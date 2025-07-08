10 šablon CRM od monday.com pro úspěšný prodej v roce 2025

Řízení prodeje bez systému je jako snažit se žonglovat s potenciálními zákazníky, následnými kroky a aktualizacemi obchodů s jednou rukou svázanou za zády. Je to chaotické, neuspořádané a co je nejhorší, nákladné.
Právě zde přicházejí na řadu šablony CRM. Jsou nejrychlejším způsobem, jak začít s řízením potenciálních zákazníků a prodejního procesu. Ať už sledujete nové potenciální zákazníky nebo rozvíjíte stávající obchody, správná šablona zajistí, že vše bude organizované a bude se posouvat vpřed.
Můžete použít šablonu CRM od monday.com nebo jiné přizpůsobitelné šablony, které jdou nad rámec základního sledování. Tato příručka vás provede těmi nejlepšími!
Co dělá šablonu CRM na monday.com dobrou?
Vysoce výkonná, předkonfigurovaná šablona CRM obsahuje více než jen kontaktní informace – organizuje údaje o zákaznících, stanovuje priority prodeje a sleduje probíhající obchody. Optimalizuje váš proces CRM, aniž by vyžadovala složitý software.
Pokud uvažujete o použití šablon monday CRM, zkontrolujte, zda vám umožňují provádět následující úkony:
- Sledujte potenciální zákazníky v každé fázi: Přehledné sloupce pipeline od prvního kontaktu až po uzavřenou zakázku.
- Ukládejte správná data na jednom místě: kontaktní informace a další údaje o zákaznících, poslední kontaktní body, hodnota obchodu a pravděpodobnost dalších obchodů.
- Snadná vizualizace pokroku: Tabule, řídicí panely nebo Ganttovy grafy poskytují kompletní přehled o probíhajících obchodech na jednom místě.
- Přizpůsobte si je svým procesům: přizpůsobivé fáze, značky a pole, které odpovídají vašemu jedinečnému prodejnímu toku v rámci marketingové kampaně.
- Automatizujte opakující se činnosti: Pravidla pro následné úkoly, změny stavu nebo upozornění pro optimalizaci správy potenciálních zákazníků a úsporu času.
- Integrace s vašimi nástroji: Možnost hladké synchronizace e-mailů, kalendářů a formulářů pro získávání potenciálních zákazníků v rámci vaší platformy CRM.
Stručně řečeno? Nejlepší šablony CRM za vás odvedou těžkou práci, takže se váš tým může soustředit na prodej, nikoli na třídění.
🧠 Zajímavost: Ještě před vznikem CRM a digitálních dashboardů se strukturované prodejní strategie již dařilo díky Johnu H. Pattersonovi, zakladateli společnosti National Cash Register Company. Již na počátku 20. století Patterson školil své prodejní síly pomocí předem připravených prodejních scénářů, profilování zákazníků a formálních prodejních školicích programů. Byl dokonce průkopníkem role-playingu a teritorializovaného prodeje, které zvyšovaly výkonnost a konzistentnost. Tyto rané inovace položily základy moderních prodejních strategií a procesů.
Šablony CRM od monday.com
Každá z následujících šablon CRM od monday.com je přizpůsobena tak, aby zjednodušila konkrétní část vašeho prodejního nebo klientského pracovního postupu a pomohla vašemu týmu soustředit se na výsledky.
1. Šablona marketingových aktivit
Zvládáte kampaně, požadavky a termíny napříč několika kanály? Šablona Marketingové aktivity vám pomůže udržet celý váš marketingový ekosystém organizovaný na jednom místě.
Je ideální pro sladění týmů, sledování výstupů a zajištění toho, aby každá kampaň proběhla včas a s plnou viditelností. Ať už uvádíte na trh nový produkt nebo spravujete týdenní obsah, tato tabule vám pomůže.
Zefektivněte svou práci pomocí této šablony:
- Centralizujte plánování a realizaci kampaní napříč týmy.
- Sledujte kreativní produkci, cykly revizí a data spuštění.
- Nastavte si vlastní formuláře pro marketingové požadavky a příjem aktiv.
- Vizualizujte pokrok podle týdne, měsíce nebo kampaně.
- Automatizujte schvalování, připomínky a aktualizace stavu.
🔑 Ideální pro: Marketingové týmy, které spravují rozsáhlé kampaně a spolupráci více týmů.
2. Šablona CRM pro realitní kanceláře
Správa více nabídek, potenciálních zákazníků a prohlídek se může rychle stát nepřehlednou, pokud nemáte systém přizpůsobený pro realitní ruch.
Šablona Real Estate CRM je přizpůsobena tak, aby pomáhala agentům, makléřům a týmům organizovat vše od seznamů nemovitostí až po komunikaci s kupujícími. Zjednodušuje váš prodejní cyklus, takže se můžete soustředit na uzavírání obchodů, nikoli na správu tabulek.
Využijte tuto šablonu na maximum tím, že ji použijete k:
- Organizujte nabídky nemovitostí pomocí vlastních polí pro cenu, lokalitu a stav.
- Sledujte průběh každého potenciálního zákazníka od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
- Naplánujte dny otevřených dveří a přiřaďte agentům následné úkoly.
- Zobrazte si tok obchodů podle obchodních zástupců, regionů nebo fáze prodejního procesu.
- Automatizujte komunikaci s klienty a aktualizace fází
🔑 Ideální pro: Realitní makléře a týmy spravující více nemovitostí a potenciální kupce.
3. Šablona zákaznických projektů
Když se snažíte získat potenciální klienty pro více projektů, je přehlednost základním předpokladem. Šablona Zákaznické projekty vám pomůže organizovat úkoly, spravovat časové plány a zajistit, aby všichni, od interních týmů po externí klienty, byli na stejné vlně.
Jsou navrženy tak, aby zvládaly fakturovatelné hodiny, sdílené soubory a aktualizace v reálném čase, aniž by ztratily přehled o klíčových výstupech.
Udržujte si přehled pomocí této šablony, která vám pomůže:
- Sledujte pokrok ve všech zákaznických projektech na jednom místě.
- Zaznamenávejte fakturovatelné hodiny a propojte je s úkoly projektu.
- Spolupracujte s klienty a interními týmy pomocí sdílených souborů a poznámek.
- Přiřaďte vlastnictví a termíny pro každý úkol
- Sledujte stav projektu pomocí zobrazení stavu, priority a časové osy.
🔑 Ideální pro: Agentury a poskytovatele služeb, kteří realizují více projektů pro klienty současně.
4. Šablona pro zapojení zákazníků
První dojem je důležitý, zejména při přivítání nového klienta. Šablona pro zapracování nových zákazníků zajišťuje, že všechny úkoly, milníky a komunikace jsou strukturovány tak, aby byl zážitek hladký.
Spojují vaše týmy pro úspěch zákazníků, implementaci a prodej, takže se nic neztratí v překladu.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvořte podrobné pracovní postupy pro zaškolení každého klienta.
- Sledujte čas strávený prací a dokončení milníků napříč účty.
- Sladěte oddělení s jasně přidělenými odpovědnostmi
- Zaznamenávejte poznámky, soubory a důležité aktualizace v rámci každé klientské tabule.
- Automatizujte předávání úkolů a upozornění na stav pro plynulý postup.
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a implementace, které standardizují svůj proces zapracování nových zaměstnanců.
5. Šablona kontaktů
Šablona Kontakty je základní šablona CRM, která vám pomůže centralizovat informace o potenciálních zákaznících a klientech, aby váš tým mohl snadno vyhledávat, filtrovat a podnikat příslušné kroky. Už žádné roztříštěné tabulky nebo duplicitní záznamy – pouze přehledné a organizované záznamy kontaktů, které podporují každou snahu o oslovení zákazníků.
Začněte s touto šablonou a:
- Ukládejte kontakty s přizpůsobitelnými poli pro odvětví, roli a region.
- Segmentujte kontakty podle fáze životního cyklu, skóre potenciálních zákazníků nebo zapojení.
- Zaznamenávejte a sledujte všechny interakce s klienty
- Odstraňte duplicitní záznamy a zajistěte si přehlednější data.
- Synchronizujte nové záznamy automaticky pomocí formulářů nebo integrace CRM.
🔑 Ideální pro: Prodejní, marketingové a podpůrné týmy, které hledají organizované centrum pro správu kontaktů.
6. Šablona podpůrných prodejních materiálů
Hledání nejnovějších prezentací nebo produktových listů by nemělo trvat déle než samotný prodejní hovor. Šablona Podpůrné prodejní materiály funguje jako živá knihovna schválených materiálů, díky níž může váš tým snadno najít, vyžádat si a distribuovat správné materiály ve správný čas.
Prodej a marketing zůstávají v souladu a obchodní zástupci mají vždy k dispozici vše, co potřebují, aby mohli s jistotou uzavřít obchod.
Tuto šablonu použijte k:
- Kategorizujte marketingové zdroje podle produktu, regionu nebo fáze prodeje.
- Sledujte historii verzí a aktualizujte stav každého souboru.
- Nastavte schvalovací pracovní postupy pro vytváření nebo aktualizaci aktiv.
- Propojte zdroje přímo s obchodními příležitostmi nebo kampaněmi
- Zajistěte konzistentnost značky díky centralizovanému přístupu
🔑 Ideální pro: Prodejní a marketingové týmy spolupracující na dodávkách aktiv a konzistentnosti značky.
7. Šablona příležitostí po události
Události generují energii, ale jsou to následné kroky, které zvyšují tržby. Pokud chcete získat potenciální zákazníky, přiřadit další kroky a posunout příležitosti v rámci svého prodejního procesu, než vychladnou, vyzkoušejte šablonu příležitostí po události.
Ať už se vracíte z veletrhu, webináře nebo kulatého stolu, zajistí, že se každá konverzace promění v smysluplnou akci.
Využijte návratnost investic po akci pomocí této šablony k:
- Zaznamenávejte potenciální zákazníky a sledujte jejich pohyb v prodejním trychtýři.
- Přiřazujte následné úkoly a nastavujte termíny připomenutí.
- Hodnoťte a upřednostňujte potenciální zákazníky na základě jejich zapojení nebo potenciálu.
- Přidejte poznámky, soubory a kontext specifický pro každou událost pro každého potenciálního zákazníka.
- Filtrujte a segmentujte příležitosti podle obchodního zástupce, události nebo regionu.
🔑 Ideální pro: Prodejní a marketingové týmy, které přeměňují zájem o události na pohyb v prodejním procesu.
8. Šablona objednávkového formuláře
Ruční sledování objednávek je při správě velkého objemu nebo zakázkových požadavků chaotické? Šablona objednávkového formuláře vnáší jasnost do vašich procesů přijímání a plnění objednávek a poskytuje vašemu týmu jediný zdroj informací pro sledování objednávek, dokumentaci a schvalování.
Získejte kontrolu nad objednávkami pomocí této šablony, abyste mohli:
- Shromažďujte objednávky produktů nebo služeb pomocí přizpůsobitelných formulářů.
- Sledujte stav objednávek, platby a termíny dodání.
- Přiřazujte úkoly a schvalování správným týmům.
- Filtrujte a organizujte objednávky podle klienta, regionu nebo naléhavosti.
- Připojte k objednávce účtenky, dokumentaci nebo poznámky k nákupu.
🔑 Ideální pro: Provozní a prodejní týmy, které spravují přijímání objednávek, dodávky a dokumentaci.
9. Šablona požadavků zákazníků
Když se začnou hromadit dotazy zákazníků, přehlednost vám dá náskok. Šablona Zákaznické požadavky nabízí jednoduchý způsob, jak zaznamenávat požadavky, přiřazovat je správným osobám a zajistit, aby každý zákazník dostal včasnou a užitečnou odpověď.
Tuto šablonu použijte k:
- Shromažďujte požadavky pomocí vložených formulářů nebo integrace e-mailů.
- Přesměrujte tikety správným týmům na základě typu nebo naléhavosti.
- Sledujte průběh požadavků pomocí polí stavu, priority a vlastníka.
- Automatizujte eskalace a upozornění na řešení
- Udržujte prohledávatelný archiv vyřešených dotazů.
🔑 Ideální pro: Týmy podpory a úspěchu, které spravují velké objemy požadavků na služby nebo funkce.
10. Šablona pro správu účtů od Compass
Šablona Account Management by Compass vám pomůže spravovat vysoce hodnotné účty pomocí struktury a pravidelného rytmu kontaktních bodů. V jednom přizpůsobitelném zobrazení můžete sledovat aktivitu, monitorovat stav a posilovat dlouhodobé vztahy.
Posilte svou strategii pro práci s klienty pomocí této šablony, abyste mohli:
- Zaznamenávejte schůzky, zpětnou vazbu a klíčové kontakty napříč klientskými účty.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti klientů, obnovení smluv a rizikové ukazatele.
- Přiřaďte interní následné kroky konkrétním vlastníkům nebo týmům.
- Plánujte čtvrtletní hodnocení, upsellery a aktivity zaměřené na zapojení zákazníků.
- Segmentujte účty podle velikosti, výnosů nebo skóre zdraví.
🔑 Ideální pro: Account manažery a týmy zákaznické podpory zaměřené na udržení zákazníků a dlouhodobý růst.
👀 Věděli jste, že CRM systémy mohou urychlit uzavření obchodu o 30 %, zvýšit objem B2B leadů o 34 % a návratnost investic o 32 %?
Omezení šablon monday.com
Ačkoli monday.com nabízí širokou škálu nástrojů pro CRM pracovní postupy, má i své nevýhody, zejména pro prodejní týmy s měnícími se nebo komplexními potřebami. Zde je několik omezení, která je třeba mít na paměti před použitím softwaru a jeho šablon:
- Omezená hloubka CRM: monday.com je primárně určen pro řízení projektů, takže jeho šablony CRM mohou působit povrchně. Funkce jako přizpůsobitelné bodování potenciálních zákazníků, vícestupňové prognózy nebo pokročilé sledování obchodů často vyžadují workaroundy nebo integraci třetích stran.
- Omezení automatizace u nižších tarifů: Integrované pracovní postupy jsou užitečné, ale monday.com omezuje počet automatizací, které můžete spustit, pokud nemáte tarif vyšší úrovně. To znamená, že vaše šablonové pracovní postupy mohou rychle narazit na omezení.
- Fragmentované reporty: Chcete podrobné prodejní reporty nebo přehledy příjmů? Šablony CRM nejsou předem vybaveny podrobnými reporty a jejich přizpůsobení může vyžadovat čas, úsilí nebo externí nástroje.
- Problémy se škálovatelností u pracovních postupů s velkým objemem dat: S rostoucím objemem zákaznických dat se tabule monday.com mohou stát nepřehlednými a obtížněji se v nich orientuje. Šablony CRM nejsou vždy optimalizovány pro pracovní postupy s velkým objemem dat.
- Chybějící integrované e-mailové nástroje: monday.com nenabízí ve svých šablonách CRM nativní sledování e-mailů ani protokolování komunikace. K sledování konverzací s klienty a e-mailové aktivity budete potřebovat externí aplikace nebo samostatnou platformu CRM.
- Omezená AI pro komplexní pracovní postupy: Šablony CRM od monday.com nabízejí základní automatizaci, ale AI postrádá hloubku pro přizpůsobení nestandardních prodejních cyklů nebo přizpůsobení se jedinečným obchodním procesům.
📮 ClickUp Insight: 32 % pracovníků se domnívá, že automatizace ušetří jen několik minut najednou, ale 19 % tvrdí, že by mohla ušetřit 3–5 hodin týdně. Skutečností je, že i ta nejmenší úspora času se v dlouhodobém horizontu sčítá.
Například ušetření pouhých 5 minut denně na opakujících se úkolech může znamenat více než 20 hodin ušetřeného času za čtvrtletí, který lze věnovat hodnotnější strategické práci. S ClickUpem trvá automatizace drobných úkolů, jako je přiřazování termínů nebo označování kolegů, méně než minutu. K dispozici máte integrované AI agenty pro automatické souhrny a zprávy, zatímco vlastní agenti se starají o konkrétní pracovní postupy. Získejte zpět svůj čas!
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % a více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
Alternativní šablony monday.com
Pro týmy, které chtějí víc než jen kontaktní tabule a základní automatizaci, je tu ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Ve srovnání s monday.com působí CRM ClickUp jako Friday.
V ClickUp si můžete vytvořit vlastní CRM a využívat bezplatné šablony, které spojují prodej, služby a strategii.
Od sledování každé zakázky ve vašem portfoliu až po zaznamenávání hovorů s klienty, provizí a zpráv – to vše bez opuštění vašeho dashboardu. Šablony a dashboardy ClickUp s přizpůsobitelnými widgety jsou vytvořeny pro dynamické týmy, které potřebují flexibilitu bez ztráty přesnosti.
Prozkoumejme šablony CRM ClickUp, nejlepší alternativu k monday.com.
1. Pokročilá šablona CRM ClickUp
Šablona ClickUp Advanced CRM, vytvořená pro prodejní týmy, které potřebují přesnost a výkon, vám poskytuje plnou kontrolu nad celým vaším prodejním procesem.
Od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu je každý kontaktní bod zdokumentován, přiřazen a automatizován. Díky přizpůsobitelným panelům ClickUp a vícestupňovým pracovním postupům je navržen tak, aby snadno podporoval velké objemy nebo složité obchodní cykly.
Tuto vizuální šablonu můžete použít k:
- Vytvářejte vícestupňové pipeline pomocí vlastních polí, jako je hodnota obchodu, zdroj nebo priorita.
- Přiřaďte vlastníky a stanovte termíny pro každou příležitost pomocí zobrazení Moje úkoly.
- Sledujte průběh obchodů v zobrazení tabule, seznamu nebo tabulky.
- Automatizujte následné kroky, připomenutí a předávání potenciálních zákazníků pomocí automatizací ClickUp.
- Vizualizujte prognózy tržeb a výkonnost obchodních zástupců v reálném čase.
🔑 Ideální pro: Obchodní manažery a rychle rostoucí týmy, které spravují velké nebo složité prodejní procesy.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablonové tagy nebo barevné kódy k vizuálnímu oddělení fází potenciálních zákazníků, odvětví nebo vlastnictví zástupců. Tím se sníží nepořádek v rušných pipelinech a získáte okamžitý přehled bez nutnosti ručního filtrování. V ClickUp i monday.com lze pravidla pro barvy automatizovat tak, aby se dynamicky aktualizovala podle změn stavu obchodu.
Například když se potenciální zákazník promění v příležitost, barva vašeho úkolu se změní ze žluté na zelenou. To je vizuální prodej v té nejlepší podobě – rychlé rozpoznání bez zbytečných klikání.
2. Šablona ClickUp Simple CRM
Šablona ClickUp Simple CRM nabízí přehledný a snadno použitelný systém pro sledování potenciálních zákazníků a správu následných kroků. Odstraňuje vše nadbytečné a poskytuje vám přesně to, co potřebujete, abyste měli přehled o svém prodejním procesu – ideální pro freelancery, živnostníky nebo malé týmy, které upřednostňují rychlost před složitostí.
Využijte tuto šablonu na maximum tím, že ji použijete k:
- Zaznamenávejte informace o potenciálních zákaznících, jako jsou relevantní údaje o kontaktech, fáze jednání a stav.
- Organizujte potenciální zákazníky podle priority, fáze prodejního procesu nebo typu služby.
- Sledujte další kroky a přiřazujte následné úkoly s termíny splnění.
- Sledujte průběh obchodů pomocí zobrazení tabule nebo seznamu.
- Udržujte svůj CRM systém přehledný a zaměřený s minimálním nastavením.
🔑 Ideální pro: Freelancery, konzultanty a malé prodejní týmy, které chtějí CRM s nízkými nároky na údržbu.
3. Šablona pro sledování provizí ClickUp
Ruční výpočet provizí je časově náročný a náchylný k chybám. Šablona ClickUp pro sledování provizí tento problém řeší.
Jsou navrženy tak, aby sledovaly výnosy podle jednotlivých obchodních zástupců, obchodů nebo produktových řad, a to pomocí flexibilních vzorců a polí, která odrážejí vaši jedinečnou strukturu výplat. Díky přehledu o každé fázi procesu provizí jsou vaše finanční a prodejní týmy vždy synchronizovány.
Tuto šablonu použijte k:
- Zaznamenávejte uzavřené obchody a propojte je s evidencí provizí.
- Nastavte vzorce pro paušální, odstupňované nebo procentuální výplaty pomocí polí vzorců ClickUp.
- Sledujte stav výplat a kontrolní body schvalování
- Sledujte výnosy podle obchodního zástupce, měsíce nebo produktu.
- Udržujte všechna data o provizích připravená k auditu a centralizovaná.
🔑 Ideální pro: Obchodní a finanční týmy, které potřebují přesné a automatizované sledování provizí.
4. Šablona prodejního procesu ClickUp
Vaše pipeline by vám měla poskytovat více než jen seznam obchodů. Měla by vám přesně říci, na co se máte dále zaměřit.
Šablona ClickUp Sales Pipeline poskytuje dynamický, přizpůsobitelný přehled prodejního procesu, který se přizpůsobí vašim prodejním procesům a pomůže vám vizualizovat pokrok, identifikovat překážky a uzavřít obchody rychleji. Ať už jste samostatný prodejce nebo řídíte celý tým, tato šablona vám pomůže zjednodušit vaše pracovní postupy.
Tuto šablonu použijte k:
- Vytvářejte fáze založené na pipelinech pomocí drag-and-drop Kanban Views.
- Přidejte vlastní pole pro velikost obchodu, kontaktní informace a předpokládané datum uzavření.
- Přiřazujte zástupce a vytvářejte úkoly spojené s konkrétními příležitostmi pomocí ClickUp Tasks.
- Filtrujte nabídky podle regionu, produktu nebo obchodního zástupce.
- Automatizujte aktualizace fází a naplánujte následné akce pomocí automatizací.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které hledají přizpůsobitelný vizuální nástroj pro správu potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí.
5. Šablona ClickUp Sales CRM
Řízení prodeje by mělo být plynulé; nemělo by vás nutit přeskakovat mezi různými nástroji nebo tabulkami. Šablona ClickUp Sales CRM vám poskytuje centralizovaný systém pro sledování potenciálních zákazníků, monitorování aktivit v prodejním procesu a dokumentování každé interakce s klientem.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte všechny potenciální zákazníky, účty a obchody v jednom přehledném zobrazení.
- Vytvářejte úkoly pro následné kroky, ukázky nebo revize smluv.
- Zaznamenávejte schůzky, e-maily a poznámky přímo v každém účtu.
- Vizualizujte průběh obchodů pomocí přizpůsobených dashboardů a widgetů pro vytváření reportů.
- Získejte přehled, sledujte metriky prodejní výkonnosti (jako je míra získávání zákazníků, celková hodnota zákazníka a míra odchodu zákazníků) a podporujte rozhodování založené na datech pomocí ClickUp Brain.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které jsou připraveny spravovat celou zákaznickou cestu na jednom jednotném místě.
6. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Prodejní data jsou užitečná pouze tehdy, pokud je můžete skutečně využít. Proměňte metriky výkonu ve vizuální přehledy pomocí šablony prodejní zprávy ClickUp. Od prognóz příjmů po sledování jednotlivých obchodních zástupců – vše se aktualizuje v reálném čase, takže vám nic neunikne.
Zde je návod, jak můžete tuto šablonu použít k vylepšení reportingu:
- Vytvořte si vlastní dashboardy pro vizualizaci tržeb, úspěšnosti a rychlosti uzavírání obchodů.
- Sledujte KPI napříč obchodními zástupci, týmy nebo produktovými kategoriemi.
- Vytvářejte rychlé roční, čtvrtletní a měsíční zprávy pomocí přiložených zobrazení.
- Filtrujte zprávy podle regionu, časového rámce nebo fáze prodejního procesu.
- Nastavujte, sledujte a monitorujte prodejní cíle pomocí ClickUp Goals a zajistěte, aby se váš tým soustředil na cíle a zodpovídal za jejich plnění na základě zjištění z reportů.
- Pozvěte členy týmu nebo hosty do svého pracovního prostoru a zajistěte si spolupráci v reálném čase, zpětnou vazbu a sdílený přehled o aktivitách v oblasti prodejních reportů.
🔑 Ideální pro: Vedoucí prodeje a provozní týmy, které potřebují rychlé, datově podložené informace bez použití tabulek.
7. Šablona ClickUp Sales Tracker
Pokud denně spravujete více potenciálních zákazníků, úkolů a cílů, je organizace polovina úspěchu. Šablona ClickUp Sales Tracker poskytuje vašemu týmu specializovaný pracovní prostor, kde můžete zaznamenávat kontaktování zákazníků, sledovat aktivity a udržovat tempo – aniž byste vynechali jediný krok.
Tuto šablonu použijte k:
- Zaznamenávejte hovory, e-maily, schůzky a úkoly související s oslovováním zákazníků na jednom místě.
- Sledujte pokrok potenciálních zákazníků a aktualizujte stavy v reálném čase.
- Pomocí milníků ClickUp označte významné úspěchy (např. dosažení prodejní kvóty).
- Filtrujte aktivity podle obchodního zástupce, fáze obchodu nebo data.
- Sledujte prodej podle produktu a měsíce pomocí přizpůsobených zobrazení.
- Automatizujte následné kroky a opakující se prodejní aktivity (např. měsíční kontroly, aktualizace zpráv).
🔑 Ideální pro: Obchodní zástupce a manažery, kteří potřebují strukturovaný přehled o denních výkonech a aktivitách v rámci prodejního procesu.
8. Šablona ClickUp pro prodejní hovory
Potřebujete efektivní způsob, jak připravit, zdokumentovat a sledovat každou prodejní konverzaci? Šablona ClickUp Sales Calls Template vám pomůže udržet přehled o vašich aktivitách, abyste nikdy nezmeškali žádný důležitý podnět nebo úkol.
Tuto šablonu použijte k:
- Naplánujte hovory a zaznamenejte klíčové podrobnosti, jako je čas, kontakt a účel.
- Zaznamenávejte poznámky k hovorům, výsledky a zpětnou vazbu od klientů v reálném čase.
- Přiřazujte následné úkoly a termíny přímo po hovoru.
- Kategorizujte hovory podle typu klienta, produktu nebo regionu.
- Využijte funkci ClickUp Time Tracking, tagy, upozornění na závislosti a integraci e-mailů k zefektivnění správy prodejních hovorů a zajištění včasných následných kroků.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které provádějí velké množství hovorů s klienty a potřebují jasnou dokumentaci a následné kroky.
9. Šablona prodejního procesu ClickUp
Klíčem k rozvoji každého prodejního týmu je konzistence a šablona prodejního procesu ClickUp vám poskytuje rámec, díky kterému toho můžete dosáhnout. Mapuje celý váš prodejní proces – od vyhledávání potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu – takže každý obchodní zástupce ví, co má dělat, kdy to má dělat a jak s jistotou posunout obchod vpřed.
Využijte tuto šablonu na maximum tím, že ji použijete k:
- Definujte každou fázi svého prodejního cyklu pomocí jasných úkolů a odpovědných osob.
- Přiřazujte odpovědnosti a stanovujte termíny v rámci celého týmu.
- Sledujte pohyb a průběh obchodů díky aktualizacím stavu v reálném čase.
- Vytvářejte a spolupracujte na prodejních příručkách, skriptech nebo průzkumech trhu pomocí ClickUp Docs.
- Snižte manuální práci automatizací rutinních úkonů (např. změny stavu, oznámení).
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí vytvořit opakovatelné procesy a zvýšit výkon v měřítku.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp vám umožňuje vkládat videa přímo do úkolů CRM, což je obzvláště užitečné při předávání složitých historií klientů. Představte si, že obchodní manažer nahraje krátké shrnutí a vloží ho do obchodu pro kontext. Ušetří to všem čtení dlouhých poznámek nebo ztrátu času při synchronizačních hovorech. Nejedná se pouze o trik pro zvýšení produktivity – je to komunikace s empatií.
Proč je ClickUp chytřejší volbou pro úspěšné CRM
Při výběru správné šablony CRM jde o funkčnost, plynulost a nalezení nejlepšího řešení, které doplní vaši práci a ulehčí vašim obchodním zástupcům.
monday.com a jeho šablony vám pomohou se základním sledováním potenciálních zákazníků a automatizací úkolů. ClickUp a jeho šablony vám však umožní vytvořit si vlastní CRM ekosystém, který rozhoduje o tom, zda dojde k promarněným příležitostem, nebo k uzavření obchodu.
Šablony ClickUp CRM nabízejí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, pokročilou umělou inteligenci a škálovatelnost pro komplexní prodejní procesy. Každou šablonu lze přizpůsobit vašemu pracovnímu toku a pomůže vám v každé fázi CRM a prodejního procesu – od zaznamenávání údajů o zákaznících až po prognózy tržeb – v jednom jednotném pracovním prostoru.
Zůstaňte organizovaní a rostěte bez omezení. Začněte s Monday, ale skončete s ClickUp!