10 bezplatných šablon pro výkaz zisků a ztrát, které zjednoduší vaše účetní procesy

Být účetním znamená milovat čísla, ale čísla vás ne vždy milují také.
Od pozdních nocí strávených vyrovnáváním firemních účtů až po nekonečné zírání na tabulky, abyste zjistili, proč se čísla ve vašem výkazu zisků a ztrát neshodují, může být tato práce někdy opravdu náročná!
Naštěstí mohou šablony pro výkaz zisků a ztrát pomoci finančním týmům efektivněji zvládat jejich úkoly. Tyto předformátované dokumenty fungují jako stetoskop pro hodnocení finančního zdraví vašeho podniku – naslouchají tepům vašich operací a shrnují aktuální nebo předpokládané náklady, výnosy a výdaje za účetní období.
Zůstaňte s námi a zjistěte, jak udržet své podnikání naživu a prosperující pomocí 10 špičkových šablon pro výkaz zisků a ztrát určených pro účetní superhrdiny! 🦸
Co je to šablona pro výkaz zisků a ztrát?
Šablona pro výkaz zisků a ztrát (P&L) obsahuje pro forma výkaz zisku a ztráty, který zjednodušuje vytváření finančních prognóz a provádění meziroční analýzy růstu (YoY). Poskytuje komplexní přehled o finančním zdraví podniku prostřednictvím položek, jako jsou:
- Příjmy nebo prodejní toky
- Fixní náklady (např. nájemné)
- Opakující se výdaje (například účty za služby)
- Odpisy
- Náklady na prodané zboží (COGS)
- Daňové a rezervy na nedobytné pohledávky
- Hrubý a čistý zisk
Výkaz zisků a ztrát nebo šablona zjednodušuje reporting a analýzu tím, že poskytuje standardizovaný formát, který zajišťuje konzistentnost při výpočtu a sledování finančních údajů.
Díky nim mohou zainteresované strany rychle vyhodnotit finanční výkonnost společnosti, aniž by musely vytvářet složité tabulky od nuly, což usnadňuje udržení náskoku před konkurencí a zachování udržitelného provozu.
Tyto šablony jsou určeny pro firmy všech velikostí, od start-upů po velké korporace. Dokument můžete přizpůsobit pro měsíční, roční nebo čtvrtletní obchodní zprávy, což vám umožní porovnávat data, odhalovat vzorce v příjmech a výdajích a činit informovaná rozhodnutí pro růst vašeho podnikání. 🌱
Co dělá šablonu pro výkaz zisků a ztrát dobrou?
Kvalitní šablona pro výkaz zisků a ztrát může hrát významnou roli při rozhodování o schválení nebo zastavení investic a operací. Vzhledem k vysokým sázkám by měla být:
- Komplexní: Měla by pokrývat relevantní zdroje příjmů a typy výdajů a poskytovat spolehlivý obraz o finančních výsledcích podniku.
- Vizuální soudržnost: Šablona pro výkaz zisků a ztrát by měla být dobře strukturovaná a snadno navigovatelná, s možností zahrnout grafy a tabulky, které pomáhají odhalit trendy a pochopit data na první pohled.
- Přizpůsobitelné: Každý podnik je jedinečný, proto by šablona měla umožňovat přizpůsobení vašim konkrétním provozním potřebám.
- Uživatelsky přívětivé: Šablonu by měli být schopni používat a rozumět jí i ti, kteří nemají finanční vzdělání. Vhodné jsou výzvy nebo zástupné symboly, které usnadňují zadávání dat.
- Vhodné pro analytické účely: Dobrá šablona by měla nejen zaznamenávat čísla, ale také vám pomáhat vypočítávat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako je hrubá zisková marže nebo návratnost investic (ROI) do mzdových nákladů.
- Sdíletelné: Šablona pro výkaz zisků a ztrát by měla být kompatibilní s běžnými tabulkovými procesory, jako je Microsoft Excel nebo Google Sheets, aby se snadno používala a sdílela.
10 bezplatných šablon pro výkaz zisků a ztrát k vytvoření spolehlivých výkazů příjmů
Náš seznam 10 nejlepších BEZPLATNÝCH šablon pro výkaz zisků a ztrát v ClickUp a Excelu ohromí vaše účetní a účetní týmy! Pojďme se podívat na příklady použití každé z nich. 💸
1. Šablona hlavní účetní knihy ClickUp
S šablonou hlavní knihy ClickUp získáte osobního finančního asistenta, který sleduje nejen vaše výkazy zisků a ztrát, ale i celé účty vaší společnosti! 🤩
Tato intuitivní a uživatelsky přívětivá šablona vám pomůže vést přesné finanční záznamy o vašich debetních a kreditních položkách a peněžních tocích, abyste vždy měli přehled o tom, odkud vaše peníze pocházejí a kam směřují.
Šablona zisků a ztrát obsahuje přizpůsobená vlastní pole pro zaznamenávání atributů transakcí, jako jsou název účtu, typ účtu, datum transakce, příjem, číslo záznamu, debet, kredit, DrCr a typ účetního záznamu. Po zaznamenání transakcí můžete automaticky použít čtyři hlavní zobrazení dokumentu k vytvoření různých finančních výkazů.
Pokud chcete vytvořit finanční přehled, použijte zobrazení Profit & Loss Board (Přehled zisků a ztrát). Vizualizuje vaše příjmy, výdaje a zisky na základě zaznamenaných transakcí a poskytuje vám tak v reálném čase přehled o tom, jak si vedete. Položky v přehledu můžete sledovat a překlasifikovat pouhým přetažením po tabuli.
Podobně zobrazení Rozvaha automaticky zobrazuje všechna vaše aktiva, pasiva a vlastní kapitál. Toto zobrazení urychluje proces odsouhlasení účtů a udržuje konzistentnost vašich záznamů.
Zobrazení Hlavní účetní kniha a Seznam transakcí jsou ideální pro sledování každodenních transakcí seskupených podle názvu účtu nebo jiného parametru, což vám umožňuje rychle upravovat nebo aktualizovat konkrétní pole.
2. Šablona zprávy o rozpočtu ClickUp
K měření zisků a ztrát je třeba porovnat rozpočtové a skutečné údaje. Sledování rozpočtu a vykazování za různá účetní období je však často časově náročné. Právě v tomto ohledu může šablona ClickUp Budget Report Template znamenat zásadní změnu. 🤑
Jednou z vynikajících vlastností této šablony jsou její předem připravené sekce pokrývající pět klíčových finančních aspektů:
- Zisk a ztráta: Speciální sekce pro podrobné uvedení předpokládaných a skutečných výnosů a marží.
- Rozpis tržeb: Představuje rozpis vašich tržeb (skutečných a cílových) v jednotlivých regionech.
- Výdaje: Pomáhá kategorizovat a porovnávat provozní výdaje s rozpočtovanými hodnotami.
- Rozvaha: Ukazuje rozdíly mezi příjmy a výdaji.
- Souhrn konkurence: Pomáhá porovnat vaše tržby a podíl na trhu s předními konkurenčními značkami.
Tato systematická struktura vám pomůže naplánovat výdaje vaší firmy a stanovit cíle pro budoucí výkonnost. Šablona obsahuje výchozí sloupcový graf pro zobrazení finančních údajů za různá časová období, ale můžete přidat i vlastní grafy.
Najdete zde dvě základní sekce pro finanční monitorování a analýzu: sekce Výkonnost za aktuální měsíc vám umožňuje pečlivě rozepsat příjmy a výdaje vaší společnosti za aktuální měsíc a nabízí tak přehled o vaší finanční výkonnosti v reálném čase. Sekce Roční výkonnost se pak zabývá výkonností vaší společnosti za celý rok.
3. Šablona ClickUp Sales Tracker
Zlepšete rozhodovací schopnosti svých prodejních týmů pomocí šablony ClickUp Sales Tracker. Díky její řadě funkcí můžete pečlivě sledovat svůj prodejní proces a podnikat kroky k dosažení ziskových cílů! 🥇
Abyste mohli začít s touto šablonou pracovat, musíte nejprve definovat produkty nebo služby, které nabízíte k prodeji. Pomocí vlastních polí můžete zadat širokou škálu údajů, od nákladů na dopravu a jednotkových nákladů až po typ produktu a počet vrácených kusů. Nastavte si cílový zisk a ziskovou marži, abyste mohli začít sledovat ziskovost realizovaných prodejů.
Vlastní stavy, jako například Dokončeno, Cíl splněn, Cíl nesplněn, Nezahájeno a Probíhá, vám pomohou dohlížet na vaše operace a optimalizovat prodejní proces.
Využijte zobrazení Stav prodeje podle seznamu produktů k uspořádání a analýze vašich prodejních dat podle typu produktu. Zobrazení Objem prodeje za měsíc je v podstatě podobné předchozímu, s tím rozdílem, že vaše data organizuje podle měsíce pomocí rozevíracího pole.
Pro komplexnější přehled můžete také prozkoumat tabulku sledování prodeje, která zobrazuje vaše celkové prodejní čísla v přehledném tabulkovém formátu. Pomocí ClickUp Goals nastavte prodejní metriky, jako jsou náklady na prodej, tržby a celková hodnota zákazníka, a sledujte je v reálném čase pomocí dashboardů.
4. Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp
Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp poskytuje efektivní řešení pro sdělování informací, jako jsou prodejní kvóty, výdaje a zisk/ztráta, a slouží jako komplexní záznam individuálních výsledků každého prodejce. Je ideální pro týmy, které se silně spoléhají na studené hovory a následné kontakty, protože:
- Vizualizuje pokrok směrem k měsíčním prodejním cílům.
- Určete oblasti, které je třeba zlepšit, a ztrátové procesy.
- Pomáhá rychleji využít ziskové příležitosti
Řekněme, že vedete prodejní tým, který se zabývá oslovováním potenciálních klientů ohledně vašeho náborového softwaru – tato šablona může být v mnoha ohledech cenným zdrojem informací. Sekci Nejlepší prodejci můžete použít k vyzdvižení výjimečných jednotlivců, kteří dosáhli vysoké měsíční konverzní míry.
To nejen posílí pocit uznání, ale také pomůže vašemu týmu analyzovat osvědčené postupy, které přispěly k dosažení cíle.
V sekci Konverzní poměr za týden můžete systematicky sledovat týdenní výsledky. Například zaznamenání 10% konverzního poměru v prvním týdnu a 8% poměru ve druhém týdnu vám pomůže identifikovat a napravit příčinu poklesu.
Souhrn konverzních poměrů obvykle poskytuje stručný a informativní přehled o vývoji tržeb za kratší období a odhaluje pozitivní nebo negativní trendy. Pro rychlejší pochopení můžete přidat grafy a tabulky, které vizualizují získané informace.
5. Šablona ClickUp pro závazky
Špatně spravované procesy účtů splatných se mohou snadno proměnit v děsivou halloweenskou noční můru, včetně chybějících papírových dokladů a zpackaných záznamů dat. Šablona ClickUp Accounts Payable Template poskytuje elegantní a jednoduché řešení pro správu záznamů faktur a sledování plateb s elegancí, díky čemuž vaše dodržování předpisů nebude žádná strašidelná podívaná. 🎃
Doplňte podrobnosti o svých závazcích pomocí vlastních polí pro atributy jako nezaplacený zůstatek, částka faktury, počáteční datum splatnosti, celkové datum splatnosti, konečná platba, typ platby, e-mail a platební podmínky.
Pokud však chcete tuto šablonu pro výkaz zisků a ztrát používat jako profesionál, využijte její tři jedinečné pohledy, abyste získali užitečné platební údaje pro své výkazy zisků a ztrát. Například:
- Zobrazení seznamu závazků: Seskupuje faktury podle stavu (přijatá faktura, směrování, ověření a dokončeno), čímž poskytuje jasný přehled o stavu každé faktury.
- Tabulkový přehled typů plateb: kategorizuje faktury podle typu platby, což zjednodušuje identifikaci různých způsobů platby.
- Zobrazení platebního procesu: Nabízí podrobný přehled všech faktur, které jsou seskupeny podle stavu a priority, zatímco Kanban Board zobrazuje faktury v oblíbeném formátu karet.
A to není vše!
Interaktivní funkce Kanban Board umožňuje kliknutím na jednotlivé karty zobrazit informace o každé faktuře, přidat poznámky a připojit soubory. Aktualizace stavu platby jednoduchým přetažením karet po tabuli zefektivňuje proces zpracování finančních závazků a obchodních výdajů.
6. Šablona zprávy o výdajích ClickUp
Přetížení účetní by mohli využít něco jednoduchého, ale neuvěřitelně efektivního k sestavení přesných výkazů výdajů – například šablonu výkazů výdajů ClickUp. Tato šablona je předem vybavena standardním formátováním, bannery a styly, díky čemuž je proces vyplňování a sdílení výkazů výdajů uživatelsky přívětivější než kdykoli předtím. 🤓
Intuitivní rozhraní šablony podporuje všestranné sledování výdajů, ať už zaznamenáváte výdaje oddělení, provozní náklady nebo faktury dodavatelů. Najdete zde komplexní sekce pro zadávání podrobností o režijních nákladech, jako jsou zapojení členové týmu, přidělený rozpočet a výdajové položky, což zajišťuje, že všechny náklady související s konkrétním týmem nebo projektem jsou důkladně zdokumentovány.
Sekce Rozpis výdajů obsahuje tabulku, do které můžete zaznamenávat výdaje, včetně data, popisu a podkategorií, jako jsou jídlo a cestování. Z důvodu dodržování předpisů můžete připojit fotografie účtenek a poskytnout popisy přímo v šabloně. Po dokončení zprávy je k dispozici prostor pro recenzenty, kteří dokument schválí a podepíší.
Tuto šablonu pro výkaz zisků a ztrát často používají týmy pro plánování rozpočtu k vytváření zpráv o odhadech výdajů, které zase pomáhají při prognózování zisků.
7. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Sledujte své příjmy, výdaje, zisky a ztráty hladce pomocí šablony finančního analytického reportu ClickUp. Využívá kouzlo předem připravených tabulek, které zjednodušují náročné úkoly, jako je zadávání finančních údajů a sledování změn.
Vizuální pomůcky šablony poskytují přehledy analýzy peněžních toků, likvidity, rozvah a zadluženosti, díky čemuž jsou všechny informace přístupnější i pro osoby, které se finančnictvím nezabývají. 💵
Spusťte šablonu a zadejte základní informace o společnosti, včetně loga, adresy a kontaktních údajů. Poté vytvořte přehled finančních údajů pomocí poutavých grafů a tabulek v rámci sekce Investment Essentials.
Díky sekcím věnovaným ocenění a analýze rizik můžete přidat data, která poskytují hluboký vhled do finanční situace společnosti. Na závěr shrňte svou finanční analýzu v sekci Podrobné výsledky , kde můžete nabídnout postřehy, tipy na zlepšení a stručné shrnutí všeho, co bylo řečeno.
Díky nastavení vlastních oprávnění máte úplnou kontrolu nad tím, kdo může nahlížet do citlivých údajů vaší společnosti a zda je může upravovat, nebo pouze sledovat z povzdálí.
Tuto šablonu lze také použít pro:
- Porovnání investičních portfolií na základě ziskovosti
- Hledání mezer ve výkonnosti společnosti ve srovnání s průmyslovými standardy
- Identifikace možností snížení nákladů
8. Šablona zisků a ztrát v Excelu od CorporateFinanceInstitute
Pokud chcete vytvořit tabulku výkazu zisků a ztrát, je ideální volbou šablona Excel Profit and Loss Template od CorporateFinanceInstitute. Tento dokument podporuje jak měsíční, tak roční výkazy.
Po stažení tohoto souboru začněte zadávat finanční údaje do určených buněk. Šablona pokrývá typické položky výdajů a příjmů – stačí pouze nahradit informace v buňkách s modrými čísly skutečnými údaji. Číselné buňky s černým písmem obsahují pevně zadané vzorce, které byste měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že konečné výpočty dávají smysl.
Máte možnost vytvořit pravidelnou celoroční finanční zprávu nebo průběžnou verzi za daný rok. Až budete hotovi, uložte soubor jako dokument Excel nebo PDF a máte hotovo.
9. Šablona výkazu zisků a ztrát v Excelu od SpreadsheetPage
Šablona výkazu zisků a ztrát v Excelu od SpreadsheetPage slouží jako praktický, předem navržený dokument pro vytváření finančních zpráv společnosti. Jedná se o jednoduchý finanční výkaz, který slouží k zaznamenávání údajů za konkrétní účetní období a komplexnímu znázornění finančního zdraví vaší společnosti prostřednictvím uvedení jejího čistého zisku nebo ztráty.
Obsahují klíčové prvky zisků a ztrát, jako například:
- Výnosy
- Náklady na prodej (prostřednictvím stavu zásob)
- Provozní náklady
- Slevy a příplatky
- Daňové výdaje
Ačkoli tato šablona poskytuje pevný základ, budete muset ručně zadat souhrny transakcí do výkazu. Nabízí flexibilitu při definování názvů kategorií prostřednictvím kódů účtů v listu Účetní osnova, což uživatelům umožňuje vytvářet přizpůsobené zprávy. 🧾
10. Šablona výkazu zisků a ztrát pro Excel od ExcelDataPro
Šablona výkazu zisků a ztrát ExcelDataPro s barevným rozlišením je připravená k použití v aplikacích Excel, Google Sheets a OpenOffice Calc a je navržena tak, aby vám pomohla připravit podrobné výkazy příjmů během chvilky.
Tato přizpůsobivá šablona umožňuje shrnout finanční výsledky vaší společnosti za čtvrtletí, rok nebo měsíc. Stačí zadat finanční údaje do buněk s předdefinovanými vzorci a získáte údaje o zisku nebo ztrátě vaší společnosti.
Šablona je přehledně rozdělena do tří částí. V části Výnosy můžete zadat zdroje příjmů, jako jsou Tržby z prodeje, Tržby ze služeb a Úrokové výnosy. V části Výdaje uveďte všechny náklady vaší společnosti, včetně nákladů na reklamu, nákladů na prodané zboží, nákladů na služby, nákladů na zaměstnance a dalších. V sekci Souhrn a daně uvádějte přehled hrubého zisku před zdaněním a daně z příjmů, jehož výsledkem je čistý zisk.
Než šablonu použijete, ujistěte se, že její formát a vzorce jsou kompatibilní s předpisy ve vaší zemi.
Staňte se finančním guru s nejlepšími šablonami pro výkaz zisků a ztrát
Výkazy zisků a ztrát a šablony nejsou jen finančními nástroji – jsou to sérum pravdy pro vaši firmu. Každá aktualizace vám poskytne jasnější přehled o tom, jak vaše rozhodnutí ovlivňují konečný výsledek. Toto zvýšené povědomí vás motivuje k hledání inovativních řešení a zefektivnění provozu pro dosažení optimální ziskovosti.
Pokud hledáte další šablony pro finance a účetnictví, prozkoumejte knihovnu šablon ClickUp. Platforma je také integrována s několika účetními softwarovými řešeními, což vám umožňuje udržovat komplexní interní wiki stránky pro zefektivnění finančních informací. 💖