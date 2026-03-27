10 nejlepších rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text

Otevřete prázdný dokument a jste připraveni psát. O pět minut později stále zíráte na kurzor a myšlenky vám běží hlavou rychleji, než stíháte psát. Akční body vám unikají a psaní se najednou jeví jako otrava.
Teď si představte, že stačí jen mluvit – e-maily, poznámky z jednání, dokonce i návrhy blogových příspěvků – a sledovat, jak se vaše slova okamžitě objevují na obrazovce.
Jste připraveni to zrealizovat? Shromáždili jsme pro vás některá z nejlepších rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text, která promění váš hlas v text a umožní vám pracovat rychleji a pohodlněji.
Pojďme na to! 🎤
Přehled nejlepších rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text
Zde je praktický přehled nejlepších nástrojů, které bez problémů převedou váš hlas na text:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Integrované hlasové poznámky a dokumentace úkolů pro malé i velké týmy, které potřebují strukturovanou spolupráci
|ClickUp Brain MAX s hlasovým psaním, AI Notetaker pro online schůzky, hlasové klipy, dokumenty, AI-kontext, propojování úkolů
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|Fireflies. ai
|Automatický přepis a shrnutí virtuálních schůzek pro profesionály a týmy s velkým počtem schůzek
|Přepis v reálném čase, shrnutí pomocí AI, vícejazyčné, AskFred
|Zdarma; placené tarify začínají na 18 $/měsíc
|Tactiq
|Živý přepis schůzek s rekapitulacemi ChatGPT pro týmy, které potřebují sdílenou přehlednost a vhled do schůzek
|Titulky v reálném čase, úkoly generované umělou inteligencí, návrh následných kroků
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc
|Speechnotes
|Rychlé hlasové diktování na webových stránkách pro jednotlivce nebo tvůrce obsahu, kteří pracují samostatně
|Plovoucí mikrofon, lehký
|Zdarma; placené tarify začínají na 1,9 $/měsíc
|Notta
|Rychlé a přesné přepisy pro malé týmy nebo jednotlivce pracující s více jazyky
|Vysoká přesnost, převod do více jazyků
|Zdarma; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc
|Transkriptor
|Přesný přepis pro různé případy použití pro jednotlivce nebo malé týmy, které potřebují cenově dostupné řešení
|Podpora více než 100 jazyků, nahrávání souborů, záznam schůzek
|Zdarma; placené tarify začínají na 19,99 $/měsíc
|Voice In
|Diktování do libovolného textového pole prohlížeče pro jednotlivce, kteří hledají rychlá řešení
|Rozpoznávání hlasu v reálném čase, univerzální podpora textových polí
|Zdarma; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc
|LipSurf
|Ovládání prohlížeče hlasem pro uživatele zaměřené na výkon a přístupnost
|Hlasová navigace, příkazy pro diktování, podpora maker
|Zdarma; placené tarify začínají na 4 $/měsíc
|MeetGeek AI
|Automatické zaznamenávání schůzek + přehledy pro týmy, které hledají pokročilá řešení speciálně pro schůzky
|Shrnutí pomocí AI, analytický panel, globální vyhledávání
|Zdarma; placené tarify začínají na 19 $/měsíc
|SpeechText. AI
|Spolehlivý přepis založený na prohlížeči pro jednotlivce i týmy, které potřebují rychlý přepis
|Záznam z mikrofonu, okamžité stahování, zvuk z prohlížeče
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 $ za 180 minut přepisu
Na co byste se měli zaměřit při výběru rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text?
Na co se zaměřit při výběru rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text:
- Přesný přepis: Konzistentně zaznamenávejte řeč v hlučném prostředí a rozumějte různým přízvukům bez chybného výkladu
- Chytré formátování: Automatické vkládání interpunkce a odstavců a rozpoznávání hlasových příkazů pro akce jako „nový řádek“ nebo „smazat poslední slovo“
- Podpora více jazyků: Rozpoznávejte a přepisujte v desítkách jazyků s plynulým přepínáním během vícejazyčných konverzací
- Použitelnost v reálném čase: Pište přímo do Google Docs, Gmailu nebo chatů během schůzek, zatímco rozšíření v pozadí přepisuje řeč
- Snadný export: Stáhněte si přepisy v různých formátech, jako jsou TXT, PDF nebo Docs, pro rychlejší předávání a dokumentaci
- Vysoká bezpečnost: Zajistěte, aby přepisy schůzek nebyly ukládány, prodávány ani využívány k trénování umělé inteligence třetích stran, a zachovejte tak soukromí zvukových dat
- Snadná instalace: Rychlá instalace, běží bez zpomalení prohlížeče a aktivuje se jediným klávesovým zkratkou pro okamžité diktování
🧠 Zajímavost: Když společnost IBM v roce 1962 představila zařízení Shoebox, dokázalo rozpoznat pouze 16 slov a číslic. I tak to však v té době bylo průlomové a připravilo to cestu pro moderní hlasové diktování.
Nejlepší rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text
Zde je náš výběr nejlepších rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro integrované hlasové poznámky a dokumentaci úkolů)
ClickUp je komplexní pracovní prostor, kde se snoubí práce, komunikace a spolupráce – to vše díky umělé inteligenci. ClickUp Brain MAX přináší tuto sílu i na váš počítač.
Tato desktopová aplikace s umělou inteligencí spojuje pokročilé modely AI, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, do jedné doprovodné aplikace, takže nemusíte přepínat mezi různými nástroji. Navíc umožňuje prohledávat celý váš digitální svět – od úkolů v ClickUp po Google Drive, GitHub, OneDrive a další.
A jedna z jeho vynikajících funkcí? ClickUp Talk to Text, řešení pro převod řeči na text, které promění mluvená slova v činy. Také vylepšuje, uvádí do kontextu a propojuje vaše nápady se zbytkem vaší práce.
Mluvte přirozeně, pracujte rychleji
Toto vše můžete dělat s funkcí Talk to Text v ClickUp:
- Získejte AI-vylepšený přepis, který okamžitě odstraní chyby a upraví vaši řeč do čitelného textu v profesionální kvalitě
- Vytvořte si osobní slovník s vlastními termíny, jmény a pracovním žargonem pro přesné rozpoznávání
- Přidávejte kontextové zmínky a odkazy odkazováním na úkoly, dokumenty nebo kolegy pomocí hlasu
- Mějte volné ruce díky klávesovým zkratkám (fn, shift + fn nebo vlastní kombinace)
- Mluvte ve svém rodném jazyce a využijte globální jazykovou podporu k přepisu do více než 50 jazyků
- Projděte si starší přepisy z historie a zkopírujte je, exportujte nebo přehrajte
Řekněme, že připravujete scénář pro YouTube. Místo psaní otevřete ClickUp Brain MAX, stisknete klávesovou zkratku a začnete diktovat. Vaše hrubá řeč se okamžitě přetvoří v čisté, kamerou připravené repliky, aniž by ztratila konverzační tón.
Jakmile vám nápady přijdou na mysl, můžete přidávat odrážky, nápady na brainstorming nebo dokonce přiřazovat úkoly k úpravám. Brain MAX automaticky vkládá @zmínky pro členy týmu nebo odkazy na dokumenty a úkoly v ClickUp, takže odkazy jsou okamžitě použitelné.
Vyhledávejte a propojujte i mimo diktování
Brain MAX využívá inteligenci ClickUp Brain, hlavního AI modulu, který běží ve vašem pracovním prostoru. Analyzuje vaše úkoly, dokumenty, komentáře a konverzace, aby poskytoval kontextově citlivé odpovědi.
ClickUp Brain poskytuje okamžité souhrny dlouhých diskusních vláken, dokumentů a aktualizací, takže vidíte rozhodnutí, překážky a další kroky, aniž byste museli procházet každý detail.
A to nejlepší? Všechny tyto položky se v ClickUp promění v reálné úkoly, takže vám nic neunikne.
Můžete také klást otázky – například „Co brání spuštění webové stránky?“ – a získat kontextové odpovědi přímo z vašeho pracovního prostoru.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Vytvořte týdenní aktualizaci, ve které zdůrazníte pokrok, překážky a priority
- Napište scénář pro 2minutové video na YouTube o time managementu
- Převést mé poznámky z nedávné týmové schůzky na shrnutí projektu ve formě odrážek
Podívejte se, jak ClickUp Brain usnadňuje přepisování během několika vteřin. 🤩
Nejlepší funkce ClickUp
- Zachyťte každé slovo na schůzkách: Nahrávejte a přepisujte diskuse na schůzkách pomocí ClickUp AI Notetaker, který také vytváří shrnutí, extrahuje klíčové body a navrhuje další kroky
- Nahrávejte a připojujte hlasové klipy: Pomocí ClickUp Voice Clips můžete zaznamenávat rychlé aktualizace, zpětnou vazbu nebo nápady přímo v úkolech, komentářích nebo dokumentech
- Využijte hotové šablony: Standardizujte pracovní postupy pomocí šablon poznámek z jednání pro úkoly a dokumenty, od poznámek z jednání až po požadavky na projekty
- Vytvářejte a propojujte dokumentaci: Vytvářejte, upravujte a sdílejte obsah pomocí ClickUp Docs, včetně vložených médií, kontrolních seznamů a @zmínek
- Okamžité vyhledávání čehokoli: Najděte, co potřebujete, pomocí ClickUp Enterprise Search, ať už jde o hlasovou poznámku, dokument nebo úkol
- Propojte se se svými oblíbenými nástroji: Rozšiřte své pracovní postupy pomocí integrací ClickUp, včetně Slacku, Google Drive, Zoomu a Figmy
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení ClickUp mohou být zpočátku trochu matoucí
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze na G2 to perfektně shrnuje:
ClickUp mi pod jednou střechou nabízí vše, co potřebuji pro řízení projektů. Úkoly, dokumenty, cíle a dokonce i chaty. Opravdu oceňuji snadné používání a hladký průběh implementace při zapojování týmu. Počet funkcí je působivý a mohu přizpůsobit pracovní postupy tak, aby vyhovovaly čemukoli, od jednoduchého seznamu úkolů až po komplexní agilní sprint. Navzdory své komplexnosti zajišťuje snadná integrace s jinými nástroji propojení bez zbytečné námahy. Dashboard mi poskytuje přehled z ptačí perspektivy, což mi při řízení více projektů šetří spoustu času. Vzhledem k tomu, že nástroj používám téměř denně, mám také dobré zkušenosti se zákaznickou podporou, která reagovala vždy, když jsem potřeboval radu.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % říká, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné.
V dalším průzkumu ClickUp 70 % respondentů přiznalo, že by rádi poslali na schůzky náhradníka nebo zástupce, kdyby to bylo možné.
Integrovaný AI Notetaker od ClickUp může být vaším dokonalým zástupcem na schůzkách! Nechte AI zachytit každý klíčový bod, rozhodnutí a úkol, zatímco vy se soustředíte na práci s vyšší přidanou hodnotou. Díky automatickým shrnutím schůzek a vytváření úkolů s podporou ClickUp Brain vám nikdy neuniknou důležité informace – ani když se schůzky nemůžete zúčastnit.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce pro správu schůzek v ClickUp, hlásí až 50% snížení počtu zbytečných konverzací a schůzek!
2. Fireflies.ai (Nejlepší pro automatický přepis schůzek a generování okamžitých shrnutí)
Fireflies.ai je AI asistent pro schůzky, který zároveň funguje jako AI shrnovač přepisů přímo ve vašem prohlížeči. Díky jeho rozšíření pro Chrome můžete v reálném čase zaznamenávat vše, o čem se mluví během hovorů v Google Meet, aniž byste museli do schůzky zvát bota.
Díky tomu je to obzvláště užitečné pro profesionály, kteří chtějí přesné přepisy a praktické poznámky bez přerušení.
Kromě zápisů a shrnutí ze schůzek nabízí tento nástroj pro schůzky s umělou inteligencí také analýzu schůzek, jako je doba mluvení jednotlivých účastníků, diskutovaná témata, nálady účastníků a podobně.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Vytvářejte poznámky z jednání, shrnutí a úkoly pomocí nástrojů umělé inteligence, jako je AskFred
- Automatická detekce a přepis ve více než 100 jazycích s živým přepisem
- Automaticky identifikujte mluvčí na schůzkách pomocí funkce Auto-Speaker Identification
- Přizpůsobte si shrnutí schůzek pomocí šablon pro prodej, standupy nebo pohovory
- Vytvářejte přepisy a shrnutí osobních rozhovorů pomocí mobilní aplikace Fireflies
Omezení Fireflies.ai
- Integrace se Zoomem/Teamsem působí někdy rušivě
- Kredity AI jsou omezené, a to i u placených tarifů, což omezuje přístup k některým pokročilým funkcím
Ceny Fireflies.ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Business: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Tactiq (nejlepší pro přepisování živých schůzek s shrnutím)
Tactiq, vyvinutý společností OpenAI, zjednodušuje přepisování živých schůzek bez ohrožení soukromí. Tento přepisovací software vám poskytuje přepisy podle jednotlivých mluvčích v průběhu schůzky, což usnadňuje přiřazení klíčových bodů, rozhodnutí a odpovědností správným osobám.
Můžete přepisovat živé schůzky v aplikacích Google Meet, Zoom a Microsoft Teams. Kromě základního přepisu vám Tactiq umožňuje prohledávat minulé konverzace a exportovat poznámky přímo do nástrojů jako ClickUp, Notion, Google Docs nebo Slack.
Díky AI Workflows můžete také automatizovat úkoly po schůzce, jako je aktualizace CRM nebo znalostní báze, vytváření ticketů a další.
Nejlepší funkce Tactiq
- Ptejte se AI na vlastní otázky a znovu je použijte jako automatizované akce jedním kliknutím
- Získejte a sdílejte poznatky z jednání s členy týmu
- Převádějte poznámky ze schůzek přímo z přepisu do ticketů v Jira nebo Linear
- Přidávejte k přepisům štítky, popisky a snímky obrazovky pro lepší dokumentaci
- Využijte YouTube Transcript Generator k okamžitému získání přepisu z jakéhokoli videa na YouTube
Omezení Tactiq
- Nízká hlasitost nebo nejasný zvuk mohou způsobit, že nástroj přepíše nesprávná nebo neúplná slova
- Žádná podpora Microsoft Teams mimo prohlížeč, což omezuje použitelnost ve srovnání s alternativami Tactiq
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: 40 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tactiq?
Zde je krátký výňatek z recenze na G2:
Nyní už nepotřebujeme člověka, který by přepisoval zvuk. Najímáme lidi, aby si dělali poznámky, a někdy nám uniknou nahrávky ze schůzek, což velmi ztěžuje vypracování zápisu ze schůzek. Některá slova nezachytí a potřebuje lepší rozpoznávání řeči. Mluvíme indickým dialektem a některá slova se přeloží úplně jinak, což změní celý kontext.
4. Speechnotes (nejlepší pro rychlé hlasové diktování na webových stránkách)
Speechnotes je jednoduchý nástroj pro přepis a hlasové zprávy určený pro všechny, kteří dávají přednost mluvení před psaním.
Na rozdíl od těžkopádnějších nástrojů zaměřených na schůzky funguje Speechnotes jako online poznámkový blok ve vašem prohlížeči Chrome, který vám umožňuje diktovat poznámky, vytvářet návrhy obsahu nebo zaznamenávat nápady v reálném čase.
Je obzvláště oblíbený u spisovatelů, studentů, lékařů a profesionálů, kteří chtějí přehledný prostor bez rušivých vlivů, kde mohou zaznamenávat své myšlenky, aniž by museli přestat psát. Kromě živého diktování dokáže Speechnotes také během několika minut zpracovat předem nahrané zvukové a video soubory do přesných přepisů.
Nejlepší funkce Speechnotes
- Odesílejte hlasové příkazy pro interpunkci a formátování bez ruční úpravy
- Přidávejte časové značky, titulky a značky mluvčích pro strukturované přepisy
- Stáhněte si aplikaci Speechnotes pro Android nebo TextHear pro iOS a využívejte plynulé diktování na mobilu
- Exportujte přepisy v různých formátech, včetně souborů Word nebo PDF
Omezení aplikace Speechnotes
- Rozšíření nefunguje s mikrofony Bluetooth, což frustruje uživatele, kteří spoléhají na bezdrátový vstup
- Aplikace někdy ztrácí uložené poznámky nebo vyžaduje ruční ukládání
Ceny služby Speechnotes
- Zdarma
- Premium: 1,9 $/měsíc na uživatele
- Přepis: 0,1 $ za minutu
Hodnocení a recenze Speechnotes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Před rokem 1997 vyžadoval diktovací software, aby uživatelé po každém slově udělali pauzu. Pak přišel Dragon NaturallySpeaking, první komerčně dostupný systém podporující přirozenou, plynulou řeč.
5. Notta (nejlepší pro rychlý a přesný přepis v několika jazycích)
Notta se profiluje jako komplexní centrum pro dokumentaci schůzek. Výraznou výhodou je zaměření na dvojjazyčné a kolaborativní pracovní postupy. Umožňuje vám přepisovat a překládat schůzky do dvou jazyků současně, což pomáhá různorodým týmům plně se zapojit do konverzací.
V kombinaci s editačními nástroji, shrnutími pomocí AI na jedno kliknutí a plynulým sdílením do aplikací Slack, Notion nebo Salesforce vám Notta ušetří spoustu práce po skončení schůzky.
Nejlepší funkce Notta
- Přepisujte hlasové poznámky nebo nahrané konverzace v 58 jazycích s přesností až 98 %.
- Sdílejte nejdůležitější části pomocí funkce výstřižků, abyste distribuovali pouze ty nejdůležitější části
- Upravujte a vylepšujte přepisy přímo ve vestavěném interaktivním editoru
- Prohledávejte a shrňujte schůzky napříč několika nahrávkami pomocí AI Chat
- Exportujte přepisy v různých formátech, včetně DOCX, PDF, SRT, XLSX a TXT
Omezení Notta
- Přesnost přepisu může být nízká, s vymyšlenými nebo nesprávnými slovy
- Někteří uživatelé hlásili zavádějící podmínky zkušební verze a neočekávané poplatky
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Business: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
Jak uvádí jedna recenze na G2:
Docela přesný přepis i u různých přízvuků (např. jihoafrická angličtina), rozpoznává mluvčí, vytváří docela dobré shrnutí, která jsou dobrým základem. Stále musím opravovat chyby v přepisu, shrnutí jsou dobrý začátek, ale vynechávají některé důležité informace.
6. Transkriptor (nejlepší pro cenově dostupný a spolehlivý přepis zvukových a video souborů)
Transkriptor je určen pro všechny, kteří potřebují zaznamenat mluvený obsah z přednášek, rozhovorů nebo prezentací a rychle jej převést na text. Díky podpoře více než 100 jazyků je to univerzální volba pro zahraniční studenty, novináře a týmy, které se denně potýkají s vícejazyčnými konverzacemi.
Nástroj se integruje s aplikacemi Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a umožňuje nahrávat přepisy schůzek. Z přepisu můžete také získat informace, jako je doba mluvení jednotlivých účastníků a analýza sentimentu.
Díky generátoru titulků, překladači zvuku, AI diktafonu a přepisu podcastů navíc Transkriptor slouží také jako nástroj pro tvorbu obsahu, který pomáhá přizpůsobit mluvený obsah pro širší distribuci.
Nejlepší funkce Transkriptoru
- Zaznamenávejte současně obrazovku, kameru a mikrofon pomocí rozšíření pro Chrome
- Nahrajte soubory přímo nebo je importujte z YouTube pro přepis a shrnutí
- Vytvářejte shrnutí založená na umělé inteligenci, která zdůrazňují klíčové body z dlouhých přednášek nebo hovorů
- Vytvořte si z přepisů prohledávatelnou znalostní bázi pro snadné vyhledávání
Omezení aplikace Transkriptor
- Potíže s výplňovými slovy jako „um“ a „uh“, která vyžadují dodatečné úpravy
- Rozlišení mluvčích je u nahrávek s více mluvčími slabé
Ceny Transkriptoru
- Zdarma
- Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Transkriptoru
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... V roce 1952 vyvinuly Bell Labs systém Audrey, jeden z prvních systémů rozpoznávání řeči. Rozuměl pouze číslicím od nuly do devíti a to pouze tehdy, když je vyslovila osoba, která jej trénovala.
7. Voice In (nejlepší pro diktování přímo do textových polí prohlížeče)
Voice In je lehké, ale užitečné rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text, které vám umožní psát kdekoli na webu pouze pomocí hlasu. Pokud chcete rychlé a přesné diktování, aniž byste museli opustit prohlížeč, je Voice In spolehlivou volbou.
Nástroj se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu díky integrovaným příkazům pro interpunkci, automatickému formátování textu a vlastním hlasovým zkratkám. To znamená, že můžete rychleji psát e-maily, vyplňovat formuláře, vytvářet návrhy blogových příspěvků nebo dokonce aktualizovat záznamy v CRM.
Nejlepší funkce Voice In
- Diktujte přímo do více než 10 000 webových stránek a aplikací bez kopírování a vkládání
- Vytvořte si vlastní příkazy pro hlasové provádění opakovaných úprav a automatizaci
- Diktujte napříč více záložkami díky pokročilému režimu
- Okamžitě přepínejte mezi jazyky pomocí klávesových zkratek pro vícejazyčné psaní
Omezení aplikace Voice In
- Vyslovená interpunkce, jako je „čárka“ nebo „tečka“, může být přepsána jako doslovná slova, místo aby byla správně naformátována
- Rozšíření nefunguje u lokálních dokumentů (jako jsou soubory PDF nebo HTML), pokud nejsou uděleny další oprávnění prohlížeče
Ceny Voice In
- Měsíční: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Roční: 59,99 $ na uživatele (účtováno ročně)
- Doživotní licence: 149,99 $ na uživatele
Hodnocení a recenze Voice In
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Voice In?
Podívejte se na tuto recenzi na G2:
Nejlepší na Voice In je, že toto rozšíření pro Chrome funguje bez problémů na téměř jakékoli webové stránce s editovatelným textem. Jedinou drobnou nevýhodou je, že některé složité příkazy nebo odborná terminologie z konkrétních oborů jsou někdy špatně interpretovány.
8. LipSurf (nejlepší pro ovládání funkcí prohlížeče a aplikací pomocí hlasových příkazů)
LipSurf promění celý váš zážitek z prohlížení webu v bezdotykový pracovní postup ovládaný hlasem. Místo přepínání mezi psaním a klikáním můžete vyslovovat příkazy k posouvání, klikání na odkazy, sledování videí nebo psaní dlouhých textů v reálném čase.
Ať už diktujete v Google Docs, procházíte Reddit nebo ovládáte YouTube, přizpůsobí se vašim webovým zvykům. A co je ještě lepší? Funguje v prohlížeči Chrome bez sledování dat a reklam, čímž úspěšně kombinuje hlasovou produktivitu s ochranou soukromí.
Nejlepší funkce LipSurf
- Vytvořte si vlastní hlasové zkratky pro vkládání šablon, firemní slang nebo opakované akce
- Rozšiřte funkčnost pomocí open-source pluginů nebo si vytvořte vlastní integrace
- Pomocí příkazu „click grid“ můžete hlasem ovládat libovolnou oblast webové stránky
- Přepínejte mezi režimy diktování, kontroly pravopisu a zámku příkazů pro přesné pracovní postupy
Omezení aplikace LipSurf
- Uživatelé uvádějí, že LipSurf může být chybový a někdy nečekaně přestane fungovat
- LipSurf nefunguje vždy dobře na některých webových stránkách, jako je Duolingo
Ceny LipSurf
- Zdarma
- Plus: 4 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LipSurf
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V některých nemocnicích používají chirurgové během operace funkci převodu řeči na text k diktování poznámek, aniž by se museli dotýkat jakéhokoli zařízení. Mikrofony jsou navrženy tak, aby odfiltrovaly okolní hluk z operačních sálů.
9. MeetGeek AI (nejlepší pro automatické zaznamenávání schůzek s nejdůležitějšími body a úkoly)
MeetGeek AI je rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text, které bylo vytvořeno pro zaznamenávání, organizaci a automatizaci všeho, co se děje během vašich hovorů. Automaticky se připojuje k vašim schůzkám, nahrává je a ihned po skončení hovoru poskytuje strukturované poznámky.
Aplikace zaznamenává všechny vaše schůzky, včetně Zoomu, Google Meet, Teams, Webexu a dokonce i offline konverzací.
AI workflows od MeetGeek snižují zátěž spojenou s jednáními tím, že synchronizují poznatky s vašimi oblíbenými nástroji a budují živou znalostní bázi.
Nejlepší funkce MeetGeek AI
- Zaznamenávejte hovory přímo z prohlížeče bez botů nebo pozvánek pomocí MeetGeek Chrome Recorder
- Přizpůsobte si nebo vytvořte vlastní šablony shrnutí pro rozhovory, zaškolování nových zaměstnanců, obchodní hovory a synchronizaci týmu
- Synchronizujte obsah schůzek do více než 7 000 aplikací, včetně Slacku, HubSpotu, Notionu a Google Disku
- Využijte inteligentní analýzu konverzací s více než 100 KPI, které sledují zapojení, čas řečníka a efektivitu schůzky
Omezení MeetGeek AI
- Pomalé nastavení pro neplánované schůzky; vyžaduje předem naplánovat v kalendáři
- Možnosti jazykové podpory jsou omezené, což ovlivňuje použitelnost pro vícejazyčné uživatele
Ceny MeetGeek AI
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Business: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek AI
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek AI?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
MeetGeek šetří spoustu času automatickým nahráváním, přepisováním a strukturováním schůzek. Je velmi pohodlné rychle najít potřebné momenty pomocí klíčových slov a sdílet úryvky s kolegy. Někdy může přepis obsahovat nepřesnosti, zejména při špatné kvalitě zvuku nebo když se v konverzaci používá více jazyků.
10. SpeechText. AI (Nejlepší pro rychlý a přesný převod řeči na text přímo v prohlížeči)
Když opravdu záleží na přesnosti přepisu, SpeechText. AI vám nabízí flexibilitu přizpůsobit výsledky vašemu oboru.
Místo toho, abyste se spoléhali na obecný engine pro převod řeči na text, tento software vám umožňuje vybrat si modely specifické pro danou oblast, jako je medicína, právo, rozhovory nebo podcasty, takže odborná terminologie a technické výrazy jsou rozpoznány správně hned od začátku.
Stačí nahrát zvukový nebo video soubor, vybrat doménu a zbytek nechat na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce SpeechText. AI
- Využijte vestavěný vyhledávač zvuku k rychlému vyhledání frází nebo termínů v přepisech
- Vytvářejte čistý výstup s automatickou interpunkcí a formátováním
- Upravujte a ověřujte přepisy pomocí interaktivních nástrojů pro korekturu
- Výsledky přepisu můžete exportovat do různých formátů, včetně TXT, DOCX a PDF.
Omezení SpeechText. AI
- U levnějších tarifů platí omezení maximální velikosti souboru (např. 20 MB), což může vyžadovat, aby uživatelé velké zvukové soubory rozdělili ručně
- Chybí mobilní aplikace, což omezuje použití na pracovní postupy na počítači nebo v prohlížeči
Ceny SpeechText. AI
- Základní balíček: 10 $ za 180 minut přepisu
- Osobní: 19 $ za 380 minut přepisu
- Standard: 49 $ za 990 minut přepisu
Hodnocení a recenze SpeechText. AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Výhody používání funkce převodu řeči na text v prohlížeči Chrome
Používání funkce převodu řeči na text v prohlížeči Chrome změní způsob, jakým pracujete, komunikujete a zůstáváte produktivní. Od rychlejšího diktování po lepší přístupnost – zde je několik důvodů, proč se vyplatí tuto funkci začít používat:
- Produktivita a úspora času: Diktujte e-maily, zprávy nebo kód rychleji než při psaní a pracujte bez použití rukou při multitaskingu nebo v situacích, kdy není možné psát
- Vylepšená přístupnost: Podpora uživatelů se zdravotním postižením, jako jsou omezená pohyblivost, zrakové postižení nebo dyslexie, díky čemuž se digitální prostory stávají inkluzivnějšími
- Vylepšená dokumentace a spolupráce: Získejte přepis schůzek, webinářů nebo přednášek v reálném čase a zaznamenávejte nápady okamžitě pomocí hlasového psaní poznámek
- Všestranné funkce: Používejte hlas k vyhledávání v prohlížeči, navigaci a vícejazyčnému přepisu, nebo jej propojte s aplikacemi jako Google Docs a Zoom pro automatizované pracovní postupy
- Přínosy pro zdraví: Snižte namáhání způsobené dlouhým psaním a předejděte zraněním z opakovaného namáhání tím, že práci necháte na svém hlase
Váš hlas právě prošel vylepšením
Většina rozšíření pro Chrome pro převod řeči na text se omezuje na hrubý přepis, takže vám pak zbývá uklidit ten nepořádek. Některá vás nutí přeskakovat mezi aplikacemi, zatímco jiná ohrožují vaše soukromí.
ClickUp Brain MAX a Talk to Text jdou ještě dál. Díky nim se převod hlasu na text stane přirozeným rozšířením vašeho pracovního postupu. Díky přepisu vylepšenému umělou inteligencí, vícejazyčné podpoře, personalizovanému slovníku a hluboké integraci se váš hlas stane nástrojem pro okamžitou produktivitu.
Pokud jste připraveni jít nad rámec základního diktování, zaregistrujte se zdarma na ClickUp a uvidíte, jak hladce se vaše slova mohou proměnit v organizovanou práci.