15 nejlepších softwarů pro správu projektů pro jednotlivce

Podle statistik 85 % projektových manažerů pracuje současně na více projektech.
Pokud jste jedním z nich, víte, jak důležité je najít nástroje pro správu projektů, které jsou efektivní a jednoduché. Byl jsem na tom stejně a hledal jsem tu správnou rovnováhu. ⚖️
Ale věc se má tak: většina softwaru pro správu projektů věci komplikuje. Ačkoli „robustní funkce“ zní skvěle, často mají strmou křivku učení a zbytečnou složitost. 😮💨
Ale ne všechny nástroje jsou takové.
V tomto blogu se podělím o 15 nejlepších softwarů pro správu projektů, které jsem osobně otestoval – nástroje, které jsou jednoduché, efektivní a vybavené správnými funkcemi pro správu profesionálních i osobních projektů.
💡Bonus: Já sám intenzivně pracuji s ClickUp (což není žádné překvapení) a je to jediný nástroj pro správu projektů na tomto seznamu, který spojuje všechny klíčové prvky práce:
- Úkoly a řízení projektů
- Dokumenty a správa znalostí
- Chat a spolupráce
…vše propojeno s umělou inteligencí.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 15 nejlepších softwarů pro řízení projektů, které byste měli vyzkoušet:
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní správu projektů založenou na umělé inteligenci ✅
- Asana: Nejlepší pro správu úkolů a týmovou spolupráci ✅
- Wrike: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a sledování projektů ✅
- Trello: Nejlepší pro vizuální organizaci úkolů pomocí Kanban tabulek ✅
- Basecamp: Nejlepší pro jednoduchou komunikaci v rámci projektu a sdílení souborů ✅
- Smartsheet: Nejlepší pro plánování projektů s rozhraním ve stylu tabulkového procesoru ✅
- Nifty: Nejlepší pro správu úkolů, cílů a milníků v jednom nástroji ✅
- Monday. com: Nejlepší pro týmovou spolupráci a vizuální sledování pokroku ✅
- Microsoft Project: Nejlepší pro pokročilé plánování projektů a správu zdrojů ✅
- Miro: Nejlepší pro brainstorming a společné vizuální plánování ✅
- Jira: Nejlepší pro agilní řízení projektů a sledování problémů ✅
- ProofHub: Nejlepší pro správu úkolů s integrovanými nástroji pro kontrolu ✅
- TeamGantt: Nejlepší pro Ganttovy diagramy a vizuální časové osy projektů ✅
- Zoho Projects: Nejlepší pro sledování rozpočtu a automatizaci projektů ✅
- Airtable: Nejlepší pro vytváření přizpůsobených pracovních postupů s flexibilním databázovým systémem ✅
Proč potřebujete osobní software pro správu projektů pro jednotlivce?
Kromě jednoduchosti existuje i několik dalších pádných důvodů, proč se domnívám, že software pro osobní řízení projektů může být cenným doplňkem vaší sady nástrojů: ⚒️
- Organizace: Aplikace pro správu osobních projektů vám umožňují rozdělit a organizovat složité projekty na menší úkoly, aby bylo zajištěno lepší řízení 😎
- Řízení času: Osobní nástroje pro správu projektů usnadňují řízení času. Díky funkcím, jako jsou termíny a připomenutí, vám pomáhají dodržovat různé harmonogramy projektů ⏱.
- Zvýšená produktivita: Centralizují všechny projekty, úkoly, zdroje atd., aby minimalizovaly ztrátu času a maximalizovaly produktivitu 🫡
- Spolupráce: Pokud pracujete v týmu, tyto nástroje vám pomohou spolupracovat s ostatními členy a efektivněji realizovat projekt 🧑🏻🤝🧑🏻
💡 Tip pro profesionály: Jste nováčkem ve světě projektového řízení? Podívejte se na bezplatné šablony pro projektové řízení, abyste nemuseli začínat od nuly! Díky velkému množství nabízených šablon určitě najdete něco, co vyhovuje vašim potřebám a co můžete snadno přizpůsobit svým preferencím.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů pro jednotlivce?
Při výběru správného softwaru pro řízení projektů většina projektových manažerů věnuje pozornost pouze účinnosti základních funkcí, jako je organizace úkolů, stanovení priorit atd. I když je to nezbytné, můj přístup je o něco komplexnější.
Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli zvážit při výběru softwaru pro správu projektů: 📋
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si software pro správu projektů s jednoduchým a přehledným uživatelským rozhraním. Díky tomu bude správa projektů snadná 😊
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte nástroj, který umožňuje přizpůsobit důležité aspekty, jako jsou kategorie úkolů, štítky, zobrazení atd. Takto budete moci snadno spravovat osobní i pracovní projekty současně 😎
- Komplexnost: Vyberte si nástroje pro správu projektů s funkcemi, jako je sledování času, spolupráce atd., abyste nemuseli přepínat mezi aplikacemi ✌🏻
- Integrační možnosti: Vyberte si nástroj, který se snadno integruje s ostatními nástroji ve vašem pracovním postupu. Zlepšíte tak celkovou zkušenost s řízením projektů 🔌
- Mobilní přístupnost: Vyberte si nástroj, který má responzivní mobilní aplikaci pro správu projektů, abyste mohli snadno sledovat pokrok kdykoli a kdekoli 📲
Číst více: Zde je seznam nejlepších nástrojů pro správu projektů, které jsou dnes k dispozici pro projekty všech velikostí.
Věděli jste, že: Podle výzkumu PMI selže 37 % projektů kvůli nedostatečně definovaným cílům a milníkům?
15 nejlepších softwarů pro správu projektů pro jednotlivce
Máte potíže s efektivním řízením projektů? Podívejte se na těchto 15 softwarových řešení pro řízení projektů:
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů založenou na umělé inteligenci)
ClickUp používám pro veškerou svou práci jako editor, content marketer a pro sledování svých osobních projektů. Jako jeden z nejdůvěryhodnějších softwarových nástrojů pro správu projektů je komplexní, univerzální a nabitý snadno použitelnými funkcemi.
Po přechodu z nástrojů jako Jira a Asana jsem byl nadšený, že mohu vyzkoušet ClickUp. Jeho přehledné, bohaté a rozmanité funkce na mě udělaly výborný první dojem.
Za prvé, ClickUp ovládá umění zjednodušování. S ClickUp Teams pro řízení projektů můžete snadno sledovat projekty, přidělovat úkoly a alokovat zdroje.
Vyberte si z pohledů, jako jsou tabulka, časová osa, pracovní zátěž a aktivita, abyste si vše vizualizovali a mohli učinit nejlepší rozhodnutí.
A to není vše – ClickUp má mnoho dalších pokročilých funkcí, které zefektivňují řízení projektů. Jednou z mých osobních oblíbených funkcí jsou jeho spolehlivé nástroje pro spolupráci.
🚀 ClickUp Docs
ClickUp Docs je více než jen virtuální dokument pro vytváření poznámek a projektových plánů. Představte si jej jako společný pracovní prostor, kde můžete s členy svého týmu diskutovat o nápadech, zapisovat aktualizace projektů a vytvářet seznamy úkolů – a to vše v reálném čase.
Vzhledem k tomu, že každý dokument, který vytvoříte, se automaticky propojí s vaším pracovním postupem, nemusíte se starat o ruční správu čehokoli – ani o tu nejmenší změnu.
🚀 ClickUp Chat
Další funkcí, která v tomto ohledu stojí za zmínku, je ClickUp Chat. Díky kombinaci projektového managementu a chatu v jedné aplikaci je ClickUp skutečně všestrannou aplikací pro práci. Líbí se mi, jak funkce Chat v ClickUp usnadňuje týmům koordinovat úkoly.
Podporuje zobrazení projektů, sledování, synchronizaci a nativní integraci AI ClickUp. To znamená, že můžete komunikovat s členy svého týmu, vyhledávat dokumenty, úkoly a seznamy, vytvářet akční položky pomocí AI a organizovat je ze stejného chatovacího okna.
Zde je názor jednoho z uživatelů:
ClickUp pomáhá zefektivnit nejen projekty mého oddělení, ale i OKR celé mé organizace. ClickUp skutečně rozumí projektovému řízení a splňuje sny projektových manažerů.
ClickUp pomáhá zefektivnit nejen projekty mého oddělení, ale i OKR celé mé organizace. ClickUp skutečně rozumí projektovému řízení a splňuje sny projektových manažerů.
🚀 Řízení projektů s podporou umělé inteligence pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain není běžný asistent s umělou inteligencí. Jedná se o nástroj v rámci platformy, který vás propojí se všemi prvky aplikace. Dokumenty? Ano. Lidé? Samozřejmě. Úkoly? Žádný problém. S ClickUp Brain máte vždy vše na dosah ruky.
A zmínil jsem už, jak neuvěřitelně slibný projektový manažer je tato umělá inteligence? Automatizuje opakující se úkoly, sdílí aktualizace a odesílá připomenutí pouhým jedním kliknutím!
Ale to není vše, co AI umí. S funkcí Connected Search můžete odemknout kolektivní znalosti uložené v každém seznamu, složce a dokumentu ve vašem pracovním prostoru + integrovaných aplikacích. Použijte konverzační jazyk a najděte cokoli doslova odkudkoli.
🚀 Šablona pro správu projektů ClickUp
A to není vše! ClickUp nabízí řadu bezplatných, intuitivních šablon projektů, které vám pomohou nastavit váš projekt během chvilky. Například šablona ClickUp Project Management Template vytvoří plán pro všechny vaše projekty a zvýrazní každý krok od začátku do konce.
Navíc:
- Organizuje úkoly přehledně, abyste se mohli v projektu snadno orientovat.
- Automatizuje sledování pracovních postupů, abyste se mohli soustředit na důležité věci.
- Posiluje spolupráci v týmu, takže můžete přidělovat práci efektivněji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte projekty pomocí ClickUp Tasks a rozdělte složité pracovní postupy na zvládnutelné úkoly.
- Vizualizujte časové osy pomocí Ganttových diagramů ClickUp, abyste mohli nastavit milníky a sledovat pokrok.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp Automations, abyste ušetřili čas a snížili manuální úsilí.
- Sledujte výkonnost týmu prostřednictvím dashboardů ClickUp, které konsolidují data v reálném čase a poskytují praktické informace.
- Pomocí integrace ClickUp můžete do svého pracovního postupu začlenit GitHub, Slack a další nástroje.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se mohou potýkat s mírnou náročností na osvojení
- Omezená offline funkčnost pro mobilní uživatele
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Ačkoli existuje spousta důvodů, proč uživatelé milují ClickUp, pro většinu z nich vyniká jeho přizpůsobitelnost – jako například tato:
ClickUp je pro nás nejjednodušší a nejsnadněji nastavitelný nástroj pro správu projektů. Sledování úkolů je velmi snadné a nabízí mnoho podrobných informací. Sdílení s týmy a zvání nových členů ke spolupráci na tabuli a úkolech je velmi snadné. Integrace s nástroji třetích stran je také možná díky mnoha dostupným aplikacím. Integrace Datadog a ClickUp velmi pomáhá při vytváření úkolů v ClickUp pro události, které je třeba řešit, a tým pak může začít pracovat na těchto událostech. Zákaznická podpora je velmi užitečná. Byl to nejčastěji používaný nástroj v rámci celého našeho projektu.
ClickUp je pro nás nejjednodušší a nejsnadněji nastavitelný nástroj pro správu projektů. Sledování úkolů je velmi snadné a nabízí mnoho podrobných informací. Sdílení s týmy a zvání nových členů ke spolupráci na tabuli a úkolech je velmi snadné. Integrace s nástroji třetích stran je také možná díky mnoha dostupným aplikacím. Integrace Datadog a ClickUp velmi pomáhá při vytváření úkolů v ClickUp pro události, které je třeba řešit, a tým pak může začít pracovat na těchto událostech. Zákaznická podpora je velmi užitečná. Byl to nejčastěji používaný nástroj v rámci celého našeho projektu.
2. Asana (nejlepší pro správu úkolů a týmovou spolupráci)
Asana je oblíbená platforma pro správu projektů, která propojuje týmy z různých oddělení. Obsahuje řadu funkcí, které pomáhají se správou úkolů, přidělováním zdrojů, spoluprací a dalšími prvky správy projektů.
Zejména se mi líbí AI asistent tohoto nástroje. Automatizuje opakující se úkoly, čímž vám šetří čas a námahu. Asana navíc disponuje dobře fungující mobilní aplikací, díky které můžete pracovat odkudkoli!
Nejlepší funkce Asany
- Umožňuje spravovat úkoly pomocí devíti zobrazení projektu, včetně tabule, seznamu a časové osy.
- Poskytuje možnosti sledování času a řízení pracovní zátěže pro týmy.
- Nabízí funkce pro správu portfolia, které umožňují sledovat více projektů najednou.
- Integruje se s dalšími nástroji pro správu projektů, jako jsou Trello a Instagantt.
Omezení Asany
- Příliš mnoho funkcí, které mohou zmást začínající uživatele
- Lze přiřadit pouze jeden úkol najednou, což může být kontraproduktivní.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,21 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 660 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
Tento uživatel má rád Asanu, protože zjednodušuje jeho pracovní postupy a pomáhá mu rychleji se zapracovat.
Je intuitivní, zjednodušený a pomáhá mi soustředit se na dokončení úkolů, místo abych se donekonečna zabýval konfigurací, kterou nakonec stejně opustím. Náš tým se s ním dokáže rychleji seznámit bez dalších pokynů. Nyní ho náš tým používá každý den.
Je intuitivní, zjednodušený a pomáhá mi soustředit se na dokončení úkolů, místo abych se donekonečna zabýval konfigurací, kterou nakonec stejně opustím. Náš tým se může rychleji zapojit bez dalších pokynů. Nyní ho náš tým používá každý den.
3. Wrike (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a sledování projektů)
Dalším na mém seznamu je Wrike, který vám pomůže přizpůsobit pracovní postupy a urychlit projekty. Tento nástroj pro správu projektů se osvědčuje zejména při správě osobních projektů.
Má několik zajímavých funkcí pro správu zdrojů. Mně osobně se líbí jeho schopnost optimalizovat vytížení týmu. Poskytuje přehledný pohled na zvládnutelné úkoly a dostupné zdroje, přesahuje rámec plánování projektů a díky němu je realizace projektů hračkou.
Nejlepší funkce Wrike
- Generuje zprávy v reálném čase pomocí pokročilých analytických nástrojů
- Vizualizuje časové osy a zdroje pomocí dynamických Ganttových diagramů.
- Sleduje čas a vyvažuje pracovní zátěž pomocí integrovaných plánovacích nástrojů.
- Integruje se s nástroji jako Slack, Microsoft Teams, Google Drive a Salesforce.
Omezení Wrike
- Platforma nabízí strmou křivku učení pro nezkušené uživatele.
- Bezplatný tarif má omezené funkce.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 730 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 720 recenzí)
🧠 Zajímavost: Mnoho technik projektového řízení, jako je Ganttův diagram a metoda kritické cesty ( CPM), bylo původně vyvinuto pro vojenské účely během první a druhé světové války, než se rozšířily v podnikání. 🤯
4. Trello (nejlepší pro vizuální organizaci úkolů pomocí Kanban tabulek)
Trello je univerzální aplikace pro správu osobních projektů. Je ideální pro ty, kteří efektivně spravují více projektů. Tento nástroj je vizuálně funkční a obsahuje karty, seznamy a tabule, které vám umožní rychle procházet jednotlivé položky.
Na interaktivní tabuli Kanban můžete přidělovat a organizovat úkoly, sledovat jejich průběh a včas je dodávat. Ale to není vše. Trello také podporuje spolupráci díky integraci s hlavními komunikačními nástroji, jako jsou Gmail a Slack.
Nejlepší funkce Trella
- Poskytuje vizuálně intuitivní tabuli ve stylu Kanban pro správu úkolů.
- Automatizuje pracovní postupy pomocí příkazů Butler a vlastních pravidel
- Nabízí spolupráci na úkolech v reálném čase s funkcemi pro přidávání komentářů.
- Integrace s více platformami, jako jsou Google Drive, MS Teams a Dropbox
Omezení Trella
- Omezené možnosti přizpůsobení, které mohou být limitující pro týmy s různorodými potřebami
- Aplikace nenabízí žádnou nativní funkci pro sledování času.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 630 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 290 recenzí)
Při procházení recenzí jsem si všiml velmi pozitivních hodnocení snadného používání aplikace Trello, například tohoto:
Jeden z nejlepších softwarů, které v naší společnosti používáme. Je velmi snadné se ho naučit a používat. Uživatelské rozhraní je velmi přívětivé, takže se v něm snadno orientuje.
Jeden z nejlepších softwarů, které v naší společnosti používáme. Je velmi snadné se ho naučit a používat. Uživatelské rozhraní je velmi přívětivé, takže se v něm snadno orientuje.
5. Basecamp (nejlepší pro jednoduchou komunikaci v rámci projektu a sdílení souborů)
Basecamp je další ideální software pro správu osobních projektů. Na tomto nástroji se mi líbí vše, od jeho funkcí až po rozhraní. A ano, práce s ním je snadná.
Zejména funkce Basecampu pro spolupráci v reálném čase a hodnocení rizik jsou velmi působivé. Tento software pro správu projektů také poskytuje spolehlivé systémy pro sledování postupu projektů.
Nejlepší funkce Basecampu
- Usnadňuje každodenní sledování pokroku díky automatickým kontrolám a aktualizacím úkolů.
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí přiřazování úkolů a možností opakujících se úkolů.
- Podporuje neomezené ukládání souborů a sdílení dokumentů mezi týmy.
- Integrace s Google Drive, Slack a Zapier pro větší funkčnost
Omezení Basecampu
- Žádný bezplatný tarif, což může být pro některé uživatele nákladné.
- Postrádá pokročilé závislosti úkolů, což ho činí nevhodným pro delší projektové cykly.
Ceny Basecamp
- Na uživatele: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (5 310+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (14 460 recenzí)
Věděli jste? Podle zprávy Wellingtone Project Management 42 % společností uvedlo , že investice do softwaru pro řízení projektů jim přinesla většinu nebo všechny výhody.
6. Smartsheet (nejlepší pro plánování projektů s rozhraním ve stylu tabulkového procesoru)
Pokud hledáte nástroj pro správu projektů, který napodobuje tabulkový procesor, Smartsheet by mohl být tou správnou volbou. Hlavním prodejním argumentem tohoto softwaru je funkce plánování projektů. Díky interaktivním dashboardům a grafům zjednodušuje komplexní projekty od začátku do konce.
Kromě toho se mi líbí funkce Smartsheet pro správu rozpočtu. Sledují vaše výdaje, aby vám pomohly dodržet finanční rámec projektu.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Spravujte více projektů pomocí zobrazení portfolia pro sledování pokroku
- Automatizuje pracovní postupy pomocí přizpůsobených spouštěčů a upozornění, čímž šetří čas.
- Podporuje správu dokumentů s kontrolou verzí a přílohami souborů.
- Poskytuje podrobné reporty s aktualizacemi v reálném čase a přizpůsobitelnými dashboardy.
Omezení Smartsheet
- Rozhraní může být příliš složité, což může nezkušeným uživatelům ztěžovat jeho používání.
- Vyšší ceny pro jednotlivce s omezeným rozpočtem
Ceny Smartsheet
- Pro: 9 $/měsíc na člena
- Podnikání: 19 $/měsíc na člena
- Podnik: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (17 755 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 380 recenzí)
Šablony pro správu projektů Smartsheet se zdají být hitem mezi uživateli, jako je tento:
Velmi se mi líbí rozmanitost šablon a možnost vytvářet si vlastní. Oceňuji automatizaci, která mi umožňuje nastavit například připomenutí. Často používám dashboardy, které mi umožňují prezentovat jasný přehled o stavu projektu. Oceňuji, že k nim má přístup projektový tým a může sledovat aktualizace v reálném čase.
Velmi se mi líbí rozmanitost šablon a možnost vytvářet si vlastní. Oceňuji automatizaci, která mi umožňuje nastavit například připomenutí. Často používám dashboardy, které mi umožňují prezentovat jasný přehled o stavu projektu. Oceňuji, že k nim má přístup celý projektový tým a může sledovat aktualizace v reálném čase.
🔍 Věděli jste? 55 % projektových manažerů uvádí, že mnoho projektů selže kvůli banálním chybám v rozpočtu! Proto je lepší využít každý cent! 💸
7. Nifty (nejlepší pro správu úkolů, cílů a milníků v jednom nástroji)
Nifty je skvělý pracovní prostor pro malé týmy nebo samostatné podnikatele. Ať už chcete vést skupinové diskuse nebo vytvořit plán pro svůj další projekt, tento software pro správu osobních projektů vám to vše usnadní.
I když se mi líbí jeho komplexnost, intuitivní design Nifty je ještě lepší. Tento software pro správu projektů se hladce propojí s vaším pracovním postupem a má přes 2 000 integrací!
Nejlepší funkce
- Automatizuje pracovní postupy projektů pomocí vlastních spouštěčů a závislostí úkolů.
- Přizpůsobte si dashboardy pro sledování pokroku týmu a stavu projektu.
- Podporuje sledování času a správu rozpočtu pomocí integrovaných nástrojů.
- Integruje se s různými aplikacemi pro správu projektů, jako jsou Miro a Jira.
Šikovná omezení
- Chybí pokročilé nástroje pro správu zdrojů
- Bezplatný tarif má omezené funkce, což může být nevýhodou pro individuální použití.
Výhodné ceny
- Navždy zdarma
- Starter: 39 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Podnikání: 124 $/měsíc
- Neomezený: 399 $/měsíc
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (430 recenzí)
8. Monday. com (nejlepší pro týmovou spolupráci a vizuální sledování pokroku)
Monday je bezpochyby mírně pokročilý software pro osobní projektové řízení! Je však správnou volbou, pokud řešíte složité projekty nebo potřebujete software pro správu osobních i profesionálních projektů.
Tento nástroj pro správu projektů je navržen s ohledem na efektivitu. Automatizační funkce, jako jsou pracovní postupy a vlastní spouštěče, snižují manuální zadávání dat. Kromě toho funkce Monday pro sledování času skvěle funguje pro většinu typů projektů.
Nejlepší funkce Monday.com
- Nabízí více než 20 přizpůsobitelných zobrazení tabule, včetně Kanban, časové osy a kalendáře.
- Nabízí pokročilé analytické funkce a reportování projektů s vizuálními dashboardy.
- Přizpůsobte podrobnosti úkolů pomocí nastavení priorit, termínů a přidělených osob.
- Integruje se s jinými softwary pro řízení projektů, jako jsou Workflow a TeamBoard.
Omezení Monday.com
- Funkce mobilní aplikace jsou omezené, takže není vhodná pro lidi, kteří hodně cestují a nemohou být neustále u svého notebooku.
- Pro malé týmy nebo jednotlivé uživatele to může být nákladné.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 9 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 19 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (5 320 recenzí)
9. Microsoft Project (nejlepší pro pokročilé plánování projektů a správu zdrojů)
Dalším pokročilým řešením pro správu projektů, které je na mém seznamu, je Microsoft Project. Tento nástroj je vysoce kolaborativní a univerzální. Funguje jako komplexní řešení pro správu projektů.
Nejlepší funkcí tohoto softwaru je správa zdrojů. Plynule automatizuje distribuci zdrojů vizualizací úkolů a odhadem požadavků, což znamená nulovou chybovost.
Nejlepší funkce Microsoft Project
- Poskytuje podrobné plánování a sledování projektů pomocí Ganttových diagramů a závislostí úkolů.
- Umožňuje stanovení priorit úkolů a plánování pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Sleduje rozpočty, náklady a čas projektů pomocí komplexních funkcí pro vytváření reportů.
- Integrace s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Excel, OneDrive a Teams
Omezení programu Microsoft Project
- Náročná křivka učení z něj činí složitou volbu pro lidi s omezenými znalostmi o používání softwaru pro řízení projektů.
- Omezená funkčnost mobilní aplikace, takže musíte být neustále u svého notebooku.
Ceny Microsoft Project
- Projektový plán 1: 10 $/měsíc na uživatele
- Projektový plán 3: 30 $/měsíc na uživatele
- Project Plan 5: 55 $/měsíc na uživatele
- Project Standard: 679,99 $ (jednorázově)
- Project Professional: 1 129,99 $ (jednorázově)
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- G2: 4/5 (více než 1 610 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 980 recenzí)
Pro mnoho uživatelů je jednou z nejlepších vlastností MS Projects jeho komplexní sada funkcí – stejně jako pro tohoto uživatele:
Jejich přehledná funkce plánování kapacity zjednodušuje naši práci při efektivním přidělování zdrojů. Vynikající jsou také nástroje pro plánování a rozvrhování – vizuální časové osy (Ganttovy diagramy) a sledování závislostí, které nám pomáhají monitorovat postup projektu. A konečně, schopnost softwaru snadno se integrovat s dalšími produkty Microsoftu, jako jsou Excel a Power BI, zlepšuje naše možnosti analýzy dat a vytváření reportů.
Jejich přehledná funkce plánování kapacit zjednodušuje naši práci při efektivním přidělování zdrojů. Vynikající jsou také nástroje pro plánování a rozvrhování – vizuální časové osy (Ganttovy diagramy) a sledování závislostí, které nám pomáhají monitorovat postup projektu. A konečně, schopnost softwaru snadno se integrovat s dalšími produkty Microsoftu, jako jsou Excel a Power BI, zlepšuje naše možnosti analýzy dat a vytváření reportů.
🧠 Zajímavost: Také vás zajímá, proč Bill Gates a Paul Allen pojmenovali svou společnost „Microsoft“? Jedná se o kombinaci dvou slov – mikropočítač (microcomputer) a software. Takže Micro + Soft = Microsoft!
10. Miro (nejlepší pro brainstorming a společné vizuální plánování)
Jako aplikace pro správu projektů je Miro skvělou volbou. Obsahuje seznam užitečných funkcí pro správu projektů. Pokud hledáte nástroj specializovaný na vizualizaci stavu úkolů, oceníte různé pohledy na úkoly, které Miro nabízí. Spolupráce je další oblastí, ve které tento software vyniká.
Ale pro mě je nejlepší částí Miro jeho umělá inteligence. Funguje jako asistent, který vám pomůže vytěžit maximum z každé další funkce softwaru.
Nejlepší funkce Miro
- Poskytuje interaktivní online tabuli pro brainstorming a týmovou spolupráci.
- Podporuje spolupráci v reálném čase s neomezeným prostorem na tabuli a poznámkovými lístky.
- Sleduje průběh projektu pomocí vizuálních indikátorů a aktualizací v reálném čase.
- Integrace s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive, Slack a Microsoft Teams
Omezení Miro
- Někteří uživatelé uvádějí, že není snadné jej spravovat, což může zabrat hodně času.
- Bezplatný tarif má omezení, takže za pokročilé funkce musíte zaplatit.
Ceny Miro
- Navždy zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na člena
- Podnikání: 16 $/měsíc na člena
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 590 recenzí)
11. Jira (nejlepší pro agilní řízení projektů a sledování problémů)
Dovolte mi představit vám nástroj pro správu projektů, o kterém jste pravděpodobně již slyšeli: Jira. Díky své komplexnosti může být Jira užitečným osobním projektovým manažerem.
Bez ohledu na složitost úkolu vám tento nástroj pomůže s jeho plánováním, organizací a prováděním krok za krokem. Dalším aspektem Jira, který se mi líbí, je systém správy závislostí. Zjednodušuje identifikaci a eliminaci úzkých míst v projektu.
Nejlepší funkce Jira
- Poskytuje sledování problémů a projektů s přizpůsobitelnými pracovními postupy pro agilní týmy.
- Automatizuje opakující se úkoly pomocí přizpůsobených pracovních postupů a konfigurací pravidel.
- Usnadňuje spolupráci v reálném čase pomocí komentářů, příloh a zmínek.
- Integrace s Bitbucket, Confluence, GitHub a Slack pro plynulé vývojové pracovní postupy
Omezení Jira
- Má komplexní rozhraní, takže je třeba věnovat čas pochopení platformy.
- Omezené možnosti přizpůsobení, takže získáte pouze řešení pro základní potřeby řízení projektů.
Ceny Jira
- Navždy zdarma
- Standard: 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,53 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 030 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 920 recenzí)
Pro tohoto uživatele vyniká nejvíce efektivita spolupráce v Jira:
Moje celková zkušenost s Jira je opravdu pozitivní. Pomohla mně a mému týmu snadno spolupracovat, sledovat všechny naše úkoly a zvýšit naši produktivitu.
Moje celková zkušenost s Jira je opravdu pozitivní. Pomohla mi a mému týmu snadno spolupracovat, sledovat všechny naše úkoly a zvýšit naši produktivitu.
12. ProofHub (nejlepší pro správu úkolů s integrovanými nástroji pro kontrolu)
Pokud bych měl doporučit software pro správu úkolů speciálně přizpůsobený pro menší organizace, byl by to ProofHub. Tento nástroj umožňuje projektovým manažerům vytvářet úkoly, přiřazovat je, sledovat je a přidělovat zdroje pohodlněji a ve spolupráci s ostatními.
K vizualizaci celého procesu využijte různé pohledy, tabulky, grafy atd. Nejlepší funkcí je pro mě však integrovaný nástroj ProofHub pro kontrolu, který zefektivňuje revize a schvalování.
Nejlepší funkce ProofHub
- Organizuje úkoly pomocí seznamů úkolů, časových os projektů a diskusí.
- Usnadňuje komunikaci v reálném čase pomocí skupinových chatů a diskusí.
- Přizpůsobte pracovní postupy pomocí přiřazování úkolů a opakujících se úkolů
- Integrace s Google Drive, Dropbox a OneDrive pro plynulé sdílení souborů
Omezení ProofHub
- Žádné Ganttovy diagramy ani pokročilé vizualizace projektů
- Integrace jsou omezené, takže se v některých ohledech můžete cítit omezeni.
Ceny ProofHub
- Ultimate Control: 99 $/měsíc
- Essential: 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
13. TeamGantt (nejlepší pro Ganttovy diagramy a vizuální časové osy projektů)
Pokud hledáte nástroj s jednoduchými, ale intuitivními funkcemi pro správu projektů, doporučuji TeamGantt. Tento software vytváří srozumitelné Ganttovy diagramy pro vizuální sledování projektů.
Pokud jste v projektovém řízení nováčkem, funkce jako drag-and-drop builder a sledování milníků vám proces zjednoduší. Líbí se mi také interaktivní uživatelské rozhraní tohoto nástroje, které je snadno ovladatelné a vhodné pro začátečníky.
Nejlepší funkce TeamGantt
- Nabízí vizuální sledování pokroku, které umožňuje efektivně monitorovat stav úkolů a využití zdrojů.
- Sleduje pracovní zátěž, aby zabránil přetížení členů týmu vizualizací přidělených úkolů.
- Usnadňuje komunikaci o úkolech pomocí komentářů v grafech pro plynulou spolupráci týmu.
- Integruje se s nástroji jako ActiveCampaign a 123FormBuilder pro rozšíření funkčnosti.
Omezení TeamGantt
- Minimální funkčnost mobilní aplikace
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů mohou někdy působit nedostatečně.
Ceny TeamGantt
- Pro: 49 $/měsíc na manažera
- Neomezené vše: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TeamGantt
- G2: 4,8/5 (více než 880 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Jak jsem již zmínil, TeamGantt je díky své snadné obsluze a intuitivnosti oblíbený u mnoha uživatelů. Podívejte se, co říká tento uživatel:
S TeamGantt má každý snadný a rychlý přístup k informacím o projektech z jednoho místa. Líbí se mi jednoduchost této funkce, protože mi umožňuje snadno a rychle nastavit nové projekty, čímž šetřím spoustu času. S TeamGantt je velmi snadné stanovit termíny pro celý tým.
S TeamGantt má každý snadný a rychlý přístup k informacím o projektech z jednoho místa. Líbí se mi jednoduchost této funkce, protože mi umožňuje snadno a rychle nastavit nové projekty, což mi šetří spoustu času. S TeamGantt je velmi snadné stanovit termíny pro celý tým.
🔍 Věděli jste, že... Henry Gantt je považován za otce moderního projektového managementu. Americký strojní inženýr a konzultant v oblasti managementu Gantt je známý tím, že v roce 1900 vyvinul Ganttův diagram, vizuální znázornění fází projektu.
14. Zoho Projects (nejlepší pro sledování rozpočtu a automatizaci projektů)
Dalším na mém seznamu je Zoho Projects, jehož cílem je zvýšit produktivitu uživatelů prostřednictvím komplexního dashboardu, který zobrazuje všechny úkoly, milníky, časové osy atd.
Mezi pokročilejší funkce patří sledování problémů, plány a reportování. Ačkoli je pro dosažení maximálních výhod nutné se trochu naučit, jak s ním pracovat, je to vhodný nástroj pro správu projektů, zejména pro týmy pracující na dálku a dbající na náklady.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Automatizuje úkoly pomocí přizpůsobených pracovních postupů, které zefektivňují opakující se procesy.
- Poskytuje přizpůsobitelné panely pro vizualizaci klíčových metrik v reálném čase.
- Zahrnuje integrované sledování času pro přesné fakturace a monitorování produktivity.
- Integruje se s aplikacemi Zoho, jako jsou Zoho CRM, Zoho Books, a nástroji třetích stran, jako jsou Slack a Google Workspace.
Omezení Zoho Projects
- Zastaralé uživatelské rozhraní, které může být výzvou pro technicky zdatné členy týmu
- Aplikace nabízí omezené integrace.
Ceny Zoho Projects
- Navždy zdarma
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (720+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete zrychlit řízení projektů? Naučte se optimalizovat úkoly pomocí automatizace, abyste ušetřili čas strávený opakujícími se úkoly, jako je zasílání připomínek, organizování schůzek atd.
15. Airtable (nejlepší pro vytváření přizpůsobených pracovních postupů s flexibilním databázovým systémem)
V neposlední řadě je na mém seznamu Airtable.
Tento nástroj pro správu projektů nabízí různé základní i pokročilé funkce pro zefektivnění procesů správy projektů. Uživatelé mohou přidělovat úkoly, sledovat jejich průběh, prohlížet zapojené zdroje a mnoho dalšího. Airtable také pomáhá s různými aspekty správy projektů, jako jsou produktové operace, marketing, finance a lidské zdroje.
Nejlepší funkce Airtable
- Kombinuje jednoduchost tabulkového procesoru s funkcemi databáze pro všestranné sledování projektů.
- Podporuje zobrazení Kanban, Kalendář a Mřížka, aby se přizpůsobil různým stylům pracovního toku.
- Nabízí bohatá datová pole, jako jsou přílohy, rozevírací seznamy a zaškrtávací políčka pro vlastní sledování.
- Integruje se s dalšími nástroji pro správu projektů, jako jsou Asana, Trello a Jira.
Omezení Airtable
- Náročné na správu, protože je vhodnější pro velké podniky.
- Nabízí minimální nativní sledování času
Ceny Airtable
- Navždy zdarma
- Tým: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 54 $/měsíc za jedno místo
- Podniková úroveň: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
Airtable se ukazuje jako užitečný pro velké týmy – stejně jako v tomto případě:
Airtable má opravdu pěkné vizuální rozhraní a několik skvělých funkcí pro spolupráci, díky kterým je práce s týmem hračkou. Velkou výhodou je také možnost vytvářet vlastní aplikace bez nutnosti programování.
Airtable má opravdu pěkné vizuální rozhraní a několik skvělých funkcí pro spolupráci, díky kterým je práce s týmem hračkou. Velkou výhodou je také možnost vytvářet vlastní aplikace bez nutnosti programování.
Vyberte si ClickUp, nejlepší software pro správu projektů pro jednotlivce
Řízení projektů může být vyčerpávající, zejména pokud jste samostatný podnikatel nebo freelancer s mnoha klienty. Žonglování s více úkoly, týmy a termíny může být velmi náročné.
Naštěstí správný software pro řízení projektů promění chaos v přehlednost. Existuje sice spousta nástrojů pro řízení projektů, ale ne všechny nabízejí komplexní sadu funkcí pro efektivní řízení projektů.
Právě v tom vyniká ClickUp. Díky intuitivnímu rozhraní, pokročilým systémům pro správu projektů a flexibilitě přizpůsobení se vašim potřebám je bezpochyby jedním z nejlepších nástrojů, které jsou dnes k dispozici.
Nečekejte a změňte způsob, jakým řídíte své projekty. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes – zaregistrujte se zdarma.