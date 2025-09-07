Bezplatné šablony investičního portfolia pro sledování a správu vašich aktiv

Investování je chytrým krokem k zajištění vaší finanční budoucnosti, ale jeho správa by neměla být jako práce na plný úvazek (pokud tomu tak není, i tak vám organizace velmi pomůže!).
Mít přehled o svých investicích je nezbytné pro optimalizaci výnosů v průběhu času a pochopení toho, co funguje a co ne. Tento zvyk vám nejen pomůže zvýšit úspory a snížit dluhy, ale také vám přinese klid v duši. Když jste finančně připraveni, můžete se vypořádat s jakoukoli nepříjemností, kterou vám život přichystá.
Šablony investičního portfolia jsou k tomu nejlepším způsobem. Tyto nástroje usnadňují organizaci vašich financí, sledování výkonnosti vašich investic a diverzifikaci vašeho portfolia.
V tomto článku jsme sestavili seznam nejužitečnějších šablon a nástrojů pro sledování portfolia.
👀 Věděli jste? Diverzifikace může snížit riziko portfolia bez snížení výnosů – studie ukazují, že přidání nekorelovaných aktiv do portfolia může snížit celkovou volatilitu při zachování očekávaných výnosů, což je základní princip moderní teorie portfolia.
Co je šablona investičního portfolia?
Šablona investičního portfolia je strukturovaný nástroj navržený tak, aby pomáhal individuálním investorům, finančním poradcům a profesionálům sledovat, spravovat a analyzovat širokou škálu osobních investic. Patří mezi ně akcie, dluhopisy, nemovitosti a podílový fondy.
Považujte jej za svůj investiční panel, který nabízí jasný přehled o vašem aktuálním portfoliu, jeho výkonnosti a tom, jak podporuje vaše finanční cíle.
Tyto šablony mají obvykle formu tabulek (například Google Sheets nebo Microsoft Excel) nebo dashboardů, které kombinují klíčové údaje, včetně pořizovací ceny, aktuální ceny, aktuální tržní hodnoty a zisku/ztráty, aby poskytovaly aktuální informace a cenné poznatky.
Toto můžete dělat se šablonou investičního portfolia:
- Zaznamenávejte všechna aktiva ve svém akciovém portfoliu, včetně podrobností, jako je datum transakce, hodnota a kategorie.
- Pomocí interaktivních grafů a sloupcových grafů vizualizujte výkonnost svého portfolia a historická data.
- Identifikujte úrovně rizika napříč drženými aktivy, abyste podpořili strategie řízení rizik portfolia.
- Definujte krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investiční cíle, jako je odchod do důchodu nebo vlastnictví nemovitosti (prozkoumejte skutečné příklady finančních cílů na 1–5–10 let zde)
- Dělejte chytřejší kroky díky údajům v reálném čase, které vám pomohou využít potenciální investiční příležitosti na současném trhu.
Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, robustní nástroj pro sledování investic vám umožní monitorovat vaši investiční cestu, provádět komplexní analýzy a činit informovaná rozhodnutí – vše na jednom místě.
Nejlepší šablony investičního portfolia
Zde jsou nejlepší šablony investičního portfolia pro dosažení finanční nezávislosti:
1. Šablona pro správu portfolia ClickUp
Šablona pro správu portfolia ClickUp je komplexní nástroj navržený pro zjednodušení efektivní správy portfolia pro jednotlivce a týmy, které se zabývají více investicemi. Centralizuje vše do jednoho dynamického pracovního prostoru, když spravujete své akcie, aktiva a organizační úkoly.
Díky funkcím, jako jsou data v reálném čase, vlastní zobrazení ClickUp a automatické sledování, můžete lépe sledovat výkonnost svého portfolia, rozumně přidělovat zdroje a sladit projekty se strategickými finančními cíli. Je to obzvláště užitečné pro ty, kteří chtějí řídit komplexní investiční portfolia, aniž by ztratili přehled o termínech, rozpočtech nebo prioritách.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte fáze projektu přehledně pomocí 16 vlastních stavů (např. Nový, Probíhá, Ohrožený, Dokončený)
- Sledujte výdaje, přidělování úkolů týmu, odhadované náklady a pokrok pomocí vlastních polí
- Rychle analyzujte data pomocí integrovaných interaktivních grafů a sloupcových grafů
- Organizujte práci pomocí vlastních zobrazení, včetně hlavního seznamu portfolia, SOP a průvodce pro začátečníky.
- Vizualizujte časové osy a milníky pomocí Ganttových diagramů a
- Pomocí panelů ClickUp můžete snadno sledovat průběh všech svých investic na jednom místě.
- Zaznamenávejte a propojujte čas strávený každou úlohou v investičním portfoliu pomocí ClickUp Time Tracking a sledujte alokaci zdrojů pro informovaná investiční rozhodnutí.
🔑 Ideální pro: Organizaci a správu aktiv pomocí strukturovaného přístupu založeného na datech.
👀 Věděli jste, že... Termíny „býčí“ a „medvědí“ trh pravděpodobně vznikly v 19. století v Kalifornii, kde byly souboje býků a medvědů formou zábavy. V těchto soubojích býci útočili tím, že vrhali rohy nahoru, zatímco medvědi útočili dolů.
💡 Bonus: Pokud chcete—
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a web
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou, kdekoli.
- Nahrazuje desítky nesouvislých nástrojů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Perplexity, jediným řešením, které je nezávislé na LLM a připravené pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Nejedná se o další nástroj s umělou inteligencí, který si přidáte do své sbírky. Jedná se o první kontextovou aplikaci s umělou inteligencí, která nahrazuje všechny ostatní.
2. Šablona investiční smlouvy ClickUp
Potřebujete trochu lépe zorganizovat své osobní investice? Šablona investiční smlouvy ClickUp vám s tím pomůže. Ať už jste podnikatel, zakladatel startupu nebo samostatný investor, je to jednoduchý způsob, jak stanovit podmínky, odpovědnosti a očekávané výnosy – vše na jednom místě.
To je obzvláště užitečné pro řízení rizik a zajištění souladu se zákonem, aby všichni zůstali dlouhodobě v souladu.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte nákupní cenu, průběh smlouvy a jednání pomocí vlastních stavů a polí.
- Plánujte flexibilně pomocí různých zobrazení dokumentů, jako jsou Ganttův diagram, kalendář a seznam.
- Informujte spolupracovníky o novinkách pomocí oznámení a komentářů v reálném čase
- Rozčleňte jednotlivé části smlouvy (např. klauzule, podpisy) pomocí složek a podúkolů v nástroji ClickUp Tasks.
- Vytvářejte v ClickUp Docs podrobné zprávy o stavu smluv a odpovědnostech v průběhu času
🔑 Ideální pro: Přípravu a správu investičních smluv s transparentností a snadností.
💡 Tip pro profesionály: Pokud jste ve světě investování nováčkem, přečtěte si knihu Psychologie peněz, která vám pomůže pochopit chování stojící za chytrými finančními rozhodnutími – ještě než se pustíte do psaní další smlouvy.
3. Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp
Zvládáte více projektů najednou? Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp zabrání tomu, aby se věci dostaly do chaosu. Sdružuje všechny vaše projekty – marketing, vývoj produktů, provoz – pod jednou střechou, takže můžete sledovat pokrok a dosahovat cílů bez námahy.
Tato šablona nabízí spolupráci v reálném čase, přizpůsobené pracovní postupy a přehlednost napříč celou platformou, aby vám pomohla postupovat rychleji, aniž byste něco zanedbali.
S touto šablonou můžete:
- Zobrazte průběh projektu na první pohled pomocí 6 přizpůsobitelných stavů (například Nezahájeno, Probíhá, Dokončeno a další)
- Sledujte výstupy, fáze projektů, rozpočty, priority a zúčastněné strany pomocí vlastních polí
- Konsolidujte projektová data a získejte přehled v reálném čase pomocí dashboardů ve stylu portfolia
- Přizpůsobte si viditelnost pomocí zobrazení, jako je seznam portfolia, časová osa, pracovní zátěž a kanbanová tabule.
- Snadno spravujte milníky a termíny pomocí Ganttových diagramů a zobrazení kalendáře
- Spouštějte akce automaticky – například aktualizaci stavu úkolů, přiřazování členů týmu, odesílání oznámení nebo sledování času – na základě konkrétních událostí, jako jsou změny stavu, pomocí automatizace ClickUp.
🔑 Ideální pro: Dohled nad více projekty s vysokou úrovní přehlednosti a kontroly.
Podívejte se na úvod do používání šablony portfolia pro řízení projektů:
4. Šablona pro správu aktiv ClickUp
Šablona ClickUp Asset Management je centralizovaný nástroj pro firmy, které chtějí efektivněji sledovat, spravovat a udržovat svá fyzická nebo digitální aktiva. Díky této šabloně snadno zjistíte, jaká fyzická aktiva vlastníte, kde se nacházejí a v jakém stavu jsou. Můžete ji také přizpůsobit pro digitální aktiva, jako jsou NFT nebo kryptoměny.
Získáte pole pro všechny podrobné údaje o aktivech a navíc zobrazení pro sledování nákladů a oprav. Je to záchrana pro optimalizaci využití aktiv a snížení plýtvání.
S touto šablonou můžete:
- Zaznamenávejte stav aktiv pomocí 5 vlastních stavů, jako jsou Dokončeno, Funkční, Nákup, Oprava a Prodej.
- Zaznamenávejte typ aktiva, sériové číslo, hodnotu, výrobce a další údaje pomocí vlastních polí
- Sledujte své cíle pomocí předem připravených zobrazení, včetně kalendáře oprav, seznamu nákladů na opravy a tabulky nákladů na opravy.
- Zajistěte si pokročilý přehled pomocí nástrojů pro správu projektů, jako je sledování času, značkování a upozornění na závislosti.
- Spolupracujte hladce prostřednictvím sdílených úkolů, komentářů a funkcí přiřazování úkolů.
- Pozvěte členy týmu nebo hosty ke spolupráci a aktualizujte informace o aktivech v reálném čase pomocí ClickUp Docs
🔑 Ideální pro: Sledování využití aktiv, oprav a životních cyklů s přehledností a efektivitou.
💡 Tip pro profesionály: Pokud spravujete rozpočty pro svá aktiva, podívejte se na oblíbené šablony rozpočtu v Excelu od ClickUp, které vám pomohou s finančním plánováním.
5. Šablona ClickUp pro sledování aktiv
Pokud vám sledování aktiv uniká, tato šablona to rychle napraví. Šablona ClickUp pro sledování aktiv, navržená pro inventář, vybavení a digitální aktiva, vám pomůže spravovat každou fázi, od nákupu až po vyřazení.
Díky automatizovatelným polím a snadným zobrazením budete mít vše přehledně uspořádané a aktuální, aniž byste museli prohledávat staré tabulky.
S touto šablonou můžete:
- Zachyťte různé fáze sledování aktiv, od nové akvizice po likvidaci, pomocí vlastních stavů.
- Sledujte dodržování předpisů a rozpočtové potřeby pomocí vlastních polí, jako je auditní rok a celková hodnota aktiv.
- Použijte tabulkový pohled pro přizpůsobené zprávy o aktivech
- Přiřazujte a sledujte úkoly související s vyplňováním šablony pro sledování aktiv.
- Spouštějte pracovní postupy nebo automaticky informujte zúčastněné strany o aktualizacích pomocí integrovaných automatizací ClickUp.
- Efektivně spravujte práci související s aktivy pomocí funkcí sledování času a přiřazování úkolů
- Udržujte záznamy připravené k auditu, aby data zůstala konzistentní, zejména během hodnocení zásob.
🔑 Ideální pro: Zaznamenávání a kontrolu aktiv s naprostou přesností po celou dobu jejich životního cyklu.
6. Šablona pro správu financí ClickUp
Rozpočty, výdaje, plánování – to vše je snazší s šablonou ClickUp pro správu financí. Ať už spravujete firemní finance nebo osobní účty, poskytuje vám jeden prostor pro sledování, plánování a kontrolu nad každým dolarem.
Pomocí tohoto rámce můžete stanovit cíle, spravovat zdroje týmu a budovat zdravější finanční návyky, aniž byste se topili v nesourodých nástrojích.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte fázi každého finančního úkolu pomocí 28 vlastních stavů, včetně „K provedení“, „Podepsáno“, „Probíhá“ a „Schváleno“.
- Organizujte rozpočtové kategorie, finanční cíle a údaje o cash flow pomocí vlastních polí
- Přiřaďte cíle ClickUp k rozpočtům nebo úkolům a automaticky sledujte, jak blízko jste k jejich dosažení.
- Získejte přehled o financích v reálném čase díky přizpůsobeným zobrazením, jako jsou Seznam a Kalendář
- Propojte související finanční úkoly, jako jsou schvalování, kontrola rozpočtu a sledování výdajů, pomocí ClickUp Dependencies, které vám pomohou spravovat finanční procesy ve správném pořadí.
🔑 Ideální pro: Správu financí, rozpočtů a prognóz v centralizovaném pracovním prostoru.
7. Šablona kontrolního seznamu pro odchod do důchodu ClickUp
Šablona ClickUp Retirement Checklist Template je podrobný plánovací nástroj pro ty, kteří se připravují na bezpečné a bezstarostné důchodové období. Proměňuje často zdrcující proces odchodu do důchodu ve strukturovaný, zvládnutelný a cílově orientovaný pracovní postup.
Od prognóz příjmů a cílů úspor až po plánování zdravotní péče a úpravy životního stylu – tato šablona zajišťuje, že každý důležitý krok je zohledněn jasně a přesně. Je navržena tak, aby vám pomohla plánovat, jednat a kontrolovat vaši připravenost na důchod na jednom místě.
S touto šablonou můžete:
- Vypočítejte a roztřiďte očekávané příjmy, výdaje a úspory pomocí vlastních polí.
- Nastavte si cíle a zdokumentujte svůj plán odchodu do důchodu přímo v ClickUp Docs, kde budete mít všechny své poznámky a zdroje přehledně uspořádané.
- Vizualizujte časové osy pomocí vlastních zobrazení, včetně seznamu, kalendáře, Ganttova diagramu a pracovní zátěže.
- Nastavte automatizace, které budou spouštět připomenutí, aktualizovat stavy nebo vás upozorňovat, když jsou úkoly splatné nebo dokončené.
- Naplánujte si pravidelné kontroly svého důchodového plánu, rozpočtu nebo výkonnosti investic pomocí opakujících se úkolů ClickUp.
- Komplexně sledujte krátkodobé i dlouhodobé finanční cíle a cíle týkající se životního stylu.
🔑 Ideální pro: Plánování důchodu pomocí přehledného a praktického kontrolního seznamu.
💡 Tip pro profesionály: Při používání šablony investičního portfolia nebo tabulky pro plánování důchodu nesledujte pouze svá aktuální aktiva, ale zahrňte také budoucí příspěvky a odhadované výnosy. To vám pomůže vizualizovat, zda jste na dobré cestě k dosažení svých důchodových cílů, a v případě potřeby včas upravit svou strategii.
8. Šablona osobního rozpočtu ClickUp
Kdo by nechtěl snadný způsob správy peněz? Tato šablona vám přesně to nabízí. Šablona osobního rozpočtu ClickUp rozděluje vaše výdaje, příjmy a úspory do makro pohledu. Je ideální pro denní rozpočtování nebo dlouhodobé plánování, pomáhá vám soustředit se na vaše finanční cíle a budovat dobré výdajové návyky.
S touto šablonou můžete:
- Rozdělte příjmy, úspory, nezbytné výdaje, volitelné výdaje a splátky dluhů do kategorií pomocí vlastních polí.
- Sledujte cash flow a dodržujte měsíční nebo týdenní rozpočtové cíle pomocí předem připraveného rozvržení.
- Posuďte finanční zdraví na první pohled pomocí vizuálních dashboardů a analytických nástrojů
- Sledujte úkoly, jako jsou platby účtů, příspěvky na cíle a milníky v úsporách, pomocí vlastních stavů.
- Přizpůsobte strategie rozpočtování na základě měnícího se životního stylu nebo cílů pomocí editovatelných pracovních postupů
- Organizujte termíny splatnosti, získejte chytré připomenutí a automaticky plánujte revize rozpočtu pomocí kalendáře ClickUp AI, abyste dosáhli svých finančních cílů s menším manuálním úsilím.
🔑 Ideální pro: Budování udržitelných rozpočtových návyků a správu osobních financí.
9. Šablona finančního portfolia od CFI
Šablona finančního portfolia od Corporate Finance Institute (CFI) je specializovaný nástroj v Excelu, který pomáhá finančním odborníkům a studentům analyzovat riziko portfolia pomocí výpočtů beta. Je obzvláště užitečná pro ty, kteří používají model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) k hodnocení volatility jednotlivých cenných papírů nebo celých portfolií ve vztahu k trhu.
Tato šablona zjednodušuje proces výpočtu beta koeficientů a umožňuje uživatelům zadávat historická cenová data a získávat hodnoty beta, které udávají citlivost výnosů cenného papíru na pohyby trhu.
S touto šablonou můžete:
- Použijte předem připravený rámec Excel pro výpočet beta koeficientů s historickými cenovými údaji
- Snadno aplikujte model oceňování kapitálových aktiv (CAPM)
- Posuďte volatilitu a systematické riziko jednotlivých cenných papírů
- Porovnejte rizikové profily různých investic v rámci portfolia
- Využijte tento nástroj pro vzdělávací účely a profesionální finanční analýzu
- Zefektivněte procesy hodnocení rizik v rámci správy portfolia
🔑 Ideální pro: Výpočet a interpretaci hodnot beta pro posouzení rizika portfolia.
10. Šablona pro sledování investičního portfolia v tabulkovém procesoru od Rows
Tato šablona je určena pro moderní investory, kteří chtějí dostávat aktualizace v reálném čase, aniž by museli celý den zadávat čísla. Šablona Spreadsheet Investment Portfolio Tracker Template se synchronizuje s živými daty, aby bez námahy sledovala akcie, ETF a kryptoměny. Díky grafům, přehledným vizuálům a možnostem integrace je ideální pro každého, kdo chce chytřejší, automatizovaný investiční dashboard.
S touto šablonou můžete:
- Integrujte data v reálném čase a automaticky aktualizujte ceny aktiv
- Analyzujte výkonnost pomocí grafů zisků a ztrát a rozpisů alokace aktiv
- Vložte živé grafy a tabulky do externích dokumentů a platforem
- Sledujte širokou škálu aktiv, včetně akcií, ETF a kryptoměn
- Přizpůsobte nastavení tak, aby odpovídalo vašim osobním preferencím v oblasti sledování investic.
🔑 Ideální pro: Sledování a analýzu investic pomocí automatizované tabulky v reálném čase.
🧠 Zajímavost: V průměru vzrostl americký akciový trh mezi lety 1951 a 2022 o 53,6 % obchodních dnů, což dokazuje dlouhodobý vzestupný trend, který podtrhuje hodnotu konzistentního investování a pravidelného přezkoumávání portfolia.
11. Šablona Excel Investment Tracker od Vertex42
Hledáte jednoduchý a efektivní nástroj pro sledování svých investičních účtů? Šablona Excel Investment Tracker sleduje vaše investice a vypočítává výnosy pomocí funkce XIRR – bez nutnosti používat složité vzorce. Stačí zadat částky a hodnoty a získáte jasný přehled o tom, jak si vaše portfolio vede v průběhu času.
S touto šablonou můžete:
- Porovnejte tržní hodnotu nebo celkové výnosy různých investic
- Užijte si uživatelsky přívětivý design vhodný jak pro začínající, tak pro zkušené investory
- Přizpůsobte šablonu rozpočtu v Excelu tak, aby vyhovovala vašim individuálním potřebám sledování investic.
🔑 Ideální pro: Sledování výkonnosti investic pomocí jednoduchého trackeru založeného na Excelu.
Co dělá šablonu investičního portfolia dobrou?
Pokud jste dočetli až sem, možná se ptáte, jaká šablona investičního portfolia je pro vás nejvhodnější?
Účinná šablona investičního portfolia je komplexní nástroj pro individuální investory, finanční poradce a profesionály, kteří chtějí efektivně spravovat svá portfolia.
Mezi klíčové funkce, které odlišují vysoce kvalitní šablonu, patří:
- Sledujte všechna svá aktiva na jednom místě: Zaznamenávejte vše od akcií a dluhopisů po podílový fondy a nemovitosti, včetně pořizovací ceny, aktuální hodnoty a data pořízeníUdržujte přehlednost a jednoduchost: Vyberte si rozvržení, které se snadno ovládá a přizpůsobuje – bez složitých vzorců nebo nepřehledného designuSladěte se svými investičními cíli: Ať už se zaměřujete na dlouhodobý růst, rychlé výnosy nebo diverzifikaci, šablona by měla být flexibilní a přizpůsobovat se vaší strategiiPoužívejte konzistentní vstupní data: Držte se standardizovaných polí, jako je datum transakce, typ aktiva a tržní hodnota, aby bylo sledování a vykazování plynuléZaměřte se na to, co je nejdůležitější: Místo toho, abyste se topili v číslech, vyberte si šablonu, která vám pomůže odhalit trendy, označit slabé výsledky a optimalizovat výkonnost vašeho portfolia
Převezměte kontrolu nad svými financemi a investicemi s ClickUp!
Správa financí nemusí být nutně složitá. Od sestavování rozpočtu denních výdajů po plánování důchodu nebo rozšiřování investičního portfolia – jasnost přináší správný systém.
ClickUp vám tento systém poskytuje – kombinuje výkonnou automatizaci, sledování v reálném čase a přizpůsobitelné šablony, které zefektivní všechny aspekty vašeho finančního života. Můžete vizualizovat výdaje, sledovat výkonnost portfolia, stanovovat dlouhodobé cíle a mít vše přehledně uspořádané na jednom místě.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a proměňte své finanční cíle ve skutečnost!