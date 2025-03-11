Šablony Google Sheets pro bezplatné sledování hledání práce a podávání žádostí o zaměstnání

Stalo se vám někdy, že vám zavolali ohledně práce, ale vy jste si nemohli vzpomenout, že jste se o ni ucházeli? To se stává!
Když jste uprostřed hledání práce a každý týden posíláte několik žádostí, může být těžké je všechny sledovat. A bez rychlé odpovědi vám žádosti mohou dokonce úplně vypadnout z hlavy.
Jednoduchým řešením je nástroj pro sledování hledání práce. Standardní šablona pro hledání práce je vynikajícím způsobem, jak spravovat informace týkající se vašeho hledání a zefektivnit následné kroky. V tomto ohledu je Google Sheets oblíbenou volbou pro rychlou dostupnost, s téměř miliardou uživatelů na této platformě.
A to nejlepší? Nemusíte vytvářet šablonu pro hledání práce v Google Sheets úplně od začátku.
V tomto průvodci jsme pro vás vybrali devět šablon Google Sheets, které vám ušetří čas. Jako bonus jsme přidali šablony od ClickUp, veterána v oblasti projektového řízení, které vám možná budou vyhovovat lépe. Pojďme na to!
Co dělá šablonu pro hledání zaměstnání dobrou?
Než se přesuneme k šablonám tabulek, zde jsou čtyři prvky, které jsou přítomny v každé efektivní šabloně pro hledání zaměstnání:
- Přehlednost: Vaše šablona pro hledání zaměstnání by měla být jednoduchá. Jednoduché rozvržení pomáhá uchazečům o zaměstnání sledovat úkoly, jako jsou žádosti, pohovory, kontaktní osoby a následné kroky. Tak vám nikdy neuniknou důležité detaily.
- Sledovatelné: Šablona Google Sheets pro hledání zaměstnání vizualizuje klíčová data a obsahuje připomenutí nebo funkce pro plánování, které zajistí včasné sledování. Díky tomu budete mít přehled o termínech a váš přístup bude organizovaný.
- Přizpůsobitelné: Dobrá šablona vám umožňuje přidávat nebo upravovat pole podle vašich konkrétních potřeb. Přizpůsobení vám pomůže přidat prvky, jako je prostor pro poznámky, úkoly související s prací (například test v rámci výběrového řízení), průměrný platový rozsah atd.
- Přístupnost: Ať už používáte mobilní telefon, tablet nebo stolní počítač, měli byste mít možnost otevřít si svůj tracker pracovních nabídek kdekoli. Zaměstnavatel vás totiž může kontaktovat i během cestování. Proto je užitečná platforma optimalizovaná pro prohlížení a úpravy na všech zařízeních.
Bezplatné šablony Google Sheets pro hledání zaměstnání
Orientace na trhu práce může být náročná, ale se správnými nástroji můžete své hledání zefektivnit a zůstat organizovaní.
Těchto devět bezplatných šablon Google Sheets vám pomůže sledovat žádosti o zaměstnání, spravovat kontakty a stanovit si cíle při hledání zaměstnání, čímž celý proces zjednoduší a zefektivní.
1. Šablona pro hledání zaměstnání v Google Sheets od Lido
Šablona Google Sheets Job Search Template od Lido zjednodušuje hledání práce díky kombinaci vizuálních prvků a jednoduchosti. Nabízí rozsáhlý seznam datových polí, včetně pracovní pozice, informací o společnosti, data podání žádosti, stavu a následných kroků – vše na jednom místě.
Obsahuje také přehledné a barevné rozevírací seznamy pro stav žádosti a umístění. Lido je ideální pro maximalizaci produktivity díky své jednoduchosti a představuje rychlé řešení, jak dostat vaše hledání zaměstnání na správnou kolej.
2. Šablona tabulky pro sledování pracovních nabídek od Spreadsheetpoint
Šablona tabulky Job Tracker je praktická pro ty, kteří potřebují komplexní řešení bez zbytečných komplikací.
Šablona rozděluje sledování do čtyř fází. Podlist podrobnosti o práci vám umožňuje organizovat kontakty a základní podrobnosti o žádosti. Podlisty před pohovorem a pohovor se zabývají dalšími kroky po zpětném volání. Šablona také obsahuje prostor s názvem kredity pro poznámky, který může být užitečný, pokud potřebujete tipy pro vzdálené pohovory prostřednictvím telefonu.
Díky přehlednému a jednoduchému designu vše proběhne hladce.
3. Šablona tabulky pro sledování pracovních nabídek s dynamickým reportováním od Loopcv
Tato šablona Google Sheets pro hledání zaměstnání je ideální, pokud dáváte přednost pokročilým vizualizacím pro sledování svého hledání zaměstnání. Loopcv obsahuje základní údaje, ale zaměřuje se především na dynamické reporty v oblastech, jako je počet žádostí, kola pohovorů a dokonce i kvalita odpovědí.
Šablona nabízí automatizované grafy a přehledy pro sledování metrik, které vám pomohou pochopit váš pokrok. Je také plně přizpůsobitelná a snadno se přizpůsobí vašim potřebám.
Tato šablona od Loopcv je skvělá pro datově orientovaný přístup k hledání práce.
4. Šablona pro sledování hledání zaměstnání od FileDrop
Hledáte jednoduchý nástroj pro sledování pracovních nabídek? Šablona Google Sheet pro hledání práce od FileDrop je ideální volbou.
Stejně jako Lido kombinuje jednoduchost s funkčností. Šablona obsahuje důležité podrobnosti, jako jsou následné kroky a termíny pohovorů, aniž by se odchýlila od logického postupu.
Přehledné rozvržení nabízí jasný přehled, který je přístupný na první pohled, a zdůrazňuje termíny, abyste je měli pod kontrolou. Je ideální pro uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí bezproblémovou zkušenost, protože tato šablona je založena na efektivním minimalismu.
5. Šablona pro sledování pracovních pohovorů od Google Sheets Templates
Někteří uchazeči o zaměstnání začínají sledovat výsledky po prvním následném telefonátu. Právě v tom vyniká šablona Job Interview Tracker Template od Google Sheets Templates.
Tento nástroj se zaměřuje výhradně na fázi pohovorů, umožňuje zaznamenávat klíčové údaje, jako je název společnosti, a rovnou se pustit do konkrétních detailů. Můžete sledovat kola pohovorů, jejich stav a důležité termíny.
Speciální sekce Poznámky vám umožňuje přidávat důležité body, které si musíte zapamatovat pro každou žádost, abyste nikdy neztratili přehled. Šablona je ideální pro uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí soustředěný a efektivní způsob sledování průběhu svých žádostí.
6. Šablona tabulky pro sledování žádostí o zaměstnání od StandOutCV
Další na seznamu je šablona Google Sheets pro hledání zaměstnání od StandoutCV. Tento rámec má za cíl učinit vaše hledání zaměstnání bez stresu.
Obsahují také základní informace a přidávají jedinečná datová pole, jako je odkaz na inzerát s nabídkou práce, pro snadnější orientaci. Díky přehlednému rozvržení a uživatelsky přívětivému designu můžete rychle najít příležitosti a mít přehled o svých úkolech.
Tato šablona je ideální pro ty, kteří ocení efektivitu a chtějí mít vše přehledně uspořádané, aniž by museli používat složitější nástroje.
7. Šablona pro sledování hledání zaměstnání od Teal
Šablona Teal pro sledování hledání zaměstnání je skvělou volbou pro profesionály, kteří chtějí mít komplexní informace o všech svých žádostech o zaměstnání na jednom místě.
Tato šablona Google Sheets pro hledání zaměstnání obsahuje více než 32 datových polí pro sledování každé žádosti o zaměstnání. Obsahuje také záložky, které můžete použít k rozdělení hledání zaměstnání podle společností, náborářů a kontaktů relevantních pro vaše hledání. To vám pomůže spravovat databázi kontaktů a rozšiřovat vaši síť.
Teal udržuje všechna pole přehledná a přímá s užitečnými popisnými emodži. Každou část tohoto rámce můžete přizpůsobit pro jakýkoli účel.
8. Šablona pro sledování hledání zaměstnání od The Muse
Komplexní šablona Google Sheets pro hledání zaměstnání od The Muse rozděluje vaše žádosti o zaměstnání do jednotlivých fází. Je navržena tak, aby odpovídala chronologickému pořadí jednotlivých žádostí o zaměstnání, počínaje obecnými informacemi, následovanými předběžným pohovorem, pohovorem č. 1 atd.
Šablona obsahuje pole pro data podání žádostí, data následných kontaktů, poznámky, výzkum, část pro testy odborných znalostí a další. Jako promyšlený doplněk tato šablona dokonce kontroluje, zda jste po pohovoru zaslali potenciálnímu zaměstnavateli děkovný dopis.
Díky přehledným sekcím a vizuálně atraktivnímu formátování je tato šablona ideální pro komplexní přehled o vašem hledání zaměstnání.
9. Šablona tabulky pro sledování pracovních nabídek od Jobscan
Jobscan je důvěryhodná značka pro efektivní hledání práce a nástroje pro tvorbu životopisů. Jejich šablona pro hledání práce v Google Sheets to odráží svými komplexními poli a pravidly pro ověřování.
Šablona slouží ke sledování všech údajů souvisejících s hledáním zaměstnání, abyste měli dostatek informací pro přípravu strategií pro pohovory a úpravu formátu svého životopisu. Pomůže vám také zaznamenat zpětnou vazbu, abyste byli lépe připraveni na další pohovor.
Bez ohledu na počet žádostí vám tento nástroj pomůže udržet proces organizovaný a efektivní.
Číst více: Šablony technických životopisů, které zaujmou personalisty, a šablony motivačních dopisů v Google Docs
Omezení používání Google Sheets pro sledování hledání zaměstnání
Ačkoli vám tyto šablony pro hledání zaměstnání v Google Sheets pomohou udržet si náskok a přehled, mají i několik nevýhod.
- Ruční aktualizace: Stav žádostí a termíny musíte v šablonách Google Sheet aktualizovat ručně, což s sebou nese značné riziko chyb. Pokud se například během týdne ucházíte o 10 pracovních míst, může být aktualizace každého záznamu zdlouhavá a náchylná k chybám.
- Žádná správa úkolů: Google Sheets postrádá integrované funkce pro správu úkolů. Nelze snadno nastavit připomenutí pro následné kroky, děkovné zprávy nebo pohovory, což může vést ke zmeškání příležitostí.
- Nedostatečná automatizace pracovních postupů: Bez vestavěné automatizace je přesun žádosti z fáze „Podána“ do fáze „Pohovor“ další manuální úkon. To může vést k záměně, zejména pokud spravujete více žádostí.
- Omezená vizualizace: Google Sheets nabízí základní grafy, ale může být obtížné získat rychlý přehled o pokroku při hledání zaměstnání. Například může být obtížné vizualizovat, do kterých společností se hlásíte nejčastěji nebo kolik pohovorů jste si zajistili.
- Absence vestavěných analytických nástrojů: Google Sheets neposkytuje hotové přehledy o vaší úspěšnosti při hledání ideálního zaměstnání. Nebudete znát úspěšnost svých žádostí, reakce personalistů ani průměrnou dobu trvání výběrového řízení, pokud si je nevypočítáte ručně.
Pokud se domníváte, že tato omezení jsou pro vás nepřijatelná, pojďme se podívat na alternativy Google Sheets pro šablony hledání zaměstnání s robustnějšími funkcemi.
Bonus: Šablony systému pro sledování uchazečů!
Alternativní šablony pro hledání práce a sledování žádostí o zaměstnání
Jedna vhodná šablona vám pomůže zbavit se stresu spojeného s procesem hledání zaměstnání.
Prozkoumali jsme Google Sheets a jeho omezení. Nyní si představme hledání zaměstnání jako projekt – strategický přístup, který vyžaduje výkonné řízení projektů. A právě zde přichází na řadu ClickUp.
Díky robustnímu řízení úkolů, přehledným vizualizacím a chytré automatizaci vám ClickUp umožňuje převzít kontrolu nad procesem podávání žádostí o zaměstnání.
Jste nadšení? Zde jsou tři šablony ClickUp určené pro efektivní a bezproblémové hledání práce, které jsou připraveny k použití pouhým kliknutím.
Bonus: Sledování žádostí o zaměstnání v Excelu!
1. Šablona seznamu pro hledání zaměstnání ClickUp
Šablona seznamu pro hledání zaměstnání od ClickUp je ideálním rámcem pro důkladný přehled a kontrolu nad vaším hledáním zaměstnání. Tato šablona centralizuje všechny aspekty vašeho hledání, od sledování žádostí až po správu pohovorů s personalisty. Obsahuje také přehledné vizualizace všech podstatných datových polí.
Zde je několik základních funkcí, které z této šablony ideální šablonu pro hledání zaměstnání:
- Uspořádejte si své žádosti, aktualizujte podrobnosti o pracovních místech a ukládejte kontaktní informace na jednom místě pomocí ClickUp Hierarchy.
- Pomocí vestavěných vlastních polí šablony můžete mapovat a přizpůsobovat metriky, jako je platové rozpětí a pracovní rozvrh.
- Přizpůsobte aktualizace úkolů jedinečným stavům, jako jsou „Podána žádost“, „Pohovor“ nebo „Obdržena nabídka“, pomocí vlastního stavu ClickUp.
Tento rámec od ClickUp je navržen tak, aby zefektivnil vaše úsilí, čas a šance na úspěch při hledání ideálního zaměstnání.
2. Šablona ClickUp pro hledání zaměstnání
Hledáte řešení, které zvládne velké množství žádostí? Šablona pro hledání zaměstnání od ClickUp je ideální volbou, protože zjednodušuje všechny úkoly související s hledáním zaměstnání. Tento komplexní nástroj vám pomůže organizovat, sledovat a spravovat vaše žádosti o zaměstnání na jednom místě.
Zde je několik základních funkcí:
- Vytvářejte pracovní úkoly s přesnými termíny a sledujte jejich průběh pomocí integrovaných úkolů ClickUp v této šabloně.
- Upřednostňujte a kategorizujte své žádosti o zaměstnání podle aspektů, jako jsou dovednosti a odvětví, pomocí okamžitého označování a filtrů ClickUp.
- Zkontrolujte své pracovní vytížení a ujistěte se, že jste v hledání práce o krok napřed, díky přizpůsobeným zobrazením ClickUp, jako je zobrazení pracovního vytížení a seznamu.
Ať už začínáte od nuly nebo měníte kariéru, šablona pro hledání zaměstnání od ClickUp vám zjednoduší cestu a zajistí, že bude mít požadovaný účinek.
3. Šablona nabídky práce ClickUp
Potřebujete vytvořit vítěznou nabídku? Šablona nabídky práce ClickUp je perfektní dokumentovou strukturou, ať už jste freelancer nebo hledáte práci na smlouvu. Jedná se o jednoduchou strukturu, ve které můžete prezentovat své služby a ceny. Je to také nástroj, který pomáhá spravovat dovednosti relevantní pro daný projekt.
Zde je několik funkcí, díky kterým se stane dokonalým pomocníkem při hledání a sledování pracovních příležitostí:
- Okamžitě přizpůsobte obsah v předem připravených sekcích
- Upravujte libovolnou stránku pomocí bohaté funkce ClickUp pro označování změn v žádosti.
- Vylepšete svůj styl psaní motivačních dopisů a e-mailů a vytvořte si kariérní mapy pomocí integrované funkce AI šablony, ClickUp Brain. Tento nástroj AI vám také pomůže s přípravou na pohovor a sepsáním shrnutí pracovních zkušeností.
- Integrujte nástroje jako Google Drive, Zoom a Calendly a spravujte své soubory a pohovory pomocí ClickUp Integrations.
Číst více: Kariérní poradenství 101: Vše, co potřebujete vědět před nástupem do nového zaměstnání a jak vyniknout na novém pracovišti!
Vizualizace a podávání žádostí o zaměstnání pomocí ClickUp
Sledování vašich žádostí o zaměstnání pomocí šablony pro hledání práce je může proměnit z neorganizovaného shonu v sebevědomé a cílené úsilí. Šablony Google Sheets vám jistě pomohou zůstat organizovaní, ale s ClickUp získáte výhodu v podobě informací souvisejících s prací, připomínek, nástrojů pro vylepšení životopisu, vylepšení motivačního dopisu a dalšího.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte ještě dnes!