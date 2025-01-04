Nejlepší marketingové agentury v Los Angeles, které v roce 2025 posílí váš marketing

Věděli jste, že v USA je více než 30 000 marketingových agentur?
Zejména Los Angeles je domovem několika úžasných agentur, které disponují nejmodernějšími technologiemi, díky nimž se vaše značka dostane na vyšší úroveň.
Pokud hledáte perfektní agenturu se sídlem v LA, která promění vaši značku, udělali jsme za vás domácí úkol a sepsali 30 nejlepších marketingových agentur v Los Angeles.
Pokud tento seznam přeskočíte, můžete přijít o agenturu, která by přesně odpovídala vašim potřebám. Zůstaňte s námi až do konce a posuňte své marketingové aktivity na vyšší úroveň! ?
⏰ 60sekundové shrnutí
- Objevte to nejlepší v LA: Prozkoumejte 30 nejlépe hodnocených marketingových agentur v Los Angeles, které kombinují kreativitu, technologie a strategii, aby transformovaly vaši značku.
- Bezkonkurenční místní odbornost: Agentury v LA vynikají v hypercílených kampaních, crossoverových marketingových akcích v oblasti zábavy a partnerstvích s influencery.
- Nové trendy, které stojí za pozornost: Design zaměřený na mobilní zařízení, personalizace založená na umělé inteligenci a sociální obchod mění podobu marketingového prostředí.
- Zefektivněte řízení projektů s ClickUp: Spravujte reklamní kampaně hladce pomocí nástrojů pro brainstorming, sledování a koordinaci týmu a zajistěte si tak úspěch v marketingu.
- Zde je přehled našeho seznamu: Ogilvy Saatchi & Saatchi Public Haus Agency M&C Saatchi Performance Antonio & Paris inBeat Salted Stone The Bruxton Group 2 Point UMBRELLA SeedX NoGood Eclipse Advertising RPA Zbra Studios Ayzenberg Group Brenton Way Optimist Inc. Intrepid Digital Designory Straight North Bird Marketing Deviate Labs Hawthorne Advertising Pulsar Advertising Social Media 55 Kastner Quigley-Simpson TrixMedia NITRO PLUG
- Ogilvy
- Saatchi & Saatchi
- Agentura Public Haus
- M&C Saatchi Performance
- Antonio & Paris
- inBeat
- Salted Stone
- The Bruxton Group
- 2 body
- UMBRELLA
- SeedX
- NoGood
- Eclipse Advertising
- RPA
- Zbra Studios
- Ayzenberg Group
- Brenton Way
- Optimist Inc.
- Intrepid Digital
- Designory
- Straight North
- Bird Marketing
- Deviate Labs
- Hawthorne Advertising
- Pulsar Advertising
- Sociální média 55
- Kastner
- Quigley-Simpson
- TrixMedia
- NITRO PLUG
- Ogilvy
- Saatchi & Saatchi
- Agentura Public Haus
- M&C Saatchi Performance
- Antonio & Paris
- inBeat
- Salted Stone
- The Bruxton Group
- 2 body
- UMBRELLA
- SeedX
- NoGood
- Eclipse Advertising
- RPA
- Zbra Studios
- Ayzenberg Group
- Brenton Way
- Optimist Inc.
- Intrepid Digital
- Designory
- Straight North
- Bird Marketing
- Deviate Labs
- Hawthorne Advertising
- Pulsar Advertising
- Sociální média 55
- Kastner
- Quigley-Simpson
- TrixMedia
- NITRO PLUG
Přehled marketingových agentur v Los Angeles
Los Angeles je místem, kde se kreativita a technologie spojují a vytvářejí některé z nejúčinnějších marketingových kampaní.
Od ikonických billboardů na Sunset Boulevard po digitální reklamy na globálních obrazovkách – marketingové agentury v LA vědí, jak zviditelnit značky. Odlišuje je však jejich schopnost spojit odvážné nápady s kulturou města.
Klíčové charakteristiky marketingových agentur v Los Angeles
Zde jsou některé z jejich klíčových charakteristik ?
- Lokální kampaně s přesným zacílením: Agentury v LA využívají rozmanitou kulturu města k vytváření kampaní, které jsou globálně škálovatelné a zároveň působí intimně na místní komunity.
- Křížení marketingu v oblasti zábavy: Díky svému postavení v Hollywoodu mnoho agentur v Los Angeles integruje značky do filmů, televizních pořadů a událostí, které zajišťují vysokou míru zviditelnění.
- Integrace influencerů: Díky přístupu k rozsáhlé síti influencerů vytvářejí marketingové agentury v Los Angeles partnerství, která budují důvěryhodnost.
Nové trendy v marketingu v Los Angeles
- Důraz na mobilní zařízení: Vzhledem k tomu, že všichni používají své telefony na cestách, firmy upřednostňují uživatelské prostředí přizpůsobené mobilním zařízením. To znamená zajistit, aby webové stránky vypadaly skvěle a fungovaly dobře na smartphonech.
- Umělá inteligence: Umělá inteligence se také stává významným hráčem. Společnosti ji využívají k personalizaci interakcí se zákazníky, díky čemuž je vše více přizpůsobeno individuálním potřebám.
- Nakupování na sociálních sítích: Sociální sítě jako Instagram a Facebook se stávají oblíbenými místy pro nakupování. Značky z okolí Los Angeles nyní zobrazují své produkty přímo ve vašem feedu, takže je velmi snadné koupit to, co vidíte.
? Věděli jste? O slavném nápisu Hollywood se traduje zábavná pověst, že část „HOLLY“ byla záměrně napsána s chybou jako chytrý marketingový tah.
Výhody najmutí marketingové agentury v Los Angeles
Najmutí marketingové agentury v Los Angeles má oproti spolupráci s interním marketingovým týmem tři hlavní výhody:
1. Široká škála služeb za přijatelnou cenu
V Los Angeles má většina marketingových agentur vše, co vaše značka potřebuje, a to za velmi přijatelné ceny. Budování interního týmu se stejnými dovednostmi? To vás může nakonec stát mnohem víc.
2. Odborné znalosti a znalost místního prostředí
Díky své poloze mají marketingové agentury v LA přímý kontakt s influencery, celebritami a partnery značek, což jim dává významnou výhodu při vytváření úspěšných marketingových strategií a šablon pro vaši značku. Agentury se sídlem jinde nemusí mít stejný přístup.
3. Nové perspektivy a marketingové strategie šité na míru
Někdy stačí jen nový pohled! Marketingová agentura může přinést nové nápady, které posunou vaše marketingové strategie na vyšší úroveň. Podívají se na vaši firmu zvenčí a odhalí příležitosti nebo výzvy, které vám možná unikly.
30 nejlepších marketingových agentur v Los Angeles
1. Ogilvy
Tato kreativní agentura, založená v roce 1948 Davidem Ogilvym, pevně věří v kreativitu bez hranic.
Každý projekt sdružuje odborníky v oblasti reklamy, brandingu, zákaznické zkušenosti, PR a digitální transformace, aby vytvořili působivé řešení.
⛳ Oblast specializace
Silnou stránkou agentury Ogilvy je reklama. Jako kreativní digitální agentura vytváří reklamní kampaně, které oslovují cílovou skupinu na emocionální úrovni. Zaměřuje se na globální značky a giganty v oboru a je ideální volbou pro podnikový marketing.
? Specializace
- Reklamní kampaně
- Budování značky
- PR a komunikace
?️ Klientela
McDonald’s, Samsung, Supercell
?Los Angeles Umístění: Wilshire Boulevard
? Cílový sektor: Tvorba integrovaných marketingových kampaní pro potravinářský a nápojový průmysl, herní průmysl a technologické inovátory.
2. Saatchi & Saatchi
Saatchi & Saatchi, součást francouzské skupiny Publicis Groupe, je známá svými kreativními komunikačními a marketingovými plány.
Vycházejí z principu „Nic není nemožné“ a zabývají se vším od kreativního plánování a positioning značky až po organické a placené marketingové strategie. Navíc se věnují i vývoji webových stránek. To je opravdová „všestrannost“.
⛳ Oblast specializace
Saatchi & Saatchi je lídrem ve vývoji integrovaných reklamních kampaní pro televizi, digitální média, sociální sítě, zážitkové marketingové aktivity a další. Jejich holistický přístup zajišťuje, že každý kontaktní bod působí propojeně a soudržně.
? Specializace
- Placená reklama
- Služby v oblasti vývoje webových stránek
- Datově řízený a programatický marketing
?️ Klientela
Toyota, Procter & Gamble, Visa
?Los Angeles Umístění: Aviation Boulevard
? Cílová skupina: Vytváření kulturně zakotvených kampaní pro globální spotřebitelské značky, automobilový průmysl a několik skupin malých a středních podniků.
3. Public Haus Agency
Public Haus je PR agentura v Los Angeles, která spolupracuje se značkami zaměřenými na životní styl spotřebitelů a ambiciózními startupy. Její výjimečnost spočívá v tom, že se specializuje na komunikaci značky. Podle vlastních slov se Public Haus zaměřuje na to, aby pomáhala klientům myslet ve velkém, vyniknout a rychle růst.
⛳ Oblast specializace
Hlavní odbornost agentury Public Haus spočívá v mediálním pokrytí, kampaních s influencery s ohromujícím návratem investic a systémech distribuce videa.
? Specializace
- PR
- Influencer marketing
- Produkce a distribuce videa
?️ Klientela
Auto Supply, Beast Health, Chevron
?Los Angeles Umístění: Ventura Boulevard
? Cílová skupina: Vytváření PR kampaní, kampaní s influencery a digitálních kampaní pro značky v oblastech aktivního životního stylu, automobilového průmyslu, wellness, potravin, vína a lihovin a popkultury.
4. M&C Saatchi Performance
Skupina M&C Saatchi Group urazila od svého založení v roce 1995 dlouhou cestu. Dnes je to společnost poskytující komplexní kreativní řešení s divizí pro digitální růstový marketing. Pokrývá všechny oblasti digitálního marketingu a služby založené na datech, jako je segmentace zákazníků a modelování celoživotní hodnoty (LTV).
⛳ Oblast specializace
M&C Saatchi Performance se zaměřuje na výkonnostní marketing, se zvláštním zaměřením na marketing aplikací. Od roku 2006 pomáhá značkám rozvíjet některé z největších aplikací na trhu – rozšiřuje jejich uživatelskou základnu a dělá z nich známá jména na globálních trzích.
? Specializace
- Marketing aplikací
- Optimalizace pro App Store
- Analýza dat
?️ Klientela
Amazon, Soundcloud, Canva
?Los Angeles Umístění: Beverly Hills
? Cílový sektor: Podpora růstu značek v oblasti technologií, zábavy a mobilních zařízení prostřednictvím výkonnostního a aplikačního marketingu
5. Antonio & Paris
Antonio & Paris nabízí své služby v oblasti „Roznícení lásky mezi značkami a spotřebiteli“. Jejich služby jsou rozděleny do tří klíčových oblastí: strategie značky, identita značky a zkušenost se značkou. V rámci těchto tří vertikál se zabývají vším od plánování marketingových strategií po prototypování a smyslové branding (zvuk a vůně).
⛳ Oblast specializace
A&P má tým odborníků na branding a vše, co dělá, se zaměřuje výhradně na branding, UI/UX, obsahovou strategii a animace. Za své vynikající brandingové kampaně získala řadu prestižních ocenění, jako jsou Webby, IDA a Addy.
? Specializace
- Animace a pohyblivé grafiky
- Filmová produkce
- Smyslové branding
?️ Klientela
The Franklin Institute, Microsoft, American Express
?Los Angeles Umístění: West 5th Street
? Cílová skupina: Tvorba emocionálních marketingových kampaní pro trhy B2B/B2C s řešeními, jako je smyslové branding a vývoj obsahu.
6. inBeat
inBeat je agentura zabývající se influencer marketingem a placenou reklamou se sídlem v kanadském Montrealu. V Los Angeles se však zaměřuje výhradně na influencer marketing. Disponuje největší databází influencerů na TikToku a Instagramu s více než 25 000 tvůrci.
⛳ Oblast specializace
inBeat vyniká v kombinování placených médií a marketingu mikroinfluencerů za účelem vytváření měřitelných kampaní. Díky největší síti influencerů v Los Angeles dokážou najít tvůrce, kteří perfektně odpovídají vašemu rozpočtu a odvětví.
? Specializace
- Marketing na sociálních sítích
- Vzorky produktů
?️ Klientela
Bumble, New Balance, Native
?Los Angeles Umístění: Flower Street
? Cílová skupina: Realizace trendových kampaní UGC prostřednictvím mikroinfluencer marketingu pro značky D2C, střední školy, zdravotnictví a mobilní aplikace.
7. Salted Stone
Salted Stone se zaměřuje na pomoc B2B firmám v růstu a jako oficiální partner agentury HubSpot disponuje nástroji a know-how, aby toho dosáhla. Zaměřuje se na využití HubSpot k maximalizaci generování potenciálních zákazníků a konverzí, zejména v B2B světě.
⛳ Oblast specializace
Salted Stone se specializuje na integraci HubSpot do vašeho prodejního procesu. Nastaví plně automatizované prodejní procesy a vyškolí váš tým, aby je efektivně využíval.
? Specializace
- Integrace a onboardování HubSpot
- Prodej, CRM a návrh webových stránek
?️ Klientela
Centrix, Brugal Rum, Barlean’s
?Umístění v Los Angeles: Monrovia
? Cílový sektor: Optimalizace B2B prodeje a marketingu pomocí integrace HubSpot, RevOps a strategií zaměřených na konverzi pro růst značky
8. The Bruxton Group
Společnost Bruxton Group v Los Angeles vytváří výjimečné produktové obaly a zároveň zajišťuje positioning vaší značky a strategii kampaně. A pokud nemáte identitu značky, navrhnou ji od základu a dokonce ji hladce integrují do uživatelského rozhraní/uživatelské zkušenosti vašeho webu nebo aplikace.
⛳ Oblast specializace
Bruxton Group se specializuje na copywriting, grafický design a design značky. Vyvíjí také etikety na produkty, jako jsou láhve, plechovky, tuby a jakékoli jiné obaly, které potřebujete.
? Specializace
- Design obalů
- UI a UX design
?️ Klientela
Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds
?Los Angeles Umístění: Santa Monica
? Cílová skupina: Návrh prémiových obalů pro značky nápojů, osobní péče a zdraví a wellness
9. 2 Point
2 Point působí na trhu od roku 2006 a vyrostla v marketingovou agenturu poskytující komplexní služby s působností po celých Spojených státech. Je známá vytvářením úžasných animovaných webových stránek, správou PPC reklamních kampaní, SEO, e-mailovým marketingem a prakticky vším, co souvisí s digitálním světem.
⛳ Oblast specializace
Oblastí specializace společnosti 2 Point je webdesign – navrhují úchvatné animované webové stránky, které nejsou pro každého. To je patrné z jejich portfolia webdesignu, které zahrnuje několik poutavých projektů.
? Specializace
- Webdesign
- Optimalizace pro vyhledávače
- Správa sociálních médií
?️ Klientela
InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech
?Los Angeles Umístění: South Alameda Street
? Cílový sektor: Poskytování multikanálového marketingu a animovaných webových stránek v oblasti zdravotnictví, maloobchodu, zemědělství a pohostinství.
10. UMBRELLA
UMBRELLA je butiková digitální marketingová agentura se sídlem v Los Angeles, která překonává své možnosti. Specializuje se na tvorbu obsahu a marketing na sociálních médiích, ale nabízí také celou řadu digitálních marketingových služeb, které vaše značka potřebuje.
Společnost UMBRELLA byla založena v roce 2016 a vyznačuje se svým talentem pro tvorbu obsahu ve formě videí, grafických návrhů nebo profesionální fotografie.
⛳ Oblast specializace
Agentura UMBRELLA se odlišuje tvorbou obsahu, kterou hrdě prezentuje na své domovské stránce. Specializuje se na vytváření vysoce kvalitního fotografického a video obsahu, včetně kreativního vedení, fotografie, grafického designu, videoprodukce a postprodukce.
? Specializace
- Design produktu/obalu
- Tvorba obsahu (video + fotografie)
- Návrh loga
?️ Klientela
Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle
?Los Angeles Umístění: West Hollywood
? Cílová skupina: Tvorba vysoce kvalitního kreativního obsahu (fotografie/videa) pro e-commerce, módu a technologické startupy
11. SeedX
Společnost SeedX, založená v roce 2015, si klade za cíl redefinovat služby agentur zaměřených na růst. Nabízí SEO, PPC, marketing na sociálních médiích, branding, obsahový marketing, webdesign a vývoj.
Navíc, pokud jste zahlceni nástroji jako CRM, CDP nebo CMS platformy, SeedX vám pomůže zjistit, které mar-tech nástroje nejlépe vyhovují vašim potřebám, a přizpůsobit je vašim datům a týmu.
⛳ Oblast specializace
SeedX se specializuje na řešení HubSpot a digitální transformaci. Zaměřuje se především na B2B a e-commerce, ale nabízí také inbound marketing, revenue operations, marketing ve vyhledávačích (SEM), PR, e-mailový marketing a další služby.
? Specializace
- Integrace Hubspot
- SEM a SEO
- Generování potenciálních zákazníků
?️ Klientela
Google, Harvardská univerzita, AARP
?Los Angeles Umístění: South Figueroa Street
? Cílový sektor: Podpora růstu B2B a e-commerce podniků prostřednictvím integrace HubSpot, nákupu médií a generování potenciálních zákazníků.
12. NoGood
NoGood, založená v roce 2017, je digitální marketingová agentura se sídlem v New Yorku a druhou pobočkou ve slunném Los Angeles. Odlišuje ji schopnost budovat škálovatelné rámce pro generování potenciálních zákazníků, které vás spojí s vysoce kvalitními potenciálními zákazníky využívajícími umělou inteligenci.
⛳ Oblast specializace
NoGood vyniká v oblasti digitálních marketingových strategií pro celý prodejní trychtýř a specializuje se na sociální reklamy, výkonnostní branding a CRO s cílem dosáhnout měřitelného růstu. Jsou mistry v používání marketingové analytiky k optimalizaci strategií a maximalizaci návratnosti investic.
? Specializace
- Marketing životního cyklu
- Fractional CMO
- Generování potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence
?️ Klientela
TikTok, Nike, Amazon
?Los Angeles Umístění: West Hollywood
? Cílová oblast: Podpora růstu značek v oblastech SaaS, zdravotnictví, fintech, B2B, spotřebitelský sektor a AI prostřednictvím marketingových strategií zaměřených na celý prodejní proces.
?Věděli jste, že kdyby bylo Los Angeles samostatným státem, jeho ekonomika by předčila Saúdskou Arábii, Švýcarsko a Švédsko?
13. Eclipse Advertising
Eclipse je agentura zabývající se marketingem v oblasti zábavy. Stačí se podívat na seznam jejích klientů a hned vám bude jasné proč! Nabízí různé služby, včetně tištěné, digitální a venkovní (OOH) reklamy. Mezi její klienty patří někteří z nejvýznamnějších hollywoodských producentů, a proto je Eclipse ideální volbou pro všechny, kdo se pohybují v zábavním průmyslu a hledají špičkové marketingové služby.
⛳ Oblast specializace
Eclipse je expertem na marketing filmů, webových seriálů a televizních pořadů se silným zaměřením na distribuci digitální reklamy. V městě jsou nejznámější díky svému přístupu, který klade důraz na zábavu a vizuální vyprávění příběhů.
? Specializace
- Tvorba video obsahu
- Vizuální storytelling a design
?️ Klientela
Disney, Marvel Studios, Fox Studios
?Los Angeles Umístění: Burbank
? Cílový sektor: Tvorba OOH a zábavních marketingových materiálů pro hry a značky vizuálních médií
14. RPA
Společnost RPA, založená v roce 1986, je další reklamní agenturou poskytující komplexní služby s mottem „Lidé. Vztahy. Výsledky.“ RPA se zabývá vším – od strategických marketingových plánů a tištěné reklamy až po jiné audiovizuální formy reklamy. Odlišuje ji ochota přijímat zakázky z méně známých segmentů, jako je energetický sektor.
⛳ Oblast specializace
RPA má rozsáhlé zkušenosti v automobilovém průmyslu. Ačkoli vytvořila pozoruhodné kampaně pro několik značek v oblasti zdravotnictví a energetiky, zdaleka jich není tolik, kolik jsme našli pro automobilový průmysl. Je jasné, jak hluboko v tomto odvětví jsou!
? Specializace
- Sportovní marketing
- Kreativní automatizace
?️ Klientela
Honda, Marathon, Homes. com
?Los Angeles Umístění: Colorado Avenue, Santa Monica
? Cílová oblast: Vytváření poutavých reklamních zážitků v oblasti sportu, automobilů, zdravotnictví, cestovního ruchu a energetiky.
15. Zbra Studios
Zbra Studios se zaměřuje na tři základní služby: design webových stránek, SEO a optimalizaci konverzí. Zabývají se sice také budováním značky a digitálním marketingem pro stávající klienty, ale jejich hlavním zaměřením je zvládnutí těchto tří oblastí.
⛳ Oblast specializace
Zbra Studios je expertem na webdesign a od svého založení v roce 2004 vytvořila více než 490 webových stránek. V roce 2024 také získala ocenění „Nejlepší umělecké zpracování webové stránky” na Vega Awards a ocenění „Nejlepší sportovní webová stránka” na NYX Awards.
? Specializace
- Webový design založený na datech
- Heat mapping a integrace CRM
?️ Klientela
FirstLight Home Care, Dream Vacations, My Super Lawyer
?Los Angeles Umístění: Silver Lake Boulevard
? Cílový sektor: Návrh vysoce výkonných webových stránek pro franšízové společnosti a značky z žebříčku Fortune 500
16. Ayzenberg Group
Ayzenberg je agentura zabývající se marketingem na sociálních médiích s více než 30 lety zkušeností se sdílením progresivních příběhů značek. Nyní je to agentura zabývající se integrovaným marketingem s důrazem na AI a sociální média, která nabízí celou řadu služeb, včetně správy kampaní, strategie značky a průzkumu trhu.
⛳ Oblast specializace
Ayzenberg je lídrem v oblasti marketingu her. Navrhli marketingové kampaně pro řadu her, včetně herní konzole Xbox a některých jejích doplňků.
? Specializace
- Marketing na sociálních sítích
- Tvorba obsahu
- Vysílací marketing
?️ Klientela
Microsoft, Pokémon GO, Xbox
?Los Angeles Umístění: Walnut Street
? Cílový sektor: Tvorba inovativních mediálních, sociálních a influencer marketingových kampaní pro odvětví her, zábavy a spotřební elektroniky.
17. Brenton Way
Brenton Way je další marketingová agentura v Los Angeles, která poskytuje téměř vše, co můžete od agentury zabývající se růstovým marketingem očekávat. Jejich tým se zabývá PPC reklamami, budováním značky, marketingem na sociálních médiích, e-mailovým marketingem a SEO. Klientům také nabízejí speciální reportovací panel, kde můžete sledovat výsledky práce, kterou pro vás vykonávají.
⛳ Oblast specializace
Brenton Way se specializuje na optimalizaci konverzí. Vyvinula několik proprietárních nástrojů pro sledování akcí uživatelů na vašem webu a využívá tyto údaje ke zvýšení počtu registrací nebo prodejů. Tým společnosti má také zkušenosti se zvyšováním příjmů z existujícího provozu.
? Specializace
- SEO
- PR
- Optimalizace konverzního poměru
?️ Klientela
T-Mobile, Adidas, Foreo
?Los Angeles Umístění: Wilshire Boulevard
? Cílová skupina: Poskytování digitálních marketingových strategií a kampaní přizpůsobených pro odvětví jako automobilový průmysl, kosmetika, hry, SaaS a zdraví.
18. Optimist Inc.
Agentura Optimist byla založena v roce 2009 a sídlí v Los Angeles. Zaměřuje se na dvě hlavní oblasti marketingu: branding a zkušenosti. V rámci těchto dvou oblastí Optimist poskytuje tvorbu obsahu, design, balení, produkci akcí a další služby.
⛳ Oblast specializace
Optimist Inc. vyniká tvorbou nezapomenutelných prostorových návrhů a řešení AR/VR. Jsou odborníky na transformaci prostorů a využívání imerzivních technologií k oživení značek.
? Specializace
- Tvorba video obsahu
- Produkce akcí
?️ Klientela
Red Bull, Nike, Uber Eats
?Los Angeles Umístění: West 104th Street
? Cílová skupina: Vytváření poutavých zážitků pro odvětví jako móda, B2B a životní styl
19. Intrepid Digital
Intrepid Digital je agentura v Los Angeles, která poskytuje komplexní služby a zaměřuje se na pomoc malým a středním podnikům zaměřeným na růst, investorům PE a organizacím první úrovně. Mezi její klíčové služby patří SEO, PPC, CRO, content marketing, optimalizace profilu Google Business a správa sociálních médií.
Odlišují se používáním nejmodernějších marketingových technologií při auditech obsahu, analýzách mezer a pokročilé správě dat.
⛳ Oblast specializace
Agentura Intrepid se specializuje na ad hoc marketingové služby a SEO. Spolupracovala s mnoha klienty z těchto odvětví a získala bohaté zkušenosti, které využívá při tvorbě strategií. Mezi platformami jsou odborníky na práci s Shopify, WordPress a Salesforce.
? Specializace
- Obsahový marketing
- Ad hoc marketingové služby
- Optimalizace GMB
?️ Klientela
Expedia, Amazon, Compass
?Los Angeles Umístění: South Flower Street
? Cílová skupina: Poskytování digitálních marketingových strategií a kampaní pro odvětví jako právo, cestovní ruch, potraviny a nápoje, blockchain a SaaS.
Věděli jste, že... 80 % marketérů považuje tvorbu obsahu za svou nejvyšší prioritu. Proč? Protože kvalitní obsah buduje důvěru a zaujme publikum jako nic jiného.
20. Designory
Podle názvu byste mohli mít dojem, že se jedná pouze o designovou agenturu, ale Designory je mnohem víc. Jedná se o kreativní centrum poskytující komplexní služby, které se zabývá vším od sociálních médií a content marketingu po digitální strategii, SEO, placené reklamy a integrované cross-channelové kampaně.
⛳ Oblast specializace
Designory se specializuje na tvorbu obsahu pro digitální, tištěné a video platformy. Jejich skutečnou silnou stránkou je integrovaný marketing, kde kombinují storytelling se strategií a vytvářejí tak kampaně napříč různými kanály.
? Specializace
- Správa reklam a kampaní
- Marketingová strategie a plánování
- Návrh webových stránek a aplikací
?️ Klientela
Nissan, HP, Audi
?Umístění v Los Angeles: Long Beach
?Cílová skupina: Poskytování integrovaných marketingových řešení pro odvětví jako automobilový průmysl a technologie
21. Straight North
Posláním společnosti Straight North je „Zvyšovat příjmy našich klientů.“ Byla založena v roce 1997, dlouho předtím, než se internet stal populárním. Dnes se zaměřuje výhradně na digitální marketing a nabízí služby jako SEO, placenou reklamu, webdesign/vývoj a kreativní design.
Jejich odborné znalosti jsou ideální pro malé firmy, které chtějí posílit marketing své značky a podpořit růst svého podnikání.
⛳ Oblast specializace
Straight North je expertem na získávání odkazů a copywriting. To znamená, že dokáže odvést vynikající práci v oblasti SEO, designu webových stránek, reklamních textů a celkové tvorby obsahu.
? Specializace
- Video služby
- SEO
- Fotografie, brožury a design propagačních materiálů
?️ Klientela
University of Wisconsin, DFin, Clover
? Cílová skupina: Poskytování služeb digitálního marketingu a webdesignu pro B2B a B2C organizace všech velikostí.
22. Bird Marketing
Bird Marketing, marketingová agentura se sídlem ve Velké Británii, která poskytuje komplexní služby, se prosadila také v USA. Působí od roku 2010 a specializuje se na digitální marketing zaměřený na návratnost investic, který buduje loajalitu ke značce. Od vývoje webových stránek přes SEO a marketing na sociálních médiích až po design identity značky nabízí vše, co byste od špičkové kreativní digitální agentury očekávali.
⛳ Oblast specializace
Při bližším pohledu na portfolio společnosti Bird je zřejmé, že její hlavní kompetencí je webdesign. Společnost realizovala stovky projektů v oblasti webdesignu a vývoje webových stránek pro firmy po celém světě.
? Specializace
- Webový design a vývoj
- Marketing na sociálních sítích
?️ Klientela
Arab Bank, Huawei, Aramex
?Los Angeles Umístění: Century Park
? Cílový sektor: Poskytování marketingových a webových řešení pro odvětví jako výroba, elektronický obchod, finance a technologie
23. Deviate Labs
Společnost Deviate Labs, založená raketovým inženýrem a investičním bankéřem, spolupracuje s firmami všech velikostí, od start-upů po renomované průmyslové giganty. Mezi její služby patří růstový marketing, obsahový marketing a implementace automatizovaných prodejních procesů.
⛳ Oblast specializace
Deviate Labs je expertem na růst a stunt marketing ze svého seznamu služeb. Dosud spolupracovali s několika značkami se zaměřením na tyto služby.
? Specializace
- Zvuková identita
- Stunt marketing
- Programatická reklama
?️ Klientela
Michael Marquart, HR Cloud, Radix
?Los Angeles Umístění: Santa Monica Boulevard
? Cílový sektor: Posílení B2B SaaS společností pomocí marketingu zaměřeného na růst, obsahových strategií, stunt marketingu a zvukového brandingu.
24. Hawthorne Advertising
Hawthorne Advertising se specializuje na vytváření plně integrovaných marketingových řešení zaměřených na analýzu dat, strategii a placenou reklamu na více kanálech. Navíc nabízí specializované reportovací panely s přizpůsobenými KPI, aby klienti mohli sledovat jejich práci.
Pokud však hledáte SEO nebo organický marketing, tyto agentury vám to nenabízejí.
⛳ Oblast specializace
Portfolio společnosti Hawthorne odráží bohaté zkušenosti v oblasti mediální strategie a akvizic. Téměř všichni její klienti do určité míry využívají její mediální služby pro PR a brandingové aktivity, takže musí vědět, co dělají!
? Specializace
- Copywriting / Scénáristika / Storyboarding
- Pohyblivá grafika a animace
?️ Klientela
Dyson, Los Angeles Times, L’Oréal
?Los Angeles Umístění: West 5th Street
? Cílový sektor: Poskytování přizpůsobených multikanálových marketingových řešení pro odvětví technologií, krásy a zdraví s cílem zvýšit dosah napříč více kanály.
25. Pulsar Advertising
Pulsar je přesně tím, co říká jejich slogan: „Jak dobří můžeme být?“ Stručně řečeno, jedná se o reklamní a marketingovou agenturu, která nabízí celou řadu služeb. Kromě svých obecných služeb (SEO/SEM, marketing na sociálních médiích a PR) nabízí Pulsar také audity zákaznické zkušenosti, analýzy trendů a návrhy aplikací/her.
⛳ Oblast specializace
Hlavním zaměřením agentury Pulsar Advertising je reklama, která disponuje rozsáhlým portfoliem digitálních a sociálních reklamních kampaní. Jsou obzvláště dobří v tvorbě emotivních videoreklam, které oslovují diváky.
? Specializace
- Audit a mapování CX
- Balení a označování
- Komunitní a obchodní dosah
?️ Klientela
Daňový úřad státu Virginie, EZ Pass, OC Health Care Agency
?Los Angeles Umístění: Wilshire Boulevard
? Cílová skupina: Poskytování marketingových a reklamních řešení pro odvětví jako doprava, zdravotnictví, veřejný sektor a spotřební zboží.
26. Sociální média 55
Nenechte se zmást názvem – Social Media 55 je mnohem víc než jen agentura zabývající se marketingem na sociálních médiích. Od roku 2014 poskytuje širokou škálu služeb, včetně výroby videí, designu mobilních aplikací, designu UI/UX, SEO, e-mailového marketingu a brandingu. S touto nabídkou se snadno vyrovná agenturám zabývajícím se komplexním digitálním marketingem.
⛳ Oblast specializace
Tým Social Media 55 skutečně dostává svému jménu – je absolutním odborníkem na sociální média. Jeho portfolio je plné úspěšných kampaní, které přinášejí výsledky.
? Specializace
- Služby WordPress
- Influencer marketing
- E-mailový marketing
?️ Klientela
Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square
?Los Angeles Umístění: Wilshire Boulevard
? Cílová skupina: Poskytování řešení pro správu sociálních médií a marketingu napříč odvětvími, včetně CBD, svatebních služeb a instalatérství, vedle e-commerce, realit a práva.
27. Kastner
Kastner, dříve známá jako Kastner & Partners, je globální marketingová agentura s osmi pobočkami v USA a Evropě. Nabízí služby v oblasti strategie značky, sociální strategie, storytellingu, reklamy, vývoje webových stránek/aplikací a další služby digitálního marketingu.
⛳ Oblast specializace
Kastner se specializuje na vytváření globálních kampaní značek prostřednictvím síly storytellingu a výjimečných zákaznických zkušeností.
? Specializace
- Sportovní marketing
- Zážitkový marketing
- Správa komunity
?️ Klientela
Red Bull, Jockey, Adidas
?Los Angeles Umístění: La Cienega Boulevard
? Cílová skupina: Specializuje se na kreativní reklamu a strategii značky, především pro lifestylové a sportovní značky.
28. Quigley-Simpson
Společnost Quigley-Simpson, založená v roce 2002, nabízí základní služby v oblasti brandingu, reklamy a projektového managementu. Je známá svým jedinečným přístupem k reklamě zaměřené na reakci značky, který přináší skutečné výsledky.
⛳ Oblast specializace
Quigley-Simpson je expertem na mediální strategii a akvizice. Téměř všechny případové studie na jeho webových stránkách ukazují, že jeho klienti využívají kromě dalších doplňkových služeb také jeho služby v oblasti správy médií.
? Specializace
- Plánování scénářů založené na umělé inteligenci
- Služby v oblasti účtů a marketingu
?️ Klientela
Marriott Hotels, hasičský sbor v Los Angeles, United Explorer
?Los Angeles Umístění: Wilshire Boulevard
?Cílová skupina: Vytváření cílených marketingových kampaní pro spotřební zboží, finanční služby, neziskové organizace a značky v oblasti wellness.
29. TrixMedia
TrixMedia je reklamní a digitální brandingová agentura, která působí od roku 2003. Navrhuje identitu značky, loga, obalové materiály, brandingovou a marketingovou strategii a webové stránky. Pro své klienty také spravuje SEO a marketing na sociálních médiích.
⛳ Oblast specializace
Portfolio společnosti TrixMedia je plné projektů v oblasti brand identity a designu obalů, což dokazuje její odbornost v této oblasti. Má dokonce i několik produktových designů, takže je profesionálem ve všem, co souvisí s designem!
? Specializace
- Grafický design
- Názvy, loga a design značky
?️ Klientela
Hilton, Coca-Cola, Starbucks
?Los Angeles Umístění: Beverly Hills
? Cílový sektor: Poskytování kreativních designových a marketingových řešení pro odvětví jako móda, krása a spotřební zboží.
30. NITRO PLUG
NITRO PLUG, poslední agentura na našem seznamu, se na rozdíl od jiných agentur, které se více zabývají budováním značky, zaměřuje především na zvýšení návštěvnosti a příjmů svých klientů.
Všechny služby společnosti NITRO PLUG, včetně lokálního SEO, národního SEO, PPC reklamy, e-mailového marketingu, marketingu na sociálních médiích a PR managementu, jsou zaměřeny na zvýšení návštěvnosti webových stránek a generování potenciálních zákazníků obecně.
⛳ Oblast specializace
NITRO PLUG má rozsáhlé zkušenosti v oblasti generování potenciálních zákazníků. Využívá pokročilé strategie a nástroje, včetně PPC a SEO, k vytváření kampaní, které přinášejí měřitelné výsledky.
? Specializace
- SEO
- E-mailový marketing
- Generování potenciálních zákazníků
?️ Klientela
Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction
?Los Angeles Umístění: Wilshire Boulevard
? Cílový sektor: Specializace na generování potenciálních zákazníků a marketingová řešení pro stavebnictví a právní odvětví
Klíčové faktory při výběru marketingové agentury v Los Angeles
Nyní už víte, že v Los Angeles není nedostatek skvělých marketingových agentur. Je však třeba zvážit ještě jeden problém: „Výběr!“
S možností výběru přichází i zmatek. ??
Výběr správné marketingové agentury však nemusí být složitý. Při výběru mějte na paměti tyto tři faktory a máte polovinu práce za sebou.
? Vyhodnocení marketingových potřeb a cílů
Prvním krokem je rozčlenění vašich marketingových cílů. Vyhodnoťte své cíle, abyste pochopili, čeho chcete svými kampaněmi dosáhnout.
Zeptejte se sami sebe na následující otázky, abyste zúžili své marketingové cíle:
✅ Jaké konkrétní problémy se snažíte pomocí marketingu vyřešit (např. nízká návštěvnost webových stránek, špatná viditelnost značky, nízká míra konverze)?✅ Na kterých platformách je vaše cílová skupina nejaktivnější – sociální média, vyhledávače nebo e-mail?✅ Potřebujete krátkodobé výsledky, jako je výkonnost kampaně, nebo dlouhodobé strategie budování značky?✅ Jak budete měřit úspěch – vyšší návštěvnost, lepší zapojení nebo vyšší tržby?
? Hodnocení zkušeností a reputace agentury
Poté, co si vytvoříte jasnou představu, vyhledejte agentury, které odpovídají vašim potřebám. Až budete mít na mysli několik agentur, zúžte svůj výběr. Prozkoumejte agentury, podívejte se na kampaně, na kterých pracovaly, a zjistěte, zda vás něco zaujme.
Při projednávání rozsahu práce mějte na paměti následující otázky:
✅ Odkud čerpají kreativní inspiraci?
✅ Měli v minulosti zkušenosti s podobnými projekty?
✅ Rozumí vašim obchodním cílům?
? Porozumění cenovým modelům a rozpočtování
Jak se říká: „Existuje dobré, levné a rychlé. Můžete si vybrat jen dvě z těchto možností.“
Při výběru agentury je klíčové jasné stanovení cen. Svoji agenturu informujte přímo o svých prioritách (kvalita, rozpočet nebo rychlost). To vám pomůže stanovit cíle pro všechny zúčastněné a navázat úspěšné partnerství.
Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit:
✅ Je jejich cenový model pevný, variabilní nebo kombinovaný?
✅ Existují skryté poplatky? Požádejte o transparentnost předem.
✅ Požádejte o rozpis nákladů, abyste se vyhnuli překvapením v budoucnu.
ClickUp pro řízení marketingových projektů a spolupráci
Výběr marketingové agentury je jedna věc, ale spolupráce s ní je věc druhá. Potřebujete komplexní řešení pro správu projektů, jako je ClickUp, které zajistí špičkovou komunikaci a transparentnost.
Jako všestranná aplikace pro práci, nástroje ClickUp pro týmovou spolupráci a řízení marketingových projektů centralizují vše, aby se nic neztratilo v chaosu. Pojďme prozkoumat, jak ClickUp zjednodušuje „všechno, co souvisí s prací“?
? Hladké shromažďování požadavků
Rozjeďte své kampaně s přehledem pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
Ve zkratce:
- Nakreslete a oživte nápady svého týmu pomocí intuitivních gest. Je to stejně jednoduché jako používání papíru a tužky (ale chytřejší).
- Propojte své tabule přímo s úkoly ClickUp. Jediným kliknutím proměňte své nápady v projekty, které může sledovat každý.
- Přidejte živé aktualizace do svých tabulek, aby se váš tým nebo agentura mohla okamžitě sladit – bez nekonečného přetahování.
- Sdílejte své tabule, vložte je do svého pracovního prostoru ClickUp nebo je exportujte jako soubory PDF, aby vám nic neuniklo.
„Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.“
„Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.“
? Spravujte více kampaní pomocí specializovaných projektů
Představte si to takto: každá kampaň se stává samostatným projektem ve vaší pracovní stanici. V rámci těchto projektů můžete rozdělit úkoly a přidělit je členům týmu nebo agenturám.
Jakmile jsou úkoly odškrtnuty, váš celkový projekt se aktualizuje v reálném čase. Už nemusíte hádat, kdo co udělal – vše je přehledně uspořádáno a aktuální.
Právě v tom vám pomůže software pro správu marketingových projektů ClickUp, ať už spravujete kampaně související s PPC, SEO, sociálními médii nebo čímkoli jiným v oblasti marketingu.
?Tip pro profesionály: Využijte automatizaci ClickUp k snadnému zpracování opakujících se úkolů. Váš tým se tak bude moci soustředit na kreativitu a strategii namísto ručního sledování úkolů.
? Zjednodušte dokumentaci kampaní
Pokud existuje řešení, které všechny sjednotí, pak je to ClickUp Docs. Jak to funguje?
- Vytvářejte kreativní briefy nebo zprávy o kampaních a okamžitě je sdílejte se svým týmem a agenturami. Můžete dokonce nastavit oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo je může prohlížet nebo upravovat.
- Docs umožňuje všem přispívat současně, ať už navrhujete nápady nebo kontrolujete pokrok. Přidávejte komentáře, přiřazujte úkoly a sledujte aktualizace, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Použijte Docs Hub, abyste měli vše, od wiki až po kreativní briefy, na jednom místě, kde můžete vše prohledávat. Interní týmy a agentury tak mohou najít to, co potřebují, kdykoli to potřebují.
⌛Úspora času: Použijte šablonu kreativního briefu, abyste mohli rychleji připravovat briefy se všemi předem nastavenými parametry, jako je cílová skupina, výstupy, rozpočet, časový plán, milníky atd. Usnadní vám to práci!
? Sledujte pokrok
Využijte kreativní řešení pro správu projektů ClickUp, abyste měli všechny své kampaně a nápady na jednom místě. Navíc můžete efektivněji přidělovat úkoly, takže nikdo nebude přetížený, zatímco ostatní budou nečinně sedět.
A co víc, díky tomuto komplexnímu řešení pro týmy můžete rychle sdílet zpětnou vazbu k kreativní práci nebo požadovat změny, aniž byste se ztráceli v e-mailových řetězcích.
Spojte ji s ClickUp Dashboards a váš marketingový tým se bude cítit neporazitelný!
Zde je malá ochutnávka:
- Zajímá vás, jak si vedou vaše marketingové kampaně? Dashboardy vám ukážou vše – míru konverze, aktivitu na sociálních sítích a další údaje –, abyste věděli, co funguje a co ne.
- Od návrhů reklam až po aktualizace obsahu – díky dashboardům přesně uvidíte, na co se vaše agentura zaměřuje.
- Díky integrovanému sledování času budete vědět, kolik času vaše agentura věnuje jednotlivým úkolům. To vám pomůže dodržet rozpočet a zajistí, že nedojde ke ztrátě času.
A když už jste si mysleli, že to nemůže být lepší, ClickUp Agency Management Template začala zefektivňovat projekty za vás.
S touto šablonou můžete:
- Prohlédněte si všechny probíhající projekty na jednom místě
- Spolupracujte a vymýšlejte kreativní nápady pro kampaně
- Automatizujte úkoly na základě stavu, priority a termínů splnění.
- Sledujte a upravujte své kampaní strategie na základě výkonnostních metrik.
Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp používá ClickUp?
Vliv odborné marketingové agentury na budování značky
1. Reklama Apple „1984“ na Macintosh
? Společnost: Apple
? Kampaň: Reklamní kampaň pro Super Bowl v roce 1984 k uvedení počítače Macintosh na trh
? Marketingová agentura: Chiat/Day
? Příběh: V roce 1984 Apple otřásl světem odvážnou reklamou během Super Bowlu, ve které oznámil uvedení počítače Macintosh, což byla přímá reakce na dominanci počítačů IBM PC.
Reklama vytvořená agenturou Chiat/Day vynikala tím, že se neřídila typickými pravidly produktové reklamy – ani v ní nebyl zobrazen samotný počítač.
Tento netradiční přístup vyvolal obavy mezi členy představenstva společnosti Apple, kteří si nebyli jisti, zda tak dramatická reklama bez produktu dokáže účinně propagovat jejich nejnovější inovaci.
? Výsledky: Risk se vyplatil a reklama sklidila velký ohlas u kritiky a vyvolala několik týdnů trvající mediální humbuk.
Lekce ⬇️
✅ Odvážné, nekonvenční nápady mohou zanechat trvalý dojem✅ Emocionální kampaně založené na příběhu rezonují více než podrobnosti o produktu✅ Kalkulovaná rizika, i přes vnitřní odpor, mohou přinést průlomové výsledky
Osvědčené postupy ⬇️
✅ Zapojte své publikum tím, že v něm vyvoláte emoce✅ Využijte akce s vysokou viditelností k maximalizaci dosahu kampaně
2. Kampaň Coca-Cola „Holidays Are Coming“
? Společnost: Coca-Cola
? Kampaň: Blíží se svátky
? Marketingová agentura: WB Doner
? Příběh: Coca-Cola se již dříve téměř každý rok kolem Vánoc pokoušela o sváteční marketing, ale ani zdaleka se to nemohlo rovnat této kampani z roku 1995.
V tom roce spustili novou reklamní kampaň, v níž bylo možné vidět velké průvody zdobených nákladních vozů Coca-Cola projíždějící po zledovatělých silnicích.
Za doprovodu hudby „Holidays Are Coming“ rozjasňovaly nákladní vozy atmosféru, když projížděly ulicí.
? Výsledky: Reklama měla takový úspěch, že se Coca-Cola stala kulturním symbolem spojeným s Vánocemi. Dodnes jsou vánoční kamiony Coca-Cola považovány za znamení příchodu svátků.
Lekce ⬇️
✅ Kultovní vizuální prvky, jako jsou nákladní vozy Coca-Cola, mohou vytvářet trvalé kulturní asociace. ✅ Hudba a atmosféra hrají obrovskou roli při vytváření emocionálního pouta s publikem.
Osvědčené postupy ⬇️
✅ Používejte silné, srozumitelné symboly, které propojí vaši značku se sezónními tradicemi. ✅ Vytvářejte kampaně, které vyvolávají radost a nostalgii, abyste oslovili své publikum. ✅ Využijte multismyslové prvky, jako je hudba a vizuální prvky, k zesílení emocionálního dopadu.
3. Kampaň Nike „Equality“
?Společnost: Nike
?Kampaň: Rovnost
?Marketingová agentura: Wieden+Kennedy
? Příběh: V roce 2017, uprostřed politicky nabité sezóny Grammy zaměřené na rasismus, Nike využila příležitosti a spustila kampaň „Equality“. Reklama, ve které se objevily hvězdy jako LeBron James, Serena Williams a Megan Rapinoe, měla obrovský ohlas.
V období před udílením cen Grammy se PR tým společnosti Nike strategicky spojil s levicově orientovanými médii, influencery a sportovci, aby vyvolal zájem. Jakmile byla kampaň spuštěna, Nike ji ještě umocnila aktualizací svých sociálních médií profilovými obrázky s tématem „rovnost“, připnutím reklamy na první místo a dokonce spuštěním webu, na kterém si fanoušci mohli vytvořit vlastní profilové obrázky s tématem rovnosti.
? Výsledky: Reklama byla úspěšná, den po udílení cen Grammy zaznamenala více než 800 odpovědí a 19 000 retweetů. Tento trend pokračoval i několik týdnů po udílení cen, protože lidé neustále měnili své profilové obrázky.
Lekce ⬇️
✅ Včasné kampaně přizpůsobené aktuálním událostem mohou zesílit dopad✅ Využití influencerů a médií pomáhá vytvořit předběžný zájem✅ Interaktivní prvky, jako je obsah vytvářený uživateli, udržují dynamiku kampaně
Osvědčené postupy ⬇️
✅ Spolupracujte s influencery a platformami, které rezonují s vaší cílovou skupinou. ✅ Zahrňte interaktivní funkce, které zaujmou publikum a rozšíří dosah kampaně.
Snadné řízení agentury s ClickUp
Najít marketingovou agenturu v Los Angeles není sice těžké, ale spolupráce s ní vyžaduje plánování.
Při spolupráci s marketingovou agenturou potřebujete propojený nástroj pro řízení projektů, který zajistí zachování hodnot vaší značky.
ClickUp je aplikace pro práci, která vám umožní sledovat všechny vaše kreativní projekty.
Díky pokročilým funkcím pro správu úkolů a spolupráci můžete snadno brainstormovat se svým týmem, organizovat kampaně a komunikovat se zainteresovanými stranami, abyste vytvořili originální kampaně, které zaujmou publikum.