11 nejlepších alternativ k Blitzit pro správu úkolů a pracovních postupů

Téměř 40 % profesionálů ručně sleduje úkoly, což je časově náročný a chybový proces. To může snížit zapojení zaměstnanců a negativně ovlivnit cíle organizace.
Blitzit slibuje rychlý a jednoduchý způsob správy úkolů, který může být osvěžující pro samostatné uživatele nebo malé týmy.
Podniky však potřebují silnější spolupráci, hlubší integraci a chytřejší analytiku – klíčové oblasti, ve kterých může být Blitzit omezený. Chybí mu hloubka plánování, výkonnost reportingu a přizpůsobitelnost, které vyžadují seriózní pracovní postupy. Funkce jako hromadná úprava, závislosti úkolů a podpora mobilních zařízení jsou buď nedostatečně vyvinuté, v beta verzi, nebo zcela chybí.
Co tedy dělat, pokud Blitzit nesplňuje vaše pracovní požadavky?
Je to jednoduché. Hledejte alternativy, které jsou vylepšením této aplikace. A nebojte se, máte spoustu možností.
Ať už potřebujete přizpůsobené pracovní postupy, spolupráci v reálném čase nebo automatizaci, tento průvodce vám představí nejlepší alternativy k Blitzitu, které vám pomohou eliminovat zbytečnou práci a udržet si přehled.
Co je Blitzit?
Blitzit je aplikace pro zvýšení produktivity, která uživatelům pomáhá zůstat organizovaní a soustředění po celý den. Uživatelsky přívětivé rozhraní Blitzitu řeší náročné úkoly pomocí integrovaných nástrojů pro zvýšení soustředění, funkcí pro blokování času a jednoduchého seznamu úkolů.
Funkce prioritizace úkolů zajišťuje, že důležitá práce bude hotová, bez výmluv. Navíc časovač Pomodoro podporuje hluboké soustředění díky strukturovaným pracovním intervalům a přestávkám.
Pro větší motivaci Blitzit gamifikuje produktivitu. Jakmile splníte úkoly, získáte body a postoupíte na vyšší úroveň, což posílí váš pocit úspěchu.
Navzdory tomu všemu je Blitzit nejvhodnější pro jednotlivce, nikoli pro týmy. Pomáhá samostatným uživatelům udržet si přehled, ale nedokáže zvládnout složitost vašich projektů – klíčovou funkci pokročilého softwaru pro správu úkolů.
Proč zvolit alternativy Blitzit?
Navzdory minimalistickému rozhraní a nástrojům zaměřeným na produktivitu mnoho uživatelů hledá robustnější alternativy s více funkcemi, které by zefektivnily jejich pracovní postupy.
Neobsahuje pokročilé funkce plánování, jako jsou hromadné úpravy, závislosti a vytváření úkolů v přirozeném jazyce, které se v éře produktivních nástrojů AI stávají samozřejmostí.
Navíc několik základních funkcí Blitzit a jeho mobilní aplikace ještě nebyly vydány. Aplikace pro iOS je například v beta verzi a verze pro Android ještě nebyla vydána, což vede k rozdílům mezi Blitzit a jeho konkurenty.
Zde jsou nejdůležitější omezení Blitzitu, která byste měli zvážit:
- Blitzit postrádá funkce na podnikové úrovni, jako je spolupráce, správa pracovních postupů a podrobné analýzy. Bez filtrů nebo hromadných akcí je obtížné spravovat velké množství značek.
- Poskytuje základní přehledy o stráveném čase, ale neposkytuje pokyny pro zvýšení produktivity ani praktické informace. Chybí mu návrhy na zlepšení efektivity pracovních postupů.
- Jeho integrace třetích stran jsou omezeny na ClickUp, Notion a Google Calendar, což ztěžuje centralizaci projektů a komunikace.
- Aplikace Blitzit nemůže fungovat na webu; je nutné si ji stáhnout.
- Na rozdíl od jiných aplikací pro správu úkolů Blitzit nenabízí bezplatný tarif.
Alternativy k Blitzit v kostce
Navzdory svým výhodám postrádá Blitzit propracovanost zavedenějších nástrojů. Pokud hledáte pokročilou automatizaci úkolů, hlubší integraci nebo dokonce bezplatný správce úkolů, máte k dispozici různé alternativy.
Zde je stručný přehled alternativ k Blitzitu a jejich použití:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Automatizace, AI asistent (ClickUp Brain), sledování času, sledování cílů, Ganttovy diagramy, přizpůsobitelné úkoly a zobrazení
|Malé až velké týmy, které hledají komplexní platformu pro správu úkolů a pracovních postupů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Trello
|Tabule ve stylu Kanban, automatizace Butler, spolupráce v reálném čase, integrace se Slackem, Drive, Jira
|Týmy a jednotlivci, kteří upřednostňují vizuální stránku a řídí nenáročné projekty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $/uživatel/měsíc.
|Asana
|Portfolia pro seskupování projektů, Ganttovy diagramy, závislosti úkolů, aktualizace v reálném čase
|Multifunkční týmy sledující komplexní projekty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Monday. com
|Panel pracovní zátěže, plánování pomocí drag-and-drop, automatizace, integrace časové osy/kalendáře
|Manažeři a týmy vyvažující pracovní zátěž a rozvrhy zaměstnanců
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Notion
|Vlastní pracovní postupy, vlastnosti úkolů, zobrazení v reálném čase (tabule, tabulky, časové osy), automatizace, šablony
|Jednotlivci a malé týmy, které potřebují rozsáhlé přizpůsobení
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Todoist
|Zadávání úkolů v přirozeném jazyce, hierarchie projektů, sdílené řídicí panely, kontrola přístupu týmu
|Jednotlivci a týmy organizující složité pracovní postupy pomocí jednoduchého rozhraní
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/uživatel/měsíc.
|Wrike
|Formulářové pracovní postupy, automatizace úkolů, šablony, upozornění v reálném čase
|Týmy spravující požadavky nebo schvalování pomocí strukturovaných pracovních postupů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Hive
|AI asistent (HiveMind), zprávy o výkonu, integrace chatu, sledování času
|Marketingové a klientské týmy automatizují pracovní postupy a sledují pokrok
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|MeisterTask
|Kanbanové tabule, automatizace pracovních postupů, integrace Slack/Teams/Zapier, podpora mobilních zařízení
|Malé týmy, které potřebují základní projektové řízení s automatizací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Basecamp
|Nástěnky, grafy, automatické přihlášení, sdílení souborů
|Týmy, které potřebují zjednodušenou komunikaci a sledování úkolů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/uživatel/měsíc.
|Microsoft To Do
|Návrhy úkolů, připomenutí, šablony kontrolních seznamů, integrace s Outlookem
|Jednotlivci a týmy v ekosystému Microsoft
|Navždy zdarma
Nejlepší alternativy k Blitzit, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nesourodé nástroje vás zpomalují, frustrují zaměstnance a přispívají k jejich větší vyčerpanosti.
Vyhořelí zaměstnanci mají 2,6krát větší pravděpodobnost, že odejdou, což společnosti stojí 33 % jejich ročního platu na náhradní pracovníky.
Nejlepší alternativa k Blitzit bude spravovat provoz, sníží manuální práci a udrží váš tým zapojený. Zde je několik nejlepších možností:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu práce)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
Jedná se o vysoce doporučovanou a spolehlivou alternativu k Blitzit. Podívejme se, proč!
ClickUp Automations eliminuje opakující se práci tím, že automaticky vytváří úkoly a podúkoly, přiřazuje je a informuje zúčastněné strany na základě zadaných spouštěčů a podmínek.
📌 Například když personální oddělení přidá profil nového zaměstnance do ClickUp, ClickUp vygeneruje seznam úkolů pro ověření dokumentů, školení a uvítací schůzky pro manažera, který nového zaměstnance přijal.
Tato funkce je neocenitelná v odvětvích s přísnými požadavky na dodržování předpisů a vícestupňovými schvalovacími procesy.
ClickUp Brain, jeho vestavěný a kontextově citlivý AI asistent, je jedinečný nástroj pro zvýšení produktivity, který vám usnadní den díky psaní podporovanému AI, shrnování dokumentů a aktivit a automatizaci úkolů v přirozeném jazyce. Týmy jej mohou použít k generování popisů úkolů, podúkolů a shrnutí projektů pomocí jednoduchých pokynů. Mohou okamžitě vytvářet návrhy e-mailů, zpráv a aktualizací. A dokonce i brainstormovat nápady a analyzovat data z pracovního prostoru v rámci jednoho nástroje.
Díky využití umělé inteligence pro řízení produktivity a pracovních postupů můžete každý týden ušetřit hodiny ruční práce.
💡 Tip pro profesionály: Díky použití agentů Autopilot vám ClickUp umožňuje automatizovat nejen jednoduché pracovní postupy , ale i inteligentní akce s ohledem na kontext. Na rozdíl od ručního zaznamenávání úkolů v Blitzitu nabízí ClickUp asistenci umělé inteligence, která se přizpůsobuje, učí se a šetří hodiny rutinní práce.
Zde je několik příkladů:
- Inteligentní vytváření a přiřazování úkolů: Agenti Autopilot mohou sledovat odeslané formuláře nebo poznámky ze schůzek, automaticky generovat úkoly, nastavovat termíny a přiřazovat je na základě dostupnosti týmu – není třeba je ručně zadávat ani sledovat.
- Shrnutí a aktualizace stavu založené na umělé inteligenci: Po obdržení aktualizací nebo úprav dokumentů mohou agenti shrnout změny, extrahovat poznatky a zveřejnit aktualizace stavu přímo v kanálech nebo na řídicích panelech, takže všichni budou informováni bez nutnosti ručního zásahu.
Své úkoly můžete zaznamenat jako úkoly ClickUp a nastavit priority, termíny, závislosti a vlastní pole, abyste zaznamenali veškerý kontext v rámci úkolu. Průběh je snadno sledovatelný prostřednictvím více než 15 zobrazení ClickUp, včetně seznamů, tabulek nebo kalendářů.
📌 Například marketingový tým, který plánuje uvedení produktu na trh, může úkol spuštění kampaně rozdělit na dílčí úkoly pro tvorbu obsahu, korektury, publikování a monitorování. Poté může tyto jednotlivé úkoly s termíny přidělit copywriterům, grafickým designérům, editorům, správcům sociálních médií atd., aby zajistil přehlednost a odpovědnost.
A co sledování produktivity, ptáte se?
Na rozdíl od základních reportů Blitzitu vám funkce Project Time Tracking od ClickUp umožňuje sledovat čas strávený na každém úkolu s přesností na sekundu a přesně měřit produktivitu jednotlivců i týmu. To vám pomůže efektivně alokovat zdroje.
📌 Například designová agentura, která pracuje na více projektech pro různé klienty, může sledovat čas strávený každou úlohou – brainstormingem, navrhováním a revizemi. Výsledkem je přesné fakturace, prevence přepracování a zlepšení odhadů budoucích projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavujte a sledujte sprintové cíle, týdenní prodejní cíle a další pomocí ClickUp Goal Tracking.
- Včas odhalte zpoždění a neefektivitu díky vizuálním datovým přehledům v panelech ClickUp Dashboards.
- Zlepšete komunikaci v týmu sdílením dokumentů, přidáváním komentářů a diskutováním o úkolech přímo v ClickUp. Můžete také použít ClickUp Chat pro individuální a skupinové konverzace.
- Zobrazte časovou osu a závislosti svého projektu pomocí zobrazení Ganttova diagramu ClickUp.
- Vytvořte vlastní integrace ClickUp pomocí otevřeného API ClickUp pro přizpůsobenou automatizaci a synchronizaci dat.
Omezení ClickUp
- Začátečníci nebo ti, kteří s aplikacemi pro správu úkolů teprve začínají, mohou být ohromeni velkým množstvím funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze TrustRadius uvádí:
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového managementu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového managementu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
2. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů)
Trello řeší potřebu týmů mít k dispozici lehký, ale funkcemi nabitý nástroj pro správu úkolů díky svým vysoce vizuálním tabulkám ve stylu Kanban. Díky tomu je sledování úkolů přirozené a intuitivní. Každý úkol se stává kartou, která se plynule pohybuje mezi fázemi pracovního postupu, které jsou reprezentovány jednotlivými tabulkami.
Ke každé kartě můžete přidat kontrolní seznamy, termíny, přílohy a štítky, čímž z jednoduchých úkolů vytvoříte podrobné akční položky. Členové týmu mohou spolupracovat v reálném čase prostřednictvím komentářů ke kartám, označování ostatních a integrace nástrojů jako Slack, Google Drive nebo Jira pro přidání kontextu.
Nejlepší funkce Trello
- Spolupracujte na práci v reálném čase prostřednictvím komentářů, sdílení souborů a @zmínek.
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí Butleru, vestavěného automatizačního nástroje Trello.
- Pomocí šablon rychle nastavte běžné typy projektů
Omezení Trello
- Chybí základní funkce pro správu projektů, jako je nativní sledování času.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 210 $/ročně na uživatele (odhad nákladů pro 50 uživatelů)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Je opravdu skvělý pro správu více projektů. Jeho způsob uspořádání úkolů pomocí tabulek, seznamů a karet je velmi uživatelsky přívětivý.
Je opravdu skvělý pro správu více projektů. Jeho způsob uspořádání úkolů pomocí tabulek, seznamů a karet je velmi uživatelsky přívětivý.
💡 Tip pro profesionály: Začněte se základním rozložením tabule v Trello a postupně přidávejte Power-Ups (doplňky nebo integrace), jako jsou AI kalendáře nebo integrace Slack, jakmile zjistíte konkrétní potřeby. Zajistíte si tak správné nástroje, aniž byste se přetěžovali.
3. Asana (nejlepší pro sledování mezifunkčních projektů)
Funkce portfolia Asana vám pomůže organizovat více projektů na jednom místě. Pokud například spravujete tři marketingové kampaně, můžete je všechny přidat do jednoho portfolia a sledovat jejich průběh na přehledném panelu. Tímto způsobem je sledování všeho mnohem snazší!
Každý projekt zobrazuje stav v reálném čase, prioritu a vlastní pole, takže můžete rychle odhalit překážky nebo zpoždění. Ze stejného zobrazení můžete také nastavit cíle, přiřadit vlastníky a podrobně prozkoumat jednotlivé úkoly.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte podrobné plány projektů pomocí Ganttových diagramů a kalendářů, abyste mohli naplánovat časové osy a sledovat pokrok.
- Přidejte závislosti úkolů, abyste zajistili, že práce bude probíhat ve správném pořadí.
- Vytvářejte cíle a dílčí cíle pro přesné sledování cílů a plnění osobních a firemních cílů.
Omezení Asany
- Funkce sledování času vyžadují vylepšení pro hodinové sledování.
- Zobrazení pracovní zátěže, které ukazuje počet úkolů přidělených členovi týmu, může být matoucí.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Díky intuitivnímu rozhraní je snadné organizovat úkoly, sledovat pokrok a spolupracovat v reálném čase – a to i napříč odděleními.
Díky intuitivnímu rozhraní je snadné organizovat úkoly, sledovat pokrok a spolupracovat v reálném čase – a to i napříč odděleními.
🧠 Zajímavost: Na rozdíl od většiny jiných nástrojů pro správu úkolů vám ClickUp umožňuje přiřazovat komentáře členům týmu a proměňovat tak diskuse v konkrétní úkoly. Příjemce úkolu může komentář vyřešit po dokončení úkolu, což zajišťuje jasnou komunikaci a odpovědnost.
4. Monday. com (nejlepší pro správu rozvrhů zaměstnanců)
Dashboard pro správu pracovního vytížení od Monday.com poskytuje manažerům přehled o úkolech, plánech a celkové kapacitě zaměstnanců v reálném čase. Umožňuje vyvážené rozložení odpovědností a předchází tak vyhoření zaměstnanců, které je často způsobeno nerovnoměrným pracovním vytížením. Díky úpravám pomocí drag-and-drop je snadné přeřadit úkoly nebo posunout termíny.
Monday. com nejlepší funkce
- Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou aktualizace stavu a oznámení, a ušetřete čas.
- Integrujte panel pracovního zatížení s časovou osou a kalendářem pro efektivní plánování.
- Pomocí barevně odlišených pruhů a indikátorů snadno odhalíte úzká místa nebo mezery.
Omezení Monday.com
- Uživatelé často uvádějí, že potřebují více času (nebo podpory), aby mohli plně využít jeho potenciál, zejména při vytváření složitých pracovních postupů napříč více tabulemi.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Líbí se mi, jak rychle a snadno se dalo nastavit a spustit naše konto na monday.com. Možnost mít různé pracovní prostory usnadňuje organizaci kontaktů a informací o projektech.
Líbí se mi, jak rychle a snadno se dalo nastavit a spustit naše konto na monday.com. Možnost mít různé pracovní prostory usnadňuje organizaci kontaktů a informací o projektech.
5. Notion (nejlepší pro náročné požadavky na přizpůsobení)
Nelíbí se vám být součástí pevného systému správy úkolů? Vyzkoušejte Notion.
K přístupu k jeho přizpůsobitelným funkcím nepotřebujete žádné technické znalosti. Sledujte složité projekty pomocí vlastních polí, nastavte podrobné reportovací panely a mnoho dalšího, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu. Navíc díky stovkám připravených šablon pro vše od sledování projektů po kalendáře obsahu je začátek snadný a rychlý.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy v Notion s vlastnostmi úkolů, jako jsou přidělené osoby, termíny, priority a závislosti.
- Sledujte pokrok pomocí zobrazení aktualizovaných v reálném čase (tabulky, tabule, časové osy)
- Automatizujte řetězce úkolů spouštěné změnami stavu, termíny splnění nebo vlastními podmínkami.
Omezení Notion
- Notion AI je omezen na textovou asistenci, což činí tento nástroj méně intuitivním.
- Ruční nastavování stránek a propojování databází může být frustrující.
Ceny Notion
- Zdarma: Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Notion mi výrazně zefektivnil produktivní úkoly a psaní poznámek. Umožňuje mi efektivně zapisovat nápady a psát e-maily.
Notion mi výrazně zefektivnil produktivní úkoly a psaní poznámek. Umožňuje mi efektivně zapisovat nápady a psát e-maily.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
6. Todoist (nejlepší pro pořizování poznámek a vytváření seznamů úkolů)
Hledáte vyspělejší a flexibilnější alternativu k Blitzit? Todoist může být tou správnou odpovědí. Je navržen tak, aby fungoval jako vaše centrální velitelské centrum, kde jsou všechny vaše úkoly, plány a priority soustředěny v jednom intuitivním rozhraní.
Díky schopnosti zpracovávat přirozený jazyk je snadné zaznamenávat úkoly a připomenutí. Napište „Aktualizovat blog každé úterý v 10 hodin“ nebo „Projít návrhy se Sarah příští středu“ a Todoist nastaví data a plány.
Úkoly můžete také organizovat pomocí štítků, priorit a vnořených podúkolů, což výrazně usnadňuje správu složitých pracovních postupů ve srovnání s minimálním nastavením, které Blitzit umožňuje.
Nejlepší funkce Todoist
- Sledujte pokrok týmu prostřednictvím sdílených dashboardů
- Ovládejte úrovně přístupu pro různé projekty
- Vytvářejte komplexní hierarchie projektů s úkoly a podúkoly, které týmům pomohou rozdělit velké iniciativy na menší části.
Omezení Todoist
- Občas může selhat při porozumění a provádění konkrétních příkazů.
- Tento nástroj nabízí omezené informace a statistiky, což ztěžuje zlepšení produktivity.
Ceny Todoist
- Navždy zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Todoistu?
Díky Todoistu se mi podařilo dát své úkoly do pořádku. Používání této aplikace je velmi snadné a intuitivní.
Díky Todoistu se mi podařilo dát své úkoly do pořádku. Používání této aplikace je velmi snadné a intuitivní.
7. Wrike (nejlepší pro vytváření a správu pracovních postupů založených na formulářích)
Pokud se vám Blitzit jeví jako příliš jednoduchý nástroj pro správu strukturovaných požadavků nebo mezifunkčních pracovních postupů, Wrike vám nabízí více možností, zejména díky nástroji „Vytvořit formulář“. S Wrike můžete vytvářet vlastní vstupní formuláře. Pojmenujte formulář, přidejte popis a vyberte si z různých typů otázek. Odpovědi mohou mít formu jednořádkového textu, výběru z více možností nebo odstavce.
Formuláře můžete přiřadit přímo konkrétním členům týmu nebo projektům a směrovat příchozí požadavky správným osobám, aby byla zajištěna efektivita.
Nejlepší funkce Wrike
- Využijte předem připravené šablony Wrike, jako je například sledování schválení dovolených, které manažerům umožňují dovolené v rámci aplikace schvalovat, zamítat nebo k nim přidávat poznámky.
- Získejte upozornění v reálném čase na nové podání, abyste nezmeškali důležité formuláře.
- Automatizujte plánování úkolů a okamžitě vytvářejte úkoly s termíny, přidělenými osobami a závislostmi.
Omezení Wrike
- Limity úložiště ve všech tarifech mohou být pro týmy pracující s velkými soubory omezující.
- Zákaznický servis a fakturační procesy mohou být náročné
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Wrike vám umožňuje vypsat konkrétní úkoly s individuálními termíny jako součást většího projektu.
Wrike vám umožňuje vypsat konkrétní úkoly s individuálními termíny jako součást většího projektu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte formuláře ClickUp k shromažďování požadavků a jejich automatickému směrování správnému týmu. Můžete přiřazovat úkoly, přidávat značky, nastavovat priority a přesouvat je do konkrétních seznamů nebo složek – to vše z jediného odeslaného formuláře. Přidejte podmíněnou logiku k zobrazení nebo skrytí polí na základě předchozích odpovědí, abyste shromažďovali pouze informace, které potřebujete. To je ideální pro pracovní postupy přijímání, jako jsou IT tikety, kreativní briefy nebo onboardování klientů.
8. Hive (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a funkce založené na umělé inteligenci)
Nástroj AI společnosti Hive, HiveMind, generuje nápady na obsah, navrhuje popisky a vytváří obrázky bez licenčních poplatků. Například marketingový tým, který spouští kampaň na sociálních médiích, jej může použít k vytvoření strukturovaného plánu projektu s úkoly, termíny a závislostmi.
Hive přiřazuje další kroky na základě e-mailů a chatů, aby urychlil provádění, a zároveň udržuje kampaň na správné cestě s minimálním manuálním úsilím.
Nejlepší funkce Hive
- Chatujte s kolegy přímo v místě, kde se práce odehrává, pomocí integrované funkce zasílání zpráv.
- Vytvářejte podrobné zprávy o výkonu, abyste klientům a zainteresovaným stranám ukázali skutečný pokrok.
- Sledujte čas strávený na úkolech a projektech, abyste odhalili úzká místa a lépe vyvážili pracovní zátěž.
Omezení Hive
- Do karet úkolů nelze vkládat multimédia.
- Pokročilé funkce, jako jsou automatizace, kontrola a sledování času, vyžadují doplňky, takže klíčovým faktorem je rozpočet.
Ceny Hive
- Navždy zdarma
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hive?
Použití této technologie nám pomohlo zefektivnit naše procesy, což vedlo k lepším projektům dokončeným rychleji.
Použití této technologie nám pomohlo zefektivnit naše procesy, což vedlo k lepším projektům dokončeným rychleji.
9. MeisterTask (nejlepší pro méně komplexní řízení projektů)
Opakující se úkoly můžete spravovat nastavením spouštěčů a akcí v projektových tabulkách v MeisterTask. Týmy mohou například automatizovat aktualizace stavu, přiřazovat opakující se úkoly na základě změn pracovního postupu nebo odesílat oznámení, když se blíží termíny.
To snižuje manuální úsilí, minimalizuje chyby a zajišťuje hladký průběh projektů bez nutnosti neustálého dohledu. Díky tomu je MeisterTask ideální volbou pro týmy, které chtějí jednoduchost, aniž by obětovaly kontrolu nebo škálovatelnost.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Používejte tabule ve stylu Kanban s přizpůsobitelnými sekcemi pro přehledné sledování úkolů.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Microsoft Teams a Zapier, a zajistěte tak plynulé propojení různých pracovních postupů.
- Spravujte úkoly na počítači i mobilním zařízení díky cloudové dostupnosti.
Omezení MeisterTask
- Chybí pokročilé reportování, což omezuje hlubší vhled do výkonu projektu.
- Omezené možnosti přizpůsobení úkolové tabule a pracovního postupu, což omezuje nastavení složitých projektů
Ceny MeisterTask
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MeisterTask?
Program je vizuálně elegantní, snadno použitelný a obsahuje všechny funkce potřebné pro začátek v bezplatné verzi.
Program je vizuálně elegantní, snadno použitelný a obsahuje všechny funkce potřebné pro začátek v bezplatné verzi.
10. Basecamp (nejlepší pro týmovou spolupráci)
Máte potíže s organizací a přístupností týmových diskusí? Diskusní fóra Basecamp strukturovávají konverzace podle témat a udržují odpovědi přehledně seřazené pod každou zprávou. Zabraňují tak tomu, aby se důležité aktualizace ztratily v nekonečných chatových vláknech.
Můžete připnout důležité příspěvky, připojit soubory a zapojit konkrétní členy týmu, aby všichni zůstali na stejné vlně bez chaosu rozptýlených zpráv nebo přetížení e-mailů.
Nejlepší funkce Basecampu
- Sledujte průběh projektu vizuálně pomocí grafů typu „hill chart“ – funkce Basecamp, která ukazuje, v jaké fázi se práce nachází.
- Připněte prioritní projekty nahoru, aby důležité úkoly zůstaly viditelné.
- Nastavte automatické kontroly, abyste získali aktuální informace od svého týmu, aniž byste museli plánovat další schůzky.
Omezení Basecampu
- Chybí tradiční zobrazení projektové tabule a pokročilé funkce pro správu projektů.
- Správa souborů potřebuje vylepšit – soubory sdílené v chatech se automaticky neukládají do hlavního panelu dokumentů.
Ceny Basecamp
- Navždy zdarma
- Basecamp Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc za organizaci (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Hlavní body recenze G2:
Basecamp skvěle usnadňuje ostatním plnění úkolů a síťování. Výrazně zkracuje dobu schůzek a vytváří transparentnost tam, kde v prostředí výroby a produkce často existují izolované úseky.
Basecamp skvěle usnadňuje ostatním plnění úkolů a síťování. Výrazně zkracuje dobu schůzek a vytváří transparentnost tam, kde v prostředí výroby a produkce často existují izolované úseky.
📮ClickUp Insight: Údaje z průzkumu ClickUp o efektivitě schůzek naznačují, že téměř polovina všech schůzek (46 %) zahrnuje pouze 1–3 účastníky. I když tyto menší schůzky mohou být více zaměřené, mohly by být nahrazeny efektivnějšími komunikačními metodami, jako je lepší dokumentace, zaznamenané asynchronní aktualizace nebo řešení pro správu znalostí.
Přiřazené komentáře v úkolech ClickUp vám umožňují přidávat kontext přímo do úkolů, sdílet rychlé zvukové zprávy nebo nahrávat video aktualizace pomocí ClickUp Clips – pomáháte tak týmům ušetřit drahocenný čas a zároveň zajistit, že důležité diskuse budou i nadále probíhat, ale bez zbytečné ztráty času!
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako Trinetrix zaznamenávají díky ClickUp 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek.
11. Microsoft To Do (nejlepší pro uživatele Microsoft 365)
Hledáte bezplatnou aplikaci pro organizaci úkolů, která je hluboce integrována do ekosystému Microsoftu? Microsoft To Do je speciálně navržen pro zlepšení vašeho každodenního pracovního postupu.
Například když označíte e-mail v Outlooku, vaše úloha se automaticky zobrazí v aplikaci Microsoft To-Do, takže vaše úkoly zůstanou synchronizované.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Přidejte k úkolům podrobné poznámky, přílohy souborů a připomenutí, abyste měli k dispozici všechny potřebné informace.
- Aktualizujte své denní a týdenní šablony seznamů úkolů pomocí inteligentních a personalizovaných návrhů.
- Nastavte sdílené šablony kontrolních seznamů pro spolupráci týmu, zjednodušte přidělování úkolů a sledování pokroku.
Omezení aplikace Microsoft To Do
- Omezené integrace třetích stran mimo ekosystém Microsoftu
- Omezené pokročilé funkce pro správu projektů ve srovnání s jinými nástroji pro správu projektů
Ceny Microsoft To Do
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft To Do?
Pomáhá mi to spravovat moje úkoly. V aplikaci jsem si vytvořil několik seznamů, abych mohl spravovat svůj osobní i pracovní život.
Pomáhá mi to spravovat moje úkoly. V aplikaci jsem si vytvořil několik seznamů, abych mohl spravovat svůj osobní i pracovní život.
👀 Věděli jste, že... 85 % zaměstnanců každý týden přeposílá stejné zprávy na více míst, aby zajistili jejich viditelnost. Komunikace může být v nesourodých nástrojích velmi roztříštěná!
Vyzkoušejte bezproblémovou správu úkolů s ClickUp
Dnešní práce je nefunkční. Moderní práce se stala synonymem složitosti. Až 61 % času zaměstnanců je věnováno aktualizaci, vyhledávání a správě informací v roztříštěných systémech.
Výsledek? Neorganizovanost, ztráta produktivity a frustrace.
Blitzit může fungovat pro sledování jednotlivých úkolů, ale výzvy narůstají při řízení celých týmů, složitých pracovních postupů a mezifunkční spolupráce.
A právě tady přichází na řadu ClickUp!
Je navržen tak, aby centralizoval vaši práci na jednom místě, takže již nemusíte přepínat mezi nástroji, aplikacemi a nekonečným množstvím záložek. Automatizace a umělá inteligence jsou třešničkou na dortu – díky nim se dostanete k cíli rychleji a efektivněji.
Chcete získat zpět všechen čas, který jste ztratili zbytečnou prací? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!