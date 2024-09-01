Tržby vs. příjmy: Porozumění rozdílu (+ příklady)

Pokud jste někdy přemýšleli o rozdílu mezi tržbami a příjmy, nejste sami. Oba pojmy poskytují hlubší vhled do finančního zdraví a výkonnosti vaší společnosti.
Ačkoli se tyto pojmy často používají zaměnitelně, představují různé aspekty vaší finanční výkonnosti.
Jste připraveni vyjasnit si rozdíly mezi těmito dvěma pojmy v oblasti podnikových financí?
Podívejme se, čím se tržby a příjmy liší, abyste mohli s jistotou vést finanční jednání a činit informovaná rozhodnutí pro své podnikání.
Co jsou tržby?
Tržby jsou celkové peníze, které společnost vydělá prodejem zboží nebo služeb. Jsou důležitým ukazatelem finanční výkonnosti společnosti a slouží k posouzení její celkové kondice a růstového potenciálu. Navíc se jim říká „top-line“, protože se objevují jako první ve výkazu zisku a ztráty společnosti.
Tržby se dělí do čtyř typů:
- Hrubé tržby: Také známé jako hrubý prodej, jedná se o celkovou částku, kterou podnik vygeneruje ze všech svých činností. Například pokud pekárna vydělá za měsíc 10 000 dolarů prodejem dortů, chleba a pečiva, tato celková částka představuje hrubé tržby.
- Čisté tržby: Částka, která zbude po odečtení slev, rabátů a vráceného zboží od hrubých tržeb, se nazývá čisté tržby nebo čistý obrat. Poskytuje jasnější obraz o příjmech společnosti z prodeje a provozu. Z vydělaných 10 000 dolarů, pokud je 1 000 dolarů poskytnuto jako slevy a 500 dolarů je vráceno za vrácené zboží, čisté tržby pekárny činí 8 500 dolarů.
- Provozní výnosy: Zahrnují celkové peněžní příjmy z hlavní podnikatelské činnosti společnosti, s výjimkou příjmů z vedlejších činností, jako jsou investice nebo prodej aktiv. Částka 8 500 dolarů představuje provozní výnosy pekárny, protože pochází z její hlavní podnikatelské činnosti.
- Mimořádné výnosy: Jedná se o příjmy z vedlejších zdrojů, jako jsou úroky z investic, dividendy z akcií nebo příjmy z pronájmu nemovitostí. Pekárna také vydělává 500 dolarů pronájmem malého prostoru ve svém obchodě místnímu umělci. Těchto 500 dolarů jsou mimořádné výnosy.
Co je příjem?
Příjem je částka, která zbývá po odečtení všech výdajů, daní a nákladů od celkových výnosů. Odráží ziskovost společnosti a často se nazývá „hrubý zisk“.
Existují hlavně čtyři typy příjmů:
- Hrubý příjem: Také známý jako hrubý zisk, zahrnuje celkové výnosy společnosti z jejích hlavních obchodních činností před odečtením výdajů. Například obchod s oblečením vydělá za měsíc 50 000 dolarů z prodeje oblečení. Před odečtením jakýchkoli výdajů je těchto 50 000 dolarů hrubým příjmem.
- Provozní příjem: Jedná se o částku, která zbývá po odečtení provozních nákladů, jako jsou mzdy, nájemné a služby, ale před započtením daní a úroků. Z vydělaných 50 000 dolarů utratí obchod 20 000 dolarů na mzdy, nájemné a služby. Zbývajících 30 000 dolarů představuje provozní příjem.
- Čistý příjem: Jedná se o konečný zisk po odečtení všech výdajů, daní, úroků a dalších nákladů od celkových příjmů. Po odečtení 5 000 $ na daních a úrocích od provozního příjmu ve výši 30 000 $ činí čistý příjem obchodu 25 000 $.
- Mimořádné příjmy: Zahrnují výnosy z činností, které nesouvisejí s hlavní podnikatelskou činností, jako jsou úrokové výnosy, dividendy nebo zisky z prodeje aktiv. Obchod s oděvy také vydělává 1 000 dolarů z úroků z úspor a 2 000 dolarů z prodeje starého vybavení. Těchto 3 000 dolarů jsou mimořádné příjmy.
Výpočet tržeb a příjmů
Než se pustíme do výpočtů, je důležité pochopit rozdíl mezi tržbami a příjmy, aby byla finanční analýza a rozhodování efektivní.
|Rozdíl
|Tržby
|Příjem
|Rozsah
|Zahrnuje všechny výnosy z podnikatelské činnosti bez jakýchkoli odpočtů.
|Odráží to, co zbývá po odečtení všech výdajů, daní a nákladů od výnosů.
|Pozice ve finančních výkazech
|Objevuje se v horní části výkazu zisku a ztráty společnosti.
|Nachází se v dolní části výkazu zisku a ztráty společnosti.
|Důsledky
|Pomáhá posoudit schopnost podniku generovat tržby a ukazuje výkonnost na trhu.
|Poskytuje přehled o skutečné ziskovosti a finanční udržitelnosti podniku.
|Zaměření managementu
|Zaměřuje se na zvýšení prodeje, rozšíření dosahu na trhu a zlepšení získávání zákazníků.
|Zaměřuje se na řízení nákladů, efektivitu a maximalizaci ziskových marží.
|Ukazatel finanční stability
|Vysoké tržby znamenají silný prodej, ale nezaručují ziskovost.
|Kladný čistý příjem znamená ziskovost a efektivní správu výdajů v poměru k příjmům.
|Daňové dopady
|Tržby samy o sobě nemají přímý vliv na daně.
|Příjem se používá k výpočtu zdanitelného příjmu a daňové povinnosti.
Jak vypočítat tržby?
Výpočet tržeb je jednoduchý. Postupujte takto:
1. Určete celkové množství prodaného zboží: Zjistěte celkový počet jednotek prodaného produktu nebo služby za dané období.
2. Určete jednotkovou cenu: Zjistěte průměrnou prodejní cenu za jednotku produktu nebo služby.
3. Vypočítejte hrubé tržby: Vynásobte celkové množství prodaného zboží jednotkovou cenou a získáte hrubé tržby.
Hrubé tržby = počet prodaného zboží x prodejní cena
Představte si, že vlastníte knihkupectví. Za měsíc prodáte 800 knih za průměrnou cenu 20 dolarů za kus. Vaše hrubé tržby budou:
800 knih x 20 $ za knihu = 16 000 $
4. Odečtěte odpočty: Od hrubých výnosů odečtěte všechny slevy, příspěvky a vrácené zboží, abyste získali čisté výnosy.
Čisté tržby = hrubé tržby – slevy – rabaty – vrácené zboží
V návaznosti na předchozí příklad předpokládejme, že nabízíte:
- Slevy: 500 $ (při hromadném nákupu)
- Příspěvky: 200 $ (za poškozené knihy)
- Vrácené zboží: 300 $ (za vrácené knihy)
Vaše čisté tržby budou:
16 000 $ – 500 $ – 200 $ – 300 $ = 15 000 $
Jak vypočítat příjem?
Výpočet příjmu, neboli čistého zisku, zahrnuje následující kroky:
1. Vypočítejte celkové tržby: Začněte s celkovými tržbami nebo prodejem, které společnost dosáhla. To zahrnuje všechny příjmy z obchodních operací a jiných zdrojů, včetně:
- Prodej aktiv
- Poplatky a servisní poplatky
- Předplatné
- Příjmy z pronájmu
- Reklama
2. Vypočítejte celkové výdaje: Sečtěte všechny výdaje podniku, které obvykle zahrnují:
- COGS (náklady na prodané zboží): Přímé náklady související s výrobou nebo nákupem prodaných produktů.
- Provozní náklady: Náklady spojené s provozem podniku, jako jsou nájemné, služby, mzdy a marketing.
- Odpisy a amortizace: Snížení hodnoty hmotného a nehmotného majetku v průběhu času.
- Úrokové náklady: Náklady na vypůjčené finanční prostředky
- Daně: Daně z příjmů splatné státu
3. Vypočítejte čistý příjem: Od celkových výnosů odečtěte celkové výdaje a získáte čistý příjem.
Čistý příjem = celkové výnosy − celkové výdaje
Řekněme, že vaše knihkupectví má za daný měsíc následující finanční údaje:
- Celkové tržby: 15 000 $
- COGS: 5 000 $
- Provozní náklady: 4 000 $ (včetně nájemného, energií, mezd)
- Odpisy: 500 $
- Úrokové náklady: 200 $
- Daně: 800 $
Čistý příjem za měsíc je:
15 000 $ − 10 500 $ (5 000 $ + 4 000 $ + 500 $ + 200 $ + 800 $) = 4 500 $
Efektivní finanční řízení vám pomůže rozlišit mezi tržbami a příjmy a zajistí jasné pochopení skutečné finanční situace vašeho podnikání.
Zefektivněte své finanční řízení s ClickUp
ClickUp je univerzální nástroj pro finanční řízení, který přesahuje rámec základního řízení úkolů a nabízí řadu funkcí, které vám pomohou sledovat finanční cíle, spravovat účty a počítat zisky.
S pomocí ClickUp Dashboards můžete snadno vytvářet přehledné reporty, které vám poskytnou jasný přehled o tom, kam vaše peníze směřují. A sledujte rozdělení rozpočtu, skutečné výdaje a zisky a ztráty – vše na jednom místě.
Poskytuje také aktualizace v reálném čase, takže budete mít vždy přehled o svém finančním výkonu. Už nemusíte čekat na měsíční zprávy, ale získáte okamžité informace o všech změnách.
Díky přizpůsobitelným widgetům si můžete přizpůsobit svůj dashboard tak, aby zobrazoval klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou celkové tržby, čistý příjem a výdaje, přesně podle vašich představ. Díky tomu budete mít přehled o svých financích vždy jasný a přesný.
ClickUp Goals vám umožňuje stanovit jasné cíle v oblasti výnosů a příjmů, díky čemuž můžete snadno sledovat své finanční cíle a dosahovat jich.
Nabízí různé typy cílů, které vyhovují různým potřebám finančního sledování. Vytvořte číselné cíle pro konkrétní údaje, jako například „Zvýšit měsíční tržby o 20 %“, nebo nastavte peněžní cíle pro sledování cílů v oblasti výnosů. Pro jednodušší úkoly, jako například „Dokončit finanční audit“ nebo „Dokončit schvalování rozpočtu“, použijte cíle typu ano/ne.
Sladění úsilí týmu se stává hračkou, protože všichni vidí stejné cíle a společně pracují na jejich dosažení.
Snadná správa financí pomocí šablon ClickUp
ClickUp nabízí řadu šablon, které vám pomohou zefektivnit vaše finanční procesy. Zde je několik klíčových šablon, které stojí za zvážení:
1. Šablona účetnictví ClickUp
Je pro vás správa výdajů, prodejních záznamů a faktur příliš náročná? Použijte šablonu ClickUp Accounting Template, která vám tento proces zjednoduší.
Tato šablona pro vedení účetnictví vám pomůže snadno sledovat platby, které dlužíte (závazky), a platby, které očekáváte (pohledávky). Zahrnuje také jména klientů, kontakty, čísla faktur a způsoby platby.
Tato šablona nabízí různé přizpůsobitelné zobrazení, které vám pomohou udržet přehled o vašich financích, například:
- Zobrazení seznamu: Uspořádejte si faktury a výdaje a získejte rychlý přehled.
- Kalendářový pohled: Pro sledování splatných termínů a platebních kalendářů
- Zobrazení mřížky: Pro porovnání faktur a výdajů vedle sebe
- Zobrazení tabule: Správa úkolů přesouváním mezi sloupci, jako jsou „K provedení“ a „Dokončeno“
Kromě toho pole Kategorie umožňuje třídit faktury podle typu – ať už se jedná o nájem, služby nebo produkty. Funkce Poznámky umožňuje přidávat další podrobnosti nebo připomenutí ke každé faktuře.
Navíc si můžete nastavit úroveň spolehlivosti, abyste mohli odhadnout pravděpodobnost plateb a inkasa. To vám pomůže odhalit a vyřešit potenciální problémy s cash flow, než se stanou problematickými.
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, vám pomůže využít sílu umělé inteligence pro správu osobních financí.
2. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Šablona finančního rozboru ClickUp je robustní nástroj pro hodnocení konkurenčních silných a slabých stránek společnosti.
Díky němu můžete:
- Identifikujte klíčové finanční ukazatele pro chytřejší rozhodování
- Shrňte jasně své finanční výsledky
- Porovnejte své výsledky s průmyslovými standardy
- Objevte příležitosti ke zvýšení efektivity a snížení nákladů
Obsahuje také vizuální pomůcky, jako jsou grafy a tabulky, které poskytují jasný přehled o peněžních tocích, likviditních poměrech, rozvahách a poměrech zadluženosti. To umožňuje uživatelům bez finančního vzdělání snadno pochopit složité finanční údaje.
Můžete také nastavit vlastní oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo může data prohlížet nebo upravovat. Funkce nahrávání obrazovky – Clickup Clips zaznamenává finanční revize, díky čemuž jsou všichni na stejné vlně a nic jim neunikne.
3. Šablona zprávy o rozpočtu ClickUp
Šablona ClickUp Budget Report Template zjednodušuje a zpřesňuje vaše rozpočtové výkaznictví. Eliminuje dohady a roztříštěná data a poskytuje vám vše, co potřebujete k udržení financí pod kontrolou a optimalizaci rozpočtu projektu.
Tato šablona je ideální jak pro malé, tak pro velké podniky:
- Poskytuje jasný přehled o minulých a současných finančních výsledcích.
- Přesně určuje rozdíly mezi plánovanými a skutečnými výdaji.
- Sleduje pokrok ve vztahu k vašim cílům
V zobrazení seznamu můžete vidět všechny položky rozpočtu v přehledném a snadno čitelném formátu. Zobrazení Gantt sleduje časové osy projektů a finanční milníky, zatímco zobrazení kalendáře vizualizuje vaše rozpočtové aktivity a termíny.
Kromě toho souhrn rozpočtu zahrnuje pět klíčových finančních aspektů, které poskytují komplexní přehled o finančních výsledcích vašeho podnikání:
- Zisk a ztráta: Poskytuje srovnání předpokládaných a skutečných výnosů a marží.
- Rozpis tržeb: Podrobné údaje o skutečných a cílových tržbách podle regionů
- Výdaje: Sleduje a porovnává provozní výdaje s rozpočtem.
- Rozvaha: Analyzuje tržby ve srovnání s výdaji za účelem posouzení finanční stability a výkonnosti.
- Souhrn konkurence: Porovnejte své tržby a podíl na trhu s nejvýznamnějšími konkurenty.
4. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker je komplexní řešení, které vám pomůže udržet vaše prodejní procesy organizované a efektivní.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete v reálném čase sledovat výkon jednotlivců i týmů, určit, na co se zaměřit ve svých prodejních aktivitách, a činit rozhodnutí na základě dat, abyste optimalizovali svůj prodejní proces.
Obsahuje několik vlastních polí pro zaznamenání důležitých detailů každého prodeje. Například:
- Sledujte „náklady na dopravu“, abyste věděli, kolik utrácíte za doručení.
- Označte všechny produkty, které byly vráceny, jako „Byly vráceny“.
- Zaznamenejte, kolik stojí výroba každé položky, pomocí „jednotkové ceny“.
- Nastavte si požadovanou marži pro každý prodej pomocí funkce „Cílová marže“.
Šablona obsahuje několik přizpůsobených zobrazení pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) prodeje. Zobrazení Sales Tracker View poskytuje podrobný přehled o výkonu každého produktu, zatímco zobrazení Sales Volume per Month View vám pomůže sledovat trendy prodeje v čase.
Můžete také použít vlastní stavy pro rychlý a jasný přehled o stavu každého prodeje.
S výše uvedenými šablonami a nástroji pro projektové účetnictví můžete mít jistotu, že budete snadno a přehledně sledovat finanční vývoj svého podniku a plnit své cíle v oblasti výnosů.
Co je důležitější: tržby nebo příjem?
Ačkoli příjem pochází z výnosů, většina odborníků na finanční řízení jej považuje za důležitější. Zde je důvod:
- Řízení výdajů: Příjmy odrážejí, jak efektivně společnost kontroluje své výdaje a maximalizuje své výnosy za účelem generování zisku.
- Potenciál reinvestic: Vysoký příjem naznačuje schopnost společnosti reinvestovat do sebe, financovat růstové iniciativy a zlepšovat obchodní operace.
- Provozní zdraví: Příjmy ukazují, zda je společnost schopna pokrýt své provozní náklady, vyplácet dividendy nebo investovat do budoucího růstu.
- Atraktivita pro investory a věřitele: Společnost s vysokými příjmy je pro investory a věřitele atraktivnější, protože prokazuje ziskovost a finanční stabilitu.
Zatímco tržby poskytují cenné informace o prodejních výsledcích společnosti, příjem je výmluvnějším ukazatelem při hodnocení celkové finanční situace, provozní efektivity a dlouhodobé udržitelnosti.
Může být příjem vyšší než tržby?
Za normálních okolností nemůže příjem překročit tržby, protože příjem se vypočítá po odečtení výdajů od tržeb. V určitých situacích se však může stát, že k tomu dojde:
1. Mimoprovozní výnosy: Společnost může vykázat čistý zisk vyšší než tržby, pokud dosáhne podstatných zisků z mimoprovozních zdrojů, jako jsou úrokové výnosy, zisky z prodeje aktiv nebo výnosy z investic.
2. Jednorázové zisky: Někdy vedou účetní úpravy nebo jednorázové zisky, jako jsou výplaty pojistného nebo mimosoudní vyrovnání, k tomu, že čistý příjem převyšuje tržby společnosti. K této situaci mohou přispět i neobvyklé finanční události, jako jsou velké daňové refundace nebo prodej aktiv, které nejsou součástí běžného provozu.
3. Problémy s uznáváním výnosů: Někdy mohou agresivní postupy uznávání výnosů, jako je zaznamenávání výnosů z dlouhodobých smluv před dokončením práce nebo zaúčtování výnosů z prodeje před dodáním produktu, dočasně zvýšit vykázaný příjem.
Příjmy vs. výnosy – příklady
Podívejme se, jak se tržby a příjmy liší v reálném životě:
1. Microsoft: Ve fiskálním roce 2023 dosáhl Microsoft tržeb ve výši přibližně 211 miliard dolarů z různých segmentů podnikání, včetně cloudových služeb jako Azure, softwarových produktů jako Windows a Office a prodeje hardwaru z zařízení jako Surface. Na druhé straně jeho provozní zisk za stejné období činil přibližně 88 miliard dolarů.
Rozdíl mezi těmito čísly zdůrazňuje provozní efektivitu společnosti Microsoft a její schopnost přeměnit významnou část výnosů na zisk.
2. Netflix: Netflix v roce 2023 vygeneroval tržby ve výši přibližně 33,7 miliardy dolarů, a to především díky své rozsáhlé globální základně předplatitelů a nabídce obsahu. Čistý příjem společnosti za stejné období však činil přibližně 5,4 miliardy dolarů.
Čistý příjem společnosti Netflix je mnohem nižší než její tržby, protože investuje značné prostředky do tvorby originálního obsahu, získávání licencí a údržby své streamovací technologie. Navíc značné výdaje na marketing a propagaci za účelem přilákání a udržení předplatitelů mají vliv na ziskovost.
Zlepšete sledování výnosů a příjmů pomocí ClickUp
Porozumění rozdílu mezi tržbami a příjmy je nezbytné pro chytré finanční řízení. ClickUp je dokonalý nástroj pro hladké sledování a správu vašich financí.
Díky aktualizacím v reálném čase v ClickUp Dashboard můžete vizualizovat klíčové metriky, jako jsou celkové tržby a čistý příjem, a mít tak vždy přehled a činit rozhodnutí na základě dat.
Pomocí ClickUp Goals si stanovte jasné cíle v oblasti tržeb a příjmů a slaďte svůj tým s finančními cíli. Přizpůsobitelné šablony, jako je šablona účetnictví a šablona rozpočtové zprávy, vám pomohou zefektivnit finanční procesy a zajistit, že vám nic neunikne.
Začněte s ClickUp ještě dnes a získejte snadno kontrolu nad svými financemi.
Často kladené otázky
1. Je celkový příjem stejný jako hrubý výnos?
Hrubé tržby označují celkové výnosy z prodeje před jakýmikoli odpočty, zatímco celkový příjem je částka, která zbývá po odečtení všech výdajů, daní a nákladů od tržeb.
2. Jsou tržby vždy ziskem?
Ne. Tržby jsou celkové peníze vygenerované z prodeje, zatímco zisk ukazuje, kolik z těchto tržeb zůstane po pokrytí všech výdajů, včetně provozních nákladů, daní a dalších odpočtů.
3. Je můj celkový příjem mým hrubým příjmem?
Ne nutně. Hrubý příjem se obvykle vztahuje na výdělky před odečtením daní a dalších výdajů. Celkový příjem je širší pojem, který zahrnuje všechny zdroje příjmů, a to jak před odečtením, tak po odečtení, v závislosti na kontextu.
4. Jsou tržby totéž co příjem?
Tržby a příjmy spolu souvisejí, ale nejsou totožné. Tržby jsou celková částka získaná z prodeje, zatímco příjmy obecně označují zisk nebo čistý příjem po odečtení všech výdajů od tržeb.