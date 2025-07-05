20 šablon kalendáře Canva pro snadné plánování v roce 2025

Mezi pracovními termíny, narozeninovými oslavami, schůzkami a tou lekcí jógy, kterou neustále přeložíte, je těžké zabránit tomu, aby se váš život proměnil v cirkus s plánováním. A listování třemi různými kalendáři Google, napůl použitým diářem a lepícími poznámkami na ledničce také zrovna nepomáhá udržet váš život v pořádku.
Ale co kdyby existoval jednodušší a efektivnější způsob, jak organizovat svůj rozvrh? Existuje! Mnoho vizuálních nástrojů nabízí hotové šablony kalendářů, které jsou stylové, praktické a neuvěřitelně snadno přizpůsobitelné.
Platformy jako Canva a ClickUp jsou skvělými příklady softwaru, který vám umožní začít hned od začátku. Seřadili jsme nejlepší šablony z obou nástrojů, abychom vám plánování trochu usnadnili.
Co dělá šablonu kalendáře Canva dobrou?
Měl by být váš kalendář hezký? Ano, ale měl by vám také pomáhat držet se plánu, vyhnout se chybám v plánování a umožnit vám užít si proces plánování. Zde je několik tipů, co hledat v dobré šabloně:
- Přehledné rozložení dat: Zobrazuje dny, týdny a měsíce bez zbytečných detailů. Vyhledejte tučně vyznačená data, označené týdny a prostor pro poznámky.
- Více formátů zobrazení: Nabízí denní i měsíční rozvržení a podporuje změny orientace stránky pro různé styly plánování.
- Přizpůsobitelné sekce: Umožňují přidávat osobní kategorie. Upravitelné textové pole, barevně odlišené štítky a ikony pomáhají odrážet vaši skutečnou rutinu.
- Sledování úkolů a cílů: Obsahuje prostor pro denní úkoly a měsíční cíle. Kontrolní seznam nebo sledování návyků vám pomůže udržet si přehled.
- Minimální rozptýlení: Vyvážená jednoduchost a vizuální přitažlivost. Přehledné rozvržení vám umožní soustředit se na to, na čem záleží – na váš plán.
- Možnost tisku a sdílení: Snadné stažení ve formátech PDF, JPG a dalších bez narušení designu
- Možnosti přizpůsobení: Umožní vám změnit písma, barvy a rozvržení, aby byl kalendář jedinečný a nebyl jen dalším generickým kalendářem.
Vyberte si šablonu, která vyhovuje vašemu způsobu plánování.
👀 Věděli jste? Studie ukazují, že používání vizuálního kalendáře může výrazně snížit účinky plánovacího omylu – naší tendence podceňovat, jak dlouho úkoly trvají. Díky vizuálnímu znázornění termínů jsou lidé více nakloněni realistickému plánování a dodržování harmonogramů.
20 šablon kalendáře Canva pro lepší plánování
Hledáte správné šablony pro své osobní a profesionální potřeby? Vaše hledání končí zde:
1. Černobílá minimalistická šablona jednoduchého měsíčního kalendáře
Černobílá minimalistická šablona jednoduchého měsíčního kalendáře od Canva nabízí čistý a elegantní design, který je ideální pro měsíční plánování. Její přehledné rozvržení upřednostňuje funkčnost, díky čemuž je snadné sledovat důležité termíny a schůzky.
Tuto šablonu použijte k:
- Zaznamenávejte úkoly, cíle a připomenutí do měsíčních tabulek.
- Začněte svůj týden v neděli nebo v pondělí a přizpůsobte si písma, barvy a rozvržení přímo podle svých preferencí.
- Stáhněte si ji nebo vytiskněte ve vysokém rozlišení pro fyzické i digitální použití.
🔑 Ideální pro: Profesionály, studenty a minimalisty, kteří chtějí přehledný plánovací nástroj.
2. Barevná minimalistická šablona měsíčního kalendáře pro sociální média
Máte potíže s organizací a sjednocením svých příspěvků na sociálních sítích? Barevný minimalistický měsíční kalendář pro sociální sítě od Canva nabízí živé, ale přehledné rozvržení, které vám usnadní plánování obsahu. Přizpůsobte jej estetice své značky a mějte svůj plán publikování vždy pod kontrolou.
Tato šablona vám pomůže:
- Naplánujte a vizualizujte svůj měsíční obsah na sociálních médiích na první pohled.
- Přizpůsobte barvy, písma a rozvržení tak, aby odpovídaly identitě vaší značky.
- Seznamte typy obsahu a kanály, které jsou pro vás v daném měsíci prioritní.
🔑 Ideální pro: správce sociálních médií, tvůrce obsahu a majitele malých podniků.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte potíže s navrhováním v Canvě, aktualizujte prosím verzi iOS ve svém telefonu. Canva doporučuje pro optimální výkon používat zařízení s iOS 13 nebo novějším. Pokud vám však navrhování v Canvě na cestách stále připadá neohrabané, nejste sami – mobilní funkce mohou být omezené. Pro plynulejší plánování a aktualizace úkolů v reálném čase zkuste použít mobilní aplikaci ClickUp, která je navržena pro produktivitu na všech zařízeních.
3. Šablona osobního kalendáře v hnědé a krémové barvě
Pokud hledáte kalendář, který kombinuje funkčnost s přírodní estetikou, osobní kalendář v hnědé a krémové barvě vás potěší. Má minimalistický design v neutrálních tónech a přehledné rozvržení. Je univerzální pro profesionální i osobní použití.
Můžete:
- Přístup k vašemu stávajícímu designu prostřednictvím měsíčního rozvržení s dostatkem místa pro poznámky a schůzky.
- Přizpůsobte si písma, barvy a rozvržení přímo v Canvě tak, aby vyhovovaly vašemu osobnímu stylu.
- Přidejte osobní připomenutí, cíle nebo úkoly přímo do každého políčka s datem, abyste měli po celý měsíc přehled.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají stylový a funkční kalendář pro organizaci svého měsíce.
4. Šablona týdenního kalendáře obsahu sociálních médií v hnědé estetice
Týdenní plánování obsahu vám pomůže zůstat konzistentní, snížit stres na poslední chvíli a sladit vaše příspěvky s širšími cíli. Týdenní kalendář obsahu pro sociální média v hnědé estetice tento proces usnadňuje a je vizuálně příjemný.
S touto šablonou můžete:
- Plánujte denní příspěvky pro každou platformu v přehledném týdenním přehledu.
- Snadno zdůrazněte propagační akce, kampaně a cíle v oblasti zapojení.
- Sdílejte, upravujte a spolupracujte se svým týmem přímo v Canva a zajistěte si hladké řízení obsahového marketingu.
🔑 Ideální pro: Tvůrce obsahu a malé marketingové týmy, které chtějí mít obsah na celý týden připravený předem.
💡 Tip pro profesionály: Výzkumy ukazují, že nepořádek může zvyšovat úzkost, narušovat spánek a snižovat soustředění a produktivitu. Skvělým výchozím bodem pro uvedení vašeho života do pořádku je začít s plánovacím kalendářem.
5. Černá a červená moderní minimalistická šablona měsíčního kalendáře
Šablona moderního minimalistického měsíčního kalendáře v černé a červené barvě od Canva nabízí výrazný design, který je ideální pro osobní i profesionální použití. Každý měsíc je zobrazen na samostatné stránce, což poskytuje dostatek prostoru pro poznámky, schůzky a připomenutí. Šablonu lze v Canva plně přizpůsobit, takže můžete snadno upravit barvy, písma a rozvržení podle svých preferencí.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Zvýrazněte svůj plán pomocí výrazné černé a červené barevné kombinace.
- Prohlížejte si jeden měsíc po druhém na prostorných samostatných stránkách.
- Přidávejte poznámky, úkoly nebo připomenutí do vyhrazených sekcí.
🔑 Ideální pro: Všechny, kteří chtějí využít své stávající návrhy a pokračovat v odvážném, ale minimalistickém kalendáři pro organizaci domácnosti.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se vám zobrazují chyby nebo chybí některé funkce, může to být způsobeno tím, že používáte iOS 12 nebo starší verzi. Některé funkce Canva, jako je týmová spolupráce nebo animace, nemusí fungovat podle očekávání. Aktualizujte verzi iOS v nastavení telefonu nebo zkuste použít jiné zařízení, abyste dosáhli lepšího zážitku.
6. Černobílá jednoduchá minimalistická šablona měsíčního kalendáře
Vychutnejte si jednoduchost této černobílé minimalistické šablony měsíčního kalendáře, která vám pomůže soustředit se na to, co je opravdu důležité. Šablona pokrývá celé dva roky a nabízí přehledné rozvržení bez rušivých prvků, které je ideální pro efektivní plánování.
Tato šablona vám umožní:
- Sledujte 24 měsíců s jednotlivými měsíčními rozvrhy
- Použijte rozložení na šířku optimalizované pro stolní počítače, tablety a tisk.
- Zvýrazněte data a události pomocí velkorysého prázdného prostoru pod každým dnem.
- Rychlá úprava pomocí předformátovaných textových polí a zarovnání mřížky
🔑 Ideální pro: Jednotlivce nebo rodiny plánující projekty, školní semestry a osobní cíle.
7. Vícebarevná minimalistická šablona měsíčního plánovacího kalendáře
Díky barevnému kódování můžete kalendář rychle prohledávat, což snižuje mentální námahu a kognitivní zátěž. Šablona Multicolor Minimalist Monthly Planner Calendar Template od Canva vám pomůže snadno organizovat váš rozvrh pomocí odlišných barev pro různé úkoly a události.
Tuto šablonu použijte k:
- Organizujte si rok pomocí přehledných měsíčních náhledů
- Rozlišujte jednotlivé úkoly pomocí jedinečného barevného kódu.
- Přidejte poznámky a připomenutí do určených míst
🔑 Ideální pro: Studenty, kteří sledují zkoušky a úkoly, a manažery, kteří řídí více projektů.
8. Béžová minimalistická šablona týdenního plánovacího kalendáře
Beige Minimalist Weekly Planner Calendar využívá jemné béžové tóny a čisté rozvržení, aby vytvořil uklidňující pracovní prostor pro váš rozvrh. Vyvažuje jednoduchost s funkčností, aby snížil přetížení a upřednostnil vaše týdenní úkoly.
Tato šablona vám pomůže:
- Organizujte si svůj týden pomocí přehledného a strukturovaného rozvržení.
- Sledujte důležité úkoly a schůzky v samostatných sekcích.
- Přidejte poznámky a priority, abyste se mohli soustředit
🔑 Ideální pro: Projektové manažery a organizátory akcí, kteří koordinují týdenní schůzky a aktivity.
👀 Věděli jste, že... Přepínání mezi úkoly může zabrat až 40 % produktivního času zaměstnance. Dodržování správného rozvrhu v kalendáři může zabránit multitaskingu a zvýšit produktivitu!
9. Barevná šablona kalendáře pro týdenní plán lekcí sociálního a emocionálního učení Flat Mindfulness
Studenti v programech sociálně-emocionálního učení zaznamenávají 11bodový nárůst akademických výsledků – a u profesionálů může všímavost zmírnit stres a zvýšit motivaci k dosažení osobních cílů.
Barevná šablona kalendáře pro týdenní plán lekcí sociálního a emocionálního učení Flat Mindfulness vám umožní snadno začlenit praktiky všímavosti do vašeho týdenního režimu.
Tuto šablonu použijte k:
- Plánujte týdenní lekce SEL a mindfulness s přehledným a barevným rozvržením.
- Organizujte aktivity podle dne pro snadné sledování a konzistentnost.
- Přizpůsobte si text, barvy a sekce v Canva
- Vytvořte si prostor pro poznámky, reflexe a cíle.
🔑 Ideální pro: Školní poradce, pedagogy a jednotlivce, kteří plánují týdenní sezení a aktivity zaměřené na emoční učení.
10. Barevná ilustrovaná šablona týdenního kalendáře
Barevná ilustrovaná šablona týdenního kalendáře promění plánování v příjemný zážitek. Hravé ilustrace a zářivé barvy zpříjemní plánování a zlepšují paměť a soustředění.
Od zpracování osobních úkolů až po vytvoření dynamického kalendáře pro řízení projektů – tato šablona vnáší do vašich týdenních plánů přehlednost a kreativitu.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte si každý den pomocí speciálních sekcí pro úkoly a poznámky.
- Přidejte zábavné ikony a designy, aby bylo plánování zajímavější.
- Sledujte své návyky a opakující se činnosti pomocí speciálních vizuálních značek.
🔑 Ideální pro: Učitele, kteří plánují týdenní výuku a aktivity ve třídě, a profesionály, kteří organizují pracovní úkoly a schůzky.
🧠 Zajímavost: Kalendáře s barevným kódováním zlepšují zapamatování úkolů a vnímání času. Náš mozek přirozeně reaguje na barevné podněty, které nám pomáhají vizuálně kategorizovat, prioritizovat a rozlišovat mezi událostmi, díky čemuž je plánování intuitivnější a méně náročné.
11. Bílá jednoduchá kreativní šablona kalendáře pro sociální média
Šablona White Simple Creative Social Media Content Calendar vám nabízí čisté, minimalistické rozvržení, které vám umožní snadno plánovat, organizovat a sledovat váš obsah. Díky jejímu jednoduchému designu se můžete soustředit na tvorbu skvělého obsahu a zároveň mít vše perfektně zorganizované.
Tato šablona vám umožní:
- Naplánujte si příspěvky na sociálních médiích napříč různými platformami
- Zaznamenejte si nápady na obsah, typy, platformy, termíny a data zveřejnění na jednom místě.
- Přizpůsobte si rozvržení, písma a barvy v Canva.
- Sledujte pokrok a zveřejňujte stav, abyste zajistili konzistenci.
🔑 Ideální pro: Malé týmy zabývající se obsahovým marketingem, které rozšiřují kampaně na více platforem.
12. Šablona kalendáře pro plánování obsahu
Šablona kalendáře pro plánování obsahu Canva jde ještě o krok dál a kombinuje přehledný měsíční přehled s podrobným denním plánováním. Umožňuje vám vizualizovat celou vaši strategii obsahu a zároveň efektivně spravovat každý její prvek, a to vše v jednom přehledném a přizpůsobitelném rozvržení.
Tato šablona vám pomůže:
- Vizualizujte svůj měsíční obsahový plán pomocí přehledného kalendáře.
- Rozdělte si denní úkoly a termíny pro každý obsah.
- Sledujte typy obsahu, platformy, pokrok a zúčastněné strany v samostatných sekcích.
🔑 Ideální pro: Malé podniky koordinující marketingové a propagační aktivity.
13. Šablona kalendáře
Šablona kalendáře od Canva nabízí přehledné a přizpůsobivé rozvržení, které je ideální pro sledování vašeho měsíčního plánu. Její minimalistický design zajišťuje přehlednost, takže se můžete soustředit na své úkoly a schůzky bez zbytečných rozptýlení.
Tato šablona poskytuje spolehlivý rámec pro plánování osobních událostí a koordinaci úkolů a aktivit týmu.
S touto šablonou můžete:
- Označte si důležité termíny, jako jsou uzávěrky, události nebo schůzky, s dostatkem místa pro poznámky.
- Přidejte barevně odlišené štítky, abyste vizuálně oddělili pracovní, osobní nebo školní úkoly.
- Přizpůsobte si každou buňku kalendáře pomocí ikon, textu nebo zvýraznění.
- Přidejte poznámky nebo seznamy úkolů přímo do šablony, abyste je měli po ruce.
🔑 Ideální pro: Rodiny, které koordinují domácí události a aktivity, a profesionály, kteří spravují pracovní plány a termíny.
📮 ClickUp Insight: 32 % zaměstnanců má potíže s vyhrazením času pro sebe, ale pouze 14 % si jej blokuje v kalendáři. Pokud to není naplánováno, není to chráněno!
📆 Kalendář ClickUp vám pomůže rezervovat si osobní čas stejně jako schůzky. Synchronizujte s externími kalendáři, nastavte opakující se pracovní i osobní časové bloky a snadno upravujte svůj rozvrh přetahováním událostí nebo úkolů. Zabraňte práci na poslední chvíli, než se vkradla do vašeho volného času!
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
14. Měsíční plán pro rodinu Měsíční kalendář ve světle žluté barvě Černá šablona ve stylu Journalcore
Pokud vás unavuje žonglování s vyzvedáváním dětí ze školy, schůzkami a plánováním jídel bez jasného systému, pořiďte si měsíční kalendář pro rodinu od Canva. Pomáhá zaneprázdněným domácnostem udržet si přehled díky klidnému, minimalistickému rozvržení, které není přetíženým.
Žluté tóny a čistý černý text dodávají vašim měsíčním plánům strukturu a zároveň zachovávají vizuální klid.
Tuto šablonu použijte k:
- Zvýrazněte důležité termíny a události pomocí samostatných sekcí.
- Přidejte poznámky a připomenutí ke konkrétním datům pro lepší plánování.
- Přidejte samolepky ze stránky zdrojů v šabloně a ozdobte si svůj kalendář.
🔑 Ideální pro: Rodiny, které koordinují školní akce, schůzky a výlety.
15. Šablona pro týmové školení a pracovní kalendář na bílé tabuli v modré, žluté a béžové barvě v hravém profesionálním stylu
Team Training and Work Calendar Whiteboard od Canva usnadňuje plánování týdenních školicích modulů, kontrolních schůzek týmu a časových harmonogramů projektů. Jeho vizuální rozvržení pomůže vašim týmům udržet soulad se školicími moduly a upřednostnit neustálý růst.
Tato šablona vám pomůže:
- Ilustrujte školicí moduly pomocí nástrojů pro ruční kreslení a přidejte tvary a poznámkové lístky.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí sdílených kurzorů
- Sledujte čas pomocí časovače a zjistěte, kolik času zabere každá tréninková aktivita.
🔑 Ideální pro: personální oddělení organizující školení pro nové zaměstnance a zvyšování kvalifikace.
16. Profesionální měsíční kalendář v béžové, jasně žluté a světle modré barvě se šablonou ve stylu roztomilých samolepek
Šablona profesionálního měsíčního kalendáře kombinuje funkčnost s hravou estetikou, takže je ideální pro ty, kteří ocení nádech kreativity ve svém plánování.
Jeho přehledné rozvržení doplněné veselými samolepkami pomáhá uživatelům udržet si pořádek a zároveň přidává trochu zábavy do jejich měsíčního plánování.
Tato šablona vám umožní:
- Přizpůsobte barvy, písma a designové prvky tak, aby vyhovovaly vašemu stylu.
- Zvýrazněte důležité termíny barevnými samolepkami
- Přidejte poznámky a připomenutí přímo do kalendáře, abyste je měli po ruce.
🔑 Ideální pro: Profesionály, kteří sledují pracovní termíny a schůzky, a studenty, kteří spravují akademické rozvrhy.
🧠 Zajímavost: V 18. století zmizelo v Británii a jejích koloniích 11 dní, když se kalendář změnil z juliánského na gregoriánský. Lidé šli spát 2. září a probudili se 14. září!
17. Šablona hnědého kreativního plánovače pracovního rozvrhu
Brown Creative Work Schedule Planner je váš umělecký pomocník, který vám pomůže naplánovat velké nápady, skloubit projekty, které vás baví, a vytvořit prostor pro inspiraci mezi termíny. Je to vaše plátno pro produktivitu s prostorem pro kódování úkolů, blokování času na brainstorming a sledování kreativních nápadů.
S touto šablonou můžete:
- Naplánujte si pracovní dobu, schůzky a úkoly pro každý pracovní den.
- Přidejte osobní plány, přestávky a cíle, abyste vyvážili svůj rozvrh.
- Aktualizujte každý týden duplikováním šablony v Canva.
🔑 Ideální pro: Pracovníky na dálku a další zaneprázdněné profesionály, kteří se snaží oddělit pracovní čas od osobního času.
18. Černá a béžová moderní jednoduchá události pro tento týden Šablona příspěvku na Instagram
Pokud chcete své sledující informovat o nadcházejících událostech, použijte černobílou moderní jednoduchou šablonu pro Instagramový příspěvek s událostmi na tento týden, která vám umožní prezentovat týdenní události v přehledném a poutavém designu. Její minimalistické rozvržení zdůrazňuje klíčové detaily, takže vašemu publiku nic neunikne.
Tato šablona vám pomůže:
- Zvýrazněte týdenní události pomocí přehledného a moderního designu.
- Snadno přidejte podrobnosti události, jako jsou data, časy a místa konání.
- Pracujte s hotovými rozvrženími optimalizovanými pro příspěvky a příběhy na Instagramu.
- Zaujměte své publikum vizuálně přitažlivým a snadno čitelným formátem.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí, kteří propagují nadcházející představení a setkání; tvůrce obsahu, kteří chtějí pokračovat v navrhování na Canva a informovat své sledující o živých přenosech nebo uvedeních na trh.
19. Šablona marketingového kalendáře
Správa více marketingových kampaní, příspěvků na sociálních médiích a termínů pro obsah najednou může váš tým přetížit. Šablona marketingového kalendáře vám pomůže zorganizovat všechny detaily, od dat spuštění po propagační akce, v jediném přehledném měsíčním přehledu.
Díky tomu bude váš tým koordinovaný a na dobré cestě k dosažení všech cílů bez zmatků na poslední chvíli.
S touto šablonou můžete:
- Plánujte marketingové kampaně, zveřejňování obsahu a příspěvky na sociálních médiích na jednom místě.
- Zobrazte termíny, uvedení na trh a klíčové milníky v přehledné měsíční tabulce.
- Snadno spolupracujte sdílením kalendáře se svým týmem.
- Rychle aktualizujte a upravujte plány podle vývoje strategií.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, které spravují více kampaní současně, a tvůrce obsahu, kteří plánují blogové příspěvky, videa a obsah pro sociální média.
20. Šablona minimalistického měsíčního kalendáře
Sledování nabitého měsíce nemusí být složité. Minimalistický měsíční kalendář nabízí jednoduché a přehledné rozvržení, které vám pomůže zorganizovat schůzky, termíny a události na první pohled. Jeho čistý design umožňuje rychlé a bezproblémové plánování.
Tuto šablonu použijte k:
- Naplánujte si měsíc pomocí prostorných políček pro poznámky a schůzky.
- Udržujte svůj rozvrh přehledný a čitelný díky jednoduchému rozložení mřížky.
- Přidejte připomenutí nebo cíle do sekce minimalistických poznámek.
🔑 Ideální pro: Minimalisty, kteří preferují čisté a přehledné plánování bez rušivých prvků
Omezení Canva
Šablony kalendářů Canva nabízejí snadný a atraktivní způsob, jak rychle vytvořit design, ale mají i svá omezení. Zde je několik běžných nevýhod, které je třeba mít na paměti:
- Omezené možnosti přizpůsobení: Některé designové prvky a rozvržení lze upravovat pouze v rámci přednastavených hranic.
- Obecné styly: Šablony postrádají jedinečnost, většina kalendářů nabízí stejné funkce.
- Závislost na internetu: Canva vyžaduje stabilní připojení k internetu pro úpravy a ukládání návrhů.
- Pokročilé funkce jsou uzamčeny: Některé prémiové funkce a prvky jsou k dispozici pouze s placeným předplatným.
- Omezení spolupráce: Funkce pro týmovou práci v reálném čase nejsou tak robustní ve srovnání se specializovanými nástroji pro správu projektů.
- Nedostatky ve správě souborů: Chybí pokročilé nástroje pro organizaci verzí, sledování schválení nebo propojení aktiv s časovými osami.
- Problémy s kontrolou verzí: Správa více verzí návrhů prostřednictvím telefonu může být manuální a obtížně sledovatelná.
- Omezení formátu souborů: Podporuje pouze základní exporty jako PNG, JPG a PDF, bez pokročilých možností úpravy souborů.
- Výzvy v oblasti konzistence značky: Dodržování přísných pokynů pro značku může být bez prémiových prostředků nebo sad pro značku obtížné.
🧠 Zajímavost: Emoji kalendáře 📅 obvykle zobrazuje 17. červenec, protože právě v tento den společnost Apple poprvé oznámila iCal (nyní Apple Calendar).
Alternativní šablony Canva
Potřebujete alternativu k Canva, která nabízí nejen šablony kalendářů, ale také kompletní sadu funkcí pro správu?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Escritorio E., majitel malé firmy, říká:
ClickUp je velmi užitečný pro správu úkolů a udržování všeho organizovaného na jednom místě. Platforma je velmi intuitivní, nabízí vysokou úroveň přizpůsobení a usnadňuje stanovení priorit činností a dodržování termínů. Zejména správa úkolů výrazně zlepšila produktivitu našeho týmu a možnost zobrazit vše prostřednictvím dashboardů a seznamů je revoluční. Používám ji každý den, po celý den, a již jsem ji integroval s některými dalšími aplikacemi, jako jsou Toogl Track, Google Calendar a Microsoft Outlook.
ClickUp je velmi užitečný pro správu úkolů a udržování všeho organizovaného na jednom místě. Platforma je velmi intuitivní, nabízí vysokou úroveň přizpůsobení a usnadňuje stanovení priorit činností a dodržování termínů. Zejména správa úkolů výrazně zlepšila produktivitu našeho týmu a možnost zobrazit vše prostřednictvím dashboardů a seznamů je revoluční. Používám ji každý den, po celý den, a již jsem ji integroval s některými dalšími aplikacemi, jako jsou Toogl Track, Google Calendar a Microsoft Outlook.
Zde jsou nejlepší šablony pro plánování, které můžete použít spolu s dalšími funkcemi pro organizaci ClickUp.
1. Šablona kalendáře ClickUp
Šablona kalendáře ClickUp vám poskytuje plně přizpůsobitelný prostor pro plánování celého měsíce. Můžete ji použít k plánování svých osobních závazků, úkolů, schůzek a dalších aktivit. Nebo ji můžete použít jako sdílený kalendář pro svůj tým.
Umožní vám:
- Vyhraďte si čas, přidejte typ úkolu a další relevantní podrobnosti, jako je místo a pověření osoby.
- Vizualizujte práci, přeplánujte úkoly a spravujte časové osy projektů pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů úkolů, jako jsou Blokováno, Zrušeno, Hotovo, Probíhá a Pozastaveno.
- Sledujte, kolik času trávíte úkoly a událostmi, a pomozte tak s alokací zdrojů a analýzou produktivity pomocí ClickUp Time Tracking.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce a týmy, které chtějí spravovat úkoly, termíny a pokrok na jednom místě.
2. Šablona seznamu úkolů kalendáře ClickUp
Vždy zapomínáte, co je další na vašem seznamu úkolů? Šablona seznamu úkolů ClickUp Calendar vám pomůže organizovat úkoly podle dne, týdne nebo měsíce, a to vše v jednom jednoduchém přehledu. Snadno stanovujte priority, určujte termíny a držte se plánu bez zbytečného nepořádku.
Pomocí zobrazení žádostí o schůzku můžete sledovat nadcházející schůzky a úkoly, které je třeba před schůzkou dokončit.
Tuto šablonu použijte k:
- Přiřazujte úkoly ClickUp členům týmu a zajistěte tak odpovědnost a přehlednost ohledně toho, kdo co dělá.
- Úkoly přetáhněte do kalendáře a snadno je naplánujte nebo přeplánujte.
- Kategorizujte a přidávejte atributy, jako jsou Kategorie, Zdroje, Úroveň produktivity a Role, abyste snadno vizualizovali své úkoly.
🔑 Ideální pro: Pracující profesionály, kteří řeší souběžné projekty s týmy.
3. Šablona ročního kalendáře ClickUp
Představte si, jak uspokojující by bylo vidět celý rok rozvržený na jednom místě. Šablona ročního kalendáře ClickUp vám pomůže plánovat události, cíle a termíny měsíc po měsíci, aniž byste něco zmeškali.
Funkce Zobrazení aktivit podle stavu vám pomůže organizovat úkoly podle stavů, jako jsou Dokončeno, Zpožděno, Probíhá, Podle plánu, K zahájení.
Tato šablona vám umožní:
- Naplánujte a zorganizujte všechny své úkoly na celý rok a zajistěte si tak hladké řízení kalendáře.
- Přidejte atributy jako Kategorie, Čtvrtletní implementace, Rozpočet, Oddělení a Přidělený tým, aby vše bylo transparentní.
- Sledujte cíle a milníky jakéhokoli projektu a týmové iniciativy pomocí ClickUp Goals.
- Zobrazte si svůj pokrok v čase
🔑 Ideální pro: Vedoucí pracovníky a manažery týmů, kteří chtějí mít přehled o svých závazcích na celý rok.
4. Šablona kalendáře pro zveřejňování příspěvků ClickUp
Marketéři, kteří proaktivně plánují své marketingové aktivity, mají o 331 % větší šanci na úspěch než jejich kolegové. K tomu potřebujete kalendář obsahu, který vám pomůže naplánovat obsah předem a sledovat také jeho dokončení.
Šablona kalendáře ClickUp vám s tím pomůže.
Zobrazení Brand Book View vám pomůže dodržet pokyny pro značku, zatímco zobrazení By Status View vám poskytne přehled úkolů, které se nacházejí v různých fázích dokončení.
Můžete ji použít k:
- Vytvořte si plán a strategii pro publikování obsahu
- Zefektivněte proces tvorby, úprav a schvalování obsahu
- Využijte komentáře, @zmínky a přílohy souborů pro hladkou spolupráci.
- Pomocí milníků ClickUp označte důležité termíny publikování nebo spuštění kampaní.
- Odesílejte a přijímejte e-maily související s příspěvky přímo z úkolů.
- Spouštějte e-mailová oznámení nebo upozornění v aplikaci pomocí automatizací ClickUp, abyste informovali zúčastněné strany o postupu úkolů v různých fázích.
🔑 Ideální pro: Značky, které provádějí obsahový marketing napříč více kanály.
5. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
Dobře vedený redakční kalendář pomáhá s dlouhodobým plánováním kampaní a zabraňuje spěchu s publikováním na poslední chvíli. Šablona redakčního kalendáře ClickUp vám k tomu nabízí strukturovaný systém.
S touto šablonou můžete
- Vytvořte strukturovaný časový plán nápadů na obsah na základě vaší cílové skupiny a témat obsahu pomocí Docs View.
- Přesouvejte projekty a úkoly v rámci procesu pomocí pěti přizpůsobených stavů – včetně Úkol, Revize, Probíhá, V kontrole a Dokončeno.
- Naplánujte obsah kampaní a událostí s dokumentovaným typem obsahu.
- Sledujte revize, kanály a stav schválení pro každou naplánovanou kampaň pomocí přizpůsobitelných značek a zobrazení tabule a seznamu.
- Upravte plán v kalendáři pomocí funkce drag-and-drop.
🔑 Ideální pro: Marketingové pracovníky, kteří mají na starosti více kampaní napříč různými kanály.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Brain, který vám pomůže rychle generovat nápady a texty. Je integrován přímo do dokumentů a úkolů a nabízí vám možnost výběru z několika LLM, jako jsou Claude, Gemini a GPT!
6. Šablona kalendáře ClickUp PTO
Jeden ze tří amerických zaměstnanců přiznává, že nemá dostatek flexibility k udržení zdravé rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Šablona kalendáře ClickUp PTO vám pomůže vytvořit tuto rovnováhu pro váš tým.
Můžete efektivně spravovat, posuzovat a schvalovat žádosti o volno, aniž byste narušili produktivitu zaměstnanců a optimalizovali organizaci kalendáře.
Tato šablona vám umožní:
- Sledujte přesná data a časy, kdy si zaměstnanec vzal dovolenou nebo nemocenskou.
- Rychle schvalujte nebo zamítejte žádosti pomocí zobrazení schválení PTO a umožněte zaměstnancům podávat nové žádosti o PTO pomocí zobrazení formuláře žádosti o PTO.
- Snadno zobrazujte a sledujte zbývající dny dovolené každého zaměstnance a organizujte sváteční rozvrhy pro všechny týmy na jednom místě.
- Zobrazte dostupnost zaměstnanců a mezery v pracovní síle
🔑 Ideální pro: Manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí zavést transparentní systém dovolených.
7. Šablona seznamu redakčního kalendáře ClickUp
Šablona seznamu redakčního kalendáře ClickUp je vaším nepostradatelným nástrojem pro zefektivnění plánování a publikování obsahu. Nabízí centralizovaný panel ClickUp pro správu redakčních úkolů od nápadu po publikování, čímž zajišťuje konzistenci a efektivitu.
Díky přizpůsobitelným zobrazením a stavům vám tento marketingový kalendář umožní sledovat pokrok, přidělovat úkoly a dodržovat termíny pro obsah. Tuto šablonu můžete použít k:
- Plánujte a organizujte obsah podle data zveřejnění pomocí přehledných časových os v přehledném marketingovém kalendáři.
- Pomocí vlastních stavů, jako jsou Návrh, V recenzi a Publikováno, můžete sledovat postup v zobrazení tabule.
- Přiřazujte úkoly autorům, redaktorům a designérům pro hladkou spolupráci.
- Spolupracujte na textech přímo v ClickUp Docs a propojte dokumenty s úkoly, abyste k nim měli během procesu publikování snadný přístup.
🔑 Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, marketingové manažery a freelancery, kteří potřebují přehledný náhled na svůj redakční pracovní postup.
8. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Pravidelné publikování na sociálních médiích zvyšuje vaši viditelnost a dává vašemu publiku něco, na co se může těšit. Potřebujete však podrobné šablony kalendáře obsahu, abyste nikdy nezmeškali příležitost k publikování.
Šablona kalendáře obsahu ClickUp vám umožňuje plánovat příspěvky podle aktivních hodin vaší cílové skupiny a udržovat konzistentní viditelnost značky.
Tuto šablonu použijte k:
- Uspořádejte a vizualizujte všechny své obsahové plány a měsíční cíle podle data.
- Pomocí vlastních stavů pracovního postupu, jako jsou Návrh, K posouzení a Zveřejněno, můžete sledovat, v jaké fázi se každý obsah nachází.
- Sledujte úkoly podle stavu pomocí zobrazení tabule a zkontrolujte podrobné informace pomocí polí, jako je kanál, datum publikace, aktiva atd.
- Zobrazte všechny úkoly seřazené podle časového rámce pomocí zobrazení časové osy.
🔑 Ideální pro: Týmy zabývající se obsahovým marketingem, které spravují blogové příspěvky, sociální média a kampaně.
9. Šablona měsíčního plánu ClickUp
Máte potíže sledovat termíny, schůzky a úkoly každý měsíc? Šablona měsíčního plánu ClickUp je nástroj, který potřebujete k plnění všech svých závazků.
Ať už spravujete marketingové kampaně, projekty klientů nebo interní operace, tato šablona vám pomůže organizovat úkoly podle týdnů, sledovat pokrok a zajistit, že nic neunikne vaší pozornosti.
S touto šablonou můžete:
- Sledujte průběh každého úkolu pomocí přizpůsobitelných stavů, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“, „Blokováno“ a „Dokončeno“, a podle toho rozdělte čas.
- Přidejte ke každému úkolu konkrétní atributy, jako jsou skutečné náklady, přidělený rozpočet, pokrok, stav RAG a hodinová sazba, a zajistěte si tak podrobné sledování pomocí vlastních polí.
- Využijte šest různých zobrazení, včetně průvodce pro začátečníky, výplat, časové osy, členů týmu, Ganttova diagramu a dalších, abyste mohli snadno organizovat a přistupovat k informacím.
🔑 Ideální pro: Manažery a vedoucí týmů, kteří koordinují úkoly týmu a řídí pracovní vytížení.
10. Šablona plánu týmu ClickUp
77 % amerických profesionálů zažívá v práci syndrom vyhoření, přičemž více než polovina z nich tímto stavem prochází opakovaně. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte delegovat práci podle kapacit zaměstnanců, aby měli dostatek času pro sebe.
Šablona ClickUp Team Schedule Template vám to umožní díky centralizovanému přehledu úkolů, směn a dostupnosti každého člena týmu. Díky přizpůsobitelným zobrazením a automatizovaným pracovním postupům vám pomůže delegovat práci podle kapacity a udržet výsledky v souladu s plánem.
- Vizualizujte a plánujte pracovní vytížení týmů na základě reálných kalendářů.
- Rozdělte úkoly mezi členy týmu a zajistěte, aby byla zachována přiměřená pracovní zátěž.
- Přiřazujte úkoly s plnou transparentností rozdělení práce.
🔑 Ideální pro: Plánování směn zaměstnanců, sledování dostupnosti a řízení pracovní zátěže za účelem optimalizace produktivity týmu.
Usnadněte si správu kalendáře s ClickUp
Šablony kalendáře Canva jsou skvělé pro rychlé plánování, které vypadá dobře a pomáhá vám udržet pořádek. Pokud ale chcete něco, co není jen o vzhledu, ale pomáhá vám spravovat úkoly, sledovat pokrok a plánovat chytřeji, vyberte si šablony kalendáře ClickUp. Můžete je získat zdarma a také s nimi využívat funkce pro správu projektů ClickUp.
ClickUp nabízí plánování rozvrhů pomocí umělé inteligence, automatizaci pracovních postupů při správě úkolů a další funkce, které vám pomohou soustředit se na vaše osobní i profesní cíle. Nabízí také bezplatné šablony pro plánování projektů, sledování a správu času!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte správu kalendáře v zábavný a skutečně produktivní proces!