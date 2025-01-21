Jak nahrávat Google Meet v jednoduchých krocích

Google Meet, nástroj pro videokonference od společnosti Google, usnadnil vzdáleným týmům, pedagogům a studentům spojení odkudkoli. Ne každý se však dostane na všechny schůzky, na které potřebuje.
Samozřejmě není ideální pořádat více schůzek a opakovat stejné informace v různých relacích.
Proto je třeba schůzky nahrávat. Můžete tak zachytit celou relaci pro všechny, kteří ji zmeškali, nebo si ji ponechat jako praktický odkaz pro pozdější použití.
Chcete vědět, jak nahrávat hovory v Google Meet? Tento průvodce vás provede jednotlivými kroky, poskytne tipy pro správu úložiště a dokonce navrhne alternativu k Google Meet pro nahrávání schůzek.
Jak nahrávat Google Meet
Díky funkcím, jako je sdílení obrazovky, živé titulky, breakout rooms a chat v reálném čase, zajišťuje Google Meet plynulé, bezpečné a kolaborativní virtuální interakce.
Nyní se podívejme, jak zaznamenat relaci Google Meet. Jedná se o jednoduchý postup ve třech krocích, který vám ušetří spoustu času a zbytečného přenášení.
Postupujte podle těchto jednoduchých pokynů a vytvářejte nahrávky Google Meet jako profesionál:
1. Najděte možnost nahrávání
- Klikněte na svislou elipsu (ikona tří teček) v pravém dolním rohu obrazovky (také nazývaná nabídka Další možnosti).
- Najděte a klikněte na Nahrát schůzku.
- Zobrazí se výzva, která účastníkům oznámí, že se nahrávání chystá začít.
💡Tip pro profesionály: Ujistěte se, že jste buď hostitelem, nebo máte od hostitele povolení k nahrávání hovorů v Google Meet.
2. Spusťte nahrávání
- Klikněte na tlačítko Spustit nahrávání v okně, které se zobrazí, a začněte.
- Google Meet před začátkem nahrávání provede krátké odpočítávání a všichni účastníci schůzky budou informováni o zahájení nahrávání.
3. Potvrďte nahrávání
- Podívejte se do levého horního rohu obrazovky a ujistěte se, že je tam ikona nahrávání.
- Tato ikona signalizuje, že nahrávání bylo oficiálně spuštěno a že vše, co se děje během vaší schůzky, je zaznamenáváno.
Kde najít a sdílet nahrané schůzky Google Meet
Když začnete nahrávat v Google Meet, nezapomeňte, že po skončení schůzky budete muset nahrávání ručně zastavit. Musíte najít nahrávku, upravit ji a sdílet ji se svým týmem.
Jak zastavit nahrávání
- Po skončení schůzky v Google Meet nebo po projednání všech důležitých bodů přejděte znovu do nabídky Další možnosti.
- Klikněte na Zastavit nahrávání.
- Alternativně můžete jednoduše kliknout na možnost Zastavit nahrávání zobrazenou v levém horním rohu obrazovky.
- Google Meet vás vyzve k potvrzení, že jste připraveni zastavit nahrávání.
Pokud zapomenete nahrávání zastavit, nezoufejte! Google Meet nahrávání automaticky ukončí, jakmile všichni účastníci opustí schůzku.
Po zastavení nahrávání se váš video soubor automaticky uloží na Disk Google.
📌 Pokud jste nováčkem, Google Drive je cloudová úložná služba od společnosti Google, která vám poskytuje bezpečné místo pro ukládání všech druhů souborů, jako jsou dokumenty, obrázky a videa. Uložením nahrávek sem k nim můžete snadno přistupovat, organizovat je a sdílet s kýmkoli a kdykoli.
Jak najít svou nahrávku
Po skončení schůzky vám Google obvykle během několika minut zašle e-mailem odkaz na záznam. Kliknutím na odkaz v e-mailu se dostanete k videu ze služby Google Meet.
Pokud chcete k nahrávce přistupovat později, přejděte do služby Google Drive a otevřete složku Meet Recordings, kde je vaše nahrávka standardně uložena.
Pokud jej nevidíte, zkuste použít vyhledávací lištu v horní části Google Drive a zadejte název nebo datum schůzky, abyste jej snadno našli.
Jak sdílet nahrávku
Jakmile najdete svou nahrávku, můžete ji snadno sdílet s ostatními. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor s nahrávkou v Google Drive a vyberte možnost Sdílet. Otevře se okno, ve kterém můžete sdílet odkaz přímo s ostatními zadáním jejich e-mailových adres.
Odkaz můžete také zpřístupnit konkrétním osobám, komukoli, kdo má odkaz, nebo dokonce veřejnosti, pokud potřebujete širší přístup.
Jak upravit záznam
Ačkoli Google Meet nemá vestavěné nástroje pro úpravy, můžete si nahrávku stáhnout a provést úpravy pomocí libovolného softwaru pro úpravu videa. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a vyberte možnost Stáhnout. Tím se nahrávka uloží jako soubor MP4 do vašeho zařízení.
Otevřete soubor ve svém oblíbeném editoru videa – iMovie, Adobe Premiere Pro nebo dokonce bezplatných aplikacích, jako je Clipchamp. To vám pomůže oříznout nežádoucí části, přidat titulky nebo zvýraznit klíčové momenty.
Tipy pro správu úložiště a nahrávek v Disku Google
Jakmile začnete nahrávat své relace Google Meet, brzy si všimnete, že se vám zaplňuje úložný prostor v Google Drive. Zde je několik praktických tipů, jak udržet své nahrávky uspořádané a úložný prostor pod kontrolou, abyste se vyhnuli problémům:
1. Pravidelně mazejte staré nahrávky
Ne každá relace Google Meet musí být uložena navždy. Můžete si vyhradit pravidelný čas, například jednou za měsíc, kdy projdete svůj Google Drive a smažete staré nahrávky, které již nejsou užitečné. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, vyberte možnost Odebrat a okamžitě uvolníte místo.
2. K organizaci schůzek použijte složky
Ukládání všech nahrávek do jedné složky může rychle vést k chaosu. Zkuste vytvořit složky podle kategorií, například schůzky s klienty a schůzky týmu, nebo podle měsíce či názvu projektu. Takto rychle najdete, co potřebujete, aniž byste museli nekonečně dlouho procházet složky.
3. Komprimujte nebo stahujte velké soubory
Pokud dosáhnete limitu úložiště, ale potřebujete si nahrávky ponechat, zkuste velké soubory komprimovat nebo stáhnout do svého zařízení. Video soubory můžete komprimovat do formátu .zip nebo použít bezplatné nástroje ke zmenšení velikosti souboru.
Po komprimaci můžete v Google Drive ponechat pouze zmenšenou verzi a originál odstranit, abyste ušetřili místo.
4. V případě potřeby si rozšířte úložiště
Pokud zpracováváte velké množství nahrávek a dochází vám místo, může být vhodné zvážit upgrade na tarif Google One, který nabízí více úložného prostoru. S větším úložným prostorem můžete uchovávat více nahrávek, aniž byste museli neustále spravovat místo.
Proč nahrávat Google Meet?
Nahrávání hovorů v Google Meet nabízí několik klíčových výhod:
- Zajištění přesnosti a úplnosti: Záznamy vám umožňují znovu si schůzku prohlédnout a ujistit se, že vám neunikly žádné důležité informace. Místo toho, abyste se během schůzky snažili dělat poznámky, můžete se soustředit na konverzaci a podrobné poznámky vytvořit později na základě záznamu.
- Podpora členů týmu, kteří se schůzky nezúčastnili: Členové týmu, kteří se schůzky nemohli zúčastnit, si mohou prohlédnout záznam a zůstat tak informováni. V případě týmů rozptýlených v různých časových pásmech zajišťují záznamy, že všichni mají přístup ke stejným informacím.
- Usnadňuje školení a učení: Záznamy mohou sloužit jako zdroje pro zaškolování nových zaměstnanců nebo školení členů týmu. Opakované sledování schůzek může také jednotlivcům pomoci identifikovat oblasti, ve kterých je třeba zlepšit komunikační nebo prezentační dovednosti.
- Zlepšuje spolupráci a transparentnost: Záznamy mohou vyjasnit nedorozumění nebo spory tím, že poskytují jasný odkaz na to, co bylo projednáno. U dlouhodobých projektů pomáhá záznam rozhodnutí a diskusí udržovat kontinuitu.
- Zvyšuje odpovědnost: Záznamy usnadňují sledování akčních položek a zajišťují odpovědnost za úkoly přidělené během schůzky. V odvětvích s regulačními požadavky mohou záznamy sloužit jako důkaz dodržování předpisů během auditů.
- Úspora času: Namísto plánování dalších schůzek za účelem rekapitulace nebo informování ostatních lze nahrávku sdílet pro kontrolu.
- Podporuje přístupnost a inkluzivitu: Vizuální a auditivní studenti mohou těžit z toho, že si mohou záznamy prohlížet nebo poslouchat vlastním tempem. Záznamy lze přepsat, což usnadňuje poskytování písemného obsahu osobám se sluchovým postižením nebo jazykovou bariérou.
- Usnadňuje tvorbu obsahu: Nahrávky lze upravovat a znovu použít jako školicí videa, aktualizace pro tým nebo shrnutí. V případě veřejných webinářů nebo prezentací lze nahrávky sdílet s širším publikem.
Záznamem hovoru v Google Meet zajistíte, že budou zachyceny důležité konverzace, což umožní lepší komunikaci, spolupráci a dlouhodobé výhody pro všechny zúčastněné.
Omezení nahrávání v Google Meet
Funkce nahrávání Google Meet jeice velmi praktická, má však několik omezení, o kterých je dobré vědět předtím, než začnete nahrávat. Zde jsou některá z hlavních omezení a jejich možný dopad na vaše schůzky:
- K dispozici pouze pro určité účty: Nahrávání je k dispozici pouze pro uživatele Google Workspace (dříve G Suite), jako jsou Business Standard, Business Plus a Enterprise. Pokud používáte osobní účet Google nebo bezplatný tarif, možnost nahrávání nebude k dispozici.
- Žádné vestavěné funkce pro úpravy: Google Meet nemá žádné nástroje pro úpravy. Pokud tedy potřebujete nahrávku oříznout, zvýraznit nebo jakkoli upravit, budete si ji muset stáhnout a použít samostatný software pro úpravu videa.
- Omezení úložiště Google Drive: Všechny nahrávky se ukládají do úložiště Google Drive, což znamená, že jste omezeni kapacitou svého úložiště Google Drive. Pokud nahráváte často, budete pravděpodobně muset pečlivě spravovat své úložiště nebo zvážit jeho upgrade.
- Omezení pro hostitele schůzky: Nahrávání může spustit pouze hostitel schůzky nebo osoba s výslovným oprávněním. To může být nevýhodné, pokud se nacházíte v prostředí spolupráce, kde různí členové týmu potřebují přístup k nahrávání.
- Žádné nahrávání na mobilních zařízeních: V současné době nelze videa z Google Meet nahrávat přímo z mobilních zařízení. Pokud se schůzky účastníte na telefonu nebo tabletu, možnost nahrávání se vám nezobrazí.
Vytvářejte videozáznamy schůzek pomocí ClickUp
Pokud hledáte nástroj, který nabízí větší flexibilitu a jednoduchý způsob nahrávání, organizování a sdílení obsahu schůzek, ClickUp může být ideálním řešením.
Pojďme se podívat, jak můžete pomocí vestavěné funkce nahrávání ClickUp, ClickUp Clips, pořizovat záznamy obrazovky a vytvářet krátké sdílené videoklipy ze schůzky.
Nahrávejte schůzky pomocí ClickUp Clips
ClickUp Clips vám umožňuje snadno nahrávat obrazovku, zvuk a video. A víte co? Nemusíte se obávat omezení úložiště nebo omezení účtu. Na rozdíl od Google Meet, kde mají přístup k funkcím nahrávání pouze určité účty, může každý uživatel ClickUp používat Clips pro individuální schůzky, týmové diskuse nebo aktualizace projektů.
Zde je podrobný návod, jak pořizovat zvukové a obrazové záznamy pomocí ClickUp Clips:
- Otevřete pracovní prostor ClickUp a vyberte svůj klip: Přejděte do prostoru ClickUp, kam chcete uložit svou nahrávku. V nabídce akcí klikněte na ikonu videa představující klipy a vyberte nastavení nahrávání.
- Vyberte zvukový vstup: V modálním okně Nahrát klip vyberte výchozí zvukový vstup z možností žádný mikrofon, výchozí mikrofon nebo další možnosti nahrávání zvuku.
- Vyberte možnost zvuku: Jakmile vyberete zvukový vstup, vyberte ten správný. K dispozici jsou různé možnosti nahrávání zvuku: celá obrazovka, okno a aktuální karta.
- Spuštění nahrávání: Klikněte na tlačítko Spustit nahrávání a zachyťte obrazovku, zvuk nebo obojí. Pomocí Clips můžete provést svůj tým prezentacemi, poskytnout kontext k úkolům a sdílet podrobné aktualizace projektu asynchronně.
- Uložení a sdílení: Po dokončení se váš klip automaticky uloží do pracovního prostoru. Můžete jej okamžitě sdílet se svým týmem, připojit k úkolům nebo uspořádat do složek – bez dalších kroků nebo externího úložiště!
Díky tomu můžete nahrávat obrazovku pro demonstrační účely a zachytit konkrétní úryvky ze schůzek, čímž uchováte klíčové momenty a důležité diskuse.
Pokud vám tento proces stále není jasný, zde je podrobné video, které vysvětluje, jak používat ClickUp Clips.
ClickUp Clips vám ušetří starosti se správou nahrávek třetích stran.
Vzhledem k tomu, že všechny klipy jsou uloženy v ClickUp, nebudete se muset zabývat problémy s umístěním souborů, omezeními úložiště nebo nutností hledat nahrávky v několika aplikacích.
Zachycení úkolů je velmi snadné. Pozdější distribuce úkolů funguje skvěle. Navíc: Samotná funkce klipů by stála za předplatné [ClickUp].
Použijte ClickUp AI k shrnutí poznámek a přepisů ze schůzek.
Nahrávání videa je pouze součástí efektivního řízení schůzek. S ClickUp Brain můžete své nahrávky schůzek ještě vylepšit. Zde je několik výhod, které vám tento nástroj přinese:
- Příprava schůzky: ClickUp Brain může prohledat váš pracovní prostor a najít relevantní dokumenty, úkoly nebo jiné materiály související s tématy vaší schůzky, což vám pomůže efektivně se připravit.
- Shrnutí schůzek: Jakmile zaznamenáte poznámky ze schůzky do ClickUp Docs, ClickUp Brain je okamžitě shrne a dokonce odpoví na jakékoli otázky na základě informací v nich obsažených.
- Seznamy úkolů k provedení: Rozdělte program schůzky na úkoly k provedení, které lze přiřadit přímo v ClickUp, a zajistěte tak sledování následných kroků.
- Organizace poznámek ze schůzek a úkolů: Brain pomáhá organizovat vaše poznámky ze schůzek a související úkoly v rámci ClickUp, což usnadňuje správu a přístup k informacím.
💡Tip pro profesionály: Požádejte ClickUp Brain o tipy, jak pomocí funkcí ClickUp zvýšit produktivitu svých schůzek. Příkladem může být použití Docs pro společné pořizování poznámek nebo nastavení připomenutí pro následné úkoly!
S ClickUpem se zbavíte omezení standardních nástrojů pro nahrávání schůzek a získáte integrovaný software pro zápisy ze schůzek. Neexistují žádná omezení ohledně toho, kdo může nahrávat, žádné potíže s vyhledáváním nebo sdílením souborů a není třeba používat externí nástroje pro úpravy nebo přidávání poznámek. Ať už nahráváte schůzky týmu, používáte AI pro poznámky ze schůzek, vytváříte rychlé klipy nebo spravujete podrobné aktualizace projektů, ClickUp vám to vše umožní na jedné přehledné platformě.
Nahrávejte, shrňujte a realizujte schůzky bez námahy s ClickUp
Nahrávání schůzek vám ušetří práci s prohledáváním poznámek nebo riziko, že vám uniknou důležité detaily. Uchovává všechny vaše interakce s klienty a členy týmu v bezpečí a připravené k snadnému vyhledání, kdykoli je to potřeba. Google Meet usnadňuje nahrávání schůzek, ale ClickUp jde ještě o krok dál.
S ClickUp nejsou vaše nahrávky pouze uloženy, ale jsou také organizovány v centrálním hubu, který sdružuje veškerou komunikaci, úkoly a rozhodnutí týmu. Funkce jako propojení úkolů, vlákna komentářů a ukládání dokumentů transformují vaše nahrávky ze statických souborů na praktické zdroje.
Ať už se vracíte k důležité diskusi, informujete zainteresované strany nebo sledujete průběh projektu, ClickUp vám pomůže spravovat všechny aspekty vaší schůzky na dosah ruky.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Kdo může nahrávat schůzky v Google Meet?
Schůzku Google Meet můžete nahrávat, pokud jste hostitelem nebo spoluhostitelem nebo pokud jste členem organizace hostitele a funkce Správa hostitelů není zapnutá.
Nahrávání Google Meet je možné v účtech Google Workspace s většinou placených tarifů kromě Business Starter. Je také k dispozici předplatitelům Google One s úložištěm 2 TB nebo více. Bez ohledu na typ účtu musí správce Google Workspace pro danou organizaci nejprve povolit nahrávání schůzek.
2. Jak mohu nahrávat Google Meet na svém telefonu?
Google nabízí nahrávání hovorů v Google Meet pouze na počítačích. Chcete-li nahrávat Google Meet na svém telefonu, budete potřebovat aplikaci pro nahrávání obrazovky od jiného výrobce.
3. Mohu přepsat záznam z Google Meet?
Google Meet umožňuje uživatelům počítačů nebo notebooků přístup k bezplatným službám přepisu, pokud mají jeden z následujících typů předplatného:
- Business Standard
- Business Plus
- Enterprise Starter
- Enterprise Standard
- Enterprise Plus
- Vylepšení výuky a učení
- Education Plus
- Pracovní prostor Jednotlivec
Během hovoru v Google Meet můžete přepínat mezi zapnutím a vypnutím přepisu na kartě Aktivity. Přepis je možný pouze v případě, že je v Google Disku organizace a hostitele dostatek volného místa.
Alternativně můžete použít nahrávku z Google Meet a pomocí nástroje pro přepisování pomocí umělé inteligence převést hlas na text. To můžete provést také pomocí ClickUp Brain.
4. Jak mohu oříznout videozáznam z Google Meet?
Chcete-li upravit záznam z Google Meet, musíte jej nejprve stáhnout jako video soubor do svého Google Disku. Poté jej pomocí softwaru pro úpravu videa ořízněte a upravte podle svých představ.