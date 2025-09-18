11 nejlepších startupů zabývajících se AI agenty, které stojí za pozornost v roce 2025

Téměř 8 z 10 vedoucích pracovníků uvádí, že AI agenti již ve svých společnostech pracují a mění způsob, jakým týmy zpracovávají projekty, rozhodují a provádějí každodenní pracovní postupy. Dvě třetiny dokonce hlásí měřitelné zvýšení produktivity.
S rostoucí popularitou AI agentů mnoho startupů vyvíjí nástroje, které pomáhají automatizovat podnikání a optimalizovat pracovní postupy.
Pro zakladatele, investory a technologické lídry znamená sledování této vlny startupů pochopení toho, kam směřuje budoucnost autonomního softwaru.
V tomto blogovém příspěvku představíme některé z nejzajímavějších startupů v oblasti umělé inteligence, které stojí za pozornost! Pojďme na to. 👀
Co jsou AI agenti?
AI agent je softwarový systém, který autonomně vnímá své prostředí, zpracovává data a přijímá rozhodnutí k dosažení konkrétních cílů.
AI agenti (nebo agenti Agentic AI) kombinují vnímání, uvažování a jednání, shromažďují informace, analyzují je a provádějí úkoly za účelem splnění předem stanovených cílů, přičemž se učí z zpětné vazby a zkušeností.
🧠 Zajímavost: AI agenti pro automatizaci mohou pracovat v simulovaných prostředích, kde se učí složité strategie. Například AlphaStar od DeepMind byl trénován jako autonomní agent pro hraní StarCraft II a nakonec porazil profesionální hráče v jedné z nejkomplexnějších strategických her na světě.
Proč startupy vedou vlnu AI agentů
Startupy jsou v centru pozornosti hnutí AI agentů a čísla to potvrzují. Podle CB Insights startupy zabývající se AI agenty loni získaly 3,8 miliardy dolarů, což je téměř trojnásobek financování, které přilákaly v předchozím roce.
Tato úroveň investic signalizuje zájem a důvěru venture kapitálových společností a podniků v to, že agenti se posouvají od experimentální fáze k fázi nezbytnosti.
Část jejich přitažlivosti spočívá v rychlosti. Na rozdíl od větších zavedených společností mohou startupy rychle iterovat, přijímat architektury zaměřené na agenty a testovat případy použití přímo s prvními uživateli. Tato agilita z nich činí přirozené průkopníky v posunu AI od pasivních asistentů k autonomním řešitelům problémů.
Poslechněte si názor společnosti KPMG:
AI agenti se rychle dostávají do výroby a jejich dynamika se zrychluje. Vedoucí pracovníci je vnímají nejen jako nástroje pro snižování nákladů, ale také jako hnací sílu růstu a tvorby hodnot. Tato rychlá transformace zvyšuje tlak na důvěru, správu, data, sladění vedení a připravenost pracovní síly. První investoři do těchto základů sebevědomě rozšiřují své aktivity a připravují se na vedoucí pozici.
AI agenti se rychle dostávají do výroby a jejich dynamika se zrychluje. Vedoucí pracovníci je vnímají nejen jako nástroje pro snižování nákladů, ale také jako hnací sílu růstu a tvorby hodnot. Tato rychlá transformace zvyšuje tlak na důvěru, správu, data, sladění vedení a připravenost pracovní síly. První investoři do těchto základů sebevědomě rozšiřují své aktivity a připravují se na vedoucí pozici.
Startupy zabývající se AI agenty a vybrané společnosti v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších startupů v oblasti AI agentů:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní řešení pro produktivitu týmů pro jednotlivce, střední firmy i velké podniky
|ClickUp Brain pro kontextové odpovědi, AI agenti pro automatizaci pracovních postupů, automatizace s více než 100 šablonami, Brain MAX pro AI v rámci celého operačního systému, dokumenty, tabule, chat.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Adept AI
|Automatizace složitých softwarových a prohlížečových úkolů pro podnikové týmy
|Porozumění multimodálnímu rozhraní, Adept Workflow Language (AWL), automatizace dodavatelského řetězce, zpracování finančních dokumentů a dodržování předpisů v oblasti zdravotní péče.
|Ceny na míru
|Crew AI
|Vývojářsky přívětivá multiagentní koordinace pro distribuované týmové pracovní postupy
|Multiagentní „týmy“ pro výzkum/obsah/kontrolu kvality, koordinace pomocí Flows, nasazení v cloudu nebo na vlastním hostingu, více než 1 200 integrací, metriky výkonu v reálném čase.
|Ceny na míru
|Lindy AI
|Automatizace pracovních postupů pomocí AI agentů bez nutnosti programování pro malé podniky a rozšiřující se týmy
|Vytvářejte agenty s přirozeným jazykem, více než 2 500 integracemi aplikací, tříděním doručené pošty, připojením k schůzkám a jejich shrnutím, automatizací prodejních aktivit.
|Zdarma; placené tarify začínají od 49,99 $/měsíc.
|Glean
|Inteligentní vyhledávání v podniku a AI asistent pro interní znalostní pracovní postupy
|Sémantické vyhledávání v grafovém znalostním prostoru, AI asistent pro otázky a odpovědi, automatizovaná podpora při zapracování nových zaměstnanců, správa IT služeb, pracovní postupy v oblasti dodržování předpisů
|Ceny na míru
|Penciled
|Automatizace front office s využitím umělé inteligence pro fyzioterapeutické kliniky
|Automatické plánování + připomenutí, integrace EHR (WebPT), komunikace s pacienty v reálném čase, zpracování zrušení čekacích listin
|Ceny na míru
|Enhans
|Nasazení AI agentů zaměřených na maloobchod pro operativní rozhodování
|Nasazení přizpůsobených AI agentů za 7 dní, personalizace Action Transformer, multimodální rozhodování, monitorování tržních a provozních dat v reálném čase.
|Ceny na míru
|Naratix
|Obohacení katalogu e-commerce a sledování konkurence pro online prodejce
|Čistěte a obohacujte surová produktová data, popisy optimalizované pro SEO, přizpůsobujte obsah na základě osobních profilů, sledujte konkurenci, integrujte Shopify/ERP.
|Ceny na míru
|Pixel Robotics
|Autonomní skladová logistika pro hybridní flotily AMR a lidí
|Roboty PIXEL PT pro přepravu palet, 3D snímání + mapování, správa vozového parku pro AMR + manuální, hybridní integrace skladů, 16 hodin autonomního provozu
|Ceny na míru
|LangChain
|Vytváření aplikací a automatizací založených na LLM pro týmy zabývající se výzkumem a vývojem a vývojářské týmy
|Ladění/monitorování LangSmith, integrace více než 600 nástrojů, koordinace pracovních postupů s LCEL, spolupráce paměti a agentů
|Bezplatná úroveň pro vývojáře; plány Pro začínají od 39 $/místo/měsíc
|Enso
|Cenově dostupný trh s AI agenty pro malé a střední podniky v oblasti prodeje, marketingu, správy a podpory.
|Více než 300 předem vycvičených agentů, více než 70 průmyslových automatizací, pokrytí marketingu/prodeje/administrativy/právních záležitostí, integrace LangChain, škálování obsahu + pracovních postupů
|49 $/měsíc na uživatele
Slibné startupy a společnosti zabývající se AI agenty, které stojí za pozornost
Podívejme se na některé z nejlepších nástrojů AI agentů, které můžete použít k urychlení pracovních postupů a zvýšení produktivity.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu týmu s kontextovou umělou inteligencí)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci , která kombinuje projektové řízení, dokumenty a týmovou komunikaci na jedné platformě – a to vše díky automatizaci a vyhledávání pomocí umělé inteligence nové generace.
Má vynikající ekosystém, ve kterém se jednotlivé komponenty AI propojují a vzájemně doplňují.
Vaše kontextově citlivá AI páteř
ClickUp Brain je kontextová vrstva umělé inteligence zabudovaná do vašeho pracovního prostoru. Má přístup k vašim úkolům, dokumentům, chatům a externím integracím, jako jsou Google Drive, GitHub, Jira a další. To znamená, že můžete klást otázky týkající se konkrétních rolí nebo projektů a okamžitě získat kontextově bohaté odpovědi.
Například nemusíte prohledávat desítky dokumentů, abyste zjistili proces nasazení vaší mobilní aplikace. Stačí se zeptat: „Jaký je proces nasazení naší mobilní aplikace?“ a získáte jasnou, syntetizovanou odpověď čerpanou z příslušné dokumentace, minulých úkolů a chatů.
Automatizátoři, kteří myslí a jednají
Na inteligenci ClickUp Brain staví agenti ClickUp AI, kteří aktivně vykonávají práci za vás:
- Předem připravení agenti: Zpracovávají běžné pracovní postupy AI agentů, jako je zasílání aktualizací klientům, přidělování úkolů nebo směrování za účelem dodržování předpisů.
- Vlastní agenti: Umožňují vám vytvářet automatizované pracovní postupy bez nutnosti programování, přizpůsobené konkrétním potřebám vašeho týmu.
Předpokládejme, že klient podá žádost o podporu prostřednictvím formuláře. Předem připravený AI agent by to mohl detekovat, vytvořit úkoly a podúkoly pro každou akci, přiřadit je na základě pracovní zátěže týmu a automaticky odeslat souhrnné aktualizace.
Takto funguje nastavení:
Super aplikace AI pro stolní počítače
Zatímco ClickUp Brain a AI agenti fungují v rámci nástroje, ClickUp Brain MAX rozšiřuje dosah AI jako desktopový doplněk. Řeší rozšiřování AI, sjednocuje vyhledávání, automatizaci, hlasové příkazy a AI modely ve všech vašich nástrojích, aby vám poskytl:
- Kontextové univerzální vyhledávání: Jedno vyhledávací pole pro nalezení čehokoli, ať už je to v ClickUp, Google Drive nebo SharePoint.
- Produktivita díky funkci „talk-to-text“: Diktujte úkoly, e-maily a zprávy přirozeně a čtyřikrát rychleji než při psaní na klávesnici.
- Ochrana soukromí na podnikové úrovni: Modely AI třetích stran nejsou trénovány na datech vaší společnosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Eliminujte časově náročnou manuální práci: Automatizujte své opakující se úkoly a rutinní práce pomocí více než 100 předem připravených šablon a nástroje pro automatizaci pracovních postupů AI, který vytváří pravidla na základě pokynů v přirozeném jazyce.
- Jasně dokumentujte procesy: Vytvářejte živé wiki, SOP a poznámky z jednání pomocí ClickUp Docs s propojením úkolů a spoluprací v reálném čase.
- Vytvořte a vylepšete svůj text: Využijte integrovanou AI v ClickUp Tasks a ClickUp Docs k rychlému návrhu aktualizací, vylepšení tónu a úpravě neohrabaného textu.
- Komunikujte plynule: Udržujte diskuse o projektech, soubory a aktualizace na stejném pracovišti pomocí ClickUp Chat, s přehledy vláken poháněnými AI, které vám pomohou udržet se na správné cestě.
- Informujte zainteresované strany: Využijte grafy, metriky a zprávy, abyste získali ucelený přehled o pokroku pomocí ClickUp Dashboards.
- Zvyšte produktivitu schůzek: Automaticky zaznamenávejte a přepisujte poznámky ze schůzek pomocí ClickUp AI Notetaker a sdílejte úkoly a shrnutí se zainteresovanými stranami.
Omezení ClickUp
- Náročné na naučení kvůli rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
ClickUp nabízí působivou škálu funkcí, které usnadňují přizpůsobení pracovních postupů, správu úkolů a sledování pokroku na jednom místě. Líbí se mi, že mohu vytvářet zobrazení přizpůsobená každému projektu, nastavovat automatizace a integrovat je s jinými nástroji, které již používám. Je velmi univerzální, ať už pro sledování osobních úkolů nebo složitých obchodních operací. Šablony a řídicí panely jsou obzvláště užitečné pro udržení všeho organizovaného a snadno sledovatelného.
ClickUp nabízí působivou škálu funkcí, které usnadňují přizpůsobení pracovních postupů, správu úkolů a sledování pokroku na jednom místě. Líbí se mi, že mohu vytvářet zobrazení přizpůsobená každému projektu, nastavovat automatizace a integrovat je s jinými nástroji, které již používám. Je velmi univerzální, ať už pro sledování osobních úkolů nebo složitých obchodních operací. Šablony a řídicí panely jsou obzvláště užitečné pro udržení všeho organizovaného a snadno sledovatelného.
2. Adept AI (nejlepší pro automatizaci složitých kancelářských úkolů)
Adept je agentická platforma umělé inteligence, která organizacím poskytuje spolehlivé agenty, kteří automatizují pracovní postupy na webových stránkách a v softwarových aplikacích.
Jejich základ tvoří jedinečná databáze proprietárních trénovacích dat. Do svých modelů vložili biliony tokenů z reálných webových rozhraní a používání softwaru, díky čemuž agenti intuitivně chápou, jak digitální nástroje fungují v praxi.
Síla platformy spočívá v jejím multimodálním přístupu. Tito agenti dokážou vizuálně analyzovat rozhraní, rozumět prostorovým vztahům mezi prvky a uvažovat o složitých rozvrženích.
Nejlepší funkce Adept AI
- Ovládejte svůj počítač jako člověk tím, že umožníte Adept AI vizuálně vnímat obrazovku a napodobovat lidské akce: klikání, psaní a navigaci.
- Přizpůsobte automatizaci řízení projektů pomocí Adept Workflow Language (AWL), vytvářejte multimodální interakce nebo pište kroky v přirozeném jazyce.
- Automatizujte logistiku dodavatelského řetězce, zpracovávejte finanční dokumenty a zajišťujte dodržování předpisů v oblasti zdravotní péče.
- Odpovídejte na otázky ze složitých zdrojů, včetně souborů PDF, grafů a tabulek, díky funkci Web VQA.
Omezení Adept AI
- Často vyžaduje další vývoj nebo přizpůsobení.
- Silně závisí na kvalitních trénovacích datech, která mohou být zkreslená nebo neúplná.
Ceny Adept AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Adept AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: MCP vs. RAG vs. AI agenti: Kdo vede v oblasti AI
3. Crew AI (nejlepší pro vývojářsky přívětivou multiagentní AI orchestraci)
Crew AI podporuje automatizaci podniků tím, že koordinuje různé typy specializovaných AI agentů, kteří spolupracují jako lidské projektové týmy. Namísto spoléhání se na jedinou AI, která by se starala o vše, vytváří „týmy“, ve kterých každý agent přináší své specifické odborné znalosti. To znamená, že jeden se může starat o výzkum, zatímco druhý spravuje tvorbu obsahu a třetí dohlíží na kontrolu kvality.
Působivé je, jak přirozeně to působí ve srovnání s tradiční automatizací. Tito agenti se hladce koordinují v rámci složitých pracovních postupů, přizpůsobují se změnám a kolektivně přijímají rozhodnutí.
Tato platforma připravená pro podnikové použití nabízí flexibilní možnosti nasazení, integraci s více než 1 200 aplikacemi a nástroje bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Crew AI
- Koordinujte pracovní toky pomocí „Flows“, které umožňují přesné řízení řízené událostmi a logickými podmínkami.
- Nasazujte je v cloudovém, vlastním nebo lokálním prostředí a získejte tak úplnou kontrolu nad infrastrukturou a ochranou osobních údajů.
- Sledujte výkon a návratnost investic do AI agentů pomocí metrik, protokolů a trasování v reálném čase, což umožňuje průběžnou optimalizaci a transparentnost.
- Urychlete vývoj díky velké aktivní komunitě více než 100 000 certifikovaných vývojářů, kteří poskytují podporu a sdílejí zdroje.
Omezení Crew AI
- Koordinace více specializovaných agentů s definovanými rolemi je složitá.
- Konfigurace pracovních postupů a integrace agentů do větších systémů je časově náročná.
Ceny Crew AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Crew AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... 51 % organizací v současné době využívá AI agenty a dalších 35 % plánuje jejich zavedení v příštích dvou letech.
💡 Tip pro profesionály: Proč psát dlouhé pokyny pro svého AI asistenta, když je můžete jednoduše vyslovit nahlas? S funkcí Talk to Text od ClickUp Brain MAX to můžete!
4. Lindy AI (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů AI agentů bez nutnosti programování)
Lindy zpřístupňuje automatizaci AI tím, že umožňuje firmám vytvářet „AI zaměstnance“ pomocí jednoduchých popisů v přirozeném jazyce. Stačí Lindy sdělit, co chcete udělat, a ona vytvoří přizpůsobené AI agenty, kteří zvládnou vše od prodeje po plánování schůzek.
Působivá je hloubka integrace: platforma se propojuje s více než 2 500 aplikacemi. Díky tomu mohou AI agenti plynule fungovat v rámci celého vašeho technologického stacku. Lindy se o vše postará a zároveň zachovává bezpečnost na podnikové úrovni v souladu s normami SOC 2 a HIPAA.
Navíc je nezávislý na modelu, takže si můžete vybrat, kterým LLM budete své agenty vybavovat.
Více AI agentů může spolupracovat na složitých pracovních postupech, podobně jako lidští zaměstnanci, přičemž lidé zůstávají v obraze, pokud jde o schvalování nebo eskalaci. Tyto agenty můžete dokonce vložit přímo na svůj web nebo k nim přistupovat prostřednictvím mobilní aplikace.
Nejlepší funkce Lindy AI
- Vytvářejte vlastní agenty a sdílejte je mezi týmy.
- Automatizujte celé pracovní postupy napříč několika aplikacemi, od sledování potenciálních zákazníků nebo generování reportů až po plánování schůzek a zákaznickou podporu.
- Přidejte do svých pracovních postupů logiku založenou na umělé inteligenci a více spouštěčů.
- Naučte svého asistenta jednoduše tím, že mu ukážete, jak plníte úkoly, bez nutnosti programování.
- Vytvářejte aplikace připravené k produkci pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
Omezení Lindy AI
- Uživatelé si stěžují na omezené množství tutoriálů a znalostí.
- Inicializace nových úkolů může trvat až 20 sekund, což lze považovat za pomalé pro potřeby automatizace v reálném čase.
- Nástroje platformy pro odstraňování chyb jsou omezené, což ztěžuje efektivní řešení a opravu problémů.
Ceny Lindy AI
- Zdarma
- Pro: 49,99 $/měsíc
- Podnikání: 199,99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lindy AI
- G2: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lindy AI?
Přímo z recenze G2:
Lindy AI pro mě znamenala zásadní změnu. Díky ní je vytváření a správa AI agentů jednoduchá, intuitivní a dokonce zábavná... Nicméně je tu pár věcí, které bych vylepšil. Přál bych si, aby bylo k dispozici více tutoriálů nebo příkladů, které by novým uživatelům pomohly plně využít potenciál agentů. Také nutnost platit může působit jako překážka, ale myslím si, že jakmile uvidíte, co všechno je možné, zjistíte, že to za to stojí.
Lindy AI pro mě znamenala zásadní změnu. Díky ní je vytváření a správa AI agentů jednoduchá, intuitivní a dokonce zábavná... Nicméně je tu pár věcí, které bych vylepšil. Přál bych si, aby bylo k dispozici více tutoriálů nebo příkladů, které by novým uživatelům pomohly plně využít potenciál agentů. Také nutnost platit může působit jako překážka, ale myslím si, že jakmile uvidíte, co všechno je možné, zjistíte, že to za to stojí.
📮 ClickUp Insight: 43 % lidí tvrdí, že opakující se úkoly poskytují užitečnou strukturu jejich pracovního dne, ale 48 % je považuje za vyčerpávající a odvádějící pozornost od smysluplné práce.
Rutina sice může navozovat pocit produktivity, ale často omezuje kreativitu a brání vám v dosažení významného pokroku.
ClickUp vám pomůže vymanit se z tohoto cyklu automatizací rutinních úkolů pomocí inteligentních AI agentů, abyste se mohli soustředit na hlubokou práci. Automatizujte připomenutí, aktualizace a přiřazování úkolů a nechte funkce jako automatické blokování času a priority úkolů chránit vaše produktivní hodiny.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
5. Glean (nejlepší pro inteligentní vyhledávání v podniku)
Glean řeší jeden z největších zabijáků produktivity v podniku: nekonečné hledání informací roztroušených po desítkách aplikací a systémů. Nemusíte přeskakovat mezi Gmailem, Slackem, Jirou, Salesforce a nespočtem dalších nástrojů.
Vytváří inteligentní vyhledávací prostředí, které rozumí celému znalostnímu ekosystému vaší společnosti a zároveň respektuje všechna stávající oprávnění a bezpečnostní protokoly.
AI asistent platformy dokáže odpovídat na složité otázky, navrhovat obsah a dokonce automatizovat vícestupňové pracovní postupy. Potřebujete prozkoumat potenciálního zákazníka? Nebo chcete automaticky odklonit běžné žádosti o podporu pomocí informací z vaší znalostní báze? Autonomní agenti společnosti Glean tyto složité úkoly zvládají bez problémů.
Vyberte si ty nejlepší funkce
- Využijte pokročilé sémantické vyhledávání s grafem znalostí, který rozumí firemní hantýrce, projektům a rolím.
- Vytvářejte AI agenty snadno pomocí přirozeného jazyka a nasazujte je pro úkoly od správy IT služeb až po zaškolování nových zaměstnanců.
- Vyberte si z předem připravených šablon knihovny agentů a rychle se pusťte do práce.
- Nastavte agenty tak, aby se aktivovali na základě plánů, aktualizací obsahu nebo konkrétních spouštěčů.
- Využijte inteligentní technologii agentického uvažování k dynamickému přizpůsobení reakcí na obchodní procesy.
- Přidejte agenty do kterékoli ze svých připojených aplikací pomocí API Glean.
Zjistěte omezení
- Výsledky vyhledávání jsou příliš obecné a k nalezení požadované informace je třeba několik kliknutí.
- Nepružné analytické nástroje, které nelze měnit
- Platforma nabízí omezený počet předem připravených šablon pracovních postupů pro dané odvětví, které mohou vyžadovat další přizpůsobení.
Zjistěte ceny
- Ceny na míru
Získejte hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gleanu?
Zde je názor jednoho z recenzentů G2:
Na Gleanu se mi nejvíc líbí, jak mi pomáhá hladce vyhledávat a přistupovat k informacím ve všech mých pracovních aplikacích. Šetří to čas, omezuje duplicitní práci a zefektivňuje spolupráci.
Na Gleanu se mi nejvíc líbí, jak mi pomáhá hladce vyhledávat a přistupovat k informacím ve všech mých pracovních aplikacích. Šetří to čas, omezuje duplicitní práci a zefektivňuje spolupráci.
🧠 Zajímavost: AI agenti se testují také v oblasti vědeckých objevů. V roce 2022 vědci z Carnegie Mellon a Meta vycvičili agenta, aby navrhoval nové chemické reakce. Systém objevil reakce, které dosud žádný člověk nezaznamenal, což ukazuje, že AI může posunout výzkum do neprozkoumaných oblastí.
6. Penciled (nejlepší pro automatizaci front office pomocí umělé inteligence ve fyzioterapii)
Penciled mění svět plánování fyzioterapeutických klinik a v podstatě jim poskytuje neúnavného AI asistenta recepce.
Tento nástroj proaktivně spravuje celý cyklus komunikace s pacienty. Pomáhá s zasíláním SMS zpráv pacientům o zmeškaných schůzkách, zpracováním připomínek, vyplňováním zrušených schůzek z čekacích listin a dokonce i zpracováním poplatků za opožděné platby.
Jeho hluboká integrace se systémy EHR, jako je WebPT, ho činí výjimečným. Čte data vašich pacientů a dokumenty o plánu péče v reálném čase a rozumí tomu, kdo, kdy a na co potřebuje být naplánován.
Když dojde ke zrušení, Penciled okamžitě kontaktuje pacienty na čekací listině a objedná prvního, který odpoví, a to vše bez jakéhokoli lidského zásahu.
Nejlepší funkce Penciled
- Extrahujte a sledujte plán dokončení péče napříč poskytovateli, abyste zajistili dodržování předpisů a optimalizovali cesty péče o pacienty.
- Uvolněte zaměstnance recepce tím, že snížíte počet opakovaných hovorů a textových zpráv, a umožněte jim tak soustředit se na osobní péči o pacienty.
- Sledujte komunikaci s pacienty v reálném čase, zajistěte, aby žádné zprávy nebyly přehlédnuty, a umožněte personálu kliniky dohlížet na odpovědi AI.
Omezení tužkou
- Postrádá nuance potřebné pro jednání s pacienty.
- Účinnost závisí na hladké integraci se systémy EHR.
Ceny tužkou
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze tužkou
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Šablony procesních map pro ClickUp, Excel a Word
7. Enhans (nejlepší pro platformy AI agentů zaměřené na maloobchod)
Enhans se zabývá mezerou mezi slibnou technologií a praktickým nasazením v reálném světě. Vytvořili platformu speciálně pro rychlé nasazení inteligentních AI agentů, kteří mohou být připraveni k provozu již za sedm dní.
Systém sleduje akce uživatelů v nástrojích, jako jsou e-maily, CRM a tabulky, aby se naučil individuální pracovní vzorce. Poté mu lze zadat obecné cíle, například „připravit týdenní zprávu o prodeji“ nebo „kontaktovat všechny nové potenciální zákazníky z včerejška“, které provede autonomním ovládáním a provozováním potřebného softwaru jménem uživatele.
Agenti aktivně identifikují výzvy a přizpůsobují svůj přístup k řešení problémů na základě skutečných potřeb uživatelů a faktorů prostředí.
Vylepšete nejlepší funkce
- Automaticky shromažďujte a sledujte tržní a provozní data v reálném čase, což umožňuje přizpůsobení podle potřeb uživatelů.
- Přijímejte multimodální rozhodnutí s využitím několika modelů umělé inteligence, které spolupracují na optimalizaci cen, zásob a propagačních akcí.
- Transformujte interakce pomocí Action Transformer, který personalizuje odpovědi na základě chování uživatelů.
- Provádějte složité, vícestupňové úkoly pomocí jednoduchých pokynů v přirozeném jazyce.
Rozšiřte své možnosti
- Provozování komplexní multimodální AI vyžaduje vysoký výpočetní výkon.
- Integrace AI agentů do stávající starší IT infrastruktury může být náročná.
- Mohou mít potíže s úkoly, které vyžadují hluboké kontextové porozumění nebo subjektivní úsudek.
Ceny Enhans
- Ceny na míru
Vylepšete hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? V prostředí s více agenty, jako jsou simulace hry na schovávanou, boti vyvinuli spontánní spolupráci díky chytrým strategiím týmové práce, které jim nikdo výslovně nenaučil, například blokování dveří virtuálními krabicemi, aby uvěznili své protivníky.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI agenti pro řízení projektů
8. Naratix (nejlepší pro automatizaci a obohacování katalogů elektronického obchodu)
Naratix přeměňuje neuspořádaná data dodavatelů na přehledné, prodejné produktové katalogy. Namísto toho, aby trávily nespočet hodin zápasením s neúplnými popisy produktů a nesourodými seznamy, mohou e-commerce podniky nyní nahrát svá surová data a sledovat, jak se přes noc promění v propracované, SEO optimalizované katalogy.
Umělá inteligence obohacuje data o popisy v souladu se značkou, správnou kategorizaci a lokalizovaný obsah pro různé trhy, přičemž splňuje požadavky trhu.
Platforma se hladce integruje do stávajících systémů, jako jsou Shopify, BigCommerce a ERP, aniž by vyžadovala nákladné migrace.
Nejlepší funkce Naratix
- Automaticky generujte popisy produktů, stránky značek a stránky kategorií v souladu se značkou z produktových dat ve formátech jako JSON, CSV a XLX.
- Automatizujte nepřetržité sledování konkurence z hlediska cen a tržních trendů.
- Pomocí nástroje Client Persona Engine přizpůsobte popisy produktů a obsah konkrétním demografickým údajům a preferencím kupujících.
- Odhalte mezery ve skladových zásobách a rizika nadměrných zásob, abyste mohli činit chytřejší nákupní rozhodnutí.
Omezení Naratixu
- Omezená dokumentace pro začátečníky, kteří nejsou obeznámeni s analytickými nástroji AI.
- Potíže s vysoce kreativními, imaginativními nebo metaforickými popisy produktů
- Někteří uživatelé hlásili potíže s nastavením a údržbou integrací.
Ceny Naratix
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Naratix
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak automatizovat prodejní proces pomocí AI
9. Pixel Robotics (nejlepší pro autonomní mobilní roboty v intralogistice)
Pixel Robotics podporuje automatizaci skladů pomocí mobilních robotů poháněných umělou inteligencí, které se dokážou orientovat v reálném průmyslovém prostředí.
Platforma kombinuje pokročilé počítačové vidění, digitální dvojčata, posilující učení a patentovanou lokalizaci AI. To umožňuje robotickým ramenům a mobilním robotům provádět složité, neopakující se úkoly, jako je vybírání a třídění různých položek ve skladu, montáž produktů s malými odchylkami nebo provádění kontrol kvality.
Tito roboti se přizpůsobí jakémukoli prostředí, do kterého jsou umístěni, detekují polohu palet za běhu a dokonce rozpoznávají a vyhýbají se vysokozdvižným vozíkům.
Nejlepší vlastnosti Pixel Robotics
- Využijte nástroje pro správu vozového parku, které koordinují jak AMR, tak manuální přepravu pro hybridní správu skladů a automatizaci vyrovnávacích oblastí.
- Vizualizujte a optimalizujte logistické procesy pomocí 3D snímání a fotorealistického mapování prostředí.
- Přizpůsobte se v reálném čase změnám v prostředí, jako jsou ztracené předměty nebo nové překážky.
- Dosáhněte až 16 hodin nepřetržitého autonomního provozu díky automatickému nabíjení Li-Ion baterií a minimálním prostojům.
Omezení Pixel Robotics
- Integrace různých dat ze senzorů (kamery, LiDAR, radar atd.) do jednotného řídicího systému zůstává i nadále náročným úkolem.
- Omezená flexibilita v nepředvídatelných prostředích
Ceny Pixel Robotics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pixel Robotics
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: OpenAI trénovalo agenty v simulacích robotických rukou, aby manipulovaly s objekty, jako je Rubikova kostka. Agenti se naučili přizpůsobovat se věcem, jako je „zlomený“ prst v simulaci, a prokázali překvapivou flexibilitu při řešení problémů.
10. LangChain (nejlepší pro vytváření aplikací a automatizací založených na LLM)
LangChain není produktem pro koncové uživatele, ale základním open-source rámcem pro vývojáře, kteří vytvářejí agentické AI aplikace.
Pomáhá transformovat experimentální jazykové modely na inteligentní aplikace připravené k produkci. Nabízí nástroje pro vytváření, koordinaci a nasazování autonomních AI agentů, kteří zvládají složité, vícestupňové pracovní postupy.
Komplexní přístup generátoru pracovních postupů AI k vývoji aplikací usnadňuje koordinaci pracovních postupů, sofistikovanou správu paměti a vytváření kolaborativních agentů.
Navíc díky vizuálnímu IDE a opakovaně použitelným šablonám mohou týmy rychle vytvářet prototypy a iterovat řešení AI.
Nejlepší funkce LangChain
- Získejte přístup k pokročilým nástrojům pro ladění, monitorování a vyhodnocování prostřednictvím LangSmith, abyste získali hluboký vhled do výkonu řetězce a efektivně identifikovali chyby.
- Vybavte aplikace krátkodobou a dlouhodobou pamětí pro zachování kontextu.
- Hladce integrujte více než 600 nástrojů, včetně databází, API a specializovaných služeb AI, a rozšiřte tak možnosti svých pracovních postupů bez nutnosti náročného programování na míru.
- Koordinujte složité, vícestupňové pracovní postupy pomocí LangChain Expression Language (LCEL), který umožňuje přesné řízení logiky a provádění napříč AI a datovými komponentami.
Omezení LangChain
- Dokumentace obsahuje mezery pro pokročilé případy použití.
- Jako rámec vyžaduje pro efektivní použití silné programovací a promptní inženýrské dovednosti; nejedná se o řešení typu „no-code“.
- Kvalita a spolehlivost jakéhokoli agenta vytvořeného pomocí LangChain je v konečném důsledku omezena schopnostmi použitého základního LLM.
Ceny LangChain
- Vývojář: Začněte zdarma, pak plaťte podle skutečného využití
- Plus: 39 $/měsíc za jedno místo (poté platíte podle skutečného využití)
- Podnik: Individuální ceny (platíte podle skutečného využití)
Hodnocení a recenze LangChain
- G2: 4,7/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LangChain?
Z recenze G2:
Langchain poskytuje modulární a rozšiřitelný způsob práce s velkými jazykovými modely. Jeho schopnost propojit LLM s nástroji, pamětí a externími zdroji dat z něj činí neuvěřitelně výkonný nástroj pro reálné aplikace... Pro nováčky, zejména ty, kteří nemají zkušenosti s prací s LLM nebo Pythonem, může být naučení se jeho používání náročné.
Langchain poskytuje modulární a rozšiřitelný způsob práce s velkými jazykovými modely. Jeho schopnost propojit LLM s nástroji, pamětí a externími zdroji dat z něj činí neuvěřitelně výkonný nástroj pro reálné aplikace... Pro nováčky, zejména ty, kteří nemají zkušenosti s prací s LLM nebo Pythonem, může být naučení se jeho používání náročné.
📖 Přečtěte si také: Co jsou LLM agenti v AI a jak fungují?
11. Enso (nejlepší cenově dostupný trh s AI agenty pro automatizaci malých a středních podniků)
Enso je tržiště AI agentů a automatizační centrum vytvořené pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky si mohou tento nástroj předplatit a získat přístup k více než 300 předem vyškoleným AI agentům v oblastech marketingu, prodeje, správy, financování, práva, zákaznické podpory a dalších.
Není třeba žádné složité nastavování: agenti jsou připraveni k použití, řídí se osvědčenými postupy v oboru a integrují se do stávajících nástrojů, jako jsou e-mail, CRM a platformy pro řízení projektů. Podniky získávají komplexní automatizaci, aniž by potřebovaly technické znalosti.
Nejlepší funkce Enso
- Spravujte generování obsahu v reálném čase, který je v souladu se značkou a je personalizovaný.
- Snadno škálujte obchodní operace pomocí odvětvových řešení AI pokrývajících více než 70 odvětví.
- Vyhodnocujte a vylepšujte pracovní postupy založené na umělé inteligenci pomocí neustálého rozšiřování a partnerství, včetně integrace s LangChain.
- Nahraďte několik freelancerů a manuální práci spolehlivými AI agenty, kteří poskytují konzistentní a vysoce kvalitní podporu podnikání.
Omezení Enso
- Uživatelé hlásili technické potíže.
- Omezení použití, jako je spouštění jednotlivých AI agentů až 10krát denně na uživatele.
Ceny Enso
- 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Enso
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Téměř 9 z 10 vedoucích pracovníků uvádí, že v letošním roce zvyšují své rozpočty na AI kvůli agentické AI. Více než čtvrtina z nich plánuje zvýšení o 26 % nebo více, což ukazuje, že se společnosti připravují na ambiciózní a rozsáhlé zavedení této technologie.
Klíčové tržní trendy v oblasti agentické AI
Globální trh s AI agenty zaznamenává prudký růst. Odhaduje se, že v příštích několika letech dosáhne hodnoty 50,31 miliardy s ročním tempem růstu 45,8 %. To naznačuje zvýšenou poptávku po automatizaci, pokroku v oblasti zpracování přirozeného jazyka a rostoucí potřebu personalizovaných zákaznických zkušeností.
Trendy v oblasti financování odrážejí tuto dynamiku. Startupy zabývající se AI agenty získaly 2,8 miliardy dolarů v rizikovém kapitálu a analytici předpokládají, že celkové investice v tomto roce překročí 6,7 miliardy dolarů.
Evropa se stala aktivním centrem, kde bylo v prvním čtvrtletí v rámci 65 transakcí získáno více než 1 miliarda eur, což překonalo loňské celkové výsledky. Tento příliv kapitálu podtrhuje důvěru investorů v to, že startupy vedou transformaci AI z pasivních asistentů na autonomní kolegy schopné provádět vícestupňové úkoly s minimálním lidským zásahem.
Stejně silná je i adopce na straně podniků. Pozoruhodné však je, že adopce se neomezuje pouze na technologické firmy. Střední podniky v oblasti zdravotnictví, financí a právních služeb také integrují agenty za účelem automatizace dodržování předpisů, zákaznické podpory a provozních procesů.
Zároveň však rychlý vzestup agentické AI přinesl nové výzvy. V popředí stojí bezpečnost a spolehlivost, což podtrhuje nedávné získání 100 milionů dolarů společností Noma Security na ochranu autonomních systémů před chybami nebo zneužitím.
To naznačuje, že zatímco trh se rychle rozšiřuje, udržitelný úspěch bude záviset na praktické implementaci, důvěře a prokazatelné obchodní hodnotě.
📖 Přečtěte si také: Nástroje pro koordinaci umělé inteligence pro pracovní toky v podnikání
Výzvy a rizika spojené s přijetím AI agentů
Nyní se podívejme na některé problémy spojené s používáním AI agentů a strategie k jejich zmírnění:
|Výzva nebo riziko
|Řešení
|Bezpečnost a ochrana dat
|Implementujte komplexní šifrování, robustní kontroly přístupu, audity dodržování předpisů a postupy zpracování dat specifické pro AI.
|Zaujatost, spravedlnost a diskriminace
|Zajistěte rozmanitost trénovacích dat, stanovte metriky spravedlnosti a pravidelně testujte algoritmickou zaujatost.
|Dodržování předpisů
|Buďte v obraze ohledně zákonů (např. GDPR), provádějte pravidelné audity a navrhujte od samého počátku pracovní postupy AI, které jsou v souladu s předpisy.
|Provozní spolehlivost
|Nastavte kontrolní smyčky, nepřetržité monitorování, záložní mechanismy a přiřaďte provozní vlastníky k chování agentů.
|Modelování polohy a manipulace
|Zabezpečte modelové pipeline, monitorujte nepřátelské aktivity, provádějte skenování zranitelností a omezte vystavení nedůvěryhodným datům.
|Nepředvídatelné nebo škodlivé chování
|Používejte bezpečnostní systémy s lidským faktorem pro kritická rozhodnutí, testujte reakce agentů v dynamických prostředích a omezujte autonomii.
|Integrace se staršími systémy
|Investujte do middlewaru, API vrstev a fázových migračních plánů; upřednostňujte interoperabilitu.
|Vázanost na dodavatele
|Upřednostňujte otevřené standardy, modulární architektury a zachovejte si možnost přejít k jinému dodavateli nebo platformě.
|Nadměrná optimalizace nebo nesoulad cílů
|Pravidelně kontrolujte a aktualizujte cíle agentů, testujte jejich soulad a zapojte zainteresované strany do optimalizačních kritérií.
|Trvalé náklady a zátěž spojená s údržbou
|Rozpočet na průběžné přeškolování, aktualizace a dodržování měnících se požadavků; automatizujte údržbářské úkoly, kde je to možné.
📮 ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI pravidelně využívá v práci.
Možný důvod: obavy o bezpečnost! Uživatelé možná nechtějí sdílet citlivá data týkající se rozhodování s externí AI. ClickUp tento problém řeší tím, že přináší řešení problémů založené na AI přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru.
Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně využívat generativní technologii AI ve vašem pracovním prostoru.
Budoucí výhled pro AI agenty
AI agenti se postupně přesouvají z okrajových experimentů do hlavního proudu obchodních nástrojů a mění způsob, jakým se práce vykonává napříč odvětvími.
Analytici očekávají, že trh poroste ročním tempem přes 45 %, přičemž téměř všechny podniky plánují v příštích 12 měsících zvýšit jeho využívání. Tuto dynamiku pohání kombinace praktických výhod, jako je zvýšení produktivity a snížení manuální práce, a příslib autonomnější spolupráce mezi lidmi a systémy.
Zde je několik trendů, které určují, co nás čeká v budoucnu:
- Autonomní pracovní postupy: Agenti se vyvíjejí z „pomocníků“ na systémy, které dokážou identifikovat problémy, navrhovat řešení a jednat v rámci celých digitálních ekosystémů.
- Hyperautomatizace: Propojením RPA, analytiky a strojového učení pomáhají agenti dosáhnout skutečné komplexní transformace podnikání.
- Edge AI: Očekávejte, že agenti budou zpracovávat data lokálně, aby mohli přijímat rychlejší rozhodnutí v reálném čase, zejména v logistice, maloobchodu a výrobě.
🔍 Věděli jste? 58 % společností používá AI agenty pro výzkum a shrnování, zatímco 53,5 % se na ně spoléhá při osobních produktivních úkolech, jako je plánování a psaní e-mailů.
ClickUp + AI = chytřejší způsob práce
Startupy zabývající se umělou inteligencí, které jsme právě prošli, posouvají hranice toho, co umělá inteligence dokáže. Patří sem automatizace výzkumu, optimalizace zákaznické zkušenosti nebo posun celého pracovního toku vpřed.
ClickUp vám již nyní nabízí komplexní centrum, kde se nástroje jako ClickUp Brain, AI agenti a automatizace hladce propojují s vašimi úkoly, dokumenty a týmovou komunikací.
Pokud chcete jít nad rámec AI jako konceptu a skutečně ji využít k chytřejšímu a rychlejšímu vykonávání práce, ClickUp je tím pravým řešením.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅