11 nejlepších alternativ Karbonu pro správu účetní praxe ([rok])

Pokud provozujete účetní firmu, víte, jak důležitý je software pro správu praxe. Pomáhá vám organizovat práci pro klienty, sledovat termíny, automatizovat rutinní úkoly a centralizovat komunikaci.
Populární platformou používanou středními a velkými firmami je Karbon. Karbon má sice své věrné uživatele, ale má také svá omezení. Například postrádá specializovaný klientský portál pro bezpečné sdílení souborů a fakturaci.
V tomto blogu představujeme 11 nejlepších alternativ Karbonu pro správu účetní praxe. Popisujeme klíčové funkce, výhody a nevýhody a ceny jednotlivých nástrojů na seznamu. Pojďme se na to podívat!
Alternativy k Karbonu v kostce
Než začneme, zde je přehled nejlepších alternativ Karbonu, které vám pomohou vybrat správné řešení pro správu praxe pro potřeby vaší firmy.
|ClickUp
|Přizpůsobitelné panely, automatizace, ClickUp Brain, integrace s Gmailem, Outlookem, QuickBooks
|Integrované řízení projektů pro účetní týmy Velikost týmu: samostatní podnikatelé, malé týmy až velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky
|Tidyflow
|Integrace s Xero, QuickBooks Online a Zapier, náhled souborů a zabezpečení úložiště AWS.
|Integrované řízení projektů pro účetní týmy Velikost týmu: jednotlivci nebo malé týmy
|Placené tarify začínají od 19 $/měsíc na uživatele.
|TaxDome
|TaxDome Drive, značkový klientský portál, TaxDome AI, elektronické podpisy v souladu s IRS
|Poskytování jednotného zážitku zaměřeného na klienta Velikost týmu: Malé až střední firmy
|Placené tarify začínají od 800 $/rok.
|Canopy
|Zprávy o rozpracovaných zakázkách a ziskovosti, 256bitové šifrování, Canopy AI, elektronické služby IRS
|Daňové řešení a získávání výpisů Velikost týmu: Malé až střední účetní a daňové firmy
|Placené tarify začínají od 150 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů.
|Jetpack Workflow
|Standardizované pracovní postupy, přizpůsobitelné značky, více než 70 hotových šablon a integrace s více než 2000 aplikacemi.
|Automatizace opakující se práce pro klienty Velikost týmu: Malé týmy
|Placené tarify začínají od 45 $/měsíc na uživatele.
|Financial Cents
|Smlouvy o poskytování služeb, přehledný panel s informacemi o práci, integrace s QuickBooks
|Centralizace údajů o firmě a klientech Velikost týmu: Malé až střední účetní/účetní firmy
|Placené tarify začínají od 69 $/měsíc na uživatele.
|Xero
|Propojuje více než 21 000 bank, Xero AI, Xero Me, Hubdoc
|Sledování peněžních toků firmy Velikost týmu: Malé firmy a živnostníci
|Placené tarify začínají od 29 $/měsíc na uživatele.
|QuickBooks
|Progresivní fakturace, elektronické podávání formulářů 1099 a integrace s Google Kalendářem.
|Automatizace komunikace s klienty a sběr dat Velikost týmu: Malé a střední podniky
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají od 38 $/měsíc na uživatele.
|Firm360
|Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů, elektronické podpisy IRS, KBA, tiskový ovladač Firm360
|Centralizace a automatizace pracovních postupů projektů Velikost týmu: Malé až střední účetní firmy
|Placené tarify začínají od 49 $/měsíc na uživatele.
|Bonsai
|Integrovaná ceník, formuláře Schedule C, integrace s QuickBooks Online a Xero, více než 100 měn
|Konsolidace fakturačních operací Velikost týmu: Samostatní profesionálové a malé týmy
|Placené tarify začínají od 15 $/měsíc na uživatele.
|Pixie
|Co-pilot s technologií AutoGPT, filtrované zobrazení, Kanban tabule,
|Automatizace pracovních postupů v účetní praxiVelikost týmu: Malá až střední účetní firma
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají od 129 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů. Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč zvolit alternativy Karbonu?
S blížícími se termíny, komunikací s klienty a narůstajícími požadavky na dodržování předpisů může správný software pro správu praxe transformovat účetní a daňové firmy.
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativy k Karbonu:
- Žádné specializované klientské portály: Karbon integruje e-mail, ale neposkytuje vestavěné klientské portály pro bezpečné sdílení souborů, elektronické podpisy a fakturaci, které jsou zásadní pro důvěru klientů a efektivitu.
- Vyšší nákladová struktura: Karbon je cenově nastaven pro střední a velké firmy. Menší firmy a samostatní podnikatelé považují model předplatného za příliš drahý ve srovnání s jednoduššími a dostupnějšími nástroji.
- Náročná křivka učení: Rozhraní je bohaté na funkce, ale složité, což vyžaduje značné množství zaškolení. Zpočátku můžete mít potíže s jeho osvojením.
- Omezené funkce pro správu projektů: Karbon zpracovává pracovní postupy, ale postrádá pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, přehledy pracovní zátěže a přizpůsobitelné panely nabízené širšími nástroji.
- Nadměrné přizpůsobení: Zkomplikuje to nastavení, protože každé rozhodnutí ovlivňuje reporting a strukturu.
- Očekávání v oblasti AI a automatizace: Vzhledem k tomu, že firmy využívají AI pro směrování úkolů, vytváření souhrnů a automatizaci pracovních postupů, může se současná funkčnost Karbonu jevit jako zastaralá ve srovnání s novějšími nástroji, které tyto funkce upřednostňují.
Zde je recenze z G2:
Karbon nabízí mnoho možností přizpůsobení a každé rozhodnutí, které učiníte, bude mít vliv na něco jiného (z hlediska reportingu). Někdy je opravdu těžké pochopit důsledky jakéhokoli rozhodnutí, které učiníte ohledně nastavení/struktury, je toho prostě hodně, co se musíte naučit.
👀 Věděli jste? Před zavedením písemných účetních knih používali obchodníci k zaznamenávání transakcí počítací tyčinky a počítací kameny – což je daleko od dnešních automatizovaných klientských portálů.
Nejlepší alternativy Karbonu, které můžete použít
Podívejme se na alternativy Karbonu pro daňové a účetní firmy a na funkce a možnosti, které nabízejí.
1. ClickUp (nejlepší pro flexibilní správu práce s využitím umělé inteligence pro účetní týmy)
Moderní firmy potřebují systém, který umí víc než jen sledovat úkoly a spravovat e-maily; potřebují platformu, která vše sjednotí do jednoho inteligentního pracovního prostoru. Právě v tom vyniká ClickUp .
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě , který spojuje všechny pracovní aplikace, data, reporty a pracovní postupy na jednom místě.
Místo toho, abyste se potýkali s roztříštěností práce a přeskakovali mezi různými nástroji pro komunikaci s klienty, sledování úkolů a reporting, ClickUp vše centralizuje, takže se váš tým může soustředit na poskytování výjimečných služeb.
Díky integrovaným funkcím, jako je automatizace úkolů, přizpůsobitelné řídicí panely a psaní a shrnování pomocí umělé inteligence, pomáhá ClickUp účetním firmám zvýšit produktivitu a zefektivnit spolupráci.
Získáte 100% kontext, 100% času a jediné místo, kde mohou lidé a agenti AI spolupracovat.
Pro firmy, které jsou připraveny přejít od tradičního softwaru pro správu praxe, nabízí ClickUp jednotnou, flexibilní a nákladově efektivní alternativu vytvořenou pro budoucnost účetních operací.
Podívejme se, jak mohou účetní firmy a odborníci využít ClickUp for Finance ke zefektivnění svých finančních operací.
Přizpůsobené panely pro finanční přehlednost
Finanční týmy mají velký prospěch z toho, když jsou všechna jejich data vizualizována na jednom místě. Dashboardy ClickUp jsou v tomto případě ideálním řešením. Jsou velmi intuitivní a plně přizpůsobitelné. Použijte je k vizualizaci rozpočtů, sledování výdajů a zobrazení ziskových marží na první pohled. Není třeba se trápit s tabulkami, sledujte zdraví své účetní firmy v reálném čase.
⭐️ Bonus: Pokud váš tým z důvodu dodržování předpisů upřednostňuje vedení účetnictví pomocí specializovaných nástrojů pro správu účtů, nemějte obavy! Integrace Clickup pro finanční a účetní týmy vám pomůže:
- Synchronizujte úkoly s vašimi účetními systémy: ClickUp se hladce integruje s QuickBooks a dalšími aplikacemi, což umožňuje automatické aktualizace mezi vaší účetní platformou a seznamy úkolů.
- Automatizujte pracovní postupy napříč nástroji: Použijte Zapier, Integrately nebo n8n k propojení ClickUp se stovkami dalších aplikací – spouštějte vytváření úkolů při odeslání finančního formuláře, aktualizujte stavy klientů na základě plateb faktur nebo automatizujte připomenutí na základě změn dat.
- Centralizujte pracovní postupy týkající se klientů a dokumentů: Díky integračnímu ekosystému ClickUp (více než 1 000 aplikací) se můžete připojit ke Slacku, Google Drive, Salesforce, Excelu a dalším důležitým nástrojům. Veškerá komunikace s klienty, finanční údaje a reporty zůstávají synchronizované napříč systémy.
Formulářová pole pro inteligentní výpočty
Vyhněte se duplicitní práci nebo zápasení s daty v samostatných dokumentech. Pole vzorců ClickUp vám umožňují vytvářet složité výpočty přímo v ClickUp.
Například při fakturaci klientovi použijte pole vzorců ClickUp k vynásobení počtu hodin fakturovatelnými sazbami, identifikaci nesrovnalostí mezi rozpočtem a skutečnými výdaji nebo výpočtu počtu dní zbývajících do termínu. Tyto živé vzorce se automaticky aktualizují ve všech vašich úkolech, takže není nutné exportovat data z tabulek.
Správa dokumentů s ClickUp Docs
S ClickUp Docs může váš tým vytvářet, upravovat a ukládat veškerou dokumentaci na jednom místě. Je přímo propojena s úkoly nebo projekty. Od kontrolních seznamů pro zaškolení nových zaměstnanců až po pracovní postupy pro zajištění souladu s předpisy – všechny soubory jsou uloženy ve vašem pracovním prostoru. Je možné je prohledávat a jsou pod kontrolou verzí, což zajišťuje přesnost napříč rozsáhlými portfolii klientů.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Chat integruje komunikaci do projektů a úkolů, což usnadňuje vyjasnění výstupů, sdílení aktualizací nebo dokonce zapojení klientů. Tím, že diskuse zůstávají propojené s samotnou prací, namísto spoléhání se na e-maily nebo aplikace pro zasílání zpráv, můžete snížit riziko nedorozumění a urychlit řešení problémů, pokud jde o komunikaci s klienty.
Komplexní automatizace pracovních postupů s ClickUp Automations
Zbavte se ručního předávání úkolů. ClickUp Automations vám umožňuje definovat pravidla, jako například „Když je vrácení označeno jako dokončené, přiřaďte další úkol k přezkoumání“ nebo „když se změní stav, informujte manažera“. Můžete například automatizovat proces přijímání nových klientů. Pokaždé, když je do vašeho pracovního prostoru přidán nový klient, ClickUp vytvoří „kontrolní seznam pro přijetí“, přiřadí člena týmu, který klientovi pomůže, a přiřadí úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete sledovat jména klientů, kategorie výdajů nebo termíny plateb v rámci úkolů? Vlastní pole ClickUp vám umožňují tyto údaje přímo začlenit do struktury úkolů.
Podpora založená na umělé inteligenci s ClickUp Brain
Umělá inteligence v účetnictví je perfektním způsobem, jak uvolnit týmy pro strategickou analýzu a poradenství. S ClickUp Brain je umělá inteligence integrována přímo do vašich účetních pracovních postupů. Umí analyzovat data, získávat klíčové poznatky z podrobných zpráv, shrnovat hovory s klienty, automaticky generovat následné úkoly nebo odpovídat na otázky jako „které audity jsou v tomto čtvrtletí po termínu?“
Místo ručního vytváření úkolů můžete například vytvořit klientský portál v ClickUp a požádat ClickUp Brain, aby vygeneroval seznam úkolů pro čtvrtletní fakturaci a reporting.
Po spuštění požadavku se vytvoří seznam úkolů, jak je znázorněno níže.
🎥 Podívejte se: Jak používat ClickUp pro účetní a finanční firmy:
Nejlepší funkce ClickUp
- Přesné fakturace a analýza ziskovosti: Použijte integrovaný nástroj ClickUp Project Time Tracker k zaznamenávání fakturovatelných hodin podle úkolu nebo klienta a poté je exportujte do časových rozpisů pro fakturaci a vykazování výkonnosti.
- Hladké shromažďování údajů o klientech: Vytvořte přizpůsobitelné formuláře ClickUp pro zaznamenávání údajů o klientech, požadavků na projekty nebo předkládání dokumentů a přeměňte odpovědi na úkoly.
- Vizualizujte práci podle svých představ: Přepínejte mezi více než 15 zobrazeními ClickUp, jako jsou Seznam, Tabule, Kalendář nebo Gantt, a spravujte termíny, audity nebo opakující se pracovní postupy v rozložení, které je pro vaši firmu nejvhodnější.
- Eliminujte ruční psaní poznámek z jednání: S AI Notetaker můžete automaticky nahrávat, přepisovat a shrnovat jednání a poté generovat úkoly z akčních položek.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele to může být trochu matoucí, protože je zde k dispozici mnoho funkcí a možností, ze kterých si lze vybrat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
ClickUp zcela změnil způsob, jakým náš tým spravuje úkoly, projekty a pracovní postupy. Díky intuitivnímu rozhraní, přizpůsobitelným funkcím a komplexní platformě je tento nástroj výjimečným produktem ve světě softwaru pro zvýšení produktivity.
ClickUp zcela změnil způsob, jakým náš tým spravuje úkoly, projekty a pracovní postupy. Díky intuitivnímu rozhraní, přizpůsobitelným funkcím a komplexní platformě je tento nástroj výjimečným produktem ve světě softwaru pro zvýšení produktivity.
💡 Tip pro profesionály: BrainGPT od ClickUp je revoluční nástroj pro správu účetní praxe, který díky umělé inteligenci přináší efektivitu a přehlednost do všech aspektů pracovních postupů vaší firmy. Jak to funguje:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace, včetně webu, a najděte soubory klientů, daňové dokumenty nebo smlouvy o poskytování služeb.
- Pro účetní a zaměstnance, kteří potřebují pořizovat poznámky nebo pokyny za běhu, nabízí Talk to Text možnost klást otázky, diktovat aktualizace týkající se klientů nebo ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Místo toho, abyste se museli potýkat s nesourodou směsicí nesouvislých nástrojů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, BrainGPT nabízí jediné kontextové řešení připravené pro podnikové použití, které rozumí vašim účetním pracovním postupům a poskytuje vám všechny prémiové modely LLM pod jednou střechou.
2. Tidyflow (nejlepší pro malé účetní týmy)
Tidyflow je nástroj pro správu praxe vytvořený pro malé účetní firmy, které potřebují funkce pro správu pracovních postupů bez nutnosti programování. Můžete se zaregistrovat za méně než deset minut a automatizovat opakující se účetní nebo účetní úkoly.
Pomocí systému správy úkolů můžete vytvářet pracovní postupy, přiřazovat termíny a sledovat opakující se úkoly. I jako jednočlenná firma můžete mít přehled o práci související s dodržováním předpisů, aniž byste se topili v tabulkách.
Pro komunikaci s klienty obsahuje Tidyflow zabezpečený klientský portál, který zjednodušuje sběr souborů a komunikaci. Vaši klienti mohou vše nahrávat přímo, což zkracuje dobu zpracování. To souvisí s úložištěm dokumentů Tidyflow, kde jsou všechny soubory propojeny se správnými úkoly a záznamy o klientech.
Samostatní účetní také těží z funkcí Tidyflow pro sledování času a plánování kapacity. Fakturovatelné hodiny lze zaznamenávat přímo u jednotlivých úkolů a přehledy pracovní zátěže pomáhají odborníkům vyhnout se nadměrnému vytížení během špičky.
Nejlepší funkce Tidyflow
- Integrujte nástroje jako Xero, QuickBooks Online a Zapier pro synchronizaci finančních pracovních postupů.
- Předkonfigurovaná klíčová nastavení usnadňují začlenění
- Zabezpečte dokumenty pomocí šifrovaného úložiště přes Amazon Web Services (AWS) a DigitalOcean.
Omezení Tidyflow
- Nabízí omezené nativní integrace, což může být překážkou pro organizace, které potřebují propojené pracovní postupy.
Ceny Tidyflow
- Jeden plán: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tidyflow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tidyflow?
Zde je recenze Capterra:
TidyFlow je pro náš tým neocenitelným nástrojem pro správu praxe. Díky automatizaci pracovních postupů a efektivnímu řízení kapacity může tým věnovat více času přidávání hodnoty a budování pozitivních vztahů s klienty.
TidyFlow je pro náš tým neocenitelným nástrojem pro správu praxe. Díky automatizaci pracovních postupů a efektivnímu řízení kapacity může tým věnovat více času přidávání hodnoty a budování pozitivních vztahů s klienty.
🤝 Přátelské připomenutí: Chcete-li u svých klientů vybudovat důvěru v oblasti ochrany dat, zavedete dvoufaktorové ověřování (2FA) a jednotné přihlášení (SSO). Tím zajistíte bezpečný přístup k citlivým informacím.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony hlavní knihy pro účetnictví v Excelu a ClickUp
3. TaxDome (nejlepší pro poskytování jednotných služeb zaměřených na klienta)
TaxDome je řešení pro správu praxe určené pro účetní a účetní firmy, které jim umožňuje sjednotit jejich operace v rámci jediného rozhraní. Klíčová funkce, automatizace pracovních postupů, nabízí pipeline s přizpůsobitelnými fázemi, závislostmi a automatizovanými spouštěči.
Díky reportingu založenému na umělé inteligenci získáte přehled o fakturách, časových záznamech, sledování úkolů a dalších údajích. Inteligentní vyhledávání vám umožní rychle najít relevantní data a převést je do přehledných reportů s vizualizací.
Další funkcí pro správu praxe je integrovaný CRM systém pro správu klientů. Můžete ukládat kontaktní informace, komunikaci s klienty, dokumenty, úkoly a pracovní postupy pro zaškolování nových zaměstnanců – to vše v rámci přizpůsobitelných profilů klientů. Podporuje dokonce i získávání potenciálních zákazníků, automatizované zaškolování nových zaměstnanců a připomínky.
A pokud chcete značkovou mobilní aplikaci, která zefektivní spolupráci s klienty, sdílení dokumentů a platby, je tu aplikace TaxDome s bílou značkou. Umožňuje vám publikovat značkové mobilní aplikace pod vaší značkou v App Store a Google Play.
Nejlepší funkce TaxDome
- Prohlížejte si zprávy od klientů okamžitě prostřednictvím portálu nebo mobilní aplikace a chatujte s nimi v reálném čase.
- Proměňte neuspořádané soubory PDF na prohledávatelné záznamy pomocí TaxDome AI s automatickým rozpoznáváním a organizací dokumentů.
- Odesílejte soubory přímo ze svého daňového softwaru klientovi v TaxDome, bez stahování nebo nahrávání.
Omezení TaxDome
- TaxDome postrádá specifické funkce, které některé firmy potřebují, jako je doručování nabídek bez přihlášení klienta, podpora video souborů a více možností vizuálního přizpůsobení pracovního postupu.
Ceny TaxDome
- Roční plány (pouze roční plány) Essentials: 800 $/rok Pro: 1000 $/rok Business: 1200 $/rok
- Essentials: 800 $/rok
- Pro: 1000 $/rok
- Podnikání: 1200 $/rok
- Essentials: 800 $/rok
- Pro: 1000 $/rok
- Podnikání: 1200 $/rok
Hodnocení a recenze TaxDome
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TaxDome?
Zde je recenze G2:
TaxDome používáme již více než rok ke správě naší rostoucí daňové a účetní praxe. Celkově se stal nezbytnou součástí našeho pracovního postupu a pomáhá nám zefektivnit komunikaci s klienty, správu dokumentů, elektronické podpisy, fakturaci a další činnosti, a to vše pod jednou střechou.
TaxDome používáme již více než rok ke správě naší rostoucí daňové a účetní praxe. Celkově se stal nezbytnou součástí našeho pracovního postupu a pomáhá nám zefektivnit komunikaci s klienty, správu dokumentů, elektronické podpisy, fakturaci a další činnosti, a to vše pod jednou střechou.
📮 ClickUp Insight: 15 % pracovníků se obává, že automatizace by mohla ohrozit část jejich práce, ale 45 % tvrdí, že by jim to umožnilo soustředit se na práci s vyšší přidanou hodnotou.
Příběh se mění – automatizace nenahrazuje role, ale přetváří je tak, aby měly větší dopad. Například při uvedení produktu na trh mohou AI agenti ClickUp automatizovat přidělování úkolů a připomínky termínů a poskytovat aktualizace stavu v reálném čase, takže týmy mohou přestat sledovat aktualizace a soustředit se na strategii. Tak se projektoví manažeři stávají vedoucími projektů!
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
4. Canopy (nejlepší pro řešení daňových záležitostí a získávání výpisů)
Canopy je cloudové řešení pro správu praxe. Jedná se o silnou alternativu k Karbonu, kterou používají především daňoví odborníci. Modul pro řešení daňových záležitostí zjednodušuje složité otázky týkající se IRS pomocí integrovaných pracovních postupů, šablon dopisů a inteligentních nástrojů pro rozhodování. Umožňuje vám vyřizovat případy vymáhání pohledávek, snížení pokut nebo úlevy pro manžele.
Pro sledování zdraví firmy máte k dispozici funkci Insights, která odhalí, kde jste nejziskovější, kde ztrácíte peníze a kdo je nejúčinnějším členem týmu. A díky funkcím pro sběr údajů o klientech, jako je realizace fakturace a ziskovost klientů, poznáte problémové oblasti na první pohled.
Zajímá vás, jak využít umělou inteligenci v účetnictví? Canopy to umožňuje díky funkcím, které automaticky generují úkoly a připomenutí na základě akcí klientů, přejmenovávají a třídí dokumenty a poskytují přehledné informace pomocí jednoduchých výzev.
A konečně, Smart Intake poskytuje vašim klientům zážitek z onboardingu založený na umělé inteligenci. Díky prediktivním dotazníkům, kontrolním seznamům dokumentů a předvyplněným formulářům, které nabízí funkce Smart Intake, můžete klienty rychle onboardovat.
Nejlepší funkce Canopy
- Vytvářejte vlastní kontrolní seznamy a inteligentní dotazníky pro klienty pomocí dokumentů z loňského roku nebo proforma dat s Canopy AI.
- Přidejte vzorce, provádějte výpočty, nahrazujte nulové hodnoty nebo vytvářejte logiku IF-THEN-ELSE pro vaše vyhledávání za účelem získání poznatků.
- Integrujte služby IRS e-Services, abyste mohli získávat výpisy pro daňové řešení a automatizaci odpovědí.
Omezení Canopy
- Startovací balíček: 60 $ za uživatele/měsíc (pro firmy s maximálně 4 uživateli)
- Plán Essentials: 88 USD za uživatele/měsíc (pro firmy s maximálně 4 uživateli)
- Platforma Base Client Engagement: 150 $/měsíc (paušální sazba pro neomezený počet uživatelů, až 2 500 kontaktů)
- Doplňkový modul pro správu dokumentů: 36 USD za uživatele/měsíc
- Doplňkový modul Workflow: 32 $ za uživatele/měsíc
- Doplňkový modul Time & Billing: 22 USD za uživatele/měsíc
Ceny Canopy
- Standard: 150 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Pro: 175 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Canopy
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canopy?
Zde je recenze G2:
Pro naši účetní firmu jsme otestovali tři různé softwarové platformy pro správu praxe a Canopy jednoznačně vyniká. Je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý – nejen pro náš tým, ale i pro naše klienty. Canopy skutečně předvídal vše, co potřebujeme k efektivnímu a hladkému chodu našeho podnikání.
Pro naši účetní firmu jsme otestovali tři různé softwarové platformy pro správu praxe a Canopy jednoznačně vyniká. Je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý – nejen pro náš tým, ale i pro naše klienty. Canopy skutečně předvídal vše, co potřebujeme k efektivnímu a hladkému chodu našeho podnikání.
⭐️ Bonus: V ClickUp můžete začít s předem připravenými autopilotními agenty, kteří se postarají o rychlé úkoly, jako je zveřejňování souhrnů úkolů, generování aktualizací nebo odpovídání na otázky, aniž byste se museli zabývat složitým nastavováním. Poté můžete přejít na vlastní autopilotní agenty, až budete připraveni definovat vlastní spouštěče, odpovědi a vícestupňovou logiku – a přizpůsobit tak automatizaci založenou na umělé inteligenci přesně pracovním postupům vaší firmy.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak agenti AI v ClickUp zefektivňují vaše účetní pracovní postupy!
5. Jetpack Workflow (nejlepší pro automatizaci opakujících se úkolů pro klienty)
Jetpack Workflow pomáhá účetním profesionálům spravovat účetnictví, mzdy, přípravu daní a poradenské služby pro klienty automatizací opakujících se úkolů a termínů. Pomocí kontrolních seznamů a šablon služeb můžete standardizovat pracovní postupy, aby vše proběhlo hladce.
V průběhu práce můžete pomocí štítků označit úkoly jako „naléhavé“, „čekající“ nebo „v revizi“. Tyto štítky jsou přizpůsobitelné; můžete změnit text, vybrat barvy a dokonce přiřadit více štítků pro sledování projektů.
V rámci tohoto jednoduchého nástroje pro správu praxe můžete posílat zprávy svému týmu, upozorňovat jej na důležité informace a přidávat oprávnění pro důležité dokumenty klientů.
Jetpack automaticky zpracovává předávání klientů a další kroky. Všechna vaše data jsou bezpečně uložena v datových centrech Amazon S3, kde jsou pro zajištění bezpečnosti záznamů klientů vytvořeny vícečetné zálohy.
Nejlepší funkce Jetpack Workflow
- Pomocí karty „Plánování“ můžete porovnávat klienty, zaměstnance nebo délku trvání a snadno přerozdělovat úkoly, abyste vyvážili pracovní zátěž.
- Získejte přístup k více než 70 připraveným šablonám pro každodenní účetní a účetní úkoly.
- Propojte se s více než 2 000 aplikacemi přes Zapier, včetně všech hlavních účetních softwarů, a spravujte své pracovní postupy.
Omezení Jetpack Workflow
- Postrádá pokročilé automatizace, jako jsou spouštěče nebo závislosti.
Ceny Jetpack Workflow
- Starter Monthly: 45 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Jetpack Workflow
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jetpack Workflow?
Zde je recenze G2:
Jetpack je přehledné a jednoduché řešení pracovních postupů, které je navrženo speciálně pro účetní praxi. Jeho tvůrci jsou obeznámeni s účetnictvím a přizpůsobili mu jeho funkčnost. Obzvláště se mi líbí nové uživatelské rozhraní ve verzi V2.
Jetpack je přehledné a jednoduché řešení pracovních postupů, které je navrženo speciálně pro účetní praxi. Jeho tvůrci jsou obeznámeni s účetnictvím a přizpůsobili mu jeho funkčnost. Obzvláště se mi líbí nové uživatelské rozhraní ve verzi V2.
👀 Věděli jste? První elektronická tabulka, VisiCalc, uvedená na trh v roce 1979, byla tak revoluční, že si lidé kupovali počítače Apple II jen proto, aby ji mohli používat.
Steve Jobs dokonce přiznal, že VisiCalc „poháněl Apple II k úspěchu“. Během několika let změnil účetnictví – eliminoval stovky tisíc administrativních pozic, ale také vytvořil přes 600 000 nových pracovních míst pro účetní, protože rostla poptávka po rychlejším a univerzálnějším zpracování čísel. Důkaz, že automatizace nemusí vždy znamenat ztrátu našich pracovních míst.
📚 Číst více: Nejlepší software pro správu klientů
6. Financial Cents (nejlepší pro centralizaci dat firmy a klientů)
Financial Cents je uživatelsky přívětivá platforma pro správu praxe určená pro účetní, bookkeepery a certifikované účetní. Centralizuje pracovní postupy vaší firmy, od úkolů klientů po spolupráci týmu.
V oblasti řízení týmu nabízí Financial Cents správu kapacit, která vám poskytuje přehled o pracovní zátěži týmu v reálném čase. Můžete nastavit limity kapacit, vyvažovat úkoly a zabránit vyhoření během špiček.
Integrace e-mailu vám umožňuje propojit Gmail nebo Outlook přímo s platformou, přeměnit zprávy na úkoly, které lze realizovat, a udržovat každou konverzaci s klientem propojenou s příslušným pracovním postupem nebo projektem.
Pokud jde o funkce správy klientů, Financial Cents slouží jak jako CRM software pro účetní, tak jako centrum pro fakturaci:
- Využijte jeho CRM a databázi klientů k ukládání profilů, kontaktních údajů, dokumentů, poznámek a historie auditů pro každého klienta na jednom bezpečném místě.
- Platforma také zpracovává fakturaci a platby, což vám umožňuje odesílat jednorázové nebo opakované faktury, synchronizovat platby s QuickBooks Online a vytvářet zprávy o ziskovosti pro organizaci vašich financí.
Nejlepší funkce Financial Cents
- Vytvořte smlouvu o spolupráci přímo v nabídce, abyste nastínili rozsah a podmínky.
- Integrujte sledování času s QuickBooks, abyste mohli zasílat faktury svým klientům a spravovat mzdy.
- Propojte klientské úložiště přímo s jejich profily a zajistěte tak bezpečné a efektivní řízení dokumentů pomocí SmartVault.
Omezení Financial Cents
- Uživatelé vyjadřují nespokojenost s fakturačními problémy, poukazují na matoucí fakturační procesy a zpožděné výplaty ve srovnání s jinými alternativami Karbonu.
Ceny Financial Cents
- Team: 69 $/měsíc na uživatele
- Scale: 89 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Financial Cents
- G2: 5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Financial Cents?
Zde je recenze G2:
Financial Cents mi poskytuje přehledný přehled všech stavů projektů, který jsem hledal. Umožňuje nám hladce řídit zcela vzdálený tým a mnoho klientů. Jeho implementace a používání je velmi intuitivní.
Financial Cents mi poskytuje přehledný přehled všech stavů projektů, který jsem hledal. Umožňuje nám hladce řídit zcela vzdálený tým a mnoho klientů. Jeho implementace a používání je velmi intuitivní.
🧠 Zajímavost: Před více než 5 000 lety v Mezopotámii používali účetní k zaznamenávání zboží hliněné žetony ve tvaru nádob, bochníků a zvířat. Ty byly vtlačovány do hliněných tabulek, čímž vznikla nejstarší forma písemného vedení záznamů a účetnictví.
7. Xero (nejlepší pro sledování cash flow firmy)
Xero je oblíbený účetní software s sadou nástrojů pro účetní a bookkeepery. Kromě základních účetních funkcí je Xero řešením pro správu praxe s funkcemi navrženými tak, aby zjednodušily dodržování předpisů, dohled nad zaměstnanci a spolupráci s klienty.
S Xero Workpapers může vaše účetní firma hladce spravovat pracovní postupy související s dodržováním předpisů a připravovat a kontrolovat finanční výkazy pomocí integrovaných šablon a standardizovaných procesů. Xero HQ funguje jako centrální uzel pro správu klientů, zaměstnanců a dotazů. Poskytuje přehled o termínech, komunikaci a nadcházející práci.
Pro zefektivnění každodenních operací nabízí Xero Practice Manager automatizaci pracovních postupů a nástroje pro správu, které pokrývají zakázky, úkoly, pracovní výkazy a fakturaci.
Můžete nahrát faktury klientů nebo je přeposlat e-mailem a umělá inteligence Xero z nich vytáhne podrobnosti pro vyhotovení návrhů faktur ke schválení. Pomocí Xero Me získáte okamžité účtenky a aplikace automaticky extrahuje a zaznamená potřebná data.
Nejlepší funkce Xero
- Vytvářejte faktury s logem vaší firmy a přijímejte platby přímo v Xero.
- Automatizujte upomínky na splatné nebo po splatnosti platby
- Použijte mzdový systém Gusto k výpočtu mezd, daní a srážek s integrovanou funkcí pro dodržování předpisů.
Omezení Xero
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů, což znamená, že pro přizpůsobené reporty jsou nutné externí nástroje.
Ceny Xero
- Cena: 29 $/měsíc na uživatele
- Standard: 50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Xero
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Xero?
Zde je recenze G2:
Xero zcela změnilo naše podnikání. Rozhraní je přehledné, intuitivní a uživatelsky přívětivé, a to i pro ty, kteří nemají silné účetní zázemí. Dashboard v reálném čase nám poskytuje jasný přehled o našem cash flow a možnost sladit bankovní transakce pouhými několika kliknutími nám každý týden ušetří hodiny práce.
Xero zcela změnilo naše podnikání. Rozhraní je přehledné, intuitivní a uživatelsky přívětivé, a to i pro ty, kteří nemají silné účetní zázemí. Dashboard v reálném čase nám poskytuje jasný přehled o našem cash flow a možnost sladit bankovní transakce pouhými několika kliknutími nám každý týden ušetří hodiny práce.
🧠 Věděli jste? Luca Pacioli, známý jako otec moderního účetnictví, vydal v roce 1494 svou první knihu „Souhrn aritmetiky, geometrie, proporcí a proporcionality“, ve které představil koncept podvojného účetnictví.
📚 Další informace: Váš průvodce projektovým účetnictvím pro finanční úspěch
8. QuickBooks (nejlepší pro automatizaci komunikace s klienty a sběr dat)
QuickBooks centralizuje účetnictví tím, že vám poskytuje přehled o financích vaší firmy. Od výkazů zisků a ztrát a rozvah až po sledování cash flow – vše můžete vidět na jediném dashboardu.
Díky hromadnému fakturování a hromadnému účtování výdajů můžete najednou vytvořit a odeslat desítky faktur nebo výdajových položek, což je velmi důležité během daňového období nebo fakturačních cyklů klientů. Díky AI řízenému finančnímu agentovi (k dispozici v pokročilé verzi) jde QuickBooks nad rámec pouhých čísel.
Automaticky předpovídá příjmy, upozorňuje na odchylky ve výkonu a vede firmy ke strategickým finančním cílům. Pro firmy, které spravují účetnictví více klientů, nabízí QuickBooks Online Accountant finanční přehledy v reálném čase, přístup ke klientům pod jedním přihlášením a profesionální reportovací panely pro komplexní poradenství klientům.
Nejlepší funkce QuickBooks
- Automaticky načtěte fakturovatelné hodiny a přidejte je k fakturám pomocí Kalendáře Google.
- Sledujte aktiva a automaticky vypočítávejte odpisy pomocí QuickBooks Advanced.
- Vytvořte a elektronicky odešlete formuláře 1099 pro dodavatele a zaplaťte jim přímým vkladem následující den.
Omezení QuickBooks
- QuickBooks může být pro uživatele bez účetních zkušeností obtížný – nastavení a navigace nejsou pro začátečníky vždy intuitivní.
Ceny QuickBooks
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Simple Start: 38 $ měsíčně na uživatele
- Essentials: 75 $/měsíc pro 3 uživatele
- Plus: 115 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Advanced: 275 $/měsíc pro 25 uživatelů
Hodnocení a recenze QuickBooks
- G2: 4/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 8000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuickBooks?
Zde je recenze G2:
QuickBooks Online je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý a intuitivní. Jeho přehledné rozhraní usnadňuje orientaci i těm, kteří s účetním softwarem začínají. Je to spolehlivá volba pro malé podniky nebo kohokoli, kdo chce mít kontrolu nad svými financemi na základní až střední úrovni.
QuickBooks Online je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý a intuitivní. Jeho přehledné rozhraní usnadňuje orientaci i těm, kteří s účetním softwarem začínají. Je to spolehlivá volba pro malé podniky nebo pro kohokoli, kdo chce mít kontrolu nad svými financemi na základní až střední úrovni.
📚 Číst více: Nejlepší software pro projektové účetnictví pro maximalizaci návratnosti investic do projektů
9. Firm360 (nejlepší pro centralizaci a automatizaci projektových pracovních postupů)
Kromě funkcí pro správu účetní praxe nabízí Firm360 také funkce pro správu projektů. Díky vizuálnímu nástroji Project Workflow Builder můžete mapovat opakující se projekty, jako jsou daňová přiznání, audity a prodloužení. Sledujte jak cílové termíny, tak termíny splatnosti, včetně federálních a státních termínů splatnosti a prodloužení v rámci každého projektu.
Navíc dokončení úkolu může automaticky spustit další úkol. Tento tok řídí šablony projektů. Když projekt přejde do dalšího stavu, automaticky se aktivují nové úkoly, takže práce pokračuje bez nutnosti ručních aktualizací.
Vyberte si z přizpůsobitelných šablon pro opakující se pracovní postupy, které umožňují konzistentnost v celé firmě, standardizaci procesů a zkrácení doby nastavení. A co sezónní nárůsty pracovní zátěže během daňových období? Díky automatickému generování úkolů a intuitivním dashboardům může váš tým plánovat dopředu i v nejrušnějších obdobích.
Nejlepší funkce Firm360
- Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů přizpůsobený účetním zakázkám
- Opakující se projekty se automaticky regenerují na základě dat zahájení.
- Jasný přehled o pracovní zátěži pro sledování kapacity a vyvážení personálu
Omezení Firm360
- Sledování času je nepružné; pokud chcete provést malou úpravu, musíte zastavit a uložit záznam, zatímco časovač běží.
Ceny Firm360
- Základní: 49 $/měsíc na uživatele
- Standard: 79 $/měsíc na uživatele
- Premium: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Firm360
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Firm360?
Zde je recenze G2:
Jsem vedoucí účtárny a používám software Firm360 pro správu faktur a dalších dokumentů svých klientů, které musím denně kontrolovat. Je to nejlepší software pro správu a kontrolu všech dokumentů.
Jsem vedoucí účtárny a používám software Firm360 pro správu faktur a dalších dokumentů svých klientů, které musím denně kontrolovat. Je to nejlepší software pro správu a kontrolu všech dokumentů.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro řízení projektů všech typů
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic ( ROI) ve výši 384 % . Tyto organizace vygenerovaly přibližně 3,9 milionu USD v přírůstkových výnosech díky projektům umožněným nebo vylepšeným pomocí ClickUp.
📚 Další informace: Nejlepší alternativy Ramp
10. Bonsai (nejlepší pro konsolidaci fakturačních operací)
Bonsai vám pomůže odesílat a sledovat faktury, a to vše při zachování propojení s vašimi projekty, časovými záznamy a záznamy o klientech. U klientů s paušálními nebo opakujícími se službami můžete automatizovat fakturační cykly, aby platby chodily včas.
Sledování výdajů je jednoduché. Výdaje můžete zaznamenávat v jakékoli měně a Bonsai je převede podle aktuálních směnných kurzů. Každý výdaj je propojen s časovými záznamy, zálohami nebo fakturami, takže můžete sledovat, kolik jste vydělali a utratili. Výdaje můžete označit jako fakturovatelné nebo nefakturovatelné a při přenosu těchto nákladů na klienty přidat vlastní přirážku.
Bonsai obsahuje integrovaný systém ceníků, který vám pomůže definovat standardní sazby pro různé typy služeb nebo vytvořit vlastní sazby pro konkrétní klienty a projekty. Pomocí integrovaných šablon Bonsai můžete během několika minut stáhnout přílohu C nebo odpisové zprávy a nastavit připomenutí pro nadcházející odhadované daňové platby.
Nejlepší funkce Bonsai
- Synchronizujte údaje z faktur v obou směrech s QuickBooks Online a Xero, abyste zajistili přesnost svých účetních záznamů.
- Podporuje platby ve více než 100 měnách, takže můžete snadno přijímat platby bez ohledu na to, kde se nacházíte vy nebo vaši klienti.
- Sledujte rozpočty v reálném čase pomocí živých rozpočtových pruhů, upozornění a prognóz, abyste identifikovali nadměrné výdaje a měli je pod kontrolou.
Omezení Bonsai
- Chybí dokumentace k onboardingu, což ztěžuje migraci z jiných nástrojů.
Ceny Bonsai
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 25 $/měsíc na uživatele
- Premium: 39 $/měsíc na uživatele
- Elite: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bonsai
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bonsai?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, jak mi Bonsai umožnilo snížit měsíční a roční výdaje na software pro produktivitu a provoz. Od té doby, co jsem na něj přešel, nepotřebuji SaaS software pro účetnictví/vedení účetnictví/fakturaci, nabídky, smlouvy, výkazy zisků a ztrát a plánování, protože nyní Bonsai vše zvládá na jednom místě.
Líbí se mi, jak mi Bonsai umožnilo snížit měsíční a roční výdaje na software pro produktivitu a provoz. Od té doby, co jsem na něj přešel, nepotřebuji SaaS software pro účetnictví/vedení účetnictví/fakturaci, nabídky, smlouvy, výkazy zisků a ztrát a plánování, protože nyní Bonsai vše zvládá na jednom místě.
11. Pixie (nejlepší pro malé a střední účetní firmy)
Alternativa k Karbonu Pixie kombinuje koordinaci projektů, pracovní postupy klientů a automatizaci pro účetní a účetní firmy.
Získáte také funkce pro správu týmu a reporting. Interní oznámení vás informují o dokončení úkolů nebo přečtení e-mailů a přizpůsobitelné pracovní zprávy vám pomohou sledovat produktivitu na úrovni firmy i zaměstnanců.
Navíc obsahuje šablony, které lze naplánovat na týden, měsíc nebo rok, a to pouhým jedním kliknutím, včetně pokynů a kontrolních seznamů. Můžete dokonce vložit školicí videa a vytvořit tak opakovatelné pracovní postupy.
Pixie nabízí předem připravené a přizpůsobitelné pracovní postupy pro onboardingu, včetně uvítacích e-mailů s bezpečnými odkazy pro nahrávání, kontrolních seznamů úkolů a automatických připomínek. V rámci těchto pracovních postupů můžete také nastavit automatické e-maily – ať už se jedná o připomenutí klientům, aby nahráli dokumenty, nebo o zaslání krátké zprávy po dokončení úkolu.
Nejlepší funkce Pixie
- Využijte automatizaci k vytváření opakujících se úkolů, automatickému přidělování práce týmu nebo k žádání o výpisy od klientů.
- Vytvořte bezpečné klientské portály, kde můžete od klientů vyžadovat elektronické podpisy a mít přehledné auditní stopy.
- Vytvářejte seznamy úkolů a přiřazujte je klientům nebo interním zainteresovaným stranám.
Omezení Pixie
- Při vytváření složitých zpráv nebo hledání hlubších poznatků možná budete potřebovat náhradní řešení.
Ceny Pixie
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Méně než 250 uživatelů: 129 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- 251–500 uživatelů: 199 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- 501–1000 uživatelů: 329 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pixie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (30+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pixie?
Zde je recenze G2:
Je to jako dynamická tabulka, velmi intuitivní a jednoduchá, se sloupci, seznamy, daty a filtry, kterou lze přizpůsobit vaší firmě a flexibilně upravovat, takže ji opravdu miluji už více než dva roky.
Je to jako dynamická tabulka, velmi intuitivní a jednoduchá, se sloupci, seznamy, daty a filtry, kterou lze přizpůsobit vaší firmě a flexibilně upravovat, takže ji opravdu miluji už více než dva roky.
Jste připraveni vylepšit své účetní procesy?
Karbon není vaší jedinou možností. Pokud jste se dostali až sem, již zvažujete přechod nebo alespoň přemýšlíte, zda existuje něco lepšího.
ClickUp dává vašemu účetnímu týmu flexibilitu pracovat tak, jak skutečně pracujete, aniž byste ztratili strukturu od opakujících se úkolů po termíny.
Všechny vaše pracovní postupy, lidé a klienti na jednom místě, spolupracující. 🧩
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma. A zjistěte, zda je to to pravé pro váš účetní tým.