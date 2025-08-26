11 nejlepších nástrojů pro tvorbu formulářů v souladu s HIPAA pro bezpečné shromažďování údajů

Pokud jste poskytovatel zdravotní péče nebo provozujete zdravotnickou kliniku, dobře znáte nevýhody tradičních papírových formulářů souhlasu z hlediska souladu s normou HIPAA.
Papírové formuláře se mohou snadno ztratit, poškodit nebo k nim mohou získat přístup neoprávněné osoby. Týmy stráví hodiny jejich vyplňováním a správou, aby pak tuto činnost opakovaly během auditů.
Navíc jejich přesun mezi odděleními nebo do elektronických zdravotních záznamů může být zdlouhavý a náchylný k chybám. A samozřejmě, ukládání a vyhledávání papírových formulářů je neefektivní a zabírá místo.
Nástroje pro tvorbu formulářů v souladu s normou HIPAA nabízejí bezpečnější způsob shromažďování a správy chráněných zdravotních údajů (PHI). Snižují administrativní náklady, minimalizují rizika související s dodržováním předpisů, umožňují pacientům bezpečně odesílat formuláře z jakéhokoli zařízení a pomáhají vám být připraveni na audity.
Pokud hledáte nástroj pro tvorbu formulářů v souladu s normou HIPAA, který nahradí papírování v čekárně bezpečným a pohodlným digitálním řešením, tento seznam je pro vás to pravé.
Přehled nejlepších softwarů pro tvorbu formulářů v souladu s normou HIPAA
Pokud pracujete ve zdravotnictví a nakládáte s citlivými údaji pacientů, vytváření dotazníků v Google Forms není vhodnou volbou. Místo toho se obraťte na tyto nástroje pro tvorbu formulářů, které jsou v souladu s normou HIPAA.
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Mapování formulářů na úkoly, automatizace, řídicí panely, souhrny AI
|Týmy, které potřebují automatizaci pracovních postupů a integraci úkolů na bezpečné platformě
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Formstack
|Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop, podmíněná logika, elektronické podpisy, analytika
|Středně velké zdravotnické organizace, které hledají bezpečné a škálovatelné datové pracovní postupy
|Placené tarify začínají od 99 $/měsíc na uživatele.
|FormDr
|Formuláře optimalizované pro mobilní zařízení, nahrávání souborů, automatické připomenutí
|Samostatní lékaři a malé podniky, které chtějí vlastní nastavení
|Placené tarify začínají od 59 $/měsíc.
|FormHippo
|Vkládání API, sdílení QR kódů, nahrávání souborů, synchronizace s Diskem
|Administrativní týmy používající Google Drive
|Placené tarify začínají od 8,95 $/měsíc na uživatele.
|HIPAAtizer
|Převod PDF do formuláře, vizuální editor, ochrana proti spamu
|Malé a střední týmy, které potřebují formuláře HIPAA s funkcí drag-and-drop a možností vložení do webových stránek.
|Placené tarify začínají od 34 $/měsíc.
|Cognito Forms
|Vypočítaná pole, integrace plateb, auditní protokoly
|Týmy pro správu pacientů, které potřebují pokročilou logiku a výpočty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 19 $/měsíc.
|BlockSurvey
|Bezpečnost blockchainu, formuláře s nulovou znalostí, anonymní průzkumy
|Podniky, které upřednostňují sběr dat s ohledem na ochranu soukromí
|Placené tarify začínají od 29 $/měsíc.
|Jotform
|Knihovna šablon, automaticky vyplňované soubory PDF, pole pro souhlas, nástroje AI, auditní protokoly
|Velké zdravotnické organizace, které chtějí kombinovat přijímací formuláře s plánováním
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 39 $/měsíc.
|123FormBuilder
|Vícejazyčná podpora, Salesforce, podpora WCAG, logika pracovních postupů
|Týmy všech velikostí vytvářející vícejazyčné formuláře
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 37 $/měsíc.
|Zoho Forms
|Offline data, elektronické podpisy, podmíněná logika, integrace
|Uživatelé ekosystému Zoho, kteří potřebují nástroje pro tvorbu formulářů s podmíněnou logikou
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 12 $/měsíc.
|MakeForms
|Nástroj pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí, jednorázové heslo, analytika, více zobrazení
|Střední a velké organizace, které hledají formuláře v souladu s předpisy a s responzivním designem
|Placené tarify začínají od 29 $/měsíc.
Nejlepší online nástroje pro tvorbu formulářů v souladu s normou HIPAA
Ať už shromažďujete formuláře pro přijetí pacientů, souhlasy nebo zpětnou vazbu po návštěvě, tyto nástroje pro tvorbu formulářů v souladu s HIPAA vám pomohou splnit předpisy, aniž by došlo ke snížení použitelnosti.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a integraci úkolů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje úkoly, dokumenty, zprávy a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Pomáhá týmům spravovat požadavky pacientů, vstupy zaměstnanců a interní pracovní postupy kliniky na jednom místě, od první reakce až po konečný výsledek.
Začněte s ClickUp Forms. Řekněme, že vaše klinika bezpečně shromažďuje údaje o pacientech nebo interní žádosti o laboratorní vyšetření. Můžete vytvořit jednoduchý formulář s vaším logem s rozevíracími seznamy, zaškrtávacími políčky a dokonce i podmíněnou logikou, aby se otázky přizpůsobily odpovědi pacienta.
Každé odeslání formuláře vytvoří úkol v ClickUp Tasks, který je předem vyplněn všemi podrobnostmi: jméno pacienta, požadovaná akce, úroveň priority a dokonce i naskenovaný dokument, pokud byl nahrán. Na základě pravidel, která jste předem nastavili, je úkol okamžitě přiřazen správnému koordinátorovi nebo sestře.
Pokud je například úkol označen jako „naléhavý“, software pro správu úkolů automaticky upozorní vedoucího týmu, aktualizuje stav na „Probíhá“ a přesune jej na začátek fronty.
ClickUp také nabízí předem připravené formuláře pro přijímání pacientů, díky kterým nemusíte pokaždé vytvářet nové formuláře od začátku. Například šablona formuláře ClickUp je předem strukturována tak, aby vám pomohla shromažďovat základní informace o pacientech digitálně ve standardizovaném formátu a okamžitě je přesměrovat do vašeho pracovního prostoru.
Zahrnuje:
- Vlastní pole pro anamnézu, kontaktní údaje a souhlas
- Možnosti automatizace pro upozornění zaměstnanců nebo přiřazení úkolů ihned po odeslání formuláře.
- Nativní zobrazení úkolů ve stylu EHR pro sledování odeslaných údajů a kroků přijímání pacientů
- Podpora integrace pro synchronizaci s vaším širším klinickým pracovním postupem nebo krytými entitami
Nejlepší funkce ClickUp
- Kontrolujte přístup pomocí podrobných oprávnění: Omezte, kdo může prohlížet, upravovat nebo spravovat odeslané formuláře, úkoly, citlivé poznámky a dokonce i pracovní prostory.
- Udržujte všechny na stejné vlně: Propojte související požadavky nebo úkoly, jako je přijetí pacienta a formulář pojištění, pomocí závislostí úkolů ClickUp.
- Vytvořte znalostní bázi: Vytvořte SOP, PDF a interní znalostní wiki pomocí ClickUp Docs a přidejte je k následujícím úkolům.
- Filtrujte a třídějte údaje: Přidejte do úkolů vlastní pole ClickUp, jako je „Typ doporučení“ nebo „Stav pojištění“, aby vaše údaje o přijímání a třídění pacientů zůstaly strukturované.
- Shrňte přijaté údaje pomocí integrované umělé inteligence: Pomocí ClickUp Brain vygenerujte shrnutí klíčových údajů – anamnézy, příznaků, předchozích návštěv v rámci úkolu vytvořeného z formuláře.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení
Ceny ClickUp
[ceník]
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze říká vše:
ClickUp neuvěřitelně usnadňuje správu úkolů, seznamů a pracovních postupů na jednom místě. Možnost přepínat mezi několika zobrazeními (jako Seznam, Tabule, Gantt a Kalendář) výrazně zvyšuje produktivitu. Integrované automatizace jsou výkonné a šetří spoustu ruční práce. Je to perfektní nástroj pro týmovou spolupráci. Flexibilní, intuitivní a vysoce přizpůsobitelný. ClickUp skutečně zefektivnil způsob, jakým náš tým plánuje, sleduje a dodává práci.
ClickUp neuvěřitelně usnadňuje správu úkolů, seznamů a pracovních postupů na jednom místě. Možnost přepínat mezi několika zobrazeními (jako Seznam, Tabule, Gantt a Kalendář) výrazně zvyšuje produktivitu. Integrované automatizace jsou výkonné a šetří spoustu ruční práce. Je to perfektní nástroj pro týmovou spolupráci. Flexibilní, intuitivní a vysoce přizpůsobitelný. ClickUp skutečně zefektivnil způsob, jakým náš tým plánuje, sleduje a dodává práci.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla k přechodu od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací, která obsahuje vše pro práci!
2. Formstack (nejlepší pro bezpečné a škálovatelné pracovní postupy s daty)
Formstack vám umožňuje vytvářet bezpečné formuláře v souladu s normou HIPAA pro přijímání pacientů, souhlasy, následné kontroly a další účely.
Funkce jako integrované šifrování a řízení přístupu na základě rolí zajišťují bezpečnost vašich dat. Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop usnadňuje úpravy formulářů v závislosti na vývoji vašich procesů a do formulářů můžete dokonce přidat podmíněnou logiku, která pacientům umožní přeskočit zbytečné otázky.
Díky integrovaným elektronickým podpisům nemusíte pacienty nahánět, aby vám podepsali ručně vyplněné souhlasy. Jedná se o spolehlivou volbu pro malé a střední ordinace, které chtějí modernizovat přijímání pacientů.
Nejlepší funkce Formstack
- Analyzujte výkonnost formulářů, konverze a míru opuštění vašich digitálních formulářů, abyste optimalizovali sběr dat.
- Předvyplňujte formuláře a dokumenty na základě údajů z předchozích podání nebo externích zdrojů.
- Přesměrujte údaje přímo do týmů nebo systémů pomocí podmíněné logiky, mapování polí a funkcí směrování údajů.
- Využijte Formstack Go, funkci podporovanou umělou inteligencí, k offline sběru dat a jejich automatické synchronizaci po obnovení připojení.
Omezení Formstacku
- Aktualizace formulářů trvá dlouho, pokud je chcete hromadně upravovat.
- Cenová struktura může být vhodnější pro větší organizace.
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc
- Balíček: 299 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstack
Co říkají o Formstacku skuteční uživatelé?
Takto popsal svou zkušenost jeden z uživatelů:
Formstack Forms používám minimálně jednou týdně, často i několikrát týdně. Líbí se mi, že do každého formuláře můžeme přidat tolik logiky, kolik potřebujeme. Moje společnost má některé opravdu dlouhé a složité formuláře a je skvělé, že mohu podle potřeby skrýt části a pole, aby členové týmu nemuseli stokrát zadávat odpověď „N/A“. Automatizace e-mailů je velkým plusem.
Formstack Forms používám minimálně jednou týdně, často i několikrát týdně. Líbí se mi, že do každého formuláře můžeme přidat tolik logiky, kolik potřebujeme. Moje společnost má některé opravdu dlouhé a složité formuláře a je skvělé, že mohu podle potřeby skrýt části a pole, aby členové týmu nemuseli stokrát zadávat odpověď „N/A“. Automatizace e-mailů je velkým plusem.
👀 Věděli jste? Bezpečnostní pravidlo, které bylo do HIPAA přidáno v roce 2005, se konkrétně zabývalo elektronickými chráněnými zdravotními informacemi (ePHI), a to dlouho před dnešním boomem telemedicíny.
3. FormDr (nejlepší pro samostatné lékaře, kteří chtějí řešení typu „udělej si sám“)
Díky online nástroji FormDr pro tvorbu formulářů, který je v souladu s normou HIPAA, mohou vaši pacienti vyplnit formuláře ze svého telefonu nebo notebooku ještě před schůzkou. Tyto údaje jsou přímo předány příslušnému zaměstnanci.
Při vytváření formulářů můžete přizpůsobit zkušenosti pacientů pomocí podmíněné logiky, vícestránkových balíčků a značkových stránek s poděkováním.
Jelikož se jedná o nástroj pro tvorbu formulářů bez nutnosti programování, nepotřebujete k provedení všech těchto změn technickou podporu; můžete to udělat sami. Nabízí také knihovnu předem připravených šablon formulářů pro různé lékařské specializace.
Nejlepší funkce FormDr
- Formuláře můžete pacientům zasílat e-mailem nebo SMS zprávou, což jim umožní vyplnit dokumenty odkudkoli a zkrátit tak dobu čekání v čekárně.
- Zachyťte digitální podpisy, fotografie a aktualizace souborů přímo v softwaru pro onboardování klientů.
- Automatizujte připomenutí, která pacienty vyzývají k vyplnění formulářů, a snižte tak počet neomluvených absence.
- Exportujte údaje o pacientech hromadně do souborů CSV kompatibilních s Excelem a analyzujte odpovědi ve formulářích.
Omezení FormDr
- Chybí možnosti přizpůsobení v předem připravených šablonách formulářů.
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s většími, obecnějšími platformami
Ceny FormDr
- Essential: 59 $/měsíc
- Platforma: Individuální ceny
- Týmy: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FormDr
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o FormDr?
Jedna recenze to vyjadřuje takto:
Před zavedením FormDr jsme používali zcela „papírový“ systém, který byl plný překážek, včetně nákladů na tisk a zasílání balíčků formulářů, dlouhé doby odesílání a přijímání formulářů a nemožnosti zajistit, aby byla před odesláním vyplněna určitá pole. S FormDr mohou ženy, které se do našeho programu zapisují, vyplnit formuláře asi za 15 minut od jejich obdržení.
Před zavedením FormDr jsme používali zcela „papírový“ systém, který byl plný překážek, včetně nákladů na tisk a zasílání balíčků formulářů, dlouhé doby odesílání a přijímání formulářů a nemožnosti zajistit, aby byla před odesláním vyplněna určitá pole. S FormDr mohou ženy, které se do našeho programu zapisují, vyplnit formuláře asi za 15 minut od jejich obdržení.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony formulářů pro sběr zpětné vazby
4. FormHippo (nejlepší pro administrativní týmy, které chtějí odeslané formuláře směrovat přímo do Google Drive)
FormHippo vám umožňuje vytvářet vlastní formuláře pro přijímání pacientů, souhlasy a elektronické podpisy, které jsou v souladu s normou HIPAA. Tyto formuláře lze integrovat do vaší platformy prostřednictvím API nebo pomocí hostovaných odkazů.
Tato platforma dokáže převést stávající formuláře ve formátu PDF na interaktivní online dokumenty, které pacienti mohou vyplnit a elektronicky podepsat na jakémkoli zařízení. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní typu drag-and-drop je vytváření nových formulářů od nuly velmi jednoduché.
Můžete si také vybrat z přizpůsobitelných předem připravených šablon splňujících požadavky HIPAA pro různé specializace ve zdravotnictví.
Nejlepší funkce FormHippo
- Formuláře můžete okamžitě publikovat a distribuovat prostřednictvím jedinečných webových odkazů nebo QR kódů.
- Získejte širokou škálu typů polí splňujících požadavky HIPAA, včetně textu, rozevíracích seznamů, zaškrtávacích políček, přepínačů, obrázků a nahrávání souborů.
- Získejte právně závazné elektronické podpisy na jakémkoli formuláři nebo dokumentu.
- Odeslané formuláře a nahrané soubory automaticky odesílejte do svého účtu Google Drive a organizujte je do složek pro snadný přístup.
Omezení FormHippo
- Rozhraní může vypadat trochu zastarale ve srovnání s konkurencí.
Ceny FormHippo
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 8,95 $/měsíc na uživatele
- Pro: 11,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze FormHippo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Zákon HITECH rozšířil HIPAA tak, aby zahrnoval i externí dodavatele, a zavedl přísná pravidla pro oznamování porušení, čímž zvýšil nároky na ochranu dat.
5. HIPAAtizer (nejlepší pro formuláře v souladu s HIPAA s funkcí drag-and-drop)
HIPAAtizer je nástroj pro tvorbu formulářů a řešení dokumentů v souladu s normou HIPAA, který je navržen tak, aby převáděl papírové, PDF nebo existující webové formuláře do bezpečných digitálních formátů. Tyto formuláře můžete několika kliknutími vložit přímo do webových stránek vaší ordinace.
Proces sběru údajů je jednoduchý. Pacienti mohou vyplňovat formuláře z jakéhokoli zařízení a odeslané údaje jsou bezpečně předány vašemu týmu. Ten může podle potřeby dostávat upozornění nebo exportovat údaje.
Šifrování v souladu s normou FIPS 140-2 a podrobné protokoly přístupu zajišťují bezpečnost dat ve vaší zdravotnické organizaci. Nabízí také předem připravené šablony souhlasů s telemedicínou, screeningem COVID-19 a přijímacími formuláři, které můžete přizpůsobit pomocí vizuálního editoru.
Nejlepší funkce HIPAAtizeru
- Vytvářejte vlastní formuláře pomocí editoru typu drag-and-drop, který obsahuje více než 40 komponent, jako jsou elektronické podpisy a nahrávání souborů.
- Zapněte ReCAPTCHA, abyste rozlišili mezi lidmi a automatizovanými uživateli a zabránili tak spamu.
- Převádějte stávající digitální, PDF, papírové nebo Word formuláře na bezpečné online formulářové balíčky.
- Zakryjte a skryjte PHI v odeslaných formulářích a e-mailech s oznámeními, abyste zajistili soulad s HIPAA.
Omezení nástroje HIPAAtizer
- Tato platforma se zaměřuje především na soulad formulářů s předpisy a nemusí nabízet širší sadu nástrojů pro automatizaci pracovních postupů.
- Uživatelský komfort lze zlepšit
Ceny HIPAAtizer
- Účet vývojáře Sandbox: zdarma
- Simple Compliance Gold: 34 $/měsíc
- Simple Compliance Gold Plus: 45 $/měsíc
- Simple Compliance Platinum: 125 $/měsíc
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HIPAAtizer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o HIPAAtizeru?
Krátký výňatek od uživatele:
Tento nástroj je velmi univerzální a tým podpory je velmi ochotný. Možnost vytvářet komplexní pracovní postupy a dotazníky v oblasti zdravotní péče. Dokonce převedou papírové formuláře na online formuláře splňující požadavky HIPAA.
Tento nástroj je velmi univerzální a tým podpory je velmi ochotný. Možnost vytvářet komplexní pracovní postupy a dotazníky v oblasti zdravotní péče. Dokonce převedou papírové formuláře na online formuláře splňující požadavky HIPAA.
📚 Další informace: Nejlepší bezplatný databázový software
6. Cognito Forms (nejlepší pro pokročilou logiku formulářů a výpočty)
Cognito Forms nabízí pokročilou podmíněnou logiku, vypočítaná pole a podporu vícestránkových formulářů. Je užitečný pro vytváření složitých lékařských formulářů, jako jsou přijímací formuláře pacientů, hodnocení rizik nebo seznamy příznaků.
Pozoruhodnou funkcí je generátor formulářů založený na umělé inteligenci, který uživatelům umožňuje vytvořit funkční šablonu formuláře pouhým popisem jejich potřeb v běžném jazyce.
Tyto online formuláře splňující požadavky HIPAA nemají nativní integraci s elektronickými zdravotními záznamy (EHR). Cognito Forms však podporuje webhooky a vy můžete přizpůsobit pracovní postupy pro směrování odeslaných formulářů nebo spouštění následných akcí.
Vývojáři a produktové týmy mohou pomocí zabezpečeného přístupu k API načítat nebo odesílat data do jiných systémů a začleňovat je do širších pracovních postupů v oblasti zdravotnických technologií.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Automatizujte pracovní postupy pomocí podmíněné logiky, dynamického zobrazení polí a oznámení.
- Vytvářejte vlastní dokumenty ve formátu PDF nebo Word, jako jsou souhrny o pacientech nebo záznamy o souhlasu, přímo z odeslaných formulářů.
- Integrujte platební brány jako Stripe, PayPal a Square a přijímejte platby prostřednictvím dynamických formulářů, včetně zpracování v souladu s normou PCI.
- Kontrolujte veškerou činnost pomocí podrobných protokolů, sledování změn v odesílání, akcí v pracovních postupech a stavu doručování e-mailů.
Omezení Cognito Forms
- Soulad s normou HIPAA a související smlouva o obchodním partnerství (BAA) jsou k dispozici pouze v dražším tarifu Enterprise, který může být pro menší ordinace nedostupný.
- Formát se při tisku mění, což je nepohodlné.
Ceny Cognito Forms
- Jednotlivec: Zdarma
- Pro: 19 $/uživatel/měsíc
- Tým: 39 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Cognito Forms
Co říkají skuteční uživatelé o Cognito Forms?
Podle jednoho recenzenta:
Snadné vytváření responzivních formulářů pomocí podmíněné logiky, pipingu odpovědí a automatizace pomocí Stripe/Zapier. Snadné sdílení šablon mezi účty. Snadné vkládání formulářů do webových stránek.
Snadné vytváření responzivních formulářů pomocí podmíněné logiky, pipingu odpovědí a automatizace pomocí Stripe/Zapier. Snadné sdílení šablon mezi účty. Snadné vkládání formulářů do webových stránek.
📚 Další informace: Software pro správu členů
7. BlockSurvey (nejlepší pro sběr dat s důrazem na ochranu soukromí)
BlockSurvey je software pro automatizaci formulářů s přístupem „privacy-by-design“ využívající technologii blockchain. Namísto ukládání odpovědí z formulářů na centralizovaných serverech jsou data šifrována od začátku do konce a jejich vlastníkem je výhradně respondent.
Váš tým nemůže přistupovat k nezpracovaným údajům, pokud mu není výslovně udělen přístup. Jinými slovy, lze jej použít pro produkty v oblasti zdravotnických technologií, kde je důležitá minimalizace údajů a architektura nulové důvěry.
Platforma vám také nabízí vlastní domény, bezpečné vkládání a přístup k API, abyste mohli kontrolovat, jak a kde se vaše formuláře používají.
Nejlepší funkce BlockSurvey
- Vytvářejte průzkumy a formuláře pomocí nástroje založeného na umělé inteligenci, který generuje vysoce kvalitní otázky, adaptivní logiku následných kroků a automatizovanou analýzu dat.
- Shromažďujte odpovědi anonymně bez reklam, sledovacích nástrojů nebo souborů cookie, abyste posílili důvěru.
- Označte své průzkumy vlastními doménami, logy a motivy.
- Analyzujte shromážděné údaje prostřednictvím dashboardu v reálném čase s grafy a souhrny.
Omezení BlockSurvey
- Přihlášení pomocí hesla může představovat bezpečnostní riziko; kdokoli, kdo ho zná, bude mít přístup k účtu a majitel účtu nemá možnost účet znovu zabezpečit.
- Pokročilý decentralizovaný bezpečnostní model platformy může pro některé tradiční IT oddělení ve zdravotnictví představovat výzvu.
Ceny BlockSurvey
- Standard: 29 $/měsíc
- Premium: 49 $/měsíc
- Tým: 69 $/měsíc
- Enterprise: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze BlockSurvey
Co říkají skuteční uživatelé o BlockSurvey?
Jeden uživatel se podělil o tuto zpětnou vazbu:
Blocksurvey je velmi snadný na používání a implementaci. Rychle se stal mým oblíbeným nástrojem pro tvorbu formulářů. Inovace spočívá v tom, že výsledky jsou uloženy v blockchainu, což je další vrstva zabezpečení, kterou vítám.
Blocksurvey je velmi snadný na používání a implementaci. Rychle se stal mým oblíbeným nástrojem pro tvorbu formulářů. Inovace spočívá v tom, že výsledky jsou uloženy v blockchainu, což je další vrstva zabezpečení, kterou vítám.
8. Jotform (nejlepší pro rozmanitost šablon a integrace)
Díky možnosti dodržování standardu HIPAA, která je k dispozici v tarifech Gold a Enterprise, vám Jotform nabízí uživatelsky přívětivý nástroj pro mapování PDF souborů pomocí drag-and-drop. Pomocí PDF Editoru mohou kliniky generovat automaticky vyplněné PDF soubory z odeslaných formulářů, které vypadají identicky jako stávající interní dokumenty.
Nástroje Jotform využívající umělou inteligenci dokážou generovat formuláře na základě textových podnětů nebo okamžitě shrnout odeslaná data. Knihovna předem připravených šablon registračních formulářů vám umožní rychle začít.
Můžete také přímo ve formuláři aktivovat plánování schůzek. Pacienti si mohou vybrat časový úsek, který se synchronizuje s vaším připojeným kalendářem.
Nejlepší funkce Jotform
- Chraňte citlivá data zapnutím ochrany PHI v konkrétních polích.
- Inkasujte platby, plánujte schůzky a sbírejte elektronické podpisy, vše v jediném bezpečném formuláři.
- Integrujte jej s více než 150 aplikacemi třetích stran, včetně elektronických zdravotních záznamů, cloudových úložišť a platebních systémů.
- Sledujte pracovní postupy, doručování e-mailů a platby pomocí podrobného protokolu auditů.
- Vynutit automatické odhlášení po jedné hodině nečinnosti u účtů s podporou HIPAA.
Omezení Jotform
- Ve srovnání s jinými formuláři s vlastním kódováním má omezenou flexibilitu designu.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbrný: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform?
Zde je pohled z první ruky:
Jotform je opravdu flexibilní, pokud jde o typy formulářů, které mohu vytvářet. Od registračních formulářů, formulářů zájmu, přihlašovacích formulářů a platebních formulářů (a to je jen špička ledovce)... Když změním název pole, někdy si nevzpomenu změnit podmínky, které jsem nastavil, a formulář pak nefunguje tak, jak má. Bylo by dobré mít nějaké upozornění nebo připomenutí! Kromě toho nemám téměř žádné stížnosti.
Jotform je opravdu flexibilní, pokud jde o typy formulářů, které mohu vytvářet. Od registračních formulářů, formulářů zájmu, přihlašovacích formulářů a platebních formulářů (a to je jen špička ledovce)... Když změním název pole, někdy si nevzpomenu změnit podmínky, které jsem nastavil, a formulář pak nefunguje tak, jak má. Bylo by dobré mít nějaké upozornění nebo připomenutí! Kromě toho nemám téměř žádné stížnosti.
📚 Další informace: Software pro sledování uchazečů pro týmy
9. 123FormBuilder (nejlepší pro vytváření vícejazyčných formulářů)
123FormBuilder nabízí soulad s HIPAA v rámci svého plánu Enterprise. Chrání soukromí pomocí formulářů v souladu s GDPR, pokročilých bezpečnostních protokolů, jako je SSO, přizpůsobených rolí, auditních stop, ověřování e-mailů SPF/DKIM a denních záloh.
Můžete nastavit podmíněný pracovní postup, kdy pokud pacient vybere konkrétní příznak, spustí se jiná sada otázek nebo se podání přesměruje na konkrétní oddělení. Můžete také využít podporu vícejazyčných formulářů, abyste mohli obsloužit různorodou skupinu pacientů.
Nejlepší funkce 123FormBuilder
- Shromažďujte údaje bezpečně pomocí 256bitového šifrování SSL, šifrování údajů a formulářů a bezpečného úložiště na serverech AWD s konfigurovatelným umístěním údajů.
- Zlepšete přístupnost pomocí formulářů, které splňují normy WCAG 2. 1 úrovně A a AA, včetně funkce alt-textu pro uživatele s kognitivním postižením.
- Generujte faktury nebo smlouvy přímo z odeslaných formulářů.
- Automatizujte rutinní úkoly zasíláním údajů z formulářů přímo do dalších nástrojů ve vašem zdravotnickém systému.
Omezení nástroje 123FormBuilder
- Formuláře mohou být chybové; uživatelé si například stěžují na potíže s přiřazením přesměrování URL pro stránky s poděkováním.
- Celkové uživatelské rozhraní jeice velmi funkční, ale nemusí působit tak moderně jako u některých novějších konkurentů.
Ceny 123FormBuilder
- Základní: zdarma
- Gold: 37 $/měsíc
- Platinum: 49 $/měsíc
- Diamond: 99 $/měsíc
- Enterprise: 225 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze 123FormBuilder
Co říkají skuteční uživatelé o 123FormBuilder?
Podívejte se, co o něm říká recenzent:
Vytváření formulářů je velmi snadné. Uživatelské rozhraní je dobré a je pravidelně aktualizováno, aby se práce ještě více zjednodušila. Integrace se Salesforce a způsob předvyplňování a odesílání dat je jasný... Občas narazíte na něco, co nelze provést, ale obvykle existuje řešení nebo jiná metoda, která funguje. Nápověda je sice bohatá a užitečná, ale někdy může být trochu obtížné se v ní orientovat (podle mých informací na tom pracují).
Vytváření formulářů je velmi snadné. Uživatelské rozhraní je dobré a je pravidelně aktualizováno, aby se práce ještě více zjednodušila. Integrace se Salesforce a způsob předvyplňování a odesílání dat je jasný... Občas narazíte na něco, co nelze provést, ale obvykle existuje řešení nebo jiná metoda, která funguje. Nápověda je sice bohatá a užitečná, ale někdy může být trochu obtížné se v ní orientovat (podle mých informací na tom pracují).
📚 Další informace: Jak vytvořit pracovní postup pro správu klientů
10. Zoho Forms (nejlepší pro integraci s ekosystémem Zoho)
Zoho Forms je nástroj pro tvorbu formulářů, který se snadno propojuje s CRM, helpdesky nebo interními dashboardy a je vhodnou volbou pro týmy zabývající se zdravotnickými technologiemi, které již pracují v ekosystému Zoho. Umožňuje vám přenášet data z formulářů přímo do aplikací nebo spouštět logické pracovní postupy.
Ačkoli je soulad s normou HIPAA k dispozici pouze v tarifech Premium a Enterprise, poskytuje podepsanou smlouvu BAA, šifrování SSL, maskování dat na úrovni polí a auditní stopy.
Zoho Forms lze integrovat do nástrojů určených pro pacienty, které zpracovávají PHI a citlivé údaje o pacientech.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Formuláře můžete distribuovat prostřednictvím sociálních médií, e-mailu, QR kódu nebo je vložit na svůj web.
- Shromažďujte údaje offline a využívejte funkce, jako je geolokační značkování, skenování QR kódů, podmíněné logické formuláře, elektronické podpisy, nahrávání souborů/obrázků, skenování karet a režim kiosku.
- Spolupracujte s členy týmu sdílením neomezeného počtu formulářů (v placených tarifech), nastavováním oprávnění a společnou prací v reálném čase.
- Analyzujte výkon formulářů pomocí integrovaných reportů a analytických nástrojů, které sledují počet odeslaných formulářů a míru jejich vyplnění.
Omezení nástroje Zoho Forms
- Ačkoli je podmíněná logika podporována, je často popisována jako těžkopádná a obtížně spravovatelná, zejména u vícestránkových nebo vysoce dynamických formulářů.
- Ačkoli je tento nástroj výkonný ve svém vlastním ekosystému, jako samostatný nástroj může nabízet méně výhod.
Ceny Zoho Forms
- Zdarma: Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Profesionální: 60 $/měsíc
- Premium: 110 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Forms
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Forms?
Takto popsal svou zkušenost jeden z uživatelů:
Je snadné a jednoduché zadat položky, které potřebujete, jako jsou jméno a adresa zákazníka, provedená práce a cokoli, co chcete zaznamenat do pracovních příkazů.
Je snadné a jednoduché zadat položky, které potřebujete, jako jsou jméno a adresa zákazníka, provedená práce a cokoli, co chcete zaznamenat do pracovních příkazů.
11. MakeForms (nejlepší pro moderní, responzivní design formulářů)
MakeForms je nástroj pro tvorbu formulářů, který splňuje požadavky HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA a australského zákona o ochraně osobních údajů (DPA).
V závislosti na vašich potřebách v oblasti interakce s uživateli si můžete vybrat mezi různými typy formulářů, jako jsou jednostránkové, vícestupňové nebo formuláře typu „vše najednou“. Asistent AI navrhuje pole a struktury na základě popisu vašeho formuláře.
Navíc můžete nastavit jednorázový kód pro ověření uživatelů před odesláním citlivých údajů. Tato funkce je užitečná v oblasti telemedicíny nebo při registraci do aplikace.
Nejlepší funkce MakeForms
- Pomocí „zdrojů“ můžete sledovat reakce pro každý distribuční kanál a získat tak podrobné analytické údaje.
- Vyberte si ze tří typů formulářů: jeden po druhém, postupné formuláře a všechny najednou.
- Přizpůsobte formuláře pomocí více než 160 šablon, jako jsou šablony formulářů pro zpětnou vazbu, a 100 designových motivů s vlastním brandingem, logy a písmy.
- Spolupracujte se svým týmem ve sdílených pracovních prostorech a zefektivněte vytváření, kontrolu a správu formulářů.
- Spravujte a analyzujte data z odeslaných formulářů pomocí různých zobrazení, jako jsou tabulkové a souhrnné zobrazení.
Omezení MakeForms
- Bezplatná cenová úroveň nezahrnuje soulad s HIPAA (podpis smlouvy o obchodním partnerství, BAA). K tomu potřebujete placené tarify.
Ceny MakeForms
- Základní funkce: 29 $/měsíc
- Pro: 69 $/měsíc
- Agentura: 149 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MakeForms
Co říkají skuteční uživatelé o MakeForms?
Přímo z recenze G2:
Za prvé, jeho hodnota je vynikající. S 5 000 odeslanými formuláři za pouhých 29 dolarů měsíčně je cenově dostupný pro zpracování velkých objemů dat, aniž by vás to zruinovalo. Také jsem si všiml, že se rychle načítá, když je vložen na můj web, což zajišťuje hladký chod pro návštěvníky – což je velká výhoda pro uživatelský komfort... Možnosti integrace se mi zdají omezené. Existují propojení s automatizačními nástroji, jako je Zapier, ale raději bych nechtěl utrácet navíc za Zapier jen proto, abych se mohl propojit s mými dalšími nástroji. Rozšíření přímých integrací by věci velmi usnadnilo.
Za prvé, jeho hodnota je vynikající. S 5 000 odeslanými formuláři za pouhých 29 dolarů měsíčně je cenově dostupný pro zpracování velkých objemů dat, aniž by vás to zruinovalo. Také jsem si všiml, že se rychle načítá, když je vložen na můj web, což zajišťuje hladký chod pro návštěvníky – což je velká výhoda pro uživatelský komfort... Možnosti integrace se mi zdají omezené. Existují propojení s automatizačními nástroji, jako je Zapier, ale raději bych nechtěl utrácet navíc za Zapier jen proto, abych se mohl propojit s mými dalšími nástroji. Rozšíření přímých integrací by věci velmi usnadnilo.
📚 Další informace: Síla formulářů ClickUp: Zefektivnění práce softwarových týmů
Funkce, které byste měli hledat v nástroji pro tvorbu formulářů splňujícím požadavky HIPAA
Pokud shromažďujete údaje o pacientech digitálně, je výběr nástroje pro tvorbu online formulářů v souladu s normou HIPAA nezbytný. Podle předpisů HIPAA musí každá platforma, která zpracovává chráněné zdravotní údaje (PHI), splňovat přísné požadavky na ochranu soukromí a bezpečnost.
Zde jsou klíčové funkce, na které se zaměřte:
- Zajišťuje smlouvu o obchodním partnerství (BAA): Zajišťuje, že poskytovatel nabídne podepsanou smlouvu BAA, která je základem směrnic pro dodržování HIPAA, když třetí strana zpracovává chráněné zdravotní informace.
- Šifruje všechna data od začátku do konce: Chrání citlivé informace silným šifrováním během bezpečného přenosu dat (odeslání formuláře) a v klidu (po uložení).
- Kontrola přístupu uživatelů: Nastavte jasné hranice v rámci svého týmu pomocí rolí založených na kontrole přístupu, abyste minimalizovali rizika.
- Nabízí podrobné auditní protokoly: Zaznamenává všechna zobrazení, úpravy, odeslání a exporty, aby vám pomohl prokázat soulad s předpisy během auditů.
- Integrace s vašimi systémy EHR/EMR: Propojení s vašimi stávajícími elektronickými zdravotními záznamy nebo systémy pro správu praxe
- Shromažďuje bezpečné elektronické podpisy pro souhlas: Získává legální podpisy pacientů na přijímacích formulářích, souhlasných dokumentech nebo povoleních po návštěvě.
- Automatizuje rutinní úkoly: Zrychluje vaše pracovní postupy pomocí automatizací, jako jsou připomenutí pacientům, upozornění personálu na nové podání a použití podmíněné logiky k přizpůsobení otázek.
Nástroje pro tvorbu formulářů splňující požadavky HIPAA vs. nesplňující požadavky HIPAA: Stručné srovnání
|Funkce
|Nástroj pro tvorbu formulářů v souladu s normou HIPAA
|Neslučitelný nástroj pro tvorbu formulářů
|Ochrana údajů
|Šifruje data během přenosu i v klidu
|Nemusí zaručovat šifrování nebo bezpečné ukládání.
|Ovládací prvky přístupu
|Ověřování uživatelů, oprávnění na základě rolí, auditní protokoly
|Základní ochrana přihlášení, bez podrobného auditního záznamu
|Smlouva o obchodním partnerství (BAA)
|Poskytuje podepsanou smlouvu BAA, která je ze zákona vyžadována pro nakládání s PHI.
|Nenabízí smlouvu BAA, není právně vhodný pro PHI.
|Případ použití
|Sběr údajů o pacientech, anamnéze a pojištění
|Obecné průzkumy, formuláře pro zpětnou vazbu a generování potenciálních zákazníků
|Riziko použití ve zdravotnictví
|Splňuje předpisy HIPAA, minimalizuje právní/finanční rizika
|Jeho použití pro PHI může vést k pokutám a porušení ochrany údajů.
👀 Věděli jste? HIPAA nebyl původně navržen pro ochranu soukromí ve zdravotnictví. Vznikl v roce 1996 jako zákon, který měl pomoci zaměstnancům zachovat si zdravotní pojištění při změně zaměstnání.
Zabezpečte své formuláře pomocí ClickUp
Nalezení nástroje pro tvorbu formulářů v souladu s HIPAA je klíčovým krokem k ochraně údajů pacientů. Formuláře HIPAA jsou však pouze malou částí celkového obrazu.
Jakmile jsou údaje o pacientech shromážděny, potřebujete bezpečný a organizovaný způsob, jak sledovat úkoly, předávání, schvalování a dokumentaci.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje vaše formuláře, soubory, úkoly, zprávy a konverzace do uživatelsky přívětivé platformy založené na umělé inteligenci. Jeho plán Enterprise nabízí soulad s normou HIPAA a podepsanou smlouvu o obchodním partnerství (BAA).
Vaše formuláře a údaje o pacientech jsou chráněny šifrováním, kontrolami přístupu a auditními protokoly, které splňují požadavky HIPAA pro elektronické PHI (ePHI).
Je flexibilní, bezpečný a perfektně funguje pro týmy ve zdravotnictví.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅