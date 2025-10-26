Jak automatizovat kreativní briefy pomocí ChatGPT pro marketingové týmy

Kolikrát jste se posadili, abyste zahájili projekt, a pomysleli si: „Počkat... kde je ten brief?“ Nebo ještě hůře – prohledávali jste e-maily, chatové konverzace a roztroušené poznámky, abyste ho dali dohromady?
Je to frustrující, zpomaluje to všechny a zabíjí to dynamiku. A právě tady přichází na řadu automatizace!
V tomto průvodci vás provedeme automatizací kreativních briefů pomocí ChatGPT. Jako bonus se také podíváme na automatizaci pomocí ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. 🔁
Pojďme na to!
⭐ Doporučená šablona
Začínáte novou kampaň, ale ztrácíte se v roztříštěných poznámkách, nekonečných e-mailech a nejasných cílech? Použijte šablonu kreativního briefu ClickUp a zachyťte vše na jednom místě. Díky integrovaným polím pro cíle, rozsah a milníky tato šablona usnadňuje sladění zainteresovaných stran, sledování zpětné vazby a zahájení projektů s jasností od prvního dne.
Jak používat ChatGPT k automatizaci kreativních briefů
Kreativní brief je krátký dokument, který stanovuje směr marketingového nebo kreativního projektu.
Tradičně tyto briefy vytvářejí týmy prodeje a marketingu ručně, vyplňují formuláře, posílají e-maily tam a zpět a vše formátují do dokumentu. Je to časově náročné a náchylné k nesrovnalostem.
Automatizace to mění. Místo psaní každého briefu od nuly můžete použít ChatGPT pro marketing k:
- Shromažďujte podrobnosti o kampani prostřednictvím formuláře.
- Tyto informace automaticky odesílejte do ChatGPT prostřednictvím automatizační platformy (například Make, Zapier nebo Power Automate).
- Nechte ChatGPT proměnit surová data v propracovaný kreativní brief.
- Doručte brief přímo do svého pracovního prostoru – například ClickUp, Google Docs, e-mail nebo jiný software pro správu kreativních projektů.
Jakmile to nastavíte, každá nová žádost o kampaň automaticky vygeneruje kreativní brief připravený k použití bez jakéhokoli dalšího úsilí.
Nyní si ukážeme, jak využít umělou inteligenci pro automatizaci marketingu.
Krok č. 1: Identifikujte spouštěcí události
Nejprve se rozhodněte, kdy by měl být kreativní brief vygenerován. Mezi běžné spouštěče patří:
- Odeslán nový formulář pro přijetí kampaně (Google Forms, Typeform, Airtable)
- Nový projekt vytvořený nebo aktualizovaný v marketingových nástrojích s umělou inteligencí, jako je ClickUp.
- Formulář pro registraci klienta odeslaný ve vašem CRM
- Naplánovaný spouštěč (např. generování briefů pro opakující se měsíční kampaně)
🧠 Zajímavost: Slovo „robot“ pochází z českého slova „robota“, což znamená nucená práce nebo dřina. Bylo zavedeno v divadelní hře z roku 1921 s názvem R. U. R. ( Rossum’s Universal Robots ), která představovala stroje nahrazující lidské pracovníky.
Krok č. 2: Strukturovejte sběr dat
Než ChatGPT vytvoří brief, budete potřebovat strukturovaný způsob shromažďování podrobností o kampani. Začněte tím, že nahradíte ruční vstupní formuláře formuláři ClickUp.
Umělou inteligenci můžete dokonce využít k průzkumu trhu a vytvořit speciální formulář pro každou kampaň nebo klienta, do kterého zaznamenáte název projektu, cíle, cílovou skupinu, výstupy, rozpočty, časové harmonogramy a tón.
- Přejděte do svého seznamu ClickUp (např. „Kreativní kampaň“).
- Klikněte na + Zobrazit → Formulář
- Vytvořte pole pro všechny požadované informace: Název projektu/kampaně Cíle a záměry Cílová skupina Klíčové výstupy Rozpočet a časový harmonogram Pokyny pro značku nebo tón komunikace
- Název projektu/kampaně
- Cíle a záměry
- Cílová skupina
- Klíčové výstupy
- Rozpočet a časový plán
- Pokyny pro značku nebo tón komunikace
- Zveřejněte formulář a zkopírujte sdílený odkaz.
- Název projektu/kampaně
- Cíle a záměry
- Cílová skupina
- Klíčové výstupy
- Rozpočet a časový plán
- Pokyny pro značku nebo tón komunikace
Tím zajistíte, že všechny příspěvky budou standardizované, což ChatGPT poskytne konzistentní vstupy.
🔍 Věděli jste? Ve velkých agenturách nejsou briefy vždy psány kreativci. Často pocházejí od account plannerů, jejichž úkolem je hluboce porozumět značce i publiku ještě předtím, než tým začne s vymýšlením nápadů.
Krok č. 3: Připojte se k automatizační platformě
Dále si vyberte nástroj pro automatizaci pracovních postupů, například Make (Integromat), Zapier nebo Microsoft Power Automate. Tyto nástroje vám umožní propojit odpovědi z formulářů s ChatGPT.
Například:
- Spouštěč: „Nový úkol ve složce ClickUp xyz“ (odeslání formuláře)
- Akce: „Odeslat tato data do ChatGPT přes API“
Automatizační platformy usnadňují mapování odpovědí z formulářů do výzvy, kterou ChatGPT obdrží. V tomto průvodci použijeme Make.
Nejprve musíte propojit ClickUp s Make, aby data mohla automaticky proudit do pracovního postupu. Postupujte takto:
1. Zaregistrujte se nebo se přihlaste na Make.com.
2. Vytvořte nový scénář (automatizační pracovní postup)
3. Přidejte ClickUp jako spouštěč
- Vyberte Sledovat úkol nebo Sledovat odeslání formuláře.
- Propojte svůj účet ClickUp vytvořením webhooku a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Vyberte seznam, ve kterém se z odeslaných formulářů vytvářejí úkoly.
- Nastavte spouštěč tak, aby se spustil vždy, když je vytvořen nový úkol (odpověď na formulář).
🧠 Zajímavost: Automatizace existuje v hudbě již po staletí. Pianoly, vynalezené na konci 19. století, mohly hrát celé skladby pomocí perforovaných papírových rolí, čímž automatizovaly zábavu dlouho před příchodem digitálních technologií.
Krok č. 4: Odeslání dat do ChatGPT prostřednictvím Make
Nyní je čas použít ChatGPT pro tvorbu obsahu.
Před připojením budete potřebovat svůj klíč API OpenAI (ten umožňuje Make.com komunikovat s ChatGPT).
Jak získat klíč API OpenAI
1. Přejděte na web OpenAI 2. Přihlaste se ke svému účtu 3. V nastavení účtu vyhledejte API klíče 4. Klikněte na Vytvořit nový tajný klíč
💡 Tip pro profesionály: Zkopírujte a vložte klíč API na bezpečné místo. Jedná se o jednorázové zobrazení, takže jakmile okno zavřete, klíč se již znovu nezobrazí.
Vraťte se na Make.com a proveďte toto
1. Přidejte do svého scénáře modul HTTP nebo OpenAI.
- Použijte HTTP → Make a Request, pokud se chcete připojit přímo k API.
- Nebo vyberte předem připravený modul OpenAI (je-li k dispozici).
2. Po zobrazení výzvy vložte klíč API pro připojení svého účtu OpenAI. Nyní jste propojeni!
Tady se automatizace stává „chytrou“. Místo toho, abyste pokaždé psali nový pokyn, vytvoříte jasnou šablonu pokynu s placeholdery, které načtou podrobnosti z vašeho formuláře (např. ClickUp Form, Typeform nebo Google Form).
📌 Příklad výzvy:
Vytvořte kreativní brief na základě následujících podrobností:
Název projektu: {{Název projektu}}
Cíle projektu: {{Cíle}}
Cílová skupina: {{Cílová skupina}}
Výstupy: {{Výstupy}}
Časová osa: {{Timeline}}
Rozpočet: {{Rozpočet}}
Tón/pokyny/preference stylu: {{Pokyny}}
Zde budou zástupné symboly {{Název projektu}}, {{Cíle}} atd. automaticky vyplněny skutečnými hodnotami, které váš tým nebo klient zadá do formuláře.
Pokaždé, když je v ClickUp (nebo v jakémkoli jiném nástroji, který jste připojili) odeslán nový formulář, Make zachytí odpovědi z formuláře, naformátuje data do šablony výzvy a odešle je do ChatGPT prostřednictvím vašeho API připojení.
Po spuštění ChatGPT okamžitě zpracuje informace a vrátí dobře sestavený kreativní brief přizpůsobený detailům daného projektu.
💡Tip pro profesionály: Při nastavování modulu vyberte model ChatGPT (např. GPT-5) a upravte parametry:
- Teplota: Upravte kreativitu (nižší = přesnější, vyšší = více imaginativní)
- Maximální počet tokenů: Ovládejte délku briefu
Krok č. 5: Vytvořte dokument ClickUp s briefem
Poté, co ChatGPT vytvoří kreativní brief, možná budete přemýšlet, co s ním dělat. Ruční kopírování a vkládání porušuje smysl automatizace.
Automatizujme poslední krok a doručme brief přímo tam, kde ho váš tým potřebuje.
- Přidejte modul ClickUp „Vytvořit dokument“ v Make, stejně jako v kroku č. 3.
- Vyberte nadřazenou polohu (stejný seznam nebo vyhrazenou složku Dokumenty).
- Použijte výstup ChatGPT jako obsah dokumentu.
- Dynamicky nastavte název (např. Kreativní brief – {{Název projektu}}).
Tímto způsobem každá kampaň automaticky získá svůj vlastní uložený kreativní brief, který lze sdílet v ClickUp Docs.
🔍 Věděli jste? V 80. letech 20. století začaly továrny zavádět programovatelné logické řadiče (PLC), které umožňovaly přeprogramovat stroje pro různé úkoly namísto jejich fixace na jeden proces.
Ukázky výzev ChatGPT pro automatizaci kreativních briefů
Nyní, když jste viděli, jak ChatGPT funguje, budete také potřebovat pokyny, které jej navedou k vytváření strukturovaných a užitečných briefů. Zde je několik příkladů, které můžete přizpůsobit svému tvůrčímu procesu:
1. Přijetí kampaně → Kompletní brief
Vytvořte kreativní brief pro marketingovou kampaň pomocí následujících podrobností:
Projekt: {{campaign_name}}, Cíle: {{objectives}}, Cílová skupina: {{audience}}, Výsledky: {{deliverables}}, Časový plán: {{timeline}}, Rozpočet: {{budget}}, Pokyny: {{guidelines}}.
Rozdělte je do sekcí: Přehled, Cíle, Publikum, Výstupy, Časový plán, Rozpočet.
2. Brief v souladu s tónem
Jste stratég značky. Vytvořte kreativní brief na základě těchto podrobností: {{form_data}}.
Brief by měl mít profesionální, ale přátelský tón v souladu s {{brand_guidelines}}.
Přidejte návrh sloganu a tři nápady na téma kampaně.
3. Brief pro multikanálovou kampaň
Z tohoto vstupu {{form_data}} vygenerujte kreativní brief, který obsahuje výstupy přizpůsobené pro více kanálů (sociální média, e-mail, blog, placené reklamy).
Zvýrazněte cíle specifické pro jednotlivé kanály, informace o publiku a doporučené zprávy přizpůsobené každému kanálu.
Omezení používání ChatGPT pro kreativní briefy
Při vytváření kreativních briefů pomocí ChatGPT je důležité si uvědomit jeho omezení. Zde je pět klíčových omezení, která je třeba mít na paměti:
- Nekonzistentní hlas značky: Výstupy ChatGPT se mohou výrazně lišit v závislosti na formulaci nebo struktuře zadání, což ztěžuje udržení konzistentního tónu v rámci kampaní.
- Omezený strategický přehled: ChatGPT je sice dobrý v formátování a jazyku, ale postrádá skutečný přehled o trhu. Nedokáže interpretovat trendy ani navrhovat proveditelné strategie, jako by to dokázal lidský marketér.
- Rozdíl v kreativitě a originalitě: Nápady generované umělou inteligencí se často přiklánějí spíše k tomu, co je známé, než k tomu, co je skutečně nové; lidská odbornost stále zdokonaluje nuance a originalitu.
- Halucinace a dezinformace: ChatGPT může občas s jistotou generovat nepřesné nebo vymyšlené informace, což vyžaduje pečlivé ověřování faktů.
- Riziko nadměrné závislosti na kognitivních schopnostech: Nadměrné používání umělé inteligence v reklamě a kreativních úkolech může oslabit lidské myšlení a podkopat hluboké vlastnictví, kritické myšlení a autentický vhled v marketingové práci.
🔍 Věděli jste? Některé briefy obsahují moodboardy, palety barev a dokonce i playlisty. Agentury věří, že sdílení atmosféry vizuálně nebo hudebně může kreativní tým sjednotit rychleji než pouhá slova.
🎥 V tomto videu uvidíte, jak využít AI pro marketing – od praktických nástrojů po akční strategie poskytované v reálném čase.
Organizujte své kreativní briefy snadno pomocí ClickUp
ClickUp pro marketingové týmy je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje úkoly, dokumenty, chat, dashboardy a AI do jednoho jednotného pracovního prostoru.
Poslechněte si názor současné uživatelky Chelsea Bennett z Lulu Press:
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Pro náš kreativní tým je velmi užitečný a zlepšil a zefektivnil jejich pracovní postupy.
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Pro náš kreativní tým je velmi užitečný a zlepšil a zefektivnil jejich pracovní postupy.
ChatGPT sám o sobě může vytvářet briefy, kterým chybí kontext nebo positioning značky. S ClickUp získáte strukturované, sdílené briefy propojené s vašimi projekty.
Podívejme se, jak díky tomu bude tvorba briefů chytřejší a více založená na spolupráci. 👀
Zefektivněte kreativní briefy
ChatGPT sice nabízí obsah generovaný umělou inteligencí, ale není přirozeně integrován do pracovních postupů vašeho projektu. Týmy často stále musí ručně distribuovat briefy, přiřazovat recenzenty nebo aktualizovat sledování projektů.
ClickUp Automations tento problém řeší.
Například když je kreativní brief nahrán do ClickUp Docs, ClickUp Automations může spustit pracovní postup, který automaticky vytvoří úkol návrhu, přiřadí uměleckého ředitele jako recenzenta a aktualizuje stav úkolu na „Probíhá“.
Marketingový manažer poté obdrží připomenutí termínu, což udržuje celý cyklus briefů v pohybu.
Díky integraci ClickUp lze tento brief okamžitě uložit do Google Drive, propojit s kampaní HubSpot nebo přenést do vizuálního návrhového nástroje, jako je Figma.
Další příklady automatizace zahrnují:
- Upozorněte zúčastněné strany: Upozorněte marketingového manažera, když je brief dokončen, aby mohl sladit časový harmonogram kampaně.
- Generujte dílčí úkoly: Rozdělte brief na dílčí úkoly pro návrhové koncepty, návrhy textů a schvalování podkladů automaticky.
- Sledujte pokrok: Jakmile jsou všechny propojené úkoly dokončeny, přesuňte brief do stavu „Připraveno ke spuštění“.
- Shromažďujte zpětnou vazbu: Pokud není zpětná vazba přidána do dvou dnů od zadání úkolu, pošlete recenzentům připomenutí.
- Archivujte briefy: Po spuštění kampaní ukládejte dokončené briefy do speciální složky pro budoucí použití.
🚀 Výhoda ClickUp: S ClickUp Brain a Autopilot Agents nejen automatizujete jednotlivé kroky, ale koordinujete celé pracovní postupy. Popište, co potřebujete, v jednoduché angličtině – například „Vytvořte brief blogu pro ‚Jak prodávat na Redditu‘ a přiřaďte jej vedoucímu marketingu. “
ClickUp Brain okamžitě vygeneruje brief, zatímco váš Autopilot Agent přiřadí úkol, nastaví termíny a navrhne další kroky – vše automaticky, vše v jednom pracovním prostoru.
Centralizujte a spolupracujte
ClickUp Docs uchovává všechny kreativní briefy na jednom místě, takže jsou snadno přístupné, organizovatelné a lze je přímo propojit s kampaní.
Například když je v ClickUp Docs vytvořen kreativní brief pro novou video reklamu, projektový manažer může v dokumentu označit editora, aby potvrdil časový harmonogram. Současně copywriter přidá návrh scénáře do samostatné sekce.
Jelikož se jedná o stejný živý dokument, aktualizace zůstávají viditelné pro všechny bez chaosu s verzemi.
Členové týmu mohou přidávat komentáře, navrhovat úpravy a sledovat historii verzí. Můžete také organizovat briefy, aktiva a poznámky pomocí složek, vlastních polí a přepínačů a vytvářet tak strukturované, snadno navigovatelné dokumenty, které jsou uloženy v jednotném pracovním prostoru.
🤩 Bonus: S ClickUp Brain je vytváření a vylepšování briefů ještě rychlejší. Můžete požádat AI, aby přímo do dokumentu napsala shrnutí vstupů kampaně, přeformulovala části, rozvedla nápady nebo proměnila poznámky v akční plány.
✅ Vyzkoušejte tento příkaz: Vytvořte kreativní brief s podrobným nástinem kampaně na sociálních médiích propagující naši novou ekologickou láhev na vodu. Zahrňte cíl kampaně, cílovou skupinu, klíčová sdělení, navrhované kanály, časový harmonogram a rozpočtové úvahy. Přidejte k tomu nový pohled.
Využijte AI ve svém pracovním prostoru
I když jste již viděli ukázku toho, co ClickUp Brain dokáže v Docs a Automations, je to opravdu jen špička ledovce.
Na rozdíl od ChatGPT, který generuje obsah izolovaně, ClickUp Brain má kompletní kontext vašich projektů, úkolů, dokumentů a propojených aplikací, díky čemuž je chytřejší, rychlejší a nejlepší alternativou k ChatGPT.
Zde je několik dalších příkladů využití umělé inteligence:
- Získejte odpovědi okamžitě: Využijte svůj pracovní prostor s AI Knowledge Manager. Zeptejte se například: „Jaké byly klíčové cíle kampaně na YouTube?“ nebo „Které briefy odkazují na nové pokyny pro značku?“ a získejte okamžité a přesné odpovědi s úplným kontextem.
- Generujte obsah specifický pro danou roli: Vytvářejte kompletní kreativní briefy, souhrny kampaní nebo návrhy připravené pro klienty pomocí AI Writer for Work v duchu vaší značky. Můžete také vylepšovat sdělení, rozšiřovat sekce nebo překládat obsah.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX jde ještě dál. Jedná se o váš specializovaný desktopový pomocník s umělou inteligencí, který je přístupný kdekoli pracujete. Sjednocuje:
- Data ClickUp
- Propojené aplikace
- Velké jazykové modely (ChatGPT, Claude, Gemini)
- Vyhledávání na webu
Brain MAX eliminuje rozptýlení AI centralizací kontextu, vyhledávání, automatizace a tvorby.
Potřebujete zkontrolovat průběh kampaně? S ClickUp Brain MAX můžete vyhledat všechny související úkoly, stáhnout designové soubory z Figma a vytvořit stručné shrnutí postupu. Jakmile je shrnutí hotové, můžete ho sdílet přímo v ClickUp Chat, takže váš tým bude mít aktuální informace, aniž by musel opustit pracovní prostor.
Spouštějte kreativní briefy na autopilotu
Agenti ClickUp Autopilot fungují jako kolegové pohánění umělou inteligencí a udržují vše v chodu bez nutnosti neustálých kontrol.
S předem připravenými autopilotními agenty můžete:
- Týdenní zpráva: Zveřejněte souhrn všech aktivních briefů, včetně termínů, fází kontroly a čekajících schválení.
- Denní zpráva: Sdílejte stručné shrnutí nových podání, revizí a dokončených briefů, aby byl tým informován.
- Team StandUp: Automaticky generujte aktualizace o tom, na čem se pracuje, které briefy jsou v procesu schvalování a kde existují překážky.
- Agent automatických odpovědí: Okamžitě odpoví na běžné otázky, jako například „Které briefy čekají na kontrolu designu?“, a to na základě reálných dat z vašeho pracovního prostoru.
A tím to nekončí. Vlastní agenti Autopilot vám umožní pracovní postupy dále přizpůsobit.
Můžete například nastavit agenta, který:
- Vytvářejte úkoly z nápadů získaných brainstormingem v ClickUp Whiteboards.
- Automatické aktualizace briefů se stavem zpětné vazby
- Označte zpožděné briefy pro prioritní zpracování.
Sledujte a analyzujte metriky projektu
Dashboardy ClickUp vám poskytují přehled všech kreativních briefů, kampaní a aktivit týmu v reálném čase. Díky plánovaným reportům můžete automaticky zasílat zainteresovaným stranám pravidelné aktualizace přímo z libovolného dashboardu.
Karty AI navíc přidávají inteligenci do vašich dashboardů, aby:
- Shrnutí činnosti: Získejte okamžité aktualizace o průběhu kampaně, dokončení úkolů a příspěvcích týmu.
- Shrnutí pro vedení: Vytvářejte přehledy na vysoké úrovni pro vedení, včetně milníků a stavu projektu.
- Vlastní zprávy: Položte AI konkrétní otázky, jako například „Které briefy jsou po termínu?“ nebo „Jaké jsou překážky tohoto týdne?“
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace jim může ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že jim může uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S pomocí AI agentů ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních dalších kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snáze spravuje a škáluje.
Zrychlete práci pomocí šablon
Hotová a snadno použitelná šablona dokumentu kreativního briefu ClickUp pomáhá týmům definovat a spravovat kreativní projekty na jednom přehledném a strukturovaném místě.
Takto vám pomůže v každodenní práci:
- Zaznamenejte cíle kampaně, podrobnosti o publiku, časové osy a rozpočty do jednoho strukturovaného dokumentu.
- Přidejte sekce pro cílová klíčová slova a poznámky k optimalizaci, abyste zefektivnili správu SEO projektů.
- Propojte brief přímo s úkoly, aby designéři, autoři a manažeři zůstali v souladu ohledně dalších kroků.
- Vytvořte prostory pro brainstorming, které povzbudí týmy k používání různých technik generování nápadů.
- Zajistěte přehlednost schvalování tím, že označíte recenzenty a sledujete podpisy v dokumentu.
Centralizujte kreativní briefy pomocí ClickUp
Automatizace kreativních briefů pomocí ChatGPT může ušetřit drahocenný čas, ale nejde o kompletní řešení: může dojít ke ztrátě kontextu, rozptýlení aktualizací a nutnosti ručního sledování.
ClickUp eliminuje tyto izolované systémy tím, že spojuje vaše úkoly, dokumenty, dashboardy a AI do jednoho pracovního prostoru. S ClickUp Brain získáte inteligentní asistenci AI pro shrnutí, obsah a poznatky, zatímco ClickUp Automations se postará o opakující se kroky.
Tak proč neudělat další krok a nesjednotit veškerou svou kreativní práci na jednom místě? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!