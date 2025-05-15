11 nejlepších alternativ Leapsome v roce 2025

Co kdyby vaše HR nástroje skutečně usnadnily práci všem? Protože když se zapojí zaměstnanci a funguje týmová spolupráce, všechno ostatní jde samo.
Motivovaný tým s dobrými vztahy vede k lepším výkonům, vyšší míře retence a kariérnímu růstu. Platformy jako Leapsome jsou sice oblíbené platformy pro zapojení zaměstnanců, které nabízejí praktické poznatky prostřednictvím podrobných analýz, ale ne vždy jsou ideální pro každou organizaci.
Leapsome vám pomáhá sledovat pokrok, shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců a sladit členy týmu s cíli společnosti. Někteří uživatelé však hlásí problémy, jako je strmá křivka učení, omezené integrace a vysoké ceny. Tyto nevýhody nutí organizace hledat jiné komplexní řešení.
Pokud patříte mezi tyto uživatele, vaše hledání končí zde!
📋 Tento průvodce představuje 11 nejlepších alternativ k Leapsome, které zjednodušují procesy v oblasti lidských zdrojů, zvyšují zapojení zaměstnanců a poskytují flexibilitu, kterou moderní týmy potřebují.
🔍 Věděli jste, že... Termín „lidské zdroje“ se nepoužíval vždy! Před polovinou 20. století se často používal termín „průmyslové vztahy “ nebo „řízení personálu“.
Co byste měli hledat v alternativách k Leapsome?
Při hledání nejlepších alternativ k Leapsome se zaměřte na funkce, které zjednodušují úkoly v oblasti lidských zdrojů a zvyšují výkonnost vašeho týmu. Hledejte tedy nástroje, které pomáhají s plánováním pracovní síly, zvyšují zapojení zaměstnanců, zefektivňují procesy v oblasti lidských zdrojů a pomáhají vašemu týmu posunout se na vyšší úroveň bez zbytečných starostí.
Zde je několik klíčových funkcí, které je třeba zvážit:
- Řízení výkonu: Hledejte platformu pro řízení výkonu, která sleduje a vyhodnocuje výkon vašeho týmu pomocí zpětné vazby v reálném čase a praktických poznatků.
- Řízení cílů: Upřednostněte nástroje pro řízení cílů pro personalisty, které optimalizují stanovování cílů tak, aby členové týmu byli v souladu s OKR společnosti, a zároveň snadno sledují pokrok.
- Analýza zapojení zaměstnanců: Najděte software pro zapojení zaměstnanců, který poskytuje přehled o datech týkajících se zapojení, abyste mohli identifikovat klíčové metriky a trendy pro pozitivní pracovní prostředí.
- Systém pro správu vzdělávání: Hledejte nástroj, který nabízí strukturované vzdělávací cesty pro podporu růstu a udržení zaměstnanců.
- Programy uznání: Vyberte si nástroj s odměnami, uznáním a správou odměn, který zlepší zkušenosti a motivaci zaměstnanců.
- Přizpůsobitelné průzkumy mezi zaměstnanci: Vyberte si nástroje pro průzkumy mezi zaměstnanci, které přizpůsobují pravidelné průzkumy zapojení tak, aby efektivně shromažďovaly zpětnou vazbu od uživatelů.
🔍 Věděli jste, že: Série katastrofálních stávek zaměstnanců, výluk a problémů s kontrolou kvality vedla k vytvoření prvního personálního oddělení ve Spojených státech. Bylo založeno v roce 1901 v National Cash Register Company v Daytonu v Ohiu! To je už více než sto let! 😲
Nejlepší alternativy Leapsome v kostce
Zde je stručný přehled 11 nejlepších alternativ Leapsome s důrazem na jejich klíčové funkce, nejlepší příklady použití a ceny.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Řízení HR projektů a zapojení zaměstnanců Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce, malé podniky, střední firmy a velké podniky
|Vlastní zobrazení pro řízení lidských zdrojů, informace o výkonu založené na umělé inteligenci, plynulé řízení úkolů a spolupráce, nábor, zapracování a šablony pro hodnocení výkonu.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Lattice
|Šablony pro hodnocení výkonu Velikost týmu: Nejvhodnější pro týmy zaměřené na výkon
|Nástroje pro zpětnou vazbu v reálném čase, průzkumy zapojení zaměstnanců
|Cena začíná na 11 $/měsíc za jedno místo.
|Culture Amp
|Zapojení zaměstnancůVelikost týmu: Nejvhodnější pro týmy zabývající se zapojením zaměstnanců
|Průzkumy mezi zaměstnanci, řízení výkonu, poznatky založené na umělé inteligenci
|Ceny na míru
|15Five
|Týmy zaměřené na výkonVelikost týmu: Nejvhodnější pro týmy zaměřené na výkon
|Pravidelné kontroly pro průběžnou zpětnou vazbu, průzkumy zapojení, analýzy lidí
|Cena začíná na 4 $/měsíc
|Betterworks
|Týmy zaměřené na výkon a zpětnou vazbu Velikost týmu: Nejvhodnější pro týmy zaměřené na výkon a zpětnou vazbu
|Zpětná vazba o výkonu v reálném čase, sledování cílů, průběžné oceňování zaměstnanců
|Ceny na míru
|Engagedly
|Týmy orientované na cíle, organizace zaměřené na učení Velikost týmu: Nejvhodnější pro týmy orientované na cíle, organizace zaměřené na učení
|360stupňová hodnocení, stanovení cílů a OKR, systém řízení učení (LMS), zapojení zaměstnanců
|Cena začíná na 2 $/měsíc na uživatele.
|Bonusly
|Organizace zaměřené na uznání zaměstnanců Velikost týmu: Nejvhodnější pro organizace zaměřené na uznání zaměstnanců
|Vzájemné uznání mezi kolegy, přizpůsobitelný katalog odměn, integrace se Slackem a Teams.
|Cena začíná na 2 $/měsíc na uživatele.
|Workvivo
|Interní komunikace a zapojení týmu Velikost týmu: Nejvhodnější pro interní komunikaci a zapojení týmu
|Sociální kanály pro interní komunikaci, nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, integrace s více než 40 nástroji pro řízení lidských zdrojů.
|Ceny na míru
|HiBob HRIS
|Malé a střední podniky Velikost týmu: Nejvhodnější pro malé a střední podniky
|Centralizovaná mzda, benefity, sledování času, nástroje pro zapracování nových zaměstnanců, přizpůsobitelné údaje o zaměstnancích
|Ceny na míru
|Workday
|Velké podniky se složitými potřebami v oblasti lidských zdrojů Velikost týmu: Nejvhodnější pro velké podniky se složitými potřebami v oblasti lidských zdrojů
|Informace o výkonu zaměstnanců v reálném čase, možnosti samoobsluhy zaměstnanců, nástroje pro dodržování předpisů
|Ceny na míru
|Bamboo HR
|Malé podniky, které potřebují efektivní řízení lidských zdrojů Velikost týmu: Nejvhodnější pro malé podniky, které potřebují efektivní řízení lidských zdrojů
|HR reporting a analytika, systém sledování uchazečů, správa údajů o zaměstnancích
|Ceny na míru
11 nejlepších alternativ Leapsome, které můžete vyzkoušet pro rozvoj zaměstnanců
Podívejte se na 11 nejlepších alternativních nástrojů k Leapsome, které podporují váš tým a zvyšují produktivitu na pracovišti:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů v oblasti lidských zdrojů a zapojení zaměstnanců)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je navržena tak, aby zjednodušila vaše pracovní postupy. Její intuitivní funkce, jako jsou přizpůsobená zobrazení, šablony a automatizace, se přizpůsobí vašim potřebám, šetří čas a zvyšují produktivitu.
Toto je to, co dělá ClickUp perfektním alternativním nástrojem k Leapsome:
Zefektivněte řízení lidských zdrojů s ClickUp
Řešení ClickUp HR Management vám umožňuje vytvářet vlastní pracovní postupy pro nábor, zaškolování, hodnocení výkonu a školení, takže každý úkol má jasného vlastníka, termín a prioritu. Vizualizujte průběh projektu pomocí různých zobrazení, jako jsou seznamy, tabule nebo Ganttovy diagramy.
Snadné sledování výkonu zaměstnanců
ClickUp umožňuje plynulé sledování výkonu pomocí dashboardů, které vizualizují dokončené úkoly, cykly revizí a metriky produktivity. Pomocí widgetů můžete sledovat KPI, termíny nebo pokrok napříč týmy – vše na jednom místě.
S ClickUp Brain můžete okamžitě analyzovat údaje o výkonu, identifikovat úzká místa a získávat poznatky bez ručního vyhledávání. Ať už jde o zjištění, kdo je přetížený, shrnutí trendů v hodnocení nebo vytvoření akčních plánů na základě zpětné vazby – ClickUp Brain promění roztříštěná data z oblasti lidských zdrojů ve strategické pokyny během několika sekund.
📮 ClickUp Insight: Téměř 42 % znalostních pracovníků dává přednost e-mailu pro týmovou komunikaci. To však má svou cenu. Vzhledem k tomu, že většina e-mailů se dostane pouze k vybraným členům týmu, znalosti zůstávají roztříštěné, což brání spolupráci a rychlému rozhodování. Chcete-li zlepšit přehlednost a urychlit spolupráci, využijte všestrannou aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která během několika sekund promění vaše e-maily v akční úkoly!
Stanovte měřitelné cíle pomocí ClickUp Goals a slaďte členy týmu s širšími prioritami společnosti. Použijte šablonu Performance Reviews Template k provádění hodnocení manažerů a sebehodnocení a zároveň dokumentujte pokrok a průběžnou zpětnou vazbu ve strukturovaném prostoru pro spolupráci.
Můžete také shromažďovat názory zaměstnanců prostřednictvím průzkumů zapojení a kontrol pulsu, což pomáhá budovat kulturu neustálého zlepšování.
Zjednodušte nábor a zapracování nových zaměstnanců
ClickUp výrazně usnadňuje přijímání nových zaměstnanců. Poskytuje sledování kandidátů pomocí pracovních postupů a šablon, čímž zjednodušuje proces náboru. Kromě toho usnadňují zapracování nové zaměstnance kontrolní seznamy a závislosti úkolů, které je krok za krokem provádějí procesem.
Optimalizujte plánování zdrojů
S ClickUpem je efektivní správa času a pracovní zátěže vašeho týmu jednodušší. Využijte jeho funkce k zefektivnění přidělování zdrojů tím, že uvidíte, kdo je k dispozici, vyvážíte úkoly, abyste předešli vyhoření, a plánujete budoucí potřeby, což vám umožní lépe zvládat celkové plánování pracovní síly.
Přizpůsobitelná pole vám umožňují sledovat konkrétní podrobnosti (například dovednosti nebo data hodnocení) a v rámci platformy můžete snadno spravovat plány a připomenutí.
Posilte spolupráci
Pomocí ClickUp Docs a wiki můžete vytvářet přístupné příručky, školicí materiály a formuláře pro zpětnou vazbu. Ať už jde o brainstorming nápadů, společnou úpravu souborů nebo zanechání okamžité zpětné vazby, ClickUp usnadňuje týmovou práci a zvyšuje její produktivitu. ClickUp Chat navíc umožňuje okamžité zasílání zpráv a diskuse v reálném čase, což dále zlepšuje spolupráci a snižuje zpoždění.
ClickUp nabízí mnoho šablon pro procesy související s lidskými zdroji, takže nemusíte začínat od nuly.
📁 Archiv šablon
- Vyzkoušejte zdarma šablonu plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp a vytvářejte přizpůsobené plány rozvoje, sledujte pokrok, monitorujte výkonnost a spravujte zpětnou vazbu.
- Získejte šablonu ClickUp Performance Reviews, která poskytuje strukturu pro sebehodnocení a zpětnou vazbu manažera.
- Pomocí šablony ClickUp Employee Engagement Template zjednodušte sledování zaměstnanců, jejich zapracování a hodnocení výkonu – vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky aktualizujte stavy, přiřazujte úkoly nebo posílejte připomenutí pro fáze náboru a kontrolní seznamy pro zapracování nových zaměstnanců pomocí automatizace ClickUp.
- Uspořádejte příručky pro zaměstnance, školicí příručky a materiály pro zaškolování na jednom místě pomocí ClickUp Docs.
- Sladěte individuální a týmové cíle a vytvořte transparentní cestu k růstu pro všechny pomocí ClickUp Goals.
- Vytvořte soukromé kanály pro citlivé diskuse nebo použijte vlákna pro konkrétní úkoly, abyste udrželi konverzace organizované prostřednictvím ClickUp Chat.
- Vizualizujte metriky, jako je dokončení úkolů, průběh náboru nebo časové osy školení, abyste mohli činit rozhodnutí založená na datech pomocí dashboardů ClickUp.
- Sledujte jedinečná HR data a efektivně spravujte kapacitu týmu a přidělování zdrojů pomocí vlastních polí a zobrazení pracovní zátěže.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace má oproti desktopové verzi mírně omezenou sadu funkcí.
- Funkce ClickUp mohou pro nové uživatele vyžadovat krátké zaučení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Ahmad Abu Sharea, projektový inženýr ve společnosti Primeland Real Estate Development, o ClickUp:
Cílem používání ClickUp na začátku bylo sledovat úkoly všech zaměstnanců z pohledu manažera, ale později se tento nástroj vyvinul, když všichni začali zadávat své úkoly s časovými harmonogramy. Stal se skvělým nástrojem pro spolupráci, což jsme nečekali, a tak jsme vytvořili více projektů a posunuli náš původní účel od řízení zaměstnanců k řízení úkolů a jejich monitorování.
Cílem používání ClickUp na začátku bylo sledovat úkoly všech zaměstnanců z pohledu manažera, ale později se tento nástroj vyvinul, když všichni začali zadávat své úkoly s časovými harmonogramy. Stal se skvělým nástrojem pro spolupráci, což jsme nečekali, a tak jsme vytvořili více projektů a posunuli náš původní účel od řízení zaměstnanců k řízení úkolů a jejich monitorování.
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak zvýšit účinnost vaší strategie v oblasti lidských zdrojů? Objevte 10 účinných strategií a příkladů v oblasti lidských zdrojů a seznamte se s klíčovými prvky, jako jsou:
- Přizpůsobte nábor a řízení výkonu tak, aby podporovaly obchodní cíle.
- Vybudujte si silnou značku zaměstnavatele a využijte umělou inteligenci pro chytřejší nábor zaměstnanců.
- Udržujte zaměstnance kvalifikované a zapojené díky neustálému rozvoji
- Kontinuální zpětná vazba a jasná očekávání vedou k vysokému výkonu.
- Podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a programy pro zlepšení pohody zaměstnanců, abyste zvýšili jejich loajalitu.
- Zajistěte spravedlivé odměňování a skvělé benefity, abyste přilákali ty nejlepší talenty.
2. Lattice (nejlepší pro hodnocení výkonu a řízení)
Lattice vyniká svými robustními nástroji pro řízení výkonu, které pomáhají týmům HR sledovat pokrok, dokumentovat úspěchy a zajišťovat spravedlivé hodnocení.
Lattice také usnadňuje konstruktivní zpětnou vazbu v reálném čase. Tato průběžná komunikace pomáhá rychle řešit problémy. Platforma navíc obsahuje nástroje pro zapojení zaměstnanců, jako jsou průzkumy pulsu, které vám umožňují pravidelně shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů.
Nejlepší funkce Lattice
- Používejte strukturované šablony k efektivnímu hodnocení výkonu zaměstnanců.
- Usnadněte komunikaci v reálném čase a podpořte rozvoj zaměstnanců.
- Provádějte pravidelné průzkumy, abyste pochopili náladu týmu a úroveň jeho zapojení.
Omezení Lattice
- Automatizované průzkumy a dotazníky se časem stávají repetitivními.
- Integrace HR systémů často vede k problémům se synchronizací mezi platformami.
💡 Užitečný tip: Pokud chcete hledat další lepší možnosti, podívejte se na nejlepší alternativy Lattice pro lepší řízení výkonu.
Ceny Lattice
- Řízení talentů: 11 $/měsíc za jedno místo
- HRIS: 10 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
Podívejme se, proč uživatelé G2 považují Lattice za skvělý nástroj pro řízení výkonu:
Lattice je neuvěřitelně užitečný nástroj pro správu mého výkonu a sledování mého kariérního růstu. Používám ho každý týden k plánování svých individuálních schůzek s manažerem a pomáhá mi shromažďovat a poskytovat čtvrtletní zpětnou vazbu, a to jak od manažera, tak od kolegů.
Lattice je neuvěřitelně užitečný nástroj pro správu mého výkonu a sledování mého kariérního růstu. Používám ho každý týden k plánování svých individuálních schůzek s manažerem a pomáhá mi shromažďovat a poskytovat čtvrtletní zpětnou vazbu, a to jak od manažera, tak od kolegů.
3. Culture Amp (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a zpětnou vazbu)
Culture Amp se profiluje jako „platforma pro zkušenosti zaměstnanců“. Je navržena tak, aby posílila zapojení a výkonnost. Umožňuje vám rychle spouštět průzkumy, získávat praktické poznatky a propojovat cíle HR s obchodními výsledky.
Řízení výkonu Culture Amp vám umožňuje nastavovat cíle, poskytovat zpětnou vazbu a plynule podporovat rozvoj zaměstnanců.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Spusťte průzkumy mezi zaměstnanci a efektivně sbírejte jejich zpětnou vazbu.
- Interpretujte výsledky průzkumu zapojení týmu pomocí nástrojů AI a získejte praktické poznatky.
- Umožněte komunikaci týmu v reálném čase a podpořte tak růst.
Omezení Culture Amp
- Tabulky pro stanovení cílů postrádají flexibilitu, kterou nabízejí jiné platformy.
- Pomoc v reálném čase často přichází se zpožděním
- Ceny jsou vyšší než u jednodušších nástrojů pro průzkumy.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,5/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
4. 15Five (nejlepší pro průzkumy zapojení zaměstnanců)
15Five se zaměřuje na průběžné řízení výkonu prostřednictvím pravidelných kontrol, výměny zpětné vazby a průzkumů zapojení. Jeho název pochází od toho, že zaměstnanci tráví 15 minut psaním týdenní zprávy, kterou manažeři přečtou za 5 minut.
S 15Five můžete provádět hodnocení výkonu, které pomůže vašemu týmu dosáhnout plného potenciálu. Navíc vám jeho průzkumy zapojení poskytnou praktické informace, díky nimž můžete činit rozhodnutí založená na datech a zvýšit tak spokojenost zaměstnanců. Jeho cílem je budovat silné vztahy mezi manažery a zaměstnanci prostřednictvím důsledné komunikace.
15 nejlepších funkcí Five
- Integrujte s platformami HRIS, jako jsou BambooHR a Workday, pro jednotnou správu dat.
- Získejte přístup k hotovým analýzám lidí, které vám pomohou při strategických rozhodnutích v oblasti lidských zdrojů.
- Integrujte je s komunikačními nástroji, jako je Slack, a vylepšete spolupráci v týmu.
Omezení 15Five
- Povolení pouze jedné aktivní integrace HRIS najednou omezuje flexibilitu.
- Problémy s zákaznickou podporou, reportováním a školením snižují použitelnost.
- Prosazování předepsaného formátu týdenních kontrol omezuje přizpůsobivost týmu.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc
- Perform: 10 $/měsíc
- Celková platforma: 16 $/měsíc
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 890 recenzí)
Zde je několik důvodů, proč uživatelé G2 volí 15Five jako klíčovou platformu pro svou organizaci:
Vytvořili jsme celofiremní OKR vázané na průměrné skóre Pulse v celé společnosti. Jedná se o snadnou kontrolu toho, jak se společnost „cítí“ každý týden, a za poslední 2 roky jsem zjistil, že je to přesné, důležité a pro tým velmi snadné přijmout a důsledně používat.
Vytvořili jsme celofiremní OKR vázané na průměrné skóre Pulse v celé společnosti. Jedná se o snadnou kontrolu toho, jak se společnost „cítí“ každý týden, a za poslední 2 roky jsem zjistil, že je to přesné, důležité a pro tým velmi snadné přijmout a důsledně používat.
💡 Tip pro profesionály: Objevte, co jsou rámce pro řízení výkonu, a zjistěte, jak organizace sledují a hodnotí výkon zaměstnanců:
- Stanovte jasné cíle s měřitelnými výsledky; ideální pro sladění individuálních a týmových cílů.
- Stanovte zaměstnancům realistické cíle a sledujte jejich pokrok v průběhu času.
- Zaměřte se na komplexní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím zpětné vazby a zapojení.
- Hodnoťte výkon z pohledu zákazníků, financí a interních procesů.
- Shromažďujte komplexní informace ze všech úrovní, ideální pro vedoucí pozice.
5. Betterworks (nejlepší pro řízení výkonu zaměstnanců a zpětnou vazbu)
Betterworks pomáhá vaší organizaci dosáhnout maximálního výkonu. Jedná se o spolehlivou platformu pro řízení výkonu, která zvyšuje efektivitu manažerů, podporuje zapojení zaměstnanců a umožňuje vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů činit chytřejší rozhodnutí.
Navíc s Betterworks můžete poskytovat zpětnou vazbu zaměřenou na cíle v reálném čase a motivovat zaměstnance průběžným uznáním. Považujte jej tedy za trenéra vaší organizace, ale pro výkon.
Nejlepší funkce Betterworks
- Sledujte historická data a monitorujte pokrok v čase.
- Získejte přehled o výkonu díky robustním analytickým a reportovacím funkcím.
- Integrujte je s oblíbenými komunikačními nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams, a zlepšete tak spolupráci.
Omezení Betterworks
- Funkce pro vytváření reportů jsou základní a vyžadují manuální úsilí k získání přehledů.
- Kontrola minulých záznamů vyžaduje ruční proklikávání jednotlivých položek.
Ceny Betterworks
- Podnik: Individuální ceny
- Střední trh: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 20 recenzí)
6. Engagedly (nejlepší pro hodnocení týmů a efektivní řízení cílů)
Engagedly nabízí modulární platformu pokrývající řízení výkonu, zapojení zaměstnanců, vzdělávání a uznání. Umožňuje organizacím vybrat si moduly, které potřebují.
Nabízí funkce jako 360stupňové hodnocení, zpětnou vazbu v reálném čase, stanovení cílů (OKR), správu vzdělávání (LMS), průzkumy a odměny. Zaměřuje se na komplexní přístup k rozvoji zaměstnanců.
Navíc jeho funkce pro stanovení cílů pomáhá zajistit, že i vzdálené týmy pracují na stejné vizi společnosti.
Nejlepší funkce Engagedly
- Podporujte neustálé zlepšování prostřednictvím okamžitých a konstruktivních kanálů pro zpětnou vazbu.
- Pomocí přizpůsobitelných průzkumů sbírejte informace a zlepšujte zkušenosti zaměstnanců.
- Nabídněte systém řízení vzdělávání na podporu kariérního růstu a rozvoje dovedností.
Omezení Engagedly
- Modulární, přizpůsobené ceny ztěžují transparentnost
- Vymazání starých hodnocení a recenzí narušuje konzistenci a historické sledování.
Ceny Engagedly
- Správa výkonu: 5–8 $/měsíc na uživatele
- Learn & Grow: 3–5 $/měsíc na uživatele
- Uznání a odměny: 2 $/měsíc na uživatele
- Zapojte se a naslouchejte: 2 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Engagedly
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Pojďme zjistit, proč uživatelé G2 vřele doporučují Engagedly:
Nejužitečnější je, že máme k dispozici možnosti jako Přehled, Zpětná vazba, Kontrola, Učení, Cíle, Výkon a Skupiny. Díky tomu je používání jednodušší a užitečnější.
Velmi se mi líbily také čtvrtletní kontroly a měl jsem opravdu dobrý pocit, když jsem dostal zpětnou vazbu od našeho týmu. Engagedly nám pomáhá získávat spoustu znalostí z knihovny a udržovat si vysoké cíle. To povede k vynikajícím výkonům v budoucnosti.
Nejužitečnější je, že máme k dispozici možnosti jako Přehled, Zpětná vazba, Kontrola, Učení, Cíle, Výkon a Skupiny. Díky tomu je používání jednodušší a užitečnější.
Velmi se mi líbily také čtvrtletní kontroly a měl jsem opravdu dobrý pocit, když jsem dostal zpětnou vazbu od našeho týmu. Engagedly nám pomáhá získávat spoustu znalostí z knihovny a udržovat si vysoké cíle. To povede k vynikajícím výkonům v budoucnosti.
7. Bonusly (nejlepší pro programy vzájemného uznávání zaměstnanců)
Bonusly se zaměřuje na zaměstnanecké benefity tím, že posiluje uznání a odměny ve vaší organizaci.
Umožňuje vzájemné uznání mezi kolegy, díky čemuž mohou členové týmu v reálném čase ocenit příspěvky ostatních. Nabízí také odměny, jako jsou dárkové karty, charitativní dary a firemní dárky, které uspokojí různé preference.
Díky integraci se Slackem a Microsoft Teams se Bonusly perfektně hodí do vašich pracovních postupů a pomáhá udržovat zapojení a motivaci vašich zaměstnanců.
Nejlepší funkce Bonusly
- Získejte přístup k rozsáhlému katalogu dárkových karet, darů a přizpůsobených pobídek.
- Sledujte vzorce uznání a metriky zapojení zaměstnanců.
- Nabízejte odměny a uznání vhodné pro rozmanitou mezinárodní pracovní sílu.
Omezení Bonusly
- Analytické funkce neposkytují podrobné informace, které někteří uživatelé potřebují.
- Šablony působí omezujícím dojmem při vytváření personalizovaných zpráv.
Ceny Bonusly
- Ocenění: 2 $/měsíc za jedno místo
- Connect: 5 $/měsíc za jedno místo
- Achieve: 7 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Bonusly
- G2: 4,7/5 (více než 3700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1600 recenzí)
Zde je několik důvodů, proč uživatelé Capterra považují Bonusly za úžasný nástroj pro oceňování zaměstnanců:
Bonusly je velmi silný nástroj pro uznání zaměstnanců, který podporuje jeho používání a zapojení. Jeho design opravdu usnadňuje uznání a přijímání uznání je tak odměňující a naplňující.
Bonusly je velmi silný nástroj pro uznání zaměstnanců, který podporuje jeho používání a zapojení. Jeho design opravdu usnadňuje uznání a přijímání uznání je tak odměňující a naplňující.
💡 Tip pro profesionály: Jste připraveni posunout své pracoviště na vyšší úroveň? Naučte se , jak pomocí analýzy pracovní síly vytvořit prosperující pracoviště:
- Vyhodnoťte současné dovednosti, technologie a pracovní postupy, abyste je sladili se strategickými cíli.
- Shromažďujte poznatky z průzkumů, databází a nástrojů pro měření výkonu.
- Používejte nástroje jako ClickUp k organizaci, vizualizaci a analýze dat.
- Zaveďte změny, jako je mentorství nebo flexibilní pracovní doba, a poté sledujte výsledky, abyste dosáhli zlepšení.
8. Workvivo (nejlepší pro interní komunikaci a zapojení zaměstnanců)
Workvivo kombinuje tradiční intranet s prvky sociálních médií a umožňuje zaměstnancům sdílet novinky, oceňovat úspěchy a oslavovat milníky – a to vše při budování silného pocitu sounáležitosti.
Workvivo navíc nabízí hladkou integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Office 365, Zoom, Salesforce, G Suite a Jira. To harmonizuje vaše procesy a sjednocuje všechny vaše komunikační nástroje na jednom pohodlném místě.
Nejlepší funkce Workvivo
- Shromažďujte a měřte zpětnou vazbu, náladu a chování zaměstnanců pro zlepšení jejich zapojení.
- Získejte přístup k sociálním sítím a prostorům pro spolupráci, abyste zůstali v kontaktu, sdíleli informace a mohli úzce spolupracovat.
- Snadná integrace s více než 40 nástroji pro řízení lidských zdrojů, včetně Zoom, BambooHR, Workday atd.
Omezení Workvivo
- Cenová struktura činí Workvivo méně vhodným pro menší společnosti.
- Pokročilé analytické funkce jsou dostupné pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny Workvivo
- Obchodní plán: Ceny na míru
- Enterprise Plan: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Zde je důvod, proč uživatelé G2 považují Workvivo za nejlepší nástroj pro propojení s jejich pracovištěm:
Jedním z hlavních důvodů, proč mám rád workvivo, je to, že se jedná o platformu, kde mohu komunikovat se svými kolegy, i když jsme od sebe vzdáleni tisíce kilometrů. Zejména díky nejnovější aktualizaci komentářů/interakcí můžete prostřednictvím emodži vyjadřovat a sdílet své emoce a zpětnou vazbu.
Jedním z hlavních důvodů, proč mám rád workvivo, je to, že se jedná o platformu, kde mohu komunikovat se svými kolegy, i když jsme od sebe vzdáleni tisíce kilometrů. Zejména díky nejnovější aktualizaci komentářů/interakcí můžete prostřednictvím emodži vyjadřovat a sdílet své emoce a zpětnou vazbu.
💡 Bonusový tip: Chcete zlepšit své HR procesy? Využijte tyto bezplatné HR šablony a formuláře, které zjednoduší nábor, zaškolování a řízení zaměstnanců!
9. HiBob HRIS (nejlepší pro centralizaci mezd, benefitů a sledování času)
Potřebujete nástroj pro řízení lidských zdrojů, který vám usnadní správu mezd, benefitů a docházky? Vyzkoušejte HiBob (často nazývaný Bob) HRIS. Udržuje data vašich zaměstnanců přehledná, aby se zabránilo redundanci, a zajišťuje konzistentnost napříč celou organizací.
Například jeho modul pro zapracování nových zaměstnanců vám pomůže hladce integrovat nové zaměstnance tím, že organizuje životopisy, žádosti o zaměstnání a pracovní nabídky na jednom místě. Funkce řízení výkonu vám umožňuje nastavit a sledovat cíle zaměstnanců, což usnadňuje pravidelnou zpětnou vazbu a rozvoj.
Nejlepší funkce HiBob HRIS
- Přístup k aktuálním a minulým výplatním páskám, formulářům W-2 a informacím o platech prostřednictvím webového portálu.
- Rozšiřte konfigurace odměn globálně pomocí flexibilních profilů lokalit a automatického převodu měn.
- Zadejte mzdy všech zaměstnanců na základě platu nebo celkového počtu odpracovaných hodin efektivním způsobem.
Omezení systému HiBob HRIS
- Chybí vestavěný systém pro sledování uchazečů (ATS)
- Nabízí netransparentní ceny, které nemusí vyhovovat menším podnikům.
Ceny HiBob HRIS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HiBob HRIS
- G2: 4,5/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: N/A
💡 Bonusový tip: Snažíte se, aby hodnocení výkonu mělo větší dopad? Podívejte se na nejlepší šablony pro hodnocení výkonu, které podpoří růst zaměstnanců. Dosahujte výsledků a posilujte svůj tým!
10. Workday (nejlepší pro zvýšení efektivity HR)
Workday centralizuje funkce HR, zefektivňuje procesy, snižuje provozní náklady a zvyšuje efektivitu. Navíc díky poznatkům z umělé inteligence můžete lépe porozumět dovednostem svých zaměstnanců a činit chytrá rozhodnutí, která vám pomohou řešit měnící se potřeby firmy.
A nemusíte se obávat o dodržování předpisů – globální podpora Workday vám pomůže zorientovat se v spleti předpisů a zajistí, že budete v souladu s místními zákony a předpisy.
Nejlepší funkce Workday
- Získejte v reálném čase přehled o svých zaměstnancích díky integrované analýze AI.
- Efektivně spravujte odměny pomocí agilních nástrojů přizpůsobených potřebám vaší organizace.
- Poskytněte zaměstnancům samoobslužné možnosti pro úkoly, jako je zaškolování nových zaměstnanců a sledování času.
Omezení pracovního dne
- Vysoká cena činí Workday nevhodným pro malé podniky.
- Složité rozhraní může nové uživatele kvůli rozsáhlým funkcím přetížit.
Ceny Workday
- Řízení lidského kapitálu: Ceny na míru
- Mzdy: Individuální ceny
- Zkušenosti zaměstnanců: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,1/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1500 recenzí)
11. Bamboo HR (nejlepší pro zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů pro malé podniky)
Hledáte alternativy k Leapsome, které nabízejí robustní funkce pro reporting a analytiku? Zkuste BambooHR. Umožňuje vám generovat hotové reporty o docházce, fluktuaci, náboru, výkonu a dalších aspektech, včetně grafů a tabulek pro prezentaci dat zainteresovaným stranám.
Navíc s BambooHR můžete spravovat údaje o zaměstnancích, sledovat odpracované hodiny, zpracovávat benefity a provádět výplaty – vše na jednom místě. Pokrývá dokonce všechny obvyklé zdravotní, zubní, oční a další benefity, takže máte vše pod kontrolou.
Nejlepší funkce Bamboo HR
- Spravujte údaje o zaměstnancích efektivně pomocí centralizované databáze přístupné oprávněným osobám.
- Zlepšete procesy náboru pomocí systému sledování uchazečů, který vám pomůže efektivně spravovat kandidáty.
- Zjednodušte úkoly spojené s přijímáním nových zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných kontrolních seznamů.
Omezení Bamboo HR
- Chybí vestavěné plánování zaměstnanců, spoléhá se na integraci třetích stran.
- Nabízí omezené možnosti reportingu pro hloubkovou analýzu.
Ceny Bamboo HR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bamboo HR
- G2: 4,4/5 (více než 2400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2900 recenzí)
Jeden pracovní prostor, nulový nepořádek – díky ClickUp
Nástroje pro řízení lidských zdrojů by měly dělat víc než jen udržovat věci v chodu – měly by vám usnadňovat práci. Těchto 11 nástrojů pro řízení lidských zdrojů nabízí různé výhody. Zefektivňují nábor, zjednodušují zapracování nových zaměstnanců, zvyšují zapojení, sledují výkonnost a zajišťují hladkou spolupráci, přičemž spolupráce zůstává plynulá a nenáročná.
Pokud jde o alternativy k Leapsome, ClickUp je jasným favoritem. Od správy úkolů po sledování výkonu a posílení spolupráce – ClickUp zvládne vše s lehkostí. Díky intuitivnímu rozhraní, integraci a přizpůsobitelnosti je ideální pro jakýkoli tým.
Pokud chcete zjednodušit práci v oblasti lidských zdrojů (a trochu ji zpestřit), zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vytvořte rychlejší a propojenější systém lidských zdrojů! 🚀