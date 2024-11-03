15 nejlepších nástrojů pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců v roce 2025

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců rozhodně neslouží k tomu, aby se ověřilo, zda všem v práci ještě bije srdce (i když v těžký pondělí by to možná nebyl špatný nápad!😊).
Co přesně jsou průzkumy spokojenosti zaměstnanců?
Průzkum spokojenosti zaměstnanců je sada rychlých otázek zasílaných zaměstnancům v pravidelných intervalech.
Stejně jako měření pulsu poskytuje informace o vašem fyzickém zdraví, tyto časté průzkumy pomáhají personálnímu oddělení sledovat morálku zaměstnanců a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Pomocí softwaru pro průzkumy mezi zaměstnanci mohou efektivně shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně aspektů, jako je spokojenost v práci, vztahy na pracovišti a celkové prostředí.
Tyto nástroje pro průzkumy mezi zaměstnanci jsou nezbytné pro vytvoření zajímavějšího a podporujícího pracoviště. Abyste objevili ideální možnost pro vás, pojďme prozkoumat 15 nejlepších nástrojů pro průzkumy mezi zaměstnanci.
Co byste měli hledat v nástrojích pro průzkumy mezi zaměstnanci?
Když vybíráte zaměstnance, provádíte několik kol pohovorů, abyste našli toho pravého, že? Stejné je to i s nástrojem pro průzkum mezi zaměstnanci, jehož primárním účelem je shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru nástroje pro průzkumy.
- Přizpůsobení: Personalizace je klíčová! Dobré nástroje pro průzkumy vám umožňují přizpůsobit otázky a průzkumy vašim potřebám a dokonce na ně umístit vaše logo, aby odpovídaly vaší značce.
- Data a analytika: Hledejte nástroje, které vám poskytnou cenné informace. Efektivní data a analytika vám pomohou sledovat trendy, měřit zapojení zaměstnanců a informovat vaše strategie v oblasti lidských zdrojů.
- Snadné použití: Složitý software pro měření zapojení zaměstnanců není nejvhodnější – vyberte si nástroje s jednoduchým, uživatelsky přívětivým rozhraním a šablonami, které vám pomohou rychle spustit průzkumy.
- Automatizace: Automatizujte doručování a zpracování průzkumů, ušetřete čas a zajistěte si vždy aktuální informace na dosah ruky.
Bonus: Objevte 10 nejlepších softwarových nástrojů pro průzkumy mezi zaměstnanci pro týmy HR, které dokážou proměnit zpětnou vazbu v praktické poznatky!
15 nejlepších nástrojů pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců
Dobře, personalisté a šampioni na pracovišti, je čas si promluvit o nástrojích.
Udělejte si kávu, pohodlně se usaďte a pojďme prozkoumat 15 nejlepších nástrojů pro průzkumy, díky kterým vaši zaměstnanci řeknou: „Konečně nás někdo poslouchá!“
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření a vizualizaci údajů z průzkumů)
Průzkumy spokojenosti zaměstnanců se skládají ze tří částí: návrhu, provedení a analýzy.
A ClickUp se postará o všechny tyto kroky!
ClickUp Forms vám umožňuje shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců bez obvyklých potíží. Můžete rychle vytvořit průzkumy, které zaměstnanci vyplní během několika minut, což je ideální pro průzkumy, které musí být rychlé a časté.
Tyto formuláře můžete přizpůsobit konkrétními otázkami šitými na míru potřebám vaší organizace, například pro hodnocení zapojení zaměstnanců nebo porozumění rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.
Pak je tu ClickUp Docs, který vám ulehčí sestavování a prezentaci výsledků průzkumu.
Tyto dokumenty vám umožňují formátovat informace tak, aby byly snadno čitelné, a sdílet je v reálném čase s ostatními zúčastněnými stranami.
Připravené šablony ClickUp vám zároveň ušetří spoustu času při navrhování a formátování a poskytnou vám pevný výchozí bod. Stačí doplnit další otázky a můžete začít!
Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp
Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců od ClickUp je dokonalým nástrojem pro získání přesného obrazu o spokojenosti a zapojení zaměstnanců. S touto šablonou můžete:
- Získejte jasné a praktické informace o tom, jak se váš tým cítí.
- Vytvářejte personalizované průzkumy s vlastními otázkami
- Shromažďujte zpětnou vazbu v reálném čase od zaměstnanců na jakémkoli zařízení.
Tento zjednodušený formulář vám umožní shromažďovat a analyzovat komplexní zpětnou vazbu od zaměstnanců, měřit jejich spokojenost a lépe porozumět firemní kultuře.
Pokud hledáte něco trochu praktičtějšího, ClickUp má pro vás ideální nástroj – šablonu akčního plánu pro průzkum zapojení zaměstnanců ClickUp. Pomáhá identifikovat klíčové faktory zapojení, implementovat účinné změny a zajistit odpovědnost za výsledky.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Form View: Zjednodušuje vytváření a správu formulářů, díky čemuž je sběr dat velmi snadný.
- Generátor dotazů pro průzkumy: Nástroj využívající umělou inteligenci, který vám pomůže vytvořit relevantní a poutavé dotazy pro průzkumy přizpůsobené vašim cílům.
- ClickUp Dashboards: Dashboardy ClickUp jsou ideální pro vizualizaci údajů z průzkumů, s přizpůsobitelnými widgety pro sledování konkrétních metrik a porovnávání výsledků v čase.
- ClickUp Docs: Skvělý nástroj pro sdílení souhrnů průzkumů a poznatků, s možností spolupráce v reálném čase a sledováním.
- Ganttův diagram ClickUp: Ideální pro stanovení časových harmonogramů, správu plánů průzkumů a sledování pokroku od zahájení až po dokončení.
Omezení ClickUp
- Funkce mobilní aplikace: Mobilní aplikace ClickUp zatím nedosahuje plné funkčnosti desktopové verze, což může být trochu problematické, pokud potřebujete provádět úpravy na cestách.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. SurveySparrow (nejlepší pro automatizované průzkumy)
SurveySparrow nabízí intuitivní platformu pro provádění průzkumů mezi zaměstnanci, která organizacím usnadňuje měření zapojení zaměstnanců.
Jednou z vynikajících funkcí je automatické plánování průzkumů, které vám umožňuje nastavit průzkumy a zbytek nechat na platformě.
Platforma se také pyšní konverzačním rozhraním, díky kterému jsou průzkumy osobnější a poutavější, což vede k 40% nárůstu míry dokončení průzkumů.
Někteří uživatelé však považují přeskupování textových polí v průzkumech za poněkud složité a tyto pokročilé funkce mohou být zpoplatněny.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Automatické plánování průzkumů: Nastavte pravidelné průzkumy a nechte systém, aby se postaral o připomenutí, abyste se mohli soustředit na jiné věci.
- Konverzační rozhraní: Zapojuje zaměstnance díky personalizovanému zážitku a zvyšuje míru dokončení průzkumu.
- Rozsáhlý panel pro vytváření reportů: Poskytuje rychlý přehled a zasílá aktualizace v reálném čase, abyste byli informováni o výsledcích průzkumu.
- Omnichannelové shromažďování dat: Shromažďujte zpětnou vazbu z více zdrojů, jako jsou e-maily, web a sociální média, a to vše na jednom místě.
- Pokročilá podmíněná logika: Přizpůsobte průzkumy na základě odpovědí, aby byl pro uživatele plynulý a přizpůsobený jejich potřebám.
Omezení SurveySparrow
- Obtížné přeskupování textových polí: Uspořádání textových polí může být složité a může ovlivnit rozložení průzkumu.
- Pomalé načítání stránek: Někteří uživatelé hlásí, že vložené průzkumy zpomalují načítání webových stránek, na kterých se nacházejí.
- Vysoké náklady na pokročilé funkce: Přístup k pokročilým funkcím vyžaduje upgrade plánu, který může být dražší, než jste očekávali.
Ceny SurveySparrow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Přečtěte si také: 8 bezplatných šablon dotazníků pro efektivní sběr dat
3. ThriveSparrow (nejlepší pro flexibilní průzkumy)
ThriveSparrow si klade za cíl podpořit kontinuální zapojení zaměstnanců prostřednictvím pravidelných průzkumů, které organizacím pomáhají pochopit úroveň zapojení a rychle reagovat na měnící se potřeby.
S ThriveSparrow je snadné přizpůsobit frekvenci těchto průzkumů – ať už chcete týdenní aktualizace nebo měsíční trendy, nástroj se přizpůsobí vašim programům v oblasti lidských zdrojů.
Je však třeba poznamenat, že ThriveSparrow nemusí být ideální pro větší podniky; nejlépe se hodí pro malé a střední podniky.
Nejlepší funkce ThriveSparrow
- Flexibilní plánování průzkumů: Vyberte si frekvenci průzkumů, která odpovídá potřebám vaší organizace, od týdenních průzkumů až po měsíční trendy.
- Průzkumy eNPS: Jednootázkové průzkumy, které měří loajalitu zaměstnanců a pomáhají identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Komplexní zprávy: Poskytují praktické informace o trendech v oblasti zapojení, což umožňuje vedoucím pracovníkům přijímat rozhodnutí na základě dat.
- Hladká integrace: Integruje se se Slackem, Google Workspace a dalšími aplikacemi, takže jej lze snadno začlenit do vaší stávající sady HR technologií.
- Vícejazyčná podpora: Umožňuje průzkumy ve více jazycích, což je ideální pro globální týmy.
Omezení ThriveSparrow
- Omezené integrace: Má méně integrací třetích stran ve srovnání s jinými nástroji pro průzkumy, což může omezit jeho použití v širším technologickém ekosystému.
- Základní rozhraní: Rozhraní je sice uživatelsky přívětivé, ale postrádá pokročilé funkce, což nemusí vyhovovat potřebám větších organizací.
- Omezená škálovatelnost: ThriveSparrow je navržen s ohledem na malé a střední podniky a nemusí být tak efektivní pro větší podniky.
Ceny ThriveSparrow
- Výkon: 5 USD za měsíc na zaměstnance
- Engage: 3 $ měsíčně na zaměstnance
- Kudos: 2 $ měsíčně na zaměstnance
4. CultureMonkey (nejlepší pro komplexní přehled o zapojení zaměstnanců)
CultureMonkey nabízí řadu funkcí navržených k podpoře pozitivní kultury na pracovišti. Prostřednictvím různých průzkumů zapojení zaměstnanců a správy zpětné vazby v reálném čase pomáhá CultureMonkey organizacím pochopit, co motivuje jejich zaměstnance.
Jednou ze silných stránek CultureMonkey je využití heatmap a analýzy sentimentu. Tyto nástroje umožňují vedoucím pracovníkům rychle identifikovat trendy v angažovanosti a přijmout smysluplná opatření.
CultureMonkey je však primárně zaměřen na střední a velké podniky, což se může odrážet v jeho přizpůsobeném cenovém modelu a funkcích přizpůsobených rozsáhlejším organizačním potřebám.
Nejlepší funkce CultureMonkey
- Rozmanité možnosti průzkumu: Zahrnuje eNPS, vlastní průzkumy a průzkumy pulsu, které splňují různé organizační potřeby.
- Informace založené na datech: Poskytuje teplotní mapy, analýzu sentimentu a srovnávací údaje, které pomáhají identifikovat problémové oblasti a sledovat zlepšení v průběhu času.
- Anonymní zpětná vazba: Zajišťuje 100% anonymitu a umožňuje upřímnou zpětnou vazbu prostřednictvím bezpečných kanálů, které jsou v souladu s nařízením GDPR.
- Komplexní nástroje pro vytváření reportů: Nabízí možnosti exportu do formátů CSV a PPT pro podrobnou analýzu dat a vytváření vlastních reportů.
- Automatické plánování průzkumů: Umožňuje nastavit automatické průzkumy, což snižuje manuální úsilí a maximalizuje míru účasti.
Omezení CultureMonkey
- Model cen na míru: Nedostatek informací o cenách předem může ztížit určení nákladové efektivity, zejména u menších podniků.
- Potenciální složitost: Platforma může být pro malé týmy nebo start-upy složitější, než je nutné, kvůli svým rozsáhlým funkcím.
- Omezené integrace třetích stran: Ačkoli platforma nabízí širokou škálu nástrojů, možnosti integrace s jiným softwarem jsou relativně omezené.
Ceny CultureMonkey
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CultureMonkey
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Přečtěte si také: 10 alternativ a konkurentů SurveyMonkey
5. 15Five (nejlepší pro snadno použitelné průzkumy)
15Five je určen pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů, kteří chtějí dosáhnout hmatatelných výsledků. Nabízí snadno použitelné, vědecky podložené průzkumy, které lze spustit pouhými dvěma kliknutími a odpovědi shromáždit za přibližně šest minut.
Díky funkcím, jako je benchmarking a podrobné přehledy výsledků v oblasti lidských zdrojů, pomáhá 15Five měřit zapojení na všech úrovních – ve společnosti, oddělení nebo týmu – a sledovat pokrok v průběhu času.
Díky rozsáhlým funkcím platformy je tato platforma ideální pro střední a velké organizace, ale její jednoduchost nemusí být dostatečná pro ty, kteří hledají vysoce přizpůsobitelná řešení.
Nejlepší funkce 15Five
- Panel výsledků HR: Poskytuje komplexní přehled metrik zapojení spolu s dalšími klíčovými obchodními údaji a podporuje rozhodování založené na datech.
- Přizpůsobitelné průzkumy a benchmarky: Nabízí vědecky podložené šablony a benchmarkingové nástroje pro porovnání zapojení v průběhu času a napříč odvětvími.
- Interní koučování a poradenství: Zahrnuje odbornou podporu při vytváření strategií zapojení a rozvoji efektivity manažerů.
- Zpětná vazba v reálném čase a analýza sentimentu: Umožňuje rychlou identifikaci problémů zaměstnanců, od vyhoření až po iniciativy v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze (DE&I).
- Integrace Slacku pro vzájemné uznání: Umožňuje zaměstnancům vyjadřovat uznání a oslavovat úspěchy, čímž podporuje pozitivní kulturu na pracovišti.
Omezení nástroje 15Five
- Narušuje pracovní postup: Někteří uživatelé považují častá oznámení platformy za rušivá, zejména pokud jsou integrována do jejich každodenních rutin.
- Chybí plná přizpůsobitelnost: Ačkoli je uživatelsky přívětivý, může být nedostatečný pro ty, kteří potřebují vysoce specifické přizpůsobení nebo další nástroje.
- Chybějící funkce v základních tarifech: Některé klíčové funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech, což vyžaduje větší investici pro plnohodnotné využití.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $ za uživatele za měsíc
- Perform: 10 USD za uživatele a měsíc
- Celková platforma: 16 USD za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
6. Workleap Officevibe (nejlepší pro týdenní přehledy a zpětnou vazbu od zaměstnanců)
Workleap Officevibe je výkonný nástroj pro průzkumy mezi zaměstnanci, který je navržen tak, aby vedoucím pracovníkům poskytoval praktické informace s minimálním úsilím.
Mezi vynikající funkce Officevibe patří možnost anonymní zpětné vazby, která podporuje upřímné odpovědi zaměstnanců.
Integrace Officevibe se Slackem a Googlem navíc zjednodušuje průběh průzkumu.
Uživatelé však upozorňují, že integrace se Slackem může být nestabilní a někdy narušuje pracovní postupy.
Nejlepší funkce Workleap Officevibe
- Týdenní průzkumy: Každý týden klade pět cílených otázek a nabízí tak průběžné informace, aniž by zaměstnance zahlcoval.
- Anonymní zpětná vazba: Shromažďuje anonymizované odpovědi, aby podpořila upřímnost a zlepšila přesnost údajů o zapojení.
- Reporting v reálném čase: Poskytuje jasná a agregovaná data, která pomáhají personálnímu oddělení a manažerům soustředit se na klíčové oblasti, které je třeba zlepšit.
- Plná transparentnost: Sdílejte data z průzkumu s celým týmem a motivujte zaměstnance k účasti na zlepšování kultury na pracovišti.
- Integrace se Slackem a Googlem: Umožňuje snadný přístup k průzkumům a výsledkům přímo v rámci známých platforem.
Omezení Workleap Officevibe
- Zmatek při počátečním nastavení: Někteří uživatelé považují proces nastavení za matoucí, zejména pokud jde o vytváření účtu a správu hesel.
- Problémy s integrací Slacku: Integrace Slacku může být nestabilní, což může vést k tomu, že se někteří uživatelé omylem přihlásí pomocí účtu Google.
- Omezený bezplatný tarif: Bezplatná verze nabízí omezenou historii dat a podporuje pouze jeden tým, což pro větší organizace nemusí být dostačující.
Ceny Workleap Officevibe
- Zdarma: 0 $
- Základní: 3,50 $ na osobu a měsíc
- Pro: 5 $ za osobu a měsíc
- Doplněk pro řízení výkonu: 6 USD na osobu a měsíc
Hodnocení a recenze Workleap Officevibe
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
7. TINYpulse (nejlepší pro anonymní zpětnou vazbu a vzájemné uznání)
Nejlepší na TINYpulse je to, že umožňuje zaměstnancům vyjádřit svůj názor bez obav z odhalení identity.
Unikátní funkce platformy „Cheers for Peers“, díky níž si kolegové mohou navzájem vyjadřovat uznání, také pomáhá podporovat kulturu uznání.
Na druhou stranu někteří uživatelé považují navigaci za poněkud matoucí, zejména kvůli pravidelným aktualizacím aplikace, které občas vedou k nefunkčním odkazům.
Malé týmy navíc mohou narazit na problémy s anonymitou, protože zaměstnanci si někdy kladou otázku: „Kdo dal tak nízké hodnocení?“
Nejlepší funkce TINYpulse
- Přizpůsobitelné otázky průzkumu: Umožňuje správcům přizpůsobit otázky konkrétním potřebám organizace.
- Trendy v oblasti spokojenosti a reporting: Sleduje morálku zaměstnanců v průběhu času a identifikuje vzorce, které mohou vyžadovat pozornost.
- Možnosti anonymní zpětné vazby: Podporuje upřímné odpovědi a správcům umožňuje reagovat soukromě, aniž by odhalili identitu respondentů.
- Cheers for Peers: Podporuje vzájemné uznání mezi kolegy a vytváří propojenější a vděčnější kulturu na pracovišti.
- Praktická doporučení: Nabízí návrhy založené na datech pro zvýšení zapojení zaměstnanců, díky nimž nemusíte při zlepšování postupovat metodou pokusů a omylů.
Omezení nástroje TINYpulse
- Problémy s navigací v rozhraní: Někteří uživatelé považují rozvržení za náročné, zejména po aktualizacích aplikace.
- Obavy z anonymity v malých týmech: V menších týmech může být obtížné zachovat skutečnou anonymitu, což vede k zvědavosti ohledně zdrojů zpětné vazby.
- Nejasnosti v cenovém modelu: Uživatelé hlásí změny v cenové struktuře v průběhu času, což vede k určitým nedorozuměním ohledně nákladů pro uživatele.
Ceny TINYpulse
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TINYpulse
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (45+ recenzí)
8. Culture Amp (nejlepší pro zapojení zaměstnanců založené na datech a analýzu lidí)
Culture Amp je univerzální platforma pro zapojení zaměstnanců, která pomáhá organizacím přijímat strategická rozhodnutí na základě datových analýz.
S více než 40 šablonami průzkumů pokrývajících oblasti jako zapojení, DE&I a další, Culture Amp umožňuje týmům HR přizpůsobit průzkumy konkrétním potřebám organizace.
Ačkoli Culture Amp nabízí rozsáhlé funkce, přizpůsobený cenový model a složitost platformy nemusí být ideální pro menší organizace nebo ty, které hledají jednodušší řešení.
Přečtěte si také: 11 bezplatných šablon formulářů pro zpětnou vazbu
Nejlepší funkce Culture Amp
- Komplexní knihovna průzkumů: Nabízí více než 40 vědecky podložených, přizpůsobitelných šablon průzkumů pro různé oblasti zapojení.
- Analýza založená na umělé inteligenci: Poskytuje bezpečné a objektivní informace, které pomáhají stanovit priority iniciativ a inspirují k akci.
- Analýza lidí: Poskytuje nástroje pro rozhodování založené na datech pro oddělení lidských zdrojů, které umožňují hlubší pochopení nálady zaměstnanců.
- Osvědčené akční plány: Tyto plány vycházejí z poznatků předních organizací a pomohou vám řešit klíčové výzvy v oblasti zapojení zaměstnanců.
- Flexibilní nástroje pro vytváření reportů: Umožňují podrobnou analýzu s funkcemi rozřazování a třídění a nabízejí intuitivní vizualizace.
Omezení Culture Amp
- Vlastní cenový model: Ceny nejsou veřejně dostupné, což může organizacím ztěžovat předběžné odhadnutí nákladů.
- Potenciální složitost pro menší týmy: Díky široké škále funkcí může být platforma pro menší organizace nebo startupy příliš složitá.
- Problémy s integrací platforem: Uživatelé poukazují na to, že správa více HR platforem může být náročná a může vést k potížím s vykazováním.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
9. Qualtrics (nejlepší pro flexibilní plánování průzkumů)
Qualtrics, známý svou přizpůsobivostí, umožňuje organizacím sledovat zapojení zaměstnanců pomocí flexibilních průzkumů.
Tyto nástroje lze přizpůsobit tak, aby se zaměřovaly na oblasti jako pohoda a DE&I, aniž by bylo nutné spouštět zcela nový program.
Qualtrics však může být pro nové uživatele někdy obtížný na ovládání a reakční doba zákaznického servisu nemusí vždy odpovídat očekáváním.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Flexibilní plánování průzkumů: Umožňuje rychlé úpravy zaměření průzkumu a sledování zapojení zaměstnanců v reálném čase.
- Dashboardy využívající umělou inteligenci: Poskytují informace specifické pro jednotlivé role, které podporují včasné rozhodování a efektivní následné kroky.
- Knihovna průzkumů a benchmarky: Nabízí více než 300 předem připravených otázek a benchmarky pro dané odvětví pro komplexní návrh průzkumu.
- Integrace HR systému: Zajišťuje bezpečnost a aktuálnost údajů o zaměstnancích pomocí stávajících HR nástrojů.
- Centrum podpory manažerů: Poskytuje manažerům v první linii personalizované informace, které jim pomohou řešit nedostatky v zapojení konkrétních týmů.
Omezení nástroje Qualtrics
- Náročné osvojení pro nové uživatele: Zpočátku může být navigace na platformě obtížná, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni se softwarem pro zaměstnance.
- Zpoždění zákaznického servisu: Někteří uživatelé hlásí dlouhé čekací doby na podporu, což může být frustrující, když je potřeba okamžitá pomoc.
- Možné problémy s doručováním e-mailů: Několik uživatelů zaznamenalo problémy s doručováním e-mailů s průzkumy zaměstnancům, pravděpodobně kvůli filtrování spamu.
Ceny Qualtrics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
10. Vantage Pulse (nejlepší pro zpětnou vazbu v reálném čase)
Vantage Pulse je ideální pro organizace, které chtějí zvýšit zapojení a retenci zaměstnanců. Vyhýbá se každoročním průzkumům a místo toho usnadňuje průběžné naslouchání pomocí zpětné vazby v reálném čase.
Platforma je vybavena uživatelsky přívětivým ovládacím panelem, který poskytuje intuitivní vizualizace trendů a benchmarků.
Někteří uživatelé však poznamenali, že platforma by mohla těžit z větší rozmanitosti šablon průzkumů a dynamičtějšího katalogu odměn za uznání kolegů.
Nejlepší funkce Vantage Pulse
- Zpětná vazba v reálném čase a vizualizace trendů: Poskytuje průběžné informace pomocí dynamického dashboardu, který zobrazuje náladu zaměstnanců a trendy v jejich zapojení.
- Plně anonymní průzkumy: Zajišťují, že zaměstnanci mohou sdílet upřímnou zpětnou vazbu, přičemž je po celou dobu procesu zaručena anonymita.
- Automatické připomenutí průzkumu: Nastavte si připomenutí, která vám pomohou zvýšit účast v průzkumu bez nutnosti ručního sledování.
- Podpora více jazyků: Podporuje více než 14 jazyků, takže je přístupný globálním týmům.
- Předem připravené šablony průzkumů: Nabízí více než 25 šablon pro různé účely, včetně průzkumů při nástupu, DE&I a odchodu.
Omezení nástroje Vantage Pulse
- Omezené možnosti přizpůsobení: Někteří uživatelé uvádějí, že šablony průzkumů a katalog odměn mohou být po čase repetitivní.
- Občasné problémy se sledováním: Uživatelé zaznamenali, že bodové sledování pro odměny může být někdy nekonzistentní.
- Matoucí rozhraní pro nové uživatele: Ačkoli je rozhraní obecně uživatelsky přívětivé, někteří uživatelé ho někdy považují za obtížně ovladatelné.
Ceny Vantage Pulse
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vantage Pulse
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 5 100 recenzí)
Přečtěte si také: Jak zabránit tichému odchodu a udržet zapojení zaměstnanců
11. Glint (nejlepší pro průzkumy životního cyklu zaměstnanců)
Díky možnostem, jako jsou čtvrtletní průzkumy zapojení, průzkumy diverzity a inkluze a průzkumy efektivity manažerů, poskytuje Glint organizacím nástroje pro získávání poznatků od zaměstnanců v různých oblastech a fázích jejich kariéry.
Glint navíc nabízí programy 360 Feedback a Anytime Feedback, které podporují neustálý růst a rozvoj na všech úrovních.
Platforma však může být obtížně ovladatelná a uživatelé poukazují na nedostatek podrobné dokumentace, což novým uživatelům ztěžuje začátky.
Nejlepší funkce Glint
- Rozmanitá nabídka průzkumů: Poskytuje různé průzkumné programy, včetně angažovanosti, DE&I, efektivity manažerů a bezpečnosti pacientů, aby vyhověl specifickým potřebám organizace.
- Průzkumy životního cyklu: Shromažďují zpětnou vazbu během klíčových milníků zaměstnanců a nabízejí informace od nástupu až po odchod, které podporují udržení a zapojení zaměstnanců.
- Programy zpětné vazby kdykoli a 360°: Umožňují průběžnou zpětnou vazbu v reálném čase pro neustálý rozvoj zaměstnanců a efektivitu týmu.
- Průzkumy založené na vědeckých poznatcích o lidech: Každý program je podporován týmem odborníků společnosti Glint, který zajišťuje, že průzkumy poskytují praktické poznatky.
- Integrace s HR systémy: Synchronizace se stávajícími HR platformami zajišťuje přesnost a aktuálnost údajů o zaměstnancích.
Omezení nástroje Glint
- Složitá navigace: Někteří uživatelé uvádějí, že navigace na platformě může být matoucí, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni s funkcemi Glintu.
- Omezená dokumentace: Několik uživatelů poukázalo na nedostatek podrobných zdrojů vysvětlujících konkrétní funkce, což může bránit nastavení a používání.
- Obavy ohledně anonymity: Ačkoli Glint nabízí anonymní zpětnou vazbu, někteří uživatelé se domnívají, že zaměstnanci se i tak mohou zdráhat sdílet upřímné názory.
Ceny Glint
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Glint
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
12. Weekdone (nejlepší pro sladění OKR a týdenní hlášení pokroku)
S Weekdone mohou organizace sladit cíle týmů prostřednictvím cílů a klíčových výsledků (OKR).
Díky tomu budou všichni členové vašeho týmu vědět, co je třeba splnit každý týden a čtvrtletí.
Weekdone navíc zahrnuje průzkumy a individuální zpětnou vazbu, které podporují průběžné řízení výkonu a zapojení zaměstnanců.
Ačkoli je Weekdone uživatelsky přívětivý, někteří uživatelé zaznamenali problémy s přecházením mezi záložkami a přístupem k týdenním souhrnům, což může negativně ovlivnit jejich zkušenost.
Nejlepší funkce Weekdone
- Sladění a sledování OKR: Organizujte a slaďte individuální a týmové cíle pomocí vizuálního stromu hierarchie OKR, který pomáhá týmům soustředit se na celofiremní cíle.
- Týdenní zprávy o pokroku: Poskytuje automatické týdenní zprávy o stavu, které zaměstnancům umožňují sledovat svůj vlastní pokrok a stanovovat priority úkolů.
- Průzkumy a kontroly: Nabízí 5hvězdičkové hodnocení a kontroly pro sledování zapojení a spokojenosti zaměstnanců.
- Individuální rozhovory a týmová oznámení: Usnadňuje soukromé individuální rozhovory a týmová oznámení, čímž pomáhá zlepšit komunikaci a zpětnou vazbu.
- Nástroje pro stanovení cílů a sledování: Zahrnuje nástroje pro stanovení a sledování OKR, KPI a iniciativ s přizpůsobitelnými šablonami pro větší flexibilitu.
Omezení Weekdone
- Problémy s navigací: Někteří uživatelé mají potíže s navigací mezi záložkami, zejména při prohlížení týdenních souhrnů.
- Problémy s politikou vrácení peněz: Uživatelé hlásili problémy s žádostmi o vrácení peněz, což může mít vliv na spokojenost zákazníků.
- Omezená zákaznická podpora: Několik uživatelů uvedlo, že zákaznická podpora může v kritických situacích reagovat pomalu.
Ceny Weekdone
- Zdarma pro až 3 uživatele: Pro bezplatnou verzi není vyžadována kreditní karta.
- 4–10 uživatelů: 108 $ měsíčně, fakturováno měsíčně, cena za uživatele 10,80 $ za balíčky pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Přečtěte si také: 25 otázek pro průzkum spokojenosti zaměstnanců, které vám pomohou zkontrolovat náladu ve vašem týmu
13. Lattice (nejlepší pro průběžnou zpětnou vazbu a řízení výkonu)
Průzkumy zapojení a průzkumy nálady od společnosti Lattice pomáhají týmům shromažďovat průběžnou zpětnou vazbu.
Analytics Explorer zároveň nabízí podrobné vizualizace dat na podporu rozhodování založeného na datech.
Kromě toho Lattice integruje do své platformy individuální schůzky a hodnocení výkonu, což manažerům pomáhá zefektivnit jejich činnost a maximálně využít čas strávený s přímými podřízenými.
Někteří uživatelé však považují navigaci v nástroji Lattice za náročnou, zejména při přístupu k funkcím, jako jsou poznámky 1:1, což může mít vliv na celkovou použitelnost.
Přečtěte si také: 8 bezplatných šablon dotazníků pro efektivní sběr dat
Nejlepší funkce Lattice
- Průzkumy v reálném čase zaměřené na zapojení zaměstnanců: Shromažďujte průběžnou zpětnou vazbu, abyste mohli identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než ovlivní morálku zaměstnanců.
- Komplexní sledování cílů a OKR: Sladí individuální a týmové cíle s prioritami společnosti a podpoří strategický dopad.
- Informace a analýzy založené na umělé inteligenci: Poskytují okamžité, využitelné údaje, které slouží jako podklad pro rozhodování a zlepšování zkušeností zaměstnanců.
- Integrované individuální schůzky a hodnocení výkonu: Podporuje smysluplnou interakci mezi manažery a zaměstnanci pomocí nástrojů pro průběžnou zpětnou vazbu a rozvoj talentů.
- Doplněk pro správu odměňování: Centralizuje hodnocení odměňování a benchmarking, čímž zajišťuje spravedlivé a konzistentní postupy v oblasti odměňování.
Omezení nástroje Lattice
- Složitost navigace: Někteří uživatelé považují za obtížné přecházet mezi jednotlivými funkcemi, například vyhledávat konkrétní poznámky 1:1.
- Omezení přizpůsobení v hodnoceních: Uživatelé uvádějí, že přizpůsobení hodnocení výkonu je omezené, což ztěžuje přizpůsobení hodnocení konkrétním potřebám.
- Občasné zpoždění podpory: Ačkoli je podpora obecně velmi rychlá, někteří uživatelé zaznamenali zpoždění během období vysoké poptávky.
Ceny Lattice
- Řízení talentů: 11 USD za místo za měsíc
- Doplněk pro zapojení: +4 $ za místo za měsíc
- Doplněk Grow: +4 $ za místo za měsíc
- Doplněk pro odměňování: +6 $ za místo za měsíc;
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
14. Leena AI (nejlepší pro analýzu sentimentu založenou na umělé inteligenci)
Průzkumy společnosti Leena AI se zaměřují na pochopení faktorů ovlivňujících zapojení zaměstnanců v každé fázi – od nástupu do odchodu – a využívají pokročilou umělou inteligenci k analýze otevřených zpětných vazeb.
Díky podpoře více kanálů a multijazyčným funkcím ve více než 100 jazycích zajišťuje Leena AI, že zpětná vazba je přístupná a inkluzivní pro globální pracovní sílu.
Ačkoli platforma nabízí robustní funkce, některé organizace mohou považovat model přizpůsobených cen za méně transparentní.
Nejlepší funkce Leena AI
- Analýza sentimentu založená na umělé inteligenci: Využívá generativní umělou inteligenci k analýze otevřené zpětné vazby, odhaluje informace o sentimentu zaměstnanců a identifikuje oblasti, které vyžadují pozornost.
- Plánování akcí v rámci platformy: Umožňuje týmům HR spravovat projekty, sledovat zlepšení a přiřazovat úkoly přímo v platformě pro efektivní řízení zapojení zaměstnanců.
- Informace a přehledy v reálném čase: Poskytuje intuitivní přehledy založené na umělé inteligenci, které zobrazují údaje o zapojení zaměstnanců v reálném čase a podporují rychlé rozhodování.
- Podpora více kanálů a jazyků: Integruje se do stávajících komunikačních kanálů a podporuje více než 100 jazyků, což je ideální pro globální organizace.
- Integrace s jinými systémy HR: Synchronizace s systémy pro řízení výkonu, zaškolování nových zaměstnanců a dalšími systémy pro soudržnou zkušenost zaměstnanců.
Omezení Leena AI
- Vlastní cenový model: Informace o cenách nejsou snadno dostupné, což může organizacím ztěžovat předběžné posouzení cenové dostupnosti.
- Složitost pro malé organizace: Pokročilé funkce umělé inteligence a komplexní analytické nástroje mohou být pro menší týmy nadbytečné.
- Omezené recenze třetích stran: Ačkoli má platforma pozitivní recenze, má méně uživatelských recenzí ve srovnání s většími konkurenty, což může ovlivnit důvěru kupujících.
Ceny Leena AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leena AI
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Přečtěte si také: 10 strategií pro spokojenost zaměstnanců, které udrží váš tým šťastný
15. WorkTango (nejlepší pro přizpůsobitelné průzkumy v průběhu celého životního cyklu zaměstnanců)
WorkTango umožňuje organizacím shromažďovat zpětnou vazbu v různých fázích pomocí šablon pokrývajících oblasti jako zapojení, DE&I, nástup a odchod zaměstnanců.
Analytické nástroje platformy založené na umělé inteligenci a Sentiment Cloud pomáhají týmům HR a vedoucím pracovníkům rychle identifikovat témata a trendy z otevřených textových odpovědí, zatímco anonymní konverzace umožňují hlubší prozkoumání obav zaměstnanců.
Někteří uživatelé však poznamenali, že analytické funkce a možnosti ovládacího panelu platformy by mohly být intuitivnější a že rozhraní může být pro nové uživatele obtížné.
Nejlepší funkce WorkTango
- Neomezené přizpůsobitelné průzkumy: Provádějte průzkumy s otázkami a šablonami podloženými výzkumem pro každou fázi životního cyklu zaměstnanců.
- Sentiment Cloud a analytika: Vizualizujte otevřené textové odpovědi a získejte přístup k informacím v reálném čase, abyste mohli identifikovat trendy a podporovat plánování akcí.
- Anonymní rozhovory: Zapojte se do následných dialogů, abyste získali hlubší vhled a zároveň zachovali důvěrnost.
- Uznání a odměny: Rozšiřte uznání zaměstnanců pomocí automatizovaných programů pro milníky a úspěchy.
- Prediktivní analytika pro vedoucí pracovníky: Podporuje manažery doporučenými opatřeními založenými na prediktivních poznatcích, pomáhá při rozhodování a profesním rozvoji.
Omezení WorkTango
- Složitá navigace: Někteří uživatelé hlásí potíže s přecházením mezi záložkami a navigací na platformě, zejména v sekci konverzací.
- Základní přizpůsobení analytických funkcí: Ačkoli jsou analytické funkce a možnosti dashboardu robustní, mohou se zdát omezené a ne tak přizpůsobitelné, jak by si někteří uživatelé přáli.
- Správa bodů: Čtvrtletní politika „využij nebo ztratíš“ pro odměňovací body může být pro některé uživatele omezující.
Ceny WorkTango
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WorkTango
- G2: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Mějte prst na tepu s ClickUp
V dlouhodobé studii zaznamenaly společnosti s silnou firemní kulturou, které si vážily svých zaměstnanců, zákazníků a vedení, nárůst tržeb o 682 %.
Průzkumy spokojenosti zaměstnanců vám v tom mohou pomoci: zachycují aktuální stav vašeho pracoviště a umožňují vám identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit pomocí efektivních strategií.
Funkce ClickUp, jako jsou přizpůsobitelné šablony průzkumů, sběr zpětné vazby v reálném čase a praktické poznatky, poskytují vše, co potřebujete k dosažení této úrovně zapojení a spokojenosti zaměstnanců.
Jste připraveni získat v reálném čase informace o zkušenostech svého týmu? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!