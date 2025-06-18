ClickUp vs. Connecteam: Který nástroj je nejlepší pro správu týmu?

Posouvá váš tým věci skutečně vpřed, nebo je jen zaneprázdněn zbytečnou prací? Když se nekonečné úkoly, měnící se plány a neustálé pípání začnou zdát jako příliš, stojí za to podívat se na nástroje, které mohou věci skutečně usnadnit.
ClickUp a Connecteam jsou dvě vynikající jména ve světě řízení týmů, ale mají velmi odlišné přístupy. ClickUp se zaměřuje na přizpůsobení a podrobnou kontrolu projektů, zatímco Connecteam je navržen pro mobilní týmy bez stálého pracoviště.
Jak tedy zjistit, který z nich vyhovuje vašim každodenním potřebám? Pomůže vám srovnání Connecteam vs. ClickUp. Projdeme si funkce, silné stránky, kompromisy a vše ostatní, co vám může pomoci určit, která platforma vnáší pořádek do chaosu.
Pojďme na to.
Connecteam a ClickUp v kostce
Zde je přehled Connecteam vs. ClickUp a zkušeností s řízením týmu, které nabízejí:
|ClickUp je nejvhodnější pro
|Connecteam je nejvhodnější pro
|Týmy, které potřebují komplexní správu projektů a úkolů
|Podniky řídící zaměstnance bez stálého pracoviště a zaměstnance v první linii
|Vzdálené a hybridní týmy spolupracující v reálném čase
|Společnosti zaměřené na komunikaci a zapojení zaměstnanců
|Vlastní pracovní postupy, automatizace a sledování produktivity
|Sledování času, plánování zaměstnanců a řízení pracovní síly
|Podniky, které hledají škálovatelná řešení s možností rozsáhlého přizpůsobení
|Malé a střední podniky, které potřebují operace přizpůsobené pro mobilní zařízení.
|Společnosti řídící komplexní projekty se závislostmi a milníky
|Organizace, které potřebují nástroje pro sledování dodržování předpisů a nástroje pro řízení lidských zdrojů
|Týmy, které se spoléhají na podrobné reporty, dashboardy a správu pracovní zátěže
|Firmy, které hledají snadno použitelnou aplikaci pro každodenní správu úkolů
Co je ClickUp?
Dnešní práce je neefektivní. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují. ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Čím se ClickUp vyznačuje? Flexibilitou. Můžete automatizovat svou každodenní práci, vytvářet přehledy, které vám poskytnou informace o aktuálním stavu, a udržovat vše organizované bez nutnosti používat provizorní nástroje.
Ať už vedete tým na dálku, řídíte provoz nebo se jen snažíte udržet krok se svým seznamem úkolů, ClickUp vám poskytuje jedno místo, kde můžete sledovat práci, dodržovat harmonogram a skutečně vidět pokrok.
🧠 Zajímavost: Efektivní řízení týmu není jen o organizaci úkolů – může doslova zachránit celý váš projekt. Když Pixar pracoval na filmu Toy Story 2, tým téměř přišel o celý film kvůli chybě v příkazu. Ale díky jasné komunikaci a chytrým záložním návykům měl technický ředitel pracující na dálku uloženou kompletní kopii. Téměř katastrofa se proměnila v legendu – a to vše díky správným systémům.
Funkce ClickUp
ClickUp nabízí spoustu funkcí pro správu práce od začátku do konce. Je velmi flexibilní, vysoce přizpůsobitelný a navržený tak, aby usnadnil komunikaci a spolupráci v týmu – ať už jste dvoučlenný tým nebo rostoucí společnost.
Funkce č. 1: ClickUp Timesheets a Time Tracking
ClickUp Timesheets vám poskytuje přehledný náhled na denní, týdenní nebo měsíční pracovní dobu vašeho týmu. Schvalování? Hračka. Vykazování? Hotovo. Chcete sledovat fakturovatelné hodiny nebo náklady na projekty? Vlastní reporty vám pomohou a integrace mzdového účetnictví potěší vaše kolegy z personálního a provozního oddělení.
Pro ještě větší zrychlení umožňuje šablona ClickUp Services Timesheet Template týmům zaznamenávat odpracované hodiny, sledovat čas a synchronizovat vše s výplatní listinou pouhými několika kliknutími. Integrovaná struktura usnadňuje sledování produktivity a optimalizaci pracovních plánů – není třeba pracovat s tabulkami.
Potřebujete naplánovat, co bude dál? Kalendář ClickUp také pomáhá týmům plánovat úkoly, vizualizovat termíny a plánovat časové osy projektů. Plánování pomocí drag-and-drop, zobrazení dne/týdne/měsíce a synchronizace s Googlem nebo Outlookem zajistí, že vše poběží podle plánu.
Pro týmy, které se potýkají se složitými projekty, je šablona pro plánování projektů ClickUp dalším užitečným nástrojem. Pomáhá vám plánovat úkoly, koordinovat termíny a udržovat plynulý pracovní tok.
Spojte funkce plánování ClickUp s funkcí ClickUp Project Time Tracking a získáte kompletní nástroj pro zvýšení produktivity. Ručně spouštějte a zastavujte časovače v rámci úkolů, označujte hodiny jako fakturovatelné nebo nefakturovatelné a vytvářejte přehledy, které přesně ukazují, kam čas mizí.
Ať už řídíte tým na dálku nebo se potýkáte s více projekty, tyto funkce vám pomohou udržet si vysokou produktivitu bez dohadů. Jednoduché plánování, přesné sledování a efektivnější tým.
💡 Tip pro profesionály: Určete v týmech „mentory úkolů“, kteří budou pomáhat méně zkušeným uživatelům. Tím se buduje interní odbornost a urychluje se zapracování nových uživatelů, přičemž se zároveň vytváří systém podpory pro nové uživatele.
Funkce č. 2: Úkoly ClickUp
Bez inteligentního přidělování zdrojů může rychle dojít k vyhoření a chaosu. Právě v tom pomáhá ClickUp Tasks. Usnadňuje vytváření, přidělování a organizování práce, bez ohledu na pracovní postupy vašeho týmu.
Můžete nastavit priority, přiřadit termíny a sledovat vše v reálném čase. Přidejte vlastní zobrazení, automatizaci a integrované nástroje pro spolupráci a váš tým bude mít vše, co potřebuje, aby zůstal v souladu a soustředil se na úkoly.
Je to obzvláště užitečné pro projektové manažery, kteří potřebují rozdělit velké projekty na zvládnutelné části a sledovat jejich průběh.
Prověřili jsme několik možností a dospěli jsme k závěru, že ClickUp nám celkově nabízí správnou kombinaci výkonu a flexibility. Potřebovali jsme také vyřešit problém se sledováním času, abychom mohli měřit a sledovat časové záznamy externích dodavatelů bez nutnosti používat další externí aplikace a služby. Nativní funkce sledování času v ClickUp funguje hladce na mobilních zařízeních, tabletech i stolních počítačích.
Optimalizujte pracovní postupy pomocí strukturované šablony pro správu úkolů ClickUp, která zajistí organizaci a produktivitu týmu
Chcete zkratku? Šablona pro správu úkolů ClickUp vám dá náskok. Je plně přizpůsobitelná, takže můžete organizovat práci způsobem, který pro váš tým skutečně dává smysl.
Pro chytřejší správu úkolů využijte ClickUp Brain. Tento AI asistent vytváří souhrny, navrhuje další kroky a vyplňuje podrobnosti úkolů, abyste se nemuseli zabývat opakujícími se administrativními úkoly. Pomáhá vám rovnoměrně rozdělovat úkoly a udržovat vyváženou pracovní zátěž v rámci celého týmu.
ClickUp Brain a předem připravení AI agenti mohou také prohledávat vaši interní znalostní bázi a připojené aplikace, aby našli všechny informace, které potřebujete. Žádné prohledávání vláken nebo hledání aktualizací. Vše, co potřebujete, zůstává tam, kde má být.
👀 Věděli jste? Společnost VMware zvýšila svou efektivitu osminásobně po přechodu na ClickUp – konsolidovala více než 5 nástrojů, ušetřila 95 % času stráveného vytvářením QBR aktiv a vytvořila jeden jasný zdroj informací pro všechny týmy.
Funkce č. 3: Chat ClickUp
ClickUp vám ulehčí práci s více aplikacemi pro zasílání zpráv tím, že komunikaci přenese přímo do vašeho pracovního postupu. Díky ClickUp Chat mohou týmy posílat zprávy v reálném čase, propojovat konverzace přímo s úkoly a spolupracovat, aniž by musely opustit platformu.
Můžete plánovat zprávy, vytvářet veřejné a soukromé kanály, přiřazovat komentáře jako úkoly, přidávat hlasové nebo videoklipy a nastavovat automatické opakující se zprávy na základě pravidel.
Chat funguje ruku v ruce s dalšími funkcemi ClickUp, jako jsou Úkoly, Kalendář a Dokumenty, takže vše zůstává propojené. A díky integrované umělé inteligenci můžete dohnat zmeškané chaty a okamžitě vyhledat relevantní podrobnosti z celého pracovního prostoru – nemusíte se zastavovat a hledat uprostřed chatu.
Je to chytrý způsob, jak omezit zpoždění, udržet konverzace zaměřené na dané téma a rychleji se rozhodovat, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
📮ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvažovalo o využití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo. Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci.
⚒️ Díky snadno vytvořitelným AI agentům a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů po AI generované souhrny projektů můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní AI agenty během několika minut – bez nutnosti dlouhého učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vypracování zpráv o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Ceny ClickUp
ClickUp je nejvhodnější pro společnosti, které nabízejí služby více klientům. Je to ideální způsob, jak zdokonalit vaše procesy jako začínající společnost a postupně je rozšiřovat s tím, jak vaše podnikání roste.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů personálního obsazení zdarma pro náboráře
Co je Connecteam?
Connecteam je aplikace pro správu pracovníků vytvořená pro týmy bez stálého pracoviště. Od maloobchodu a stavebnictví po zdravotnictví a terénní služby pomáhá firmám udržovat pořádek i na cestách.
Tato platforma zaměřená na mobilní zařízení vám umožní zvládnout vše od plánování zaměstnanců a sledování času až po komunikaci v týmu a správu denních úkolů – vše na jednom místě.
Manažeři mohou snadno delegovat úkoly, sledovat odpracované hodiny, zasílat aktualizace v reálném čase a zajistit hladký průběh plánování, bez ohledu na to, kde jejich týmy pracují.
Funkce Connecteam
Pokud hledáte jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení pro správu mobilních týmů, Connecteam je pro vás tou správnou volbou. Podívejme se na klíčové funkce, díky kterým je tento nástroj nejlepší volbou pro týmy pracující v terénu.
Funkce č. 1: Aplikace Connecteam Employee Time Clock a Kiosk
Funkce Time Clock od Connecteam zjednodušuje sledování pracovní doby zaměstnanců, docházku a správu mezd. Zaměstnanci se mohou přihlašovat a odhlašovat z mobilních telefonů, tabletů (prostřednictvím aplikace Kiosk) nebo stolních počítačů, což nabízí flexibilitu v různých pracovních prostředích.
Díky GPS a geofencingu Connecteam můžete zajistit, aby se zaměstnanci přihlašovali na schválených místech. To pomáhá předcházet krádežím času a zajišťuje přesnost. Sledování polohy v reálném čase snižuje potřebu neustálých kontrol, zejména u terénních týmů.
Funkce automatického odhlášení zabraňuje zbytečným přesčasům tím, že zaměstnance po skončení směny automaticky odhlásí.
Time Clock také nabízí automatické časové rozvrhy, které sledují zaznamenané časy, přestávky a přesčasy, díky čemuž je správa mezd plynulá a přesná.
Aplikace Kiosk App je dobrým řešením pro týmy, které nepoužívají osobní zařízení. Umožňuje zaměstnancům přihlašovat se a odhlašovat se pomocí PIN kódů nebo biometrické autentizace na sdílených zařízeních, což je ideální pro centralizovaná místa, jako jsou sklady nebo maloobchodní prodejny.
Intuitivní rozhraní aplikace zajišťuje snadné používání bez nutnosti rozsáhlého školení.
Funkce č. 2: Správa úkolů a týmový chat Connecteam
Díky jednoduché platformě pro správu úkolů mohou manažeři zadávat úkoly, stanovovat termíny a sledovat průběh projektů. Zaměstnanci dostávají oznámení v reálném čase, když jim je přidělen úkol, a aktualizace lze sledovat v rámci aplikace.
Tento nástroj umožňuje delegování konkrétních úkolů, závislosti úkolů a automatizaci pracovních postupů.
Díky chatovací funkci může váš tým klást otázky, sdílet novinky nebo posílat soubory, aniž by musel přepínat mezi aplikacemi. Zaměstnanci mohou komunikovat prostřednictvím individuálních chatů, týmových chatů nebo vysílacích kanálů pro novinky týkající se celé společnosti.
Chaty lze segmentovat podle umístění, projektu, oddělení nebo jiných kritérií pro cílené diskuse, což zajistí, že správné osoby získají informace rychle.
Zprávy lze také naplánovat tak, aby byly odeslány během pracovní doby nebo při příštím přihlášení/směně zaměstnance, což pomáhá zabránit narušení mimo pracovní dobu.
Funkce č. 3: Plánování zaměstnanců Connecteam
Funkce plánování zaměstnanců Connecteam usnadňuje správu směn. Díky funkci drag-and-drop mohou manažeři rychle a bez problémů vytvářet a přidělovat směny.
Zaměstnanci jsou informováni o svých rozvrzích a opakující se směny lze snadno nastavit. Nástroj také sleduje docházku, aby pomohl předcházet konfliktům v plánování a zajistil hladký chod všeho.
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní verze: 29 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
- Pokročilá verze: 49 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
- Expert: 99 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
- Enterprise: Ceny na míru
ClickUp vs. Connecteam: Porovnání funkcí
Po seznámení se základy je čas prozkoumat rozdíly mezi Connecteam a ClickUp a porovnat jejich výkon.
|Funkce
|ClickUp
|Connecteam
|Sledování času
|Pokročilé sledování času s časovači, ručními záznamy, fakturovatelnými hodinami a podrobnými zprávami.
|Jednoduché časomíry s GPS sledováním a automatizovanými pracovními výkazy pro terénní týmy
|Plánování
|Vizuální kalendář s úkoly, které lze přetahovat, synchronizací externího kalendáře a přizpůsobenými zobrazeními.
|Plánování směn zaměstnanců s možností sledování docházky a opakujících se směn
|Správa úkolů
|Plně přizpůsobitelné úkoly s AI, automatizací, závislostmi a více zobrazeními projektů.
|Základní vytváření úkolů s přiřazením, termíny a aktualizacemi průběhu projektu.
|Komunikace v týmu
|Chat v reálném čase, komentáře k úkolům, sdílení dokumentů a podpora AI s ClickUp Brain.
|Integrovaný skupinový chat a přímé zasílání zpráv, plus sdílení souborů
|Funkce AI
|ClickUp Brain zvyšuje produktivitu pomocí pomoci s obsahem, shrnutími a automatizací pracovních postupů.
|Není k dispozici
|GPS a geofencing
|Není nativní, ale v případě potřeby se může integrovat s nástroji pro sledování polohy GPS.
|Integrovaná GPS a geofencing pro přesné sledování času na základě polohy
|Nejvhodnější pro
|Týmy, které potřebují flexibilitu, hlubokou spolupráci a pokročilé řízení projektů a úkolů.
|Týmy, které potřebují podporu mobilních telefonů nebo terénní pracovníky zaměřené na základní sledování času a plánování
Srovnání Connecteam vs. ClickUp č. 1: Sledování času a plánování
ClickUp nabízí pokročilé sledování času s podrobnými časovými rozvrhy, sledováním fakturovatelných hodin a přizpůsobenými reporty. Můžete ručně zaznamenávat čas, nastavovat časovače a kategorizovat časové záznamy.
Kalendář ClickUp usnadňuje plánování díky funkci drag-and-drop, synchronizaci s externími kalendáři a přehlednému vizuálnímu rozvržení.
Časomíra Connecteam zahrnuje GPS a geofencing, což zajišťuje, že se zaměstnanci mohou přihlásit pouze na schválených místech. Časové rozvrhy automaticky zaznamenávají přestávky a přesčasy.
Plánování je jednoduché díky funkci drag-and-drop, opakujícím se směnám a sledování docházky v reálném čase.
🏆Vítěz: ClickUp vede díky flexibilnějšímu plánování, robustnímu reportingu a bezchybné integraci kalendáře – skvělé pro týmy a agentury pracující z kanceláře.
Srovnání Connecteam a ClickUp č. 2: Správa úkolů a týmová spolupráce
Funkce správy úkolů v ClickUp usnadňují přidělování práce, stanovení priorit a sledování postupu projektu s aktualizacemi v reálném čase. Nabízí závislosti úkolů, vlastní zobrazení a automatizaci.
ClickUp Brain optimalizuje produktivitu pomocí souhrnů generovaných umělou inteligencí, chytrých návrhů a správy zdrojů.
Connecteam nabízí platformu pro správu úkolů, kde mohou manažeři přidělovat úkoly a sledovat aktualizace. Oznámení v reálném čase a automatizace pracovních postupů zajišťují plynulý chod.
🏆Vítěz: ClickUp zde vítězí díky své komplexnosti. Díky svým AI-poháněným insightům, přizpůsobitelným zobrazením a alokaci zdrojů je vhodnější pro komplexní pracovní postupy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro rozvrhování zaměstnanců
Srovnání Connecteam vs. ClickUp #3: Komunikace v aplikaci
V ClickUp integrovaný chat podporuje konverzace související s úkoly, aktualizace v reálném čase a spolupráci týmu – to vše bez nutnosti přepínat mezi nástroji. Můžete @zmínit kolegy, organizovat diskuse a sdílet soubory.
ClickUp Brain dokonce načítá informace o úkolech nebo dokumentech uprostřed chatu, aby konverzace byly efektivní a neztrácely se z dohledu.
Integrovaný chat Connecteam je jednoduchý, ale efektivní. Umožňuje týmové zasílání zpráv, sdílení souborů a skupinové konverzace. Je to spolehlivá volba pro rychlou komunikaci, zejména pro týmy, které pracují především na mobilních zařízeních nebo na dálku.
🏆Vítěz: ClickUp opět zvítězil díky hlubší integraci a chatům vylepšeným umělou inteligencí, které jsou přímo propojeny s úkoly a dokumenty – ideální pro týmy, které potřebují komunikaci bohatou na kontext.
Srovnání Connecteam vs. ClickUp č. 4: Vzdálený přístup a flexibilita zařízení
ClickUp je cloudová aplikace, která funguje na stolních počítačích i mobilních zařízeních. Podporuje personalizované ovládací panely a řízení přístupu, což týmům poskytuje flexibilitu a kontrolu.
Connecteam je určen především pro pracovníky bez stálého pracoviště. Aplikace Kiosk umožňuje zaměstnancům přihlásit se ze sdíleného zařízení pomocí zabezpečených PIN kódů nebo rozpoznávání obličeje. Je ideální pro pracoviště nebo týmy bez osobních zařízení.
🏆Vítěz: Connecteam vyhrává toto kolo díky svým specializovaným mobilním funkcím a funkcím sdílených zařízení, které jsou ideální pro práci v terénu a týmy pracující na místě.
📖 Přečtěte si také: Jak prognózy pracovní síly pomáhají plánovat budoucí potřeby v oblasti talentů
Srovnání Connecteam a ClickUp č. 5: Šablony a přizpůsobení
ClickUp nabízí řadu šablon pro správu úkolů, časové rozvrhy, plánování a další. Můžete si plně přizpůsobit pracovní postupy, stavy, zobrazení a automatizace. Tato flexibilita podporuje rozmanité týmy a komplexní potřeby projektů.
Connecteam nabízí jednoduché a standardizované prostředí s méně možnostmi přizpůsobení. Je snadné jej nastavit, ale může postrádat hloubku pro složitější pracovní postupy nebo specializovaná odvětví.
🏆Vítěz: ClickUp snadno vyhrává. Díky přizpůsobitelným šablonám a rozsáhlým možnostem konfigurace je vhodnější pro týmy, které potřebují flexibilitu a škálovatelnost.
Srovnání Connecteam vs. ClickUp #6: Ceny
ClickUp nabízí cenově dostupný a škálovatelný přístup. Jeho model platby za uživatele zajišťuje flexibilitu a je tak nákladově efektivní. Platíte pouze za aktivní uživatele, takže máte náklady pod kontrolou.
Connecteam nabízí bezplatný tarif pro až 10 uživatelů, placené tarify začínají na 29 USD měsíčně pro až 30 uživatelů. To se může rychle nasčítat u rostoucích týmů, což snižuje jeho nákladovou efektivitu.
🏆Vítěz: ClickUp díky dostupnější, škálovatelnější a flexibilnější cenové struktuře.
👀 Věděli jste, že... Projektové řízení jako formální disciplína bylo formováno především americkým námořnictvem v 50. letech 20. století, zejména v rámci programu raket Polaris. Složitost projektu vyžadovala formalizované metody projektového řízení a tato snaha pomohla připravit půdu pro vývoj moderních metodik projektového řízení.
ClickUp vs. Connecteam na Redditu
Pokud jde o ClickUp vs. Connecteam, verdikt na Redditu opravdu závisí na tom, co hledáte v nástroji pro správu týmu a pracovní zátěže.
Dlouholetý uživatel ClickUp, maction-9, chválil platformu na r/clickup za to, že je dostatečně flexibilní, aby pokryla téměř všechny případy použití:
100 % ano. Přesně to můj tým dělá. PM, QA tabule, klientské tabule, sledování času, reportování. Zachycuje vše, co se v podniku děje. Trvalo chvíli, než jsme to přizpůsobili našim potřebám, ale je to bezpochyby lepší než cokoli jiného na trhu, včetně Asany a Trella.
Další uživatel Redditu, junoalej, zdůraznil podstatnou hodnotu a sadu funkcí ClickUp:
Clickup používáme už minimálně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro Clickup, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Nejlepší volba, jakou jsme kdy udělali! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl vždy ochotný. Mám placené předplatné a s novou verzí je to čím dál lepší. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, ClickUp rozhodně předčil všechna moje očekávání.
Po naučení se efektivnímu používání Clickup jsem rozhodně získal nový pohled na naše pracovní procesy.
Clickup používáme již minimálně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro Clickup, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Byla to nejlepší volba! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl velmi nápomocný. Mám placené předplatné a s novou verzí je to čím dál lepší. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, ClickUp rozhodně předčil všechna moje očekávání.
Další uživatel, bryceman1, se k tomuto názoru připojil:
Jsme téměř ve stejné situaci. Vyzkoušeli jsme všechny tyto nástroje a ClickUp byl zdaleka nejlepší volbou z hlediska funkcí, které jsme potřebovali. Jejich tempo vývoje je také úžasné.
Pokud jde o Connecteam, uživatelé oceňují, jak podporuje zapojení zaměstnanců a pomáhá firmám shromažďovat poznatky, řešit problémy na pracovišti a zvyšovat retenci.
Někteří však poukazují na to, že manažeři možná budou muset častěji ručně přidělovat směny, což může proces zpomalit. Jak poznamenal tdmod99 na r/TheDigitalMerchant:
Connecteam] nezahrnuje pouze sledování času a plánování, ale také nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, průzkumy a další kontaktní body pro udržení zaměstnanců a identifikaci problémů. Omezené funkce automatického plánování ve srovnání s konkurencí... Ceny se komplikují, pokud se snažíte integrovat více „základních“ sekcí, jako jsou HR a dovednosti, S základním balíčkem Operations.
Podle Redditu je tedy all-in-one řešení ClickUp vítězem pro týmy, které potřebují výkonné funkce automatizace, sledování a spolupráce. Connecteam vyniká, pokud jde o nástroje určené pro zaměstnance, ale může vyžadovat více praktické práce s plánováním.
💡Tip pro profesionály: Vyberte nástroj, který odpovídá skutečnému způsobu práce vašeho týmu, ne jen tomu, co vypadá na papíře působivě. Z dlouhodobého hlediska bude flexibilita, snadné použití a silné funkce pro spolupráci mnohem důležitější než dlouhý seznam funkcí, které nikdy nevyužijete. Abyste se ujistili, že děláte správné rozhodnutí, zkuste před úplným nasazením spustit pilotní projekty s konkrétními týmy – to vám pomůže otestovat funkčnost a posoudit, jak dobře nástroj vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Který nástroj pro správu týmu je nejlepší?
Verdikt? ClickUp vychází jako nejlepší řešení pro správu pracovní síly.
Connecteam má své výhody, zejména pokud řídíte mobilní týmy nebo koordinujete práci na směny. Ale když se podíváte na celkový obraz a zvážíte flexibilitu, funkce a dlouhodobý dopad na obchodní úspěch, ClickUp má navrch.
Díky nástrojům pro sledování času, komunikaci, správu úkolů a dalším funkcím poskytuje ClickUp týmům centralizovaný prostor pro práci bez zbytečného žonglování. Díky možnosti přizpůsobení a podrobným reportům je ClickUp chytrou volbou pro rostoucí týmy, které potřebují škálovatelné řešení, které se bude vyvíjet spolu s nimi.
Pokud hledáte výkonnou, ale přizpůsobivou platformu, ClickUp splňuje všechna kritéria. Je to místo, kde se plánování, realizace a spolupráce skutečně propojují.
Jste připraveni vylepšit způsob práce celého svého týmu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte pracovat s komplexním řešením, na které jste čekali.