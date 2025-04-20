Jak vytvořit efektivní systém získávání klientů?

Úspěšné podnikání není jen o poskytování skvělých služeb – je také o tom, zajistit, aby přicházeli noví klienti, zatímco vy se věnujete práci, kterou milujete.
Pokud jste freelancer, konzultant nebo majitel malé firmy, pravděpodobně jste pocítili tlak, který s sebou nese snaha skloubit vše: marketing, prezentace, dodávku projektů a komunikaci s klienty. Některé týdny je vaše schránka plná potenciálních zákazníků. Jindy? Ani jeden!
Právě zde přichází na řadu systém získávání klientů. Představte si ho jako svého tichého partnera, který pracuje v pozadí, aby přilákal klienty, sledoval je a posouval obchodní jednání vpřed... i když jste po kolena v práci pro klienty nebo si užíváte klidné úterní kávu ☕.
Tento blog podrobně popisuje, jak takový systém vytvořit – od identifikace ideálních klientů po automatizaci následných kroků a sledování toho, co funguje (a co ne).
✨ Pojďme se do toho pustit a proměnit vaše „lovení klientů“ v opakovatelný, spolehlivý a možná dokonce zábavný proces.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Systém získávání klientů je opakovatelný, postupný proces navržený tak, aby přilákal a přeměnil nové klienty konzistentně – bez nutnosti pokaždé začínat od nuly.
- Zahrnuje vše od získávání potenciálních zákazníků, oslovování a péče o ně až po zpracování nabídek a zapojení nových zákazníků. Klíč k úspěchu? Silné marketingové materiály, solidní online přítomnost a spolehlivá technologie, která pohání celý proces.
- Začněte tím, že identifikujete svého ideálního klienta, poté vytvořte efektivní pracovní postup pro oslovování klientů a průběžně sledujte konverze, abyste mohli své úsilí doladit.
- S nástroji jako ClickUp CRM, ClickUp Automations a ClickUp Sales Pipeline Template můžete spravovat komunikaci s klienty, fáze prodeje a následné kroky – vše na jednom místě.
Co je to systém získávání klientů?
Systém získávání klientů je strukturovaná, postupná metoda, jak přilákat klienty, zaujmout je a přeměnit je na platící zákazníky. Představte si to jako stroj na získávání klientů – jakmile je nastaven, běží hladce na pozadí, zatímco vy se můžete soustředit na svou práci.
Krása systému získávání klientů spočívá v tom, že mění získávání klientů z náhodného úsilí na předvídatelný a opakovatelný proces. Ať už pracujete se stávajícími klienty nebo potenciálními klienty, tento systém zajišťuje, že kroky k jejich přeměně jsou jasné a efektivní.
Neexistuje univerzální recept. Váš systém by měl odrážet vaši nabídku služeb, odvětví a konkrétní problémy, které se vaše cílová skupina snaží řešit.
📌 Příklad: pokud pracujete v marketingu, můžete se zaměřit především na sociální média a e-mailovou komunikaci, zatímco pokud pracujete v poradenství, váš přístup může více spočívat v networkingových akcích a partnerstvích.
📊 Věděli jste, že... Pouze 27 % potenciálních zákazníků je někdy kontaktováno obchodním zástupcem.
👉 To je spousta promarněných příležitostí – pokud nemáte zavedený systém. Kombinace povědomí, osvědčených postupů a technologie to může změnit!
Proč potřebujete systém pro získávání klientů
Bez systému se získávání klientů jeví jako hádání. Jeden měsíc jste na vrcholu, další měsíc posíláte studené e-maily neznámým lidem na LinkedIn.
Zde je několik důvodů, proč je systém získávání klientů pro vaše podnikání nezbytný:
- Ovládejte své marketingové aktivity: S pomocí zavedeného systému se sami rozhodujete, kdy a jak poskytovat služby klientům, místo abyste se spoléhali na to, co se vám naskytne.
- Konzistentnost při hledání klientů: Když máte opakovatelný systém, přestanete se spoléhat pouze na doporučení nebo krátkodobé projekty. Můžete přilákat klienty konzistentně prostřednictvím cíleného oslovování a obsahu.
- Rozšiřujte své podnikání předvídatelným způsobem: Ať už chcete růst pomalu nebo rychle, systém pro získávání klientů vám umožní stanovit si cíle a sledovat svůj pokrok, aniž byste se museli obávat obchodních výpadků.
- Snižte pocit přetížení: Vždy budete vědět, jaký je další krok, ať už se jedná o sledování návrhu nebo zaslání nového magnetu na potenciální zákazníky.
- Zaměřte se na to, na čem záleží: Systém vám pomůže hladce spravovat interakce s klienty a trávit méně času přemýšlením o tom, jak získat více klientů.
Stručně řečeno, je to tajná ingredience každého úspěšného podnikání.
📊 Věděli jste, že... Podniky, které reagují na potenciální zákazníky do 5 minut , mají 21krát větší šanci, že je přemění na platící zákazníky. Důvod je jednoduchý: když se potenciální zákazník ozve, aktivně přemýšlí o řešení. Chce odpovědi hned, ne až za několik hodin. 👉 Systém pro získávání zákazníků s automatizovaným sledováním může tento proces výrazně usnadnit.
Jak vytvořit systém pro získávání klientů
Jak tedy vytvořit vlastní systém, který funguje? Stačí tři jednoduché kroky:
1. Identifikujte svého ideálního klienta
Než začnete uvažovat o oslovování potenciálních zákazníků, musíte si ujasnit, kdo je váš ideální zákazník. Jinak budete ztrácet čas honbou za potenciálními zákazníky, kteří pro vás nejsou vhodní.
Zeptejte se sami sebe:
- Kdo je vaše cílová skupina? Jsou to majitelé malých podniků, zakladatelé start-upů nebo zaneprázdnění manažeři?
- Jaký problém pro ně řešíte? Ať už jde o zlepšení jejich přítomnosti na sociálních médiích nebo optimalizaci jejich pracovních postupů, jasně vysvětlete, jak vaše služby řeší jejich problémy.
- Kde tráví čas online? Jsou aktivní na LinkedIn, Instagramu nebo Facebooku? Sledují blogy zaměřené na konkrétní odvětví nebo se účastní webinářů?
Jakmile budete mít jasno, můžete začít vytvářet svůj plán oslovování zákazníků a přizpůsobovat své sdělení.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu Customer Journey Map od ClickUp k vytvoření vizuální mapy cesty vašeho zákazníka, od povědomí o produktu až po nákup.
2. Nastavte pracovní postup pro oslovování klientů
Nyní je čas začít oslovovat potenciální zákazníky. Namísto improvizace vytvořte strukturovaný proces oslovování.
Jak na to:
- První kontakt: Pošlete první zprávu prostřednictvím e-mailu, LinkedIn nebo jiné platformy. Personalizujte ji, abyste ukázali, že rozumíte jejich výzvám.
- Následné kroky: Pokračujte v následných krocích, ale nebuďte vlezlí. Nastavte si připomenutí pro následné kroky v konkrétních intervalech.
- Obsah: Sdílejte relevantní blogové příspěvky, průvodce nebo případové studie s potenciálními zákazníky jako součást procesu péče o ně.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte opakující se úkoly pro každý krok oslovování a automatizujte následné e-maily pomocí ClickUp Automations. Tím zajistíte, že vám neunikne žádný důležitý kontaktní bod ve vašich interakcích s klienty.
3. Sledujte své konverze a optimalizujte
Jakmile začnete vidět výsledky, nezůstávejte nečinní. Sledujte své konverzní metriky, abyste zjistili, co funguje a co je třeba zlepšit.
Zde je přehled toho, co je třeba sledovat:
- Míra konverze potenciálních zákazníků: Kolik potenciálních zákazníků se skutečně stane platícími zákazníky?
- Míra otevření e-mailů: Jsou vaše e-maily otevírány? Pokud ne, upravte předměty e-mailů.
- Míra přijetí nabídek: Kolik nabídek je přijato? Sledujte své obchody a zjistěte, kde dochází k poklesu zájmu potenciálních zákazníků.
Dashboardy ClickUp poskytují v reálném čase přehled o výkonnosti vašeho podnikání prostřednictvím vizualizace klíčových metrik. Můžete sledovat konverzní poměry, monitorovat fáze obchodů a měřit účinnost marketingových kampaní. Díky přizpůsobitelným widgetům nabízejí dashboardy centralizovaný přehled, který usnadňuje rozhodování na základě dat.
Je zřejmé, že správné nástroje jsou nezbytné v každé fázi vývoje vašeho systému získávání klientů.
🔎 Klíčový poznatek: Společnosti, které automatizují správu potenciálních zákazníků, zaznamenávají nárůst tržeb o 10 % nebo více za pouhých 6–9 měsíců. Automatizace marketingu nejen zvyšuje efektivitu a šetří zdroje. Přináší také výsledky.
Nástroje pro posílení vašeho systému získávání klientů
Správné nástroje mohou být klíčové pro vytvoření úspěšného systému získávání klientů. Tyto nástroje musí automatizovat procesy, pomáhat efektivně spravovat interakce s klienty a poskytovat jasný přehled o tom, kde se každý klient ve vašem procesu nachází.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je jediný nástroj, který budete potřebovat k řešení všeho – od generování potenciálních zákazníků po zapojení klientů a komunikaci. Kombinuje projektové řízení, dokumenty a týmovou komunikaci, vše na jedné platformě, urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
ClickUp Sales vám pomůže zefektivnit pracovní postupy, spravovat pipeline a efektivně sledovat obchody. Nabízí funkce jako správa úkolů, integrace CRM a přizpůsobitelné dashboardy, které zvyšují produktivitu a urychlují uzavírání obchodů.
Zde je přehled toho, jak funkce ClickUp odpovídají jednotlivým krokům procesu získávání klientů a správy potenciálních zákazníků .
1. CRM a správa klientské pipeline
Jádrem vašeho systému pro získávání klientů je spolehlivý systém CRM (Customer Relationship Management). S ClickUp CRM můžete sledovat každou interakci s klientem, ukládat důležité údaje o klientech a zajistit, že vám nic neunikne.
ClickUp CRM vám umožňuje:
- Ukládejte informace o klientech: Uchovávejte podrobné záznamy o kontaktních údajích, informacích o společnosti a interakcích s klienty na jednom místě.
- Spravujte svůj pipeline: Roztřiďte své klienty do fází podle toho, v jaké fázi prodejního procesu se nacházejí. Vytvořte si vlastní stavy úkolů, jako například „Potenciální zákazník“, „V kontaktu“, „Nabídka odeslána“, „Smlouva podepsána“ a další.
- Komunikace s klienty: Sledujte veškerou komunikaci se zákazníky přímo z CRM. Připojujte e-maily, poznámky a dokonce i komentáře přímo k úkolům nebo projektům klientů. Vytvoříte tak jednotnou komunikační linii, díky které budou všichni členové vašeho týmu informováni.
S ClickUp můžete také automatizovat úkoly v CRM. Nastavte si připomenutí pro následné kroky, naplánujte schůzky nebo dokonce spouštějte akce, jako je odeslání e-mailu, když potenciální zákazník dosáhne určité fáze ve vašem prodejním procesu.
Pomocí šablony prodejního procesu ClickUp můžete také sledovat všechny své zákazníky a potenciální zákazníky od začátku do konce. Je navržena tak, aby zefektivnila váš prodejní proces organizováním potenciálních zákazníků, sledováním fází obchodu a správou interakcí s klienty. Poskytuje strukturovaný rámec pro vizualizaci vašeho prodejního procesu, stanovení priorit příležitostí a efektivní uzavírání obchodů.
2. Řízení úkolů a plánování projektů
Jakmile získáte a rozvíjíte své potenciální zákazníky, je pro poskytování hodnotných služeb klíčové efektivní řízení projektů a úkolů klientů. ClickUp vyniká v oblasti řízení projektů a sledování úkolů.
S ClickUpem můžete:
- Vytvořte šablony projektů: Nastavte šablony projektů pro různé typy zakázek od klientů – ať už se jedná o novou marketingovou kampaň, uvedení produktu na trh nebo průběžnou podporu klientů. Tyto šablony mohou zahrnovat úkoly, jako je tvorba obsahu, příprava nabídek a recenze klientů.
- Vlastní zobrazení úkolů: ClickUp nabízí různé zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule, Kalendář a Gantt, které vám umožní sledovat úkoly způsobem, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Pro projekty klientů je obzvláště užitečné zobrazení tabule , protože vám umožňuje vizuálně vidět, co je třeba udělat a v jakém stavu se úkoly nacházejí.
- Automatizace úkolů: Můžete automatizovat vytváření úkolů na základě stavu potenciálních zákazníků nebo nastavit opakující se úkoly pro průběžnou komunikaci s klienty. Tím zajistíte, že vás nic nepřekvapí a že všechny následné kroky budou naplánovány a sledovány.
3. Správa dokumentů a spolupráce
Klientské projekty často vyžadují spolupráci, sdílení dokumentů, návrhů a dalších podkladů. Funkce Docs a Knowledge Management od ClickUp vám umožní hladkou spolupráci s vaším týmem a klienty.
Zde je několik tipů, co můžete udělat:
- ClickUp Docs : Pomocí ClickUp Docs můžete přímo v rámci platformy vytvářet nabídky, smlouvy, materiály pro nové zaměstnance a další dokumenty určené pro klienty. Dokumenty jsou plně integrovány s vašimi úkoly, takže můžete vytvářet kontrolní seznamy, vkládat média a sledovat milníky projektu při spolupráci na dokumentech.
- Přílohy souborů: Připojujte soubory přímo k úkolům, projektům nebo profilům klientů, aby vy a váš tým měli vždy snadný přístup k důležitým zdrojům, jako jsou smlouvy, návrhy nebo aktualizace projektů.
- Spolupráce v reálném čase: Na ClickUp Docs může pracovat více členů týmu současně, což usnadňuje brainstorming, úpravy a finalizaci návrhů nebo marketingových plánů v reálném čase. Můžete také zanechat komentáře přímo v dokumentu, abyste zefektivnili zpětnou vazbu.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených po chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
S těmito nástroji už nikdy nebudete muset přecházet mezi několika platformami, abyste mohli spravovat soubory nebo komunikaci s klienty. ClickUp uchovává vše na jednom místě, což zjednodušuje spolupráci a zajišťuje, že váš tým má rychlý přístup ke všemu, co potřebuje k poskytování vynikajících služeb.
4. Automatizace získávání potenciálních zákazníků a oslovování klientů
V systému pro získávání klientů je zásadní zachycení a péče o potenciální zákazníky. Naštěstí ClickUp automatizuje velkou část tohoto procesu, což usnadňuje oslovení potenciálních klientů a udržení plného portfolia.
ClickUp Automations vám pomůže zefektivnit oslovování a péči o potenciální zákazníky:
- Automatizujte sledování potenciálních zákazníků: Jakmile získáte potenciálního zákazníka prostřednictvím formulářů nebo jiných metod, můžete automatizovat přiřazování úkolů a následných kroků. Pokud například potenciální zákazník odešle formulář na vašem webu, ClickUp může automaticky vytvořit úkol ve vašem pipeline a přiřadit jej příslušnému členovi týmu k následnému zpracování.
- Oznámení o úkolech: Nastavte automatická připomenutí pro následné e-maily nebo hovory, když potenciální zákazník dosáhne určité fáze ve vašem prodejním procesu. Můžete také nastavit připomenutí pro stávající zákazníky, abyste nikdy nezmeškali důležité kontroly nebo termíny projektů.
- Automatizace e-mailů: ClickUp lze integrovat do vašeho e-mailového systému a automatizovat tak sekvence oslovování, následné kroky a kampaně na posílení vztahů. Například po odeslání nabídky může ClickUp naplánovat automatický následný e-mail klientovi, který mu připomene, aby si smlouvu zkontroloval a podepsal.
Tato úroveň automatizace vám pomůže udržet pořádek, ušetří vám čas a zajistí, že vaši potenciální zákazníci budou důsledně pečlivě sledováni.
5. Komunikace a spolupráce s klienty
Účinná komunikace s klienty je zásadní. Komunikační nástroje ClickUp vám zajistí, že budete mít přehled o každé interakci, ať už se jedná o neformální e-mail nebo podrobnou aktualizaci projektu.
S ClickUpem můžete:
- Interní a externí komentáře: Pomocí komentářů k úkolům můžete komunikovat přímo se svým týmem nebo klienty. Můžete označit klienty, kolegy nebo zainteresované strany, abyste je udrželi v obraze, a klást jim otázky přímo k konkrétním úkolům nebo projektům.
- Portály pro klienty: Pro klienty, kteří potřebují sledovat pokrok, můžete nastavit sdílené prostory, kde si klienti mohou prohlížet aktualizace projektů, úkoly a časové osy. Můžete kontrolovat úroveň přístupu, abyste zachovali soukromí a zabránili nadměrnému sdílení.
- Integrovaný chat: ClickUp Chat vám umožňuje komunikovat v reálném čase, aniž byste potřebovali samostatnou platformu pro zasílání zpráv.
Tento komplexní komunikační systém udržuje vše organizované, od rychlých dotazů po podrobnou zpětnou vazbu, a pomáhá vám reagovat na interakce s klienty.
6. Sledování času a podávání zpráv
Pro přesné fakturace a alokaci zdrojů je nezbytné pochopit, kam směřuje váš čas, a sledovat čas strávený na projektech klientů.
ClickUp Time Tracking vám umožňuje :
- Sledování času: Můžete ručně zaznamenávat čas nebo použít integrovaný časový tracker ClickUp, abyste sledovali, kolik času strávíte na každém projektu nebo úkolu klienta. To je zvláště užitečné pro hodinové fakturace nebo odhady projektů.
- Podrobné zprávy: Dashboardy ClickUp poskytují přehled klíčových metrik, jako je čas strávený na každém úkolu, pokrok v dokončování projektu a výkonnost v získávání klientů. Můžete také sledovat, kolik nových potenciálních zákazníků jste získali a které aktivity přinášejí nejvíce klientů.
- Vlastní zprávy: Vytvářejte vlastní zprávy, které ukazují výkonnost vaší komunikace s klienty a snahy o jejich získávání. Zjistěte, které kanály (sociální média, e-mail atd.) přinášejí nejvíce cenných klientů, abyste mohli zdvojnásobit to, co funguje.
7. Zapojení klientů
Získávání klientů je klíčové pro nastavení tónu vašeho vztahu. S ClickUpem můžete zajistit hladký a profesionální proces získávání klientů.
Funkce ClickUp pro onboardingu zahrnují:
- Automatizované pracovní postupy: Jakmile klient podepíše smlouvu, ClickUp může automatizovat vytvoření nového projektu nebo seznamu úkolů pro tohoto klienta. Můžete také nastavit připomenutí pro úvodní schůzky, předkládání dokumentů nebo zahájení projektu.
- Šablony pro onboardování: Využijte šablony ClickUp pro onboardování klientů, včetně kontrolních seznamů pro všechny dokumenty a kroky, které je třeba dokončit. Tím zajistíte, že nic nebude opomenuto.
- Klientské portály: Sdílejte zdroje, časové plány a úkoly specifické pro jednotlivé klienty prostřednictvím sdílených prostorů ClickUp nebo dokumentů, které klientům poskytují jasný přehled o procesu.
Tyto funkce pomáhají vytvořit profesionální a hladký proces zapojení nových klientů a zajistit, aby měli důvěru ve vaši schopnost plnit sliby.
Pojďme se nyní podívat na to, co tvoří spolehlivý systém získávání klientů.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu ClickUp Customer Onboarding Template, abyste zajistili hladký přechod a budovali vztahy od prvního dne.
Klíčové komponenty efektivního systému získávání klientů
Abyste mohli získávat klienty konzistentně, potřebujete systém, který pokrývá celý proces, od získávání potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu. Zde jsou základní komponenty efektivního systému:
🔍 Proces získávání potenciálních zákazníků
Prvním krokem k úspěšnému systému získávání klientů je zajistit, aby vaše cílová skupina věděla, jak vás kontaktovat.
Váš proces získávání potenciálních zákazníků zahrnuje:
- Lead magnety: Vytvořte obsah, který vaše publikum považuje za hodnotný (například bezplatné zdroje, průvodce, šablony nebo webináře). Využijte je k výměně kontaktních údajů a zahájení procesu budování vztahu s potenciálními zákazníky.
- Vstupní stránky: Ujistěte se, že vaše webové stránky jasně vysvětlují vaše nabídky služeb pomocí jednoduché výzvy k akci. Nenechávejte návštěvníky tápat, co mají dělat dál – nasměrujte je k rezervaci hovoru nebo stažení vašeho lead magnetu.
- Formuláře: Získejte potenciální zákazníky pomocí jednoduchých formulářů na vašem webu, sociálních sítích nebo na konci blogových příspěvků. Neztěžujte to, aby vaši čtenáři mohli snadno projevit zájem.
💡 Profesionální tip: Optimalizujte svůj lead magnet tak, aby řešil konkrétní problém vaší cílové skupiny, a spojte jej s vysoce konverzní vstupní stránkou s jedním jasným výzvou k akci (např. „Stáhnout nyní“ nebo „Získejte bezplatného průvodce“). Vyzkoušejte různé nadpisy a vizuální prvky, abyste zvýšili konverze, a zajistěte, aby váš formulář vyžadoval co nejméně informací (např. jméno a e-mail), abyste snížili tření a zvýšili počet registrací.
✉️ Osvěta a péče
Jakmile získáte potenciální zákazníky, je čas navázat s nimi kontakt a budovat vztahy. Nepředstavujte jim jen své produkty, ale pečujte o ně.
Postupujte takto:
- E-mailové sekvence: Nastavte automatické e-mailové sekvence, které provedou potenciální zákazníky zákaznickou cestou. Zaměřte se na poskytování hodnotných informací ve svých zprávách – využijte případové studie, reference a vzdělávací obsah.
- Sociální média: Komunikujte se svými potenciálními zákazníky na sociálních médiích. Sdílejte postřehy, odpovídejte na otázky a zapojujte se do konverzací, kde se pohybuje vaše cílová skupina.
- Personalizované zprávy: Posílejte přizpůsobené zprávy na základě problémů potenciálních zákazníků. Ať už prostřednictvím e-mailu nebo přímých zpráv, prokázání toho, že rozumíte jejich potřebám, má velký význam.
Buďte ve svém oslovování konzistentní. Budujte důvěru sdílením cenných poznatků a poskytováním bezplatného obsahu, který řeší jejich problémy. Při péči o potenciální zákazníky nezapomeňte personalizovat své zprávy, aby nepůsobily jako další spamový e-mail.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte sérii 5–7 e-mailů, které kombinují hodnotný obsah (např. rychlý tip nebo případovou studii) s nenápadnými výzvami k akci, a segmentujte své potenciální zákazníky na základě jejich zájmů nebo chování, abyste jim mohli doručovat vysoce personalizované zprávy. Využijte sociální média k posílení svých e-mailů sdílením podobného obsahu a přímou komunikací s potenciálními zákazníky v komentářích nebo soukromých zprávách, abyste si vybudovali důvěru a udrželi svou značku v povědomí.
🧾 Návrh a uzavření obchodu
Nyní, když jste si připravili potenciální zákazníky, je čas uzavřít obchody. Způsob, jakým tuto část zvládnete, je však klíčový.
Účinný proces přípravy nabídek a uzavírání obchodů by měl zahrnovat:
- Šablony nabídek: Zefektivněte svůj proces pomocí šablon nabídek, abyste mohli rychle odesílat nabídky, aniž byste pokaždé museli vymýšlet něco nového.
- Cenová struktura: Buďte transparentní ohledně svých sazeb a ujistěte se, že potenciální klient rozumí hodnotě, kterou dostává. Pokud nabízíte slevy nebo flexibilní podmínky, jasně to uveďte.
- Jasné další kroky: Návrh by měl obsahovat další kroky, jako je naplánování schůzky, přezkoumání smlouvy nebo potvrzení podrobností. To pomáhá klientovi vědět, co může očekávat dál.
💡 Profesionální tip: Vytvořte vizuálně atraktivní šablonu nabídky přizpůsobenou konkrétnímu klientovi, která zdůrazní vaši jedinečnou hodnotovou nabídku a bude obsahovat jasnou, odstupňovanou cenovou strukturu, aby vyhovovala různým rozpočtům. Do nabídky vložte krátké video nebo osobní poznámku, abyste vybudovali důvěru, a uveďte jeden konkrétní další krok (např. „Domluvte si 15minutový hovor k dokončení“,) s přímým odkazem na plánování, abyste snížili tření a urychlili proces uzavření smlouvy.
ClickUp, vaše komplexní řešení pro získávání klientů
Systém získávání klientů je klíčem k konzistentnosti a růstu. Díky nastavení efektivního procesu získávání, oslovování a péče o potenciální klienty se už nikdy nebudete muset starat o hledání klientů. A s těmi správnými nástroji, jako je ClickUp, můžete celý proces spravovat, aniž byste museli používat příliš mnoho aplikací nebo tabulek.
ClickUp poskytuje komplexní řešení typu „vše v jednom“ pro budování a správu vašeho systému získávání klientů. Díky funkcím, které pokrývají vše od získávání potenciálních zákazníků po komunikaci, sledování času a zapojování klientů, ClickUp usnadňuje zefektivnění vašich snah o získávání a udržení klientů.
ClickUp nejenže zvládá vaše CRM a řízení projektů, ale také poskytuje výkonné automatizační nástroje, které vám ušetří čas a eliminují zdlouhavé úkoly. Můžete sledovat každou fázi životního cyklu klienta, zajistit, že vám nic neunikne, a soustředit se na to, co je opravdu důležité: budování vztahů a poskytování vynikajících služeb.
Začněte s ClickUp ještě dnes a začněte budovat systém pro získávání klientů, který skutečně funguje!