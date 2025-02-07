10 nejlepších jednoduchých CRM softwarů v roce 2025

Myšlenka „začít v malém a zůstat malý“ se ne každému zamlouvá – s výjimkou 41 milionů lidí. 🤷♀️
Není to vtip – v USA je 41 milionů lidí, kteří jsou buď samostatně výdělečně činní, nebo vlastní malé podniky, a 82 % z nich je naprosto spokojeno s tím, že své podnikání nerozšiřují.
I když se velikost vaší společnosti nemusí změnit, vaše provozní činnosti a potřeba chytřejších nástrojů se změní. Nakonec Google Workspace a hromada lepících poznámek nebudou stačit a přechod na nadstandardní software pro řízení projektů se jeví jako zbytečná investice.
Proč utrácet za funkce, které nikdy nevyužijete – ať už z finančního hlediska, nebo z hlediska vynaloženého úsilí?
Pro těchto 41 milionů malých, ale silných podniků jsme proto připravili přehled nejlepších jednoduchých CRM softwarů, které nabízejí správnou míru funkčnosti, aniž by věci zbytečně komplikovaly. 👍
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný seznam našich 10 nejlepších robustních CRM systémů:
- ClickUp : Nejlepší pro správu vztahů se zákazníky a řízení projektů
- HubSpot: Nejlepší pro škálovatelné řízení zákazníků
- Freshsales: Nejlepší pro prodejní asistenci založenou na umělé inteligenci
- Zoho CRM: Nejlepší pro přizpůsobení a cenovou dostupnost
- Monday CRM: Nejlepší pro intuitivní pracovní postupy a automatizaci
- Less Annoying CRM: Nejlepší pro svou jednoduchost a malé podniky
- Insightly CRM: Nejlepší pro synergii prodeje a projektů
- Pipedrive: Nejlepší pro vizuální prodejní procesy
- Vtiger CRM: Nejlepší pro mezifunkční spolupráci týmů
- Capsule CRM: Nejlepší pro produktivitu malých podniků
Co byste měli hledat v jednoduchém CRM?
Jednoduchý CRM nemusí být nudný – může být velmi účinný a zároveň snadno použitelný. Zde je několik tipů, na co se zaměřit při hledání nejlepšího jednoduchého CRM softwaru:
Přijetí týmem 🤝
Jednoduchý CRM systém by se měl zaměřit na usnadnění práce prodejních týmů. Měl by jim pomáhat uzavírat více obchodů, automatizovat úkoly a usnadňovat následné činnosti. Bonusové body získá, pokud zahrnuje podporu při zaškolování, která usnadní osvojení systému.
🧠 Věděli jste, že: 98 % kupujících CRM považuje funkce automatizace prodeje za nejvyšší prioritu při výběru CRM.
Hodnota za peníze 💹
Malé podniky si nemohou dovolit skryté poplatky. Hledejte CRM, které nabízí přizpůsobené zprávy, přehledy prodejního procesu a automatizaci úkolů bez dalších poplatků.
Nástroje pro prodejní procesy 🔧
Váš CRM systém by měl obchodním zástupcům pomoci soustředit se na uzavírání obchodů, nikoli na plnění úkolů. Funkce jako správa pipeline, hodnocení potenciálních zákazníků, synchronizace e-mailů a plánování schůzek mohou proměnit chaos v přehlednost.
Integrace ✅
Nezaměňujte svůj tým stovkami aplikací. Pro plynulý pracovní postup je nezbytné vybrat CRM software, který funguje s vašimi oblíbenými nástroji nebo platformami (jako Zapier nebo Zoom).
Přizpůsobitelnost 🙌
Od pipeline po tagy – zajistěte, aby se váš CRM přizpůsobil vašemu podnikání, a ne naopak.
Automatizace úkolů a umělá inteligence 🤖
Vyberte si CRM řešení s nástroji AI pro psaní e-mailů, přepisování hovorů a souhrny časové osy – tyto nástroje zvýší vaši produktivitu.
10 nejlepších jednoduchých CRM nástrojů
Jako podnikatel nemáte čas ztrácet čas bezvýznamnými nebo opakujícími se úkoly. Prodejní a obchodní procesy jsou však tak složité, že 32 % obchodních zástupců tráví více než hodinu denně ručním zadáváním dat.
Ale nebojte se, jsme tu pro vás. Zde je deset jednoduchých CRM nástrojů, které vám ušetří čas a námahu.
1. ClickUp (nejlepší pro správu vztahů se zákazníky a řízení projektů)
Mezi největší výzvy, kterým podniky v oblasti vztahů se zákazníky čelí, patří problémy s kvalitou dat, špatná komunikace a vysoké náklady. Než se však pustíte do hledání řešení, je důležité identifikovat specifické výzvy ve vaší organizaci.
Jakmile tyto problematické body identifikujete, vyberte si CRM software, jako je ClickUp, který je dokáže efektivně řešit.
ClickUp CRM kombinuje funkce CRM, řízení projektů, přidělování úkolů a sdílení dokumentů do jedné elegantní platformy. Je to dokonalá aplikace pro vše, co souvisí s prací. 💯
To znamená, že už nemusíte přepínat mezi nástroji nebo platit za software, který téměř nepoužíváte – s ClickUp je vše centralizováno.
Například šablona Voice of the Customer od ClickUp vám pomůže strukturovaným způsobem shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků.
Pro týmy podpory usnadňuje šablona pro správu zákaznických služeb ClickUp sledování příchozích ticketů a jejich řešení díky konsolidaci ticketů, chatů a prioritních úkolů.
Pro zjednodušení vám ClickUp Custom Statuses pomůže vytvořit vizuální indikátory pro každou fázi vašeho procesu – například „Hot Lead 🔥“, „Negotiating 🤝“ nebo „Closed-Won 💸“.
ClickUp Custom Fields zužuje výběr ještě více. Chcete sledovat rozpočet, umístění nebo typ potenciálního zákazníka? Přidejte do svého CRM pole jako „LTV (Lifetime Value)“ nebo „Lead Score“ a přizpůsobte organizaci dat tak, aby vyhovovala vašemu podnikání.
💡 Tip pro profesionály: Místo ručního zadávání dat pokaždé použijte ClickUp Brain; jeho automatizace založená na umělé inteligenci generuje následný úkol, když se obchod přesune do stavu „Nabídka odeslána“, a zasílá připomenutí úkolů, jejichž termín se blíží, což vám ušetří čas.
Podobně ClickUp Docs je místem, kde se setkává spolupráce s řízením znalostí. ClickUp Whiteboards je zase skvělý pro brainstorming. Oba nástroje vám umožňují přiřazovat zúčastněné strany za běhu, přistupovat k komunikaci a zpětné vazbě v reálném čase a spolupracovat tak, aby všichni nesli odpovědnost.
A konečně, nemusíte se starat o to, jak integrovat CRM systém do vašeho stávajícího pracovního postupu. ClickUp to zařídí díky integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar a Zoom.
Vlastně, dáme vám náskok. Šablona CRM od ClickUp je navržena tak, aby zjednodušila správu vztahů se zákazníky pro firmy všech velikostí.
Tato šablona centralizuje váš systém, abyste mohli sledovat potenciální zákazníky, spravovat příležitosti a organizovat kontaktní informace na jednom místě.
Funkce, jako jsou přizpůsobitelné pipeline a prioritizace úkolů podle fáze prodeje, umožňují týmům soustředit se na to, co je důležité – uzavírání obchodů a budování trvalých vztahů.
🔗 Přečtěte si také: Co je kolaborativní CRM? Funkce, výhody a příklady
Nejlepší funkce ClickUp ✅
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Vytvářejte prodejní kanály, vlastní stavy a pole pro sledování podrobností o klientech, fázích prodeje a dalších údajů.
- Více zobrazení: Přístup k úkolům a dotazům prostřednictvím kanbanových tabulek, kalendáře nebo tabulkového zobrazení pro hladkou organizaci.
- Automatizace úkolů pomocí umělé inteligence: Automatizujte rutinní úkoly CRM, jako jsou e-mailová oznámení, aktualizace obchodů a přidělování úkolů.
- Silná integrace: Synchronizujte s nástroji jako Slack, Google Calendar, Loom a Zoom, abyste vylepšili pracovní postupy a komunikaci.
- Tabule pro spolupráci: Brainstormujte, vytvářejte strategie a plánujte pomocí vizuálních nástrojů pro lepší týmovou práci.
- Vlastní pole: Přidejte pole pro sledování typů potenciálních zákazníků, rozpočtů, kontaktních údajů nebo velikosti společnosti, abyste centralizovali údaje o zákaznících.
- Sdílení dokumentů: Pomocí ClickUp Docs můžete snadno vytvářet, sdílet a spravovat šablony nebo zprávy.
Omezení ClickUp 💢
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby se seznámili s mnoha možnostmi platformy.
Ceny ClickUp 💰
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- ClickUp AI: Přidejte za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp 🌟
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp se mi moc líbí! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu přes CRM prodejní cyklus až po komunikaci v týmu a plánování výroby.
ClickUp se mi moc líbí! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu přes CRM prodejní cyklus až po komunikaci v týmu a plánování výroby.
2. HubSpot (nejlepší pro škálovatelné řízení zákazníků)
Podniky, které chtějí centralizovat interakce se zákazníky a prodejní procesy, aniž by věci příliš komplikovaly, mohou sáhnout po HubSpot CRM.
Jeho bezplatný tarif zahrnuje správu kontaktů, sledování e-mailů a vizuální přehled prodejního procesu, což z něj činí praktickou volbu pro začínající malé týmy nebo firmy.
Přizpůsobitelné panely HubSpot také přehledně zobrazují prodejní aktivity, což manažerům usnadňuje sledování výkonu a identifikaci příležitostí.
Nejlepší funkce HubSpot ✅
- Bezplatné CRM pro začátečníky: Využijte nástroje pro správu kontaktů, prodejní kanály a reporting s neomezeným úložištěm dat až pro 1 000 kontaktů.
- Správa prodejního procesu: Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí funkce drag-and-drop, abyste mohli upřednostnit potenciální zákazníky a rychleji uzavírat obchody.
- Nástroje založené na umělé inteligenci: Automatizujte e-maily, plánujte schůzky a sledujte interakce se zákazníky v reálném čase pro zvýšení produktivity.
- Přizpůsobitelné panely: Sledujte klíčové ukazatele pomocí podrobných přehledů o prodejních aktivitách, výkonu týmu a příležitostech k růstu.
- Silná integrace: Synchronizace s nástroji jako Slack, Google Calendar a Zoom pro plynulý pracovní postup.
Omezení HubSpot 💢
- Ceny pro větší týmy: Pokročilé funkce a další licence mohou být pro rostoucí organizace finančně náročné.
- Sekvenční reportování: K dispozici jsou přehledy na vysoké úrovni, ale A/B testování e-mailových sekvencí postrádá hloubku.
Ceny HubSpot 💰
- Bezplatný tarif
- Starter Customer Platform: 12 $/měsíc
- Profesionální zákaznická platforma: 1 170 $/měsíc
- Enterprise Customer Platform: 4 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot 🌟
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 270 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot?
Hubspot dobře slouží jako CRM, zejména pro ty, kteří chtějí zefektivnit své marketingové, prodejní a servisní procesy na jedné platformě.
Hubspot dobře slouží jako CRM, zejména pro ty, kteří chtějí zefektivnit své marketingové, prodejní a servisní procesy na jedné platformě.
🔗 Přečtěte si také: ClickUp vs. HubSpot: Který CRM nástroj je nejlepší?
3. Freshsales (nejlepší pro prodejní asistenci založenou na umělé inteligenci)
Freshsales je navržen tak, aby pomáhal malým a středním podnikům zefektivnit jejich prodejní procesy, automatizovat úkoly a rychleji uzavírat obchody.
Navíc, díky technologii Freddy AI, poskytuje Freshsales cenné informace, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a doporučení obchodů, které pomáhají týmům soustředit se na nejdůležitější potenciální zákazníky.
Můžete se těšit na 360° pohled na zákazníky a funkce sledování událostí pro personalizovanou komunikaci.
Nejlepší funkce Freshsales ✅
- Asistence Freddy AI: Automatizuje hodnocení potenciálních zákazníků, doporučení obchodů a generování e-mailů, aby zvýšila produktivitu.
- 360° pohled na zákazníka: Centralizuje interakce se zákazníky a poskytuje kontextové informace pro lepší zapojení.
- Prodejní pipeline s funkcí drag-and-drop: Efektivně vizualizujte, třídějte a aktualizujte obchody pomocí intuitivního zobrazení Kanban.
- Sledování událostí: Sledujte chování a interakce uživatelů a vytvářejte cílené komunikační strategie.
- Volání v aplikaci: Provádějte a sledujte hovory bez softwaru třetích stran; zahrnuje automatické volání a směrování hovorů.
Omezení Freshsales 💢
- Export dat: Omezené možnosti pro pokročilé vlastní zprávy
- Přístupnost spolupracovníků: Složité oprávnění a správa rolí
- Zákaznická podpora: Nekonstantní doby odezvy a řešení problémů
- Cenové úrovně: Vyšší náklady na pokročilé funkce nemusí být vhodné pro menší týmy.
- Aktualizace rozhraní: Příležitostné změny bez předchozího upozornění mohou narušit pracovní postupy.
Ceny Freshsales 💰
- Růst: 9 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales 🌟
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (610+ recenzí)
🔗 Přečtěte si také: 12 bezplatných šablon CRM: Excel, Google Sheets a ClickUp
4. Zoho CRM (nejlepší pro přizpůsobení a cenovou dostupnost)
Zoho CRM je obzvláště oblíbený u malých a středních podniků díky svým skvělým funkcím a příznivé ceně.
Díky vysoce přizpůsobitelnému rozhraní mohou firmy personalizovat pracovní postupy, spravovat údaje o zákaznících a zefektivnit prodejní procesy, aniž by to stálo majlant.
Malý tým využívající 360° pohled na zákazníky v Zoho CRM navíc může komunikovat s klienty napříč několika kanály.
Nejlepší funkce Zoho CRM ✅
- Vlastní pracovní postupy: Přizpůsobte pracovní postupy, pravidla bodování a fáze prodeje tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho podnikání.
- 360° pohled na zákazníka: Získejte přístup k podrobným profilům zákazníků a efektivně spravujte interakce napříč různými kanály.
- Asistent Zia AI: Využijte poznatky založené na umělé inteligenci pro přepisování e-mailů, detekci anomálií a předpovědi prodeje.
- Silná integrace: Propojte se s více než 1 000 aplikacemi, včetně ekosystému Zoho a oblíbených platforem třetích stran.
- Prodejní nástroje: Funkce jako prognózy, bodování a prodejní signály zlepšují rozhodování a uzavírání obchodů.
Omezení Zoho CRM 💢
- Přetížení funkcemi: Rozsáhlé možnosti mohou nové uživatele nebo malé týmy přetížit.
- Naučit se je používat: Vyžaduje čas a zdroje, aby bylo možné plně využít jejich schopnosti.
- Konzistentní podpora: Smíšené recenze ohledně reakcí zákaznické podpory a poradenství
Ceny Zoho CRM 💰
- Bezplatná verze
- Standardní tarif: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální plán: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM 🌟
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Umožňuje automatizovat úkoly, zlepšit spolupráci s týmem a tím snížit čas, který věnujeme administrativním úkolům.
Umožňuje automatizovat úkoly, zlepšit spolupráci s týmem a tím snížit čas, který věnujeme administrativním úkolům.
🔗 Přečtěte si také: Kombinace CRM a řízení projektů – vše v jednom CRM softwaru
5. Monday CRM (nejlepší pro intuitivní pracovní postupy a automatizaci)
Monday CRM nabízí vysoce přizpůsobitelnou platformu pro správu prodejních kanálů, úkolů a interakcí se zákazníky.
Díky rozhraní typu drag-and-drop mohou uživatelé snadno vytvářet pracovní postupy, nastavovat fáze obchodů a automatizovat opakující se úkoly.
Menší prodejní týmy mohou sledovat obchody pomocí přizpůsobitelných pipeline v Monday a zároveň automatizovat přiřazování potenciálních zákazníků a následné e-maily.
Nejlepší funkce Monday CRM ✅
- Vlastní pipeline: Snadno vytvářejte a spravujte fáze obchodů pomocí funkce drag-and-drop.
- Automatizace: Automatizujte opakující se úkoly, jako je přiřazování potenciálních zákazníků a následné e-maily, a zvyšte tak efektivitu.
- Více zobrazení: Přístup k prodejním údajům prostřednictvím Ganttových diagramů, kalendářů a Kanbanových tabulek pro lepší vizualizaci.
- Nástroje AI: Automatizujte psaní e-mailů, generování úkolů a optimalizaci pracovních postupů pomocí integrované AI.
- Integrace: Plynule se propojte s Google Kalendářem, Slackem a dalšími nástroji pro soudržný pracovní postup.
Omezení Monday CRM 💢
- Ceny: Plány vyšší úrovně mohou být pro malé týmy nákladné.
- Mobilní funkce: Mobilní aplikace nabízí ve srovnání s desktopovou verzí omezené funkce.
- Zobrazení na řídicím panelu: Nedostatečná flexibilita při reorganizaci nebo umístění zobrazení
Ceny Monday CRM 💰
- Základní: 12 $/pracovní místo/měsíc
- Standard: 17 $/uživatel/měsíc
- Pro: 28 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday CRM 🌟
- G2: 4,6/5 (více než 820 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (390+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday CRM?
Jsem velkým fanouškem uživatelského rozhraní a uživatelské zkušenosti aplikace Monday. Lepší už to asi být nemůže. Z hlediska funkčnosti jsou také automatizace bez nutnosti programování revoluční.
Jsem velkým fanouškem uživatelského rozhraní a uživatelské zkušenosti aplikace Monday. Lepší už to asi být nemůže. Z hlediska funkčnosti jsou také automatizace bez nutnosti programování revoluční.
🔗 Přečtěte si také: 11 bezplatných šablon pro mapování zákaznické cesty
6. Less Annoying CRM (nejlepší pro jednoduchost a malé podniky)
Řekněme, že jste grafický designér na volné noze, který zpracovává projekty pro klienty. Jak by se vám líbil nástroj, který vám pomůže zaznamenávat e-maily, sledovat zpětnou vazbu od klientů a organizovat termíny pomocí synchronizovaného kalendáře?
To vše nabízí Less Annoying CRM.
Jak již název napovídá, Less Annoying CRM je jednoduchý a uživatelsky přívětivý nástroj navržený speciálně pro malé firmy a živnostníky.
Jednou z nejužitečnějších funkcí jsou neomezené pipeline pro správu fází projektu, jako jsou „Počáteční koncept“, „Revize“ a „Konečné dodání“, které vašemu týmu výrazně usnadní práci.
Nejlepší funkce Less Annoying CRM ✅
- Jednoduchost: Intuitivní design bez náročného učení
- Sledování úkolů: Zajišťuje, že uživatelé nikdy nezmeškají následnou schůzku nebo termín.
- Integrace kalendáře: Synchronizace s Googlem nebo Outlookem pro plynulé plánování
- Zaznamenávání e-mailů: Automaticky uchovává záznamy o komunikaci s klienty.
- Neomezené pipeline: Snadno spravujte více fází prodeje a pracovních postupů.
Méně otravná omezení CRM 💢
- Pokročilé funkce: Postrádá funkce, které najdete ve větších CRM systémech.
- Přizpůsobení: Omezené možnosti ve srovnání s konkurencí
- Omezení integrace: Nepodporuje tolik nástrojů třetích stran.
Méně otravné ceny CRM 💰
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Less Annoying CRM 🌟
- G2: 4,9/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (610+ recenzí)
🔗 Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků, které zvýší jejich spokojenost
7. Insightly CRM (nejlepší pro prodej a synergii projektů)
Insightly CRM nabízí jedinečnou kombinaci nástrojů pro správu prodejního procesu, sledování projektů a marketingu.
Jako malý podnik můžete vynechat několik nástrojů a využít integraci projektového řízení, která umožní prodejním týmům plynule převádět příležitosti do realizovatelných projektů.
Nejlepší funkce Insightly CRM ✅
- Integrace projektového řízení: Převádějte uzavřené obchody do projektových pipeline se všemi relevantními podrobnostmi.
- Přizpůsobitelné panely: Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti v reálném čase pomocí sdílených metrik výkonnosti na přizpůsobitelném panelu CRM.
- Správa e-mailů: Plánujte, sledujte a odesílejte hromadné nebo jednorázové e-maily pomocí e-mailových šablon.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte směrování potenciálních zákazníků, přidělování úkolů a následné kroky.
- Rozsáhlé integrace: Propojte se s nástroji jako QuickBooks, Shopify a Slack a zajistěte si jednotný pracovní postup.
Omezení Insightly CRM 💢
- Podpora: Uživatelská podpora vyžaduje další placené tarify.
- Úložiště souborů: Omezené až do plánů na úrovni podniku
- Oprávnění: Pokročilá oprávnění jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech.
Ceny Insightly CRM 💰
- Standardní tarif: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální plán: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly CRM 🌟
- G2: 4,0/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 840 recenzí)
Co říkají o Insightly skuteční uživatelé?
Integrace je mnoho. Shromažďování kontaktních informací z Outlooku šetří spoustu ručního zadávání dat.
Integrace je mnoho. Shromažďování kontaktních informací z Outlooku šetří spoustu ručního zadávání dat.
🧠 Věděli jste, že: Pouze 13 % společností považuje investici do CRM platformy za jednu ze svých hlavních prodejních priorit, což znamená, že zbývajících 87 % možná stále používá poznámkové lístky a tabulky.
8. Pipedrive (nejlepší pro vizuální prodejní kanály)
Pipedrive CRM se zaměřuje na správu prodejního procesu s intuitivním rozvržením ve stylu kanban, které nabízí jasný přehled o každé fázi nákupního procesu.
Je navržen tak, aby pomáhal prodejním týmům udržovat pořádek a rychleji uzavírat obchody. Zahrnuje hodnocení potenciálních zákazníků, sledování komunikace a nástroje umělé inteligence pro automatizaci úkolů.
Flexibilita Pipedrive navíc umožňuje firmám přizpůsobit si pipeline, vytvářet vlastní pole a hladce integrovat více než 400 aplikací.
Nejlepší funkce Pipedrive ✅
- Vizuální pipeline: Sledujte přehledně fáze prodeje a pokrok pomocí zobrazení ve stylu kanban.
- Hodnocení potenciálních zákazníků: Identifikujte a upřednostněte potenciální zákazníky s vysokým zájmem pomocí vlastních kritérií.
- Sledování komunikace: Spravujte všechny interakce s klienty, včetně e-mailů a schůzek, na jednom panelu.
- Nástroje AI: Automatizujte péči o potenciální zákazníky, postup při uzavírání obchodů a e-mailovou komunikaci.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte si procesy, pole a aktivity tak, aby odpovídaly vašemu prodejnímu procesu.
Omezení Pipedrive 💢
- Omezené reportování: Pokročilé analytické funkce a vlastní reportování vyžadují vyšší úroveň tarifu.
- Drahé doplňky: Některé funkce, jako například nástroje umělé inteligence, mohou výrazně zvýšit náklady.
- Žádná bezplatná verze: K dispozici je 14denní zkušební verze, ale neexistuje žádný trvalý bezplatný tarif.
Ceny Pipedrive 💰
- Základní tarif: 12 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilý plán: 24 $/měsíc za jedno místo
- Profesionální plán: 49 $/měsíc za jedno místo
- Power Plan: 59 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise Plan: 79 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Pipedrive 🌟
- G2: 4,3/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
🧠 Věděli jste, že: Termín „řízení vztahů se zákazníky“ (CRM) byl poprvé použit v roce 1995, ale jeho kořeny sahají až do 80. let 20. století, kdy se objevil databázový marketing a první software pro správu kontaktů (CMS).
9. Vtiger (nejlepší pro spolupráci mezifunkčních týmů)
Vtiger CRM vyniká svou funkcí One View, která umožňuje sjednotit marketingové, prodejní a podpůrné týmy pod jednou platformou. Tento CRM systém založený na umělé inteligenci je vhodný pro firmy všech velikostí. Nabízí nástroje pro automatizaci procesů, deal rooms a plánování schůzek.
Představte si, že spravujete potenciálního zákazníka od prvního kontaktu až po poprodejní podporu, a to vše v jediném rozhraní. Díky nástroji Deal Room od společnosti Vtiger mohou obchodní zástupci a klienti spolupracovat v reálném čase a plynule sledovat každou interakci.
Nejlepší funkce Vtiger ✅
- One View: Poskytuje 360stupňový přehled o interakcích se zákazníky napříč odděleními.
- Návrhář procesů: Automatizuje pracovní postupy CRM a úkoly napříč odděleními pomocí jednoduchého drag-and-drop rozhraní.
- Deal room: Centralizovaný panel pro spolupráci obchodních zástupců a potenciálních zákazníků
- Stránky pro domlouvání schůzek: přizpůsobitelné nástroje pro plánování schůzek s klienty
- Calculus AI: Informace založené na umělé inteligenci pro hodnocení potenciálních zákazníků, analýzu konverzací a inteligentní doporučení.
Omezení Vtiger 💢
- Základní mobilní aplikace: Omezená funkčnost ve srovnání s desktopovou verzí
- Problémy s přizpůsobením dokumentů: Uživatelé hlásí potíže s přizpůsobením šablon.
- Příležitostné problémy se synchronizací: Nastavení a integrace se někdy nemusí uložit.
Ceny Vtiger 💰
- One Growth: 12 $/měsíc na uživatele
- One Professional: 30 $/měsíc na uživatele
- One Enterprise: 42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Vtiger 🌟
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 330 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Vtigeru?
Vtiger přinesl naší společnosti vynikající výsledky díky svým novým funkcím analýzy a zlepšení prodeje.
Vtiger přinesl naší společnosti vynikající výsledky díky svým novým funkcím analýzy a zlepšení prodeje.
🔗 Přečtěte si také: Co je to řízení komunikace se zákazníky (CCM)?
10. Capsule CRM (nejlepší pro produktivitu malých podniků)
Představte si, že byste mohli automatizovat zdlouhavé úkoly spojené s přijímáním nových zaměstnanců nebo sledovat, proč došlo ke ztrátě určitých obchodů, a to vše v intuitivním rozhraní.
Nástroje Capsule pro správu více prodejních kanálů a projektů jsou ideální pro start-upy a rostoucí firmy. CRM nabízí řadu funkcí, jako je e-mailový marketing, automatizace pracovních postupů a hlášení důvodů ztráty zákazníků.
Nejlepší funkce Capsule CRM ✅
- Integrace e-mailového marketingu: Hladká synchronizace s Transpondem pro správu seznamů kontaktů a realizaci kampaní.
- Hlášení ztracených důvodů: Identifikuje důvody, proč dochází ke ztrátě obchodů, a nabízí informace pro zdokonalení prodejních strategií.
- Automatizace pracovních postupů: Zrychluje opakující se úkoly a zajišťuje konzistentní sledování v jednotlivých fázích prodeje.
- Správa prodejního procesu: Sleduje prodejní příležitosti napříč několika přizpůsobitelnými prodejními procesy.
- Řízení projektů: Tabule ve stylu Kanban pro správu projektů klientů a úkolů týmu
Omezení Capsule CRM 💢
- Základní bezplatný tarif: Omezeno na základní funkce bez reportovacích funkcí.
- Marketingové integrace: Méně možností ve srovnání s konkurencí
- Žádný vyhrazený správce účtu: U vyšších tarifů chybí personalizovaná podpora účtu.
Ceny Capsule CRM 💰
- Starter: 18 $/uživatel za měsíc
- Růst: 36 $/uživatel za měsíc
- Pokročilé: 54 $/uživatel za měsíc
- Ultimate: 72 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Capsule CRM 🌟
- G2: 4,7/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
🔗 Přečtěte si také: Jak vytvořit CRM databázi, abyste mohli lépe sloužit svým zákazníkům
Malé podniky, velké úspěchy s ClickUp
Žijeme v době, kdy je finanční nezávislost a podnikání cílem mnoha lidí. Úspěšné podniky však odlišuje jedna věc: personalizované a nezapomenutelné interakce se zákazníky. ✨
Jak trefně řekl Jerry Fritz: „Silnou kulturu zákaznického servisu nelze kopírovat. ”
Pro malé podniky spočívá výhoda v tom, aby se každý zákazník cítil oceněný. Bez správných nástrojů však mohou selhat i ty nejlepší úmysly. A právě zde přichází na řadu ClickUp.
S ClickUp získáte komplexní CRM, které sleduje vaše prodejní aktivity, automatizuje opakující se úkoly a podporuje spolupráci mezi týmy, aniž by vás zahlcovalo funkcemi, které nikdy nepoužijete.
Na co čekáte? Začněte snadno spravovat vztahy se zákazníky – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes .