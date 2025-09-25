10 nejlepších alternativ a konkurentů Vidyardu v roce 2026

Zkusili jste někdy natočit krátkou videozprávu a museli jste kvůli tomu procházet různé platformy? To znám.
Podle Wyzowlu nyní 89 % firem využívá video jako marketingový nástroj, což je nárůst oproti pouhým 61 % v roce 2016. Otázkou však je, kolik různých nástrojů je potřeba k natočení toho jednoho videa a jeho následnému odeslání někomu s alespoň trochu slušným přepisem?
S rostoucí poptávkou po rychlých, flexibilních a uživatelsky přívětivých video platformách se Vidyard stal oblíbenou volbou. Není však jediný na trhu. Pokud hledáte novější funkce, příznivější ceny nebo nástroj, který prostě rozumí vašemu pracovnímu postupu, je čas prozkoumat i jiné možnosti.
Jste připraveni zbavit se omezení a výrazně posílit svůj dosah? Pojďme prozkoumat nejlepší alternativy k Vidyardu, které mohou změnit způsob, jakým komunikujete, prodáváte a budujete trvalé vztahy.
Proč zvolit alternativy k Vidyardu?
Vidyard je spolehlivý nástroj pro práci s videem, ale nemusí vyhovovat všem týmům.
Pokud hledáte podobné funkce s větší flexibilitou, chytřejšími integracemi nebo intuitivním uživatelským prostředím, vyplatí se vám prozkoumat komplexní řešení.
- Omezené editační nástroje: Platforma nabízí základní ořezávání, ale postrádá vestavěné výkonné funkce, jako je slučování více klipů, přechody nebo poznámky, které mnoho uživatelů potřebuje pro vytvoření propracovaného videoobsahu
- Složitější osvojení: Rozhraní není tak přívětivé pro začátečníky jako u jiných nástrojů. Novým uživatelům může trvat déle, než si na platformu zvyknou a začnou ji efektivně využívat
- Vyšší ceny za pokročilé funkce: Základní funkce, jako jsou podrobné analytické přehledy, přizpůsobení značky a integrace CRM, jsou k dispozici pouze v dražších tarifech, což může být pro malé týmy nákladné
- Omezené možnosti týmové spolupráce: Ačkoli je Vidyard skvělý pro odesílání videí, není navržen tak, aby podporoval komplexní spolupráci napříč projekty nebo odděleními, což omezuje jeho užitečnost pro týmové pracovní postupy
- Méně integrací s nástroji pro zvýšení produktivity: Vidyard se integruje s hlavními CRM a e-mailovými nástroji, ale nenabízí tak širokou škálu nativních propojení s nástroji pro správu úkolů, projektovými nástroji nebo asistenty využívajícími umělou inteligenci jako někteří jeho konkurenti
📚 Přečtěte si více: Řízení projektů při produkci videa
Alternativy k Vidyardu v kostce
Pojďme se rychle podívat na tuto tabulku, abychom porovnali nejlepší alternativy k Vidyardu a našli tu, která nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
|Název nástroje
|Hlavní funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|ClickUp Clips, přepis a poznámky pomocí AI, integrace úkolů, vlastní pracovní postupy
|Jednotlivci, malé podniky, střední firmy, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky
|Loom
|Rychlé nahrávání obrazovky, značkové video stránky, analytika diváků
|Jednotlivci, malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
|Hippo Video
|Personalizovaná videa ve velkém měřítku, heatmapy diváků, zabudované zachycování potenciálních zákazníků
|Malé podniky, střední firmy, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 30 $ za uživatele a měsíc
|Wistia
|Hosting videí, branding kanálů, marketingová analytika
|Malé a střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc (účtováno ročně)
|BombBomb
|Nahrávání videa z e-mailu, sledování interakcí, integrace CRM
|Jednotlivci, malé podniky
|Placené tarify začínají na 42 $ za uživatele a měsíc
|Vimeo
|Hosting, ochrana heslem, týmová spolupráce, přizpůsobení přehrávače
|Jednotlivci, malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc
|Sendspark
|Personalizace videí, vkládání do e-mailů, přizpůsobení značky
|Malé a střední podniky
|Placené tarify začínají na 49 $ za uživatele a měsíc
|VEED
|Nahrávání obrazovky, nástroje AI, titulky, sada pro úpravu videa
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 $ za uživatele a měsíc
|Dubb
|Integrace CRM, přizpůsobitelné vstupní stránky, automatizované pracovní postupy
|Střední firmy, podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 59 $ za uživatele a měsíc
|Bonjoro
|Videozprávy s personalizací, pracovními postupy a analytikou
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 $ za uživatele a měsíc
|Zight
|Nahrávání obrazovky, snímání obrázků/GIF, poznámky, rychlé sdílení
|Malé a střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně)
Nejlepší alternativy k Vidyardu, které můžete použít
Podívejme se na každý z těchto nástrojů podrobněji, abyste mohli učinit správné rozhodnutí.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů a pracovní postupy v rámci spolupráce)
Jako univerzální aplikace pro práci jde ClickUp nad rámec základního řízení projektů a spojuje tvorbu videí, sledování úkolů, přepisování pomocí umělé inteligence a týmovou spolupráci do jediného pracovního prostoru.
S ClickUp Clips můžete okamžitě nahrávat celou obrazovku a webovou kameru přímo ze svého pracovního prostoru. To znamená, že můžete vysvětlovat úkoly, poskytovat zpětnou vazbu nebo sdílet rychlé aktualizace, aniž byste museli přepínat mezi záložkami nebo žonglovat s více nástroji.
Tyto krátké, personalizované nahrávky můžete použít namísto dlouhých e-mailů nebo schůzek. Váš tým tak okamžitě získá úplný kontext a může se dříve pustit do práce.
V pozadí vám ClickUp Brain umožňuje generovat přepisy na požádání tím, že jednoduše požádáte o „vytvoření přepisu“ pro jakýkoli video nebo zvukový klip. Tento trik pro zvýšení produktivity přemění vaše mluvená slova na prohledávatelný text, což usnadňuje vyhledávání, kontrolu a sdílení klíčových informací, aniž byste museli znovu sledovat celé video.
Kromě přepisu si AI Notetaker od ClickUp poslechne vaše schůzky nebo nahrávky. Platforma dokáže automaticky přepsat vaše poznámky ze schůzky, vytáhnout akční položky a pomoci vám připojit relevantní poznámky přímo k úkolům. Vše se vám totiž dostane v přehledně uspořádaném dokumentu ClickUp Doc.
Pokud tedy vaše video obsahuje důležitou aktualizaci, jako například „Dokončeme prezentaci do čtvrtka“, umělá inteligence ClickUp to rozpozná a pomůže vám to převést na úkol. Tato transkripce založená na umělé inteligenci vám pomůže soustředit se na konverzaci, aniž byste se museli starat o pořizování poznámek.
To, co činí tento nástroj ještě výkonnějším, je úzké propojení videí a poznámek se systémem správy úkolů ClickUp. Pomocí ClickUp Tasks můžete klipy, přepisy a shrnutí převádět přímo na úkoly, takže váš tým má veškerý potřebný kontext na jednom místě.
Aby se váš pracovní postup ještě více zefektivnil, nabízí platforma více než 1000 přizpůsobitelných šablon, se kterými můžete začít okamžitě pracovat. Šablona ClickUp Video Production Template je dobrým výchozím bodem pro vedení vašeho týmu v každé fázi produkčního procesu, od plánování a psaní scénáře až po střih a publikování. Pomáhá vám hladce spravovat termíny a výstupy v rámci jedné platformy.
Návody, asynchronní videokomunikace, interaktivní ukázky – ať už pracujete na čemkoli, ClickUp vám pomůže proměnit to v něco praktického.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte videa v poznatky: Přepisujte nahrávky, zvýrazňujte klíčové momenty a vytvářejte souhrny pomocí ClickUp Brain
- Propojte video s akcí: Připojte klipy přímo k úkolům, aby váš tým mohl okamžitě reagovat na zpětnou vazbu nebo aktualizace
- Zajistěte plynulou spolupráci: Využijte komentáře, zmínky a oznámení, abyste byli se svým týmem vždy v synchronizaci
- Zefektivněte pracovní postupy při práci s videem: Využijte šablony a automatizaci k efektivnějšímu řízení každého kroku procesu výroby videa
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím může být platforma pro nové uživatele na první pohled trochu nepřehledná
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je nejdetailnější a zároveň nejflexibilnější platforma pro seznamy úkolů a spolupráci, se kterou jsem se kdy setkal. Nabízí nespočet způsobů, jak vytvářet seznamy a sledovat projekty. Mému týmu poskytla jednoduchý způsob, jak mít přehled o všech zakázkách pro klienty, komunikovat mezi sebou ohledně konkrétních úkolů a ukládat všechny naše sdílené znalosti a zdroje. Ještě jsme ani zdaleka nevyčerpali všechny její možnosti, a přesto nám již velmi pomohla udržet pořádek a zvládnout vše, co bylo třeba.
ClickUp je nejdetailnější a zároveň nejflexibilnější platforma pro seznamy úkolů a spolupráci, se kterou jsem se kdy setkal. Nabízí nespočet způsobů, jak vytvářet seznamy a sledovat projekty. Mému týmu poskytla jednoduchý způsob, jak mít přehled o všech zakázkách pro klienty, komunikovat mezi sebou ohledně konkrétních úkolů a ukládat všechny naše sdílené znalosti a zdroje. Ještě jsme ani zdaleka nevyčerpali všechny její možnosti, a přesto nám již velmi pomohla udržet pořádek a zvládnout vše, co bylo třeba.
2. Loom (nejlepší pro dynamické týmy, které sdílejí rychlé kontextové videoaktualizace)
Loom vám umožňuje natočit se na video a poté video okamžitě sdílet pomocí odkazu. Je ideální pro týmy, které potřebují poskytovat rychlé aktualizace, návody nebo personalizované odpovědi, aniž by musely organizovat plnohodnotnou schůzku.
Loom můžete také využít pro různé účely, jako je označení každého videa vaším logem a barvami, přidání tlačítek s výzvou k akci a sledování diváků pomocí podrobných analytických údajů. Vaši kolegové navíc mohou zanechávat komentáře přímo na časové ose videa nebo vše organizovat ve sdílených složkách, aby byla zpětná vazba přehledná a snadno sledovatelná.
Nejlepší funkce Loom
- Ořezávejte, stříhejte a spojujte klipy přímo ve svém prohlížeči bez nutnosti používat jakýkoli externí software
- Přidejte interaktivní prvky pomocí vestavěných nástrojů pro kreslení, reakcí pomocí emodži a klikatelných výzev k akci, abyste podpořili další kroky
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Gmail a Google Drive, zjednodušuje sdílení a spolupráci
Omezení Loomu
- Nenabízí pokročilé editační nástroje, jako jsou víceúrovňové časové osy nebo přechody, což může být nevýhodou pro týmy, které chtějí vytvářet vysoce propracovaný obsah
Ceny služby Loom
- Základní verze: 0 $
- Business: 18 $ měsíčně na uživatele (účtováno ročně)
- Business + AI: 24 $ za měsíc/uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: Individuální cenová nabídka pro velké týmy
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 480 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Loomu?
Loom je neuvěřitelně snadný na používání, stačí nahrát a je to. Líbí se mi, jak rychle mohu vytvořit video a předat informace těm, kteří je potřebují, okamžitým sdílením odkazu. Možnost nahrávat jak sebe, tak svou obrazovku, mi velmi usnadňuje vysvětlování témat nebo provázení lidí úkolem.
Loom je neuvěřitelně snadný na používání, stačí nahrát a je to. Líbí se mi, jak rychle mohu vytvořit video a předat informace těm, kteří je potřebují, okamžitým sdílením odkazu. Možnost nahrávat jak sebe, tak svou obrazovku, mi velmi usnadňuje vysvětlování témat nebo provázení lidí úkolem.
3. Hippo Video (nejlepší pro škálování hyperpersonalizovaných prodejních video kampaní)
Hippo Video usnadňuje týmům vyniknout v přeplněných schránkách díky personalizovanému oslovování prostřednictvím videa. Můžete vkládat videa do nástrojů jako Salesforce, HubSpot, Gmail nebo Outlook a dokonce je nahrávat a odesílat přímo ze své schránky.
Díky dynamickým polím, jako je jméno, společnost nebo pozice diváka, můžete každou zprávu přizpůsobit tak, aby působila osobně a relevantně. Navíc vám podrobné sledování zhlédnutí, doby sledování a kliknutí poskytuje informace, které potřebujete ke zlepšení zapojení.
Nejlepší funkce Hippo Video
- Pomocí předdefinovaných nebo vlastních šablon můžete vytvářet a odesílat jednotné videozprávy s firemním brandingem
- Spouštějte automatické e-maily s videem na základě akcí diváků, abyste mohli navázat v ten správný okamžik
- Přidejte prvky pro získávání potenciálních zákazníků, jako jsou formuláře, odkazy na kalendář a klikatelné výzvy k akci, přímo do videa, abyste proměnili zájem v akci
Omezení Hippo Video
- Pro některé uživatele mohou být ovládací panel a automatizační pracovní postupy poněkud neohrabané nebo méně intuitivní
Ceny služby Hippo Video
Videozprávy:
- Navždy zdarma
- Pro: 30 $ za měsíc/uživatele
- Týmy: 75 $ měsíčně na uživatele
- Plán Enterprise: 80 $ měsíčně na uživatele, minimálně 10 licencí (fakturováno ročně)
Text na video:
- Navždy zdarma
- Starter: 29 $ za měsíc/uživatele
- Creator: 89 $ za měsíc/uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hippo Video
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 95 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hippo Video?
Používám Hippo Video k nahrávání obrazovky a sebe současně, abych svým kolegům ukázal postupy nebo pokyny. Opravdu to omezuje zbytečné dohadování a všichni jsou tak na stejné vlně. Navíc možnost vysvětlovat věci v reálném čase a zároveň ukazovat, co dělám, výrazně zjednodušuje sdílení složitých věcí. Rozhodně to doporučuji, pokud potřebujete spolehlivý nástroj pro komunikaci a školení.
Používám Hippo Video k nahrávání obrazovky a sebe současně, abych svým kolegům ukázal postupy nebo pokyny. Opravdu to omezuje zbytečné dohadování a všichni jsou tak na stejné vlně. Navíc možnost vysvětlovat věci v reálném čase a zároveň ukazovat, co dělám, výrazně zjednodušuje sdílení složitých věcí. Rozhodně to doporučuji, pokud potřebujete spolehlivý nástroj pro komunikaci a školení.
4. Wistia (nejlepší pro marketéry, kteří optimalizují videa pro získávání potenciálních zákazníků a zajištění jednotnosti značky)
Wistia poskytuje spolehlivý hosting videí s integrovanými marketingovými nástroji, které týmům pomáhají zaujmout diváky a získat cenné informace. Platforma vám umožňuje přizpůsobit přehrávač videí barvami, ovládacími prvky a logy vaší značky, abyste mohli nabídnout zážitek šitý na míru vaší značce.
Podrobné teplotní mapy ukazují, které části vašich videí upoutávají pozornost a kde diváci přestávají sledovat, což vám pomáhá zlepšit účinnost obsahu. Alternativy k Wistii pravděpodobně nebudete potřebovat, protože Wistia se hladce integruje s oblíbenými platformami CRM a automatizace marketingu, což vám pomáhá propojit data z videí s vašimi širšími kampaněmi.
Nejlepší funkce Wistia
- Přidejte do videí formuláře pro sběr e-mailů a klikatelné výzvy k akci (CTA), abyste získávali potenciální zákazníky bez přesměrování diváků
- Porovnejte více verzí videí a zjistěte, která z nich má lepší výsledky v oblasti zapojení nebo konverzí
- Hostujte a propagujte značkové podcasty společně s videi na jedné platformě
Omezení Wistia
- Platforma postrádá funkce pro rychlé nahrávání obrazovky nebo interní spolupráci
Ceny Wistia
- Navždy zdarma
- Plus: 19 $ měsíčně (účtováno ročně)
- Pro: 79 $ měsíčně (účtováno ročně)
- Advanced: 319 $ měsíčně (účtováno ročně)
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wistia
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wistii?
Wistia je skvělá video platforma pro firmy. Používám ji už několik let a díky přizpůsobení zobrazení videí, integraci do nástrojů CMS a rychlému zákaznickému servisu je jasnou volbou pro společnosti, které chtějí využívat videa pro marketing, tvorbu landing page a další účely.
Wistia je skvělá video platforma pro firmy. Používám ji už několik let a díky přizpůsobení zobrazení videí, integraci do nástrojů CMS a rychlému zákaznickému servisu je jasnou volbou pro společnosti, které chtějí využívat videa pro marketing, tvorbu landing page a další účely.
👀 Zajímavost: První nelineární systém pro střih videa, CMX 600, byl uveden na trh v roce 1971. Byl velký jako lednička a umožňoval střihačům okamžitě přeskakovat na libovolný snímek, aniž by museli přetáčet zpět nebo vpřed jako u VHS. Pro svou dobu to byla naprostá revoluce!
5. BombBomb (nejlepší pro budování vztahů s klienty pomocí oslovování prostřednictvím videa)
BombBomb pomáhá týmům prodeje a zákaznické podpory budovat silnější vztahy prostřednictvím video e-mailů. Místo zasílání prostého textu můžete nahrávat a odesílat personalizovaná videa přímo ze své e-mailové schránky nebo CRM. Tato videa se zobrazují jako animované náhledy, které vyvolávají více kliknutí a odpovědí.
Dostanete také oznámení v reálném čase, když někdo otevře vaši zprávu nebo si pustí vaše video, takže můžete navázat, dokud je konverzace ještě čerstvá. BombBomb se integruje s nástroji jako Gmail, Outlook, Salesforce a HubSpot, takže se snadno zapojí do vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce BombBomb
- Přidejte personalizované bannery s vaším jménem, pozicí a názvem společnosti, abyste posílili svou značku a zajistili, že klíčové informace budou viditelné po celou dobu videa
- Vložte do svých videí klikatelné výzvy k akci (CTA), které diváky nasměrují k požadovaným akcím
- Plánujte a naplánujte odesílání video e-mailů v optimálních časech a zvyšte efektivitu své komunikace
Omezení BombBomb
- Chybí pokročilé funkce, jako je ořezávání, ořezávání nebo přidávání překryvů
Ceny BombBomb
- Základní verze: 42 $ za měsíc/uživatele
- Core + Copilot: 70 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze BombBomb
- G2: 4,7/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o BombBomb?
BombBomb používám od roku 2011 a doporučuji ho všem svým klientům, kteří chtějí využívat video ve svých e-mailových a marketingových strategiích. Je neuvěřitelně snadné ho používat (z počítače i mobilního zařízení) a dodává e-mailům osobní nádech, který pomáhá „prokousat se“ záplavou textových nebo textově náročných e-mailů – přímo do doručené pošty. V jiných aplikacích musíte odkazovat na webové stránky pro hostování videí, zatímco s BombBombem to sice „tak trochu“ musíte udělat také, ale pro příjemce je to mnohem plynulejší a transparentnější.
BombBomb používám od roku 2011 a doporučuji ho všem svým klientům, kteří chtějí využívat video ve svých e-mailových a marketingových strategiích. Je neuvěřitelně snadné ho používat (z počítače i mobilního zařízení) a dodává e-mailům osobní nádech, který pomáhá „prokousat se“ záplavou textových nebo textově náročných e-mailů – přímo do doručené pošty. V jiných aplikacích musíte odkazovat na webové stránky pro hostování videí, zatímco s BombBombem to sice „tak trochu“ musíte udělat také, ale pro příjemce je to mnohem plynulejší a transparentnější.
6. Vimeo (nejlepší volba pro tvůrce, kteří hledají vysoce kvalitní hosting videí s možností nastavení ochrany soukromí)
Vimeo je skvělou alternativou pro týmy, které kladou důraz na kvalitu videa a potřebují flexibilní hosting s pokročilými nastaveními ochrany soukromí.
Pomocí této služby můžete organizovat obsah do složek, sdílet soukromé odkazy k recenzím a shromažďovat zpětnou vazbu s komentáři opatřenými časovým razítkem. Vimeo také podporuje živé vysílání a nabízí podrobné analýzy videí pro sledování zapojení diváků a výkonu.
Nejlepší funkce Vimeo
- Nastavte pokročilé možnosti ochrany soukromí a určete, kdo může vaše videa prohlížet, stahovat nebo vkládat
- Využijte funkce založené na umělé inteligenci, jako je generování skriptů, teleprompter před kamerou a automatické odstranění pauz a výplňových slov, abyste zefektivnili proces tvorby videa
- Hostujte videa v kvalitě 4K s přizpůsobitelnými přehrávači, které odrážejí vaši značku
Omezení služby Vimeo
- Funkce pro spolupráci a rozsáhlé možnosti přizpůsobení jsou k dispozici pouze u dražších tarifů
Ceny Vimeo
- Navždy zdarma
- Starter: 20 $ měsíčně
- Standard: 41 $ měsíčně
- Advanced: 125 $ měsíčně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vimeo
- G2: 4,3/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vimeo?
V uplynulém roce společnost Vimeo OTT rozšířila své obzory a možnosti, aby dokázala uspokojit potřeby tvůrců ve streamovací komunitě. Díky produktům, které vypadají stejně elegantně jako ty od velkých studií, nabízí Vimeo OTT tvůrcům příležitost prezentovat svou práci v prostředí, které je přehledně uspořádané, elegantně zobrazené a snadno použitelné.
V uplynulém roce společnost Vimeo OTT rozšířila své obzory a možnosti, aby dokázala uspokojit potřeby tvůrců ve streamovací komunitě. Díky produktům, které vypadají stejně elegantně jako ty od velkých studií, nabízí Vimeo OTT tvůrcům příležitost prezentovat svou práci v prostředí, které je přehledně uspořádané, elegantně zobrazené a snadno použitelné.
👀 Věděli jste? Skokové střihy se proslavily díky filmařům francouzské nové vlny, kteří rádi porušovali pravidla. Rychlým střihem mezi dvěma záběry vytvořili překvapivý, šokující efekt, který upoutá vaši pozornost a může ve vás vyvolat pocit naléhavosti nebo zmatení.
7. Sendspark (nejlepší volba pro prodejce v oblasti B2B, kteří chtějí personalizovat videa ve velkém měřítku, aniž by ztratili svou značku)
Sendspark, jedna z alternativ k Loom, vám pomůže zvýšit vaše B2B prodeje, marketing a úspěch u zákazníků prostřednictvím personalizované video komunikace. Můžete využít jeho AI k vytváření přizpůsobených scénářů pro vaše prodejní a marketingová videa, čímž ušetříte čas a zároveň zajistíte konzistentnost a přizpůsobení vašich sdělení.
Značkové vstupní stránky vám umožňují prezentovat vaše videa profesionálně a můžete je snadno sdílet prostřednictvím e-mailu, sociálních médií a CRM platforem, abyste rozšířili svůj dosah.
Nejlepší funkce Sendsparku
- Vložte do videí dynamickou personalizaci, jako jsou jména nebo loga, a vytvořte tak pocit individuálního přístupu ve velkém měřítku
- Umožněte efektivní týmovou práci díky sdíleným knihovnám a osobním složkám pro plynulou spolupráci na video obsahu
- Vylepšete kvalitu a vzhled videí pomocí vestavěných nástrojů a vytvářejte profesionálně vypadající videa
Omezení Sendsparku
- Někteří uživatelé mohou mít pocit, že analytika a reportování nejsou tak podrobné ve srovnání s platformami zaměřenými více na podniky
Ceny Sendspark
- Tarif Solo: 49 $ měsíčně na uživatele
- Tarif Plus: 249 $ měsíčně na uživatele
- Tarif Scale: 499 $ měsíčně na uživatele
- Podniky a agentury: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sendspark
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sendsparku?
S ostatními našimi technologiemi (např. Clay, Hubspot a Qwilr) to funguje na principu „plug and play“. Kvalita umělé inteligence je vysoká – když jsme se poprvé začali zajímat o nástroje v této oblasti, nebyli jsme si jisti, co můžeme očekávat, ale personalizace Sendsparku je velmi povedená. Skvělé je také to, že ceny jsou dostupné. Krátce jsme porovnali i některá další řešení, ale vstupní cena byla příliš vysoká na to, co jsme si zpočátku mohli dovolit.
S ostatními našimi technologiemi (např. Clay, Hubspot a Qwilr) to funguje na principu „plug and play“. Kvalita umělé inteligence je vysoká – když jsme se poprvé začali zajímat o nástroje v této oblasti, nebyli jsme si jisti, co můžeme očekávat, ale personalizace Sendsparku je velmi povedená. Skvělé je také to, že ceny jsou dostupné. Krátce jsme porovnali i některá další řešení, ale vstupní cena byla příliš vysoká na to, co jsme si zpočátku mohli dovolit.
👉🏽 Zde je několik rychlých tipů, které byste měli mít na paměti:
- Naplánujte si scénář videa před nahráváním
- Vaše firemní videa by měla být krátká, srozumitelná a zaměřená na konkrétní téma
- Mluvte přirozeně a vyhýbejte se výplňovým slovům
- Dívejte se do kamery, abyste navázali kontakt s publikem
- Pro zlepšení kvality videa použijte dobré osvětlení a profesionální vybavení
- Zajistěte si čistý zvuk pomocí spolehlivého mikrofonu
- Přidejte personalizaci (jména, kontext nebo vlastní miniatury)
- Přizpůsobte tón malým firmám oproti velkým podnikům
- V případě potřeby přidejte ukázky produktů nebo obsah zaměřený na prodej
- Zakončete silnou výzvou k akci (následná komunikace, získání kontaktů, integrace CRM)
8. VEED (nejlepší volba pro uživatele bez technických znalostí, kteří potřebují intuitivní nástroje pro úpravu videa typu „vše v jednom“)
VEED je platforma založená na prohlížeči, která usnadňuje tvorbu videí, i když jste nikdy předtím žádné video neupravovali. Můžete nahrávat, upravovat, opatřovat titulky a sdílet videa pouhými několika kliknutími, a to vše na jednom místě.
Nabízí funkce jako automatické titulky, nahrávání obrazovky a webové kamery, odstranění šumu v pozadí a branding jedním kliknutím. VEED také podporuje týmovou spolupráci a video šablony, které urychlují váš pracovní postup.
Nejlepší funkce VEED
- Získejte přístup k široké škále předem navržených šablon pro různé účely, včetně příspěvků na sociálních sítích, marketingových kampaní a vzdělávacího obsahu
- Automaticky upravte polohu očí, abyste simulovali přímý oční kontakt s kamerou
- Vytvářejte profesionální hlasové komentáře pomocí syntetických hlasů poháněných umělou inteligencí pro vyprávění a dabing
Omezení VEED
- Export větších videí a výstup ve vyšším rozlišení jsou omezeny na placené tarify, což může omezovat bezplatné uživatele
Ceny VEED
- Zdarma
- Lite: 24 $ za měsíc/uživatele
- Pro: 55 $ za měsíc/uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze VEED
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o VEED?
Jsem velkým fanouškem jejich funkce „Magic Tools“ pro odstranění ticha a vylepšení kvality zvuku mých videí. VEED používám téměř každý den, protože jejich platforma je velmi snadno použitelná a umožňuje snadnou implementaci mých úprav videí. Zákaznický servis je také prvotřídní, na všechny mé dotazy vždy dostanu rychlou odpověď, takže nedochází k žádným prostojům v mé práci. VEED se také neuvěřitelně snadno integruje.
Jsem velkým fanouškem jejich funkce „Magic Tools“ pro odstranění ticha a vylepšení kvality zvuku mých videí. VEED používám téměř každý den, protože jejich platforma je velmi snadno použitelná a umožňuje snadnou implementaci mých úprav videí. Zákaznický servis je také prvotřídní, na všechny mé dotazy vždy dostanu rychlou odpověď, takže nedochází k žádným prostojům v mé práci. VEED se také neuvěřitelně snadno integruje.
9. Dubb (nejlepší pro automatizaci následných aktivit s videofunnelem zaměřeným na výkon)
Dubb je platforma pro videokomunikaci, která vám pomůže efektivněji komunikovat prostřednictvím personalizovaného a působivého videoobsahu. Její vestavěná AI asistentka Caira poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase k vašemu projevu tím, že hodnotí srozumitelnost, empatii, profesionalitu a celkový tón.
Díky robustní integraci s LinkedIn můžete sdílet videa prostřednictvím zpráv, komentářů, žádostí o spojení, Sales Navigatoru a Recruitera, čímž rozšíříte svůj dosah napříč klíčovými kanály. Platforma také poskytuje podrobné sledování na úrovni e-mailů, což vám dává jasný přehled o chování jednotlivých diváků a umožňuje cílenější a včasnější následné kroky.
Nejlepší funkce Dubb
- Nastavte automatizované sekvence video e-mailů, abyste pečovali o potenciální zákazníky a udržovali konzistentní komunikaci s potenciálními i stávajícími zákazníky
- Synchronizujte produktová videa s CRM a e-mailovými nástroji, jako jsou Salesforce, HubSpot a Gmail, a zefektivněte tak pracovní postupy při oslovování zákazníků
- Získejte přístup k podrobným analytickým údajům o divácích, včetně doby sledování, bodů odchodu a zapojení, abyste mohli vylepšit své sdělení
Omezení Dubb
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za méně intuitivní, což může zpomalit zapracování nových členů týmu
Ceny Dubb
- Starter: Zdarma
- Pro: 59 $ za měsíc na uživatele
- Pro Plus: 129 $ za měsíc/uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dubb
- G2: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dubbu?
Recenze Capterra uvádí:
Dubb vám umožňuje oslovit potenciálního zákazníka přímo – jasně, emotivně a s autoritou. Už žádné studené e-maily. Už žádné hádání. Nahrajete to jednou… a prodává se to navždy.
Dubb vám umožňuje oslovit potenciálního zákazníka přímo – jasně, emotivně a s autoritou. Už žádné studené e-maily. Už žádné hádání. Nahrajete to jednou… a prodává se to navždy.
👀 Věděli jste? „Match cut“ je chytrý střihový trik, při kterém se dvě různé scény propojí pomocí shodných tvarů, barev nebo akcí — proslavil se ve filmu 2001: Vesmírná odysea, kde se záběr na kost hozenou do vzduchu přeruší záběrem na vesmírnou loď.
10. Bonjoro (nejlepší pro proměnu rutinních kontrol v nezapomenutelné, lidské videozáznamy)
Bonjoro je platforma pro zasílání videozpráv určená pro uvítací zprávy, následné kontakty a poděkování, která vám pomůže proměnit každodenní interakce v nezapomenutelné zážitky. Využijte ji k vložení seznamů videí a aplikací třetích stran, jako jsou ankety nebo kalendáře, a kombinujte tak personalizovaný a standardizovaný obsah.
Co když se hlavní video nenačte? Můžete využít náhradní videa, abyste zajistili, že se vaše zpráva dostane k adresátovi a zaručili její doručení. Nejlepší na tom je, že si můžete vybrat mezi statickými a animovanými miniaturami ve formátu GIF, aby vaše videa vynikla, a nastavit automatické opětovné odeslání nezobrazených zpráv po několika dnech, čímž zvýšíte šanci, že budou zhlédnuta.
Nejlepší funkce Bonjoro
- Začleňte do svých zpráv seznamy videí a aplikace třetích stran, jako jsou ankety nebo kalendáře, a kombinujte tak personalizovaný a standardizovaný obsah
- Propojte se s více než 100 CRM systémy a aplikacemi, abyste automatizovali své pracovní postupy v oblasti videozpráv a mohli rozesílat personalizované zprávy ve velkém měřítku
- Pomocí filtrů pracovních postupů můžete lépe zacílit své zprávy na základě konkrétních kritérií a zvýšit tak jejich relevanci a dopad
Omezení Bonjoro
- Možnosti přizpůsobení platformy pro branding videí a rozvržení jsou ve srovnání s konkurencí poněkud omezené
Ceny Bonjoro
- Navždy zdarma
- Starter: 25 $ měsíčně
- Pro: 39 $ měsíčně
- Growth: 99 $ měsíčně
- Společnost: Od 99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Bonjoro
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Bonjoro?
Bonjoro mi pomohlo personalizovat mé e-maily a navázat větší interakci s potenciálními zákazníky, což v konečném důsledku vede k většímu počtu potenciálních zákazníků a konverzí. Je velmi snadné ho používat a kdykoli jsem měl nějaké dotazy, jejich podpora problém vyřešila velmi rychle. Zkušenosti a výsledky jsou pozitivní a rozhraní platformy se mi velmi líbí, protože je velmi uživatelsky přívětivé a snadno se v něm orientuje.
Bonjoro mi pomohlo personalizovat mé e-maily a navázat větší interakci s potenciálními zákazníky, což v konečném důsledku vede k většímu počtu potenciálních zákazníků a konverzí. Je velmi snadné ho používat a kdykoli jsem měl nějaké dotazy, jejich podpora problém vyřešila velmi rychle. Zkušenosti a výsledky jsou pozitivní a rozhraní platformy se mi velmi líbí, protože je velmi uživatelsky přívětivé a snadno se v něm orientuje.
📚 Přečtěte si také: Příklady školicích videí: Osvědčené postupy pro efektivní rozvoj zaměstnanců
11. Zight (nejlepší pro interní týmy, které potřebují rychlé nahrávky obrazovky s poznámkami k rychlému objasnění úkolů)
Zight je interní platforma pro video komunikaci, která vám pomáhá komunikovat rychleji a jasněji prostřednictvím anotovaných snímků obrazovky, nahrávek obrazovky, GIFů a videí z webové kamery. Je navržena tak, aby zjednodušila zpětnou vazbu, urychlila spolupráci a omezila zbytečné výměny zpráv v interní komunikaci.
Díky výkonným funkcím umělé inteligence dokáže Zight automaticky generovat přepisy, titulky, shrnutí a překlady do více jazyků. Můžete také převádět videa na strukturovanou dokumentaci, jako jsou hlášení chyb, standardní operační postupy (SOP) nebo často kladené otázky (FAQ), což vám pomůže zefektivnit pracovní postupy a omezit manuální úkoly.
Nejlepší funkce Zight
- Zaznamenávejte obrazovku a webovou kameru současně a přidávejte poznámky, abyste rychle objasnili své sdělení
- Sdílejte videa okamžitě prostřednictvím přímých odkazů nebo je vkládejte do Slacku, Gmailu a dalších oblíbených platforem
- Spravujte nahrávky pomocí cloudového úložiště a organizujte obsah do složek pro snadný přístup a spolupráci v týmu
Omezení Zight
- Nepodporuje automatické snímání posouvání, což je zásadní pro snímání dlouhých webových stránek nebo dokumentů přesahujících viditelnou obrazovku
Ceny služby Zight
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $ měsíčně (účtováno ročně)
- Tým: 11 $ měsíčně na uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zight
- G2: 4,6/5 (více než 1 220 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zightu?
Díky bezplatné verzi, kterou mohu používat každý den, mohu snadno vytvářet videoklipy ve velmi dobré kvalitě. Funkce pro úpravy jsou snadno použitelné a perfektně se hodí pro mou práci. Líbilo se mi to jako cloudová aplikace a jako Zight je to teď ještě lepší. Zákaznická podpora je fantastická. Byla přidána nová funkce AI. Vyzkoušejte to, nebudete litovat.
Díky bezplatné verzi, kterou mohu používat každý den, mohu snadno vytvářet videoklipy ve velmi dobré kvalitě. Funkce pro úpravy jsou snadno použitelné a perfektně se hodí pro mou práci. Líbilo se mi to jako cloudová aplikace a jako Zight je to teď ještě lepší. Zákaznická podpora je fantastická. Byla přidána nová funkce AI. Vyzkoušejte to, nebudete litovat.
