10 alternativ Circleback AI pro týmy a schůzky v roce 2025

Pokud jste v poslední době strávili více času na hovorech přes Zoom než na obědových přestávkách, pravděpodobně jste vyzkoušeli Circleback AI – tichého spolupracovníka, který pořizuje poznámky z jednání, píše shrnutí a sleduje úkoly k provedení.
Je to užitečný nástroj, ale může se rychle prodražit. Pokud jsou vaše schůzky rychlé nebo chaotické, poznámky mohou být nepřesné. Navíc postrádá pokročilejší možnosti přizpůsobení a funkce pro spolupráci týmu, které mnoho GTM týmů potřebuje.
Pokud vám již nestačí základní nastavení, připravili jsme pro vás přehled nejlepších alternativ Circleback AI – nástrojů pro pořizování poznámek z jednání, které skutečně rozumí tomu, jak moderní týmy jednají, sdílejí informace a realizují úkoly.
Od chytřejších přepisů po hladkou integraci – tyto nástroje vám vrátí přehlednost a kontrolu nad vaším kalendářem, aniž byste museli pochybovat o svých vzpomínkách na schůzky.
Co byste měli hledat v alternativě k Circleback AI
Podle magazínu Forbes se každý den koná přibližně 55 milionů schůzek, z nichž polovina je ztrátou času.
Transkripční nástroj vám pomůže ušetřit čas a využít poznatky ze schůzek díky přesným poznámkám a návrhům, abyste mohli být po schůzce skutečně produktivní.
Pokud Circleback AI neplní svůj účel, podívejte se na následující vlastnosti, které vám pomohou vybrat alternativu:
- Přesné zaznamenávání schůzek: Zaznamenávejte přepisy v reálném čase s označením mluvčích – i v chaotických nebo rychlých konverzacích. Vyhledejte funkce, jako je redukce šumu, časové značky a podpora různých přízvuků, aby byly poznámky naprosto jasné.
- Inteligentní asistence AI: Extrahujte akční položky, analyzujte náladu a automatizujte následné kroky z minulých schůzek. Bonusové body, pokud se software pro převod řeči na text vylepší tím, že se postupem času naučí vzorce vašeho týmu.
- Integrace více platforem: Synchronizujte se Zoomem, Google Meet, Slackem, Notionem a CRM systémy a zefektivněte tak pracovní postupy. Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek by měla automaticky odesílat poznámky do vašich stávajících technologií.
- Možnosti přizpůsobení shrnutí: Upravte tón, délku a formát rekapitulací – ať už potřebujete body nebo úplné popisy – aby všichni měli přístup k přepisu schůzek tak, jak jim to nejlépe vyhovuje.
- Šablony: Používejte šablony poznámek ze schůzek pro obchodní hovory, standupy, retrospektivy a další. Šablony snižují manuální práci a zajišťují konzistentní výkon vašeho týmu.
- Funkce podporující spolupráci: Spolupracujte na poznámkách z jednání pomocí sdílených dashboardů, označování členů týmu a editovatelných shrnutí, aby všichni byli informováni a zodpovědní.
- Zabezpečení na podnikové úrovni: Chraňte svá data pomocí komplexního šifrování, zabezpečeného cloudového úložiště, přístupu na základě rolí a souladu s normami jako SOC 2, GDPR nebo HIPAA.
- Export připraveného obsahu: Exportujte upravené poznámky ze schůzek v různých formátech, včetně PDF, markdownu nebo přímo do svého správce úkolů, aby se poznatky rychle proměnily v akci.
🧠 Zajímavost: Whisper od OpenAI, systém rozpoznávání řeči založený na umělé inteligenci, může někdy halucinovat a vymýšlet celé fráze a věty. Představte si, že by se to stalo ve vašich poznámkách ze schůzky! Pokud váš nástroj nezvládá rychlé konverzace, překrývání mluvčích nebo variace přízvuků, může to vést k vymýšlení akčních položek – nebo ještě hůře, k vynechání těch důležitých.
Alternativy k Circleback AI v kostce
Zde jsou příklady použití a klíčové funkce každého AI nástroje pro pořizování poznámek ze schůzek, kterými se v tomto blogu zabýváme:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Všechny velikosti týmů
|Poznámkový blok s podporou AI, shrnutí schůzek, nahrávání, společné dokumenty, šablony, automatizace úkolů
|Navždy zdarma; Neomezeně: Placená verze začíná od 7 $.
|Fireflies. ai
|Zdravotnictví, venture kapitálové společnosti
|Automatické přepisy, analýza sentimentu, inteligentní filtry, shrnutí pomocí AI
|Navždy zdarma; placené tarify od 18 $.
|Sembly AI
|Střední a velké společnosti
|AI chat, zvýraznění, inteligentní značkování, generování návrhů
|Osobní: Navždy zdarma; Placená verze od 15 $
|Fathom
|Střední podniky
|Živé souhrny, synchronizace CRM, exporty v reálném čase, vícejazyčné
|Navždy zdarma; placené tarify od 19 $.
|tl;dv
|Globální týmy
|Vícejazyčné přepisy, detekce konkurence/frází
|Navždy zdarma; placené tarify od 29 $.
|Aplikace Fellow.
|Malé a střední podniky
|Agendy schůzek s využitím umělé inteligence, kontextové přepisy, akční body
|Navždy zdarma; placené tarify od 19 $.
|MeetGeek AI
|Podniky
|Současné nahrávání, integrace volacího zařízení, automatické sledování
|Základní: Navždy zdarma; Placená verze od 19 $
|Tactiq
|Malé podniky, živnostníci
|Přizpůsobení pracovního postupu, shrnutí ChatGPT, následné kroky
|Navždy zdarma; placené tarify od 12 $.
|Rev
|Výzkum, média, právo
|Extrakce klíčových faktů, vícejazyčné titulky, přepis lidskou silou/AI
|Navždy zdarma; placené tarify od 14,99 $.
|Grain
|Velké IT společnosti
|Seznamy skladeb, podrobné návody, analýza trendů
|Navždy zdarma; placené tarify od 19 $/měsíc/uživatel
Nejlepší alternativy k Circleback AI
Nyní, když víte, jak vypadá ideální alternativa k Circleback AI, pojďme si projít funkce nejlepších možností.
1. ClickUp (nejlepší pro poznámky z jednání a automatizaci úkolů založené na AI)
ClickUp je aplikace pro práci, která obsahuje vestavěný AI zápisník a integrovaný kalendář*, díky nimž je snadné organizovat schůzky, zaznamenávat poznatky a proměňovat diskuse v konkrétní kroky.
Jako robustní alternativa k Circleback AI jde ClickUp daleko za hranice pasivního přepisu a pořizování poznámek.
Aktivně naslouchá, rozumí a transformuje vaše schůzky do strukturovaných výstupů, které váš tým může skutečně využít. Ať už jste prodejní tým, zakladatel nebo vedoucí GTM, který zvládá jednu schůzku za druhou, platforma zajistí, že každý důležitý moment bude zachycen, zpracován a uložen, aniž by vám něco uniklo.
Začněte zefektivňovat své schůzky pomocí ClickUp AI Notetaker, který se automaticky připojí k vašim hovorům v Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams.
Aplikace nahrává schůzky v délce až jedné hodiny a poskytuje je v reálném čase, včetně prohledávatelných přepisů a označení mluvčích. I v rychlých konverzacích tak získáte jasný přehled o tom, kdo co a kdy řekl. Tyto přepisy jsou poté uloženy jako soukromé dokumenty ClickUp Docs, označené názvem a datem schůzky, takže je lze snadno vyhledat a použít jako referenci.
Jakmile máte připravený přepis, ClickUp Brain převezme kontrolu. Tento AI asistent pro poznámky ze schůzek prohledá vaši diskusi, okamžitě identifikuje úkoly k provedení a pomůže vám je převést na proveditelné úkoly ClickUp, včetně termínů a přidělených osob.
Už nemusíte procházet nekonečné poznámky – stačí se zeptat Brain a vaše schůzka se zredukuje na jasné a stručné poznatky, na základě kterých může váš tým jednat. Během několika sekund se dozvíte, zda zákazník zmínil požadavek na novou funkci nebo zda kolega slíbil dodání produktu.
Pro podporu průběžné spolupráce umožňuje ClickUp Docs vašemu týmu společnou úpravu programů a zápisů ze schůzek v reálném čase. Přímo v dokumentu můžete přidávat komentáře, značky a přiřazovat následné úkoly.
Funkce je dostupná ve všech pracovních prostorech. Můžete formátovat své poznámky, abyste je vizuálně uspořádali, a až budete připraveni, můžete jakoukoli položku převést na úkol – včetně termínů, přidělených osob a priorit. Jedná se o jednoduchý způsob, jak se během několika sekund dostat od „jen myšlenky“ k reálnému výsledku.
Navíc máte v ClickUp k dispozici agenty Autopilot, které lze nakonfigurovat tak, aby odesílaly souhrny schůzek do správných chatových kanálů, pomáhaly členům týmu najít odpovědi na základě zápisů ze schůzek a mnoho dalšího.
Potřebujete vizuální dokumentaci? Použijte ClickUp Clips k nahrávání obrazovky vašich schůzek nebo sdílení krátkých videí pro asynchronní aktualizace. Tyto klipy lze vložit do úkolů, dokumentů a chatů, aby poskytovaly další kontext, což usnadňuje pozdější kontrolu nebo zapojení dalších osob.
Kromě všech těchto funkcí vám šablony pro pořizování poznámek ClickUp mohou ušetřit spoustu času a úsilí, pokud jde o pomoc týmům při zvyšování produktivity.
Šablona ClickUp Meeting Minutes Template vám například pomůže sepsat program schůzky a zorganizovat účastníky, poznámky a další kroky, abyste nikdy nezmeškali důležité detaily.
Usnadňuje také následné kroky, protože umožňuje převést zápisy ze schůzek přímo do úkolů.
Pro důležité individuální schůzky můžete navíc vyzkoušet šablonu ClickUp Employee & Manager 1:1.
Tato šablona pomáhá sladit cíle, sledovat diskuse a poskytovat zpětnou vazbu, která vede k reálnému zlepšení. Můžete naplánovat opakující se schůzky, sledovat pokrok a zajistit, aby každá schůzka přinesla výsledky.
Díky pokročilému přepisu, inteligentním shrnutím, plynulé spolupráci, těsné integraci úkolů a připraveným, integrovatelným šablonám ClickUp dělá z Circleback AI pouhý první návrh.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přeložte poznámky ze schůzek do více než 10 jazyků, včetně španělštiny, francouzštiny, arabštiny a čínštiny.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí ClickUp Chat pro okamžitou komunikaci v týmu a ClickUp Notepad pro rychlé zaznamenávání nápadů, úkolů nebo osobních poznámek během schůzky.
- Spravujte programy, vytvářejte kontrolní seznamy a automatizujte přípravu schůzek a následné úkoly bez jakéhokoli ručního nastavování pomocí ClickUp Meetings.
- Integrujte ClickUp s více než 1 000 obchodními aplikacemi, jako jsou Slack, Zoom, Google Workspace, Grammarly a Zapier, a vytvořte si centralizovaný technologický stack.
- Plynule převádějte poznámky ze schůzek nebo chatové zprávy na úkoly, přiřazujte jim vlastníky, stanovujte termíny a automatizujte následné kroky pomocí ClickUp Tasks a Automations.
- Používejte nebo vytvářejte šablony pro program schůzek a poznámky, abyste standardizovali procesy a zajistili konzistenci napříč týmy pomocí šablon ClickUp.
- Brainstormujte, mapujte nápady a vizuálně spolupracujte s ClickUp Whiteboards během schůzek nebo po nich.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce za příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je velmi intuitivní a flexibilní. Obzvláště se mi líbí funkce tagování – opravdu nám pomáhá organizovat všechny naše projekty podle obchodních jednotek a poté vykazovat čas strávený/zdroje vynaložené na jednotlivé obchodní jednotky. Pro tým bylo velmi snadné se s ním naučit pracovat a začít ho používat, když jsme ho poprvé zavedli; používáme ho každý den. Nyní máme vše na jednom místě – všechny naše úkoly a všechny naše poznámky. Je tak snadné převést body k akci z jednání na úkoly, což bylo v minulosti velmi obtížné. Dříve jsme používali EasyProjects, který měl strašné vyhledávání, takže jste nikdy nemohli najít, co jste potřebovali, a byl příliš komplikovaný. Líbí se nám také funkce kalendáře, kterou jsme dříve museli spravovat samostatně na Sharepointu. Nyní máme vše, co potřebujeme, na jednom místě!
ClickUp je velmi intuitivní a flexibilní. Obzvláště se mi líbí funkce tagování – opravdu nám pomáhá organizovat všechny naše projekty podle obchodních jednotek a poté vykazovat čas strávený/zdroje vynaložené na jednotlivé obchodní jednotky. Pro tým bylo velmi snadné se s ním naučit pracovat a začít ho používat, když jsme ho poprvé zavedli; používáme ho každý den. Nyní máme vše na jednom místě – všechny naše úkoly a všechny naše poznámky. Je tak snadné převést body k akci z jednání na úkoly, což bylo v minulosti velmi obtížné. Dříve jsme používali EasyProjects, který měl strašné vyhledávání, takže jste nikdy nemohli najít, co jste potřebovali, a byl příliš komplikovaný. Líbí se nám také funkce kalendáře, kterou jsme dříve museli spravovat samostatně na Sharepointu. Nyní máme vše, co potřebujeme, na jednom místě!
💡 Tip pro profesionály: Použijte formuláře ClickUp k shromažďování zpětné vazby po každé schůzce, abyste pochopili názor svého týmu na to, jak byla schůzka plodná a co se dalo udělat pro její zefektivnění.
2. Fireflies. ai (nejlepší pro analýzu nálady během online schůzek)
Zatímco Circleback AI se často omezuje na základní přepisy, Fireflies. ai nabízí chytré postřehy a spolupráci, které daleko přesahují rámec poznámek z jednání vytvořených pomocí AI.
Kromě sledování poznatků z jednání se tento software pro správu jednání vyznačuje funkcí analýzy sentimentu, která vám přesně ukáže, jak se účastníci jednání během diskuse cítili.
Fireflies. ai také pomáhá společnostem v oblasti zdravotnictví automatizovat klinické poznámky a zaznamenávat informace o pacientech. Můžete ukládat citlivé lékařské informace a zachovat soulad s bezpečnostními standardy na podnikové úrovni.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Automaticky zaznamenávejte schůzky do svého CRM systému s připojenými úkoly a poznámkami.
- Prohledávejte přepisy podle řečníka, tématu nebo sentimentu pomocí inteligentních filtrů.
- Proměňte hlasové konverzace v úkoly, tikety a následné akce napříč vaší stávající technologickou infrastrukturou.
- Okamžitě shrňte dlouhé hovory pomocí shrnutí schůzek a bodových seznamů generovaných umělou inteligencí.
Omezení Fireflies. ai
- Transkripční nástroj může být pro malé podniky a startupy nákladný.
Ceny Fireflies. ai
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
U některých schůzek Teams (v závislosti na oprávněních nebo nastavení schůzky) se připojení bota může zpozdit nebo může vyžadovat ruční pozvání. Není to velký problém, ale je třeba na to pamatovat. I v rušném prostředí s hlukem dokáže Fireflies skvěle zachytit konverzace, ale v ojedinělých případech může dojít k nesprávné interpretaci toho, co bylo řečeno, a je nutné ručně upravit poznámky ze schůzky – což je opět velmi snadné pomocí jejich online platformy. Bylo by skvělé, kdyby dokázal shrnovat a nahrávat telefonické schůzky – tato funkce však momentálně není k dispozici.
U některých schůzek Teams (v závislosti na oprávněních nebo nastavení schůzky) se připojení bota může zpozdit nebo může vyžadovat ruční pozvání. Není to velký problém, ale je třeba na to pamatovat. I v rušném prostředí s hlukem dokáže Fireflies skvěle zachytit konverzace, ale v ojedinělých případech může dojít k nesprávné interpretaci toho, co bylo řečeno, a je nutné ručně upravit poznámky ze schůzky – což je opět velmi snadné pomocí jejich online platformy. Bylo by skvělé, kdyby dokázal shrnovat a nahrávat telefonické schůzky – tato funkce však momentálně není k dispozici.
📮 ClickUp Insight: Pondělní blues? Ukazuje se, že pondělí je slabým článkem týdenní produktivity (bez dvojitého významu), protože 35 % pracovníků ho považuje za nejméně produktivní den. Tento pokles lze připsat času a energii vynaložené na hledání aktualizací a týdenních priorit v pondělí ráno.
Pomůže vám v tom aplikace pro práci, jako je ClickUp. Například ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vás během několika sekund „dohání“ se všemi důležitými aktualizacemi a prioritami. A vše, co potřebujete pro práci, včetně integrovaných aplikací, lze vyhledat pomocí funkce Connected Search od ClickUp. S funkcí Knowledge Management od ClickUp je vytvoření sdíleného referenčního bodu pro vaši organizaci snadné! 💁
3. Sembly AI (nejlepší pro generování automatických návrhů z jednání)
Díky identifikaci mluvčích v reálném čase a sledování klíčových slov vám Sembly AI pomůže překonat omezení transkripce Circleback AI. Tato platforma promění vaše schůzky v prohledávatelnou databázi, což z ní činí spolehlivou alternativu.
Můžete také generovat návrhy na základě diskusí a vaše týmy mohou označovat konkrétní momenty a přiřazovat úkoly přímo v Sembly AI. Vestavěný AI chat navíc dokáže odpovídat na otázky týkající se vaší schůzky a čerpat poznatky z několika schůzek současně, což vám pomůže podávat nejlepší výkony.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Automaticky detekujte a označujte mluvčí pro přehledné přepisy
- Použijte Semblian 2.0, bot umělé inteligence tohoto nástroje, k generování akčních položek, rozhodnutí a nejdůležitějších bodů.
- Prohledávejte přepisy schůzek pomocí klíčových slov, filtrů nebo jmen řečníků.
- Exportujte poznámky a shrnutí ze schůzek do nástrojů jako Notion, Slack nebo Trello, abyste je mohli snadno předávat a pokračovat ve spolupráci napříč platformami.
Omezení Sembly AI
- Cena se zvyšuje s rozšiřováním vašeho týmu.
Ceny Sembly AI
- Osobní: Navždy zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Tým: 29 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční zákazníci o Sembly AI?
AI Chat se mi moc líbí. Můžete zpracovávat poznámky ze schůzek zadáváním pokynů do AI Chatu. Bylo to vlastně mnohem rychlejší a lepší než u člověka. Nerada to říkám. 🙂
AI Chat se mi moc líbí. Můžete zpracovávat poznámky ze schůzek zadáváním pokynů do AI Chatu. Bylo to vlastně mnohem rychlejší a lepší než u člověka. Nerada to říkám. 🙂
🧠 Zajímavost: Nejvyšší účast na virtuální obchodní konferenci za jeden týden byla neuvěřitelných 21 261 lidí na The Home Service Super Summit a CONQUER® (USA). Dokonce se to zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů!
4. Fathom (nejlepší pro označování důležitých momentů v reálném čase během schůzek)
Nechtěli byste si moci označit důležité části schůzky během jejího průběhu, místo abyste se s tím museli trápit až poté? Na rozdíl od Circleback AI vám Fathom umožňuje označit klíčové momenty v reálném čase a získat okamžité souhrny s časovými značkami pro produktivnější schůzky. Už žádné přetáčení nebo opakované sledování.
Platforma také synchronizuje nejdůležitější body schůzek, rozhodnutí a úkoly do vašeho CRM v reálném čase. Během schůzky můžete také nahrávat a sdílet konkrétní úryvky z diskuse. Navíc dokáže překládat a shrnovat hovory v 28 cizích jazycích, včetně francouzštiny, němčiny a španělštiny.
Nejlepší funkce Fathom
- Zvýrazněte a shrňte klíčové momenty živě během schůzek, spolu s rozpoznáváním mluvčích.
- Synchronizujte poznámky z více schůzek a rekapitulace přímo do nástrojů jako HubSpot a Salesforce.
- Sdílejte souhrny schůzek okamžitě prostřednictvím e-mailu nebo Slacku.
- Automaticky kategorizujte poznatky podle tématu, projektu a řečníka.
Pochopte omezení
- Účastník s AI poznámkovým blokem zabírá celé uživatelské okno, a to i při schůzkách dvou osob, což je docela rušivé.
Ceny Fathom
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 5/5 (770+ recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o Fathom?
Nějakou dobu jsme hledali nástroj pro pořizování poznámek a zkoušeli jsme Decisions, ale po diskusi jako malý a střední podnik jsme zjistili, že cena pro nás není reálná. Poté jsme provedli průzkum, který nás přivedl k Fathom. Po vyzkoušení Decisions a Fathom jako celku bych velmi doporučil Fathom před Decisions, protože se lépe hodí jako nástroj pro pořizování poznámek, s odkazy na původní schůzku, takže si můžete poslechnout komunikaci, abyste se ujistili, že získané informace jsou správné, a použít je jako základ pro budoucí reference, takže je můžete často používat ke kontrole schůzek. Tento produkt jsme zavedli velmi rychle, protože se snadno začlenil do našeho každodenního používání.
Nějakou dobu jsme hledali nástroj pro pořizování poznámek a zkoušeli jsme Decisions, ale po diskusi jako malý a střední podnik jsme zjistili, že cena pro nás není reálná. Poté jsme provedli průzkum, který nás přivedl k Fathom. Po vyzkoušení Decisions a Fathom jako celku bych velmi doporučil Fathom před Decisions, protože se lépe hodí jako nástroj pro pořizování poznámek, s odkazy na původní schůzku, takže si můžete poslechnout komunikaci, abyste se ujistili, že získané informace jsou správné, a použít je jako základ pro budoucí reference, takže je můžete často používat ke kontrole schůzek. Tento produkt jsme zavedli velmi rychle, protože se snadno začlenil do našeho každodenního používání.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro přepis pomocí umělé inteligence, které stojí za vyzkoušení
5. tl;dv (nejlepší pro vícejazyčné přepisy)
Pokud pracujete s globálními týmy, víte, jak důležitá je multijazyčná podpora v nástrojích pro přepis. Kdo by chtěl překládat každý přepis do jiného nástroje, aby týmy mohly spolupracovat přes hranice? tl;dv usnadňuje multijazyčný přepis.
Platforma také zpracovává vaše jednání a návrhy a podle toho zasílá následné e-maily. To je něco, co s Circleback AI udělat nemůžete.
tl:dv nejlepší funkce
- Automaticky aktualizujte CRM podle diskusí na schůzkách s klienty.
- Sledujte zmínky konkurence a další důležité detaily z vašich posledních 20 schůzek.
- Každý týden dostávejte automatické aktualizace schůzek do své e-mailové schránky.
- Překládejte přepisy schůzek do více než 30 jazyků
Omezení tl:dv
- Rozhraní je pro začátečníky trochu matoucí.
Ceny tl:dv
- Navždy zdarma
- Výhoda: 29 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 65 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze tl:dv
- G2: 4,7/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční zákazníci o tl:dv?
tl;dv se stalo nezbytnou součástí mého každodenního pracovního postupu. Používám ho k nahrávání, přepisu a shrnutí všech svých schůzek – ať už interních s mým týmem, nebo externích s klienty a dodavateli. Přepisy jsou velmi přesné, shrnutí mi šetří spoustu času a AI zvýraznění jsou překvapivě relevantní. Výrazně to zlepšilo komunikaci a odpovědnost v mé organizaci, zejména při opětovném projednávání akčních bodů nebo sdílení klíčových poznatků s nepřítomnými zúčastněnými stranami.
tl;dv se stalo nezbytnou součástí mého každodenního pracovního postupu. Používám ho k nahrávání, přepisu a shrnutí všech svých schůzek – ať už interních s mým týmem, nebo externích s klienty a dodavateli. Přepisy jsou velmi přesné, shrnutí mi šetří spoustu času a AI zvýraznění jsou překvapivě relevantní. Výrazně to zlepšilo komunikaci a odpovědnost v mé organizaci, zejména při opětovném projednávání akčních bodů nebo sdílení klíčových poznatků s nepřítomnými zúčastněnými stranami.
👀 Věděli jste, že... Generální ředitelé tráví 72 % svého času na schůzkách. To je hodně konverzací. Spoléhání se na přesné poznámky ze schůzek vytvořené pomocí umělé inteligence se stává nejen luxusem, ale nutností.
6. Aplikace Fellow (nejlepší pro plánování nadcházejících schůzek)
Zatímco Circleback má omezené funkce pro společné nastavování agendy nadcházejících schůzek, aplikace Fellow. v této oblasti vyniká. Můžete ji použít jako asistenta umělé inteligence k plánování agendy schůzek, výběru účastníků a dokonce i k pořádání individuálních schůzek přímo na platformě.
A samozřejmě bude v reálném čase generovat přepisy všech vašich schůzek.
Nejlepší funkce aplikace Fellow.
- Zaznamenávejte přesné poznámky ze schůzek i při těch nejtechnickějších diskusích.
- Automaticky generujte programy schůzek a body k diskusi pomocí AI.
- Rozdělte přepisy schůzek do kontextových kapitol, akčních bodů a rozhodnutí.
- Omezte délku schůzek a maximalizujte jejich efektivitu pomocí integrovaných pokynů pro schůzky založených na umělé inteligenci.
Omezení aplikace Fellow.
- Často má minutové zpoždění při zaznamenávání přepisu schůzek.
Ceny aplikace Fellow.
- Navždy zdarma
- Solo: 19 $/měsíc na uživatele
- Tým: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Fellow.
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční zákazníci o aplikaci Fellow. app?
Moje absolutně nejoblíbenější část aplikace Fellow jsou úkoly. Takto se mi daří věci dokončovat. Spoléhám se na úkoly ve všech aspektech své práce i v osobních záležitostech. Panel úkolů je úžasný. Umožňuje mi seřadit úkoly podle priority, což je obrovská výhoda, protože mi pomáhá dokončit nejdůležitější věci jako první.
Moje absolutně nejoblíbenější část aplikace Fellow jsou úkoly. Takto se mi daří věci dokončovat. Spoléhám se na úkoly ve všech aspektech své práce i v osobních záležitostech. Panel úkolů je úžasný. Umožňuje mi seřadit úkoly podle priority, což je obrovská výhoda, protože mi pomáhá dokončit nejdůležitější věci jako první.
7. MeetGeek. ai (nejlepší pro sledování kontextu schůzek)
Od týmových porad v angličtině po prezentace pro klienty ve francouzštině – MeetGeek na rozdíl od Circleback AI přesně vystihuje atmosféru vašich schůzek. Identifikuje jazyk, typ schůzky a kontext jako profesionál, takže vaše poznámky budou vždy přesné. Žádná tlačítka, žádný stres s nastavováním!
Mezi jeho silné stránky patří automatické nahrávání videa, přesný přepis a okamžité doručení poznámek a shrnutí ze schůzek generovaných umělou inteligencí ihned po každém hovoru.
Na rozdíl od Circleback AI se MeetGeek zaměřuje především na detailní analýzu schůzek a personalizované šablony poznámek. Nabízí také robustní integraci, díky čemuž je ideální pro týmy, které řídí vícejazyčné schůzky nebo potřebují hlubokou automatizaci pracovních postupů.
Nejlepší funkce MeetGeek. ai
- Nahrávejte více schůzek a generujte přepisy současně.
- Zjistěte, kolik můžete ušetřit na nákladech na schůzky pomocí kalkulačky návratnosti investic.
- Přepisujte a nahrávejte telefonické schůzky pomocí integrace dialeru.
- Automatizujte zadávání údajů z jednání a následné kroky
- Integrujte je s dalšími nástroji a synchronizujte poznámky, úkoly a postřehy do svého pracovního postupu.
Omezení MeetGeek. ai
- Pokud jste si předem nenaplánovali přepis schůzky, musíte ji přepsat od poloviny.
Ceny MeetGeek. ai
- Základní: Navždy zdarma
- Výhody: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek. ai
- G2: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční zákazníci o MeetGeek. ai?
Nejvíce se mi na něm líbí, že má rozšíření pro Chrome a mohu ho ručně pozvat na probíhající schůzku. [Ale] sdílení záznamu schůzky a poznámek trvá asi 30 minut, což je příliš dlouho.
Nejvíce se mi na něm líbí, že má rozšíření pro Chrome a mohu ho ručně pozvat na probíhající schůzku. [Ale] sdílení záznamu schůzky a poznámek trvá asi 30 minut, což je příliš dlouho.
8. Tactiq (nejlepší pro malé podniky a živnostníky)
Tactiq poskytuje živé přepisy schůzek specifické pro jednotlivé řečníky pro Google Meet, Zoom a Microsoft Teams, aniž by schůzku nahrával nebo vyžadoval připojení bota. Tento přístup upřednostňuje soukromí a pohodlí účastníků, protože se generuje pouze přepis a neukládá se žádný zvuk.
Tento nástroj – rozšíření pro Chrome – je užitečnou alternativou k Circleback, pokud hledáte cenově dostupný generátor zápisů z jednání založený na umělé inteligenci. Díky nenápadnému nastavení bez botů, zaměření na živý přepis během jednání a okamžité použitelnosti je ideální pro týmy, které se chtějí vyhnout nahrávání a zefektivnit následné kroky přímo z přepisu.
Nejlepší funkce Tactiq
- Označujte, popisujte a exportujte klíčové momenty nebo úkoly v různých formátech.
- Integrujte nástroje jako Slack, Notion a HubSpot pro plynulou spolupráci.
- Okamžitě generujte souhrny ChatGPT, akční položky a klíčové body.
- Využijte výzvy založené na umělé inteligenci k vytváření vlastních shrnutí, následných e-mailů nebo aktualizací projektů.
Omezení Tactiq
- Některé překlady (například do španělštiny) nejsou dostatečně propracované.
Ceny Tactiq
- Navždy zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Tactiq skuteční zákazníci?
Recenze na Product Hunt říká :
Super schopnosti pro schůzky. Archiv toho, kdo co řekl na které schůzce, sám o sobě stojí za cenu vstupu, ale možnost požádat o věci jako shrnutí a akční body je zásadní změna!
Super schopnosti pro schůzky. Archiv toho, kdo co řekl na které schůzce, sám o sobě stojí za cenu vstupu, ale možnost požádat o věci jako shrnutí a akční body je revoluční změna!
📖 Přečtěte si také: Jak vést efektivní schůzky s maximálním dopadem
9. Rev (nejlepší pro výzkumné týmy, mediální společnosti a právnické firmy)
Právní a výzkumné týmy si nemohou dovolit ztrácet čas virtuálními hovory. Potřebují přesné a spolehlivé přepisy schůzek, které zajistí přehlednost spisů, dodržování předpisů a snadné vyhledávání dat.
Na rozdíl od Circleback AI je Rev navržen s ohledem na výzkumné pracovní postupy. Můžete zde přepisovat rozhovory a schůzky a ověřovat přesnost lidského přepisu. Umožňuje vám nahrát více zvukových a video souborů s výpověďmi, rozhovory a svědeckými výpověďmi a během několika sekund vyhledat klíčové skutečnosti a rozpory v souborech.
Nejlepší funkce Rev
- Nahrajte audio/video soubory nebo integrujte s aplikací Zoom pro snadné vytváření přepisů.
- Získejte přepisy s časovými značkami, identifikací mluvčích a editovatelným textem.
- Vyberte si mezi lidským nebo AI přepisem na základě rychlosti, přesnosti a rozpočtu.
- Přidejte do svých videí lidmi přeložené globální titulky ve více než 17 jazycích.
- Identifikujte klíčové skutečnosti a rozpory v souborech
Omezení Rev
- Funkce nahrávání videí je občas pomalá.
Ceny Rev
- Navždy zdarma
- Základní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 34,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rev
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají o Revu skuteční zákazníci?
Rev mi šetří spoustu času při přepisu videorozhovorů, takže články lze psát přímo z textu. Líbí se mi také to, že dokáže odfiltrovat zbytečná slova a „ehm“ z rozhovorů, díky čemuž jsou přepisy mnohem čitelnější a lze je použít s minimálními nebo žádnými úpravami. Celkově je Rev velmi snadný na používání.
Rev mi šetří spoustu času při přepisu videorozhovorů, takže články lze psát přímo z textu. Líbí se mi také to, že dokáže odfiltrovat zbytečná slova a „ehm“ z rozhovorů, díky čemuž jsou přepisy mnohem čitelnější a lze je použít s minimálními nebo žádnými úpravami. Celkově je Rev velmi snadný na používání.
🧠 Zajímavost: Včely také pořádají schůzky! Při hledání nového domova stovky včel prozkoumávají různé možnosti hnízda a poté se znovu shromáždí, aby společně rozhodly. Stejně jako váš tým hodnotí na schůzkách aktualizace projektů nebo zpětnou vazbu od klientů, včely spolupracují, aby dosáhly nejlepšího výsledku, což dokazuje, že i v přírodě jsou efektivní schůzky (a dobré poznámky!) důležité.
10. Grain (nejlepší pro interní školení v oblasti softwaru)
Sdílení technických zdrojů s vašimi stážisty by nemělo být jako luštění hádanky. Ale s Circleback AI to tak trochu je. Všechny ty odborné výrazy a složitost? To jen zpomaluje práci.
Grain to usnadňuje. Vaše přepisy promění v jasné, podrobné pokyny, které může váš tým následovat. Můžete také vytvářet seznamy a příběhy, abyste uspořádali nahrávky a přepisy schůzek. Pokud chcete sledovat, kdykoli někdo zmíní důležitou frázi, nastavte si upozornění na klíčová slova a Grain vás na to upozorní.
Nejlepší funkce Grain
- Organizujte a sdílejte přepisy schůzek ve formátu příběhů a podrobných průvodců.
- Připojte průvodce, tipy nebo důležité poznámky ke konkrétním prvkům v zápisu ze schůzky, aby bylo vše lépe srozumitelné.
- Vytvořte si seznam zdrojů přímo na platformě a sdílejte jej se svými stážisty.
- Zjistěte trendy a sledujte klíčová slova z přepisů schůzek.
Omezení zrna
- Rozpoznávání frází v chytrých značkách je omezené.
Ceny obilovin
- Navždy zdarma
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grain
- G2: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční zákazníci o Grain?
Zjistil jsem, že Grain se velmi snadno přizpůsobuje a implementuje v naší společnosti. Zach velmi ochotně odpovídal na mé otázky během zkušební doby a mohli jsme jej začít používat ihned po instalaci. Vytváření nových šablon bylo snadné a náš tým se hodně naučil díky funkci koučování. Integrovali jsme Grain s naším účtem HubSpot a již jsme zaznamenali výrazné zlepšení v našich datech.
Zjistil jsem, že Grain se velmi snadno přizpůsobuje a implementuje v naší společnosti. Zach velmi ochotně odpovídal na mé otázky během zkušební doby a mohli jsme jej začít používat ihned po instalaci. Vytváření nových šablon bylo snadné a náš tým se hodně naučil díky funkci koučování. Integrovali jsme Grain s naším účtem HubSpot a již jsme zaznamenali výrazné zlepšení v našich datech.
