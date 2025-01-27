10 nejlepších alternativ Lattice pro lepší řízení výkonu v roce 2025

Lattice, oblíbená platforma pro řízení talentů, je uznávaný software pro řízení lidských zdrojů. Jeho cena, funkce, snadné použití a přístup zaměřený na data však nemusí být nutně nejvhodnější pro všechny týmy HR.
V tomto článku vám pomůžeme vybrat 10 nejlepších alternativ k Lattice, které vám pomohou lépe řídit výkonnost zaměstnanců v roce 2024.
Co je Lattice? Co je řízení výkonu?
Lattice je oblíbený HR software navržený ke zlepšení výkonu, zapojení a spokojenosti zaměstnanců pomocí uživatelsky přívětivých nástrojů a funkcí, které umožňují HR týmům:
- Provádějte hodnocení výkonu
- Stanovte a sledujte cíle
- Aplikujte cíle a klíčové výsledky v oblasti lidských zdrojů (OKR)
- Shromažďujte zpětnou vazbu
- Oceňujte úspěchy zaměstnanců
- Provádějte průzkumy týmu
- Zkontrolujte analýzu výkonu a zpětné vazby
Považujte řízení výkonu za způsob, jakým společnosti pomáhají svým zaměstnancům podávat nejlepší pracovní výkon. Nejde jen o jednou ročně se konající rozhovor, při kterém získáte zpětnou vazbu o tom, jak jste si vedli. Jedná se o průběžný dialog.
Řízení výkonu má za cíl pomáhat všem podávat nejlepší výkony a růst ve svých rolích. Je to oboustranně výhodné, jak pro zaměstnance, tak pro společnost.
Co hledat v alternativě k Lattice
Ačkoli je Lattice vynikající platformou pro řízení výkonu, nemusí být ideální pro každého.
Při hledání alternativ k Lattice mějte na paměti následující:
- Je platforma uživatelsky přívětivá a jak dlouho trvá, než se naučíte ji efektivně používat?
- Je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval potřebám vašeho personálního oddělení?
- Je možné jej přizpůsobit?
- Poskytuje uživatelsky přívětivé analytické nástroje?
- Lze jej integrovat s vašimi ostatními systémy pro řízení lidských zdrojů?
- Je zabezpečení dostatečně silné, aby ochránilo důvěrné záznamy o zaměstnancích?
10 nejlepších alternativ k Lattice
Zde je 10 fantastických možností softwaru pro řízení výkonu zaměstnanců, pokud hledáte alternativu k Lattice.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní software pro řízení projektů s velkým výběrem nástrojů a funkcí, které pomáhají týmům HR rozvíjet lepší řízení výkonu.
Platforma pro správu projektů ClickUp poskytuje šablony, jako je šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp, kterou lze použít ke sledování cílů a pokroku v rozvoji zaměstnanců, nebo šablona ClickUp pro HR a nábor, která slouží ke správě všech fází náborového procesu.
ClickUp nabízí celou řadu nástrojů pro řízení lidských zdrojů, které organizacím pomáhají řídit jejich HR procesy efektivněji a účinněji.
Kromě toho mohou automatizace ClickUp pomoci týmům HR ušetřit značné množství času a zároveň zvýšit efektivitu automatizací úkolů, jako jsou:
- Rozesílání připomínek nadcházejících událostí nebo termínů
- Vytváření zpráv o výkonu zaměstnanců
- Plánování pohovorů
- Zaškolování nových zaměstnanců
- Zpracování mezd
- Správa žádostí o dovolenou a volno
Díky automatizaci těchto úkolů mohou týmy HR ušetřit čas a věnovat se jiným činnostem, včetně strategičtějších iniciativ.
Celkově lze říci, že ClickUp je výkonné řešení pro řízení výkonu, které lze použít k výraznému zlepšení procesu řízení výkonu vašich zaměstnanců.
Díky široké škále funkcí a zdrojů je tato platforma dobrou alternativou k Lattice pro společnosti téměř jakékoli velikosti.
Nejlepší funkce ClickUp
- Skvělé nástroje umělé inteligence, které vám pomohou psát lepší dopisy, hodnocení, e-maily a další dokumenty.
- Vynikající možnosti přizpůsobení platformy potřebám vašeho týmu
- Snadné nastavení automatizací pro zefektivnění a automatizaci opakujících se úkolů
- ClickUp Dashboards jsou přizpůsobitelné pracovní prostory, které lze použít ke sledování, vizualizaci a sdílení dat.
- ClickUp Docs je cloudový nástroj pro spolupráci na dokumentech, který týmům umožňuje vytvářet, generovat, upravovat a sdílet dokumenty v reálném čase.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojení díky komplexním dostupným možnostem
- Program může někdy běžet pomalu, protože zpracovává velké množství informací.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: doplněk za 3,50 € k jakémukoli placenému tarifu
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 566+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 796+ recenzí)
2. BambooHR
BambooHR je známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a přizpůsobitelnými funkcemi. Je oblíbený zejména u společností, které hledají intuitivní HR platformu, která může růst spolu s nimi, jak se vyvíjejí jejich HR potřeby.
Toto řešení je určeno především pro malé a střední podniky. Poskytuje personalistům nástroje pro efektivnější provádění různých úkolů a centrální správu různých personálních činností.
Navíc se bezproblémově integruje s mnoha různými mzdovými systémy, což je velká výhoda pro personalisty, kteří musí přecházet mezi příliš mnoha softwarovými programy.
Nejlepší funkce BambooHR
- Přehledné a intuitivní rozhraní
- Velmi cenově dostupná platforma HR softwaru, zejména ve srovnání s jinými předními značkami.
- Mnoho uživatelů chválí jeho zákaznický servis, včetně nepřetržité telefonické a e-mailové podpory.
Omezení BambooHR
- Ve srovnání s některými jinými platformami se jeho integrace mohou jevit jako omezené.
- Nenabízí nativní řešení pro správu benefitů.
- Omezené možnosti přizpůsobení profilů, například pohlaví a zájmena
Ceny BambooHR
- Essentials: Kontaktujte nás ohledně cen
- Výhoda: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 1 560 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 573+ recenzí)
3. Leapsome
Pokud hledáte nástroj, který podporuje prosperující pracoviště, podívejte se na Leapsome!
Cloudová platforma pro rozvoj zaměstnanců pomáhá nejen při nastavování hodnocení výkonu a OKR, ale také při plánování individuálních schůzek a rozesílání dotazníků zaměstnancům.
Usnadňuje také produktivnější individuální schůzky mezi zaměstnanci a manažery díky navádění při stanovování programu a integrovaným tématům k diskusi.
Nejlepší funkce Leapsome
- Hodnocení výkonu a proces 360stupňového hodnocení výkonu umožňují získávat podněty z více zdrojů.
- Po zaškolení uživatelé shledávají platformu snadno použitelnou.
- Vysoce hodnoceno recenzenty na G2 a Capterra
Omezení Leapsome
- Vzhledem ke složitosti platformy může být nutné se s ním nejprve seznámit.
- Méně možností přizpůsobení, než by si někteří vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů přáli
Ceny Leapsome
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,8/5 (více než 1 280 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (58+ recenzí)
4. Betterworks
Betterworks je platforma pro řízení výkonu, která se snaží pomáhat týmům zlepšovat zapojení zaměstnanců a zároveň zvyšovat efektivitu a dopad na manažerské úrovni.
Jedná se o nenáročné řešení pro firmy jakékoli velikosti, které chtějí průběžně sledovat výkonnost a angažovanost zaměstnanců s cílem zvýšit jejich loajalitu.
Betterworks poskytuje nástroje, které pomáhají týmům HR generovat a sledovat procesy, jako jsou check-iny, uznání zaměstnanců, zpětná vazba a zapojení zaměstnanců.
Nejlepší funkce Betterworks
- Vynikající funkce pro sledování cílů
- Nabízí širokou škálu funkcí
- Recenzenti oceňují jeho uživatelsky přívětivé rozhraní.
Omezení Betterworks
- Omezené možnosti přizpůsobení pro účastníky průzkumu
- Může být obtížné přimět celý tým HR, aby jej používal konzistentním způsobem.
- Může být občas nestabilní a pomalý.
Ceny Betterworks
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,3/5 (187+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (19+ recenzí)
5. 15Five
Platforma pro řízení výkonu 15Five pomáhá týmům HR dosahovat jejich cílů prostřednictvím pravidelných kontrol, zpětné vazby a stanovování cílů. Recenzenti chválí její schopnost podporovat růst a komunikaci na pracovišti.
15 nejlepších funkcí
- Motivuje týmy k pravidelným schůzkám, na kterých diskutují o svých cílech a pokroku.
- Usnadňuje členům týmu poskytovat a přijímat zpětnou vazbu, a to jak formálně, tak neformálně.
- Pomáhá týmům stanovovat a sledovat cíle, stejně jako OKR.
Omezení 15Five
- Může být složitá platforma pro použití
- Není tak přizpůsobitelný jako někteří jeho konkurenti.
- Žádné možnosti eskalace žádostí o pomoc v případě nouze
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele
- Perform: 10 $/měsíc na uživatele
- Total Platform: 16 $/měsíc na uživatele
- Transform: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 759 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (881+ recenzí)
6. Workday
Workday pomáhá týmům HR spravovat všechny fáze zaměstnanecké zkušenosti, včetně náboru, řízení a výplaty mezd.
Jeho platforma založená na umělé inteligenci a strojovém učení pomáhá zvyšovat efektivitu a zapojení zaměstnanců v každé fázi jejich kariéry.
Ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zaměstnanců, prohlížíte si rozšířené analytické údaje, využíváte automatizaci ke snížení pracovní zátěže nebo vytváříte plány odměňování, cílem Workday je zajistit, aby každý krok na této cestě byl úspěšný.
Nejlepší funkce Workday
- Snadná navigace díky uživatelsky přívětivému rozhraní
- Cloudové řešení, přístup odkudkoli
- Schopný podporovat malé i velké podniky
Omezení pracovního dne
- Má pověst jednoho z nejdražších systémů pro správu lidských zdrojů na trhu.
- Složitý systém může být někdy časově náročný při provádění zpětných změn, vyhledávání určitých dokumentů a generování dokumentů.
- Jeho konfigurace mohou představovat velkou zátěž pro správce systému.
Ceny Workday
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,0/5 (1 264+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 260 recenzí)
7. Reflektive
Pokud jste personální manažer v malé nebo střední firmě, možná vás bude zajímat software pro řízení výkonu Reflektive. Jeho platforma se zaměřuje na zpětnou vazbu od zaměstnanců, odpovědnost a koučování.
Reflektive usnadňuje členům týmu sdílení zpětné vazby a pomáhá týmům stanovovat a sledovat cíle i OKR.
Týmy mohou vzájemně oceňovat své úspěchy a sledovat interní analýzy svého výkonu.
Reflektive nabízí také řadu dalších funkcí, včetně průzkumů a nástrojů pro koučování.
Nejlepší funkce Reflektive
- Funguje dobře a neustále se rozvíjí
- Usnadňuje zaměstnancům vzájemné uznávání úspěchů
- Personální pracovníci oceňují, jak tento software zefektivňuje řízení výkonu.
Omezení Reflektive
- Někteří uživatelé považují pracovní postup za obtížný.
- Recenzenti si stěžují na integraci s Outlookem.
- Omezený počet předvyplněných šablon
Ceny Reflektive
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Reflektive
- G2: 4,2/5 (429+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
8. Profit. co
Profit. co je softwarová platforma OKR, která pomáhá týmům stanovovat, sledovat a dosahovat jejich cílů.
Uživatelé mohou nastavovat, sledovat a spravovat své cíle a klíčové výsledky na různých úrovních organizace, od celé společnosti až po jednotlivé členy týmu. Platforma nabízí funkce pro spolupráci v týmu, jako jsou check-iny, aktualizace a mechanismy zpětné vazby.
Jednou z hlavních výhod OKR je jejich schopnost sjednotit týmy. Profit. co to zdůrazňuje funkcemi, které umožňují všem vidět, jak jejich cíle zapadají do celkového kontextu.
Abychom týmům pomohli začít, Profit. co poskytuje šablony OKR specifické pro dané odvětví.
Profit. co nejlepší funkce
- Snadné zapojení a intuitivní uživatelské rozhraní
- Bezplatná verze nabízí robustní prostředí s bohatými funkcemi.
- Skvěle zvládá správu cílů a OKR.
Profit. co omezení
- Na začátku se může zdát příliš komplikovaný.
- Vzhledem k obrovskému množství funkcí a možností vyžaduje trochu zaučení.
Ceny Profit.co
- Spuštění: Zdarma
- Růst: 7 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Profit. co
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (164+ recenzí)
9. OfficeVibe
Platforma pro zapojení zaměstnanců OfficeVibe od Workleap pomáhá týmům budovat pozitivní a produktivní pracovní prostředí.
Platforma pro zaměstnance nabízí pěkný výběr nástrojů a funkcí, které pomohou vašemu HR týmu zvýšit pozitivní atmosféru a produktivitu vašeho pracovního prostředí.
S OfficeVibe můžete zaměstnancům pravidelně zasílat průzkumy, abyste zjistili jejich spokojenost s pracovním prostředím. Tento software také umožňuje zaměstnancům snadno poskytovat a přijímat zpětnou vazbu, a to jak formálně, tak neformálně.
Týmy mají možnost vzájemně se ocenit za své úspěchy a personalisté mají k dispozici interní analytické nástroje, které potřebují ke sledování zapojení zaměstnanců.
OfficeVibe používají týmy všech velikostí, od malých startupů po velké podniky.
Nejlepší funkce OfficeVibe
- Rychlý, efektivní a oblíbený tým zákaznické podpory
- Zřídka je třeba kontaktovat podporu
- Cenově dostupnější než podobné programy
Omezení OfficeVibe
- Omezené možnosti přizpůsobení a analýzy
- Integrace se Slackem může být náročná.
- Někteří uživatelé uvádějí, že počáteční nastavení e-mailů zaměstnanců je obtížné.
Ceny OfficeVibe
- Zdarma
- Essential: 3,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OfficeVibe
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (51+ recenzí)
10. Culture Amp
Culture Amp nabízí platformu zaměřenou na zpětnou vazbu od zaměstnanců a analytiku. Na základě shromážděné zpětné vazby platforma nabízí praktické poznatky a doporučení k řešení problémových oblastí.
Tato platforma je navržena tak, aby pomáhala společnostem porozumět, měřit a zlepšovat zapojení, zkušenosti a efektivitu zaměstnanců. Tímto způsobem mohou organizace vytvořit lepší pracovní kulturu a dosáhnout pozitivních obchodních výsledků.
Culture Amp lze integrovat s dalšími nástroji pro řízení lidských zdrojů a produktivity, což usnadňuje začlenění jeho funkcí do stávajících pracovních postupů.
Společnosti mohou dokonce porovnat své výsledky s benchmarky v oboru, aby pochopily, jak si stojí ve srovnání s konkurencí.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Promyšlené a přehledné uživatelské rozhraní
- Vynikající schopnost plynule sledovat hodnocení a reflexe
- Komplexnější možnosti sledování než u mnoha konkurentů
Omezení Culture Amp
- Omezené funkce exportu záznamů o výkonu
- Filtry pro vytváření reportů by mohly být vylepšeny.
- Chybí přizpůsobitelná nastavení pro oznámení
Ceny Culture Amp
- Engage: Kontaktujte nás ohledně cen
- Perform: Kontaktujte nás ohledně cen
- Develop: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,6/5 (677+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (106+ recenzí)
Lepší řízení výkonu pro týmy HR
V tomto článku jsme se zabývali 10 nejlepšími alternativami Lattice pro lepší řízení výkonu v roce 2024. Tyto alternativy nabízejí širokou škálu cen, funkcí a nástrojů, a vy si určitě najdete tu, která dokonale vyhovuje potřebám vaší společnosti!
Na ClickUp také najdete řadu bezplatných šablon pro HR, šablony plánů na 30, 60 a 90 dní, software pro plánování úkolů a další zdroje.
Dále vás možná bude zajímat tento článek o OKR vs. KPI, tento článek o nástrojích AI nebo tento článek o spolupráci při řízení práce.
