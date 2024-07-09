Jak používat Loom: 10 případů použití nahrávání obrazovky

Jak zajistit plynulý přenos znalostí a spolupráci na pracovišti? I bez zohlednění složitosti vzdálených a hybridních nastavení je to oříšek.
Lidé málokdy mají čas číst dlouhé dokumenty, schůzky zabírají čas, který by mohli věnovat práci, a neustálé posílání zpráv přes instant messaging je v lepším případě otravné a v horším případě zabíjí produktivitu.
Naštěstí existuje i jiný způsob, jak zajistit jasnou a srozumitelnou komunikaci, která nikoho neruší: nahrávání obrazovky.
Software pro nahrávání obrazovky se může hodit v různých situacích. Představte si, že obchodník vytvoří krátké video představující funkci produktu pro klienta. Podobně může marketingový tým nahrát maketu kampaně na sociálních médiích a sdílet ji se zainteresovanými stranami, aby získal zpětnou vazbu. Tým HR může posílit proces zapracování nových zaměstnanců pomocí předem nahraných videí a zvýšit retenci o 82 % tím, že novým zaměstnancům efektivně sdělí klíčové koncepty, pracovní postupy a firemní kulturu.
Příklady oblíbeného softwaru pro nahrávání obrazovky
Loom je oblíbený nástroj pro nahrávání obrazovky. Pomáhá vám zachytit přesně to, co se nachází na vaší obrazovce – dokumenty, rozvržení webových stránek a návrhy designu – a doplňuje informace popisným komentářem.
Umožňuje také nahrávat obrazovku společně s obrazem z webové kamery. Vytvoří se tak efekt obraz v obraze, kdy se vaše tvář objeví v menším okně nebo bublině kamery, zatímco předvádíte nebo vysvětlujete, co je na obrazovce. Je to skvělý způsob, jak přidat osobní nádech a navázat vztah s publikem.
Práce však neprobíhá izolovaně. Pracovní postupy se vyvinuly tak, aby zahrnovaly větší spolupráci na projektech, i když jsou týmy v různých časových pásmech nebo pracují na dálku. To znamená, že potřebujeme integrovanější přístup. Vyzkoušejte ClickUp Clips, vestavěnou funkci nahrávání obrazovky v rámci platformy pro správu projektů ClickUp.
ClickUp Clips dokáže zachytit ukázky a vysvětlení zobrazené na obrazovce vašeho počítače a zároveň vše přehledně uspořádat v rámci konkrétních projektů a úkolů. A to nejlepší? ClickUp funguje jako komplexní pracovní prostor, kde můžete spravovat jakékoli úkoly a projekty od jejich zahájení až po dokončení.
Podívejme se, jak vám tyto nástroje pro nahrávání obrazovky pomohou zlepšit komunikaci a zefektivnit ji.
10 příkladů použití nahrávání obrazovky pomocí aplikace Loom
Zde je 10 scénářů, ve kterých mohou nástroje jako Loom a ClickUp Clips změnit komunikaci v týmu a s klienty.
1. Rychlé ukázky softwaru
Dlouhé textové dokumenty s neosobními screenshoty jsou k ničemu, pokud chcete získat a udržet si zákazníky pro své softwarové produkty.
ClickUp Clips, nástroj pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku, vám umožňuje vytvářet rychlé a poutavé ukázky softwaru v rámci platformy ClickUp. Můžete klientům nebo kolegům vizuálně představit funkce programu.
ClickUp Clips usnadňuje vytváření videozáznamů konkrétních funkcí aplikace a interakcí uživatelů, díky čemuž jsou vaše ukázky zaměřené a informativní. Záznamy Clips můžete sdílet přímo v ClickUp Tasks, kde jsou všechny komunikační a školicí materiály přehledně uspořádány a snadno vyhledatelné.
2. Poskytování personalizované zákaznické podpory
Obecné e-maily podpory nemají osobní nádech, který většina klientů očekává. Pomocí nástroje pro nahrávání obrazovky můžete provést zákazníky kroky řešení problémů individuálně. Můžete nahrát screencast, který ukazuje, jak vyřešit problém zákazníka. Může také sloužit jako zdroj znalostní báze, na který se může váš tým podpory odvolávat při řešení podobných problémů.
Kreslicí nástroj Loom vám umožňuje zvýraznit klíčové prvky na obrazovce během nahrávání, aby bylo vše jasnější.
Nastavení nahrávání můžete upravit tak, aby se videa nahrávala přímo v rámci žádosti o podporu, čímž personalizujete zkušenost s podporou, zákazníci se budou cítit oceněni a problémy se vyřeší rychleji.
3. Vzdálené zaškolení nových zaměstnanců
Uspořádejte virtuální prohlídku softwaru a pracovních postupů společnosti pro hladký průběh zaškolování nových zaměstnanců.
Využijte ClickUp Clips k vytvoření komplexní videoprohlídky stávajícího softwaru a pracovních postupů společnosti. Hned od fáze vzdáleného pohovoru se noví zaměstnanci mohou vizuálně seznámit s klíčovými nástroji, orientovat se v různých funkcích a porozumět procesům vašeho týmu.
ClickUp Clips se také integruje s ClickUp Tasks a ClickUp Docs, aby bylo možné do vašich videonávodů vložit relevantní školicí materiály.
4. Vytváření vysvětlujících videí pro marketingové kampaně
Věděli jste, že vaše publikum na sociálních médiích si zapamatuje 95 % informací, když jsou sděleny prostřednictvím videa, oproti 10 %, když je čte v textové podobě?
Zapomeňte na příspěvky plné informací pro vaše kampaně a zaujmout své publikum jasnými a stručnými videovýklady o vašem produktu nebo službě.
Rozšíření Loom pro Chrome vám umožňuje vytvářet krátká, poutavá nahrávání obrazovky, která představují váš produkt nebo službu v akci. Nahrávání můžete spustit přímo z vašeho prohlížeče!
Seznamte diváky s klíčovými funkcemi, vysvětlete složité pojmy vizuálně a přidejte komentář, který vašemu záznamu v Loom dodá osobní nádech.
Loom vám umožňuje snadno nahrávat stručná videa pomocí úryvků z vaší obrazovky. Spojte tyto úryvky v Loom a vytvořte propracované vysvětlující video, které udrží pozornost vašeho publika a poskytne mu potřebné informace.
5. Poskytování vzdálené technické podpory
Máte potíže s vysvětlováním složitých kroků při řešení problémů prostřednictvím textových zpráv nebo telefonu? Začněte nahrávat obrazovku a zároveň provádějte uživatele procesem. Můžete ukázat konkrétní tlačítka, předvést akce a dokonce zvýraznit oblasti, které mohou být matoucí, přímo na obrazovce.
ClickUp Clips lze kombinovat s Loom, aby uživatelé rychle a efektivně získali potřebnou pomoc. To zvyšuje spokojenost zákazníků a snižuje počet opakovaných žádostí o podporu, které musí váš tým vyřizovat.
6. Vytváření videonávodů a digitálních produktů
Tvůrci online kurzů mohou proměnit složité koncepty v poutavé videonávody.
Nahrávejte celou obrazovku pomocí ClickUp Clips a provázejte diváky každým krokem.
ClickUp Clips vám umožňuje přiblížit konkrétní prvky videí na YouTube, zaznamenat je, přidat poznámky pro zdůraznění a dokonce komentovat vaše nahrávky přímo v platformě nebo prohlížeči.
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, lze dokonce spárovat s Clips a automatizovat tak přepis zvuku z vašich schůzek a nahrávek obrazovky.
Své videoklipy můžete snadno sdílet s členy týmu nebo je použít jako digitální produkty, které můžete prodávat nebo distribuovat.
7. Dokumentace předávání návrhů
ClickUp Clips je ideální pro demonstraci mikrointerakcí nebo animací s výjimečnou jasností. Díky tomu je velmi vhodný pro snadné předávání návrhů, při kterém se neztratí žádný detail.
Proveďte vývojáře vašimi návrhovými maketami nebo prototypy a současně vyjasněte jejich pochybnosti. Přibližte konkrétní prvky pomocí funkcí pro vkládání poznámek ClickUp Clips a pomocí hlasového komentáře vysvětlete své návrhové rozhodnutí a myšlenkové procesy, abyste dosáhli skvělých výsledků.
Clips Hub od ClickUp vám umožňuje ukládat všechny vaše klipy na jednom místě pro snadné vyhledávání. Převedete jakýkoli klip s předáním návrhu z Hubu na úkol ClickUp pro váš vývojový tým, aby vývojáři měli k dispozici kompletní kontext, který potřebují. Tím se snižuje riziko nedorozumění a zajišťuje se hladší předání návrhu.
8. Vytváření vizuálních případových studií
Když vkládáte své srdce a duši do vývoje produktu nebo služby, vždy chcete vědět, kdo si vaše řešení zakoupil a jak mu pomohlo. Případové studie od zákazníků nejen zdůrazňují dopad vašeho produktu, ale také vám poskytují cennou zpětnou vazbu o tom, jak jej vylepšit.
A co víc? Můžete je použít jako sociální důkaz, abyste získali více zakázek!
Loom pomáhá proměnit zdlouhavé případové studie a reakce zákazníků na interaktivní, trvale aktuální materiály. To vám pomůže demonstrovat úspěch vašeho produktu nebo služby na reálných příkladech.
Nahrajte video své obrazovky, zatímco popisujete, jak váš produkt nebo službu využil skutečný zákazník a proč se mu líbila. Na levé straně rozhraní je také tlačítko pauzy, které vám pomůže znovu se soustředit, pokud se během nahrávání zaseknete! A až budete připraveni znovu nahrávat, stačí stisknout tlačítko restart.
Tyto poutavé videopřípadové studie můžete sdílet na svém marketingovém mikrowebu, sociálních médiích nebo v prodejních prezentacích, abyste si u potenciálních zákazníků vybudovali důvěru a kredibilitu.
9. Nahrávání online přednášek nebo prezentací
V době po pandemii se flexibilní učení stalo velmi populárním. Nástroj pro sdílení videí usnadňuje sdílení znalostí.
Pedagogové mohou nahrávat přednášky, prezentace nebo školení přímo z obrazovky. Rozhraní aplikace Loom vám umožňuje snadno přepínat mezi zobrazením snímků a prezentátora.
Svá videa z Loomu můžete sdílet se studenty nebo kolegy, aby se mohli učit samostatně. Desktopová aplikace Loom vám dokonce umožňuje přidávat časové značky a výzvy k akci, které diváky provedou klíčovými body a zdroji. Studenti mohou také zrychlit nebo zpomalit tempo videa, aby mu lépe porozuměli.
10. Vytváření videí s referencemi zákazníků
Vaši zákazníci mohou nahrávat videorecenze přímo na svých obrazovkách a ukázat, jak jim váš produkt nebo služba pomohla dosáhnout úspěchu.
Funkce nahrávání webové kamery aplikace Loom umožňuje zákazníkům sdílet své osobní příběhy, budovat důvěru a kredibilitu u potenciálních zákazníků.
Funkce pro úpravu videa v Loom umožňují přidávat textové překryvy nebo výzvy k akci, díky čemuž budou vaše videorecenze působivější.
Jak jste viděli, existuje mnoho inovativních způsobů použití aplikací pro nahrávání obrazovky, jako jsou Loom a ClickUp Clips. Existuje však dobrý způsob a ještě lepší způsob, jak je používat.
Osvědčené postupy pro Loom
Zde je několik osvědčených postupů, díky nimž budou vaše videoprezentace jasné, stručné a zanechají trvalý dojem:
- Mluvte jasně a sebevědomě: Vyslovujte slova zřetelně a nemluvte příliš rychle. Konverzační tón je vhodný, ale vyvarujte se vyplňovacích slov jako „hm“ a „jako“.
- Kontrola mikrofonu: Před nahráváním zkontrolujte kvalitu mikrofonu, protože šum v pozadí nebo tlumený mikrofon mohou diváky rušit.
- Využijte přirozené světlo: Přirozené světlo je vždy výhodnou volbou; vyhněte se silnému osvětlení shora, protože může vytvářet ostré stíny.
- Oblečte se pro úspěch (i na videu): I když nepotřebujete oblek a kravatu, profesionální oblečení vytváří dobrý první dojem, zejména pokud se jedná o prezentaci před klientem.
- Klíčová je vizuální přehlednost: Sdílejte pouze relevantní karty nebo aplikace na obrazovce. Pomocí nástrojů pro nahrávání obrazovky přibližte konkrétní prvky, které chcete zdůraznit.
- Méně je více: Vaše nahrávky by měly být stručné a zaměřené. Vyhněte se zbytečným odbočkám a držte se hlavní myšlenky, kterou chcete sdělit.
- Ořízněte k dokonalosti: Použijte nástroje pro ořezávání k odstranění nežádoucích částí, pauz nebo verbálních výplní a zajistěte tak dokonalý konečný produkt.
- Titulky pro všechny: Chcete-li zlepšit přístupnost pro diváky se sluchovým postižením nebo v hlučném prostředí, přidejte k videím titulky.
- Vylepšete svou práci: Využijte základní editační funkce k doladění drobných detailů, jako je přidání titulní karty nebo výzvy k akci na konci.
- Síla náhledu: Před sdílením si video prohlédněte v náhledu, abyste odhalili případné nevhodné pauzy, překlepy v textu na obrazovce nebo oblasti, které je třeba vyjasnit.
Tyto postupy změní způsob, jakým vaše videa rezonují s publikem. Vaše videa budou působit profesionálněji, poutavěji a budou se snáze sledovat.
Výhody nahrávání obrazovky na pracovišti
V minulosti znamenala práce na dálku často obětování týmové práce a někdy i efektivity. Software pro nahrávání obrazovky však přináší výhody v oblasti produktivity, které daleko přesahují pouhé zabránění nedorozuměním.
Zde je několik způsobů, jak mohou nahraná videa pozitivně ovlivnit flexibilitu vašeho pracoviště:
- Zlepšete spolupráci: Vytváření videoobsahu pro předávání znalostí umožňuje členům týmu nebo klientům v různých časových pásmech přístup k informacím podle jejich potřeb a eliminuje nutnost online schůzek v reálném čase.
- Posilte vzdálené týmy: U geograficky rozptýlených týmů vám nahrávání videa umožňuje sdílet složité procesy, návody a dokonce i představení týmu, čímž podporujete propojenější pracovní prostředí.
- Vytvořte znalostní databázi: Vytvořte knihovnu opakovaně použitelných videí, která mohou noví zaměstnanci využít k osvojení si základních pracovních postupů vlastním tempem a stávající členové týmu k rychlému osvěžení postupů.
- Zlepšete školení a rozvoj: Vytvářejte podrobné videonávody nebo nahrávejte videa ze živých školení pro budoucí použití a vytvořte tak poutavější a interaktivnější zážitek z učení.
- Zlepšete transparentnost a odpovědnost: Poskytněte jasný záznam rozhodnutí, diskusí a postupu projektu, podporujte transparentnost v týmech a zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně.
- Integrované mechanismy zpětné vazby: Poskytujte podrobnější zpětnou vazbu, protože můžete vizuálně zvýraznit komentáře a oblasti, které je třeba zlepšit, a přitom zachovat pozitivní tón.
- Zvyšte spokojenost zákazníků: Zákazníci mohou sledovat ukázku kroků pro řešení problémů, díky čemuž se budou cítit kompetentnější a zkrátí se doba vyřizování žádostí o podporu.
- Vdechněte komunikaci lidský rozměr: V prostředí práce na dálku vnáší Loom do komunikace osobnost. Vidět něčí obrazovku a slyšet jeho hlasový komentář spolu s jeho obličejem v bublině kamery přidává lidský rozměr, který textové komunikaci často chybí.
Software pro sdílení obrazovky je skvělý nástroj pro vzdálenou spolupráci, který jde daleko za hranice zrychlení a zpřehlednění komunikace. Jedná se o univerzální nástroj, který dokáže organizovat pracovní postupy a zvýšit efektivitu.
Více než jen základní nahrávání obrazovky
Souhlasíme s tím, že Loom zjednodušuje složitou komunikaci díky intuitivním nastavením nahrávání. Umožňuje vám vytvářet jasná a stručná videa, která posilují spolupráci, sdílení znalostí a produktivitu.
Ale kam tyto nahrávky ukládáte? Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp! Nahrajte svá videa z Loom přímo do ClickUp Tasks nebo ClickUp Docs, diskutujte o konkrétních bodech videa a přiřazujte úkoly pomocí systému komentářů ClickUp.
ClickUp doplňuje Loom tím, že nabízí:
- Projektový management: Platforma ClickUp vám umožňuje přiřadit termíny, závislosti a priority k úkolům spojeným s vašimi nahranými videi. Díky tomu budou vaše projekty vždy na dobré cestě.
- Ganttovy diagramy: Vizualizujte časové osy projektů a kritické cesty pomocí nahraných videí vložených do klíčových milníků, abyste získali jasný přehled o pracovním postupu.
- Sledování času: Sledujte čas strávený vytvářením a kontrolou videí, abyste zajistili efektivní alokaci zdrojů.
Loom zaznamenává jasné pokyny a ClickUp zajišťuje organizaci – ideální duo pro týmovou práci! Společně vám a vašemu týmu odemknou plný potenciál nahrávání obrazovky.
A pokud chcete používat pouze jeden nástroj a zabránit roztříštěným pracovním postupům, nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips!
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!