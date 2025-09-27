Jak [a jak ne] používat ChatGPT pro sociální sítě

Práce manažera sociálních médií je náročná.
Nejenže musíte naplánovat a realizovat celý kalendář příspěvků na sociálních médiích, který je v souladu s vaší marketingovou strategií (která je málokdy statická), ale také musíte být neustále ve střehu a sledovat témata a trendy, které mohou posílit vaši přítomnost na sociálních médiích.
Přidejte k tomu neustálou koordinaci s týmy pro obsah, design a dokonce i produktovými týmy a máte před sebou pracovní dny, kdy se budete snažit najít čas i na oběd.
Naštěstí můžete ChatGPT využít pro sociální sítě a zjednodušit si tak některé pracovní postupy při plánování a realizaci. 🤖
Jak používat ChatGPT pro sociální sítě
Existuje šest způsobů, jak můžete ChatGPT využít pro marketing na sociálních sítích: tvorba nápadů, sestavování kalendářů pro sociální sítě, vytváření briefů, tvorba příspěvků na sociální sítě, repurposing a generování obrázků.
1. Generování nápadů
Právě jste vynaložili poslední zbytky energie na plánování kalendáře pro sociální sítě a váš marketingový ředitel vás požádá, abyste „využili“ aktuální trend. Narazíte na tvůrčí blok a přicházíte s nápady, které jsou zamítnuty rychleji, než stačíte říct „virální“.
Právě v tomto ohledu se ChatGPT může stát skvělým partnerem pro konzultace a pomoci vám generovat nápady (zejména pokud je podpořen poznatky z nástrojů pro sledování sociálních sítí ).
Se správným kontextem a zárodkem nápadu vás ChatGPT během několika vteřin nasměruje správným směrem a dokonce vytvoří popisky pro sociální sítě a nápady na příspěvky.
Příklad: Řekněme, že chcete vytvořit příspěvek na LinkedIn nebo Facebooku na základě šablony populárního memu.
Můžete ChatGPT poskytnout šablonu, doplnit podrobnosti o vašem produktu nebo službě a požádat nástroj, aby vám nabídl možnosti obsahu, které navazují na klíčové výhody nebo konkrétní výzvy cílové skupiny související s vaší nabídkou.
Požádejte ho, aby vygeneroval poutavý hashtag, nastavte výstup do dokumentu Google Docs, upravte obsah podle svých představ a máte hotovo!
💡Tip pro profesionály: Využijte dokumenty a obrázky, abyste ChatGPT pomohli vymyslet nápady na obsah. Řekněme například, že chcete získat nápady na obsah pro sociální sítě z whitepaperu, který vaše společnost nedávno vydala. Nechte ChatGPT analyzovat PDF a požádejte ho, aby navrhl relevantní tématické větve. Voila! Neomezené množství nápadů.
2. Kalendáře
Pokud mu poskytnete správný kontext a podrobnosti, ChatGPT pro vás rychle vytvoří podrobný kalendář pro sociální sítě.
Příklad: Řekněme, že vaše SaaS společnost právě spustila novou funkci produktu. Abyste o tom informovali veřejnost, byli jste požádáni o vytvoření kalendáře obsahu a multiplatformní propagační strategie pro sociální sítě. Zde je návod, jak můžete pomocí ChatGPT vytvořit kalendář kampaně.
- Nejprve se rozhodněte pro obecný směr a téma kampaně. Existuje nějaká základní myšlenka, na které by měly být založeny všechny příspěvky v rámci kampaně?
- Poté dejte ChatGPT správné pokyny. Ty zahrnují podrobnosti týkající se: nové funkce, která se spouští, cílů na sociálních médiích a vaší cílové skupiny; tématu kampaně a kanálů sociálních médií, které chcete prozkoumat; počtu příspěvků na platformu a formátů, které chcete prozkoumat; celkové délky trvání kampaně a frekvence zveřejňování příspěvků
- Poté požádejte ChatGPT, aby se řídil vašimi pokyny a vytvořil kalendář s potenciálními tématy. Výstup můžete požádat v tabulkovém formátu nebo ve formě odrážek.
- Nakonec požádejte nástroj, aby upravil váš kalendář podle vašich požadavků, a máte vyhráno!
💡Tip pro profesionály: Než začnete používat ChatGPT k tvorbě kalendáře pro sociální sítě, ujistěte se, že jste ve svém nástroji pro sledování obsahu nastavili různé sloupce, které je třeba vyplnit. Poté zkontrolujte, zda finální kalendář vygenerovaný ChatGPT odpovídá vašim definovaným sloupcům. Ušetříte si tak spoustu času s formátováním a zbytečné frustrace.
Pokud potřebujete hotovou šablonu pro svůj kalendář sociálních médií, šablona plánu příspěvků na sociálních médiích od ClickUp je přesně to, co potřebujete.
Pomocí této šablony si můžete vytvořit plán publikování na ClickUp a spolupracovat se svým týmem na brainstormingu a doplňování kalendáře novými nápady.
Můžete využít zobrazení Týdenní seznam úkolů, abyste měli vše pod kontrolou a mohli vytvářet a přidělovat úkoly, které lze rozdělit do různých fází. Určitě oceníte také zobrazení Podle platformy, které automaticky třídí příspěvky podle platformy.
Můžete také zvážit další užitečné šablony kalendářů obsahu pro sociální sítě, včetně kalendářů pro případné A/B testování v rámci kampaní nebo redakční šablony pro příspěvky na sociálních sítích, které vám pomohou zefektivnit proces tvorby obsahu pro sociální sítě.
3. Briefy
ChatGPT se skvěle hodí k rychlému vytváření poutavých textů a kreativních briefů.
Při práci s ChatGPT můžete zvolit dva přístupy k vytváření zadání.
- Pokud již víte, co má být v zadávacím dokumentu, definujte požadované parametry ve svých pokynech, požádejte ChatGPT o vyplnění těchto polí a proveďte případné změny
- Pokud nevíte, co by měl brief obsahovat, vyberte si dobrou šablonu kreativního briefu a požádejte ChatGPT, aby doplnil vaše požadavky. Pokud se rozhodnete pro tento přístup, je dobré nechat ChatGPT převzít roli copywritera nebo designéra a nechat ho klást vám relevantní otázky, které váš brief posílí.
4. Copywriting
Psaní textů s pomocí AI nástrojů, jako je ChatGPT, může být složité.
Jistě, AI vám pomůže vytvářet obsah exponenciálně rychleji než lidé. Zároveň však má velmi omezené schopnosti kreativního myšlení, což vede k robotickým výstupům, které publikum prokoukne na míle daleko („V tomto konkurenčním prostředí…“).
Jaký je nejlepší způsob, jak vytvořit obsah generovaný umělou inteligencí, který nezní, jako by ho napsal robot? Zvolte při psaní textů „kyborgový“ přístup, tj. nechte ChatGPT udělat tu těžkou práci, zatímco vy se budete věnovat přemýšlení. To znamená rozdělit úkol psaní textů do tří kroků.
Krok 1: Vytvořte základní zadání
Zde vytvoříte primární zadání, rozdělíte ho na menší zadání a každé z těchto mini zadání použijete jako postupnou sérii podnětů pro ChatGPT.
V této fázi procesu copywritingu se od ChatGPT očekává, že správně vystihne tón a podstatu značky, ale výstup bude stále obsahovat pasáže, které působí, jako by je napsal bot.
💡Tip pro profesionály: Máte potíže s nalezením správného tónu pro texty na sociálních médiích? Požádejte ChatGPT, aby pro jakýkoli vzdělávací obsah použil „konverzační a zábavný“ tón, nebo „konverzační, asertivní a názorový tón“ pro obsah zveřejňovaný z osobních účtů. Strukturu vět můžete také zjednodušit tím, že nastavíte úroveň čtení na úroveň žáka 8. třídy.
Krok 2: Upravujte obsah s pomocí AI
Pouze asi 30–50 % obsahu vygenerovaného GPT v předchozím kroku bude skutečně použitelné. Nyní je čas vyřadit prvky obsahu, které nepůsobí jako napsané člověkem.
- Vypusťte věty, které čtenáři nepřinášejí žádnou skutečnou hodnotu
- Opakující se slova, fráze, terminologie a interpunkce
- Zbytečné nebo nepřesné analogie a metafory
- Nadměrné nebo zbytečné používání emodži
- Nedodržování pokynů pro značku
- Nedostatek humoru nebo nuancí v textu
Krok 3: Obsah si upravte sami
Po předchozím kroku zjistíte, že asi 50–70 % obsahu vygenerovaného GPT je použitelné. Abyste dosáhli 100 %, musíte sami provést klíčové úpravy, které ChatGPT nezvládne.
- Vylepšení tónu (například přidání humoru do obsahu)
- Přestavba textu za účelem zlepšení logického toku
- Přidávání užitečných analogií a metafor
- Přidávání odborných termínů, se kterými se vaše publikum může ztotožnit
- Odstranění všech existujících případů nepoužitelného obsahu
- Zkracování sekcí tak, aby vyhovovaly omezením počtu znaků dané platformy
5. Změna účelu obsahu
Přepracování obsahu pravděpodobně tvoří velkou část vaší strategie pro sociální sítě. A je to chytrý tah – chcete z každého kousku obsahu, který vytvoříte, vytěžit maximum. ChatGPT vám v tom může pomoci.
Existují tři způsoby, jak můžete požádat ChatGPT o přeformulování vašeho stávajícího obsahu.
- Sdílejte odkaz na publikovaný obsah
- Nahrajte obsah ve formátu PDF a požádejte ChatGPT, aby jej prohledal
- Použijte staré dobré Ctrl C + V (nebo Cmd C + V, pokud jste uživatelem Macu) a pusťte se rovnou do přetváření obsahu
Než sdílíte obsah, který chcete přeformulovat, ujistěte se, že jste ChatGPT poskytli správné pokyny ohledně platformy, publika, formátu obsahu, tónu a případných omezení počtu znaků.
6. Obrázky
Věděli jste, že ChatGPT pro vás dokáže generovat obrázky a kreativní obsah? Už nemusíte pokaždé, když potřebujete kreativní příspěvek na sociální sítě, obcházet kancelář svého designéra nebo mu posílat zprávy.
Je tu však jedno ale: v současné době mají ChatGPT a podobné generativní nástroje AI potíže s vytvářením textových kreativ – a to do té míry, že text v rámci kreativy je zcela nečitelný.
Pokud tedy používáte ChatGPT k generování obrázků pro sociální sítě, držte se zadání zaměřených pouze na obrázky bez textu. Můžete to udělat dvěma způsoby.
Obrazové podněty
Potřebujete vytvořit obrázek od nuly? Můžete si vybrat popisný výtvarný podnět, zadat konkrétní pokyny ohledně stylu obrázku a obrázky vygenerovat během několika sekund.
Referenční obrázky
Máte obrázek, který chcete převést do konkrétního uměleckého stylu? Můžete tento referenční obrázek sdílet s ChatGPT, definovat očekávaný výsledek a upravit své pokyny, abyste získali více variant.
💡Tip pro profesionály: Každý obrázek, který vytvoříte pomocí ChatGPT, lze přizpůsobit vašim značkovým směrnicím. Můžete definovat hexadecimální kódy barev vaší značky, rozdělit je na primární, sekundární a terciární barvy a požádat GPT, aby vytvořil relevantní obrázky ve vámi zadaných značkových barvách.
Tipy pro používání ChatGPT na sociálních médiích
Chcete-li z ChatGPT vytěžit maximum pro tvorbu nápadů a obsahu pro sociální sítě, postupujte takto: rozdělte zadání na menší části, vytvořte si vlastní přizpůsobené GPT, vytvořte sdílené úložiště zadání a sdílejte příklady.
Zvolte iterativní přístup k zadávání pokynů
Zde je chyba při zadávání, které byste se měli vyvarovat: předat jakémukoli modelu LLM celý brief najednou.
Nástroje jako ChatGPT nefungují dobře s velkým množstvím informací a často zapomínají na pokyny. To znamená, že budete muset trávit více času dodatečnými komentáři, restartováním celého procesu nebo v horším případě prováděním většiny změn sami.
Ještě lepší nápad? Rozdělte si zadání na menší části a k dosažení požadovaného výsledku použijte iterativní přístup.
Příklad: Řekněme, že chcete skvělý text pro karusel na LinkedIn. Místo toho, abyste ChatGPT zadali všechny pokyny najednou, poskytněte nástroji více kontextu, začněte s wireframem a poté věnujte několik pokynů každému snímku karuselu.
Iterativní přístup vyžaduje více zpráv na jeden chat, což znamená, že rychleji dosáhnete limitu chatů (více o tom za chvíli). To je ale mnohem lepší než pracovat s průměrnými výstupy, které nakonec budete sami vylepšovat nebo přepracovávat.
Nastavte si přizpůsobené GPT pro konkrétní cíle
V rámci placených tarifů ChatGPT můžete nastavit GPT zaměřené na konkrétní cíle, tj. můžete definovat vlastní pokyny nebo použít šablony GPT od OpenAI.
Cílem vytvoření vlastního GPT je zkrátit čas potřebný na zadávání pokynů. Nemusíte při každém chatu znovu definovat tón a cílovou skupinu ani opakovaně sdílet důležité reference pokaždé, když potřebujete obsah pro sociální sítě.
Chcete-li v ChatGPT vytvořit nebo použít vlastní GPT, klikněte na kartu „Prozkoumat GPT“ na postranním panelu nástroje, stiskněte tlačítko „Vytvořit“ nebo vyhledejte předdefinované šablony GPT a můžete začít.
Vytvořte si úložiště podnětů
ChatGPT rozhodně zvyšuje produktivitu.
Skutečným trikem pro zvýšení produktivity je však sdílení znalostí, tj. „Hele, tahle výzva fungovala opravdu dobře pro tento konkrétní typ obsahu nebo téma. Měl bys to zkusit!“
Je dobré vytvořit si solidní (ale dobře spravované) úložiště podnětů pro ChatGPT, které můžete sdílet se svým týmem. Nejrychlejší způsob, jak toho dosáhnout, je tabulka, ale přehlednější a přizpůsobitelnější je využití tabulkového zobrazení v ClickUp.
💡Tip pro profesionály: Při vytváření úložiště promptů se ujistěte, že máte nastavená bezpečnostní opatření. To znamená pečlivě kontrolovat, kdo může přidávat a prohlížet prompty, kdo může sdílet úložiště s ostatními, jaká je kvalita výstupů spojených s konkrétními prompty atd. Díky vlastním oprávněním v ClickUp Docs je to snadné!
Vytvořte lepší kontext pomocí příkladů
Každý tvůrce obsahu, který pracuje s briefem, vždy ocení dobré příklady. To platí i pro generativní AI nástroje, jako je ChatGPT.
Jednou z oblastí, se kterou si nástroje AI dělají potíže, je napodobení hlasu nebo tónu vaší značky v obsahu pro sociální sítě. Díky schopnosti ChatGPT prohledávat web je to nyní snadno řešitelné.
Příklad: Řekněme, že pro jakýkoli obsah produktového marketingu používáte konverzační, ale autoritativní tón. Máte však potíže s tím, aby to ChatGPT pochopilo. Nejjednodušším řešením je poskytnout ChatGPT odkaz na obsah, jehož tón chcete napodobit, a nechat ho vytvořit několik prvních návrhů.
Pokud nástroj nedokáže načíst konkrétní odkaz, můžete dokonce zkopírovat a vložit konkrétní odstavec nebo větu jako referenci (ale dávejte pozor, abyste nic neplagiátovali).
Omezení používání ChatGPT pro sociální sítě
ChatGPT vám rozhodně může pomoci zlepšit vaši přítomnost na sociálních médiích. Ale i přes všechny své výhody má tento nástroj i některé významné nedostatky.
Za prvé, může generovat nepřesné informace a dokonce odkazovat na nesprávné zdroje. Navíc může mít potíže s kreativními odpověďmi.
ChatGPT má také přísný limit na počet konverzací, které s ním můžete vést v určitém časovém úseku. Pokud chcete vyšší limit konverzací, budete muset zaplatit více.
Faktické nepřesnosti
Nepřesné informace byly u ChatGPT problémem od samého začátku. OpenAI dokonce přidalo upozornění (pod každým chatem), aby varovalo uživatele před potenciálními chybami ve výstupech.
Pokud nemůžete důvěřovat zdroji obsahu, že je fakticky správný, čeká vás obrovská ztráta času. Čas, který byste strávili ověřováním výstupu ChatGPT, popírá samotný účel zadání úkolu tomuto nástroji: produktivitu.
Prozatím se vyhněte používání ChatGPT k tvorbě obsahu pro sociální sítě, který klade velký důraz na faktickou přesnost. Pokud tento nástroj potřebujete použít k tvorbě přesného obsahu, požádejte ho, aby vám poskytl zdroje pro každý údaj a fakt obsažený ve výstupu.
Robotické odpovědi
Současné modely ChatGPT bohužel nejsou kreativně zdatné.
Tento nástroj nedokáže pochopit kreativní nuance a nuance publika tak jako lidé, takže jeho výchozí výstupem jsou neinspirativní, robotické odpovědi. Výsledkem je průměrný obsah, který publikum snadno rozezná od obsahu vytvořeného lidmi.
Větší výzvou je, že i když definujete konkrétní styl vyjadřování nebo dáte nástroji kreativní pokyny, ChatGPT má tendenci zapomínat na instrukce a často se vrací ke svým trénovacím datům, což vede k neuspokojivým výsledkům.
Limity použití
Jak jsme již zmínili, jediným způsobem, jak se přiblížit k požadovanému výstupu z ChatGPT, jsou opakované výzvy. To samozřejmě vyžaduje více zpráv v rámci jednoho chatu.
Problémem však je, že i u placených tarifů ChatGPT můžete odeslat pouze 160 zpráv za tři hodiny. A to i u toho nejdražšího tarifu.
Tyto limity chatu jsou zvládnutelné, pokud jste individuální uživatel. Pokud však máte sdílený týmový účet, tento limit se může rychle vyčerpat, což znamená sbohem produktivito.
Pokud je ChatGPT nedílnou součástí vašich pracovních postupů na sociálních médiích, jediným řešením je prozatím pořídit si více účtů s omezeným počtem uživatelů na jeden účet.
ClickUp AI pro marketing na sociálních médiích
ClickUp Brain je výkonnější a univerzálnější bratranec ChatGPT. 🧠
Ačkoli je to skvělý pomocník pro psaní a tvorbu nápadů (podobně jako ChatGPT) pro marketéry sociálních médií, ClickUp Brain podporuje také vaše pracovní postupy v oblasti marketingového řízení.
Vneste do obsahu kontext
Stejně jako ChatGPT je i ClickUp Brain asistentem pro psaní založeným na umělé inteligenci, který pro vás dokáže generovat obsah a nápady. Existuje zde však zásadní rozdíl: ClickUp Brain je umělá inteligence, ale s mnohem širším kontextem.
ClickUp Brain pracuje na neuronových sítích (odtud název „brain“), které propojují vaše projekty, dokumenty a úkoly na jedné platformě. To znamená, že pokaždé, když použijete ClickUp Brain, je výsledek založen na hlubokém porozumění vašim projektům a pracovním postupům.
Například s AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain můžete získat odpovědi na otázky týkající se konkrétních dokumentů, wiki, lidí, produktů nebo úkolů v ClickUp nebo s ním spojených. Pokud byste tedy chtěli převést jeden z blogů svého centra nápovědy na ClickUp na karuselový příspěvek na sociálních médiích, museli byste strávit minimální čas nastavením správného kontextu pro vestavěný nástroj AI, aby mohl generovat příspěvky.
Chcete-li to s ChatGPT provést, strávíte polovinu času tím, že budete nástroji dávat velmi podrobné pokyny.
Automatizujte rutinní úkoly
ClickUp Brain je užitečný nástroj pro tvorbu obsahu. Na rozdíl od ChatGPT však ClickUp Brain přináší AI také do vašich marketingových projektů a pracovních postupů při správě úkolů.
Například s AI Project Managerem od ClickUp můžete generovat přesné aktualizace stavu a zprávy pro jakékoli úkoly nebo podúkoly spojené s konkrétním projektem.
Můžete také požádat tento nástroj, aby provedl konkrétní akce (například změnil stav úkolů), vytvořil podrobné projektové plány a převedl je do dokumentů pro spolupráci a automaticky načítal správná data a vyplňoval příslušná pole v dokumentech.
ClickUp Brain také dokáže generovat zápisy ze schůzek, nastavit rychlé odpovědi napodobující lidský styl, shrnout úkoly k provedení a vytvářet šablony pro opakující se úkoly.
S generativním AI asistentem ChatGPT nic z toho nezískáte.
Pracujte bez omezení
Na rozdíl od ChatGPT neomezuje ClickUp Brain počet zadávaných dotazů. To znamená, že můžete k zadávání dotazů přistupovat promyšleněji a vytvářet poutavý obsah, který se mnohem více blíží vašim představám.
ClickUp pro řízení marketingu
Rozsah schopností umělé inteligence není jediným rozdílem mezi ClickUpem a ChatGPT.
Při bližším pohledu se objeví skutečný rozdíl, tj. ClickUp je strategická platforma poháněná umělou inteligencí, zatímco ChatGPT je taktický AI asistent.
Jinými slovy, pokud hledáte skvělého marketingového copywritera nebo parťáka na brainstorming pro příspěvky na sociálních sítích, jak ClickUp, tak ChatGPT tuto práci zvládnou na jedničku.
Pokud však potřebujete spolehlivou platformu pro marketingové řízení (včetně řízení projektů na sociálních médiích ) založenou na umělé inteligenci, která má zabudovanou generativní AI, je ClickUp přesně to, co byste měli přidat do svého technologického portfolia.
Kromě správy sociálních médií přináší ClickUp pro marketingové týmy v mnoha ohledech obrovskou přidanou hodnotu pro vaše každodenní marketingové operace.
Plánování
- Vytvořte si podrobný kalendář pro své marketingové kampaně na sociálních sítích pomocí zobrazení kalendáře v ClickUp. Naplánujte úkoly a přiřaďte práci pouhými několika kliknutími
- Vizualizujte své marketingové nápady a plány jako vývojové diagramy pomocí ClickUp Mind Maps. Automaticky přeměňujte vývojové diagramy na úkoly a přizpůsobujte je podle potřeby
- Sledujte své marketingové aktivity pomocí různých dalších zobrazení ClickUp — zobrazení Seznam pro podrobný přehled úkolů, zobrazení Tabule pro zprávu o postupu ve stylu Kanban, zobrazení Box pro správu kapacity a tak dále
Spolupráce
- Automaticky vytvářejte obsah pomocí AI a upravujte návrhy marketingového obsahu se svým týmem v reálném čase prostřednictvím ClickUp Docs. Přidávejte komentáře, přiřazujte a sledujte úkoly, vytvářejte vnořené stránky a mnoho dalšího
- Přestaňte přeskakovat mezi komunikačními nástroji a spolupracujte se svými týmy rychleji a efektivněji díky funkci Chat View v ClickUp. Sdílejte odkazy a multimédia v chatech a označujte komentáře v chatu konkrétním členům týmu
Reporting
- Nastavte a sdílejte týmové a individuální cíle pomocí ClickUp Goals pro větší transparentnost a zodpovědnost
- Udržujte všechny v synchronizaci a na správné cestě díky dashboardům ClickUp, které vizualizují výsledky kampaní a pokrok směrem k týmovým cílům
Šablony
Široká škála automatizačních funkcí ClickUp není jediným způsobem, jak vám platforma šetří čas – cenné hodiny můžete ušetřit také díky naší rozsáhlé knihovně šablon pro konkrétní úkoly a projektové pracovní postupy.
Níže najdete několik šablon, se kterými mohou marketéři na sociálních sítích začít pracovat v ClickUp.
Šablona ClickUp pro sociální sítě
Šablona pro sociální sítě od ClickUp vám pomůže vizualizovat vaši strategii pro sociální sítě v přehledných blocích. Každý blok obsahuje podrobnosti o každém jednotlivém příspěvku, včetně osob pověřených úkolem, dat zveřejnění, platforem, na kterých se příspěvek zveřejní, odkazů na návrhy obsahu, hashtagů, které se mají použít, a dalších informací.
Chcete-li tyto informace vizualizovat jiným způsobem, můžete také využít šablonu příspěvků na sociálních médiích od ClickUp.
Šablona pracovního postupu pro strategii sociálních médií od ClickUp vám také poskytuje skvělý výchozí bod pro rozpracování a organizaci vašich kampaní na sociálních médiích.
Integrace
ClickUp je vysoce rozšiřitelná platforma, která podporuje více než 1000 integrací, včetně CRM, helpdesků, nástrojů pro produktivitu a spolupráci, databází a dalších.
Potřebujete přiřadit úkoly pro sociální sítě v ClickUp prostřednictvím zprávy ve Slacku? Můžete! Potřebujete přenést návrhy obsahu z Google Drive do ClickUp? Nic jednoduššího. Máte návrhový soubor Figma nebo tabuli Miro, které chcete zahrnout do zadání pro copywritery? Importujte je. Chcete pomoci svým autorům dodržovat gramatiku? Synchronizujte ClickUp s Grammarly.
Díky široké škále konektorů aplikací v ClickUp můžete dělat spoustu věcí. To však neplatí pro ChatGPT, který je z velké části použitelný jako samostatný AI asistent. S jinými nástroji se sice integruje přes API, ale je to složité a dokonce i nákladné.
Vy buďte mozkem, AI ať je svalem
Dobrý marketing je výsledkem dobrého myšlení.
Ačkoli některé z nejlepších AI nástrojů pro sociální sítě, jako je ChatGPT, jsou skvělými vykonavateli, nejsou skvělými mysliteli. Jako marketéři na to někdy zapomínáme a předpokládáme, že generativní AI má stejný kontext a kreativní schopnosti jako my. Nemá.
Ať už používáte nástroje umělé inteligence k vytváření popisků na sociálních médiích nebo k vymýšlení nápadů pro aktuální kampaně, vždy je vnímejte jako výkonný nástroj, díky kterému zvládnete práci rychleji a efektivněji. Kreativní kontrola však musí zůstat ve vašich rukou.
Nezapomeňte také, že skutečná efektivita procesů nespočívá pouze ve zkrácení času potřebného na vytvoření obsahu ze dvou hodin na dvě minuty (i když to samozřejmě pomáhá) – spočívá také v tom, že AI podporuje další pracovní postupy ve vašem pracovním dni a zbavuje vás některých úkolů.
Právě k tomu jsou nástroje jako ClickUp určeny. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zvyšte produktivitu svého pracovního dne!