10 nejlepších kurzů umělé inteligence pro marketing, které vám pomohou vylepšit strategii a návratnost investic v roce 2025

Nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Midjourney, Jasper a ClickUp AI, mění způsob, jakým se marketingové kampaně vytvářejí a měří. Mírně nepříjemný vedlejší efekt? Marketéři jsou pod rostoucím tlakem, aby se rychle přizpůsobili.
Zůstat v čele však znamená víc než jen držet krok – znamená to naučit se pracovat chytřeji s AI. Zde je varovný signál: 41 % společností plánuje do roku 2030 snížit počet zaměstnanců pomocí pracovních postupů založených na AI, zatímco 62 % se snaží najít talenty, které umí pracovat s AI.
Poselství je jasné. Zlepšete si své dovednosti hned, nebo riskujete, že zůstanete pozadu. Ale jak si z takového množství kurzů vybrat ten, který vám skutečně pomůže posunout se na vyšší úroveň?
V tomto blogu se podíváme na nejlepší kurzy AI pro marketing v roce 2025. Ať už jste specialistou na digitální marketing, tvůrcem obsahu, stratégem nebo manažerem, tyto programy jsou navrženy tak, aby vám pomohly integrovat AI do vašich marketingových aktivit, zvýšit výkonnost a zajistit si budoucnost vaší kariéry.
Klíčové aplikace AI v marketingu
Úspěch v marketingu závisí na třech klíčových faktorech: výkonu, personalizaci a měřitelné návratnosti investic v odpovídajícím měřítku. Umělá inteligence není v této rovnici jen užitečným nástrojem – je to motor, který to vše umožňuje a každé kampani přináší bezkonkurenční rychlost, přesnost a prediktivní inteligenci.
Od hlubokých poznatků o chování až po rozhodování v reálném čase – AI mění marketing v mnohem osobnější zážitek.
Zde jsou nejvíce transformativní způsoby, jakými marketéři využívají AI:
1. Segmentace zákazníků a hyperpersonalizace
Dny statické demografie jsou pryč. Segmentace založená na umělé inteligenci se v reálném čase podrobně zabývá chováním uživatelů a zohledňuje historii prohlížení, nákupní vzorce, emocionální sentiment a dokonce i denní dobu.
Díky AI mohou marketéři:
- Dynamicky seskupujte uživatele do mikrosegmentů na základě jejich aktuálního chování.
- Poskytujte personalizovaná doporučení (například Netflix nebo Amazon)
- Spouštějte obsah a nabídky na základě akcí uživatelů v reálném čase.
Tato úroveň personalizace výrazně zlepšuje zapojení zákazníků a může mít pozitivní vliv na jejich celoživotní hodnotu.
2. Prediktivní analytika pro chytřejší rozhodování
Schopnost AI analyzovat rozsáhlé datové soubory a odhalovat skryté vzorce je klíčová pro úspěch v marketingu. Díky prediktivní analytice mohou marketéři předpovídat budoucí chování a odhalovat poznatky, které byly dříve nedosažitelné. Mezi klíčové příklady použití patří:
- Předpovídání odchodu zákazníků a proaktivní zásahy pomocí strategií pro udržení zákazníků
- Prognóza výnosů nebo návratnosti investic do kampaní na základě historických trendů
- Určení nejvhodnějšího času pro odesílání e-mailů nebo push notifikací
- Hodnocení potenciálních zákazníků podle pravděpodobnosti konverze
3. Tvorba a optimalizace obsahu pomocí umělé inteligence
Marketéři používají nástroje umělé inteligence nejen k vytváření obsahu, ale také k jeho testování a optimalizaci. Od blogových příspěvků po texty na sociálních médiích – umělá inteligence urychluje kreativní pracovní postupy.
Nástroje jako ChatGPT, Jasper, Grammarly AI a ClickUp Brain pomáhají marketérům:
- Vytvářejte e-mailové předměty s vysokou konverzí
- Přizpůsobte texty na vstupní stránce tak, aby oslovily cílové skupiny
- Vytvářejte blogové příspěvky optimalizované pro SEO během několika minut
- Přizpůsobte obsah pro více kanálů
Některé platformy dokonce provádějí automatické A/B testy, aby vybraly nejvýkonnější obsah, což umožňuje marketérům s jistotou škálovat.
4. Automatizovaná správa kampaní
Správa kampaní může být chaotická – mnoho termínů, kreativních návrhů, segmentů publika, platforem a rozpočtů. Umělá inteligence pomáhá marketérům automatizovat klíčové úkoly a zajišťuje hladký průběh kampaní napříč všemi kanály. Správa kampaní založená na umělé inteligenci zahrnuje:
- Inteligentní plánování založené na chování publika
- Automatizované generování a testování reklamních textů
- Vícekanálová koordinace (e-mail, sociální sítě, SMS atd.)
- Úpravy v reálném čase na základě údajů o výkonu
5. Chatboty s umělou inteligencí a virtuální asistenti v oblasti zákaznické zkušenosti
Očekávání zákazníků se vyvinula. Požadují rychlou, personalizovanou a plynulou interakci po celý den. Chatboty a virtuální asistenti využívající umělou inteligenci vám pomohou tuto potřebu uspokojit, aniž by to stálo majlant.
Pomohou vám poskytovat:
- Zákaznická podpora 24/7 bez nutnosti rozšiřování personálu
- Rychlejší reakční časy a kratší čekací doby
- Personalizované interakce na základě historie uživatele
- Integrace s CRM systémy pro kontextové konverzace
Tyto chatboty s umělou inteligencí však neslouží pouze k podpoře. Používají se také k generování potenciálních zákazníků, průzkumům a zapojení zákazníků po nákupu.
6. Cílení reklam a programatický nákup médií
AI transformovala digitální reklamu tím, že umožnila hypercílené, datově řízené umístění reklam. Neustále analyzuje, které kreativy, platformy a demografické údaje přinášejí nejlepší návratnost investic, a podle toho upravuje kampaně.
AI vyniká v následujících oblastech:
- Identifikace segmentů publika s vysokou konverzí
- Předpovídání míry prokliku (CTR) a konverzí před spuštěním
- Optimalizace umístění reklam, strategií nabídek a kreativních prvků
To znamená strategičtější výdaje na reklamu, což vede k vyšším výnosům a nižším nákladům na akvizici (CPA).
Jak umělá inteligence zvyšuje efektivitu marketingu
Hlavní výhoda využití AI v marketingu? Vyšší efektivita! Díky automatizaci opakujících se úkolů, posílení kreativity a zlepšení cílení umožňuje AI marketérům dosáhnout více s menším úsilím.
Takto to AI dělá:
✅ Eliminuje opakující se úkolyAI dokáže automatizovat plánování, generování reportů, správu kalendáře a moderování komentářů, čímž marketérům šetří čas strávený administrativními úkoly.
✅ Zvyšuje kreativitu a schopnost vytvářet nápadyMůže pomoci generovat nápady na obsah, navrhovat předměty a dokonce iterovat návrhy pomocí nástrojů jako Canva AI a Adobe Firefly.
✅ Zlepšuje cílení a poznatky o zákaznícíchDíky AI vždy oslovujete správné publikum se správným sdělením na základě chování a předpovězených akcí.
✅ Zefektivňuje provoz a snižuje počet chybPracovní postupy založené na umělé inteligenci zajišťují, že úkoly jsou dokončeny včas a že problémy jsou včas identifikovány a řešeny.
✅ Zvyšuje návratnost investic a výkonnost marketingu Podle společnosti McKinsey může AI optimalizací výdajů na placená média, tvorbu obsahu a získávání zákazníků snížit marketingové výdaje o 5–15 %.
Jak vybrat ten správný kurz marketingu s využitím umělé inteligence
Na internetu je spousta kurzů o AI. Některé jsou obecné a akademické, jiné praktické a zaměřené na reálné situace. Výběr toho správného kurzu závisí na vaší současné pozici, cílech a stylu učení.
Zde je strategický způsob, jak zhodnotit své možnosti:
🎯 Jaká je vaše současná úroveň znalostí umělé inteligence?
- Začátečníci: Jste v oblasti AI nováčky a chcete pochopit základy – hledejte kurzy „AI v marketingu 101“ nebo úvodní workshopy.
- Středně pokročilí: Jste obeznámeni s koncepty AI a chcete je aplikovat – vyberte si kurzy zaměřené na konkrétní případy použití, jako jsou „AI pro růst“ nebo „Marketing s generativní AI“.
- Pokročilí/vedoucí pracovníci: Potřebujete podporovat přijetí, vést strategii nebo inovovat – zvažte programy pro vedoucí pracovníky z Oxfordu, Harvardu nebo Cambridge.
🎯 Čeho chcete dosáhnout?
Různé kurzy řeší různé problémy. Přizpůsobení kurzu konkrétním cílům zajistí vyšší návratnost vaší investice času a peněz. Můžete se například snažit:
- Automatizujte tvorbu obsahu nebo správu kampaní
- Zlepšete svou datovou gramotnost a naučte se interpretovat poznatky generované umělou inteligencí.
- Naučte se prompt engineering pro nástroje AI
- Vytvořte pro svůj tým marketingové strategie založené na umělé inteligenci.
🎯 Jaký formát vyhovuje vašemu rozvrhu a stylu učení?
Zamyslete se nad tím, jak se nejlépe učíte a jak rychle chcete své nové dovednosti uplatnit. Například:
- Videokurzy, které si můžete přizpůsobit vlastnímu tempu, jsou skvělé pro flexibilitu a samostatné učení.
- Živé online kurzy nabízejí strukturované vedení a interakci s ostatními účastníky.
- Programy na akademické půdě poskytují intenzivní a interaktivní vzdělávací zážitky.
- Workshopy nebo bootcampy přinášejí rychlé výsledky v krátkém časovém horizontu.
🎯 Potřebujete uznávanou certifikaci?
Pokud chcete posunout svou kariéru, budovat autoritu jako marketér nebo přejít do nové role či týmu, certifikát z prestižní univerzity nebo instituce může být silným doplňkem vašeho životopisu nebo profilu na LinkedIn. Někteří poskytovatelé také nabízejí profesionální odznaky nebo kredity CPD, které jsou uznávány v odvětvích, jako je finance, poradenství a zdravotnictví.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci. K tomu musí být AI schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provádět nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům ve vašem kalendáři na základě úrovní priority. Můžete dokonce nastavit vlastní pravidla automatizace prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů!
10 nejlepších kurzů umělé inteligence v marketingu
1. Umělá inteligence v marketingu, Oxfordská univerzita
Tento online kurz Saïd Business School na Oxfordské univerzitě zkoumá, jak umělá inteligence může transformovat marketingové strategie. V rámci modulů kombinuje aspekty brandingu, psychologie a strojového učení. Účastníci získají nástroje pro navrhování kampaní založených na umělé inteligenci a naučí se vytvářet obchodní případy s využitím umělé inteligence.
🌟 Pro koho je určen: Marketingoví lídři, stratégové, manažeři digitální transformace a obchodní profesionálové
💡 Co se naučíte:
- Porozumějte ekosystémům AI a konkrétním případům použití v marketingu.
- Vyvíjejte strategické přístupy k integraci AI
- Vytvořte strategie zapojení zákazníků a personalizace založené na umělé inteligenci.
🕓 Délka trvání: 14 týdnů (6–8 hodin týdně)
🎯 Zapište se do kurzu: Oxfordská univerzita
2. AI pro vedoucí pracovníky v podnikání, Univerzita v Cambridge
Tento krátký třídenní kurz pomáhá zkušeným profesionálům porozumět generativní AI a aplikovat ji v různých oblastech podnikání. Klade důraz na praktické příklady použití, etické aspekty a strategie pro úspěšné nasazení AI.
🌟 Pro koho je určen: Vedoucí pracovníci, vyšší manažeři, podnikatelé a lídři v oblasti technologií
💡 Co se naučíte:
- Identifikujte a analyzujte reálné obchodní příležitosti v oblasti AI.
- Řiďte rizika umělé inteligence a posuzujte strategie implementace
- Získejte rady přizpůsobené vašim konkrétním individuálním nebo organizačním potřebám.
🕓 Délka trvání: 3 dny
🎯 Zapište se do kurzu: University of Cambridge
3. AI v marketingu, University of California, Berkeley
Tento kurz od Berkeley Executive Education zkoumá, jak marketingová analytika a AI mohou zvýšit návratnost investic, segmentaci a úspěch kampaní. Prostřednictvím případových studií a živých lekcí si účastníci vyzkouší praktické nástroje a naučí se, jak aplikovat AI v marketingovém trychtýři.
🌟 Pro koho je určen: Marketingoví profesionálové, analytici a digitální marketéři
💡 Co se naučíte:
- Využijte AI pro segmentaci, stanovení cen a personalizaci.
- Využijte analytiku k měření účinnosti kampaní
- Integrujte prediktivní modely do marketingových strategií
🕓 Délka trvání: 2 měsíce (4–6 hodin týdně)
🎯 Zapište se do kurzu: University of California
4. Generativní AI v marketingu – specializace Darden School of Business
Tento flexibilní online kurz, vytvořený UVA Darden School of Business, pomáhá marketérům využívat AI k vytváření růstových strategií, optimalizaci zákaznické cesty a implementaci automatizačních nástrojů.
🌟 Pro koho je určen: Marketingoví specialisté zaměřující se na růst, majitelé firem, vedoucí prodeje a stratégové
💡 Co se naučíte:
- Vytvářejte strategie růstového marketingu založené na umělé inteligenci
- Automatizujte a optimalizujte interakci se zákazníky pomocí AI
- Vytvářejte a nasazujte marketingové trychtýře založené na analytice
🕓 Délka trvání: 1 měsíc (3 hodiny týdně)
🎯 Zapište se do kurzu: Coursera (Darden School of Business)
5. Jak používat nástroje umělé inteligence ke zlepšení marketingu prostřednictvím LinkedIn Learning
Tento praktický kurz od LinkedIn Learning se zabývá nejvýkonnějšími nástroji umělé inteligence, které mění tvář moderního marketingu. Pod vedením odborníka na digitální marketing Ansona Alexandra se naučíte, jak využít umělou inteligenci k vytváření chytřejších osobností, generování poutavého obsahu, tvorbě vizuálů a zvýšení výkonu kampaní.
🌟 Pro koho je určen: Marketéři všech úrovní – zejména ti, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní v prostředí řízeném umělou inteligencí.
💡 Co se naučíte:
- Vytvářejte personalizované zákaznické zážitky pomocí AI
- Používejte nástroje AI k vytváření grafiky, infografik a optimalizovaného obsahu.
- Vylepšete SEO a cílení kampaní pomocí prediktivní analytiky.
- Seznamte se s osvědčenými postupy pro etické používání AI v marketingu.
🕓 Délka: 51 minut
🎯 Zapište se do kurzu: LinkedIn Learning
➡️ Číst více: AI vs. obsah vytvářený lidmi: klady a zápory
6. AI pro marketing od HubSpot Academy
Tento bezplatný online kurz od HubSpot Academy nabízí začátečníkům přátelský úvod do používání AI v digitálním marketingu. Pokrývá základní znalosti a praktické nástroje pro zlepšení strategie obsahu, poznatků o zákaznících a optimalizace kampaní.
🌟 Pro koho je určen: Marketingoví profesionálové, freelanceri a majitelé malých podniků
💡 Co se naučíte:
- Vytvářejte obsah a marketingové podněty pomocí nástrojů umělé inteligence
- Využijte AI k segmentaci zákazníků a personalizaci zážitků
- Implementujte nástroje AI pro chytřejší rozhodování
🕓 Délka: 2 hodiny a 49 minut (individuální tempo)
🎯 Zapište se do kurzu: HubSpot Academy
7. Transformace strategií pomocí generativní umělé inteligence od Harvard Professional Development
Tento dvoudenní program od Harvard Professional Development se zaměřuje na strategické využití generativní AI v marketingu. Zabývá se hyperpersonalizací, tvorbou obsahu pomocí AI a prediktivní analytikou s cílem podpořit zapojení zákazníků a růst podnikání.
🌟 Pro koho je určen: Marketingoví pracovníci na střední a vyšší úrovni s 5–10 lety zkušeností
💡 Co se naučíte:
- Využijte generativní AI pro automatizaci a personalizaci kampaní.
- Analyzujte chování publika pomocí prediktivní analytiky
- Integrujte nástroje AI do svých marketingových technologií
🕓 Délka trvání: 2 dny
🎯 Zapište se do kurzu: Harvard Professional Development
8. Pilotování AI v marketingu, Institut umělé inteligence
Pilotování AI pro marketéry je praktický kurz na vyžádání, který má marketérům pomoci experimentovat s AI a implementovat ji do svých týmů. S více než 18 lekcemi se jedná o podrobného průvodce testováním a škálováním AI v reálných kampaních.
🌟 Pro koho je určen: Marketéři, vedoucí týmů a rozhodovací pracovníci, kteří chtějí aplikovat AI
💡 Co se naučíte:
- Identifikujte rychle realizovatelné příklady využití AI v marketingu.
- Získejte zdroje pro implementaci AI v e-mailech, SEO, reklamě a analytice.
- Rozšiřte úspěšné implementace AI pro dlouhodobou hodnotu
🕓 Délka trvání: přibližně 8 hodin (individuální tempo)
🎯 Zapište se do kurzu: Marketing Artificial Intelligence Institute
9. AI v digitálním marketingu od My Great Learning
Tento krátký kurz, který si můžete přizpůsobit svému tempu, seznamuje studenty s tím, jak AI mění digitální marketing. Díky praktickým aplikacím, jako jsou chatboty, dynamické ceny a personalizace, je to skvělý výchozí bod pro začátečníky.
🌟 Pro koho je určen: Studenti, začínající marketéři a nadšenci do digitálního marketingu
💡 Co se naučíte:
- Pochopte, jak AI vylepšuje taktiky digitálního marketingu.
- Prozkoumejte automatizaci, personalizaci a tvorbu chatbotů.
- Získejte přehled o roli AI v oblasti obsahu a public relations.
🕓 Délka: 1 hodina a 30 minut
🎯 Zapište se do kurzu: My Great Learning
10. Vytvořte a implementujte marketingovou strategii v oblasti umělé inteligence od Thalita Milan
Tento komplexní kurz Udemy nabízí podrobného průvodce tvorbou a realizací marketingové strategie založené na umělé inteligenci a datech. Kurz, který navrhl odborník na automatizaci marketingu Thalita Milan, pokrývá vše od základů umělé inteligence až po pokročilé aplikace a zajišťuje, že marketingoví specialisté mohou umělou inteligenci hladce integrovat do svých kampaní.
🌟 Pro koho je určen: Pro digitální marketéry, majitele firem a podnikatele, kteří chtějí využít AI ke zlepšení marketingových výsledků.
💡 Co se naučíte:
- Vytvořte si od základů vlastní marketingovou strategii založenou na umělé inteligenci.
- Využijte nástroje umělé inteligence pro analýzu trhu a poznatky o zákaznících.
- Optimalizujte marketingové trychtýře a tvorbu obsahu pomocí generativní AI.
- Zaveďte segmentaci e-mailů a péči o potenciální zákazníky pomocí umělé inteligence.
- Analyzujte a vylepšujte marketingový výkon pomocí analytiky AI.
🕓 Délka trvání: podle vlastního tempa
🎯 Zapište se do kurzu: Udemy
➡️ Číst více: Jak používat AI v content marketingu
Implementace AI do marketingu
Naučit se něco o AI je jedna věc, ale začlenit ji do každodenní marketingové práce je skutečná výzva. Pro marketéry není výzvou jen pochopení AI. Je to žonglování se strategií, realizací a analýzou napříč roztříštěnými nástroji a nekonečnými záložkami – a to vše při snaze udržet si náskok před konkurencí.
Právě zde přichází na řadu ClickUp. Představte si jej jako svou všestrannou „aplikaci pro všechno“ pro práci – jedinou platformu, která spojuje správu úkolů, dokumenty, sledování cílů, dashboardy, automatizaci a nyní i poznatky založené na umělé inteligenci díky ClickUp Brain.
Už nemusíte přepínat mezi kalendáři obsahu, analytickými panely, vlákny Slacku a kreativními briefy. ClickUp for Marketing umožňuje vašemu týmu brainstormovat nápady, přidělovat úkoly, spolupracovat s týmy, spravovat termíny a dokonce automatizovat reporting – vše na jednom místě.
A díky ClickUp Brain není AI jen doplňkem – je přímo zabudována do struktury vaší práce. Od generování obsahu po aktualizace projektů a chytré návrhy vám pomáhá pracovat rychleji, zůstat organizovaní a dosáhnout více s menším úsilím. Podívejme se, jak na to!
Workflow obsahu vylepšený umělou inteligencí od začátku do konce
Za prvé, ClickUp Brain je integrován do celého vašeho pracovního prostoru – do ClickUp Docs, ClickUp Tasks, ClickUp Whiteboards a dalších. To znamená, že marketéři jako vy a já můžeme vytvářet první návrhy blogových příspěvků, textů pro sociální sítě, e-mailových sekvencí a briefů kampaní, aniž bychom museli opustit pracovní prostor. Asistent AI může upravovat tón, přepisovat části nebo shrnovat obsah za běhu.
Už žádné přepínání mezi nástroji ani ztráta dynamiky; tvorba nápadů a jejich realizace probíhají na jednom místě.
Ať už plánujete čtvrtletní kampaň nebo vytváříte kalendář obsahu, funkce AI psaní ClickUp urychlují každý krok – od brainstormingu nápadů až po finální úpravy výsledků.
Inteligentní plánování kampaní a optimalizace časového harmonogramu
Jednou z hlavních předností ClickUp je plánování projektů, které díky AI získává na inteligenci. Pomocí příkazů v přirozeném jazyce ClickUp Brain můžete během několika sekund vytvořit celé pracovní postupy kampaně. Stačí zadat „Vytvořit plán spuštění obsahu pro uvedení produktu na trh ve třetím čtvrtletí“ a automaticky se vygeneruje seznam úkolů s termíny, závislostmi a úkoly pro tým.
V kombinaci s funkcemi ClickUp, jako jsou vlastní zobrazení, Ganttovy diagramy a závislosti, budou vaše marketingové časové osy nejen organizované, ale také prediktivní a přizpůsobivé změnám.
➡️ Číst více: Šablony marketingových kampaní zdarma
Snadná automatizovaná správa úkolů
Díky automatizaci ClickUp mohou marketéři eliminovat časově náročné manuální úkony. Můžete automatizovat pracovní postupy, jako je přidělování kreativních úkolů po schválení briefů, přesun karet při změně stavu nebo zasílání připomínek před termíny.
A s ClickUp Brain můžete spouštět akce AI v rámci automatizací. Například automaticky shrnovat poznámky ze schůzek, když je úkol označen jako dokončený, nebo navrhovat odpověď na vlákno komentářů.
Reportování kampaní v reálném čase s využitím poznatků získaných pomocí umělé inteligence
Marketingové týmy již nemusí čekat, až analytici vygenerují poznatky.
S pomocí dashboardů ClickUp můžete vytvářet přehledy výkonu kampaní v reálném čase pomocí přizpůsobitelných widgetů pro KPI, jako jsou míra otevření, metriky konverze, rychlost obsahu nebo kreativní propustnost. A ne, k vytvoření těchto přizpůsobitelných dashboardů nepotřebujete umět „programovat“.
ClickUp Brain jde ještě o krok dál a nabízí AI generované souhrny úkolů, dokumentů a aktualizací projektů. Dokáže odpovědět na otázky jako „Co brání spuštění naší kampaně?“ nebo „Které úkoly jsou tento týden pozadu?“ – a poskytne vám tak jasný přehled, aniž byste museli hledat.
Výsledek: Hladší spolupráce, rychlejší realizace a marketingový tým, který je konečně sehraný. ✨
ClickUp: kde se umělá inteligence setkává s marketingovou dokonalostí
AI v marketingu spočívá v chytřejší práci, udržování souladu a zvyšování dopadu. Proto se moderní marketingové týmy obracejí k platformám, které AI začleňují do jádra svých pracovních postupů.
Díky jedinému inteligentnímu pracovnímu prostoru ClickUp pro plánování kampaní, tvorbu obsahu, spolupráci a reporting se konečně můžete zbavit rušivých vlivů a soustředit se na to, co přináší výsledky.
A díky integrované AI, která přemýšlí společně s vaším týmem – shrne plány, poskytne přehledy a odpoví na otázky v reálném čase – nebudete jen držet krok. Budete mít náskok!
👉 Jste připraveni začlenit AI do svého marketingového procesu? Začněte s ClickUp ještě dnes.