10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování přepisů, které v roce 2025 promění chaos v přehlednost

Nástroje pro přepisování jsou sice užitečné při zaznamenávání poznámek z jednání, ale nutí vás hodiny procházet dlouhé texty.
AI nástroje pro shrnování přepisů změnily pravidla hry. Tento nástroj nejen přepisuje, ale také poskytuje stručná shrnutí, díky nimž se hodiny rozhovorů promění v minuty praktických poznatků.
Ale je tu jeden háček: ne všechny nástroje jsou stejné. Výběr toho správného je klíčem k úspěchu. 🔮
Podívejme se na nejlepší AI nástroje pro shrnování přepisů, které musíte znát.
⏰ 60sekundové shrnutí
Objevte 10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování přepisů, které zjednodušují složité diskuse do přehledných shrnutí.
- ✅ ClickUp: Nejlepší pro shrnutí přepisů pomocí umělé inteligence
- ✅ Recast Studio: Nejlepší pro přeměnu obsahu podcastů na marketingový poklad
- ✅ Fireflies. ai: Nejlepší pro automatizaci poznámek z jednání a shrnutí pomocí umělé inteligence
- ✅ AssemblyAI: Nejlepší pro vývojáře, kteří vytvářejí pomocí nejmodernějších technologií Speech AI
- ✅ Sembly AI: Nejlepší pro generování praktických poznatků z jednání
- ✅ Grain: Nejlepší pro personalizované poznámky z jednání a pracovní postupy založené na umělé inteligenci
- ✅ Otter. ai: Nejlepší pro přepisování schůzek v reálném čase a úkoly k provedení
- ✅ Notta: Nejlepší pro dvojjazyčné přepisy a plynulou spolupráci
- ✅ Transcribe: Nejlepší pro vícejazyčné přepisy a automatické shrnutí
- ✅ Sonix: Nejlepší pro automatický přepis a překlad do více než 50 jazyků
Co byste měli hledat v AI nástroji pro shrnování přepisů?
Při výběru AI nástroje pro shrnování přepisů se zaměřte na nástroje, které zvyšují produktivitu. Zde jsou funkce, které byste měli upřednostnit:
- Přizpůsobitelná délka shrnutí: Upravte úroveň detailů podle svých potřeb, ať už se jedná o rychlý přehled nebo podrobné shrnutí.
- Podpora více formátů: Využijte přepisy schůzek, přepisy videí z YouTube a další typy souborů pro větší flexibilitu.
- AI generátor shrnutí s přesností: Vytvářejte shrnutí, která zachycují původní kontext bez ztráty klíčových bodů.
- Integrace s platformami jako Google Meet a Microsoft Teams: Automaticky shrňujte schůzky přímo ve svém pracovním postupu.
- Přepis a shrnutí v reálném čase: Vytvářejte praktická shrnutí ještě během schůzky.
- Schopnost vytvářet shrnutí v několika jazycích: Rozšiřte použitelnost v globálních týmech
- Možnosti exportu do oblíbených nástrojů, jako je Google Docs: Sdílejte souhrny schůzek bez problémů
10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování přepisů
Nalezení správného AI nástroje pro shrnování přepisů může výrazně zlepšit efektivitu, ušetřit čas a poskytnout praktické informace. Pojďme prozkoumat nejlepší nástroje pro přepis, které jsou dnes k dispozici.
1. ClickUp (nejlepší pro shrnutí přepisů pomocí umělé inteligence)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která integruje AI k automatizaci shrnutí zápisů z jednání, aktualizací projektů a dalších informací.
ClickUp Brain zjednodušuje shrnování přepisů díky řadě výkonných funkcí umělé inteligence. S Brainem můžete snadno shrnovat přepisy schůzek, aktualizace projektů, videa z YouTube a vícejazyčný obsah.
Umožňuje vám vytvářet vlastní shrnutí, generovat seznamy úkolů přímo z extrahovaných informací a automatizovat aktualizace postupu – to vše bez přepínání mezi nástroji.
ClickUp Docs, který se hladce integruje s Brainem, je ještě lepší. Můžete nahrát své dokumenty, poznámky ze schůzek nebo přepisy do ClickUp Docs a získat shrnutí, seznamy úkolů nebo aktualizace na jednom místě.
Díky jednotné platformě již nemusíte přecházet mezi několika aplikacemi, což celý proces zrychluje a činí intuitivnějším než jiné nástroje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychle shrňte klíčové body z přepisu schůzek a aktualizací projektů.
- Převádějte extrahované informace přímo v ClickUp Docs na seznamy úkolů.
- Automatizujte týmové porady a aktualizace pokroku, abyste omezili ruční sledování.
- Použijte ClickUp Docs k centralizaci shrnutí, úkolů a aktualizací v jednom pracovním prostoru.
- Shrňte odkazy na videa z YouTube a generujte vícejazyčný obsah pro plynulou komunikaci.
- Zaznamenávejte přepisy a shrnutí v reálném čase během probíhajících schůzek
Omezení ClickUp
- Některé pokročilé funkce AI jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp je základem mého každodenního pracovního postupu, plánování projektů a znalostní báze. Vyřešil všechny problémy, se kterými jsem se potýkal v souvislosti s roztříštěnými informacemi a zapomenutými úkoly, tím, že vše shromáždil na jednom místě. ClickUp používám pro správu projektů, zápisů z jednání, renovací a dokonce i investic do nemovitostí. Šablony jsou neocenitelné, zejména pro opakující se úkoly, a nový AI Brain usnadňuje vyhledávání ve všech mých dokumentech. Pro jakoukoli firmu – malou i velkou – je tento nástroj nepostradatelný.
ClickUp je základem mého každodenního pracovního postupu, plánování projektů a znalostní báze. Vyřešil všechny problémy, se kterými jsem se potýkal v souvislosti s roztříštěnými informacemi a zapomenutými úkoly, tím, že vše shromáždil na jednom místě. ClickUp používám pro správu projektů, zápisů z jednání, renovací a dokonce i investic do nemovitostí. Šablony jsou neocenitelné, zejména pro opakující se úkoly, a nový AI Brain usnadňuje vyhledávání ve všech mých dokumentech. Pro jakoukoli firmu – malou i velkou – je tento nástroj nepostradatelný.
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se přepínání mezi více aplikacemi výběrem nástrojů, které se integrují s vašimi stávajícími platformami. Ušetříte tak hodiny času a vaše poznámky budou centralizované a snadno sdílené. A právě proto vyniká ClickUp – je to aplikace pro vše, co souvisí s prací, která vám umožní shrnovat přepisy, generovat úkoly a spravovat projekty v rámci jedné jednotné platformy.
2. Fireflies. ai (nejlepší pro automatizaci poznámek z jednání a AI shrnutí)
Díky automatizaci procesu eliminuje Fireflies. ai potíže s vytvářením poznámek a shrnutí z jednání. Jeho AI-poháněný Notetaker nahrává, přepisuje a shrnuje konverzace z platforem jako Google Meet, Zoom a Microsoft Teams.
Můžete také nahrát audio nebo video soubory a přímo generovat shrnutí. Jeho jedinečné AI filtry zobrazují akční položky, otázky a další klíčové body jediným kliknutím, díky čemuž jsou revize po schůzkách rychlejší a efektivnější.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Vytvářejte pomocí umělé inteligence shrnutí nahraných zvukových nebo video souborů během několika sekund.
- Identifikujte a extrahujte akční položky, úkoly a klíčové body diskuse jedním kliknutím pomocí filtrů AI.
- Sdílejte shrnutí schůzek a zápisy přímo se svým týmem prostřednictvím aplikací Slack, Notion a Asana, aby všichni byli informováni.
Omezení Fireflies. ai
- Nelze nahrávat živé diskuse přímo na počítači, což omezuje flexibilitu.
Ceny Fireflies. ai
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: 39 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Fireflies. ai proměnilo mé zkušenosti s jednáními z nutného zla na zdroj produktivity. Přesnost přepisu je neuvěřitelná – jako byste měli stenografa s nadlidským sluchem. Shrnutí a extrakce akčních položek založené na umělé inteligenci jsou revoluční a poskytují zážitek osobního asistenta, který zajistí, že vám neunikne nic důležitého.
Fireflies. ai proměnilo mé zkušenosti s jednáními z nutného zla na zdroj produktivity. Přesnost přepisu je neuvěřitelná – jako byste měli stenografa s nadlidským sluchem. Shrnutí a extrakce akčních položek založené na umělé inteligenci jsou revoluční a poskytují zážitek osobního asistenta, který zajistí, že vám neunikne nic důležitého.
➡️ Číst více: Máte potíže se zhuštěním dlouhých odstavců do stručných postřehů, aniž byste ztratili smysl? Nechte těžkou práci na AI. Podívejte se na tohoto průvodce nejlepšími AI nástroji pro shrnování odstavců, které mohou změnit vaše psaní!
3. AssemblyAI (nejlepší pro vývojáře, kteří pracují s nejmodernějšími hlasovými AI)
AssemblyAI nabízí jedno z nejmodernějších API pro převod řeči na text na trhu, které je ideální pro vývojáře a firmy využívající hlasová data pro inovativní produkty založené na umělé inteligenci.
Jeho vysoce přesný přepis má pokročilé funkce, jako je diarizace mluvčích, analýza sentimentu, detekce klíčových frází a redigování osobních údajů.
Vývojáři mohou pomocí API shrnovat, analyzovat a vylepšovat hlasová data, což umožňuje funkce jako automatické kapitoly a moderování obsahu pro hladkou integraci do nových nebo stávajících pracovních postupů.
Nejlepší funkce AssemblyAI
- Přepisujte audio a video soubory s vysokou přesností, podporující přesnost přepisu přes 93 %.
- Získejte poznatky pomocí analýzy sentimentu, diarizace mluvčích a detekce témat pro smysluplná data.
- Hladká integrace s API pro automatické kapitoly, redigování osobních údajů a pokročilé rozpoznávání řeči.
Omezení AssemblyAI
- Pro zvýšení přesnosti přepisu může být nutné provést drobné úpravy pro konkrétní případy použití.
Ceny AssemblyAI
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: Od 0,12 $/hod.
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze AssemblyAI
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
➡️ Číst více: Opakované sledování dlouhých videí za účelem získání klíčových bodů může být časově a energeticky náročné. Zefektivněte tento proces pomocí AI nástrojů, které jsou navrženy tak, aby snadno shrnovaly videa. Prozkoumejte nejlepší AI nástroje pro shrnování videí zde a získejte zpět svůj čas!
4. Sembly AI (nejlepší pro generování praktických poznatků z jednání)
Sembly AI posouvá produktivitu schůzek na novou úroveň tím, že automaticky generuje poznámky, úkoly a postřehy ze schůzek pomocí umělé inteligence. Platforma nahrává a přepisuje schůzky ze Zoomu, Google Meet a Microsoft Teams a poté organizuje diskusi do praktických shrnutí.
Tento bezplatný nástroj využívá AI k identifikaci úkolů a detekci rizik, čímž zajišťuje, že schůzky vedou k praktickým výsledkům. Jeho pokročilé funkce, jako jsou AI chaty pro více schůzek a AI generované projektové plány, pomáhají týmům snadno proměnit diskuse v konkrétní výsledky.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Automaticky přepisujte a shrňujte schůzky do praktických poznatků ve více než 48 jazycích.
- Identifikujte a organizujte úkoly, rizika a klíčové body diskuse pro okamžité následné kroky.
- Vyzkoušejte AI chaty pro více schůzek, abyste mohli prohlížet nebo analyzovat konverzace z několika schůzek.
Omezení Sembly AI
- V současné době nezachytává segmenty videa pro snadnou referenci při sdílení obsahu obrazovky.
Ceny Sembly AI
- Osobní: Zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Tým: 29 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Sembly AI se stalo nezbytnou součástí mého každodenního pracovního postupu. Poznámky z jednání jsou tak přesné, že nahrazují potřebu samostatných zápisů, a souhrny úkolů mi umožňují plně se soustředit na jednání. Integrace s Googlem je neuvěřitelně snadná a ve většině případů se připojuje k jednáním včas bez jakéhokoli ručního zásahu.
Sembly AI se stalo nezbytnou součástí mého každodenního pracovního postupu. Poznámky z jednání jsou tak přesné, že nahrazují potřebu samostatných zápisů, a souhrny úkolů mi umožňují plně se soustředit na jednání. Integrace s Googlem je neuvěřitelně snadná a ve většině případů se připojuje k jednáním včas bez jakéhokoli ručního zásahu.
🧠 Zajímavost: Společnost DPG Media zefektivnila svůj rozsáhlý proces zpracování metadat videí pomocí Amazon Transcribe a modelů založených na umělé inteligenci za pouhé 4 týdny. Tato inovace ušetřila dny ruční práce a vylepšila doporučení obsahu pro uživatele. Je to perfektní příklad toho, jak mohou nástroje umělé inteligence transformovat pracovní postupy!
5. Grain (nejlepší pro personalizované poznámky z jednání a pracovní postupy založené na umělé inteligenci)
Grain je nástroj pro shrnování založený na umělé inteligenci, který automatizuje poznámky, shrnutí a pracovní postupy a promění vaše schůzky v praktické poznatky. S Grainem můžete zvýraznit klíčové momenty v přepisech, vytvářet sdílené videoklipy a integrovat poznámky do Slacku, HubSpotu a Salesforce.
Grain vyniká svou flexibilitou – přizpůsobitelnými šablonami, dotazy a odpověďmi podobnými ChatGPT a shrnutími a zvýrazněními generovanými umělou inteligencí, které snižují pracovní zátěž po schůzích.
Nejlepší funkce Grain
- Nahrávejte a přepisujte schůzky z platforem jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
- Získejte během několika sekund personalizované poznámky a klíčové momenty z konverzací díky umělé inteligenci.
- Integrujte nativně s nástroji jako Slack, HubSpot a Salesforce a automatizujte pracovní postupy.
Omezení zrna
- Uživatelé, kteří nepoužívají HubSpot, mohou potřebovat další ruční práci, aby mohli poznámky integrovat do vlastních pracovních postupů.
Ceny obilovin
- Zdarma
- Začátečník: 19 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 39 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grain
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Přehrávání a opakované přehrávání videí za účelem pořizování poznámek může být velmi časově náročné. Představte si, že byste mohli zachytit vše, co potřebujete, hned napoprvé a bez zbytečných komplikací. Naučte se, jak pořizovat poznámky z videa bez problémů.
6. Otter. ai (nejlepší pro přepisování schůzek v reálném čase a úkoly)
Otter. ai automatizuje přepisování schůzek, vytváření shrnutí a akčních položek, což týmům umožňuje soustředit se na diskuse namísto psaní poznámek. Jeho funkce OtterPilot AI summary se automaticky připojuje ke schůzkám na Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a poskytuje přepis a shrnutí v reálném čase.
Otter. ai vyniká 30sekundovými shrnutími schůzek, živými titulky, přehráváním a AI chatem pro získání přehledu. Díky podpoře více platforem a nástrojům pro spolupráci jsou týmy sladěné a produktivní.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Automaticky se připojujte k virtuálním schůzkám, abyste mohli v reálném čase přepisovat, shrnovat a přiřazovat úkoly.
- Zhušťujte hodinové schůzky do 30sekundových shrnutí pro rychlý přehled.
- Využijte chat založený na umělé inteligenci pro zodpovídání dotazů a generování následných e-mailů nebo aktualizací.
Omezení Otter.ai
- Přesnost identifikace mluvčího by mohla být vylepšena.
- Integrovaná funkce automatického ukládání zabraňuje zrušení úprav po uložení, což může narušit pracovní postupy.
Ceny Otter.ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Recenze a hodnocení Otter.ai
- G2: 4,4/5,0 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 80 recenzí)
Otter. ai je díky hladké integraci se Zoomem a Google Kalendářem neuvěřitelně snadný na používání. Automaticky se připojuje k hovorům a přepisuje je, přičemž živý náhled přepisu je fantastickou funkcí. Jednou z vynikajících funkcí je schopnost automaticky zachytit obrázky, když jsou během hovoru sdíleny nebo měněny obrazovky, což přidává přepisu cenný kontext. Výsledky AI jsou vynikající a nastavení všeho je stejně jednoduché jako povolení integrace.
Otter. ai je díky hladké integraci se Zoomem a Google Kalendářem neuvěřitelně snadný na používání. Automaticky se připojuje k hovorům a přepisuje je, přičemž živý náhled přepisu je fantastickou funkcí. Jednou z vynikajících funkcí je schopnost automaticky zachytit obrázky, když jsou během hovoru sdíleny nebo měněny obrazovky, což přidává přepisu cenný kontext. Výsledky AI jsou vynikající a nastavení všeho je stejně jednoduché jako povolení integrace.
🧠 Zajímavost: Hollywood sází na AI, aby transformoval odvětví vizuálních efektů. Díky nástrojům, jako je AI storyboarding a automatizované speciální efekty, studia jako Lionsgate předpovídají úsporu „milionů a milionů dolarů“.
7. Notta (nejlepší pro dvojjazyčné přepisy a plynulou spolupráci)
Notta je nástroj pro shrnování poznámek, který automaticky převádí živé schůzky, rozhovory nebo nahrávky do editovatelného textu. Notta podporuje až 58 jazyků a nabízí dvojjazyčný přepis a překlad v reálném čase, takže je vhodná pro globální týmy.
Jde nad rámec přepisu a poskytuje shrnutí založená na umělé inteligenci, informace o mluvčích a nástroje pro spolupráci, aby byli všichni zúčastnění v souladu. Notta také umožňuje exportovat přepisy a shrnutí do různých formátů, což je ideální pro různé pracovní postupy.
Nejlepší funkce Notta
- Přepisujte a překládejte dvojjazyčné schůzky v reálném čase, s podporou více než 58 jazyků.
- Vytvářejte stručné AI shrnutí s klíčovými postřehy a akčními položkami jediným kliknutím.
- Exportujte poznámky a přepisy do různých formátů, včetně PDF, Word Doc a SRT.
Omezení Notta
- Bezplatné zkušební verze nejsou transparentní, pokud jde o přesné datum vypršení platnosti, což vede k neočekávaným poplatkům.
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Chcete, aby vaše schůzky byly produktivnější, aniž byste se topili v psaní poznámek? Objevte, jak umělá inteligence může revolučním způsobem změnit vaše poznámky ze schůzek, díky tomuto průvodci, který změní pravidla hry.
8. Sonix (nejlepší pro automatický přepis a překlad do více než 50 jazyků)
Sonix je výkonný nástroj pro přepis, který nabízí rychlé, přesné a cenově dostupné služby přepisu a překladu. Podporuje více než 50 jazyků a je ideální pro profesionály, kteří chtějí snadno přepisovat, titulkovat nebo překládat audio a video obsah.
Sonix nabízí funkce jako shrnutí pomocí umělé inteligence, vytváření kapitol, analýza sentimentu a automatické titulky. Jeho intuitivní editor v prohlížeči umožňuje uživatelům snadno upravovat, prohledávat a organizovat přepisy.
Nejlepší funkce Sonix
- Automaticky přepisujte audio a video obsah ve více než 50 jazycích
- Poskytujte pokročilé nástroje umělé inteligence, jako je analýza sentimentu, detekce témat a shrnutí pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte a přizpůsobujte titulky pomocí nastavitelných fontů, barev a časových kódů.
Omezení Sonixu
- Nástroje pro spolupráci v nižších tarifech nemusí splňovat všechny požadavky týmu.
Ceny Sonix
- Standard: 10 $/hodina
- Premium: 5 $/hodina a 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (více než 130 recenzí)
Sonix AI je neuvěřitelně blízko dokonalosti. Kvalita přepisu je vynikající a jsem s touto službou velmi spokojen. Obzvláště se mi líbí možnost exportovat titulky v různých formátech souborů, což je obrovská výhoda pro projekty související s médii.
Sonix AI je neuvěřitelně blízko dokonalosti. Kvalita přepisu je vynikající a jsem s touto službou velmi spokojen. Obzvláště se mi líbí možnost exportovat titulky v různých formátech souborů, což je obrovská výhoda pro projekty související s médii.
💡 Tip pro profesionály: Vylepšete své AI shrnutí pro maximální srozumitelnost. Mnoho nástrojů pro shrnování přepisů vám umožňuje přizpůsobit délku a zaměření shrnutí. Než se pustíte do používání nástroje, definujte svůj účel. Upravte nastavení tak, aby odpovídalo vašim cílům, a získejte tak přesnější a lépe využitelné informace.
9. Transcribe (nejlepší pro vícejazyčné přepisy a automatické shrnutí)
Transcribe zjednodušuje převod zvukových a obrazových záznamů na použitelný text a stručné shrnutí. Podporuje více než 120 jazyků a nabízí přepis a shrnutí pomocí umělé inteligence, které uživatelům pomáhá rychle identifikovat klíčové body a poznatky.
Díky hladké integraci do nástrojů jako Zoom a Google Drive usnadňuje Transcribe sdílení shrnutí a spolupráci. Transcribe se vyznačuje univerzální kompatibilitou souborů a vestavěným editorem, což uživatelům umožňuje importovat soubory z různých formátů a snadno přizpůsobovat shrnutí.
Nejlepší funkce aplikace Transcribe
- Přepisujte a shrňujte audio nebo video obsah ve více než 120 jazycích pro globální použitelnost.
- Vytvářejte stručné AI shrnutí, která zdůrazňují klíčové body a praktické poznatky.
- Integrujte s Zoom, Gmail a Google Drive pro plynulý pracovní postup napříč platformami.
Omezení přepisování
- Mohlo by být přínosné nabídnout více funkcí pro spolupráci na týmových projektech.
Ceny za přepis
- Zdarma
- Plná verze: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 59,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
➡️ Číst více: Ruční shrnování schůzek zabírá drahocenný čas. Nechte to na AI a soustřeďte se na to, co je důležité. Podívejte se na 10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování schůzek a revolucionalizujte svůj pracovní postup ještě dnes!
10. Recast Studio (nejlepší pro přeměnu obsahu podcastů na marketingový poklad)
Recast Studio usnadňuje marketingovým týmům přetváření obsahu podcastů na poutavá videa, blogy, e-maily a příspěvky na sociálních médiích pomocí AI. Tato platforma, navržená pro týmy s minimálními zkušenostmi s editací videa, automaticky generuje nejdůležitější části a krátké sdílené klipy z dlouhého obsahu.
Navíc poskytuje AI generované poznámky k pořadem, SEO optimalizované blogové příspěvky, e-mailové shrnutí a příspěvky na sociálních sítích, což z něj dělá kompletní sadu nástrojů pro tvorbu obsahu pro podcastery i marketéry.
Nejlepší funkce Recast Studio
- Automaticky generujte krátké sdílené klipy z podcastů nebo videí během několika minut.
- Vytvářejte automaticky poznámky k pořadům, blogové příspěvky, e-maily a obsah pro sociální sítě z epizod podcastů.
- Získejte audiogramy, animovaný text a ukazatele pokroku, které zvýší vaši aktivitu na sociálních médiích.
Omezení Recast Studio
- Omezená rozmanitost předem připravených šablon, i když ty současné jsou funkční.
Ceny Recast Studio:
- Začátečník: 17 $/měsíc
- Premium: 57 $/měsíc
- Profesionální: 37 $/měsíc
Hodnocení a recenze Recast Studio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Procházíte dlouhé články a dokumenty, abyste získali potřebné informace? Ušetřete si námahu. Objevte, jak umělá inteligence dokáže shrnout obsah během několika sekund. Zde je váš kompletní průvodce nejlepšími články a souhrny dokumentů vytvořenými umělou inteligencí.
Transformujte shrnování přepisů s ClickUp: Změňte svou produktivitu
Při zkoumání AI nástrojů pro shrnování přepisů je důležité se zaměřit nejen na funkce a cenu. Zvažte dlouhodobou hodnotu, kterou tyto nástroje přinášejí vašemu pracovnímu postupu – škálovatelnost, integraci se stávajícími platformami a jejich schopnost podporovat váš tým při jeho růstu.
Je velmi důležité, aby se nástroj dokázal přizpůsobit vašim potřebám, ať už prostřednictvím podpory více jazyků, pokročilých funkcí umělé inteligence nebo plynulých možností exportu.
V tom vyniká ClickUp. Neomezuje se pouze na shrnování přepisů – integruje správu úkolů, spolupráci a informace o projektech založené na umělé inteligenci do jedné platformy. S ClickUpem nejen automatizujete úkoly, ale optimalizujete celý svůj pracovní postup.
Jste připraveni zjednodušit a zvýšit svou produktivitu? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!