Jak provést kompletní audit CRO?

I přes zkušenosti SEO specialistů, výkonných marketérů a špičkových vývojářů se mnoho společností stále potýká s problémem, jak přeměnit návštěvníky webových stránek na platící zákazníky. V důsledku toho nedosahují svých širších obchodních cílů.
Pokud konverze klesají, audit optimalizace konverzního poměru může odhalit, kde se něco pokazilo.
Audit CRO vám pomůže vyhodnotit výkonnost vašeho webu z pohledu cílové skupiny, odhalit problémy v zákaznické cestě a optimalizovat celkovou uživatelskou zkušenost.
Podívejme se blíže na to, jak audit CRO funguje a jak se provádí.
Co je audit CRO?
Audit CRO je podrobné hodnocení vaší webové stránky nebo digitálního produktu, jehož cílem je identifikovat překážky konverze a příležitosti ke zlepšení konverzního poměru.
📌 Pokud bychom například prováděli audit konverze pro značku prodávající své produkty na Amazonu, analyzovali bychom:
- Názvy produktů: Jsou jasné, relevantní a optimalizované pro klíčová slova?
- Popisy produktů: Komunikují výhody a řeší problémy uživatelů?
- Obrázky: Jsou profesionální, ve vysokém rozlišení a informativní?
- Ceny: Jsou konkurenceschopné, transparentní a v souladu s vnímanou hodnotou?
- Recenze: Jsou negativní recenze řešeny a je dostatek pozitivních recenzí, aby se vytvořila sociální důvěryhodnost?
- Uživatelská zkušenost: Mohou uživatelé snadno procházet, číst a interagovat s produktovými stránkami?
- Výzva k akci (CTA): Jsou výzvy k akci viditelné, přesvědčivé a vedou k zamýšleným interakcím uživatelů?
- Mobilní zařízení: Je stránka produktu optimalizována pro menší obrazovky a responzivní design?
Nástroje CRO vám umožní pochopit zkušenosti vašich zákazníků z jejich pohledu.
⭐️ Doporučená šablona
Šablona ClickUp A/B Testing Template je vaším nepostradatelným nástrojem pro provedení důkladného auditu CRO. Pomůže vám uspořádat hypotézy, sledovat výkon experimentů a dokumentovat výsledky – to vše v jednom centralizovaném pracovním prostoru. Díky integrovaným vlastním polím a několika zobrazením můžete zefektivnit testování, upřednostnit nápady a rychleji škálovat to, co funguje.
Proč provést audit CRO?
Můžete dosáhnout obchodního úspěchu pouze na základě své intuice? To je to, k čemu se zavazujete, když vynecháte proces auditu CRO.
Strukturovaný audit optimalizace konverzního poměru pomáhá odhalit skutečné problémy, což vám umožní opravit to, co nefunguje, optimalizovat konverze a soustředit své optimalizační úsilí tam, kde je to nejdůležitější.
Zde je několik důvodů, proč je to pro vaši firmu chytrý krok:
📍 Analyzujte celou uživatelskou cestu, abyste našli body odchodu v konverzním trychtýři a zjistili, kde uživatelé odcházejí, než se stanou platícími zákazníky.
🧪 Proveďte A/B testy, abyste vyhodnotili prvky stránky, jako jsou neúčinné výzvy k akci, nevhodné rozvržení a slabé nadpisy, které mohou snižovat míru konverze.
🔎 Proveďte audit uživatelské zkušenosti na různých zařízeních, abyste odhalili problémy na stránkách produktů, pomalé načítání nebo špatnou optimalizaci pro mobilní zařízení.
🎯 Zhodnoťte, zda jsou sdělení na vaší vstupní stránce v souladu s cílovou skupinou a zda je vaše hodnotová nabídka dostatečně silná, aby podnítila akci.
📋 Zkontrolujte formuláře a procesy platby, abyste odhalili problémy s použitelností, snížili obtíže uživatelů a vybudovali důvěru v proces konverze.
💰 Zvyšte spokojenost zákazníků a snižte náklady na akvizici tím, že přeměníte více stávajících návštěvníků vašeho webu, aniž byste zvyšovali výdaje na reklamu.
Kroky k provedení auditu CRO
Optimalizace konverzního poměru ve skutečnosti nespočívá v optimalizaci webových stránek, ale v optimalizaci rozhodnutí. Stránka sama o sobě je prostředkem k dosažení cíle, nikoli cílem samotným.
Zde je podrobný postup, jak provést efektivní hodnocení za účelem optimalizace konverzních poměrů.
Krok 1: Zkontrolujte chování uživatelů
Začněte analýzou chování uživatelů. Porozumění tomu, jak návštěvníci interagují s vaším webem, je klíčové pro identifikaci problémových míst.
Společnost McKinsey uvádí, že organizace využívající analýzu behaviorálních dat zaznamenávají o 85 % vyšší růst tržeb a o více než 25 % vyšší hrubé marže než jejich konkurenti.
Jelikož nemůžete uživatele pozorovat osobně, jsou nástroje pro analýzu chování nevyhnutelné.
Například software pro vytváření heatmap vám poskytuje vizuální popis interakcí uživatelů tím, že je zvýrazňuje na klíčových webových stránkách. To znamená, že budete moci jasně vidět kliknutí, posuny a pohyby kurzoru a snadno detekovat oblasti interakce, body odchodu a problémy s použitelností.
Záznamy relací doplňují tuto funkci tím, že nabízejí videopřenosy skutečných relací na webových stránkách a v aplikacích. Můžete sledovat, jak uživatelé scrollují, klikají a pracují s poli formulářů nebo CTA, a pozorovat jejich chování na mobilních zařízeních.
Tyto nástroje pro optimalizaci webových stránek vám poskytnou komplexní přehled o tom, co funguje, co je matoucí a kde uživatelé mohou opouštět konverzní trychtýř.
Když všechny získané informace propojíte s nástrojem pro správu projektů, jako je ClickUp, vaše práce se stane desetkrát snazší.
S ClickUp můžete sledovat změny, centralizovat zpětnou vazbu od uživatelů a dokumentovat poznatky v reálném čase. Pochopíte, jak uživatelé interagují s vaším webem, a budete moci na základě těchto informací rychle a ve spolupráci jednat.
Zde je krátký náhled na to, jak můžete spravovat svůj projekt pomocí aplikace ClickUp pro práci, která je založena na umělé inteligenci 👇🏻
Krok 2: Vyhodnoťte rychlost načítání stránky a použitelnost na mobilních zařízeních
👀 Věděli jste, že... Více než 60 % globálního internetového provozu pochází z mobilních zařízení.
Pokud se vaše stránka načítá déle než sekundu, uživatelé ji pravděpodobně opustí, což vás bude stát návštěvnost a potenciální zákazníky.
Při auditu CRO je nezbytné posoudit rychlost stránky a použitelnost na mobilních zařízeních.
Abyste se vyhnuli ztrátě konverzí ve prospěch rychlejších konkurentů, musíte vyhodnotit svůj výkon napříč zařízeními a prohlížeči.
K zahájení můžete použít následující nástroje:
- Google Analytics a Google PageSpeed Insights vyhodnocují desktopovou a mobilní verzi vašeho webu a nabízejí hodnocení výkonu a jasná doporučení ke zlepšení uživatelské zkušenosti.
- GTmetrix analyzuje dobu načítání, označuje úzká místa ve výkonu a sleduje základní webové ukazatele, jako jsou LCP a TBT, na vstupních stránkách a stránkách produktů.
- WebPageTest testuje váš web na skutečných zařízeních z různých lokalit a měří klíčové metriky, jako je doba do prvního bajtu a doba úplného načtení, aby vám poskytl informace pro váš kontrolní seznam auditu CRO.
🧠 Zajímavost: S každou sekundou, o kterou se prodlouží doba načítání stránky, se zvyšuje potenciál 7% poklesu konverzí.
Při provádění auditu použitelnosti mobilních zařízení za účelem optimalizace konverzního poměru postupujte podle strukturovaného přístupu:
- Definujte klíčové konverzní cíle na mobilních zařízeních, jako jsou registrace, nákupy nebo odeslání formulářů.
- V auditu upřednostněte kritické části webových stránek a konverzní body.
- Využijte uživatelské testování a analytická data k pochopení toho, jak uživatelé interagují s mobilními prvky.
- Identifikujte problematické body, kde uživatelé váhají, opouštějí nebo přerušují proces.
- Formulujte a testujte hypotézy pomocí A/B testování, abyste ověřili účinnost optimalizačních opatření.
- Analyzujte výsledky a proveďte kvantitativní zlepšení založená na datech, která podpoří vyšší konverze a větší spokojenost zákazníků.
Krok 3: Analyzujte konverzní trychtýře
Analýza konverzního trychtýře je klíčem k odhalení cenných informací o tom, kde se zákazníci zasekávají.
Nejprve však musíte definovat své cíle – ať už se jedná o registraci, nákup nebo odeslání formuláře. Poté zmapujte cestu uživatele v každém kroku vedoucím k tomuto výsledku, abyste mohli efektivně řídit proces optimalizace.
Tento vizuální rozbor vám pomůže sledovat, jak uživatelé interagují s různými částmi webových stránek, a izolovat konverzní body, kde dochází k třenicím.
Zde můžete použít ClickUp Mind Maps k snadnému nakreslení pracovních postupů a plánování strategií získávání klientů. Ve skutečnosti můžete použít funkci Re-Layout k reorganizaci hierarchie mapy při zachování její čitelnosti.
Nyní můžete sledováním každé fáze identifikovat uživatele, kteří opouštějí stránku pokladny nebo se zdržují na registračním formuláři, a poté prozkoumat chování uživatelů, které za těmito odchody stojí.
Cílem je zde identifikovat konkrétní problematické body a vyřešit je pomocí praktických změn.
Takové změny mohou znamenat zjednodušení formuláře, zlepšení srozumitelnosti CTA, zrychlení načítání stránek nebo optimalizaci toku uživatelů mezi stránkami produktů a vstupní stránkou.
📌 Například pokud uživatelé neustále váhají na stránce s cenami, zobrazte kontextovou nápovědu, ve které vysvětlíte své plány nebo nabídnete odkaz na rychlý chat.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % uživatelů v našem průzkumu v současné době využívá AI zabudovanou do platforem pro zvýšení produktivity, což naznačuje, že většina nástrojů zatím nenabízí intuitivní a kontextové prostředí, které uživatelé očekávají.
Otázka tedy zní: Dokáže vaše AI skutečně provádět automatizaci na základě prostých textových pokynů? ClickUp Brain to dokáže.
Je přímo integrován do vašich pracovních postupů – shrnuje vlákna komentářů, vylepšuje obsah, načítá data z pracovního prostoru, generuje vizuální prvky a mnoho dalšího. Žádné přepínání mezi nástroji. Žádné dohady.
Proto 40 % uživatelů ClickUp nahradilo více než 3 aplikace naším komplexním řešením pro práci.
Krok 4: Zkontrolujte texty, výzvy k akci a formuláře
Hledejte prvky, které by vám mohly přinést největší zisky, a otestujte je jako první: předmět zprávy a výzvu k akci.
Jak přesně zkontrolujete, zda jsou vaše texty a výzvy k akci dostatečně přesvědčivé?
Začněte tím, že zkontrolujete, zda váš obsah odpovídá očekáváním vaší cílové skupiny.
- Odpovídají sdělení jejich potřebám a záměrům?
- Je tón konzistentní a snadno čitelný?
Zvláštní pozornost věnujte hodnotové nabídce – uživatelé by měli okamžitě pochopit, co jim to přinese. Dále zkontrolujte, zda na vaší stránce nejsou nefunkční odkazy, zastaralé nabídky nebo pomalu se načítající obrázky.
Odstranění prvků stránky může být stejně účinné pro zvýšení konverzí jako přidání nebo úprava prvků na stránce.
Jakmile je váš obsah připraven, je čas ho otestovat. A/B testování v kombinaci s analýzou dat vám pomůže identifikovat, která verze textu, umístění CTA nebo designu formuláře vede k vyšším konverzím.
Organizace více experimentů však může být velmi náročná.
Pro usnadnění tohoto procesu použijte šablonu ClickUp A/B Testing Template.
Nabízí hotové struktury pro plánování a dokumentování vašeho testovacího workflow a šetří drahocenný čas, takže můžete:
- Získejte přehled o svých testovacích iniciativách a sledujte jejich průběh.
- Organizujte své experimenty pomocí zobrazení Seznam, Tabule, Kalendář nebo Časová osa.
- Pomocí vlastních polí zaznamenávejte údaje o výkonu, jako jsou míry konverze, výsledky testů a segmentace publika.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s personalizací marketingových iniciativ pro každou fázi nákupního procesu?
Zmapujte fáze cesty kupujícího v nástroji jako ClickUp nebo HubSpot a poté použijte dynamické bloky obsahu ve svých e-mailech nebo na vstupních stránkách (prostřednictvím platforem jako ActiveCampaign nebo Mutiny), abyste přizpůsobili sdělení dané fázi.
Například automaticky zobrazujte studie potenciálním zákazníkům ve střední fázi nákupního procesu a kalkulačky návratnosti investic těm ve fázi závěrečné.
Použití ClickUp pro správu auditu CRO
Jakmile shromáždíte všechny klíčové ukazatele výkonnosti – problematické body z heatmap, popisy produktů a výzvy k akci s vysokou konverzí a podrobné údaje o výkonu – je čas vše uspořádat na jednom místě. V tomto okamžiku se ClickUp stane vaším řídicím centrem CRO.
Podívejme se blíže na funkce ClickUp, díky nimž je tento nástroj ideální pro správu auditů CRO.
1. Sledujte úkoly auditu pomocí šablon a vlastních polí.
Nyní již pravděpodobně víte, že audit CRO zahrnuje několik složek.
Bez jasného systému je snadné ztratit přehled o zjištěních, přehlédnout konverzní body nebo zdvojovat úsilí v rámci týmu.
Právě v tomto ohledu vám pomohou šablony ClickUp, které vám umožní vše přesně zachytit a rychleji reagovat na poznatky, které zlepší vaši konverzní míru.
- Vytvářejte (a opakovaně používejte) šablony pro opakované úkoly, jako jsou kontroly vstupních stránek, analýza formulářů nebo sledování A/B testů. Nebo si vyberte z více než 1000 předem připravených šablon ClickUp.
- Personalizujte každou šablonu pomocí vlastních polí ClickUp, abyste zachytili klíčová data o chování uživatelů, jako jsou konverze, testovací verze nebo skóre tření.
- Zobrazujte a spravujte tato pole v zobrazení Seznam, Tabulka, Tabule nebo Kalendář, v závislosti na tom, jak váš tým pracuje.
- Pomocí oprávnění můžete řídit přístup, zejména pro hostující recenzenty nebo externí spolupracovníky.
Díky kombinaci strukturovaných šablon s podrobnými informacemi na úrovni políček udržuje ClickUp váš kontrolní seznam pro audit CRO přehledný, praktický a snadno škálovatelný – bez ohledu na to, kolik testů, webových stránek nebo metrik konverzních poměrů sledujete.
2. Spolupracujte s týmy pomocí komentářů v reálném čase a Dokumentů.
Audit CRO zahrnuje mezifunkční vstupy – od marketérů a návrhářů UX až po vývojáře a analytiky.
Bez hladké spolupráce dochází ke zpoždění úkolů, ztrátě poznatků a zpomalení implementace. Abyste tomu zabránili, potřebujete pro svůj auditní workflow komunikaci v reálném čase a centralizovanou dokumentaci.
ClickUp tento proces usnadňuje díky komentářům v reálném čase a ClickUp Docs:
💬 Přidávejte komentáře přímo do úkolů ClickUp nebo do dokumentů ClickUp, označujte kolegy a přiřazujte úkoly, aby vám nic neuniklo.
🏷️ Pomocí funkce ClickUp Assigned Comments přeměňte zpětnou vazbu na sledovatelné úkoly, čímž zajistíte odpovědnost a rychlejší provedení.
✍🏼 Spolupracujte živě v ClickUp Docs, abyste mohli psát, revidovat a sdílet zjištění z auditu optimalizace konverzních poměrů, včetně zpětné vazby od uživatelů, hypotéz a shrnutí A/B testů.
🔗 Propojte ClickUp Docs s úkoly, vložte data a řešte komentáře při provádění aktualizací – díky tomu bude proces auditu agilní a sledovatelný.
💡 Tip pro profesionály: Pokud jde o testování obsahu A/B, šablona ClickUp pro správu a testování obsahu A/B vám pomůže organizovat, testovat a sledovat varianty obsahu A/B na jednom místě, což usnadňuje sledování fází kampaně, konverzních poměrů a výkonu na první pohled.
3. Vizualizujte pokrok CRO pomocí dashboardů a milníků
Shromáždili jste poznatky, identifikovali problematické body a sdíleli zjištění se svým týmem. Nyní je čas vše sledovat – bez přehledu totiž vaše optimalizační úsilí ztratí na síle.
ClickUp řeší tento problém pomocí plně přizpůsobitelných dashboardů. S dashboardy ClickUp můžete:
- Sledujte klíčové metriky konverzních poměrů a trendy v zapojení uživatelů pomocí tabulek, grafů a datových karet.
- Centralizujte údaje o výkonu z A/B testů, vyplněných formulářů a konverzních trychtýřů, abyste mohli sledovat, co se zlepšuje a co ne.
- Vytvářejte zprávy pro různé zainteresované strany, které ukazují pokrok na vstupních stránkách, stránkách produktů a technických opravách.
To je názor Shikhy Chaturvedi, obchodní analytičky společnosti Cedcoss Technologies Private Limited, na ClickUp Dashboards.
Jako obchodní analytik mi funkce dashboardu v ClickUp výrazně usnadnila zobrazování dat přehledným a smysluplným způsobem. Funkce porovnání umožňuje přizpůsobení, díky kterému lze data zobrazit smysluplným a úplným způsobem, který je velmi snadno srozumitelný.
Mezitím vám ClickUp Milestones pomůže udržet audit strukturovaný a zaměřený na cíle.
Převádějte klíčové výstupy, jako je spuštění nového formuláře nebo dokončení testování použitelnosti, na vizuální kontrolní body (a nezapomeňte oslavit, když je dosáhnete!🤩). Milníky se zobrazují v zobrazení Gantt, Board a Timeline, což vašemu týmu poskytuje jasný přehled o kritických konverzích.
Tipy pro zvýšení konverzních poměrů
V jednom velmi zajímavém vlákně na Redditu se uživatel zeptal:
Moje konverzní poměr je 0,43 % s průměrnou hodnotou objednávky 692 AUD. Hledám tipy z první ruky, které skutečně pomohly zvýšit váš konverzní poměr.
Moje konverzní poměr je 0,43 % s průměrnou hodnotou objednávky 692 AUD. Hledám tipy z první ruky, které skutečně pomohly zvýšit váš konverzní poměr.
Pokud čelíte podobné výzvě, zde je několik praktických strategií, jak posílit vaše úsilí v oblasti optimalizace konverzních poměrů:
- Zjednodušte navigaci na svém webu, aby se uživatelé neztratili ve vašem funnelu – použijte jasné nadpisy, logickou strukturu stránek, drobečkovou navigaci a viditelný vyhledávací panel, abyste podpořili plynulejší zákaznickou cestu a snížili počet bodů, kde dochází k odchodu uživatelů.
- Používejte výrazné, kontrastní výzvy k akci, které vizuálně vynikají a podněcují k akci. Umístění a srozumitelnost tlačítek často rozhoduje o tom, zda se návštěvník webu stane platícím zákazníkem.
- Vytvářejte obsah, který informuje nebo řeší skutečné problémy uživatelů – ať už se jedná o vysvětlující video, sekci často kladených dotazů nebo blogový příspěvek optimalizovaný pro záměr uživatele, relevantní obsah zlepšuje zapojení uživatelů a buduje důvěru.
- Upřednostněte optimalizaci pro mobilní zařízení. Mnoho uživatelů opouští stránky kvůli nepraktickému rozvržení pro mobilní zařízení nebo pomalému načítání, proto se ujistěte, že vaše vstupní stránky, formuláře a stránky produktů jsou rychlé, responzivní a snadno ovladatelné.
- Přidejte sociální důkaz. Zvýraznění skutečných recenzí zákazníků, referencí nebo obsahu vytvořeného uživateli v blízkosti konverzních bodů s vysokým záměrem pomáhá budovat důvěryhodnost a snižovat váhání potenciálních zákazníků.
- Zjednodušte proces platby nebo registrace. Snižte třecí body odstraněním zbytečných polí ve formulářích, nabídkou platby jako host a aktivací automatického vyplňování, abyste neztratili uživatele v závěrečné fázi procesu konverze.
CRO-nicky podprůměrné výsledky? S ClickUpem už ne.
Hádat, proč uživatelé opouštějí vaši stránku a přecházejí k dalšímu výsledku vyhledávání, není efektivní přístup.
Úspěšný audit CRO vám sundá pásku z očí a dá vám zvýrazňovač, abyste mohli přesně označit, kde uživatelé odcházejí, co je přiměje zůstat a jak je jemně nasměrovat k té lákavé konverzi.
Od sledování chování uživatelů a opravy pomalé použitelnosti mobilních zařízení až po optimalizaci CTA, formulářů a toků trychtýře – ClickUp vám pomůže zvládnout vše jako profesionál.
Společnost QubicaAMF již ušetřila 40 % času, který dříve trávila zpracováváním tabulek, díky přechodu na ClickUp Dashboards.
Pokud tedy stále používáte pět nástrojů jen k analýze CTA... přestaňte. Zaregistrujte se místo toho do ClickUp!