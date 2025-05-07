10 nejlepších alternativ k Almanacu v roce 2025

Pokud jste uživatelem Almanacu, pravděpodobně jste již slyšeli o ukončení činnosti této softwarové společnosti k 31. lednu 2025.
Chápeme to. Celý proces začínání od začátku – hledání nových nástrojů, jejich testování a integrace do vašeho pracovního postupu – je náročný. Je frustrující muset přejít z nového nástroje pro dokumentaci a spolupráci, na který jste byli zvyklí, přestavět své procesy a migrovat data.
Rád vám s tím pomůžu. V tomto blogovém příspěvku jsem vybral 10 nejlepších alternativ k Almanacu, které mohou automatizovat váš pracovní postup (možná dokonce lépe než Almanac), aby váš tým nemusel čelit žádným prostojům.
Co byste měli hledat v alternativách k Almanacu?
Než se pustíme do diskuze o jiném softwaru, pojďme se rychle podívat na funkce, které bychom měli hledat v alternativě k Almanacu:
Flexibilita a přizpůsobení
Stejně jako Almanac by vám dobrá alternativa pro správu znalostí měla umožnit strukturovat obsah podle potřeby, ať už pro dokumentaci nebo pracovní postupy. Hledejte nástroje, které mají flexibilní a snadno přizpůsobitelné šablony, které se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Vyhledávání a přístupnost
Jedna věc, kterou jsem na Almanacu vždy oceňoval, je jeho schopnost rychle vyhledávat obsah. Jakákoli alternativa k Almanacu by měla poskytovat výkonné vyhledávací funkce, aby celý tým měl bez prodlení přístup k důležitým informacím.
Možnosti automatizace
Almanac sice nabízí zjednodušené vytváření dokumentů, ale vy budete chtít alternativu, která jde ještě o krok dál a nabízí funkce založené na umělé inteligenci, které automatizují pracovní postupy a zvyšují produktivitu. Hledejte řešení s integrovanou umělou inteligencí, která dokážou automaticky organizovat informace, navrhovat vylepšení a dokonce generovat obsah, čímž vám ušetří čas a námahu při správě pracovního prostoru.
Spolupráce a správa verzí
Správa verzí v Almanacu je působivá, proto je důležité najít alternativu, která nabízí spolupráci v reálném čase, podrobnou historii verzí a možnost snadného sledování změn. Díky tomu budou všichni stávající i noví členové týmu v obraze a nedojde k izolaci jednotlivých týmů.
10 nejlepších alternativ k Almanacu
Zde jsou moje nejlepší tipy na alternativy k Almanacu. Také jsem popsal jejich nejlepší funkce, omezení a ceny, abyste se mohli informovaně rozhodnout.
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci tvorby obsahu)
ClickUp je aplikace, která může Almanac nahradit během chvilky. Ať už potřebujete vytvářet dokumenty, brainstormovat nápady nebo spolupracovat se svým týmem, ClickUp vám to umožní.
S ClickUp Docs můžete snadno vytvářet a strukturovat dokumenty, což umožňuje plynulou navigaci a snadné sdílení s vaším týmem. Na rozdíl od Almanacu vám ClickUp Docs umožňuje integrovat vaše dokumenty přímo do pracovních postupů projektu, takže můžete propojovat úkoly nebo aktualizovat dokumenty v rámci probíhajícího projektu.
Navíc všechny vaše soubory zůstanou na jednom místě, což usnadňuje správu vaší znalostní báze a zajišťuje soulad v rámci týmu.
Jednou z mých oblíbených funkcí je ClickUp Brain, výkonný asistent s umělou inteligencí. Pomáhá mi automatizovat tvorbu obsahu, organizovat nápady a shrnovat informace, což mi šetří spoustu času. Ve srovnání s Almanacem je obzvláště užitečný, protože nejenže pomáhá rychle vytvářet obsah, ale také poskytuje praktické poznatky a chytré návrhy.
Tato podpora umělé inteligence vám umožní soustředit se více na strategii díky automatizaci opakujících se procesů, což z ní činí vysoce efektivní alternativu pro týmy, které chtějí zrychlit svůj pracovní postup.
ClickUp Chat udržuje konverzaci v chodu, aniž byste museli opustit platformu, což zajišťuje plynulou komunikaci v týmu. Na rozdíl od Almanacu, kde můžete potřebovat externí nástroje pro zasílání zpráv, ClickUp Chat je integrován přímo do vašeho pracovního postupu. Můžete diskutovat o projektech, sdílet aktualizace nebo brainstormovat nápady na jednom místě, čímž vše zůstává centralizované a zvyšuje se produktivita.
Zobrazení Kanban Board v ClickUp pomáhá vizualizovat pracovní postupy rozdělením úkolů do přehledných sloupců, což vám umožňuje sledovat pokrok a efektivně spravovat projekty. Na rozdíl od Almanacu, který se více zaměřuje na správu dokumentů, zobrazení Kanban v ClickUp vám umožňuje přesně vidět, kde se každý úkol v pracovním postupu nachází, od začátku do konce.
Pokud dáváte přednost strukturovanějšímu přístupu k nápadům, ClickUp Mind Maps jsou skvělým nástrojem pro rozložení složitých konceptů na zvládnutelné kroky. Tato funkce vám umožňuje vizuálně uspořádat vaše myšlenky, naplánovat podrobné plány nebo brainstormovat nápady.
Myšlenkové mapy jsou skvělým způsobem, jak rozdělit i ty nejsložitější projekty na proveditelné a stravitelné úkoly. Pomáhají vám a vašemu týmu zůstat v souladu a organizovaní během celého procesu.
Klíčové funkce ClickUp
- ClickUp Spaces : Uspořádejte své dokumenty a zdroje centralizovaným a strukturovaným způsobem.
- ClickUp Goals : Stanovte konkrétní cíle a milníky, které týmům umožní sledovat pokrok při dosahování větších cílů.
- ClickUp Reminders: Vytvářejte připomenutí, abyste pravidelně aktualizovali a kontrolovali své dokumenty a wiki stránky.
- ClickUp Automations: Automatizujte své procesy správy znalostí na základě předem definovaného souboru pravidel.
- Integrace ClickUp: Vyberte si z více než 1000 integrací ClickUp a zefektivněte své pracovní postupy.
- ClickUp Tasks: Proměňte položky seznamu úkolů na sledovatelné úkoly, přiřazujte je členům týmu a mnoho dalšího.
- ClickUp Time Tracking : Sledujte, jak dlouho trvají úkoly, a zajistěte efektivní správu času v rámci projektů.
- ClickUp Dashboards: Přizpůsobte si dashboardy tak, aby zobrazovaly klíčové metriky a aktualizace projektů v jednom centrálním zobrazení.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k široké škále funkcí vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Notion (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných databází)
Notion je výkonná aplikace pro správu projektů, pořizování poznámek a sledování úkolů, která vám pomůže udržet pořádek. Můžete vytvářet vlastní databáze přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu, vkládat dokumenty a spolupracovat s ostatními v reálném čase.
Není určený jen pro práci – můžete ho použít také k plánování osobních cílů a výletů nebo dokonce ke sledování návyků. Ať už pracujete samostatně nebo jako součást týmu, Notion vám pomůže zefektivnit vaše projekty a pracovní postupy díky funkcím, jako jsou synchronizované bloky, vlastní šablony a další.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte přizpůsobitelné databáze pro sledování projektů a osobních záležitostí.
- Integrujte nástroje třetích stran, jako jsou Google Drive a Slack, a spravujte všechny informace na jednom místě.
- Vytvářejte vlastní integrace a automatizace díky přístupu k API.
- Získejte flexibilní zobrazení úkolů, jako jsou Kanban tabule, kalendáře a seznamy.
Omezení Notion
- Omezená offline funkčnost, což snižuje spolehlivost v případě nedostupnosti internetového připojení.
Ceny Notion
- Zdarma: 0 $
- Plus: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 18 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
3. Nuclino (nejlepší pro vizuální brainstorming)
Nuclino je velmi podobné Notion. Lze jej použít pro sdílení znalostí, spolupráci na dokumentech a řízení projektů.
Projekty můžete strukturovat pomocí zobrazení tabulek pro správu úkolů ve stylu Kanban, zobrazení seznamů pro organizovanou dokumentaci a grafických zobrazení pro vizuální znázornění souvislostí mezi různými prvky projektu.
Každý úkol nebo dokument v Nuclinu je vysoce kolaborativní, což umožňuje členům týmu společně upravovat, zanechávat komentáře a přiřazovat úkoly – to vše v reálném čase.
Jednou z mých oblíbených funkcí je okamžité vyhledávání, které mi umožňuje najít jakýkoli dokument nebo úkol během několika sekund, a to i v rámci velkého projektu. Navíc je nekonečné plátno skvělé pro vizuální brainstorming, protože umožňuje mému týmu vytvářet diagramy a vývojové diagramy, díky nimž jsou složité myšlenky srozumitelnější.
Nejlepší funkce Nuclino
- Vizuálně prozkoumejte znalosti a propojení týmu pomocí grafického zobrazení.
- Využijte nekonečné plátno pro plynulou spolupráci, které umožňuje používání tabulek a diagramů.
- Umožněte spolupráci týmu v reálném čase díky okamžitému vyhledávání a klávesovým zkratkám.
- Pro lepší efektivitu integrujte nástroje jako Slack, Google Workspace a služby Microsoft.
Omezení Nuclino
- Potíže se zpracováním velmi velkých a složitých dokumentů nebo databází, které mohou zpomalit výkon nebo vést k potížím při škálování.
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Starter: 8 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: Není k dispozici dostatek recenzí.
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
Číst více: Nejlepší interní firemní wiki software
4. Google Docs (nejlepší pro vytváření obsahu a sledování historie verzí)
Pokud jde o hledání dobré alternativy Almanacu, Google Docs je jasná volba. Je jednoduchý, přehledný a funguje bez problémů. Jedna věc, kterou opravdu oceňuji, je automatické ukládání v reálném čase – nemusíte se bát, že přijdete o svou práci.
Další užitečná funkce? Možnost sledovat změny v dokumentu v průběhu času. Díky vestavěné historii revizí všech úprav, které jsem provedl, se mohu snadněji vrátit k dřívějšímu návrhu. Pokud tedy hledáte spolehlivou a uživatelsky přívětivou možnost, Google Docs může být skvělou volbou.
Nejlepší funkce Google Docs
- Exportujte důležité dokumenty v různých formátech, včetně PDF a Word, pro sdílení a publikování.
- Vyzkoušejte hlasové psaní, které vám může ušetřit spoustu času, když potřebujete diktovat obsah místo ručního psaní.
- Přístup k Google Docs z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu, díky čemuž můžete snadno pracovat na svých dokumentech, ať jste kdekoli.
- Pokračujte v úpravách i bez připojení k internetu díky offline režimu.
Omezení Google Docs
- Google Docs postrádá pokročilé nástroje pro návrh a formátování, takže je méně vhodný pro složité dokumenty nebo projekty s náročným designem.
Ceny Google Docs
- Business Starter: 6 $/uživatel/měsíc
- Business Standard: 12 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: 4,6/5 (100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 000 recenzí)
Číst dále: Nejlepší alternativy Google Docs
5. Obsidian (nejlepší pro soustředěné psaní)
Obsidian funguje jako znalostní mapa, kde se každá poznámka může propojit s ostatními. Díky své hierarchické struktuře a schopnosti propojovat poznámky je ideální pro organizování a propojování informací.
Týmy mohou v Obsidianu vytvořit centrální znalostní databázi, ve které mohou vytvářet a propojovat stránky na různá témata, což zajišťuje snadný přístup a spolupráci. Pokud vám a vašemu týmu vyhovuje vedení podrobné a strukturované dokumentace, Obsidian nabízí osvěžující prostředí bez rušivých vlivů.
Další funkcí, kterou miluji, je editor Markdown – je tak přehledný a jednoduchý. Nic vás nerozptyluje, můžete se plně soustředit na psaní. Navíc mohu snadno formátovat své dokumenty bez zbytečných prvků, které najdete v jiných aplikacích.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Umožněte snadné formátování a soustřeďte se na obsah díky funkci pro pořizování poznámek založené na Markdownu.
- Vizuálně mapujte své poznámky a nápady v nekonečném prostoru pro brainstorming a organizování nápadů pomocí funkce Canvas.
- Ukládejte poznámky přímo do svého zařízení, abyste měli soukromí a offline přístup s možností lokálního ukládání.
- Vytvořte vizuální síť propojených poznámek pomocí zobrazení Grafu, které usnadňuje viditelnost souvislostí mezi myšlenkami.
Omezení Obsidianu
- Obsidian má strmou křivku učení, zejména pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s markdownem nebo jeho pokročilejšími funkcemi.
Ceny Obsidian
- Osobní použití: Navždy zdarma
- Komerční použití: 50 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Obsidian
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
- G2: Není k dispozici dostatek recenzí
6. Document360 (nejlepší pro správu znalostní báze)
Document360 je platforma znalostní báze, která nabízí komplexní řešení pro vytváření, správu a sdílení informací v rámci organizací. Můžete ji přizpůsobit potřebám vaší společnosti. Chcete mít speciální sekci pro často kladené otázky? Žádný problém. Potřebujete spolupracovat na dokumentu? Document360 vám to umožní.
Jednou z funkcí, která mě obzvláště zaujala, je pokročilý editor WYSIWYG (What You See Is What You Get). Umožňuje vám snadno formátovat text, obrázky a videa, díky čemuž bude vaše dokumentace vizuálně atraktivní a srozumitelná.
Další výjimečnou vlastností je bohatá analytika. Tato funkce poskytuje přehled o výkonnosti vašeho obsahu a pomáhá vám činit rozhodnutí založená na datech, která zlepší vaši dokumentaci. Ať už jste technický spisovatel nebo vlastník produktu, Document360 zajistí, že vaše interní znalostní báze bude komplexní a uživatelsky přívětivá.
Nejlepší funkce Document360
- Sledujte všechny změny provedené v článcích a v případě potřeby se snadno vraťte k předchozím verzím.
- Pomocí pokročilé funkce vyhledávání rychle najděte konkrétní články nebo dokumenty.
- Plně přizpůsobte svou znalostní bázi vzhledu a stylu vaší společnosti pomocí přizpůsobitelných možností brandingu.
- Vytvářejte a spravujte obsah v různých jazycích díky podpoře více jazyků.
Omezení Document360
- Ceny Document360 mohou být pro menší týmy nebo startupy drahé, protože rozšiřují svou znalostní bázi.
Ceny Document360
- Zdarma: 0 $
- Profesionální: 249 $/projekt/měsíc
- Podnikání: 399 $/projekt/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
7. Slite (nejlepší pro vytvoření centralizované databáze)
Slite je nástroj pro správu znalostí určený pro velké týmy. Je to jako centrální hub, kde můžete ukládat všechny informace svého týmu, spolupracovat na dokumentech a dokonce spravovat lehké projekty.
Na Slite se mi nejvíc líbí, že jde nad rámec pouhého psaní poznámek – nabízí spoustu způsobů, jak vyjádřit své nápady. Můžu nakreslit koncepty a vložit videa, abych sdělil své myšlenky.
Jednou z mých oblíbených funkcí, která mi šetří čas, je AI asistent Slite. Je to revoluční nástroj pro psaní – ať už potřebuji opravit gramatiku, zjednodušit jazyk nebo dokonce přeložit obsah do jiného jazyka, zvládne to bez námahy.
A pokud každý týden píšete stejné poznámky ze schůzek, Slite automaticky vytváří opakující se dokumenty a připomíná vám, abyste aktualizovali program, místo abyste pokaždé začínali od nuly.
Nejlepší funkce Slite
- Zjednodušte psaní pomocí integrovaných možností formátování a stylů.
- Třídit a filtrovat dokumenty pro snadnou navigaci
- Automaticky generujte opakující se dokumenty, jako jsou poznámky z jednání a programy schůzek.
- Sledujte, kdo čte a vyhledává konkrétní dokumenty, a zajistěte, aby se důležité aktualizace dostaly k těm správným lidem.
Omezení Slite
- Nabízí méně možností přizpůsobení šablon dokumentů, což nemusí vyhovovat týmům, které hledají vysoce přizpůsobené pracovní postupy.
Ceny Slite
- Standard: 10 $/uživatel/měsíc
- Premium: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slite
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
Číst dále: Jak vytvořit firemní wiki
8. Evernote (nejlepší pro organizování úkolů a nápadů)
Evernote je oblíbená aplikace pro dokumentaci, která vám pomůže organizovat nápady a informace na jednom místě. Její funkce umělé inteligence pomáhají automatizovat úkoly, jako je organizování poznámek a navrhování obsahu na základě toho, na čem právě pracuji.
Jednou z mých oblíbených funkcí je skenování dokumentů – umožňuje mi rychle digitalizovat fyzické dokumenty a přeměnit je na prohledávatelné poznámky, což je neocenitelná pomoc při snaze zbavit se papírových dokumentů.
Vyniká také v oblasti spolupráce – ať už jde o sdílení poznámek s kolegou nebo společnou práci na projektu v reálném čase, Evernote zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
Nejlepší funkce Evernote
- Aktivujte návrhy poznámek a organizaci obsahu založené na umělé inteligenci pro efektivnější pracovní postupy.
- Proměňte fyzické dokumenty na prohledávatelné digitální poznámky pomocí snadného skenování dokumentů.
- Ukládejte webové stránky a články a šetřete tak cenná data pomocí nástroje Web Clipper od Evernote.
- Najděte poznámky podle klíčových slov, značek nebo dokonce textu v obrázcích pomocí pokročilé funkce vyhledávání.
Omezení Evernote
- Vzhledem k funkcím, které Evernote nabízí, je trochu dražší.
Ceny Evernote
- Evernote Basic: 0 $/měsíc
- Evernote Personal: 14,99 $/měsíc
- Evernote Teams: 24,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8000 recenzí)
9. Coda (nejlepší pro správu složitých dat)
Coda je jedinečný nástroj, který působí jako výkonná kombinace dokumentu a tabulky, ale jeho možnosti jsou mnohem širší. Na Codě se mi nejvíce líbí její flexibilita – můžete vytvářet interaktivní dokumenty, které fungují jako miniaturní aplikace.
Například jsem jej použil k vytvoření dynamického nástroje pro sledování projektů s integrovanými seznamy úkolů, termíny a dokonce i tlačítky pro spuštění konkrétních akcí.
Další vynikající funkcí je schopnost Coda vytvářet databáze v rámci dokumentu, což usnadňuje práci se složitými daty a zároveň udržuje vše organizované na jednom místě.
Nejlepší funkce Coda
- Vytvářejte dokumenty, databáze a tabulky v jediném pracovním prostoru s flexibilními stavebními bloky.
- Automatizujte úkoly nebo spouštějte akce pomocí interaktivních prvků, jako jsou tlačítka a posuvníky.
- Zefektivněte pracovní postupy, od řízení projektů po spolupráci týmů, pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Vytvářejte obsah, shrňujte informace a automatizujte opakující se úkoly s CodaAI.
Omezení Coda
- Ačkoli je rozhraní aplikace Coda uživatelsky přívětivé, některé funkce mohou vyžadovat trochu prozkoumání, abyste je plně pochopili a mohli je používat.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/tvůrce dokumentů/měsíc, editoři zdarma
- Tým: 36 $/tvůrce dokumentů/měsíc, editoři zdarma
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
10. Slab (nejlepší pro sjednocené vyhledávání)
Slab je skvělý nástroj pro budování znalostní báze, která klade důraz na přehlednost a strukturu. Za velmi užitečné považuji jeho důraz na čisté formátování, které zajišťuje, že vše je snadno čitelné a přehledné. To je obzvláště užitečné pro týmy, které spravují velké množství interní dokumentace.
Vynikající funkcí Slabu je jeho schopnost organizovat obsah pomocí „témat“ pro rychlý přístup, takže mohu rychle najít správné informace.
Nejlepší funkce Slab
- Vytvořte podrobnou znalostní databázi pro interní týmy a zákazníky.
- Filtrujte výsledky podle konkrétních témat nebo kategorií a zajistěte si tak přesnější a relevantnější výsledky vyhledávání.
- Organizujte obsah do skupin s vlastními oprávněními a podtématy
- Přidejte odkazy na uživatele, příspěvky a nástroje přímo do obsahu pro lepší kontext.
Omezení Slab
- Jeho funkce jsou možná příliš zaměřené na dokumentaci, což může vést k tomu, že týmy budou potřebovat další nástroje pro pokročilé řízení projektů nebo úkolů.
Ceny za desku
- Zdarma
- Startup: 8 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slab
- G2: 4,6/5 (280 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
ClickUp: Nejlepší alternativa k Almanacu
Při hledání ideální alternativy k Almanacu byste měli hledat něco, co nabízí více než jen základní funkce interní dokumentace a wiki. Hledejte nástroj, který vám umožní vytvářet společné, živé dokumenty, které jsou začleněny do vašich pracovních postupů.
Jako alternativa k Almanacu vám ClickUp nabízí větší flexibilitu a kontrolu nad procesy správy znalostí. Umožňuje vašemu týmu efektivně spravovat a sledovat úkoly a zároveň se držet větších cílů.
Ať už potřebujete zefektivnit pracovní postupy nebo zlepšit spolupráci, ClickUp nabízí komplexní řešení vše v jednom. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!