi podle tématu, motivu nebo jiných kategorií.
- Exportujte shrnutí schůzek v různých formátech, jako je PDF nebo CSV.
Omezení Fathom AI
- Omezený počet jazyků pro přepis, což může být problém při vícejazyčných schůzkách.
- Integrace pouze se Zoomem, což omezuje jeho použití na týmy, které spoléhají na jiné platformy pro schůzky.
Ceny Fathom AI
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 5/5 (více než 600 recenzí)
🍭 Bonusový tip: Zajímá vás, jak mít produktivní schůzky? Zde je několik tipů, které můžete následovat:
✅ Stanovte jasný program, aby diskuse byly zaměřené a efektivní.
⏳ Vyzkoušejte kratší formáty schůzek, abyste se vyhnuli zbytečným časovým ztrátám.
🤝 Podporujte aktivní účast prostřednictvím ankety nebo interaktivních prvků, aby byl slyšet hlas každého účastníka.
7. Fellow (nejlepší pro strukturované programy schůzek a společné poznámky)
Fellow je AI asistent navržený pro týmy, které upřednostňují společné poznámky z jednání a efektivní tvorbu programu. Tento nástroj zefektivňuje plánování a organizování jednání tím, že uživatelům umožňuje vytvářet sdílené programy jednání před jednáním a pořizovat společné poznámky.
Hlavní předností tohoto nástroje je zaměření na týmovou spolupráci a nabídka všech funkcí, které týmům pomáhají sledovat akční položky, přijatá rozhodnutí a otevřené otázky. Je obzvláště užitečný pro projektové manažery, prodejní týmy a týmy zákaznické podpory, které potřebují zajistit, aby všichni členové týmu byli seznámeni s dalšími kroky a měli o nich jasnou představu.
Nejlepší funkce Fellow
- Vytvářejte společné zápisy ze schůzek s programem, do kterých může více účastníků přispívat v reálném čase.
- Vytvořte před schůzkami společný program, který vám pomůže zajistit organizované a efektivní online schůzky.
- Hladká integrace s hlavními platformami, jako jsou Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Slack a další.
- Sledujte snadnou zpětnou vazbu a následné kroky po schůzkách, abyste zajistili, že budou sledovány akční položky z minulých schůzek.
Omezení Fellow
- Bezplatný tarif má několik omezení pro funkce AI pro pořizování poznámek, s omezením přepisů, nahrávání a pořizování poznámek na maximálně 5 schůzek na uživatele.
- Zaměřeno především na pracovní postupy schůzek; omezené možnosti řízení projektů nad rámec akčních položek.
Ceny Fellow
- Navždy zdarma
- Tým: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Jedna uživatelská recenze zmiňuje :
Fellow výrazně zlepšil moji organizaci a produktivitu v souvislosti se schůzkami. Díky němu jsem každý den neuvěřitelně dobře připravený, což mi umožňuje být během schůzek více přítomný a soustředěný. A když se nemohu schůzky zúčastnit, nahrávky a přepisy generované umělou inteligencí Fellow jsou lepší než u jakékoli jiné platformy, kterou jsem použil.
Fellow výrazně zlepšil moji organizaci a produktivitu v souvislosti se schůzkami. Díky němu jsem každý den neuvěřitelně dobře připravený, což mi umožňuje být během schůzek více přítomný a soustředěný. A když se nemohu schůzky zúčastnit, nahrávky a přepisy generované umělou inteligencí Fellow jsou lepší než u jakékoli jiné platformy, kterou jsem použil.
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy ze schůzek, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly ve všech svých úkolech, chatech a dokumentech, takže vám nic neunikne.
8. Descript (nejlepší pro přepis podcastů a videí s editací pomocí umělé inteligence)
Descript je nástroj pro přepis zvuku a videa, který vyniká svými editačními schopnostmi. Je obzvláště oblíbený u těch, kteří potřebují přepisovat podcasty, online schůzky, videozáznamy nebo jakýkoli zvukový obsah a zároveň potřebují upravovat nebo produkovat média.
Zatímco mnoho alternativ Tactiq nabízí základní přepis, Descript se odlišuje jedinečnou textovou editací a komplexní sadou funkcí. To znamená, že můžete integrovat přepis a editaci do jediného pracovního postupu, aniž byste potřebovali samostatný software pro editaci videa.
Nejlepší funkce Descript
- Upravujte zvukové a video soubory přímo z přepisů, což usnadňuje stříhání, spojování nebo úpravy vašich médií.
- Pomocí možnosti nahrávání obrazovky můžete nahrávat online schůzky nebo prezentace spolu s přepisováním v reálném čase.
- Automatizujte proces úpravy videa a zvuku pomocí funkcí úpravy založených na umělé inteligenci a odstraňte z audio i video nahrávek výplňová slova jako „hm“ nebo „uh“.
Omezení Descript
- Bezplatný tarif má ve srovnání s jinými alternativami Tactiq omezené funkce pro poznámky z jednání nebo hlavní body jednání pomocí AI.
- Pro nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s nástroji pro úpravu videa nebo zvuku, je spojen s náročným učením.
Ceny Descript
- Navždy zdarma
- Hobbyist: 19 $/měsíc na uživatele
- Creator: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🔎 Věděli jste? Harvard Business Research zjistil, že 70 % zaměstnanců si stěžuje, že časté schůzky jim brání včas dokončit své úkoly. Určitě je co zlepšovat!
9. tl;dv (nejlepší pro videokonference s AI přepisováním)
tl;dv (zkratka pro Too Long; Didn’t View) je jedinečný nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence, který je určen pro ty, kteří chtějí ušetřit čas a získat klíčové informace z virtuálních schůzek. Tento asistent pro schůzky s umělou inteligencí automaticky shrnuje klíčové body schůzky a poskytuje uživatelům stručné souhrny s důrazem na praktické poznatky.
Díky tomu je ideální pro projektové manažery, prodejní týmy a manažery zákaznické podpory, kteří potřebují nástroj pro přepis v reálném čase, aby mohli rychle vyzdvihnout klíčové body a zpracovat informace.
tl;dv nejlepší funkce
- Získejte okamžité souhrny schůzek, které zachycují nejdůležitější podrobnosti z jakékoli virtuální schůzky.
- Využijte přizpůsobitelné šablony poznámek z jednání pro různé účely, jako jsou aktualizace projektů, obchodní jednání nebo brainstormingové schůzky.
- Možnost zvýraznit klíčové body schůzek ve vašem CRM nebo přesunout relevantní úkoly do Jira, Slacku nebo jakéhokoli jiného nástroje, který používáte.
Omezení tl;dv
- Chybí mu pokročilé funkce, jako je úprava poznámek nebo přizpůsobení poznámek z jednání v konkrétním formátu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nástroj často má potíže s jednáními, na kterých vystupuje více řečníků nebo se jedná o velmi rychlé a komplexní diskuse.
tl;dv ceny
- Navždy zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Business: 98 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: NA
Uživatelé oceňují tl;dv pro jeho schopnost přepisovat vícejazyčné schůzky. Jeden z uživatelů říká:
Po vyzkoušení mnoha možností už nějakou dobu používám tl;dv. Jelikož pracuji v oblasti průzkumu trhu, je pro mě neuvěřitelně užitečný pro zaznamenávání poznatků z rozhovorů a podrobnou analýzu přepisů, které jsou bezchybné – dokonce i v různých jazycích (vyzkoušel jsem ho ve španělštině, angličtině, angličtině s lidmi ze Středního východu a angličtině s lidmi z Indie). Řekl bych tedy, že je prakticky bezchybný.
Po vyzkoušení mnoha možností už nějakou dobu používám tl;dv. Jelikož pracuji v oblasti průzkumu trhu, je pro mě neuvěřitelně užitečný pro zaznamenávání poznatků z rozhovorů a podrobnou analýzu přepisů, které jsou bezchybné – dokonce i v různých jazycích (vyzkoušel jsem ho ve španělštině, angličtině, angličtině s lidmi ze Středního východu a angličtině s lidmi z Indie). Řekl bych tedy, že je prakticky bezchybný.
10. Avoma (nejlepší pro AI-řízené poznatky a týmovou spolupráci)
Avoma je AI asistent pro schůzky, který se zaměřuje na to, aby byl jedinou platformou pro správu interních a externích interakcí.
Přepisuje schůzky a analyzuje je, aby vytvořil shrnutí, postřehy a akční body, což týmům umožňuje soustředit se na následné úkoly, místo aby musely procházet celé konverzace. Díky automatické detekci témat, analýze sentimentu a informacím o obchodech můžete z konverzací získat praktické postřehy a zlepšit rozhodování.
Nejlepší funkce Avoma
- Automaticky zaznamenávejte a přepisujte hovory se zákazníky a schůzky pomocí pokročilých funkcí přepisu založených na umělé inteligenci.
- Analyzujte konverzace a podrobnosti schůzek pomocí funkcí konverzační inteligence podporovaných umělou inteligencí.
- Identifikujte klíčová témata a trendy v interakcích se zákazníky s vysokou přesností.
- Vyhodnoťte názory zákazníků, klíčové body diskuse a úroveň zapojení v analýzách po schůzce.
Omezení Avoma
- Jeho funkce mohou být pro uživatele, kteří hledají základní řešení pro automatické pořizování poznámek, příliš složité.
- Ceny za pokročilé funkce a podrobnější informace o schůzkách jsou ve srovnání s jinými alternativami Tactiq vysoké.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatelé oceňují funkce Avomy, které kombinují nástroje pro přepis schůzek a nástroje pro analýzu příjmů. Jeden z uživatelů říká:
Pro mě je na Avoma nejužitečnější zpětná vazba po hovorech. Například kolik jsem mluvil já a kolik klient během hovoru. Mám tendenci při některých hovorech příliš mluvit, takže mi to umožňuje se na ně podívat zpětně a zjistit, jak často to dělám. Další funkcí, kterou používám při každém hovoru, je funkce scorecard. Jen tato funkce mi pomohla zvýšit kvalitu mých hovorů.
Pro mě je na Avoma nejužitečnější zpětná vazba po hovorech. Například kolik jsem mluvil já a kolik klient během hovoru. Mám tendenci při některých hovorech příliš mluvit, takže mi to umožňuje se na ně podívat zpětně a zjistit, jak často to dělám. Další funkcí, kterou používám při každém hovoru, je funkce scorecard. Jen tato funkce mi pomohla zvýšit kvalitu mých hovorů.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro shrnování schůzek
11. MeetGeek (nejlepší pro automatizovanou správu schůzek a následné kroky)
MeetGeek je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který automatizuje proces nahrávání, přepisu a shrnování schůzek. Tento nástroj je ideální pro sledování výsledků schůzek v podnikání, zejména v oblasti prodeje, zákaznické spokojenosti a řízení projektů.
Tento nástroj využívá AI ke snížení administrativní zátěže spojené se schůzkami, takže se účastníci mohou soustředit na diskusi. Díky tomu je skvělou volbou pro týmy, které chtějí minimalizovat úkoly po schůzce a zajistit konzistentní následné kroky.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Nahrávejte a přepisujte schůzky automaticky s vysokou přesností pomocí funkcí přepisu schůzek založených na umělé inteligenci.
- Vytvářejte automatizované souhrny diskusí z jednání s klíčovými body a akčními položkami.
- Označte další úkoly a automaticky přiřazujte následné kroky po schůzkách.
- Integrujte je s dalšími platformami pro videokonference, jako jsou Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a další.
Omezení MeetGeek
- Ačkoli automatizuje přepisy schůzek a následné kroky, nenabízí tak hloubkovou analýzu ani funkce pro rozpoznávání konverzace jako jiné alternativy Tactiq.
Ceny MeetGeek
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatelům se líbí, jak tento asistent schůzek založený na umělé inteligenci pomáhá při přepisu schůzek. Jeden z uživatelů řekl:
Líbí se mi, že nemusím dělat žádné poznámky, zapisovat si nebo se snažit přijít na to, co mi uniklo, protože i když nejsem na schůzce přítomen, MeekGeek tam za mě bude a vše podrobně shrne! Díky tomu máte vše pod kontrolou a jste vždy o krok napřed!
Líbí se mi, že nemusím dělat žádné poznámky, zapisovat si nebo se snažit přijít na to, co mi uniklo, protože i když nejsem na schůzce přítomen, MeekGeek tam za mě bude a vše podrobně shrne! Díky tomu máte vše pod kontrolou a jste vždy o krok napřed!
Bonusové nástroje AI pro schůzky, které stojí za prozkoumání
Kromě populárních alternativ Tactiq, které jsme již zmínili, zde uvádíme několik méně známých, ale přesto výkonných asistentů pro schůzky využívajících umělou inteligenci, které stojí za to vyzkoušet:
- Jamworks: Chytrý asistent pro schůzky určený pro studenty a profesionály, který jim umožňuje nahrávat, přepisovat a zvýrazňovat klíčové diskuse.
- Sembly AI: Pokročilý asistent založený na umělé inteligenci, který přepisuje, shrne a extrahuje klíčové poznatky ze schůzek a zároveň se integruje se Slackem a Trello.
- Supernormal: Lehký nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, který zaznamenává a organizuje diskuse z jednání v reálném čase s automatickými shrnutími.
Převezměte kontrolu nad svými schůzkami s ClickUp
Správný nástroj pro přepis schůzek může změnit způsob spolupráce vašeho týmu a zvýšit produktivitu. Tactiq je sice solidní volbou, ale alternativy, které jsme prozkoumali, nabízejí jedinečné funkce, které mohou lépe vyhovovat vašim potřebám.
V tom vyniká ClickUp. Díky AI transkripci schůzek, automatizovaným akčním položkám a nástrojům pro hladkou spolupráci zajišťuje ClickUp, že každá schůzka je produktivní a přináší konkrétní výsledky – ať už pracujete v oblasti prodeje, zákaznické podpory nebo projektového managementu.
Začněte používat ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte chytřejší způsob, jak spravovat schůzky, sledovat pokrok a dosahovat výsledků! 🚀