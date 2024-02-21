Nejlepší motivační podcasty pro osobní růst a kariérní rozvoj

Bez ohledu na to, jak vzrušující je váš pracovní život, každodenní docházení do práce se stejnou energií může být vyčerpávající. Všichni máme dny, kdy potřebujeme trochu motivace, aby nám dodala tolik potřebnou jiskru.
Co může být lepšího než něco, co vás motivuje v posilovně, na cestách nebo při jízdě výtahem v kanceláři? Například motivační podcasty!
Motivační podcasty jsou naší denní dávkou inspirace. Zlepšují nám náladu, podněcují naši představivost novými nápady a nabízejí cenné rady pro osobní a profesní rozvoj.
V tomto článku jsme sestavili seznam sedmi nejlepších motivačních podcastů zaměřených na různé zájmy. Představíme vám jejich hlavní body a několik našich oblíbených epizod, abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší podcast pro vás.
Přidejte některé (nebo všechny!) do svého denního playlistu; slibujeme, že vám přinesou pravidelnou dávku pozitivní energie a dobré nálady.
Význam motivačních podcastů
Pokud již jste fanouškem motivačních podcastů, pak znáte jejich výhody a můžete tuto část přeskočit ?
Pokud jste je ještě nevyzkoušeli, pojďme se podívat na několik důvodů, proč byste měli.
Určitě jste už slyšeli rčení „Všechno je v hlavě“. Pokud jde o lidské bytosti, ať už v pracovním nebo osobním životě, naše myšlenky a stav mysli na nás mohou mít obrovský vliv.
Pouze s klidnou myslí můžete v práci podávat nejlepší výkony a zůstat motivovaní k dalšímu růstu. Pokud jsou vaše myšlenky zmatené, trpí tím vaše produktivita a růst se zastaví.
Stres nejen brání kreativitě, ale vede také k problémům s řízením a produktivitou.
Motivační podcasty vám velmi pomohou překonat tyto problémy. Pomohou vám objevit nové pohledy na život a jeho mnoho výzev.
Podívejme se na některé z hlavních výhod poslechu těchto podcastů:
1. Lepší soustředění a produktivita
Poslech motivačních podcastů vnáší do vašeho každodenního života pozitivní energii a stimuluje produkci dopaminu, chemické látky, která pomáhá zvýšit soustředění a udržuje motivaci. Stimulují váš mozek, aby se zbavil rušivých vlivů, odstranil mentální bloky, zvýšil sebevědomí, vštípil lásku k sobě samému a dosáhl profesního úspěchu.
Díky nim se také dozvíte několik praktických tipů od odborníků, jak být produktivnější, vyhnout se prokrastinaci, lépe stanovovat priority a dobře řídit práci.
2. Zlepšete si náladu a dodávejte si energii
Někdy stačí jen malý impuls, abyste se z průměrného člověka stali dravým dravcem. Motivační podcasty vám mohou pomoci zvednout morálku.
Poslech inspirativních příběhů lidí, kteří čelili nepřízni osudu a nakonec zvítězili, je dostatečnou motivací v těžkých dnech.
3. Získejte nové poznatky
Poslech motivačních podcastů přináší nové poznatky, perspektivy a nápady, které rozšiřují vaši zvědavost. Můžete se naučit lépe řídit věci, řešit problémy a zdokonalovat své dovednosti. Praktické životní rady od odborníků v podcastech vám mohou pomoci dosáhnout více.
Řekněme například, že máte mezilidský problém s kolegou. Místo toho, abyste se ho snažili vyřešit sami, můžete si poslechnout epizodu svého oblíbeného podcastu o osobním rozvoji, kde získáte tipy a zaměříte se na hledání řešení.
4. Objevte nové příležitosti
Motivační podcasty vám pomohou držet krok s trendy v oboru. Jsou mimořádným zdrojem informací o nápadech, inovacích a příležitostech, které můžete využít. Získejte informace o knihách, mentorech a různých kurzech, které obohatí vaše vzdělání a pomohou vám na cestě k seberozvoji.
Díky těmto výhodám již poslech podcastů není jen úkolem, jak omezit čas strávený před obrazovkou, ale také trikem, jak zvýšit produktivitu a podpořit osobní růst a kariérní rozvoj.
Recenze a analýza nejlepších motivačních podcastů
Poslech podcastů vám může pomoci při jakémkoli životním projektu, na kterém pracujete.
Podívejme se na některé z nejlepších motivačních podcastů, které vám pomohou nastartovat cestu k šťastnějšímu profesnímu i osobnímu životu.
1. Věda o úspěchu
Příkladný týdenní podcast moderovaný J. Matthewem Bodnarem, The Science of Success (Věda o úspěchu), se zaměřuje na plné využití lidského potenciálu. Na základě osobního růstu založeného na důkazech se tento podcast hluboce zabývá nevyužitým lidským potenciálem, kterému chybí pouze jedna věc – motivace.
Ať už se snažíte stát se lepším rodičem nebo pracujete na svém profesním či osobním rozvoji, tento podcast vám má co nabídnout. Hostí v něm psychologové, neurovědci, podnikatelé i vyjednavači FBI, kteří se podělí o své zkušenosti a poskytnou životní rady všem, kteří se připojí ke komunitě.
Kromě toho Bodnar jednou za čas pořádá tematické podcasty, ve kterých se podrobněji zabývá tématy, jako je kreativita, omezující přesvědčení, meditace atd., aby vám pomohl v sebepoznání. Jádrem The Science of Success je povzbuzení k osvobození se od strachu, práci na sobě samém a vedení naplněného života.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači:
Podcast Science of Success poslouchám téměř každý den.
Podcast Science of Success poslouchám téměř každý den.
2. Terapie pro černé dívky s Joy Harden Bradfordovou
Therapy for Black Girls je týdenní podcast vytvořený stejnojmennou ženskou sítí, který podněcuje diskuse o duševním zdraví, osobním rozvoji a způsobech, jak vést šťastnější život.
S mottem „Být viděna, být slyšena a být pochopena“ si klade za cíl zpřístupnit duševní zdraví černým ženám tím, že odstraní stigma spojené s terapií. Zaměřuje se na všechny aspekty života a kariéry, kterým černé ženy dnes čelí, od finanční svobody a kariéry až po vztahy na sociálních médiích.
Moderátorka Dr. Joy Harden Bradford je certifikovaná psycholožka, která využívá popkulturu k objasnění psychologických pojmů svým posluchačům. Získala si pevné jméno díky článkům v časopisech O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence a Bustle.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači:
Chtěl jsem slyšet pravdu o duševním zdraví a tento podcast si teď přidám do své knihovny! Epizoda Luminous Self mě opravdu oslovila. Děkuji za sdílení.
Chtěl jsem slyšet pravdu o duševním zdraví a tento podcast si teď přidám do své knihovny! Epizoda Luminous Self mě opravdu oslovila. Děkuji za sdílení.
3. Malé kroky, velké změny
Tento podcast o produktivitě se zaměřuje na každodenní chování (návyky), které formují náš život. Moderovaný Greggem Clunisem, Tiny Leaps, Big Changes je podcast o osobním rozvoji, který vás přesvědčí, abyste se stali nejlepší verzí sebe sama.
Jak název napovídá, podcast učí, jak malé krůčky mohou vést k významným pozitivním změnám. A jak se můžete postupně přibližovat ke svým dlouhodobým cílům pomocí drobných úprav svých návyků.
Poslechněte si tipy, jak převzít kontrolu nad svým životem a být schopni proměnit své nesplnitelné sny ve skutečnost. Tento podcast mění náš pohled na úspěch a inspiruje nás ke změně života.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači:
Miluji Greggovu filozofii o změně života: Jde především o úpravu vašeho každodenního chování. Vytvořte si život, jaký si zasloužíte!
Miluji Greggovu filozofii o změně života: Jde především o úpravu vašeho každodenního chování. Vytvořte si život, jaký si zasloužíte!
4. Brené Brownová: Unlocking Us
Hledáte podcast, který vám pomůže znovuobjevit vaše nejhlubší já? Vyzkoušejte Unlocking Us . Cílem tohoto podcastu je pomoci vám odhalit vaše nejhlubší lidské stránky, abyste mohli žít, milovat a vychovávat děti s větší odvahou.
Tento podcast věří, že přijetí zranitelnosti vede k odvaze. Brené Brown, moderátorka, slavná autorka, motivační řečnice a životní koučka, věří v odvahu nad pohodlím a pomůže vám čelit vaší zranitelnosti přímo.
Brownová vybízí své posluchače, aby se postavili životu čelem a byli si více vědomi sami sebe. Podcast vás naučí žít s odvahou a empatií, být „neohrabaní, odvážní a laskaví“.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači:
Brené Brown je velmi inspirativní osobnost. Její přístup k rozhovorům vede k poutavým a inspirativním epizodám. Po poslechu se vždy cítím motivovaná a povzbuzená. Nemohu ji dost doporučit.
Brené Brown je velmi inspirativní osobnost. Její přístup k rozhovorům vede k poutavým a inspirativním epizodám. Po poslechu se vždy cítím motivovaná a povzbuzená. Nemohu ji dost doporučit.
5. Laboratoř štěstí
Podcast Happiness Lab vychází z nejoblíbenějšího kurzu Yale University, The Science of Happiness (Věda o štěstí). Moderuje jej Dr. Laurie Santos, profesorka stojící za tímto kurzem, a pojednává o tom, jak můžeme dosáhnout štěstí.
Tento podcast se vzdaluje od tradičních představ o štěstí a radosti a provede vás nejnovějšími vědeckými výzkumy s příběhy, které změní vaši představu o skutečném štěstí.
Kromě témat jako přátelství, peníze, kariéra, zdraví atd. podcast také zve odborníky, kteří se podělí o své osobní příběhy úspěchu, které mohou posluchače inspirovat. S tímto podcastem si ujasníte svou představu o štěstí a naučíte se, jak ho dosáhnout dříve.
Tento podcast je pro vás, pokud chcete směřovat k plnohodnotnějšímu a šťastnějšímu životu.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači:
Právě jsem objevil tento vynikající podcast. Zní příjemně a je profesionálně zpracovaný, plný užitečných faktů a technik.
Právě jsem objevil tento vynikající podcast. Zní příjemně a je profesionálně zpracovaný, plný užitečných faktů a technik.
6. The Tim Ferriss Show
The Tim Ferriss Show je jedním z nejpopulárnějších obchodních podcastů vůbec a před třemi lety se dostal na seznam „Best Of“ Apple Music. S 900 miliony stažení a hvězdným obsazením hostů, jako jsou Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis a Maria Šarapovová, si vysloužil titul nejlepšího v oboru.
Moderátor, investor a světově proslulý autor Tim Ferris přivádí lídry z různých oborů, aby rozebrali své životní zkušenosti na užitečné taktiky, návyky a rutiny vedoucí k úspěchu.
Podcast je strukturován jako volná a přátelská konverzace, ve které se budete cítit jako její součást. Je zábavný a poučný. Poslechněte si ho, pokud hledáte inspiraci, která podnítí akci a přinese výsledky.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači:
Tim se mi líbí jako moderátor (klade dobré hluboké otázky i základní otázky, používá osobní příklady a zapojuje se). Moje oblíbená témata se týkají meditace, osobního růstu, změny myšlenkových vzorců a návyků.
Tim se mi líbí jako moderátor (klade dobré hluboké otázky i základní otázky, používá osobní příklady a zapojuje se). Moje oblíbená témata se týkají meditace, osobního růstu, změny myšlenkových vzorců a návyků.
7. TED Talks Daily
TED Talks Daily vám přináší to nejlepší z inspirativních TED Talks v audio formátu. Témata se mohou týkat všeho od umělé inteligence po sport, ale každá epizoda slibuje podnětné myšlenky.
Podcast, který moderuje oceněná novinářka Elise Hu, vám přináší příběhy a nápady lídrů a inovátorů z celého světa. Seznámí vás s novými koncepty a poskytne vám způsob, jak každý druhý den získávat znalosti a učit se něco užitečného.
Poslech tohoto podcastu je jako být na neustálé cestě za poznáním. Je to brána k novým perspektivám, která vás povzbuzuje k rozšiřování obzorů a přemýšlení nad rámec konvenčního.
Epizody, které si nesmíte nechat ujít:
Co říkají posluchači:
Vždy inspirativní, informativní a zajímavé. Děkujeme TED Talks Daily!
Vždy inspirativní, informativní a zajímavé. Děkujeme TED Talks Daily!
Nyní se podívejme na to, jak můžete poznatky z tohoto motivačního obsahu aplikovat ve svém životě.
Bonus: Jak vytvořit plán osobního růstu?
Jak uplatnit poznatky z motivačních podcastů ve svém pracovním životě
Posloucháme motivační podcasty, abychom se naučili nové věci, které nám pomohou zlepšit se – v práci i v osobním životě jako manažeři, rodiče, přátelé a kolegové. Stejně jako nám podcasty poskytují znalosti, nástroje pro zvýšení produktivity nám dávají prostředky ke zlepšení našich pracovních metod.
Jedním z takových nástrojů pro zvýšení produktivity je platforma pro řízení práce ClickUp, jejímž cílem je pomoci uživatelům ušetřit čas (až jeden den týdně) a úsilí. Díky mnoha funkcím ClickUp, které zvyšují efektivitu, mohou týmy komunikovat a spolupracovat, aby dosáhly větších úspěchů.
Zlepšete týmovou práci s ClickUp Project Management
All-in-one platforma ClickUp pro řízení projektů umožňuje týmům úzce spolupracovat díky propojeným pracovním postupům, dashboardům v reálném čase a sdílení dokumentů. Bez ohledu na místo mohou týmy efektivněji spolupracovat a rychleji dosahovat společných cílů. Mezi nejlepší funkce ClickUp Project Management patří:
- Urychlete plánování projektů a plnění úkolů pomocí nástrojů ClickUp založených na umělé inteligenci, aby všichni mohli pracovat rychleji a užívat si naplňující život.
- Plánujte a stanovujte priority práce lépe a podporujte odpovědnost a zodpovědnost prostřednictvím ClickUp Tasks.
- Zvyšte transparentnost fungování prostřednictvím sdílených projektových plánů, procesů a dalších funkcí v ClickUp Docs.
- Komunikujte, brainstormujte a sdílejte novinky s členy týmu v reálném čase pomocí komentářů a ClickUp Chat, abyste udrželi vysokou morálku týmu.
Podpořte svou motivaci pomocí ClickUp Goals.
Není nic uspokojivějšího než si stanovit cíle a dosáhnout jich. ClickUp Goals vám umožňuje nastavit sledovatelné cíle, které podpoří motivaci vás i vašeho týmu. Nastavte si časové osy a měřitelné cíle a díky automatickému sledování pokroku v ClickUp získáte nepřetržitý přehled o tom, jak daleko jste se dostali.
Mezi jeho jedinečné funkce patří:
- Sledujte pokrok pomocí pravdivých/nepravdivých, číselných, peněžních, týdenních prodejních a úkolových cílů.
- Spravujte cíle, jako jsou hodnotící karty zaměstnanců a OKR, na jednom místě pomocí snadno použitelných složek.
- Zobrazte výsledky projektu ve formě procentuálních podílů jednotlivých cílů v jediném přehledu.
- Podávejte zprávy o pokroku v plnění cílů pomocí sdílených a přizpůsobitelných dashboardů v ClickUp, aby všechny týmy měly stejné informace.
ClickUp je skvělý způsob, jak udržet týmy informované, efektivní a zodpovědné. Vytváří transparentnost v práci a pomáhá udržet motivaci zaměstnanců k výkonu. Zprávy o pokroku jsou prostředkem povzbuzení a pomáhají udržet tým v souladu s úkoly a časovými harmonogramy.
Nástroje pro řízení práce, jako je ClickUp, usnadňují práci, šetří čas a zvyšují motivaci týmu. Plynulejší pracovní procesy a vyšší produktivita mohou posílit pracovní etiku organizace a pomoci dosáhnout cílů.
Integrujte nástroje produktivity ClickUp a využijte poznatky z podcastů o kariérním rozvoji v praxi na pracovišti. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.