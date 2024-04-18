Konkrétní kroky k změně kariéry v jakémkoli věku

Změna kariérní dráhy může být vzrušující cestou pro každého – bez ohledu na věk.
Touha změnit kariéru nebo zaměstnání může vycházet z různých faktorů, jako je nespokojenost a nedostatek růstu. Možná toužíte po nových výzvách nebo lepším finančním růstu. Možná chcete studovat v zahraničí, najít lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo zvážit samostatnou výdělečnou činnost.
Nedávný průzkum společnosti Harris Poll odhalil, že většina (52 %) amerických pracovníků uvažovala o změně zaměstnání, přičemž až 44 % z nich aktivně plánuje tento krok uskutečnit!
Změna kariéry však může být skličující. Ale vědomí, že změna je pro vás možná, je prvním zásadním krokem k nové cestě. Pokud tedy skutečně chcete změnu, je důležité k tomuto procesu přistupovat opatrně.
Začněte tím, že zhodnotíte svou současnou pozici a identifikujete důvody, které vás vedou k touze po změně. Vyhledejte pomoc kariérního poradce, který vám pomůže definovat vaše kariérní cíle a vytvořit akční plán.
Zde je nezbytný průzkum. Důkladně prozkoumejte své kariérní možnosti, seznámte se s rozsahem platů a prozkoumejte špičkové společnosti, které podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jakmile zúžíte své možnosti, definujte svou novou kariéru.
Poté prozkoumejte nové pracovní pozice, ucházejte se o pracovní místa, která vás zajímají, a spoléhejte na svou podpůrnou síť, abyste zůstali motivovaní po celou dobu své cesty!
Nyní, když víte, co může kariérní změna obnášet, vybavíme vás správnými zdroji a nástroji, které vám zajistí úspěch.
Kdy provést změnu kariéry
Neexistuje jediný „nejlepší věk“ pro změnu kariéry!
Pokud se rozhodnete pro včasnou změnu kariéry, například ve věku 20 nebo 30 let, budete mít pravděpodobně méně finančních závazků a větší flexibilitu pro přizpůsobení se nové kariérní dráze. Můžete využít volný čas k získání zkušeností a budování většího kapitálu ve svém novém oboru.
Když však dosáhnete věku 40 nebo 50 let, změna kariéry znamená, že již máte bohaté zkušenosti a dovednosti. To z vás dělá cenný přínos pro potenciální zaměstnavatele. Možná také lépe rozumíte svým hodnotám a cílům, což vede k cílenější změně.
Bez ohledu na váš věk můžete pomocí šablony ClickUp Career Path naplánovat svou cestu k nové profesní dráze. Zobrazte si, kde se nacházíte ve své současné kariéře, definujte své cíle, naplánujte svůj další kariérní krok s novými cíli, stanovte si dosažitelné milníky a sledujte svou cestu k transformaci kariéry.
Než tak ale učiníte, zamyslete se nad tím, jak by to mohlo ovlivnit váš osobní život a pracovní návyky. Sestavte si seznam motivací, které vás pohánějí, a vytvořte konkrétní plán, abyste se cítili sebejistě ve své schopnosti udělat ten první krok vpřed.
Proveďte inventuru svých současných příjmů a výdajů – zohledněte potenciální změny příjmů, ke kterým může během této změny dojít. Nezapomeňte také odhadnout náklady na zdokonalení svých dovedností, například poplatky za kurzy.
Navíc si otevřeně promluvte se svými rodinnými příslušníky a prodiskutujte jejich obavy. Začněte hledat možná řešení a požádejte je o podporu během této fáze. Buďte realističtí ohledně toho, jak by nový směr kariéry mohl ovlivnit vaši rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, závazky vůči rodině a případnou potřebu přestěhování.
Během tohoto procesu může být užitečné promluvit si s kariérním poradcem. Poradce vám pomůže zhodnotit vaše dovednosti, prozkoumat možnosti kariéry a pochopit dopad této změny na váš osobní život. Můžete si také poslechnout motivační podcasty, které vám dodají další inspiraci.
Jak se připravit na velkou změnu kariéry
Začátek nové kariéry může být vzrušující, ale i zastrašující.
Je to však vaše šance vytyčit si novou cestu, ať už chcete následovat svou vášeň nebo se osvobodit od současné práce, která vás již nenaplňuje.
Než se do toho pustíte, věnujte čas důkladné přípravě, která bude mít zásadní význam. Zvýšíte tak své šance na úspěch a minimalizujete případné překážky!
Tento plán vás provede základními kroky, které zajistí, že vaše kariérní změna proběhne co nejhladčeji a bude co nejuspokojivější. Pojďme na to!
Proveďte sebehodnocení, abyste lépe poznali sami sebe.
- Co funguje a co ne: Zhodnoťte své současné pracovní povinnosti a identifikujte aspekty, které vás baví, a ty, které vám nepřinášejí uspokojení. Vytvořte si základ pro přijetí nové práce, která bude v souladu s vašimi preferencemi.
- Sladění hodnot: Určete, co je pro vás v kariéře skutečně důležité. Zhodnoťte, co je pro vás nejdůležitější – práce vlastním tempem, tvůrčí svoboda, finanční jistota nebo silný smysl pro účel. Ujistěte se, že váš nový směr odráží vaše základní hodnoty pro dlouhodobou spokojenost.
- Silné a slabé stránky a mezery ve znalostech: Analyzujte své současné dovednosti a identifikujte oblasti, ve kterých se můžete zlepšit. Rozvíjejte dovednosti potřebné pro novou pozici a vytvořte plán, jak zaplnit mezery ve znalostech pomocí online kurzů, bootcampů nebo certifikací.
Udělejte si z výzkumu svého nejlepšího přítele
- Průzkum rolí: Seznamte se s podrobnostmi o své vysněné kariérní dráze. Prostudujte si relevantní popisy pracovních pozic a promluvte si s profesionály ve svém oblíbeném odvětví, abyste získali více informací o povaze různých dostupných rolí.
- Porozumění odvětví: Rozšiřte své zaměření a důkladně prozkoumejte dané odvětví. Porozumějte jeho aktuálním trendům, růstovému potenciálu a potenciálním výzvám.
- Výzvy: Každá kariéra má své výhody a nevýhody. Hledejte upřímné informace o výzvách spojených s vaší cílovou pozicí. Promluvte si s lidmi, kteří již v daném oboru pracují, abyste pochopili očekávání týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a rozmezí platů.
Vytvořte akční plán
- Stanovte si SMART cíle: Jasně definujte své cíle a zajistěte, aby byly konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART).
- Akční kroky: Rozdělte si své cíle na menší, realizovatelné kroky, abyste měli jasný plán, jak zůstat motivovaní a soustředění.
Abychom tento poslední bod dále rozvedli, pojďme se podívat na kroky, které můžete podniknout k úspěšné změně kariéry.
Konkrétní kroky k úspěšné změně kariéry
Během svého výzkumu je čas shrnout to, co jste se naučili, do praktického plánu.
1. Navazujte kontakty a sbírejte zkušenosti v novém oboru
Rozšiřování vašich současných dovedností je sice nezbytné, ale může být prospěšné i vystoupit ze své komfortní zóny, navázat nové kontakty a získat zkušenosti v oboru, který vás zajímá.
Tím si rozšíříte své znalosti a budete moci vybudovat síť profesionálů, kteří vám mohou nabídnout poradenství a podporu a spojit vás s těmi správnými personalisty.
Prozkoumejte co nejvíce volných pracovních pozic na Ambition Box nebo Glassdoor, abyste si ověřili hodnocení společností, recenze zaměstnanců, nabízené platy a další informace.
Využijte software ClickUp Personal Project Management k hledání pracovních míst, výzkumu pracovních pozic, přípravě životopisů a motivačních dopisů, sledování času a monitorování průběhu náboru.
S touto platformou si můžete naplánovat a stanovit priority svého dne, držet se plánu k dosažení svých cílů, organizovat a spravovat své pracovní úkoly, nastavit připomenutí a automatizovat rutiny.
Využijte úkoly ClickUp k přizpůsobení svého pracovního postupu cílům, kterých chcete dosáhnout. Rozdělte své větší cíle na menší, které se snáze sledují a spravují.
S pomocí softwaru pro správu úkolů ClickUp můžete snadno seskupit své úkoly podle dne, týdne, měsíce nebo roku a každému z nich přiřadit dobu trvání a termín splnění.
ClickUp Dashboards vám umožňuje vytvořit přizpůsobené zobrazení vašeho hledání zaměstnání, zobrazit metriky zvyšování kvalifikace a celkový počet žádostí o zaměstnání a zkontrolovat stav žádostí. Můžete dále upravit své pracovní zatížení a přidat poznámky s dalšími informacemi.
K dispozici je také více než 1000 integrací ClickUp, jako jsou Stripe, Slack, Google Suite a Microsoft. Můžete si prohlížet platby při práci na volné noze, plánovat obchodní hovory, sledovat a odesílat e-maily a monitorovat čas strávený na úkolech.
Přizpůsobte si více než 100 automatizací ClickUp a nastavte si připomenutí pohovorů, následné e-maily personalistům a upomínky faktur, zatímco pracujete na volné noze.
Pokud se ucházíte o mnoho pracovních míst, můžete snadno sledovat a spravovat své žádosti pomocí šablony ClickUp Job Search Template:
- Vytvořte si seznam potenciálních zaměstnavatelů, kteří odpovídají vašim pracovním cílům.
- Shromažďujte nabídky práce z různých zdrojů na jednom místě.
- Organizujte celý proces podávání žádostí a následné úkoly.
- Sledujte kontakty a konverzace s náborovými pracovníky a manažery pro nábor zaměstnanců.
Alternativně můžete použít jinou šablonu ClickUp pro hledání zaměstnání, která organizuje celý proces podávání žádostí o zaměstnání, například:
- Sledování vašich žádostí o zaměstnání
- Shromážděte své životopisy a motivační dopisy na jednom místě
- Uspořádejte si kontaktní údaje svých náborářů
- Poskytuje souhrnný přehled hodnocení Ambition Box nebo Glassdoor pro každou pracovní pozici.
- Sledování platových rozmezí, následných kroků a zpětné vazby k vašim žádostem
2. Vytvořte si životopis a motivační dopis pro změnu kariéry
Při změně kariéry musíte přečíst spoustu popisu pracovních pozic, abyste zvýšili své šance na přijetí.
Ideálním způsobem, jak se dostat do užšího výběru uchazečů o pohovor, je identifikovat populární klíčová slova v těchto popisech a přidat je do svého životopisu. Tento proces zvýrazní váš životopis, když ho potenciální náborář (nebo systém pro sledování uchazečů) prohledává podle relevantních klíčových slov.
Formát životopisu založený na dovednostech zdůrazňuje relevantní dovednosti z vašich předchozích zkušeností, což je ideální pro zahájení změny kariéry.
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet životopisy a motivační dopisy, upravovat je pomocí bohatých formátovacích možností, sdílet dokumenty s personalisty a mentory a provádět revize na základě zpětné vazby, kterou obdržíte. Můžete také použít grafy a tabulky k vizuálnímu znázornění výsledků své práce a klíčových metrik, které zdůrazňují váš dopad (například „Zvýšení efektivity procesů o 20 %“).
Šablona nabídky práce ClickUp vám v kombinaci s Docs pomůže nastínit vaše relevantní osobní údaje, služby, kvalifikace a úspěchy. Můžete prokázat hodnotu svých dovedností pomocí metrik a zajistit profesionalitu a konzistentnost svých životopisů.
Navíc můžete v ClickUp Docs vytvořit speciální seznam úkolů, abyste mohli sledovat průběh hledání zaměstnání, sledovat žádosti a stanovit termíny pro důležité kroky.
3. Využijte platformy jako LinkedIn k urychlení své transformace
Sociální média mohou být mocným nástrojem, který urychlí vaši změnu kariéry tím, že vám pomůže zvýšit vaši viditelnost, navázat kontakty a předvést odborné znalosti ve vašem novém oboru.
Zajistěte, aby se vaše profesní profily na sociálních sítích zaměřovaly na vaše profesní cíle. Zvažte vytvoření nového profilu speciálně pro vámi požadované odvětví.
Do svého profilu a příspěvků vkládejte relevantní hashtagy, jako například #jobsearch nebo #opentowork. Tím přilákáte personalisty k vašemu profilu a pomůžete si vyniknout na trhu práce.
Můžete také zvážit sledování odborníků, myšlenkových vůdců a společností na LinkedIn, abyste se zapojili do jejich obsahu a účastnili se diskusí.
Můžete dokonce psát blogové příspěvky, vytvářet infografiky nebo nahrávat krátká videa pro LinkedIn nebo YouTube, abyste se podělili o svůj jedinečný pohled a odborné znalosti.
Šablona ClickUp Social Media Post Template je velmi užitečná, pokud chcete plánovat příspěvky na různých sociálních médiích. Tato šablona zajišťuje vizuální a obsahovou konzistenci a pomáhá vám shromáždit všechny grafické prvky a obsah na jednom místě.
4. Pochopte výhody a potenciální výzvy změny kariéry
Jak posoudit, zda je změna kariéry v daném okamžiku tím nejlepším krokem? Zvažte výhody a výzvy spojené s přechodem v kariéře a podle toho se rozhodněte.
Pojďme se podívat na výhody změny kariéry:
- Vyšší spokojenost v práci a štěstí: Následování své vášně v kariéře, která je v souladu s vašimi hodnotami a dovednostmi, může vést k větší naplněnosti ve vašem profesním životě.
- Lepší příležitosti k učení: Vystoupení ze své komfortní zóny otevírá dveře k novým znalostem a zkušenostem.
- Vyšší výdělečný potenciál: Můžete se těšit na vyšší platové ohodnocení nebo lepší pracovní benefity, což zlepší vaši finanční jistotu.
- Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: Některé profese nabízejí flexibilnější pracovní dobu nebo možnost práce na dálku, což vám umožní lépe skloubit pracovní a soukromý život.
- Zvýšená sebedůvěra a sebevědomí: Úspěšná změna kariéry může posílit vaši sebedůvěru a víru v sebe sama, což vám dodá sílu přijímat nové výzvy.
A pokud hledáte partnera na své cestě za změnou kariéry, ClickUp vám vždy bude oporou. Více než 15 zobrazení ClickUp vám umožní spravovat vaše denní úkoly, sledovat pokrok u pracovních pozic, o které jste se ucházeli, spravovat kurzy pro zvýšení kvalifikace s funkcemi pro sledování času a získávat přehledné zprávy o vaší denní produktivitě.
Nyní, když znáte výhody změny kariéry, zde je několik potenciálních výzev, které vás mohou potkat:
- Nejistota a riziko: Opuštění známé pozice může být znepokojující, protože můžete zažít období finanční nestability nebo nejistoty ohledně úspěchu ve své nové kariéře.
- Nedostatky v dovednostech a potřeby školení: Možná budete muset zlepšit své schopnosti pomocí softwaru pro správu dovedností nebo získáním certifikátů, abyste se stali kvalifikovanějšími.
- Začít znovu: Při zahájení nové kariéry, zejména při vstupu do nového odvětví, možná budete muset udělat krok zpět, co se týče seniority nebo platu.
- Networking a budování důvěryhodnosti: Budování sítě kontaktů a etablování se v novém oboru může vyžadovat více času a úsilí.
- Diskriminace na základě věku: Některá odvětví mohou upřednostňovat najímání mladších uchazečů, aby do svých organizací vnesli čerstvý talent.
Buďte si jisti, že jsme tyto výzvy uvedli nikoli proto, abychom vás odradili, ale abychom vám ukázali reálný obraz situace. Můžete je využít jako odrazový můstek k vybudování nového života!
Překonávání překážek při změně kariéry
Změna kariéry může být vzrušujícím obdobím pro růst, ale také s sebou nese překážky, které je třeba překonat. Zde je několik strategií, které vám pomohou překonat tyto překážky a dostat se na druhou stranu s naplňující novou kariérou:
1. Budování pozitivního myšlení
Pokud jste silní, motivovaní a máte vášeň pro změnu kariéry, nic vám nemůže zabránit v dosažení vašich snů.
- Přijměte výzvu: Považujte výzvy za příležitosti k učení a růstu. Zachovejte si pozitivní přístup, abyste zůstali motivovaní i při neúspěších.
- Zaměřte se na své „proč“: Připomínejte si důvody, které vás vedly ke změně kariéry. Neztrácejte ze zřetele své cíle a ambice, abyste vytrvali i přes překážky.
- Oslavujte malé úspěchy: Uznávejte a oslavujte svůj pokrok, ať už je sebemenší. Absolvujte kurz, zúčastněte se odborné akce nebo se spojte s profesionálními kariérními kouči, kteří vás inspirují.
2. Rozvoj nových dovedností a znalostí
Osvojení nových dovedností může výrazně usnadnit přechod a hladký vstup do nové kariéry.
- Zvyšte si kvalifikaci a rekvalifikujte se: Vyplňte mezery ve svých dovednostech a znalostech, které jsou relevantní pro vaši vysněnou kariéru.
- Vyhledejte si mentora: Spojte se s mentorem, který vám poskytne vedení, podělí se o své znalosti z oboru a nabídne podporu během vaší transformace.
- Dobrovolnictví nebo práce na volné noze: Zapojte se jako dobrovolník do firem nebo pracujte na volné noze na projektech, které vám nabídnou praktické zkušenosti pro vaši budoucí práci, zejména pokud jste mladý profesionál.
3. Networking a budování viditelnosti
Rozšíření vaší profesní sítě a vybudování silné online přítomnosti vám pomůže vyniknout v očích personalistů a vést k pozitivním doporučením.
- Strategicky budujte síť kontaktů: Spojte se s profesionály na platformách, jako je LinkedIn. Účastněte se odborných akcí, připojte se k online komunitám a budujte smysluplné vztahy.
- Využijte sociální média: Využijte sociální média, jako je Twitter, k předvedení svých odborných znalostí, sdílení novinek z oboru a navázání kontaktu s potenciálními zaměstnavateli.
- Informujte svou síť kontaktů: Informujte svou stávající síť kontaktů o změně kariéry a požádejte je o informační pohovory nebo představení relevantním odborníkům.
4. Finanční plánování a praktické aspekty
Učiňte správná finanční rozhodnutí, která vám pomohou překonat tuto přechodnou fázi.
- Vytvořte si rozpočet: Vypracujte realistický rozpočet, který zohlední potenciální výpadky příjmů nebo výdaje související s osvojením nových dovedností.
- Prozkoumejte finanční zdroje: Vyhledejte stipendia, granty nebo programy finanční pomoci, které by mohly pomoci kompenzovat náklady na školení nebo vzdělávání.
- Zvažte vedlejší výdělečnou činnost: Vezměte si dočasnou vedlejší výdělečnou činnost, která vám pomůže doplnit příjem během přechodného období.
Úspěšná změna kariéry je často maraton, nikoli sprint!
Své dlouhodobé cíle můžete snadno dosáhnout, pokud budete k výzvám přistupovat s pozitivním přístupem, strategickým kariérním plánem a odhodláním neustále se vzdělávat.
Dosáhněte svých nových kariérních cílů s ClickUp
Viděli jste, jak změnit kariéru. Není to snadné, ale s správnou přípravou, podporou okolí a trochou odvahy můžete překonat překážky a vyjít z toho jako vítěz.
K plánování svých kariérních cílů využijte ClickUp, špičkový software pro řízení projektů. Tento nástroj sleduje pokrok pomocí analýzy v reálném čase a předem připravených šablon kariérních map. S ClickUpem nemusíte hledat jinde, když můžete navrhnout skvělé životopisy a motivační dopisy!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přistupujte ke změně kariéry s důvěrou a odhodláním!
Často kladené otázky
1. Jak mohu změnit svou kariéru, když nemám žádné zkušenosti?
Identifikujte relevantní dovednosti požadované v nové práci. Začněte tím, že si zjistíte informace o společnosti, pro kterou chcete pracovat, a o jejím odvětví. Získejte znalosti prostřednictvím školení a networkingu, abyste mohli ve svém životopise a při pohovorech zdůraznit své přenositelné dovednosti.
2. Jak mohu radikálně změnit svou kariéru?
Zhodnoťte své dovednosti a prozkoumejte obory, které vás zajímají. Zapojte se do offline a sociálních sítí, abyste navázali kontakty, které vám mohou pomoci s doporučeními. Vytvořte si dobrý životopis a motivační dopis, které zdůrazní vaše odborné znalosti a dovednosti. Přihlaste se na několik volných pozic, abyste zvýšili své šance na přijetí.
3. Jak začít s kompletní změnou kariéry?
Zamyslete se nad svým „proč“ a vytvořte akční plán. Prozkoumejte a zúžte možnosti kariérního směřování. Aktualizujte svůj životopis a napište poutavý motivační dopis, ve kterém předvedete své přenositelné dovednosti a nadšení. Vyhraďte si čas na hledání zaměstnání. Buďte trpěliví a rozvíjejte své vyjednávací schopnosti.